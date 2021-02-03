Самый ранний огнестрел: колесцовые и многоствольные…

Ружьё для залпового огня (на фото слева), сконструированное Джеймсом Уилсоном в 1779 году. Генри Нок выпускал такие ружья для британского флота. Все семь стволов имели общий запал и стреляли залпом. Пули при выстреле несколько разлетались в стороны, поэтому одним выстрелом в толпу можно было поразить сразу несколько человек. Однако можно было заряжать и всего один, центральный ствол, и стрелять как из однозарядного ружья. Кадр из одного из фильмов о приключениях королевского стрелка Шарпа
Мы подрались на Силвер-стрит…
Дрались бы и сейчас,
Да вот револьвер на беду схватил один из нас.
«Бляхи» Редьярд Киплинг
Дрались бы и сейчас,
Да вот револьвер на беду схватил один из нас.
«Бляхи» Редьярд Киплинг
История огнестрельного оружия. В прошлый раз мы остановились на том, что фитильный замок стал главным механизмом для воспламенения порохового заряда в стволе, причём механизм этот в той же Японии, а также в Тибете просуществовал очень долго. Вплоть до 1868 года! Ну а охотники – те и вовсе могли пользоваться спичками! Вспомните Н.А. Некрасова:
Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!
Однако человеческая мысль на месте отнюдь не стояла, и очень даже скоро для воспламенения порохового заряда был придуман колесцовый замок. Где и кем? Сказать невозможно. Схема устройства такого замка была обнаружена в книге Леонардо да Винчи «Codex Atlanticus» 1505 г. И это по сути единственное его изобретение, которое получило массовое распространение ещё при его жизни. Но есть и рукопись Мартина Лёфельхольца, датируемая этим же годом, где тоже изображено очень похожее зажигательное устройство. Так что кто из них был самым первым, сказать трудно. О опять же нет ничего удивительного в том, что автора этого изобретения мы точно не знаем.
Обыкновенная зажигалка – вот это что!
Дело в том, что, поскольку спичек в то время не существовало, людям постоянно приходилось иметь дело с самыми разными приспособлениями для добывания огня. Тут тебе и кресало, и трут (кусок обожжённой на огне льняной материи), и, скорее всего, появившаяся уже тогда банальная колесцовая зажигалка (только без баллончика с газом, конечно), в которой зубчатое колёсико крутили пальцем, а прижатый к ней пирит или кремень давал сноп искр, падавших на трут и его воспламенявших. И не надо было много ума, чтобы додуматься до того, чтобы всё то же самое поставить на мушкет или аркебузу и соединить со спусковым крючком. Правда, нужно было чем-то – не пальцем, конечно – это самое колёсико крутить. Но это было уже чисто техническим решением: колёсико с зубцами соединили с пружиной через короткую цепь и приставили к нему стопор – так вот и родился колесцовый замок!
Схема колесцового замка Леонардо да Винчи из книги «Codex Atlanticus» 1505 г. Амвросианская библиотека, Милан
Новый замок прежде всего превзошёл по надёжности фитильные замки. Он не был столь чувствителен к влаге и мог долгое время находиться во взведённом состоянии. Если в нём использовался твёрдый кремень, то насечка на колёсике быстро изнашивалась. Мягкий пирит так его не портил, зато сам крошился, а его частицы загрязняли механизм замка. К тому же в нём было много деталей (25 как минимум!), и потому он был весьма дорог. Так, в 1580 году аркебузу с фитильным замком можно было купить за 350 франков, а вот такая же аркебуза, но с колесцовым замком стоила уже не менее 1500 франков. К тому же для завода его механизма требовался ключ – если стрелок его терял, то и оружие его становилось бесполезным. А вот то, что носить такое оружие можно было скрытно и столь же внезапно и неожиданно применять, вызвало совершенно предсказуемую реакцию отторжения (так велик был страх перед этой новинкой!), так что в 1506 году колесцовые замки запретили в Гейслингене, а в Гамбурге и ряде других германских городов ношение пистолетов с таким замком без разрешения магистрата наказывалось отсечением руки.
Внутреннее устройство колесцового замка. Рисунок из книги Кристофера Ханта «Стрелковое оружие». С. 9
Кстати, именно благодаря колесцовому замку пистолеты и появились. Пистолет с фитильным замком был очень неудобен, хотя и использовался в Японии. Зато новый замок сразу же поднял военное дело в Европе на совершенно новый уровень. Таким оружием теперь можно было вооружать конницу, и… на поля сражений тут же вышли всадники-пистольеры – рейтары и кирасиры, заменившие собой прежнюю рыцарскую конницу.
Вот таким был ключ, которым следовало заводить пружину колесцового замка. Потерял ключ – остался безоружным! Причём сам этот ключ не простой, а объединён с пороховой фляжкой-натруской для затравочного пороха. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Соответственно, это привело к последнему самому серьёзному утолщению и утяжелению всаднической брони, рассчитывавшейся теперь на защиту от пули, выпущенной из колесцового пистолета едва ли не в упор! Впрочем, о том, что из себя представляла конница Нового времени, здесь на ВО был целый цикл статей, поэтому развивать здесь мы эту тему не будет, а продолжим знакомиться с изменениями, которые внёс колесцовый замок в военное дело.
Без ключа – никуда!
А вот японские всадники-самураи использовали фитильные пистолеты и не жаловались. Можно себе только представить, сколько внимания требовала от них скачка с зажжённым фитилём в руках либо уже в оружии, чтобы от встречного ветра он не перегорел, чтобы не выпал из серпентина, да и конь ведь тоже не мог остаться без внимания. А затем ещё надо было выстрелить в противника и тут же скакать назад. Второго готового к выстрелу пистолета у него просто не могло быть, тогда как колёсных пистолетов у европейского всадника могло быть довольно много!
Байдзюцу – японский фитильный пистолет. Эпоха Эдо, 1615-1868 гг. Музей Энн и Габриэль Барбье-Мюллер, Даллас
И, кстати, опять же отметим, что коснулись эти изменения главным образом именно конницы, а вот в пехоте по-прежнему продолжали использовать фитильный замок. Он был простым и дешёвым, и тут военные брали количеством, оставляя качество коннице!
Европейские аркебузиры и мушкетёры XVII века с фитильным оружием в руках. Отличить первых от вторых легко: аркебузиры носили шлемы и не имели подставок для стрельбы. Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия» М.: Астрель, 2002, С. 50
Колесцовый замок стал широко применяться в охотничьем оружии – поскольку охотилась в то время с огнестрельным оружием одна только знать, а она могла себе позволить самое современное по тому времени оружие, а также в оружии для целевой стрельбы – тут уж сам Бог велел использовать этот замок, поскольку это и впрямь позволяло превратить стрельбу из ружья в настоящее развлечение.
Оружие для охоты и для стрелковых забав
Колесцовый охотничий мушкет, ок. 1640-1650 гг. Мастер Каспар Спаат. Материал: сталь, золото, грушевое дерево, олений рог, кость. Размеры: общая длина 106,4 см; длина ствола 77,6 см; кaлибр .46 (11,7 мм); вес 3350 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Герцоги Баварии были увлечёнными коллекционерами, которые собирали экзотические предметы и произведения искусства в специальной галерее, называемой Кунсткамерой. В столице Мюнхена они открыли различные мастерские, где самые искусные художники и мастера производили предметы искусства для княжеской коллекции или для подарков иностранным сановникам. Среди художников, нанятых мюнхенским двором, были резчики по стали Эмануэль Саделер (работал в 1594-1610 гг.), его брат Даниэль (записан в 1602-1632 гг.) и Каспар Шпет (около 1611-1691). В отличие от других художников, они не старались добиваться декоративного эффекта, используя большое количество золота, а применяли его в основном как фон, чтобы подчеркнуть орнамент из воронёной стали, высеченный с высоким рельефом. Сюжеты и узоры декора они обычно брали из рисунков фламандских и французских художников второй половины XVI века, выполненных в стиле маньеризма. Мастера резьбы и гравировки по дереву, слоновой кости и рогу, такие как Иероним Борсторфер (1597-1637) и Элиас Беккер (1633-1674), были призваны создать украшенные оружейные ложи высочайшего качества, соответствующие великолепным стволам и оружию. Замки к ним делали Саделер и Спаат.
Но самое интересное то, что, хотя первые «многостволки» появились ещё в эпоху абсолютного господства фитильного замка, именно колесцовый замок дал возможность создать эффективно действующие многоствольные – обычно двуствольные виды такого оружия. Впрочем, фитильное оружие ведь тоже совершенствовалось. Правда, в основном охотничье – тут уж мастерам можно было ничем себя не ограничивать. Они и не ограничивали, так что до нас дошли даже созданные ими… фитильные мушкеты-револьверы!
Мушкет-револьвер охотничий, восьмизарядный, с фитильным замком. Германия. 1600-1610 гг. Сталь, дерево, кость, медный сплав; ковка, резьба, гравировка, инкрустация. Общая длина: 139,0 см; длина ствола: 94,4 см; калибр: 18,3 мм. Инв. № 3.0.-6305. Фото Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург
Зато двуствольные пистолеты с колесцовыми замками начали использовать и кирасиры, и рейтары. И неудивительно! Ведь пистолеты того времени имели большие размеры и вес. Два пистолета помещались в седельных кобурах, так как длина у них была по полметра, ещё два могли быть засунуты в голенища сапог, и ещё два хоть как-то засунуты за пояс или помещены на специальной портупее. То есть шесть стволов по максимуму, и каждый весом как минимум в полтора килограмма, а то и больше. А ещё кираса, набедренники, шлем, шпага, пороховница, натруска, сумка с пулями… Но все эти проблемы решались наличием всего лишь двуствольного пистолета: два таких пистолета – уже четыре выстрела, а четыре – восемь, при этом их общий вес увеличивался незначительно.
Два ствола лучше, чем один!
Двуствольный колесцовый пистолет из Аугсбурга, ок. 1580 г. Материал: железо, латунь, бархат. Размеры: общая длина 54 см; длина верхнего ствола 31,6 см; длина нижнего ствола 27,3 см; калибр верхнего ствола 12,1 мм; калибр нижнего ствола 12,7 мм; вес 2401,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Интересно, что «шарик» («яблоко») на конце рукоятки пистолета служил вовсе не для того, чтобы в рукопашной схватке бить противника по голове, хотя случалось и такое. Обычно он был пустотелым, развинчивался и служил вместилищем для запасных кремней или пиритов.
Ещё один двуствольный пистолет с колесцовым замком, 1612 год. Так же из Германии. Материал: сталь, дерево, олений рог. Размеры: длина 51,75 см; длина верхнего ствола 24,1 см; длина нижнего ствола 23,8 см; калибр верхнего ствола 10,8 мм; калибр нижнего ствола 13,6 мм); вес 1800,2 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
«Потайная дверца» (небольшой пенал с правой стороны со сдвигающейся крышкой) была модным приспособлением на прикладах колесцовых мушкетов. Там было принято хранить пули, приготовленные к употреблению, то есть завёрнутые в промасленную ткань или просто бумажку.
Одна из трёх пуль, завёрнутая в пыж из бумаги. Обнаружена в этом пенале. Пензенский областной краеведческий музей
Но так уж странно получилось, что эпоха, можно сказать, расцвета оружия с колесцовыми замками одновременно стала эпохой появления исключительно совершенных образцов значительно более старого оружия, для которого это время стало в то же время и концом своего существования. Но о том, что это было за оружие, мы поговорим уже в следующий раз…
«Книга костюмов» Кристофа Вейдица (1498-1559), ок. 1530 г. Воины-баски. Германская национальная библиотека. Нюрнберг
Продолжение следует…