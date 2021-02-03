Самый ранний огнестрел: колесцовые и многоствольные…



Ружьё для залпового огня (на фото слева), сконструированное Джеймсом Уилсоном в 1779 году. Генри Нок выпускал такие ружья для британского флота . Все семь стволов имели общий запал и стреляли залпом. Пули при выстреле несколько разлетались в стороны, поэтому одним выстрелом в толпу можно было поразить сразу несколько человек. Однако можно было заряжать и всего один, центральный ствол, и стрелять как из однозарядного ружья. Кадр из одного из фильмов о приключениях королевского стрелка Шарпа

Мы подрались на Силвер-стрит…

Дрались бы и сейчас,

Да вот револьвер на беду схватил один из нас.

«Бляхи» Редьярд Киплинг

Кузя сломал у ружьишка курок,

Спичек таскает с собой коробок,

Сядет за кустом – тетерю подманит,

Спичку к затравке приложит – и грянет!

Обыкновенная зажигалка – вот это что!



Схема колесцового замка Леонардо да Винчи из книги «Codex Atlanticus» 1505 г. Амвросианская библиотека, Милан



Внутреннее устройство колесцового замка. Рисунок из книги Кристофера Ханта «Стрелковое оружие». С. 9



Вот таким был ключ, которым следовало заводить пружину колесцового замка. Потерял ключ – остался безоружным! Причём сам этот ключ не простой, а объединён с пороховой фляжкой-натруской для затравочного пороха. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Без ключа – никуда!



Байдзюцу – японский фитильный пистолет. Эпоха Эдо, 1615-1868 гг. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Даллас



Европейские аркебузиры и мушкетёры XVII века с фитильным оружием в руках. Отличить первых от вторых легко: аркебузиры носили шлемы и не имели подставок для стрельбы. Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия» М.: Астрель, 2002, С. 50

Оружие для охоты и для стрелковых забав



Колесцовый охотничий мушкет, ок. 1640-1650 гг. Мастер Каспар Спаат. Материал: сталь, золото, грушевое дерево, олений рог, кость. Размеры: общая длина 106,4 см; длина ствола 77,6 см; кaлибр .46 (11,7 мм); вес 3350 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Мушкет-револьвер охотничий, восьмизарядный, с фитильным замком. Германия. 1600-1610 гг. Сталь, дерево, кость, медный сплав; ковка, резьба, гравировка, инкрустация. Общая длина: 139,0 см; длина ствола: 94,4 см; калибр: 18,3 мм. Инв. № 3.0.-6305. Фото Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Два ствола лучше, чем один!



Двуствольный колесцовый пистолет из Аугсбурга, ок. 1580 г. Материал: железо, латунь, бархат. Размеры: общая длина 54 см; длина верхнего ствола 31,6 см; длина нижнего ствола 27,3 см; калибр верхнего ствола 12,1 мм; калибр нижнего ствола 12,7 мм; вес 2401,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Ещё один двуствольный пистолет с колесцовым замком, 1612 год. Так же из Германии. Материал: сталь, дерево, олений рог. Размеры: длина 51,75 см; длина верхнего ствола 24,1 см; длина нижнего ствола 23,8 см; калибр верхнего ствола 10,8 мм; калибр нижнего ствола 13,6 мм); вес 1800,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Пенал на прикладе колесцового ружья. Пензенский областной краеведческий музей



Одна из трёх пуль, завёрнутая в пыж из бумаги. Обнаружена в этом пенале. Пензенский областной краеведческий музей



«Книга костюмов» Кристофа Вейдица (1498-1559), ок. 1530 г. Воины-баски. Германская национальная библиотека. Нюрнберг

В прошлый раз мы остановились на том, что фитильный замок стал главным механизмом для воспламенения порохового заряда в стволе, причём механизм этот в той же Японии, а также в Тибете просуществовал очень долго. Вплоть до 1868 года! Ну а охотники – те и вовсе могли пользоваться спичками! Вспомните Н.А. Некрасова:Однако человеческая мысль на месте отнюдь не стояла, и очень даже скоро для воспламенения порохового заряда был придуман колесцовый замок. Где и кем? Сказать невозможно. Схема устройства такого замка была обнаружена в книге Леонардо да Винчи «Codex Atlanticus» 1505 г. И это по сути единственное его изобретение, которое получило массовое распространение ещё при его жизни. Но есть и рукопись Мартина Лёфельхольца, датируемая этим же годом, где тоже изображено очень похожее зажигательное устройство. Так что кто из них был самым первым, сказать трудно. О опять же нет ничего удивительного в том, что автора этого изобретения мы точно не знаем.Дело в том, что, поскольку спичек в то время не существовало, людям постоянно приходилось иметь дело с самыми разными приспособлениями для добывания огня. Тут тебе и кресало, и трут (кусок обожжённой на огне льняной материи), и, скорее всего, появившаяся уже тогда банальная колесцовая зажигалка (только без баллончика с газом, конечно), в которой зубчатое колёсико крутили пальцем, а прижатый к ней пирит или кремень давал сноп искр, падавших на трут и его воспламенявших. И не надо было много ума, чтобы додуматься до того, чтобы всё то же самое поставить на мушкет или аркебузу и соединить со спусковым крючком. Правда, нужно было чем-то – не пальцем, конечно – это самое колёсико крутить. Но это было уже чисто техническим решением: колёсико с зубцами соединили с пружиной через короткую цепь и приставили к нему стопор – так вот и родился колесцовый замок!Новый замок прежде всего превзошёл по надёжности фитильные замки. Он не был столь чувствителен к влаге и мог долгое время находиться во взведённом состоянии. Если в нём использовался твёрдый кремень, то насечка на колёсике быстро изнашивалась. Мягкий пирит так его не портил, зато сам крошился, а его частицы загрязняли механизм замка. К тому же в нём было много деталей (25 как минимум!), и потому он был весьма дорог. Так, в 1580 году аркебузу с фитильным замком можно было купить за 350 франков, а вот такая же аркебуза, но с колесцовым замком стоила уже не менее 1500 франков. К тому же для завода его механизма требовался ключ – если стрелок его терял, то и оружие его становилось бесполезным. А вот то, что носить такое оружие можно было скрытно и столь же внезапно и неожиданно применять, вызвало совершенно предсказуемую реакцию отторжения (так велик был страх перед этой новинкой!), так что в 1506 году колесцовые замки запретили в Гейслингене, а в Гамбурге и ряде других германских городов ношение пистолетов с таким замком без разрешения магистрата наказывалось отсечением руки.Кстати, именно благодаря колесцовому замку пистолеты и появились. Пистолет с фитильным замком был очень неудобен, хотя и использовался в Японии. Зато новый замок сразу же поднял военное дело в Европе на совершенно новый уровень. Таким оружием теперь можно было вооружать конницу, и… на поля сражений тут же вышли всадники-пистольеры – рейтары и кирасиры, заменившие собой прежнюю рыцарскую конницу.Соответственно, это привело к последнему самому серьёзному утолщению и утяжелению всаднической брони, рассчитывавшейся теперь на защиту от пули, выпущенной из колесцового пистолета едва ли не в упор! Впрочем, о том, что из себя представляла конница Нового времени, здесь на ВО был целый цикл статей, поэтому развивать здесь мы эту тему не будет, а продолжим знакомиться с изменениями, которые внёс колесцовый замок в военное дело.А вот японские всадники-самураи использовали фитильные пистолеты и не жаловались. Можно себе только представить, сколько внимания требовала от них скачка с зажжённым фитилём в руках либо уже в оружии, чтобы от встречного ветра он не перегорел, чтобы не выпал из серпентина, да и конь ведь тоже не мог остаться без внимания. А затем ещё надо было выстрелить в противника и тут же скакать назад. Второго готового к выстрелу пистолета у него просто не могло быть, тогда как колёсных пистолетов у европейского всадника могло быть довольно много!И, кстати, опять же отметим, что коснулись эти изменения главным образом именно конницы, а вот в пехоте по-прежнему продолжали использовать фитильный замок. Он был простым и дешёвым, и тут военные брали количеством, оставляя качество коннице!Колесцовый замок стал широко применяться в охотничьем оружии – поскольку охотилась в то время с огнестрельным оружием одна только знать, а она могла себе позволить самое современное по тому времени оружие, а также в оружии для целевой стрельбы – тут уж сам Бог велел использовать этот замок, поскольку это и впрямь позволяло превратить стрельбу из ружья в настоящее развлечение.Герцоги Баварии были увлечёнными коллекционерами, которые собирали экзотические предметы и произведения искусства в специальной галерее, называемой Кунсткамерой. В столице Мюнхена они открыли различные мастерские, где самые искусные художники и мастера производили предметы искусства для княжеской коллекции или для подарков иностранным сановникам. Среди художников, нанятых мюнхенским двором, были резчики по стали Эмануэль Саделер (работал в 1594-1610 гг.), его брат Даниэль (записан в 1602-1632 гг.) и Каспар Шпет (около 1611-1691). В отличие от других художников, они не старались добиваться декоративного эффекта, используя большое количество золота, а применяли его в основном как фон, чтобы подчеркнуть орнамент из воронёной стали, высеченный с высоким рельефом. Сюжеты и узоры декора они обычно брали из рисунков фламандских и французских художников второй половины XVI века, выполненных в стиле маньеризма. Мастера резьбы и гравировки по дереву, слоновой кости и рогу, такие как Иероним Борсторфер (1597-1637) и Элиас Беккер (1633-1674), были призваны создать украшенные оружейные ложи высочайшего качества, соответствующие великолепным стволам и оружию. Замки к ним делали Саделер и Спаат.Но самое интересное то, что, хотя первые «многостволки» появились ещё в эпоху абсолютного господства фитильного замка, именно колесцовый замок дал возможность создать эффективно действующие многоствольные – обычно двуствольные виды такого оружия. Впрочем, фитильное оружие ведь тоже совершенствовалось. Правда, в основном охотничье – тут уж мастерам можно было ничем себя не ограничивать. Они и не ограничивали, так что до нас дошли даже созданные ими… фитильные мушкеты-револьверы!Зато двуствольные пистолеты с колесцовыми замками начали использовать и кирасиры, и рейтары. И неудивительно! Ведь пистолеты того времени имели большие размеры и вес. Два пистолета помещались в седельных кобурах, так как длина у них была по полметра, ещё два могли быть засунуты в голенища сапог, и ещё два хоть как-то засунуты за пояс или помещены на специальной портупее. То есть шесть стволов по максимуму, и каждый весом как минимум в полтора килограмма, а то и больше. А ещё кираса, набедренники, шлем, шпага, пороховница, натруска, сумка с пулями… Но все эти проблемы решались наличием всего лишь двуствольного пистолета: два таких пистолета – уже четыре выстрела, а четыре – восемь, при этом их общий вес увеличивался незначительно.Интересно, что «шарик» («яблоко») на конце рукоятки пистолета служил вовсе не для того, чтобы в рукопашной схватке бить противника по голове, хотя случалось и такое. Обычно он был пустотелым, развинчивался и служил вместилищем для запасных кремней или пиритов.«Потайная дверца» (небольшой пенал с правой стороны со сдвигающейся крышкой) была модным приспособлением на прикладах колесцовых мушкетов. Там было принято хранить пули, приготовленные к употреблению, то есть завёрнутые в промасленную ткань или просто бумажку.Но так уж странно получилось, что эпоха, можно сказать, расцвета оружия с колесцовыми замками одновременно стала эпохой появления исключительно совершенных образцов значительно более старого оружия, для которого это время стало в то же время и концом своего существования. Но о том, что это было за оружие, мы поговорим уже в следующий раз…