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Бронетехника на ходу: азербайджанские войска показали захваченные у армии НКР танки

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Вооружённые силы Азербайджана опубликовали очередное видео со взятых под свой контроль территорий. Речь, судя по всему, идёт о территориях Джебраильского района, который, по версии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, относится к его Гадрутскому району.


Министерство обороны Республики Азербайджан сообщает о большом числе трофеев. К военным трофеям азербайджанских войск относятся танки войск НКР, включая Т-72, другая бронетехника.

На представленном видео можно увидеть три захваченных азербайджанскими отрядами танка ВС НКР. «На броне» одного из танков лежат магазины к автомату Калашникова с неотстрелянными патронами, несколько цинков с боеприпасами, штык-нож. На танке видна символика Нагорно-Карабахской Республики. При этом перед съёмкой ролика азербайджанские военные наклеили на бронемашины свою символику, включая государственные флаги.

Захваченные танки оказались ещё и на ходу. На кадрах демонстрируется то, как азербайджанские военнослужащие перегоняют трофейную технику на свои позиции.

При этом остаётся неясным, почему в начале ролика танки находятся в одном ряду. Возможно, их уже перегнали для лучшего ракурса съёмки, или же они изначально находились в укрытии, так и не успев вступить в бой. Об их экипажах тоже ничего не сообщается, как и о том, при каких конкретно обстоятельствах азербайджанские войска завладели этими трофеями без нанесения им ущерба.

83 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53 Новый
    +5
    Туман войны! Разобраться в нем очень сложно!
    1. Mik1701
      Mik1701 Сегодня, 19:18 Новый
      -6
      Туман войны... Хорошо сказано. В этом тумане есть законная Азербайджанская территория и есть 150.000 армян, живущих там после захвата её, и прогнавших миллион местных жителей, которые в одночасье стали бомжами в своей стране... Каждый день гибнут молодые ребята за чужие интересы. Так не лучше ли пойти на компромисс и отдать Карабах, и захваченные районы тем, кому это принадлежит. Как вместе там жили раньше армяне и азербайджанцы, так и будут жить, но уже в Азербайджане. А задача России - быть гарантом порядка.
      1. sds555
        sds555 Сегодня, 19:20 Новый
        +5
        по второму кругу гоняют выдавая за свежие трофеи на 1,29 видно номер 614 остальные замазали,вот эти танки от 3 числа
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 19:34 Новый
          0
          И ещё одно видео
        2. kotdavin4i
          kotdavin4i Сегодня, 19:43 Новый
          +1
          Цитата: sds555
          по второму кругу гоняют выдавая за свежие трофеи

          Да ладно... танки захваченные 3-го числа кроме других номеров нанесенных в других частях башни еще и имеют динамическую защиту (танки более новой модернизации) - а эти старые машины без дз. кроме того - другой камуфляж
          Ну если конечно Вы не станете доказывать что танки перекрасили и всю дз вместе с крепежными болтами срезали...
          1. sds555
            sds555 Сегодня, 19:57 Новый
            +6
            Вы не видете что ли танк номер 614 там и там с динамической защитой на видео от 3 числа -тайминг 15.10
            1. sds555
              sds555 Сегодня, 20:32 Новый
              +2
              Вот эти танки с разных видео- все сопадает номер ,камуфляж,отсутствие крыла и номер 617-без динамической защиты который туда же запихнули

      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:32 Новый
        +6
        Цитата: Mik1701
        А задача России - быть гарантом порядка

        Как вы себе это представляете?
        Там обе стороны мелкие, но гордые и советов со стороны они слушают ... по собственному выбору!
        Но, сейчас туда ВЛЕЗ серьезный поджигатель, ещё один .... хотя и прежние там не сидели без дела!
        Наша "мягкая политика", всякие договорняки с местной элиткой, потерпели крах на всем пост советском пространстве и о ней можно уже не говорить, тузик сдох!!!
        А никакой другой политики наши не умеют, не имеют и вообще пи пи пи. Не хочу писать, а то в угол поставят.
        Нас ждут ещё много"весёленьких" событий по нашим границам!!! и только МИД будет проявлять озабоченность на, ещё раз, ещё много, много, раз!
        Хорошо высказываются люди реально знающие, разбирающиеся в тех делах!!! но они все воспитанники старой, советской школы ... от современных доносится такой бред, даж слушать противно.
        1. Mik1701
          Mik1701 Сегодня, 19:54 Новый
          -1
          Есть закон и его исполнение.
          Исполнение его, должно быть для всех. Иначе система не работает- (в данном случае война). Даже Иран официально заявил о возврате Арменией территорий Азербайджану.
      3. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 19:35 Новый
        +7
        Цитата: Mik1701
        прогнавших миллион местных жителей,

        Из Нахичевани когда то армян так же выгнали, помните? wink
      4. хрыч
        хрыч Сегодня, 19:36 Новый
        -2
        Чем хуже будет положение у НКР на фронте, тем скорей будет нанесен удар по НПЗ и по плотине, которая смоет половину Азербайджана. Есть такое Мингечаурское водохранилище. В настоящий момент она находится в крайне плачевном состоянии и даже были протечки. А одноименный город в 2010 году даже эвакуировали. Еще какой-то безумец планировал сие в сейсмоопасной зоне.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:51 Новый
          -2
          Вот нарыл на армянском сайте belay
        2. Комментарий был удален.
      5. d4rkmesa
        d4rkmesa Сегодня, 19:41 Новый
        +2
        Этому миллиону проще расселиться вокруг Баку. Насчет "как вместе там жили раньше", это маловероятно, раз что как в Боснии, расселить всех по углам-этнитетам и контролировать нейтральный округ. Но это требует ввода международных сил.
      6. Mik1701
        Mik1701 Сегодня, 19:41 Новый
        +1
        Нежданчик от Ирана. Тегеран призвал Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его цитирует «Интерфакс».

        Он подчеркнул, что Армения, как и все страны, обязана соблюдать резолюции ООН. В то же время Велаяти подчеркнул, что решение о возвращении Нагорного Карабаха ни в коем случае не должно быть военным. Он напомнил, что Тегеран не заинтересован в конфликте между Баку и Ереваном.
      7. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 19:46 Новый
        +4
        Цитата: Mik1701
        и отдать Карабах, и захваченные районы

        И там тут же начнётся резня
        Плавали, знаем
      8. stas
        stas Сегодня, 21:21 Новый
        0
        Когда там было государство Урарту где жили армяне, азеров там еще не было!
      9. iomoe
        iomoe Сегодня, 21:29 Новый
        -3
        Если бы Россия устроила так, чтобы там свободно жили и те и другие, то азербайджанцам не пришлось бы искать вымя эрдогана. Но наши, как всегда, промухали, и теперь вынуждены или наблюдать, как уходит Кавказ, или устроить бойню под каким-нибудь модным предлогом типа террористов. Хотя террористы в Карабахе и в соседних районах окопались уже как тридцать лет, только их почему-то никто не замечал.
      10. mu1972
        mu1972 Сегодня, 21:35 Новый
        +1
        сам то понял ,что написал?
      11. Narak-zempo
        Narak-zempo Сегодня, 21:40 Новый
        0
        Цитата: Mik1701
        А задача России - быть гарантом порядка.

        Дождётесь, напомним, что Карабах - это Россия и Армения с Азербайджаном - тоже Россия.
      12. алексей алексеев_2
        алексей алексеев_2 Сегодня, 22:05 Новый
        -2
        Сбрендил чтоль... Отдать Карабах значит обречь эти 150 тыщь на судьбу похлеще чем сербов..Ни один из этих 150 тысяч не будет жить..Азербайджанцы -те же турки..Нет.. мне нисколько не жаль армян ..За что боролись..Но Россия исходя из своих геополитических интересах должна пооддержать армян ..Пусть они шарахнут из своих искандеро по газопроводам идущим на джейхун..Посмотрим на реакцию гейропы...В предверии зимы..
        1. chingachguc
          chingachguc Сегодня, 22:32 Новый
          0
          население эвакуируют. А жить вместе азербайджанецы и армяне не смогут, факт. 1 000 000 беженцев 1992 г. о многом говорит.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 19:22 Новый
      +8
      Цитата: rocket757
      Туман войны!

      Обратите внимание на наклейки и замазки на танках. Что закрыли? Номера? Короче, опять дурновато попахивает wassat
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:36 Новый
        +4
        Я уже писал, что военные сводки, это обычная пропаганда для поднятия, чего то там, а по факту, оправдание своих потерь и бед, которые за всем этим последуют!
        Нет у такой войны оправдания, нет там никакой правды и не будет.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 20:23 Новый
        +5
        Цитата: хрыч
        Цитата: rocket757
        Туман войны!

        Обратите внимание на наклейки и замазки на танках. Что закрыли? Номера? Короче, опять дурновато попахивает wassat

        Чисто кавказские мухляжи ... Ай ! Дарагой! Под какой чашкой шарик ? Вах , нэ угадал !
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 19:43 Новый
      +1
      Цитата: rocket757
      Туман войны! Разобраться в нем очень сложно!

      Как на любой войне
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:04 Новый
        0
        Объективность, это редкость, недопустимая роскошь! Таковы правила любой пропаганды.
    4. Старый еврей
      Старый еврей Сегодня, 20:35 Новый
      +4
      Разобраться действительно непросто. Надо учитывать, что Пашинян пришел к власти на антирусской волне, кроме того, вероятно, он "птенец гнезда сороса". Война не нужна ни армянам, ни азербайджанцам, но в ней заинтересованы другие страны.
      Поэтому я вижу целей несколько:
      1. Попытка присоединения Карабаха и поднятие националистической истерии (Пашинян)
      2. Требования помощи от России, ОДКБ, ЕАЭС и других организаций, в которых состоит Армения (Пашинян)
      3. Т.к. война ведется на территории Азербайджана, помощи, скорее всего, не будет. Только миротворцы
      4. После этого поднятие вопроса о выходе из ОДКБ и попытка дискредитации ОДКБ (Пашинян). Данная компания будет поддержана всеми СМИ на Западе, попутно очерняя ЕАЭС (Сорос).
      5. Нанесение удара по всем организациям, которые созданы Россией, и по имиджу России с тем, чтобы оставить РФ совсем без союзников.(Пашинян+Сорос)
      Это мое мнение.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:03 Новый
        0
        Так то по аналогии, шо НАТОшка, шо какая-то американская союза, всегда найдёт возможность послать союзников дальше и ещё дальше, если дело пахнет кирасином.НО, для них это естественные мелочи, не стоящие внимания. Если Россия также бортонет обноглевшего "союзничка", визг будет до небес!!! "Весь прогрессивный мир" на пену изойдет от возмущения!
        Ничего неожиданного, такова се ля ви.
    5. Mik1701
      Mik1701 Сегодня, 22:12 Новый
      0
      21:59 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану. Они возможны в ходе переговоров между сторонами по конфликту в Нагорном Карабахе.
    6. Mik1701
      Mik1701 Сегодня, 22:17 Новый
      0
      СЕГОДНЯ В 19:21
      ПОЛИТИКА
      10602
      Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт
      ПОДЕЛИТЬСЯ
      Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт
      ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО
      Владимир Путин в курсе обращения к нему российского предпринимателя Рубена Варданяна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Варданян обратился к Путину с просьбой повлиять на карабахский конфликт. «Обратная сторона красоты, не уродство, а безразличие, обратная сторона любви, не ненависть, а безразличие, и обратная сторона жизни, не смерть, а безразличие», - отмечал бизнесмен.

      Песков ответил Варданяну, что Кремль делает все возможное для достижения мира в регионе и начала переговорного процесса. «Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», - подчеркнул Песков.

      Россия вместе с США и Францией как лидер Минской группы ОБСЕ уже два раза обращалась к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, призывая их перейти к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно упоминал, что у конфликта в регионе есть только дипломатическое решение.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:56 Новый
    +1
    Хороший "подарочек "!Интересно, что скажут армяне, почему танки не угнали, не унечтожили? А ведь там и другая боевая техника "подарена " противной стороне!
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 19:10 Новый
      +11
      Кавказское гостеприимство.
      До того и азербайджанцы два Т90 подогнали.
      По братски слушай.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 19:22 Новый
        +4
        Цитата: Livonetc
        До того и азербайджанцы два Т90 подогнали.
        По братски слюшай.

        Ага...от нашего столика вашему столику !... fellow
      2. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 19:51 Новый
        +1
        Цитата: Livonetc
        Кавказское гостеприимство.
        До того и азербайджанцы два Т90 подогнали.
        По братски слушай.

        Душевно в душу
        Нормальный парень ест кебаб, а не суши soldier
    2. Сов 79
      Сов 79 Сегодня, 19:30 Новый
      -1
      Видимо армяне не бережливые .
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:04 Новый
    +2
    Наверное свадебный подарок... laughing
  4. WeAreNumerOne
    WeAreNumerOne Сегодня, 19:10 Новый
    -6
    Закономерный итог технического превосходства. А РФ за Армению не заступится, потому что Пашинян Путину не нравится, соросенок, да еще и пришел к власти в результате революции, что само по себе фу.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:18 Новый
      +9
      We are Numer One -покажите пожалуйста, договор между Россией и НКАО (Нагорно Карабахской Автономной Областью )о сотрудничестве в военной сфере, даже о презнании этого терреториального образования Россией, для начала! А , Армения не участник боевых действий на данный момент! Они только статисты, с Арменией у России договор есть, нападут на них войска турко -азербайджанцев, тогда мы будем обязаны помочь! Так что, не путайте мягкое с теплым, для начала!
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 19:51 Новый
        +2
        Мы им будем помогать, а они в Москве, Питере и Сочах отсиживаться...
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 19:55 Новый
      +10
      Цитата: WeAreNumerOne
      РФ за Армению не заступится, потому что Пашинян Путину не нравится, соросенок,

      Думаю,что тут эту мыслю надо под другим углом ставить ! А на какого фига заступаться ? Для меня и многих россиян ,что армяне...что aзepы... "хрен редьки не слаще..." ! По готовности делать подлянки русским людям ... оскорблять Россию и русских...и армяне, и aзepы стоят на одной полке ! Причём ,этим отличаются и армяне, aзepы,проживающие(весьма благополучно!) в России...кормящиеся в России ! Как назвать людей,которые пришли в чужой дом ,хотя из не звали...попросили хлеба,съели хлеб ; а потом попытались ограбить, оскорбить,оклеветать хозяев ? Придя к власти,нынешнее руководство Армении и Пашинян "дали себе установку"...: повернуться к России гравицапой, чтобы удобнее было у "запада" таковую облизывать ! Помните поговорку :"Не плюй в колодец ... пригодится самому напиться !" ? Наплевали в колодец...хлебайте !
      1. iomoe
        iomoe Сегодня, 21:35 Новый
        +2
        Вы нацик? Меня лечил врач армянин, а вкусный апшеронский помидор продавал азербайджанец. Пакостей как-то не доводилось от них наблюдать, только читаю про такое. Зато наших орлов бывает вижу собственными глазами.
    3. финиш
      финиш Сегодня, 20:19 Новый
      +2
      Что будем говорить новой киргизской революции? Соросята?
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 21:17 Новый
        +1
        Цитата: финиш
        Что будем говорить новой киргизской революции? Соросята?

        Такую ревoлюцию прoвернуть бы в Окраине. За один день, что бы и пикнуть ни кто не успел, смести власть нацистов.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 22:22 Новый
          -1
          Цитата: Владимир_6
          Цитата: финиш
          Что будем говорить новой киргизской революции? Соросята?

          Такую ревoлюцию прoвернуть бы в Окраине. За один день, что бы и пикнуть ни кто не успел, смести власть нацистов.

          А, там англосаксы уже задачу выполнили. Украина под ними. Сейчас их задача ликвидировать или расшатать государственность других постсоветских республик и делай на их территории что хочешь.
          Сейчас всевозможные шахи и баи думают, что их не тронут, как бы не так fool перевешают их, как Хусейна или растерзают, как Кадафи и глазом не моргнут.
  5. sedoj
    sedoj Сегодня, 19:13 Новый
    +2
    Видать в Карабахе сословие прапорщиков ещё не упразднено - всё ещё продают технику противнику. winked
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:26 Новый
      0
      Цитата: sedoj
      Видать в Карабахе сословие прапорщиков ещё не упразднено - всё ещё продают технику противнику. winked

      Правильно, любая войнушка только раскручивает денежный оборот на всех уровнях.
  6. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 19:13 Новый
    +14
    фУЙк... именно фуйк, а не фейк!!! У меня такое впечатление, что армяне не только перед сдачей танков врагу наклеили новенькую эмблему НКР, но ещё и танки помыли))) НЕ ВЕРЮ!!!!
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:29 Новый
      +4
      Цитата: Виталий Цымбал
      фУЙк... именно фуйк, а не фейк!!! У меня такое впечатление, что армяне не только перед сдачей танков врагу наклеили новенькую эмблему НКР, но ещё и танки помыли))) НЕ ВЕРЮ!!!!

      Армяне танки вымыли в пику азербайджанцам, что бы тем стыдно стало, что они свои Т-90 подарили армянам немытыми и даже с повреждениями.
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:29 Новый
      +1
      На большинстве Армянских танков даже динамической защиты нет - в бой голяком идут.
    3. Саша с Уралмаша
      Саша с Уралмаша Сегодня, 19:38 Новый
      +2
      и покрасили и по грязи не катали
  7. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 19:28 Новый
    +4
    Семьдесят вторые без какой либо модернизации - чем армяне занимались все это время, не понятно?!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:33 Новый
      +3
      Лесоруб hi -о чем говорить, когда они даже не замаскировали технику на боевых позициях?
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 19:53 Новый
      +7
      Цитата: Lesorub
      Семьдесят вторые без какой либо модернизации - чем армяне занимались все это время, не понятно?!

      Модернизация - шмодернизация - на эти деньги можно Кайен и Гелик купить..
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 22:30 Новый
        0
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Lesorub
        Семьдесят вторые без какой либо модернизации - чем армяне занимались все это время, не понятно?!

        Модернизация - шмодернизация - на эти деньги можно Кайен и Гелик купить..

        Так за неделю этой артиллерийской мясорубки кто то, с обеих сторон, наверняка накопили себе на
        Цитата: Krasnodar
        Кайен и Гелик
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:33 Новый
    +12
    Если у азеров армия талантлива, как PR департмент то сдача Баку через 3 дня. Блин, в целом Айзербайжане не нашлось нормального пиарщика?!

    И да - за 500 баксов купите себе один GoPro Hero 9 Black и азерская военная кинематография выскочит в 21 век и 4К картинку. Аборигены сир.... laughing
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 19:44 Новый
      +2
      Видимо, им уже не до кино и пиара.
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 19:53 Новый
        +7
        Видимо, им уже не до кино и пиара.


        Но все через попу - помытые танки, одинаковые номера, съемка четвертокласника, нет вида с дрона.... воевать и работать надо серьезно. У меня в маленьком ранце помещается Mavic 2 Pro, трипод и GoPro. За 10 минуть обляпаю танки грязью, проверю номера, сниму с воздуха и с наземной камеры. Монтаж, color grading, correction и в YouTube. Рукожопы.... bully

        В Питере есть одни ребята - Timelab Pro. Ето лучшее, что создано в мире. Их видеа - изкуство. Если разбогатею попрошусь к ним в ученики.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 21:00 Новый
          +1
          Цитата: Keyser Soze
          Если разбогатею попрошусь к ним в ученики.

          Вы ж вроде экономист и болгарская экономика с Ваших слов на подъеме. Зачем Вам ученичество? no
    2. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 19:46 Новый
      +4
      Цитата: Keyser Soze
      за 500 баксов купите себе один GoPro Hero 9 Black и азерская военная кинематография выскочит в 21 век и 4К картинку.

      У армян видео вообще в качестве VHS. Обе стороны не могут обеспечить качественный контент в формате 4К для уважаемой аудитории ВО. Это большое упущение.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 19:58 Новый
        +4
        Цитата: Башкирхан
        Обе стороны не могут обеспечить качественный контент в формате 4К для уважаемой аудитории ВО.

        Вот серьёзный повод прекратить эту войну и отложить её до лучших времен, когда пиарщики обеих сторон получат соответствующую аппаратуру и научатся ей пользоваться.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 20:04 Новый
        +3
        У армян видео вообще в качестве VHS.


        Башкирхан... VHS не качество а стандарт, вообще то. А иначе оставьте армян, сейчас ваши фейки подловили и угораем.

        Лучше скажите по сколько раз думаете заснять ети нещастные танки и посоветуйте где находится автомойка где их помыли что аж светят как начищеный самовар... laughing
        1. Башкирхан
          Башкирхан Сегодня, 20:39 Новый
          +3
          Цитата: Keyser Soze
          Лучше скажите по сколько раз думаете заснять ети нещастные танки

          Болгарин, ты русский язык понимаешь?! Где я писал, что на видео танки из новых трофеев? Я башкир и живу в России. Отношение страны к любой проблеме можно увидеть по репортажам в СМИ, даже без официальных заявлений, просто по тону. Так у нас совершенно нейтральный. Жуём попкорн и смотрим.
          Считаю правильным.
  9. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2
    АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2 Сегодня, 19:34 Новый
    +3
    Хоть бы в грязь вымазали.а то как с мойки
    1. финиш
      финиш Сегодня, 20:23 Новый
      +2
      Не подсказывайте!
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:49 Новый
    -1
    Фигня! Наши еще подарят...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 20:27 Новый
      +2
      Цитата: 75Сергей
      Фигня! Наши еще подарят...

      Ваши . пускай дарят ..Наши не будут .
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 20:35 Новый
        +1
        Цитата: 30 вис
        .Наши не будут .

        А ваши, они какие?
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 20:39 Новый
          +2
          Цитата: Малюта
          А ваши, они какие?

          А наши они такие! good не такие , как ваши . wassat
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 20:45 Новый
            0
            Цитата: 30 вис
            А наши они такие! good не такие , как ваши .

            Шо опять три головы? belay
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 20:48 Новый
              +1
              Из врачебной практики .Не употребляйте алкоголь без мерно ...Троиться не будет ...
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 21:12 Новый
                -3
                Цитата: 30 вис
                Из врачебной практики .Не употребляйте алкоголь без мерно ...Троиться не будет ...

                А что врачи не люди что ли?У нас в стране баяра -это скрепа, от неё любой мотор подтраивать будет, но тех кто чумаданами аргентинскую муку вынюхивает , никому не догнать! Они отрицательно растут , пробивают дно, а потом бьются о небесную твердь!

                А потом
                1. 30 вис
                  30 вис Сегодня, 21:20 Новый
                  +1
                  Какой у Вас богатый жизненный опыт ! Восхищён ! Всё попробовали . Продолжительные . .Аплодисменты!
  11. Otshelnik
    Otshelnik Сегодня, 20:38 Новый
    -1
    https://news.day.az/politics/1277279.html
  12. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 20:42 Новый
    +3
    А кто гарантировал, что это именно армянами брошенная техника, а не азербайджанская собственная?
  13. мерцание
    мерцание Сегодня, 21:07 Новый
    -4
    Сейчас мирное решение проблемы в руках Армении.
    Необходимо возвращаться к Казанскому договору. Который предусматривал возврат всех прилегающих к Нагорному Карабаху азербайджанских территорий, находящихся к настоящему времени под контролем Армении.
    ---
    Увы и ах, но военная победа Армении в Карабахе ухудшит положение не только для Карабаха, но и для Армении.
    ---
    Так как, в случае поражения Азербайджана Алиев будет свергнут, а на его место придут не только накаленные националисты, сколько радикальные исламисты. Т.е. по сути ИГИЛ (запрещенна в России).
    А с ними уже не только Карабах, но и Армения не договорится.
    ---
    Армении необходимо возвращаться к Казанским договоренностям.
    А так, через неделю к ним уже не захочет возвращаться Азербайджан.
    ---
    Еще раз, в случае поражения Азербайджана, ситуация для Армении (а не только для Карабаха) будет угрожающей.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 21:15 Новый
      -1
      Ни о какой победе Армении уже и речи быть не может они в этой войне уже материально продули по мимо этого в воздухе у Азербайджана полное превосходство.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 22:07 Новый
        0
        Ни о какой победе Армении уже и речи быть не может
        Это да, только армянскся сторона хочет, чтобы Россия обеспечила им военную победу над Азербайджаном.
        ---
        В результате этой победы Россия (и естественно Армения) получают на территории Азербайджана радикальных исламистов (ибо Алиева снесут).
        ---
        Ну и кто от этого выиграет? Армения? Россия? Азербайджан?
        Ни первые, ни вторые ни третьи. Больше того, они все проиграют.
        ---
        Армения не то государство, которое может силой удержать под своим контролем не то что Карабах, но и свою собственную территорию. Чем скорее они это поймут, тем лучше будет для них же.
    2. финиш
      финиш Сегодня, 21:33 Новый
      0
      Так казанская формула -только там нет конкретного срока референдума. Армения не против освободить зону только говорит пропишите дату референдума и гарантии. А так просто на максималистические требавния Азербайджана просто видвигает свои максималистические ответы.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 21:59 Новый
        0
        Армения не против освободить зону только говорит пропишите дату референдума и гарантии
        Гарантии обеспечивала бы Россия (едва ли не единственная страна заинтересованная в мирном разрешении этого конфликта).
        Референдум мог состаятся только после возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах, а потому с датой определится сложно. А вот осводить прилегающие к Нагорному Карабаху районы (под гарантии России) вполне можно было осуществить. Но Саргсян не решился, боялся что его не поймут в Армении.
        Как итог, ситуация стала для Армении только хуже. Правда и для Азербайджана тоже - Алиев должен или вернуть территории или его свергнут. Свергнут, в лучшем случае радикальные азербайджанские националисты, а в худшем случае и вовсе радикальные исламисты. Азербайджан будет под полной оккупацией Турции - по форме Азербайджан, а по сути Турция. Для Турции эта ситуация просто сказка - воевать с Арменией от лица Азербайджана (т.е. никакой турецкой ответственности), напичкованного оружием в руках радикальных исламистов.
        ---
        Так что, ситуация крайне плохая как для Армении так и для Азербайджана.
        А все могло быть иначе, начни Армения выполнять Казанские договоренности.
  14. Egor53
    Egor53 Сегодня, 22:04 Новый
    -2
    Решить этот конфликт путем переговоров вялотекущим образом пытаются уже 30 лет....без результата.
    У такого конфликта решение может быть только военное, как это не печально.
    Для нас, русских, и Армения и Азербайджан - не друзья и не союзники. Сотни жизней армян и азербайджанцев не стоят даже ОДНОЙ жизни русского солдата. На том нам надо и стоять.
  15. 416D
    416D Сегодня, 22:07 Новый
    0
    Цитата: stas
    Когда там было государство Урарту где жили армяне, азеров там еще не было!


    Том вроде нохчи жили, предки современных вайнахов. Армяне приватизировали историю Урарту
  16. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 22:13 Новый
    0
    Ну вот и первый звонок:

    Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse.

    "Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".

    При этом премьер-министр выразил мнение, что, если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией. "Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства", - заявил Пашинян.

    Ранее Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры в отношении Турции в связи с военной помощью, которая оказывается этой страной Азербайджану на фоне карабахского конфликта. Страсбургский суд, согласно обнародованному во вторник решению, призвал Анкару в конфликте в Нагорном Карабахе уважать права гражданского населения.
  17. Scorpio05
    Scorpio05 Сегодня, 22:27 Новый
    0
    Цитата: хрыч
    Чем хуже будет положение у НКР на фронте, тем скорей будет нанесен удар по НПЗ и по плотине, которая смоет половину Азербайджана. Есть такое Мингечаурское водохранилище. В настоящий момент она находится в крайне плачевном состоянии и даже были протечки. А одноименный город в 2010 году даже эвакуировали. Еще какой-то безумец планировал сие в сейсмоопасной зоне.

    Хрыч, ты главный консультант армянского Ген.Штаба?)) Любое твое сумасшествие это всего лишь слабая подобие действий этих арм-их обезьян с гранатой. Они и Мингечаурскую ГРЭС обстреливают и прочие города далеко за пределами Азербайджана в момент когда азербайджанские ВС прижали их в Карабахе точь как Гитлер, тот в конце войны тоже начал ракеты ФАУ 1 и ФАУ 2 метать в Англию,но уже в агонии...