Бронетехника на ходу: азербайджанские войска показали захваченные у армии НКР танки

Вооружённые силы Азербайджана опубликовали очередное видео со взятых под свой контроль территорий. Речь, судя по всему, идёт о территориях Джебраильского района, который, по версии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, относится к его Гадрутскому району.
Министерство обороны Республики Азербайджан сообщает о большом числе трофеев. К военным трофеям азербайджанских войск относятся танки войск НКР, включая Т-72, другая бронетехника.
На представленном видео можно увидеть три захваченных азербайджанскими отрядами танка ВС НКР. «На броне» одного из танков лежат магазины к автомату Калашникова с неотстрелянными патронами, несколько цинков с боеприпасами, штык-нож. На танке видна символика Нагорно-Карабахской Республики. При этом перед съёмкой ролика азербайджанские военные наклеили на бронемашины свою символику, включая государственные флаги.
Захваченные танки оказались ещё и на ходу. На кадрах демонстрируется то, как азербайджанские военнослужащие перегоняют трофейную технику на свои позиции.
При этом остаётся неясным, почему в начале ролика танки находятся в одном ряду. Возможно, их уже перегнали для лучшего ракурса съёмки, или же они изначально находились в укрытии, так и не успев вступить в бой. Об их экипажах тоже ничего не сообщается, как и о том, при каких конкретно обстоятельствах азербайджанские войска завладели этими трофеями без нанесения им ущерба.