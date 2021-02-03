Военное обозрение
Войти Регистрация

Самый ранний огнестрел: колесцовые и многоствольные…

64
Самый ранний огнестрел: колесцовые и многоствольные…
Ружьё для залпового огня (на фото слева), сконструированное Джеймсом Уилсоном в 1779 году. Генри Нок выпускал такие ружья для британского флота. Все семь стволов имели общий запал и стреляли залпом. Пули при выстреле несколько разлетались в стороны, поэтому одним выстрелом в толпу можно было поразить сразу несколько человек. Однако можно было заряжать и всего один, центральный ствол, и стрелять как из однозарядного ружья. Кадр из одного из фильмов о приключениях королевского стрелка Шарпа


Мы подрались на Силвер-стрит…
Дрались бы и сейчас,
Да вот револьвер на беду схватил один из нас.
«Бляхи» Редьярд Киплинг

История огнестрельного оружия. В прошлый раз мы остановились на том, что фитильный замок стал главным механизмом для воспламенения порохового заряда в стволе, причём механизм этот в той же Японии, а также в Тибете просуществовал очень долго. Вплоть до 1868 года! Ну а охотники – те и вовсе могли пользоваться спичками! Вспомните Н.А. Некрасова:

Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!

Однако человеческая мысль на месте отнюдь не стояла, и очень даже скоро для воспламенения порохового заряда был придуман колесцовый замок. Где и кем? Сказать невозможно. Схема устройства такого замка была обнаружена в книге Леонардо да Винчи «Codex Atlanticus» 1505 г. И это по сути единственное его изобретение, которое получило массовое распространение ещё при его жизни. Но есть и рукопись Мартина Лёфельхольца, датируемая этим же годом, где тоже изображено очень похожее зажигательное устройство. Так что кто из них был самым первым, сказать трудно. О опять же нет ничего удивительного в том, что автора этого изобретения мы точно не знаем.

Обыкновенная зажигалка – вот это что!


Дело в том, что, поскольку спичек в то время не существовало, людям постоянно приходилось иметь дело с самыми разными приспособлениями для добывания огня. Тут тебе и кресало, и трут (кусок обожжённой на огне льняной материи), и, скорее всего, появившаяся уже тогда банальная колесцовая зажигалка (только без баллончика с газом, конечно), в которой зубчатое колёсико крутили пальцем, а прижатый к ней пирит или кремень давал сноп искр, падавших на трут и его воспламенявших. И не надо было много ума, чтобы додуматься до того, чтобы всё то же самое поставить на мушкет или аркебузу и соединить со спусковым крючком. Правда, нужно было чем-то – не пальцем, конечно – это самое колёсико крутить. Но это было уже чисто техническим решением: колёсико с зубцами соединили с пружиной через короткую цепь и приставили к нему стопор – так вот и родился колесцовый замок!


Схема колесцового замка Леонардо да Винчи из книги «Codex Atlanticus» 1505 г. Амвросианская библиотека, Милан

Новый замок прежде всего превзошёл по надёжности фитильные замки. Он не был столь чувствителен к влаге и мог долгое время находиться во взведённом состоянии. Если в нём использовался твёрдый кремень, то насечка на колёсике быстро изнашивалась. Мягкий пирит так его не портил, зато сам крошился, а его частицы загрязняли механизм замка. К тому же в нём было много деталей (25 как минимум!), и потому он был весьма дорог. Так, в 1580 году аркебузу с фитильным замком можно было купить за 350 франков, а вот такая же аркебуза, но с колесцовым замком стоила уже не менее 1500 франков. К тому же для завода его механизма требовался ключ – если стрелок его терял, то и оружие его становилось бесполезным. А вот то, что носить такое оружие можно было скрытно и столь же внезапно и неожиданно применять, вызвало совершенно предсказуемую реакцию отторжения (так велик был страх перед этой новинкой!), так что в 1506 году колесцовые замки запретили в Гейслингене, а в Гамбурге и ряде других германских городов ношение пистолетов с таким замком без разрешения магистрата наказывалось отсечением руки.


Внутреннее устройство колесцового замка. Рисунок из книги Кристофера Ханта «Стрелковое оружие». С. 9

Кстати, именно благодаря колесцовому замку пистолеты и появились. Пистолет с фитильным замком был очень неудобен, хотя и использовался в Японии. Зато новый замок сразу же поднял военное дело в Европе на совершенно новый уровень. Таким оружием теперь можно было вооружать конницу, и… на поля сражений тут же вышли всадники-пистольеры – рейтары и кирасиры, заменившие собой прежнюю рыцарскую конницу.


Вот таким был ключ, которым следовало заводить пружину колесцового замка. Потерял ключ – остался безоружным! Причём сам этот ключ не простой, а объединён с пороховой фляжкой-натруской для затравочного пороха. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Соответственно, это привело к последнему самому серьёзному утолщению и утяжелению всаднической брони, рассчитывавшейся теперь на защиту от пули, выпущенной из колесцового пистолета едва ли не в упор! Впрочем, о том, что из себя представляла конница Нового времени, здесь на ВО был целый цикл статей, поэтому развивать здесь мы эту тему не будет, а продолжим знакомиться с изменениями, которые внёс колесцовый замок в военное дело.

Без ключа – никуда!


А вот японские всадники-самураи использовали фитильные пистолеты и не жаловались. Можно себе только представить, сколько внимания требовала от них скачка с зажжённым фитилём в руках либо уже в оружии, чтобы от встречного ветра он не перегорел, чтобы не выпал из серпентина, да и конь ведь тоже не мог остаться без внимания. А затем ещё надо было выстрелить в противника и тут же скакать назад. Второго готового к выстрелу пистолета у него просто не могло быть, тогда как колёсных пистолетов у европейского всадника могло быть довольно много!


Байдзюцу – японский фитильный пистолет. Эпоха Эдо, 1615-1868 гг. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Даллас

И, кстати, опять же отметим, что коснулись эти изменения главным образом именно конницы, а вот в пехоте по-прежнему продолжали использовать фитильный замок. Он был простым и дешёвым, и тут военные брали количеством, оставляя качество коннице!


Европейские аркебузиры и мушкетёры XVII века с фитильным оружием в руках. Отличить первых от вторых легко: аркебузиры носили шлемы и не имели подставок для стрельбы. Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия» М.: Астрель, 2002, С. 50

Колесцовый замок стал широко применяться в охотничьем оружии – поскольку охотилась в то время с огнестрельным оружием одна только знать, а она могла себе позволить самое современное по тому времени оружие, а также в оружии для целевой стрельбы – тут уж сам Бог велел использовать этот замок, поскольку это и впрямь позволяло превратить стрельбу из ружья в настоящее развлечение.

Оружие для охоты и для стрелковых забав



Колесцовый охотничий мушкет, ок. 1640-1650 гг. Мастер Каспар Спаат. Материал: сталь, золото, грушевое дерево, олений рог, кость. Размеры: общая длина 106,4 см; длина ствола 77,6 см; кaлибр .46 (11,7 мм); вес 3350 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Герцоги Баварии были увлечёнными коллекционерами, которые собирали экзотические предметы и произведения искусства в специальной галерее, называемой Кунсткамерой. В столице Мюнхена они открыли различные мастерские, где самые искусные художники и мастера производили предметы искусства для княжеской коллекции или для подарков иностранным сановникам. Среди художников, нанятых мюнхенским двором, были резчики по стали Эмануэль Саделер (работал в 1594-1610 гг.), его брат Даниэль (записан в 1602-1632 гг.) и Каспар Шпет (около 1611-1691). В отличие от других художников, они не старались добиваться декоративного эффекта, используя большое количество золота, а применяли его в основном как фон, чтобы подчеркнуть орнамент из воронёной стали, высеченный с высоким рельефом. Сюжеты и узоры декора они обычно брали из рисунков фламандских и французских художников второй половины XVI века, выполненных в стиле маньеризма. Мастера резьбы и гравировки по дереву, слоновой кости и рогу, такие как Иероним Борсторфер (1597-1637) и Элиас Беккер (1633-1674), были призваны создать украшенные оружейные ложи высочайшего качества, соответствующие великолепным стволам и оружию. Замки к ним делали Саделер и Спаат.

Но самое интересное то, что, хотя первые «многостволки» появились ещё в эпоху абсолютного господства фитильного замка, именно колесцовый замок дал возможность создать эффективно действующие многоствольные – обычно двуствольные виды такого оружия. Впрочем, фитильное оружие ведь тоже совершенствовалось. Правда, в основном охотничье – тут уж мастерам можно было ничем себя не ограничивать. Они и не ограничивали, так что до нас дошли даже созданные ими… фитильные мушкеты-револьверы!


Мушкет-револьвер охотничий, восьмизарядный, с фитильным замком. Германия. 1600-1610 гг. Сталь, дерево, кость, медный сплав; ковка, резьба, гравировка, инкрустация. Общая длина: 139,0 см; длина ствола: 94,4 см; калибр: 18,3 мм. Инв. № 3.0.-6305. Фото Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Зато двуствольные пистолеты с колесцовыми замками начали использовать и кирасиры, и рейтары. И неудивительно! Ведь пистолеты того времени имели большие размеры и вес. Два пистолета помещались в седельных кобурах, так как длина у них была по полметра, ещё два могли быть засунуты в голенища сапог, и ещё два хоть как-то засунуты за пояс или помещены на специальной портупее. То есть шесть стволов по максимуму, и каждый весом как минимум в полтора килограмма, а то и больше. А ещё кираса, набедренники, шлем, шпага, пороховница, натруска, сумка с пулями… Но все эти проблемы решались наличием всего лишь двуствольного пистолета: два таких пистолета – уже четыре выстрела, а четыре – восемь, при этом их общий вес увеличивался незначительно.

Два ствола лучше, чем один!



Двуствольный колесцовый пистолет из Аугсбурга, ок. 1580 г. Материал: железо, латунь, бархат. Размеры: общая длина 54 см; длина верхнего ствола 31,6 см; длина нижнего ствола 27,3 см; калибр верхнего ствола 12,1 мм; калибр нижнего ствола 12,7 мм; вес 2401,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Интересно, что «шарик» («яблоко») на конце рукоятки пистолета служил вовсе не для того, чтобы в рукопашной схватке бить противника по голове, хотя случалось и такое. Обычно он был пустотелым, развинчивался и служил вместилищем для запасных кремней или пиритов.


Ещё один двуствольный пистолет с колесцовым замком, 1612 год. Так же из Германии. Материал: сталь, дерево, олений рог. Размеры: длина 51,75 см; длина верхнего ствола 24,1 см; длина нижнего ствола 23,8 см; калибр верхнего ствола 10,8 мм; калибр нижнего ствола 13,6 мм); вес 1800,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Потайная дверца» (небольшой пенал с правой стороны со сдвигающейся крышкой) была модным приспособлением на прикладах колесцовых мушкетов. Там было принято хранить пули, приготовленные к употреблению, то есть завёрнутые в промасленную ткань или просто бумажку.


Пенал на прикладе колесцового ружья. Пензенский областной краеведческий музей


Одна из трёх пуль, завёрнутая в пыж из бумаги. Обнаружена в этом пенале. Пензенский областной краеведческий музей

Но так уж странно получилось, что эпоха, можно сказать, расцвета оружия с колесцовыми замками одновременно стала эпохой появления исключительно совершенных образцов значительно более старого оружия, для которого это время стало в то же время и концом своего существования. Но о том, что это было за оружие, мы поговорим уже в следующий раз…


«Книга костюмов» Кристофа Вейдица (1498-1559), ок. 1530 г. Воины-баски. Германская национальная библиотека. Нюрнберг

Продолжение следует…
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
64 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кроу
    Кроу Вчера, 05:35
    +11
    Спасибо!Жду продолжения!
    1. RealPilot
      RealPilot Вчера, 06:45
      +6
      Вячеслав Олегович!
      Вы радуете и вдохновляете, Ваши исторические статьи не просто интересны, они познавательны и глубоки.

      Ждем новых откровений из мира забытого орудия! Такого разнообразия систем сейчас не встретишь... Красота good
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 07:58
        +8
        Все готово! Этот материал вышел, сейчас на модерацию дам его продолжение.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Вчера, 09:25
          +7
          Благодарю Вас за очередную статью! Никогда не знал, что ружья требовалось "заводить" специальным ключём!
        2. Кроу
          Кроу Вчера, 10:10
          +9
          Вячеслав Олегович,где о кроу обещанный труд,я все помню!!!
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 10:37
            +8
            Цитата: Кроу
            Вячеслав Олегович,где о кроу обещанный труд,я все помню!!!

            Я тоже помню. Но на модерации 6 статей и там их нет. В моем архиве еще 6 и там их тоже нет. Но статья будет обязательно. Я вообще думаю сделать цикл по индейским племенам и их культуре. И материал собирается, но как это лучше представить пока... раздумья. Но будет, обещаю.
        3. Гражданский
          Гражданский Вчера, 10:53
          +5
          Цитата: kalibr
          Все готово! Этот материал вышел, сейчас на модерацию дам его продолжение.

          Спасибо за статью, очень интересно. Ждем. good
        4. Mihaylov
          Mihaylov Вчера, 10:55
          +5
          Цитата: kalibr
          сейчас на модерацию дам

          Вячеслав Олегович, мне кажется что в фразе пропущено тире, должно быт так:
          "сейчас - на модерацию дам" wassat
          (на всякий случай - шутка)
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку Вчера, 14:11
            +4
            (на всякий случай - шутка)

            Модерация дам - это больше к Морскому Коту, этому танкисту дай волю, всех дам отмодерирует, и не дам - тоже. laughing Шутка! drinks
            Цикл очень хороший. Приятно, легко, наглядно. Ждем продолжения. yes
            Там было принято хранить пули, приготовленные к употреблению, то есть завёрнутые в промасленную ткань или просто бумажку.

            ЕМНИП, Филипсон в записках о Кавказской войне писал, что горцы иногда стреляли пулями, завернутыми в промасленную тряпку. Вроде, он даже проверял... what Как это выглядело - слабо представляю. Ну, кстати, и читал это еще в 2009-м. hi Могу наврать, не судите строго!
            1. Mihaylov
              Mihaylov Вчера, 14:23
              +3
              Цитата: Пане Коханку
              МНИП, Филипсон в записках о Кавказской войне писал, что горцы иногда стреляли пулями, завернутыми в промасленную тряпку

              А может это просто пыжи были?
              Или тряпки использовались для более плотного забивания пули в ствол? hi
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку Вчера, 14:27
                +3
                Или тряпки использовались для более плотного забивания пули в ствол?

                Это надо очень крепко позвать Деда Мороза Виктора Николаевича, он точно просветит! drinks
                1. Mihaylov
                  Mihaylov Вчера, 14:30
                  +3
                  Цитата: Пане Коханку
                  позвать Деда Мороза Виктора Николаевича

                  А подарки будут? wassat
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку Вчера, 14:36
                    +4
                    А подарки будут?

                    Да, да, он всем раздаст. yes Всем сестрам - по серьгам, все братьям - по яйцам, и каждому дундуку постарается вправить мозги лично. good За последние пять лет Виктор Николаевич нисколько не изменился! drinks кстати, кланяюсь ему за вчерашнюю наводку по книге!
                2. Undecim
                  Undecim Вчера, 21:53
                  +1

                  С распространением бумажных патронов в качестве пыжа использовалась бумага патрона.
                  Что касается заряжания нарезного дульнозарядного оружия и использования промасленной ткани и кожи, то лучше всего описано в этой книге, начиная со стр.328.
  2. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 05:39
    +8
    в седельных кобурах
    В ольстрах.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 06:32
      +10
      Привет, Антон.
      Может в Хольстерах? smile
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 06:56
        +6
        Привет, дядя Костя!
        В русском языке - ольстра. То что ты привел, тоже верно, но глухая согласная в начале слова часто на слух не воспринимается.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 07:10
          +8
          Ну, не знаю, мне слух не режет. Правда у меня его и вовсе нету, медведь на ухо наступил, и, скорее всего, даже не один. request
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Вчера, 07:50
            +6
            Приветствую Константин hi ! Если глаз как у орла, наличием музыкального слуха можно и пренебречь wink
            Отличная, хорошо иллюстрированная Статья, Спасибо Вячеславу Олеговичу! Произвёл на Меня впечатление Мушкет-револьвер охотничий, восьми!!! зарядный с фитильным замком belay , хочу такой crying
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 08:15
              +7
              Привет, Алексей hi !
              "А нюх как у собаки, а глаз как у орла"(с) laughing
              Просто по хорошему завидую тем, кто может нормально спеть, не перевирая мелодии.
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Вчера, 08:19
                +6
                Константин, хочешь Петь - Пей... тьпфу - Пой laughing Отсутствие слуха и голоса - Всегда проблема окружающих слушателей laughing
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 08:32
                  +6
                  А я и пью, когда все поют, ну, из тех, кто петь может. smile drinks
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 07:57
      +8
      Хорошо, что Вы написали, Антон! Но... тут причина не в забывчивости. Сейчас посмеетесь... только что читал в Сети одну из рецензий на свою. книгу "Атлас самураев" и там замечание - слишком много терминов. Ну и когда это писал, споткнулся на этом слове, вспомнил, и решил написать по-русски. Странные вещи творит с нами наше сознание, а уж про подсознание я и не говорю!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 08:20
        +4
        по-русски
        Так "ольстра" и есть русская фонема того, что дядя Костя написал.
        Что до японистики, то думаю, что книга на эту тему, лишенная аутентичных терминов, превращается в анимэ.
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 08:49
          +4
          Цитата: 3x3zsave
          Что до японистики, то думаю, что книга на эту тему, лишенная аутентичных терминов, превращается в анимэ

          Ну вот вспомнилось... и подумалось "надо упростить".
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:53
    +1
    Новый замок прежде всего превзошёл по надёжности фитильные замки. Он не был столь чувствителен к влаге и мог долгое время находиться во взведённом состоянии. Если в нём использовался твёрдый кремень, то насечка на колёсике быстро изнашивалась. Мягкий пирит так его не портил, зато сам крошился, а его частицы загрязняли механизм замка.К тому же в нём было много деталей (25 как минимум!), и потому он был весьма дорог. ..... К тому же для завода его механизма требовался ключ – если стрелок его терял, то и оружие его становилось бесполезным
    Надёжность и удобство совершенно разные вещи.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:54
      +9
      Вне всякого сомнения!
      Цитата: Владимир_2У
      Надёжность и удобство совершенно разные вещи.
      . Но нут специфика применения. Всадник пистольер должен был стрелять в упор, видя белки глаз противника. Тут надежность превыше всего. А потом сделав вольт, он мог мирно ехать назад, почистить пистолет, продуть замок, зарядить. Капитаны по часу и более собирали рассеянные эскадроны, строили их вновь и опять гнали в атаку. Битвы же шли часами, а то и днями! Вспомните битву при Рокруа, например, или "сражение в Дюнах". Все шло весьма медленно! Люди тогда вообще не торопились по жизни.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 08:06
        +2
        Цитата: kalibr
        Но нут специфика применения. Всадник пистольер должен был стрелять в упор, видя белки глаз противника. Тут надежность превыше всего.
        Только речь изначально шла не о пистолетах а о ружьях, колесцовый механизм в принципе позволил вменяемые пистолеты создать. А надёжность колесцового механизма была выше против куркового кремневого, за счёт длительной непрывной искры, ну тут Вы и так в курсе.
      2. Mihaylov
        Mihaylov Вчера, 10:38
        +3
        Цитата: kalibr
        Битвы же шли часами, а то и днями! Вспомните битву при Рокруа, например, или "сражение в Дюнах". Все шло весьма медленно! Люди тогда вообще не торопились по жизни.

        Но стали более кровавыми: вспоминаются слова одного капитана, который говорил, что когда мы бились "белым оружием", битва шла полдня и едва ли с десяток трупов лежало на земле, а теперь через полчаса все поле усыпано трупами. hi
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку Вчера, 14:19
          +5
          Вспомните битву при Рокруа

          Глупо закончилась. Глупо-кроваво, и все из-за какого-то дундука с нервным перенапряжением. negative
          1. Mihaylov
            Mihaylov Вчера, 14:22
            +5
            Цитата: Пане Коханку
            Глупо закончилась. Глупо-кроваво, и все из-за какого-то дундука с нервным перенапряжением

            Как там было в фильме: "Это испанская пехота, она не капитулирует!" Или как-то, не помню.
            Но красиво! даже если и не очень достоверно. drinks
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 14:34
              +4
              "Это испанская пехота, она не капитулирует!"

              Ага, типа того. Но это в фильме. stop На самом деле, последняя терция уже договорилась о сдаче. Конде поскакал с пышной свитой ее принимать. fellow У кого-то из испанцев сдали нервы - дескать, принял за очередную атаку кавалерии, и бабахнул в сторону принца, аки "капитан Аллатристе". Может, по инерции еще несколько человек выстрелили. request Французы же разгорячились от "подобной подлости", кинулись на испанцев, и просто задавили их числом. angry В общем, когда офицеры кое-как оторвали своих подчиненных за уши от истребления испанцев, тех уже осталась чуть ли не четверть в живых. recourse
              Денис Бриг хорошо написал про Рокруа. Жаль, что сейчас не пишет. drinks
              https://topwar.ru/95635-porazhenie-nepobedimyh-terciy-ili-bitva-pri-rokrua.html
              1. Mihaylov
                Mihaylov Вчера, 14:42
                +3
                Цитата: Пане Коханку
                Но это в фильме.

                На то оно и кино!
                А мне нравится этот фильм, хотя и к нему много претензий hi
                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку Вчера, 14:49
                  +6
                  А мне нравится этот фильм, хотя и к нему много претензий

                  Мне он тоже очень понравился! good
                  Вопросов только два. Первый - битву при Рокруа разыгрывали полтора реконструктора. Причем всадники из пистолетов не стреляют - видимо, лошади не приучены. what Короче, это не Бондарчук с его неистощимым резервом батальности в лице Советской Армии. laughing
                  Вопрос два. На хрена ты, лихой капитан Аллатристе, в конце фильма выперся в первый ряд со шпажонкой? laughing Там пики его образовывать должны! stop Видимо, он до этого успел познакомиться с самураями - решил погибнуть в зените славы. fellow
                  1. Mihaylov
                    Mihaylov Вчера, 15:00
                    +4
                    Цитата: Пане Коханку
                    Вопрос два.

                    Да там думаю гораздо больше наберется..
                    Первый - битву при Рокруа разыгрывали полтора реконструктора.
                    Не полтора, а 24 с половиной, но что делать Министерство Культуры РФ не оплачивало же этот фильм, чай не "Викинг" drinks
                    Видимо, он до этого успел познакомиться с самураями - решил погибнуть в зените славы.

                    А чо он голой пяткой на шашку? wassat
                    1. Пане Коханку
                      Пане Коханку Вчера, 15:05
                      +5
                      Да там думаю гораздо больше наберется..

                      Да это понятно... yes
                      не оплачивало же этот фильм, чай не "Викинг"

                      Мда... интересно, а в "Скифа" минкульт вкладывался? я просто не в курсе.
                      А чо он голой пяткой на шашку?

                      Аллатристе просто успел побывать в Японии - подготавливал основы будущего восстания в Симабара, которое произошло через шесть лет после Рокруа. Там и проникся. laughing Шутка.. feel
                      1. Mihaylov
                        Mihaylov Вчера, 15:15
                        +3
                        Цитата: Пане Коханку
                        Мда... интересно, а в "Скифа" минкульт вкладывался

                        Я вообще про такой не слышал и так понимаю что к лучшему...
                        Аллатристе просто успел побывать в Японии - подготавливал основы будущего восстания в Симабара, которое произошло через шесть лет после Рокруа.

                        Алатристе выжил в битве при Рокруа, уехал в Японию, там овладел восточной мудростью и долгожитием, прожил еще 350 лет и стал прообразом для фильма "Самурай" drinks
                      2. Пане Коханку
                        Пане Коханку Вчера, 15:38
                        +5
                        Алатристе выжил в битве при Рокруа, уехал в Японию, там овладел восточной мудростью и долгожитием, прожил еще 350 лет и стал прообразом для фильма "Самурай"

                        Точно! А еще он утопил "Принца Уэльского" и "Рипалз". Лично. Одной торпедой. yes кстати, подготовкой 47 ронинов тоже он занимался. drinks
                      3. Mihaylov
                        Mihaylov Вчера, 15:43
                        +3
                        Цитата: Пане Коханку
                        Точно! А еще он утопил "Принца Уэльского" и "Рипалз". Лично.

                        И часовню развалил, 14 века wassat
                      4. Пане Коханку
                        Пане Коханку Вчера, 15:49
                        +5
                        И часовню развалил, 14 века

                        Нет, это было до него, великий хан Хубилай с ордой приходил. stop Хотя.. какой-такой хан? request Монгол же не было, были only ацтеко-гиперборейцы. wink короче, какой-то великий хаМ с подельниками развалил! lol
                    2. Mihaylov
                      Mihaylov Вчера, 15:53
                      +3
                      Цитата: Пане Коханку
                      Точно! А еще он утопил "Принца Уэльского" и "Рипалз". Лично. Одной торпедой

                      Ничего необычного: навылет прошла wassat
                    3. Пане Коханку
                      Пане Коханку Вчера, 16:00
                      +4
                      Ничего необычного: навылет прошла

                      Да, с носа до кормы! fellow
                      А впервые в Японии Аллатристе побывал за сто лет до Рокруа, когда Франциска Ксаверия туда сопровождал. yes
                    4. Mihaylov
                      Mihaylov Вчера, 16:07
                      +2
                      Цитата: Пане Коханку
                      А впервые в Японии Аллатристе побывал за сто лет до Рокруа, когда Франциска Ксаверия туда сопровождал.

                      После чего они и "закрылись" на 300 лет от европейцев: причем исключительно добровольно. lol
                      Я так чувствую, что происхождение разведчика Исаева начало понемногу проясняться wassat
  • Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 06:04
    +4
    Красивое оружие на фото...повесил на стенку и любуйся его красотой.
    Для черни наверно было попроще и потяжелее оружие...сделал выстрел а дальше как дубинка в несколько кг ...в рукопашную схватку.
  • viktor_ui
    viktor_ui Вчера, 06:57
    +5
    Шикарная статья как и "Приключения королевских стрелков Шарпа" - смотрел запоем сериал. ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ! Автору РЕСПЕКТ однозначно drinks
    1. Alex013
      Alex013 Вчера, 08:36
      +2
      В детстве тоже смотрел! Особенно нравился Патрик Харпер (который на заглавной иллюстрации с семиствольным) в исполнении ирландца Дара О’Мэлли. Причем сериал вроде как в Крыму снимали.
  • Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 07:06
    +9
    Хорошая статья, спасибо Вячеславу. smile
    У нас в отделе самыми роскошными были колесцовые мушкеты из Венского Арсенала, латунный овал на прикладе с надписью "Арсенал Вена", на латыни, разумеется. У нас, кроме всего прочего, была закрытая экспозиция, называли мы её "Бионкур" по имени основателя, графа Бионкура, туда водили очень маленькие группы и крайне редко. Так вот, как только приходили какие-нибудь иностранцы, наши дамы начинали развлекать гостей лекцией по истории, а мы, мужики, неслись в "Бионкур" и охапками тащили все венские стволы с глаз долой в кладовку. Не дай бог увидят и начнутся вопросы, по идее всё это нужно было вернуть в Австрию, в то же время когда вернули Дрезденскую галерею, но... надеюсь, что они и сейчас в полной сохранности в пребывают в запаснике.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:48
      +7
      Был я в Венском арсенале, причем перемещенном в Новый замок дворца Ховбург. Это, конечно, нечто. Кроме собственно оружия рядом отдел охоты, музыкальных инструментов и этнографический. Было удивительно видеть в живую иллюстрации из В. Бехайма, Д. Николя и других... Провели там 4 часа и едва успели вернуться в туравтобус. В магазине сувениров продавались отличные рыцарские перчатки... новодел, но... очень классные. Хотя и дорогие. Прямо лозунг надо кинуть: "Все любители доспехов и оружия в Венский арсенал!" А ведь там есть еще и военно-исторический музей, но уж туда я не попал. Как и в арсенал Граца, хотя и проезжал мимо...
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 09:14
        +4
        hi Ох уж эти "туравтобусы"... будем проезжать мимо - проедем no
  • Alex013
    Alex013 Вчера, 07:28
    +3
    Спасибо за статью, интересно! Каждый экземпляр оружия - произведения искусства.
  • Undecim
    Undecim Вчера, 08:16
    +5
    и, скорее всего, появившаяся уже тогда банальная колесцовая зажигалка (только без баллончика с газом, конечно), в которой зубчатое колёсико крутили пальцем, а прижатый к ней пирит или кремень давал сноп искр, падавших на трут и его воспламенявших.
    Вот так появляются исторические фейки, Вячеслав Олегович. Все не так просто, а история зажигалки так же интересна, как и история пистолета, от которого, собственно, зажигалка и произошла, только не от колесцового, а от кремневого. И было это не ранее XVII века. Искры в первых зажигалках поджигали смолистое дерево.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 05:36
      0
      Цитата: Undecim
      история зажигалки так же интересна, как и история пистолета, от которого, собственно, зажигалка и произошла, только не от колесцового, а от кремневого. И было это не ранее XVII века.

      Ну, почему не от колесцового ? request В принципе...однофигственно ! А так...зажигалки в "конструкции ударно-кремнёвого пистолета" встречаются ,иной раз,в кинематографе ("исторический фильм"...события начала 19 века...), на неком аукционе продавалась "ударно-кремнёвая" зажигалка ...18 век !
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 08:46
    +4
    Не спится...настроение паршивое...хочется язвить ! А чё ? Любой каприз по нашему желанию !
    1. "Шишак" -не для мордобития ! Но почему он исчезает в конце 17 века-начале 18 века ? Когда пистоли уменьшаются в размерах и становятся менее похожи на карабины ? Хотя,по прежнему, "располагаются" в седельных кобурах ! И есть ли хоть одно описание,где отвинчивают "яблоко" и показывают эти кремни,спрятанные в "набалдашнике" ?
    2.7-ствольные ружья Нока показывают ,какой Нок был тупой ! Ибо в настоящее время . в США сделали многоствольное ружьё Нока с отдачей при выстреле не больше ,чем у "однострельного" ! ( Просто,выстрелы производятся последовательно,а не все сразу ! Причём, этот принцип (способ) был уже известен в то время ! Имелись и многоствольные ружья ,стреляющие по этому принципу!
    3.Леонардо да Винчи так много приписывают , как и Нострадамусу, что хочется сказать по Станиславскому...."Не верю !" Я вообще сомневаюсь , было ли воплощено в жизнь хоть одно техническое "предложение" "нашего Лео" ! И ,скорее всего, колесцовый замок появился реально благодаря не да Винчи,а другому "товарисчу" ! Да,первые колесцовые замки были с ключом (что более роднит их с часовым механизмом....) и с одним оборотом "колесца" ! Надёжность таких замков была весьма низкая ! "Но других-то не было",как говорил доктор Борменталь(!) и...пришлось усовершенствовать ! Появились колесцовые замки со взводом без ключа и с вращением колесца в 3 оборота ! Вот тогда они стали настолько достаточны надёжны ,что сохранились в охотничьем оружии и в 18 веке...веке господства ударно-кремнёвого замка ! "Дикие" азиаты часов не изобретали ! И поневоле им пришлось сделать ударно-кремнёвый замок ! Есть мнение,что ударно-кремнёвые замки в Азии появились ,примерно... "плюс-минус", в то же время, что и колесцовые замки в Европе ! По крайней мере ,примерно, в этот период испанцы,которым приходилось более всех соседствовать и воевать с "маврами", ознакомились с оным !
    4.Не знаю,как вам,но и старинным воякам не шибко ндравились все энти фитильные, колесцовые,кремнёвые ...замки ! И им тады хотелось чего-то иного... возможно, чего-то новенького ! Вот отседова проводились опыты с возможностью воспламенения порохового заряда разогретым сжатым воздухом, раскалённой иглой и с горелкой,спрятанной в ствольной коробке... (в 19 веке внимание дошло и до "ликтричества"!) Кстати, есть проект 2-ствольной винтовки...поворачивается 4,5-мм ствол -готова пневматическая винтовка типа ППП...поворачивается 6-мм ствол...готов огнестрел с безгильзовым патроном и воспламенением порохового заряда от разогретого сжатого воздуха !
    А хто знает , что можно было создать унитарный патрон в эпоху ударно-кремневого оружия ? Ась ?
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 08:53
      +6
      Цитата: Nikolaevich I
      А хто знает , что можно было создать унитарный патрон в эпоху ударно-кремневого оружия ? Ась ?

      Не было инициирующего состава! Но об этом в следующем (даже через одного) материале.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 09:13
        +2
        Цитата: kalibr
        Не было инициирующего состава!

        Здравия желаю,Вячеслав! А вот у меня есть схема унитарного патрона с своеобразным "инициирующим составом " в духе 18-го столетия ! wink
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 10:40
          +6
          Цитата: Nikolaevich I
          А вот у меня есть схема унитарного патрона с своеобразным "инициирующим составом " в духе 18-го столетия !

          Вот и поместите ее, когда выйдет статья... следующий материал этого цикла будет про... арбалеты!
  • танк66
    танк66 Вчера, 10:38
    +3
    Большущее спасибо за статью.Прямо кайф.А вот ссылка на коллекцию одного уральского мильярдера.есть у него в экспозиции очень интересные образчики по теме...Может кому будет интересно
    https://www.ural.kp.ru/daily/21712097/4334798/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 12:19
      +6
      Ну, что, посмотрел статью, посмотрел фото. И выводы: А - все это не для нас, простых смертных. Б - фото принадлежат журналисту Комсомолки, поэтому я их здесь помещать не могу. Посетить этот музей и написать книгу на основе его экспонатов... тоже вряд ли. Смысла идти этим путем не вижу. Но... к счастью в "плохих" США, "плохой" Франции, Испании, Англии, Италии есть и музеи, и частные собрания, которые мне лично доступны, коллекции которых не прячут под землей на двух этажах. И откуда я могу взять фото для читателей ВО ни на кого не оглядываясь. И я ОБО ВСЕМ, что есть в этом "музее"... напишу. Но на основе экспонатов "оттуда". И фото будут не через стекло. Будут из Дели, Джакарты, Мадрида и Лиссабона, Лидса, и музея Коди в Штатах, и Токийского национального музея... Мир клином к счастью на России и ее миллиардерах не сошелся!
    2. Mihaylov
      Mihaylov Вчера, 14:29
      +5
      Цитата: танк66
      Большущее спасибо за статью.Прямо кайф.А вот ссылка на коллекцию одного уральского мильярдера.есть у него в экспозиции очень интересные образчики по теме...Может кому будет интересно

      Да, интересно, хорошо быть богатым и коллекционировать оружие... laughing
      Ксати, пара пистолетов, подаренных Николаю I князем Сербии Александром Карагеоргиевичем действительно хранится в "Восточном зале" Эрмитажа:
  • Undecim
    Undecim Вчера, 12:16
    +6
    Однако человеческая мысль на месте отнюдь не стояла, и очень даже скоро для воспламенения порохового заряда был придуман колесцовый замок. Где и кем? Сказать невозможно. Схема устройства такого замка была обнаружена в книге Леонардо да Винчи «Codex Atlanticus» 1505 г. И это по сути единственное его изобретение, которое получило массовое распространение ещё при его жизни. Но есть и рукопись Мартина Лёфельхольца, датируемая этим же годом, где тоже изображено очень похожее зажигательное устройство. Так что кто из них был самым первым, сказать трудно. О опять же нет ничего удивительного в том, что автора этого изобретения мы точно не знаем.
    Этот исторический детектив сам по себе вполне тянет на статью. Авторство в изобретении колесцового замка Да Винчи подвергается серьезным сомнениям. Попытка воплотить его рисунок в металл закончилась крахом и потребовалось вносить в конструкцию серьезные усовершенствования, чтобы образец заработал. Поэтому многие оружиеведы высказывают версию, что Да Винчи нарисовал уже готовый образец, который где то увидел, при этом допустив ряд ошибок.
    Кстати, все самые ранние из сохранившихся колесцовых замков (1520-1530 гг.), изготовлены в Германии. А самый "древний" из колесцовых замков, изготовленных на территории Италии, датируется 1592 годом.

    Комбинация аркебузы и арбалета, изготовлена в мастерской Marquardt в Аугсбурге в 1530 году. Оружие имеет колесцовый замок, самый старый из сохранившихся на сегодняшний день. Принадлежало оружие Фердинанду Первому, Императору Священной Римской империи.
    Найдена аркебуза была в оружейной палате замка Абрас.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 12:35
      +6
      Хорошую штуку Вы раскопали, Виктор Николаевич! Спасибо и очень!
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 13:53
      +4
      Цитата: Undecim
      Комбинация аркебузы и арбалета, изготовлена в мастерской Marquardt в Аугсбурге в 1530 году.

      Да...мне приходилось встречать описания подобных "гибридов"! Например:В то время лук и арбалет были более практичны и привычны. По эффективности они не уступали первым ружьям, а то и превосходили их, а по скорострельности оставляли последние далеко позади. По этой причине искались даже пути соединения огнестрельного и метательного оружия, как это делалось с копьями и огнестрельным оружием. На арбалеты также ставили стволы с колесцовыми замками. Люди пытались создать эдакий универсальный гибрид арбалета и ружья. Встречались среди них довольно сложные конструкции, в которых единый спусковой механизм обслуживал тетиву и колесцовый замок одновременно. Однако от таких экспериментальных моделей отказались по причине их дороговизны и непрактичности в использовании. Арбалет и лук продолжали существовать наряду с ранним огнестрельным оружием, составляя ему серьезную конкуренцию
      Наряду с этим имелись и "спец.арбалеты", стреляющие: 1. пулями и стрелами(болтами);2. только пулями... Названия их в разных странах, в разное время были разные , потому эти названия сейчас и и не "озвучиваю". Как-то встречал даже многозарядный "пулевой лук" (конечно же, "новодел"!)...
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 14:09
        +3
        Следующая статья будет как раз об этом!
      2. Толстый
        Толстый Вчера, 15:44
        +3
        Владимир hi Тот момент, что из самострела вполне удачно пускаются "пули", помимо болтов ну ни разу не новость.
        Цитата: Nikolaevich I

        Наряду с этим имелись и "спец.арбалеты", стреляющие: 1. пулями и стрелами(болтами);2. только пулями... Названия их в разных странах, в разное время были разные , потому эти названия сейчас и и не "озвучиваю". Как-то встречал даже многозарядный "пулевой лук" (конечно же, "новодел"!)...

        Названия их в разных странах, в разное время были разные. Конечно! дурная мысль никогда не приходит в одну, отдельно взятую голову smile