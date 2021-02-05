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Обед в стиле Столетней войны…

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Обед в стиле Столетней войны…
Битва при Невиллс-Кроссе. Миниатюра из хроники Фруассара XV в.


В годы Столетней войны люди не только сражались и убивали друг друга. Они ещё и ели, да и старались поесть повкуснее. А вот что они ели – о том сегодня и пойдёт наш рассказ…

«Русская кухня по время затратности стоит на одном из первых мест в мире. И автор это прекрасно подтвердил. Пусть сообщит – сколько времени у него ушло на всё это священнодействие.

Благодаря тому, что с дровами на Руси было всё хорошо, российская кухня ещё и энергозатратна. Только у русских и их ближайших соседей есть такой вид готовки блюд, как томление!»
ee2100 (Александр)

Начну с того, что мне очень понравилась статья Романа Скоморохова про суворовские щи. Ну щи и щи, можно только порадоваться, что кто-то у нас умеет так готовить и «вкусно» об этом написать, но там был и комментарий, который здесь приведён в качестве эпиграфа. Речь идёт об энергозатратности национальной русской кухни. И вроде бы ведь мелочь, но дьявол как раз и скрывается в мелочах. Которые носят в данном уже принципиальный характер, потому как такие вот «мелочи» напрямую связаны с культурой и историей нашей страны.

Сразу укажем, что кухня всех народов в определённую эпоху была очень энергозатратной. Мясо – ту же курицу варили по несколько часов. Возьмите книгу Елены Малоховец – это самое доступное для россиянина издание – и там обо всём этом есть. Но ничуть не менее затратной и по количеству дров, и по количеству времени была и английская кухня: откройте, скажем, книгу Мэгги Блэк и Дейрдры Ле Фей «Кулинарная книга Джейн Остин», и там вы найдёте всё то же самое!

Чем отличалась наша кухня от всех других, и то – лишь в частностях, так это в церковных установлениях, по которым нашим предкам вплоть до Петра I приходилось готовить еду. Церковь указывала, что продукты следует готовить целиком, как даны они нам от Бога, что измельчать их перед готовкой – грех. Отсюда наши пироги с кашей – нечего мельчить, пироги с грибами – отбирали самые мелкие, пироги с рыбой – запекалась потрошёной, но не резаной, с костями и чешуёй, поэтому использовались лишь некоторые малокостные породы рыб. Капусту квасили кочаном, репу парили и пекли тоже целиком.

Есть телятину на Руси считалось недопустимым, стыдным делом (берегли поголовье скота!), и вот как раз на этом-то и попался Лжедмитрий, любивший жаркое из телятины, чем сразу доказал, что он «не наш человек». Главным мясом считалась баранина и свинина. Бараниной даже платили жалование стрельцам: полтуши рядовому стрельцу в неделю, и целую – десятнику, плюс три хлеба на лопату саженых первому и шесть – второму! Конечно, знать и царь ели не так просто. В описи царского столованья имеются такие блюда, как «куря разниманно под лимоны», «куря разниманно под огурцы», «куря во штях» и даже «куря в обёртках». Но в целом традиция ничего не резать и не мельчить соблюдалась строго. Да и как не соблюдать, если тот же Иван Грозный, блюдя церковное благочиние, под страхом смертной казни запретил «жрать тетеревей» (тетеревов) и «набивать колбасы», которые в итоге появились у нас в массовом количестве только при Петре.


Настоящий польский бигос

Однако затратной и по времени, и по дровам были кухни и многих других народов. Например, враждовавших с нами со времён Самозванца поляков. Национальным их блюдом является бигос, и… всякий раз оказываясь в Польше, мы его заказываем всей семьёй, едим и нахваливаем. Но… приготовить его у себя по всем правилам так до сих пор и не решились, хотя для этого вроде бы всё имеется – и продукты, и время. А это потому, что рецепт бигоса ещё тот. Вот, например, самый простой на обычную семью:

400 г квашеной капусты,
400 г свежей капусты,
200 г телятины (или другого мяса),
200 г копчёного мяса (без костей),
100 г копчёного бекона,
150 г сырокопчёной колбасы,
1,5 ст. ложки томатной пасты + 1 стакан воды,
1 луковица,
1 морковь,
1 мочёное яблоко,
100 г чернослива без косточек,
50 г изюма,
50 мл красного сухого вина,
несколько сушёных грибов,
жир для жарки (смалец или маленький кусочек несолёного сала),
лавровый лист, майоран, перец душистый, соль, чёрный перец, сахар – всё это по вкусу.

Дальше начинаем готовить. Первое – нужно слить рассол с капусты, а сушёные грибы размочить и нарезать. Свежую капусту резать надо довольно крупно, чтобы она не разварилась в ходе приготовления. Морковь натирается на крупной тёрке. Мочёное яблоко режется крупными кусками, лук – кольцами. Мясные продукты, напротив, режутся мелкими кусочками.


Всё это вкусно, но лично для меня слишком сложно. По моему мнению, питаться надо часто, умеренно, и чтобы готовка была как можно более простой. Вот, например, блюдо на завтрак: кусочек вчерашней утки, немного отварного картофеля, маринованные и свежие овощи, булочка и… всё

Кусочек сала режется кубиками и растапливается на разогретой сковороде, туда добавляется лук и обжаривается до полуготовности, после чего к луку добавляют размоченные грибы (можно шампиньоны из магазина, кстати) и свежую капусту. Обжариваем, пока шампиньоны не дадут сок. Теперь добавляется морковь и стакан подсоленного кипятка с разведённой в нём томатной пастой. Всё это тушится, пока капуста не станет мягкой и не даст сок.


На ужин можно позволить себе колбаски, отварной горошек, фарфалле с овощами («бантики»), а в пакетике – кальмарчики в кляре…

Вот теперь можно добавить квашеную капусту, нарезанное яблоко, всё это перемешать, накрыть крышкой и тушить. Затем, когда квашеная капуста станет мягкой, следует влить красное вино и снова тушить на слабом огне 45 минут – помешивая, чтобы наш бигос не подгорел. Однако это ещё не всё, даже и не надейтесь!


А вот это, как нам объяснили, типичный современный английский завтрак. Удивительно, не так ли? Нет каши! Но… подали нам его в английском кафе, правда, не в Англии, а в Испании, и убеждали, что это сегодня «typical»: пирог с мясом, соус и жареная картошка. Без неё в Англии и впрямь – никуда. Есть даже известный анекдот: приходит англичанин к врачу и говорит: «Доктор, у меня всё болит! – Вы курите? – Нет! – Пьёте? – Что вы… – Ну тогда это жареная картошка!»

Теперь переходим к мясу. Мелко его режем и обжариваем на другой сковороде 5-15 минут, затем добавляем копчёное мясо и опять немного обжариваем. Туда же идёт колбаса и копчёный бекон, и всё это тоже обжаривается несколько минут.


«Интернациональный обед» в Ницце. Он так и назывался, подан был очень быстро и выглядел вот так. У себя дома мы так не едим никогда!

Мясо плюс бекон, плюс колбаса, а также чернослив, изюм, лавровый лист и специи по вкусу добавляем к капусте и тушим всё это вместе ещё несколько минут до готовности. Если надо – пробуем и подсаливаем. Следует также добавить чайную ложку сахара, что, как говорят, ещё больше раскрывает вкус бигоса.


Но всё, что просто и вкусно, «оттуда» заимствуется. Вот, например, томлёные в духовке помидоры по испанскому рецепту…

И только теперь это блюдо можно подавать на стол, причём хлеб к нему должен быть ржаной, а водка – ну как же без неё – польская зубровка, которая ещё больше помогает ему… «раскрыться». Конечно, лучше всего приготовить бигос в русской печи (польская от неё мало чем отличается) и подать его разогретым на второй день, а то даже и на третий.


Совсем простой рецепт салата: отварная капуста брокколи, солёный сыр, немного майонеза для вкуса и заправка из оливкового масла. Можно добавить лук-порей…

P.S. Подаётся на стол бигос со свежим ржаным хлебом, а на праздничный стол – с традиционным польским напитком, таким как зубровка. Можно и нашу водку подать. Но зубровка лучше оттеняет вкус бигоса.


Вот куда все эти люди спешат столь быстрыми шагами?

А вот теперь-то мы добрались и до Столетней войны… Считается, что рецепт такого французского кушанья, как кассуле (фр. Cassoulet), появился как раз в то далёкое время. И именно в южных районах Франции, так что в Орлеане его вполне могла есть и Жанна д‘Арк. На первый взгляд в нём нет ничего сложного: рагу из мяса с фасолью – вот что это такое. Но на самом деле это шедевр: в миске вы найдёте нежную белую фасоль в обилии соуса. Но среди фасоли вы найдёте и большие куски чесночной колбасы и даже жареной утки (конфи). Причём фасоль в настоящем кассуле должна быть мягкой и нежной, и не разваливаться, а всю его поверхность покрывать золотистая корочка из сухариков. Готовят кассуле… несколько дней! И дров на него тоже нужно было потратить совсем немало!


И эти куда торопятся?

В первый день свиную рульку нужно было хорошенько почистить и вымыть в проточной воде. Затем залить чистой водой и немного посолить, после чего нам с вами можно убрать её в холодильник на всю ночь. Белая фасоль тем временем промывается и тоже замачивается на ночь.

Теперь нужно готовить конфи из утки. Мясо её засыпается крупной солью, чёрным перцем, поливается лимонным соком и вместе с луком маринуется 8-12 часов. Внутренний жир утки вытапливается отдельно, затем в него укладывается маринованное мясо (но без лука), добавляется пара зубчиков чеснока, веточки розмарина и тимьяна.


Торопятся они все вот сюда: в замок Каркассон! И есть на то серьёзная причина: там готовят прекрасный кассуле, которым Каркассон славится наравне со всеми прочими достопримечательностями

Томить утиное мясо следует в течение 3 часов при 140-150 градусах в ёмкости с плотно закрытой крышкой. Готовое конфи остудите и уберите до времени в холодильник.

На второй день со свиного плеча срезается вся кожа с тонкой прослойкой жира, которую режут длинными полосками, из которых сворачивают пять рулетиков и перевязывают их ниткой. Мясо, которое было под кожей, нарезают кубиками по 3-4 см.

Теперь рулетики и мясные «кубики» нужно готовить в утятнице на среднем огне, залив утиным жиром из конфи. Подрумяненное мясо выкладывают на тарелку.

Морковь режут тонкими колечками. Луковицу и помидорку порубите крупными кусочками. Всё это обжаривается в течение 1-2 минут.


Есть его мы будем вот здесь. В ресторане «У маленького колодца», видевшего ещё и Альгигойские войны. Здесь оно может быть и не 3-х дневного приготовления, зато не приходится долго ждать, к тому же если ты заказываешь его с салатом и вином, то десерт тебе приносят бесплатно

Теперь нам нужен будет один литр воды (жидкость должна покрыть мясо). Положите в неё букет гарни, кусочек сельдерея, рулетики из свиной кожи, обжаренную ранее свинину. Доведите до кипения, посолите по вкусу, накройте утятницу и томите рагу на слабом огне 2 часа, время от времени помешивая.


Вот так кассуле подают в Каркассоне

Рулька должна свариться так, чтобы оголились кости. Теперь её нужно вынуть, немного остудить, отделить мясо и жир вместе с кожей. Потом мясо нарезается небольшими кусками и возвращается в кастрюлю. Кости надо выбросить, а вот кусочки кожи с жиром нужно сложить в контейнер и убрать в холодильник для приготовления чесночной заправки. Рулетики из кожи тоже убираются в холодильник.


Потом тебя уже ноги не носят, и мысль в голове лишь одна: где бы полежать. Впрочем, можно продолжить осмотр городка и вот на такой повозке, запряжённой самыми настоящими першеронами!

Теперь настало время для фасоли. Её заливают холодной водой и доводят до кипения на тихом огне, варят 3 минуты, потом воду сливают. Теперь фасоль добавляют в рагу и тушат ещё 1-1,5 часа на слабом огне. Затем рагу нужно дать остыть и опять убрать в холодильник на ночь.

Наступил третий, решающий день! С поверхности рагу снимается затвердевший жир. Чеснок (2 зубчика) перетирают с варёной свиной кожей (можно использовать блендер или традиционную для Столетней войны медную ступку с пестиком!) и добавляют в рагу, доводят его до кипения и опять тушат 15 минут на слабом огне.

Как-то раз сделали кассуле дома. Не за три дня, и получилось вкусно, но очень уж с ним было много возни. Так и хотелось сказать: «Ох уж эти французы…»

Одновременно с этим на сковороде нужно подрумянить утиные ножки конфи и поджарить небольшие колбаски. Теперь всё это нужно разложить в порционные керамические миски, развязать рулончики из свиной кожи и застелить ими дно мисок, жирной стороной вниз. Причём конфи и свиные колбаски укладывают сверху, но так, чтобы немного притопить их в рагу. И последний штрих – всё это следует засыпать хлебными крошками (от белой булки или панировочными сухарями) и опять сунуть в духовку на… 1-2 часа, чтобы сверху образовалась румяная корочка, а чтобы кассуле не подгорало, подливайте в него бульон.


У нас утка готовится много проще. Сначала обмазывается лимонным соком с солью и пряностями (в таком виде находится два-три часа), затем она набивается кислыми яблоками, помещается в кулинарный рукав и печётся в духовке 1,5-2 часа. И всё! Она готова. А весь жир из неё остаётся в рукаве. Кстати, это ещё и не простая утка, а индоутка. На них мяса больше, а жира меньше!

Перед тем как подавать это блюдо на стол, дайте ему немного постоять и охладиться. К нему бокал красного вина и белый хлеб. Здесь выход указан на восемь порций, так что хватит и на семью, и… на гостей. А главное: вы удовлетворите свой изысканный вкус, узнаете, что ели господа в Столетнюю войну (хотя кто знает, может быть, и не только господа – ингредиенты-то все были вполне доступны и людям попроще), и… лишний раз вспомните, что затратность была в прошлом свойственна кухне самых разных народов мира!
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210 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 06:09
    +9
    am Вячеслав Олегович - Вы провокатор, как раз к завтраку!!! laughing
    1. Бар1
      Бар1 Сегодня, 08:23
      0
      соус Тартар.Французское блюдо.И как это тартарское блюдо попало к французам? Особенно учитывая ,что татары/тартары это кочевники? А в соусе и растительное масло и яйца и солёные огурцы.Представляю себе тартары возят на коне банки с маслом и кадушки с солёными огурцами,возят обязательные яйца,как то это не сочетается с образом кочевника,который только мясо ест и кровь пьёт,как у Яна.

      1. Бар1
        Бар1 Сегодня, 08:28
        -3
        насчёт колбасы и Ивана Грозного,а что это за байка ,что руским запрещено делать колбасу? Учитывая ,что само слово колбаса -руское?
      2. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 12:28
        +1
        Интересно Тимур Вы не задавались мыслью сколько татар видел французский шеф-повар придумавший на основе майонеза пресловутый тартарийский соус?
        Впрочем различные - тарталетки и темерсу видимо также связан с ордами Татаров-монгол? Что мелочиться почему трюфель или томат, так же на начинаются на букву «Т». Впрочем как и тосты!!!
        Для улыбки - окружение Людовика XIV судя по воспоминаниям современников и вправду верило, что кочевые татары питаются только огурцами и мясом! К слову, он лично знал Петра I и думаю, что если Вы были бы правы, то к огурцам добавилась водка, но ...., только мясо и огурцы! Так что татары не есть русские, впрочем как наоборот.
      3. ee2100
        ee2100 Сегодня, 13:15
        0
        Соус тар-тар ( sauce tartare — «соус по-тартарийски) история названия не совсем понятна. Может французы прояснят.
        Мне больше нравится предположение, что соус назвали после выхода книги Жуль Верна "Михаил Строгов " когда все что связано с Россией и конкретно с Тартарией во Франции было очень популярно.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 08:58
      +4
      Цитата: Коте пане Коханка
      Вы провокатор, как раз к завтраку!!!

      Еще какой! Хорошо хоть нигде на фото рюмки нет, а то бы весь день на смарку - какая работа после этой статьи? laughing
      А на последней фотке индоуточка фаршированая(кстати плохо ощипанная и плохо опаленная laughing ). Самая лучшая порода уток.
      П. С. Теперь главная задача - дотянуть до обеда. wassat
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 10:45
        +3
        Цитата: Ингвар 72
        плохо ощипанная и плохо опаленная

        Мы все равно с нее кожу снимаем и не едим. Так зачем лишнее-то делать?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 12:59
          0
          Так может и картошку чистить не стоит? wassat
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 13:07
            0
            Если Вы ее печете, то зачем?
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 13:30
              0
              Корочка вкусная, а в мундире ее выбрасывать нужно. request
              А утку легко щипать, предварительно запарив в кипятке на 10-15 секунд.
              Если она не линяет конечно.
              Фаршир гречкой с жареным луком, сверху обкладываю картошкой.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:19
    +7
    Да что же это такое творится... Теперь придётся воевать со слюнками... до обеда ещё далеко, а после такой статьи нет сил держать оборону на своём рубеже. Противник вооружённый томленной утятиной, тушенной курятиной и другим тяжёлым вооружением прорывает оборону к моему желудку, без подкрепления до обеда не продержусь. hi
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:08
      +8
      Цитата: Леха с Андроида.
      без подкрепления до обеда не продержусь.

      Устройте второй завтрак в 11.00 Бутерброд с ломтиками посоленного авокадо и кофе.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 08:16
        +9
        Спасибо, Вячеслав Олегович! Ел я и бигос ( в Польше) и рульку (в Берлине).
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:29
          +8
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ел я и бигос ( в Польше) и рульку (в Берлине).

          Тогда мы оба знаем, что это такое!
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 08:37
          +7
          Игорь! hi
          А айсбан в Берлине не пробовали?
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 08:38
            +9
            Увы, нет. И к своему стыду даже не знаю что это! request
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 08:47
              +10
              Варено-копченая свинина с гарниром из тушеной капусты.
              1. Вождь краснокожих
                Вождь краснокожих Сегодня, 08:49
                +7
                Нет. Мы с супругой заказали в ресторанчике "у Августина" картофельное пюре, тушёную капусту и колбаски.)
                Ну и по бокалу пива ( хотя оба не любим его, но не попробовать было бы грех!))))
                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку Сегодня, 10:04
                  +5
                  Мы с супругой заказали в ресторанчике "у Августина" картофельное пюре, тушёную капусту и колбаски.)

                  "Кто такой был этот Августин - знает точно только Бог один" (Валерий Леонтьев) wink
                  А я рульку, признаюсь, только и наших питерских пивных ресторанчиках и пробовал пару раз. Но, наверно, отличается от германского приготовления. hi
                  Коллеги, Вячеслав наш Олегович, как обычно, зашел с утра прямо с бубей, поэтому повезло тем из нас, кто живет на востоке - скоро можно и рюмочку себе налить! drinks Всем хорошего дня, а я вот внезапно почему-то захотел греческой шавермы - гироса! laughing
              2. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 09:01
                +5
                Цитата: 3x3zsave
                Варено-копченая свинина с гарниром из тушеной капусты.

                Кстати если утку слегка подкоптить перед запеканием, тоже получается супер.
            2. Кузнец 55
              Кузнец 55 Сегодня, 09:04
              +4
              Айсбеин (Eisbein) , это протушенная свиная коленка , обычно ее подают с кислой капустой и картофелем .
              На любителя , капусту я люблю , но домашнюю , а промышленного производства , бррррр , она с уксусом .
          2. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 08:45
            +7
            Цитата: 3x3zsave
            Игорь! hi
            А айсбан в Берлине не пробовали?

            Приветствую Антон hi ! Я пробовал, это ведь просто разновидность «рульки» из свинины!
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 08:53
              +8
              Мое почтение, Алексей! hi
              Вы не правы. Для айсбана используется свиная голень на кости. Так как конечностей у свиньи всего четыре, блюдо относительно недешевое.
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 08:57
                +6
                Антон, под определение «айсбан» - попадает Множество мясных блюд из свинины по немецким рецептам! Это название приблизительно как «котлета» у Нас в России, вроде название одно - а рецептов Тьма! Мне понравился Баварский вариант (в пиве).
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 09:43
                  +5
                  Цитата: Охотовед 2
                  Антон, под определение «айсбан» - попадает Множество мясных блюд из свинины по немецким рецептам! Это название приблизительно как «котлета» у Нас в России, вроде название одно - а рецептов Тьма! Мне понравился Баварский вариант (в пиве).

                  Приветствую, Алексей! hi Такой кушал, но не в Баварии, а во Франкфурте на Майне. Больше понравилось с кислой холодной картошкой, тёплой капустой и пивом. Ел такое в ресторане маленького пивного заводика, напиток отдельно (при этом я не любитель пива, но немецкое пьётся, как кофе, даже с утра laughing )
                  1. Охотовед 2
                    Охотовед 2 Сегодня, 09:55
                    +3
                    Приветствую Альберт hi буду теперь знать, что во Франкфурте готовят «кошерную» рульку wink
                    Немецкая кухня - огромное количество блюд из свинины всевозможных вариаций! Мясо просто тает во рту! Мне кстати понравились традиционные Немецкие супы и картофельный салат!
                    Я кстати тоже не любитель пива, но ... Ты прав - в Германии, Австрии и Чехии оно пьётся как кофе!
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 10:15
                      +7
                      Для меня, мечтающего попробовать варана, фаршированного коалой, кашрут является самой важной заповедью на свете lol
                      Хотя, надо соблюдать - здоровее буду )).
                      1. Охотовед 2
                        Охотовед 2 Сегодня, 10:17
                        +3
                        belay Альберт, сейчас тебе гринписы минусов налепят...
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 10:22
                        +5
                        Ну ладно, Панду фаршировать розовым фламинго, а кошерное (эт серьезно) можно заменить на халяльное ))
                      3. Охотовед 2
                        Охотовед 2 Сегодня, 10:26
                        +5
                        Я кстати совершенно случайно в Австрии забрёл в ресторанчик (халяльный как выяснилось) так вот там - все блюда немецкой кухни с одним но... свинина просто заменена на баранину!!! не менее вкусно оказалось. yes
                      4. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 10:37
                        +6
                        Совершенно верно - но есть ещё одно отличие. Животное должно быть умерщвлено наиболее быстрым образом, чтобы избежать выделение большого количества адреналина в кровь. Это халяльное.
                        Кошерное - после быстрого умерщвления ты проверяешь желудок барана на наличие зазубрин, две (три у ашкеназов) и больше - животное не годно к потреблению).
                      5. Пане Коханку
                        Пане Коханку Сегодня, 11:05
                        +4
                        Кошерное - после быстрого умерщвления ты проверяешь желудок барана на наличие зазубрин, две (три у ашкеназов) и больше - животное не годно к потреблению).

                        Скажи, а какое объяснение этому? в смысле, взаимосвязь с зазубринами?
                      6. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 11:17
                        +5
                        У больного животного больной желудок yes Следовательно - лучше не потреблять его в пищу ))
                      7. Пане Коханку
                        Пане Коханку Сегодня, 11:33
                        +3
                        Следовательно - лучше не потреблять его в пищу ))

                        Ты мне все популярно объяснил! Спасибо! drinks
              2. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 10:31
                +5
                розовым фламинго
                Вот уж действительно кошерно! Ибо обычные фламинго есть везде, а розовые - только в Эйлате! laughing
              3. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 10:37
                +4
                Антон, Я их (розовых фламинго) видел и у Нас в Тюменской области и в Казахстане! Но... в Эйлате безусловно Самые Розовые laughing laughing А есть ещё Красные, не по политическим предпочтениям а просто по окраске feel
              4. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 10:43
                +5
                Шутки шутками, а в Эйлате реально гордятся тем, что те фламинго, которые тусуются на тамошних заброшеных опреснительных водоемах, обладают самым насыщенным розовым окрасом.
              5. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 10:48
                +4
                Вполне вероятно, даже спорить не буду hi вообще ареал обитания Фламинго - практически весь земной шар, за исключением обеих Америк. К сожалению (или к радости) гастрономического интереса данная птичка не представляет... Альберту срочно нужно переключаться на другого представителя Фауны drinks
              6. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 10:54
                +4
                В связи с тем, что коалы - краснокнижные, выбор невелик: вараны request
              7. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 11:02
                +4
                Вараны - Однозначно! yes Тем более, что Коалы питаясь только листьями эвкалипта - тоже человеками (австралийскими аборигенами) в пищу не употреблялись, видимо очень специфический у них вкус. Кстати с удивлением узнал, что стоимость содержания одной Коалы в зоопарке = стоимости содержания Двух !!! Слонов belay , именно из-за разборчивости Коалы в питании!
        3. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 11:19
          +4
          Цитата: Охотовед 2
          А есть ещё Красные, не по политическим предпочтениям а просто по окраске feel

          Т.е, враги коммунистов? Или наоборот? what
        4. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 11:22
          +5
          Цитата: Krasnodar

          Т.е, враги коммунистов? Или наоборот? what

          Сложный вопрос recourse Думаю нужно переадресовать данный вопрос к Эксперту по врагам коммунистов - многоуважаемой Татре wink
        5. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 11:38
          +3
          «Враги коммунистов, чьи мысли нечисты, наверное, тоже враги коммунистов» (с)
        6. kalibr
          kalibr Сегодня, 13:09
          +1
          А вот интересно: чистый коммунист может мыслить о ручном блуде или нет?
        7. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 13:24
          0
          Конечно - ведь это приближает цель коммунистов, которые друзья коммунистов, а не трусливо притворяющихся коммунистами, являясь, на самом деле, друзьями коммунистов, обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой к 2000-му году fellow Ведь не рукоблудя, можно детей настрогать, затрудняя партии выполнить обещание Ген. Сека что, как известно, сыграет на руку врагам коммунистов, чьи мысли нечисты negative
        8. ee2100
          ee2100 Сегодня, 13:30
          0
          Нет не может, как в старом анекдоте:" расстрелять за связь с кулаком и разбазаривиние семенного фонда"
  3. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 11:18
    +2
    Цитата: 3x3zsave
    розовым фламинго
    Вот уж действительно кошерно! Ибо обычные фламинго есть везде, а розовые - только в Эйлате! laughing

    Ещё в Рамат - Ганском Сафари ))
  4. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 11:04
    +5
    Для меня, мечтающего попробовать варана, фаршированного коалой, кашрут является самой важной заповедью на свете

    Да ты затеен дальше некуда! wink Может, тебе еще брови африканского слона с гречкой и каперсами подать? Пожалей мишек! stop
  5. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 11:36
    +4
    Не. На Арафата этот Мишка похож. Пощады нет am
  6. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 11:40
    +5
    На Арафата этот Мишка похож.

    Арафат разве тоже был малоподвижным веганом-пацифистом с волосатыми ушами? belay
  7. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 11:48
    +4
    Кроме вегана-пацифиста все верно )).
  8. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 11:59
    +3
    Кроме вегана-пацифиста все верно

    Ты выводишь похожесть по принципу малоподвижных волосатых ушей? wink
    Ааа, я понял. Тут нужен "казус белли", чтобы полакомиться коалой... laughing Как в Южном Парке: "Это олень! Он хочет на нас напасть! Мы имеем полное право стрелять!" fellow
  9. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:19
    +3
    Кроме того, у Арафатыча с пандой одинаково интеллектуальное выражение лица laughing
  10. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 12:22
    +4
    у Арафатыча с пандой

    Ты уже панду захотел? В смысле, в гастрономическом плане? Была же коала? wink ты таким хитрым планом всю Красную книгу пережрешь, и не подавишься! drinks
  11. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:27
    +3
    Панда, Сулемани, Коала, Арафат - на вертеле какая разница? request
  12. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 12:28
    +3
    Панда, Сулемани, Коала, Арафат - на вертеле какая разница?

    Не хотел бы я оказаться с тобой на голодной острове... laughing
  13. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 12:31
    +3
    Цитата: Пане Коханку
    На Арафата этот Мишка похож.

    Арафат разве тоже был малоподвижным веганом-пацифистом с волосатыми ушами? belay

    Нет с полосатыми и обязательно в арафатке!!!
  14. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 12:38
    +3
    Нет с полосатыми и обязательно в арафатке!!!

    Может, ему проще бармалеев скармливать? request Он от палестинца их не отличит, если правильно приготовить. А то мишек реально жалко. Они ж не террористы-бабахи! sad
  • Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 11:43
    +5
    Во, блин, чревоугодники собрались, Греха смертного не боитесь!? am laughing
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 11:45
      +3
      Константин hi мы потом покаемся feel
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 11:56
        +5
        Привет, Алексей hi
        Старая истина: "Не согрешишь -- не покаешься." laughing
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 12:03
          +5
          Вот, Всё верно good Присоединяйся к обсуждению, тема вкусная yes а политика уже Надоела!
          Комрады, в немецкой кухне есть отличные Супы, например Айнтопф... фактически даже не просто суп а сразу и первое и второе блюдо, готовится со свиными рёбрами, морковью, картофелем и фасолью... такой своеобразный охотничий кулеш в немецком стиле!
          1. Морской Кот
            Морской Кот Сегодня, 12:12
            +4
            Присоединяйся к обсуждению,

            Не моя тема, для меня еда, это что-то сроду насущной необходимости, вроде топлива для машины, или отправления естественных потребностей, запрограммированный жизненный цикл, и только.
          2. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 12:18
            +3
            Мы Все едим для того чтобы жить а не наоборот! yes Но и процессу принятия пищи стоит иногда подходить Творчески, попробовать какую-либо экзотику... да и с практической точки зрения необходимо знать «чужую» кухню, вдруг забросит в другую точку планеты для выполнения боевой задачи wink
          3. Морской Кот
            Морской Кот Сегодня, 12:35
            +4
            [quote вдруг забросит в другую точку планеты для выполнения боевой задачи [/quote]
            М-да... Вдруг вспомнилось: "Кормить нужно невооруженных солдат, вооруженные сами себя прокормят."(с) smile soldier
      2. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 12:20
        +2
        Мне их гороховый с копчёностями нравится - жена мне такой готовит wink
  • Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 11:49
    +4
    Цитата: Морской Кот
    Во, блин, чревоугодники собрались, Греха смертного не боитесь!? am laughing

    Аз есмь жидовин. У нас чревоугодие не грех, а даже заповедь (в Шабат). Как и напиваться в драбадан в Пурим drinks
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 11:59
      +5
      Привет, Альберт. hi
      Зря ты об этом сказал, сейчас все побегут "креститься в евреев". laughing drinks
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку Сегодня, 12:12
        +5
        Зря ты об этом сказал, сейчас все побегут "креститься в евреев".

        Зная тебя, не только в евреев, и не только в чревоугодников, но еще и в чреслоугодников, дядя Костя! laughing drinks
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 12:15
          +4
          Как там, в "Гусарской балладе" говорил Кутузов: "Я стар, мадмуазель."
          Вот если малость пораньше... wink drinks
        2. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 12:19
          +4
          Как там, в "Гусарской балладе" говорил Кутузов: "Я стар, мадмуазель."

          Это он в "Гусарской балладе" так говорил. stop При этом в реале осенью 1812-го Беннигсен строчил на него кляузы - мол, Кутузов привез с собой с Дуная молодую валашку, одетую казачком, и с ней каждый день делит ложе. fellow завидовал, короче! laughing В итоге, Леонтий Леонтьевич достучался до того, что его убрали подальше от фельдмаршала. negative Поэтому мы тебе - не верим! drinks
        3. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 12:38
          +2
          Вопрос веры -- сложный вопрос, надо спросить у Веры. smile
        4. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 12:42
          +3
          Вопрос веры -- сложный вопрос, надо спросить у Веры.

          Спроси. Она ниже по ветке, и ее сегодня на работе обхамило какое-то рогатое животное из т.н. "оппозиции". negative
        5. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 12:47
          +2
          Говорить о политике вообще пустое занятие. Лучше уж о "вкусной и здоровой пище". drinks
        6. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 12:50
          +2
          Лучше уж о "вкусной и здоровой пище".

          Или о вкусных и здоровых женщинах! Заметьте: не ты это предложил! wink
          - Аркадий Варламыч.. а не хлопнуть ли нам.. по рюмашке?
          - Заметьте! Не я это предложил!
        7. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 13:00
          +1
          ... по рюмашке?

          На сегодня у нас как раз это в плане, вот разберусь с долбанным снегом и уж тогда... drinks
  • Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:23
    +3
    Цитата: Морской Кот
    Как там, в "Гусарской балладе" говорил Кутузов: "Я стар, мадмуазель."
    Вот если малость пораньше... wink drinks

    Ага. Я Стар. Я Суперстар drinks
  • Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 12:22
    +3
    Цитата: Морской Кот
    Привет, Альберт. hi
    Зря ты об этом сказал, сейчас все побегут "креститься в евреев". laughing drinks

    Приветствую, Константин! hi Креститься в евреев - больно )) Лучше грешить и каяться - практичней, приятней, веселее good
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 12:31
      +2
      Согласен. Грешил и грешен, но пока обходилось без покаяний. smile
  • Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 12:33
    +3
    Цитата: Морской Кот
    Во, блин, чревоугодники собрались, Греха смертного не боитесь!? am laughing

    Сейчас пельмешек наверну и пойду каяться! Что-то покрепче нельзя мы сегодня едим к ветеринару!!!
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 12:40
      +3
      Что-то покрепче нельзя...

      К ветеринару? Так кому нельзя-то? smile drinks
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 13:12
        +2
        Правильно безопастности «кыса» приравнивается «почитаю правил дорожного движения»!!!! laughing
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 13:23
      0
      Вот пусть кошка и не пьет!
  • kalibr
    kalibr Сегодня, 08:56
    +5
    Цитата: 3x3zsave
    А айсбан в Берлине не пробовали?

    Нет, Антон. Не успел!
  • Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 08:18
    +6
    Ура!!! Ура... hi Я давно просил продолжить «Рыцари за столом» good Вот Спасибо Вячеслав Олегович! Надеюсь это не единичный материал и Нас ждёт ещё много всяких вкусняшек? feel
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:30
      +8
      Цитата: Охотовед 2
      Надеюсь это не единичный материал и Нас ждёт ещё много всяких вкусняшек?

      Ай-ай, на что Вы меня подбиваете. Ну, да ладно, через 12 статей будет и еще материал про это.
  • Ольгович
    Ольгович Сегодня, 09:51
    +3
    Цитата: Леха с Андроида.
    к вооружённый томленной утятиной, тушенной курятиной и другим тяжёлым вооружением


    Товарищи, не делайте из еды культа! yes
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:58
      +4
      Цитата: Ольгович
      не делайте из еды культа!

      Лучше делать культ из еды, чем из очередного правителя!
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: Ольгович
      Цитата: Леха с Андроида.
      к вооружённый томленной утятиной, тушенной курятиной и другим тяжёлым вооружением


      Товарищи, не делайте из еды культа! yes

      Когда Олегович Вам перепадёт в жизни отведать лобстера, да как считает большенство форумчан в отношении вас лично «под французскую булку», предлагаю с силой ударить по столу кулаком, как чтоб лобстер вмести с булкой убежал обратно в кастрюлю и громко заявить «господа не делайте культ из еды»!!!!
  • 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 06:21
    +8
    А вот теперь-то мы добрались и до Столетней войны… Считается, что рецепт такого французского кушанья, как кассуле (фр. Cassoulet), появился как раз в то далёкое время. И именно в южных районах Франции, так что в Орлеане его вполне могла есть и Жанна д‘Арк.
    Жанне д'Арк придется обойтись луковым супом, ибо родина фасоли - Латинская Америка.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:55
      +8
      Верно. Причём, настолько разная фасоль там бывает.
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 07:04
        +10
        Кстати, и морковь, например, в таком виде как мы знаем, только в XVIII веке вывели в Голландии. Правда, в самом начале века. Так что меняет человек лик Земли.

        А окажись наш современник во времена Столетний войны - без неприятностей бы не обошёлся.
        1. тасха
          тасха Сегодня, 07:16
          +7
          Основу питания составляло «зерно» (bles), злаковые, вид которых зависел от преобладающих в том или ином регионе почв. На столе чаще оказывался ячменный или ржаной хлеб, чем хлеб из белой пшеничной муки. Ели овсяную или ячменную кашу, гречишные лепешки. Если зерна не хватало, замечательные лепешки пекли из каштанов, а отвратительную кашу варили из желудей. Горох, бобы и вика, которые народ тоже считал зерном, представляли собой основное блюдо во многих трапезах. Что касается супа, его готовили из капусты, когда была возможность, или из «трав» (годилось все), когда наступали тяжелые времена.

          Попробуем составить для поколения французов времен Филиппа VI нечто вроде «энергетического баланса». Добрую половину, почти три четверти его составляли мука и мучные изделия. На мясо и рыбу оставалось всего тридцать процентов у зажиточных людей и пять процентов у самых бедных из тех, кто не голодал. Эти пропорции, безусловно, значительно колебались в зависимости от года и от сезонных цен. Но тем не менее говядину, баранину и свинину ели довольно регулярно.

          Жан Фавье. Столетняя война...
          1. Korsar4
            Korsar4 Сегодня, 07:20
            +9
            Так и есть. Каштаны вкуснее, чем жёлуди. Но сейчас это развлечение. А тогда просто есть хотелось.
        2. Дальний В
          Дальний В Сегодня, 07:32
          +6
          А окажись наш современник во времена Столетний войны - без неприятностей бы не обошёлся
          Вот на все стопятьсот согласен laughing Для начала его бы сожгли на костре, потом - четвертовали, а потом - повесили. Напоследок провели бы обряд экзорцизма (чтобы уж наверняка). А скорее всего, все вышеперечисленное с ним бы сделали одновременно, причем мееедлееенннноооо
          1. Korsar4
            Korsar4 Сегодня, 07:36
            +6
            Одного мероприятия хватило бы. Но долго, и с привлечением внимания - дабы другим неповадно было.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 07:47
              +7
              Преимущественно незатейливо вешали. В Париже даже специальное архитектурое сооружение существовало - Мофокон
              1. Korsar4
                Korsar4 Сегодня, 07:53
                +7
                Любое дело, поставленное на поток, становится просто ремеслом.
              2. Пане Коханку
                Пане Коханку Сегодня, 10:09
                +3
                В Париже даже специальное архитектурое сооружение существовало - Мофокон

                Да уж, "укрупняли и убыстряли производство". fellow Неудивительно, что французы первыми и гильотину поставили на поток. Хотя, ЕМНИП, подобные приспособления были известны и в других странах. what
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Сегодня, 10:24
                  +3
                  Хотя, ЕМНИП, подобные приспособления были известны и в других странах.
                  Совершенно верно! В Германии гильотина применялась для казни уголовников. Последнее гильотинирование произведено в начале 60гг. прошлого века. От этого способа отказались в связи с крайней изношенностью устройства.
                  1. Пане Коханку
                    Пане Коханку Сегодня, 10:29
                    +5
                    Антон, я имел в виду, еще до Французской революции были известны подобные приспособления. Вроде, в Шотландии была какая-то похожая штука-дрюка ранее. what
                    В Германии гильотина применялась для казни уголовников.

                    И не только. При нацистах в тюрьме Моабит гильотиной кого только ни казнили, навскидку вспомню Мусу Джалиля.
                    От этого способа отказались в связи с крайней изношенностью устройства.

                    Решили не заменять? request "гильотинных дел настройщик" в запой ушел, третий месяц работа простаивала?
          2. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 08:10
            +7
            Чтобы быть сожженным во времена Столетней войны, нужно было ооооочень постараться.
            1. Дальний В
              Дальний В Сегодня, 08:29
              +7
              Чтобы быть сожженным во времена Столетней войны, нужно было ооооочень постараться
              Чтобы нашему современнику перенестись во времена Столетней войны, ему придется постараться куда сильнее laughing (Варианты типа "упороться грибами" рассматривать не будем)
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 08:35
                +8
                "Нет ничего проще Времени!" (С)
              2. Korsar4
                Korsar4 Сегодня, 09:36
                +4
                Главное, сейчас не начать ее воспроизводить.
                Или вдруг осознать, что сейчас можно пятую годовщину отмечать.
              3. Krasnodar
                Krasnodar Сегодня, 09:46
                +4
                Цитата: Дальний В
                Чтобы быть сожженным во времена Столетней войны, нужно было ооооочень постараться
                Чтобы нашему современнику перенестись во времена Столетней войны, ему придется постараться куда сильнее laughing (Варианты типа "упороться грибами" рассматривать не будем)

                Можно усиленно изучать теорию струн, например )).
            2. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 09:45
              +4
              Цитата: 3x3zsave
              Чтобы быть сожженным во времена Столетней войны, нужно было ооооочень постараться.

              Приветствую, Антон! hi Ну да, не каждому дано быть Жанной Д’Арк crying
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 10:17
                +4
                Привет, Альберт! hi
                Все очень просто. Костер - это обвинение в ереси или ведьмовстве. До начала 15 века явление достаточно редкое даже в таком мегаполисе как Париж.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 10:28
                  +3
                  Совершенно верно. Но - достаточно было заявить публично о том, что Земля крутится вокруг солнца и она круглая laughing
                  1. 3x3zsave
                    3x3zsave Сегодня, 10:36
                    +3
                    Нет, не достаточно.
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 10:39
                      +2
                      А что ещё? Алхимия? ))
                      1. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 10:52
                        +4
                        Прежде всего, упорствование в ереси.
                        Алхимия в Средние века считалась достойным и почетным занятием.
                        Теория Коперника была воспринята обществом и церковью вполне индифферентно, изучалась в Ватикане и университетах. Наибольшее отторжение нашла в лютеранстве. Но это уже не Средневековье.
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 11:51
                        +2
                        то есть, не отказаться от ереси после вызова в «Инквизицию»? ))
                      3. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 11:54
                        +2
                        Именно так.
        3. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 11:07
          +5
          Чтобы быть сожженным во времена Столетней войны, нужно было ооооочень постараться.

          За несколько лет до начала войны сожгли девицу Дивион - подделывала бумаги для графа Робера д'Артуа. sad
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 11:22
            +3
            Ты уточняй для которого Робера. Я-то в курсе, а камрады могут не знать.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Сегодня, 11:34
              +3
              Ты уточняй для которого Робера. Я-то в курсе, а камрады могут не знать.

              Про любимого персонажа Мориса Дрюона - интригана-затейника, поддельщика и провокатора.
              1. Коте пане Коханка
                Коте пане Коханка Сегодня, 12:42
                +3
                Это того кто качал на ноге малолетнего принца Эдуарда!
                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку Сегодня, 12:44
                  +2
                  Это того кто качал на ноге малолетнего принца Эдуарда!

                  А потом подстрекал уже взрослого короля Эдуарда развязать Столетнюю войну. yes
                  1. 3x3zsave
                    3x3zsave Сегодня, 12:50
                    +3
                    Уточню для ясности. Речь идет о Робере III д'Артуа .
        4. bubalik
          bubalik Сегодня, 11:26
          +3
          Чтобы быть сожженным
          ,,,о,дымком пахнуло laughing дым костра создаёт уют(с)
          ,,,, Вот именно. Это меня и забавляет: после таких речей все корчатся, кричат и шипят, и где остаются все эти плевки в морду и надменные словеса?.. Разумеется, главное - результат, а именно - расскажешь ты все или так и умрешь в криках, но в некотором смысле молча; вот только ты ведь понимаешь, что этого я допустить никак не могу. Сдохнуть я тебе не дам. Просижу здесь день или три, если потребуется, но то, чем надо дышать, думать и говорить, оставлю в целости; а любой младенец знает, сколько всяких способов это сделать в арсенале инквизитора... Начальства моего здесь нет, и именно потому я так люблю работу на выезде - я свободен в действиях, и мне не нужно писать никаких запросов, чтобы, если вздумается, коптить тебя на полутеплых углях дня два. belay
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 08:44
      +5
      Кстати, и морковь, например, в таком виде как мы знаем, только в XVIII веке вывели в Голландии.
      В действительности, всем этим "особенностям национальных кухонь" лет 200 отроду, максимум.
      1. Mihaylov
        Mihaylov Сегодня, 10:53
        +4
        Цитата: 3x3zsave
        В действительности, всем этим "особенностям национальных кухонь" лет 200 отроду, максимум.

        Добрый день Антон, подозреваю, что даже значительно меньше,
        Попался мне тут рецепт салата оливье конца 19века:

        Не много общего с современным оливье, я нашел только 2 схожих ингредиента: огурцы и яйца hi
        Как-то за границей купил салат оливье, который они называют "русский" - это была вареная картошка, обмазанная майонезом (квинтэссенция упрощения) drinks
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 11:03
          +5
          Сергей! hi
          Почему же только два? А соус "провансаль"? Это ж "мазик"!!!
          А цитата, если не ошибаюсь, из Е. Молоховец.
          1. Mihaylov
            Mihaylov Сегодня, 11:07
            +4
            Цитата: 3x3zsave
            А цитата, если не ошибаюсь, из Е. Молоховец.

            Честно говоря не знаю откуда, скачал где-то на просторах интернета.
            Почему же только два? А соус "провансаль"? Это ж "мазик"!!!

            Ну, да. Вы правы, но тут используется свежеприготовленный майонез, который отличается от нашего магазинного как рябчики с красной икрой от колбасы докторской hi
    3. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 10:10
      +4
      Кстати, и морковь, например, в таком виде как мы знаем, только в XVIII веке вывели в Голландии.

      Сергей, а до этого она была мельче? Я просто не знал этого, спасибо! yes
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 10:56
        +6
        Угу, типа петрушки, и применялась с той же целью.
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 11:01
          +6
          Угу, типа петрушки, и применялась с той же целью.

          В смысле, ботву крошили в суп? request
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 11:08
            +6
            У петрушки есть еще и корень, который тоже является приправой.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Сегодня, 11:08
              +4
              У петрушки есть еще и корень, который тоже является приправой.

              Так морковка тогда была мельче?
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 11:13
                +4
                Угу, и рахитичной. Сказывался недостато витамина D и табакокурение в детском возрасте.
                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку Сегодня, 11:31
                  +5
                  и табакокурение в детском возрасте.

                  Все Колумб виноват! Напривозил из-за океана невесть чего!
                2. Mihaylov
                  Mihaylov Сегодня, 12:14
                  +2
                  Цитата: 3x3zsave
                  Угу, и рахитичной. Сказывался недостато витамина D и табакокурение в детском возраст

                  Пиль, куриль, болель wassat
          2. Mihaylov
            Mihaylov Сегодня, 11:12
            +5
            Цитата: Пане Коханку
            В смысле, ботву крошили в суп?

            Добрый день Николай,
            в средиземноморской кухне ботва я так понимаю широко используется. В той же Греции ботва широко представлена на рынках и например свекольная ботва у них широко используется в кулинарии, причем сама свекла - значительно меньше hi
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Сегодня, 11:30
              +4
              В той же Греции ботва широко представлена на рынках и например свекольная ботва у них широко используется в кулинарии, причем сама свекла - значительно меньше

              Сергей, здравствуйте! Наверно я, будучи на Закинфе, плохо смотрел за составом приправ! laughing
              1. Mihaylov
                Mihaylov Сегодня, 11:52
                +2
                Цитата: Пане Коханку
                Сергей, здравствуйте! Наверно я, будучи на Закинфе, плохо смотрел за составом приправ!

                Как я понял, в туристической кухни это не очень используется. Я обратил внимание, что ту же свеклу греки иногда готовят, но как-то мало и неумело, а вот свекольную ботву потребляют в больших количествах. То есть делают прямо наоборот с нами.
                Если будете в Греции, спросите где и когда у них проходит "лайки-агора" - это сельская ярмарка, как правило, собирающаяся в каком-то районе 1 или даже 2 раза в неделю. На ней обычно местные крестьяне продают свои продукты: фрукты/овощи, вино, бывает самогонка, приправы, мед, сыры и т.п. И чем дальше это будет от туристических мест, тем продукты будут лучше, а цены дешевле. hi


                1. Пане Коханку
                  Пане Коханку Сегодня, 11:56
                  +3
                  Если будете в Греции, спросите где и когда у них проходит "лайки-агора" - это сельская ярмарка, как правило, собирающаяся в каком-то районе 1 или даже 2 раза в неделю.

                  Срисовал! Но мы были "не в сезон" - вторая половина июня. Не припомню подобных ярмарок. Впрочем, и Закинф - остров туристический, то есть, все "заточено" под туристов.
                  1. Mihaylov
                    Mihaylov Сегодня, 12:01
                    +2
                    Цитата: Пане Коханку
                    Не припомню подобных ярмарок.

                    Должны быть, единственное место, которое я видел где не проводят подобных ярмарок - это Кефалония, там они настолько ленивы.
                    Спрашивайте у местных или например можно на ресепшене отеля спросить, как правило, они знают.
                    Обязательно сходите и лучше - не на туристическую, а на чисто местную. Они проводятся обычно раз в неделю в первой половине дня: с раннего утра съезжаются крестьяне а после обеда уже все разъезжаются. hi
                  2. Пане Коханку
                    Пане Коханку Сегодня, 12:05
                    +3
                    Должны быть, единственное место, которое я видел где не проводят подобных ярмарок - это Кефалония, там они настолько ленивы.

                    Фекалония больше по размеру, но, похоже, беднее по туризму. what Если они там не проводят - то на Закинфе тем более. Да, таки ленивы! Не видел, честно. laughing
                  3. Mihaylov
                    Mihaylov Сегодня, 12:07
                    +3
                    Цитата: Пане Коханку
                    Если они там не проводят - то на Закинфе тем более.

                    На Закинфе не был, поэтому не знаю hi
                  4. Пане Коханку
                    Пане Коханку Сегодня, 12:08
                    +3
                    На Закинфе не был, поэтому не знаю

                    Отдых приятен. Хотя мне и сравнить не с чем, пожалуй. Лишь с Доминиканой и санаторием в Белоруссии. drinks
          3. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 12:20
            +3
            На Коста-Браво это явление тоже присутствует.
            1. Mihaylov
              Mihaylov Сегодня, 12:27
              +2
              Цитата: 3x3zsave
              На Коста-Браво это явление тоже присутствует.

              Это же от Барселоны в сторону Франции?
              К сожалению в этой части Испании не был, не знал что у них такие ярмарки проводятся, хотя по идее почему нет? hi
            2. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 12:35
              +2
              Это же от Барселоны в сторону Франции?
              Именно так.
              Продуктовые рынки организуются по средам, а вещевые по субботам. На таком вещевом рынке купил милой летнее платье за 12€. Спустя пару суток в Барселоне увидел в "Инглезине" такое же за 70€.
            3. Mihaylov
              Mihaylov Сегодня, 12:44
              +2
              Цитата: 3x3zsave
              На таком вещевом рынке купил милой летнее платье за 12€. Спустя пару суток в Барселоне увидел в "Инглезине" такое же за 70€.

              Видимо, сотрудники Инглезина поступали точно так же wassat
              Продуктовые рынки организуются по средам
              Я понял чего мне так не хватает в эпоху коронавируса - хорошего средиземноморского продуктового рынка и ... белого сухого хереса, к которому так пристрастился в Испании drinks
            4. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 12:47
              +2
              Смешно, конечно, но в Каталонии я пристрастился к местному светлому пиву "Эстрелла". И это с учетом того, что я предпочитаю темные сорта.
            5. Mihaylov
              Mihaylov Сегодня, 12:53
              +1
              Цитата: 3x3zsave
              Смешно, конечно, но в Каталонии я пристрастился к местному светлому пиву "Эстрелла".

              А я пристрастился к хересу, причем именно к сухому (Fino) белому, к сожалению у нас очень редко встречается, сладкие можно найти без проблем, а вот Fino - только 2-3 раза находил, и цена кусается, хотя в Испании он довольно дешевый. drinks
              я предпочитаю темные сорта.
              Пиво очень мало пью, то тоже предпочитаю темные сорта. hi
            6. kalibr
              kalibr Сегодня, 13:38
              0
              Вино из кооператива "Палафолс", розовое, красное и белое - две недели три раза в день. Ох... Это там, где замок Палафолс вблизи Бланеза и Мальград-де-Мара... В Пензе не купить...
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 13:37
          0
          А какие на этих ярмарках хлебы, сыры и колбасы. Одного сырника уговорил сфоткаться - будете, говорю, у нас " испанская звезда сыра". Купил у него что-то, так он мне еще на пробу горку сыров навалил... По моему я его даже выкладывал здесь. Но вот кролики в Испании продаются плохие. С головой, но маленькие. Я даже спросил продавщицу... Рэббитс? Да, говорит. Рэббитс. Ужасно!
  • Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 12:44
    +2
    Цитата: Пане Коханку
    Угу, типа петрушки, и применялась с той же целью.

    В смысле, ботву крошили в суп? request

    Нет лопали сырой! Считалось повеет потенцию! По этой причине моя пара знакомых мужского пола, не едят мяту!!! wassat
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 12:47
      +2
      По этой причине моя пара знакомых мужского пола, не едят мяту!!!

      А что, мята навевает уныние, и ничего не хочется? lol
  • bubalik
    bubalik Сегодня, 11:38
    +6
    ,,,древние римляне и греки, знали про морковку, и считали ее лакомством, и употребляли только по большим праздникам.
    Деликатес однако едим smile
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 11:42
      +7
      Деликатес однако едим

      Однако, не знал! Вы меня всем кагалом просто окультуриваете-просвещаете сегодня по поводу принятия овощей в разные исторические периоды! good То есть, прежде чем сожрать очищенную морковку, надо сначала воздеть венок и возлечь в простынях? lol
      1. Mihaylov
        Mihaylov Сегодня, 12:03
        +3
        Цитата: Пане Коханку
        надо сначала воздеть венок и возлечь в простынях?

        Николай, примерно как у Петьки с историей: "патриции с гетерами пошли в термы.." wassat
        1. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 12:06
          +4
          Николай, примерно как у Петьки с историей: "патриции с гетерами пошли в термы.."

          А император Нерон очень любил петь... good "Случиииилось страаааашноеееее!" fellow
  • bubalik
    bubalik Сегодня, 06:23
    +11
    Наступило время обеда. «Ого! — произнес прокурор. — Как аппетитно пахнет суп!» — «Что необыкновенного находят они все в этом супе?» — подумал Портос при виде бледного бульона, которого, правда, было много, а плавало лишь несколько гренок, редких, как острова архипелага. После супа служанка подала вареную курицу… Бедная курица была худа и покрыта той толстой и щетинистой кожей, которую, несмотря на все усилия, не могут пробить никакие кости. Госпожа Кокнар придвинула к себе блюдо, искусно отделила две большие черные ножки, которые положила на тарелку своего мужа, отрезала шейку, отложив ее вместе с головой в сторону, для себя, положила крылышко Портосу и отдала служанке курицу почти нетронутой… Вместо курицы на столе появилось блюдо бобов, огромное блюдо, на котором виднелось несколько бараньих костей, на первый взгляд казавшихся покрытыми мясом…»(с)
  • sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:30
    +4
    А где про архивы кровавого рыжыма Пензы? Где коммунисты? Что происходит?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:06
      +9
      Не все сразу, Сергей. Из-за вируса архив не работает.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:58
      +2
      Сергей,простите,но минус Вам: Вячеслав Олегович перестал наезжать на мою"сказку",а Вы провоцируете
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 12:50
        +1
        Цитата: sergo1914
        А где про архивы кровавого рыжыма Пензы? Где коммунисты? Что происходит?

        Цитата: Astra wild2
        Сергей,простите,но минус Вам: Вячеслав Олегович перестал наезжать на мою"сказку",а Вы провоцируете

        Чего хочет женщина, того хочет бог!? laughing
        Исходя из правил формальной логики, то мечтает уважаемая Вера, о «кровавом режиме в Пензе»!? Просто сказка, какая-то, а не форум!!!
    3. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 11:37
      +2
      Все ждут второго пришествия. laughing
  • Van 16
    Van 16 Сегодня, 06:48
    +9
    Энергозатратность имеет очень большое значение. Но время идёт, жизнь меняется. Раньше в семье была традиция, перед каждым праздником все дружно садились лепить пельмени, под неспешные разговоры. Не у всех, но у многих такое, наверное, было. И кануло в Лету. На подобные " священнодействия" сейчас просто не хватает времени. К сожалению. И потому стараешься как можно меньше времени и сил затрачивать на приготовление еды..
    За статью спасибо! Очень .. вкусно!
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 06:55
      +8
      Тут речь идет скорее о энергоносителях, а не о трудозатратах. Но Ваша теза тоже верна.
      Мое почтение, Иван! hi
      1. Дальний В
        Дальний В Сегодня, 07:09
        +3
        Да и что касается энергоносителей...
        Вынесенный в эпиграф комментарий, где сказано, что
        Только у русских и их ближайших соседей есть такой вид готовки блюд, как томление!
        к энергоносителям отношения прямого вообще не имеет: блюда томились в специальных отверстиях русской печи, т.е., специально на томление никто и не думал дрова переводить. Печь протопил - горшок поставил - утром готовое и еще горячее варево достал. Дешево и сердито. Так что топливозатратность русской кухни мало чем отличалась от европейской.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 07:21
          +4
          Так что топливозатратность русской кухни мало чем отличалась от европейской.
          Отличается и серьезно отличается.
          Вы что-нибудь про энергетический кризис Ренесанса слышали?
          1. Дальний В
            Дальний В Сегодня, 07:29
            +3
            Отличается и серьезно отличается
            Не, нифига. Просто при их плотности населения они свое раньше угробили, т.е., им европейских лесных запасов хватило на меньший промежуток времени, вот и все.
      2. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 07:13
        +6
        А идеальный вариант - скатерть-самобранка.
        Но для это придётся Иванушкой стать.
      3. Van 16
        Van 16 Сегодня, 11:16
        +1
        День добрый! Да, сорри, не совсем о тех затратах написал hi
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:05
      +5
      Цитата: Van 16
      И потому стараешься как можно меньше времени и сил затрачивать на приготовление еды..

      Мы тоже. Поэтому набор блюд теперь такой, чтобы раз-два - 15 мин. и все готово!
  • bandabas
    bandabas Сегодня, 06:51
    +5
    good Потекли слюнки. К ,сожалению, собираюсь на работу. Пришлось на завтрак довольствоваться вчерашней гречкой со свиной тушенкой smile .
  • Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 08:28
    +4
    Цитата: kalibr
    Цитата: Леха с Андроида.
    без подкрепления до обеда не продержусь.

    Устройте второй завтрак в 11.00 Бутерброд с ломтиками посоленного авокадо и кофе.


    Откуда в Средневековье могли быть картофель, помидоры и авокадо? Это уже век Просвещения, а вовсе не Средние века. Даже в период Возрождения с этими продуктами только начали знакомиться лишь конкистадоры.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:32
      +4
      Цитата: Александр1971
      Откуда в Средневековье могли быть картофель, помидоры и авокадо?

      А кто говорит, что они тогда были? Но если Вы уж так любите точность, то надо быть точным до конца. Возрождение оно... разное было. Проторенессанс (дученто) — 2-я половина XIII в.-XIV в. Раннее Возрождение (треченто) — начало XV-конец XV в. Высокое Возрождение (кватроченто) — конец XV-первые 20 лет XVI в. Так что конкистадоры познакомились с продуктами индейского происхождения в эпоху Кватроченто, Высокого Возрождения.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 09:02
        +4
        Вячеслав Олегович, мне кажется или Вы действительно оперируете искуствоведческими ориентирами, определяя границы эпох?
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 09:34
          +2
          А чем это хуже другого?
          Мне проще вообще с персоналиям.

          Хотя в разных странах - по разному. Шекспира к какому периоду относить?
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 10:08
            +1
            А чем это хуже другого?
            Это не хуже, это - однобоко.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 10:59
              +2
              Цитата: 3x3zsave
              однобоко.

              Смотря с какого бока!
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 11:06
                +2
                Да со всех! Нельзя "Декамерон" рассматривать в отрыве от чумной пандемии.
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:55
          +1
          Цитата: 3x3zsave
          Вы действительно оперируете искуствоведческими ориентирами, определяя границы эпох?

          Конечно! А разве это неправильно?
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 10:05
            +1
            На мой взгляд, да.
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 10:18
        +3
        Вячеслав Олегович, Вы малость "заблудились" в географии и времени:во Франции самые любимые блюда:луковый суп и лягушки . А я этого тут и близко не увидела
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:50
          +3
          Цитата: Astra wild2
          во Франции самые любимые блюда:луковый суп и лягушки

          В каждом регионе - свое. В Каркассоне - касуле!
  • evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:00
    +1
    Вот только все эти яства больше к зажиточным горожанам и знати относятся,Большая часть крестьян черни затирухи лопала за неимением времени и продуктов а также дороговизне дров в европе.
  • слава1974
    слава1974 Сегодня, 09:43
    +3
    Есть телятину на Руси считалось недопустимым, стыдным делом (берегли поголовье скота!)

    Такое до сих пор происходит. Покупали у пастуха овец и решили купить ягненка. Цена оказалась такой-же , как за взрослого барана. Пастух сказал:" через полгода такой же большой станет ,зачем дешевле продавать?" И ведь не поспоришь.
    Но ягненка все-таки съели. Восхитительный вкус!
  • Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:57
    +4
    Вячеслав Олегович,коллеги здравствуйте.
    Вячеслав Олегович, СПАСИБО Вам за интересный и неожиданный материал. Через часик или около того скажу отзывы своих подруг.
    А пока первое замечание,Вас с Романом надо лозиной:заставляете слюной захлебываться
  • Ольгович
    Ольгович Сегодня, 09:59
    +2
    Кусочек сала режется кубиками и растапливается на разогретой сковороде, туда добавляется лук и обжаривается до полуготовности, после чего к луку добавляют размоченные грибы (можно шампиньоны из магазина, кстати) и свежую капусту. Обжариваем, пока шампиньоны не дадут сок. Теперь добавляется морковь и стакан подсоленного кипятка с разведённой в нём томатной пастой. Всё это тушится, пока капуста не станет мягкой и не даст сок.

    Вот теперь можно добавить квашеную капусту, нарезанное яблоко, всё это перемешать, накрыть крышкой и тушить. Затем, когда квашеная капуста станет мягкой, следует влить красное вино и снова тушить на слабом огне 45 минут – помешивая, чтобы наш бигос не подгорел. Однако это ещё не всё, даже и не надейтесь!

    Теперь переходим к мясу. Мелко его режем и обжариваем на другой сковороде 5-15 минут, затем добавляем копчёное мясо и опять немного обжариваем. Туда же идёт колбаса и копчёный бекон, и всё это тоже обжаривается несколько минут.


    Чтобы я тратил столько времени жизни на приготовление какой-то....жратвы?!

    Да не в жисть! Ни себе не позволю, ни жене.

    Пища должна быть простой и здоровой.

    А по выходным -какой-такой бигос сравнится с собственноручно приготовленным шашлычком (в сто раз быстрее приготвленном, да)?
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:51
      +3
      "чтоб я тратил столько времени жизни на какой-то ..жратвы"Ольгович,очень сожалею ,что не могу Вам 5+ поставить.
      В следующий раз,когда Вы будете порочить мою"сказку",я не поставлю - и ругаться меньше буду
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 11:12
        +1
        Цитата: Astra wild2
        В следующий раз,когда Вы будете порочить мою"сказку",я не поставлю - и ругаться меньше буду

        Я Вам минусы вообще не ставлю.

        Сказку, кстати, опорочить нельзя-она же ...сказка hi
  • Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 10:05
    +6
    Я бигос готовил так:
    В кастрюлю заливается оливковое масло Extra Virgin
    Надрезанная телятина бросается в масло после его закипания. Когда мясо «приобретает цвет», сверху добавляется тонко нарезанный лук. После того, как он желтеет, добавляется красная капуста и нарезанная кубиками Картошка в пропорции «ее должно быть раз в пять-шесть меньше капусты».
    Заливается кипятком, огонь уменьшается и под крышку.
    После того, как картошка становится мягкой, добавляется мясо с ляжки копчёной куры и кубики мягкой копченой колбасы. Через пять минут - лавровый лист, гвоздика и перец (1:2). Все перемешивается, делается на маленьком огне и вырубается.
    Лавровый лист вытаскивается.
    Соль по вкусу.
    Для раскрытия Вкуса мальчикам:
    Виски Глен Моранж 18-летний (если дешевое, то Джек Дэниелс - никаких Шивас или Джеймсон или Блэкоа -Рэдов или, не дай Б-г, Белых Лошадей), водка Столичная от Кристалла или Арак.
    Девочкам - Самбука или Арак, разбавленный водой (любая анисовая фигня).
    Самбуку можно поджечь, перед потреблением приготовить салфетку, середина которой пробивается соломинкой. Огонь тушится, напиток пьётся, соломинку помещают в стакан и дышат парами аниса (можно соломинку в нос поместить, некоторые девочки так и делают laughing )
    1. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 10:30
      +4
      Для раскрытия Вкуса мальчикам:
      Виски Глен Моранж 18-летний (если дешевое, то Джек Дэниелс - никаких Шивас или Джеймсон или Блэкоа -Рэдов или, не дай Б-г, Белых Лошадей), водка Столичная от Кристалла или Арак.
      Девочкам - Самбука или Арак, разбавленный водой (любая анисовая фигня).

      Ну, вот это вот - пренепременно обязательный пункт! wink Альберт, порадовал! drinks
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 11:15
        +4
        Навеяно Зубровкой Вячеслава Олеговича hi
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:32
    +4
    Ну,как говорится..."война войной,а обед по расписанию !" Вовремя пожрать-это никогда не помешает ! yes Можно и рассказать немножко о жра... кушании времён Столетней войны...

  • Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:41
    +4
    Сейчас один казлина нервы мотал за В. В.:плохой дядя,а мы его падшие женщины
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 10:53
      +3
      Если через личку, то пишите модераторам - больше он этого делать не будет!
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 11:08
        +3
        Я на работе,а тут модераторы бессильны
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:08
          +2
          Цитата: Astra wild2
          Я на работе,а тут модераторы бессильны

          Так Вы скажите мужчине, что его мама, жена и сестры падшие женщины Навального, которые продались Госдепу за 30 Серебряников, за которые раньше можно было купить участок Земли в районе Иерусалимского Храма, а сегодня не купишь фалафель с Колой - голосуй после этого за Биби am
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку Сегодня, 12:14
            +2
            что его мама, жена и сестры падшие женщины Навального

            и что сам "мужчина"... принадлежит к развеселой голубой впопузиции. negative
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 12:16
              +2
              И спросить, какие ассоциации вызывает у него дубинка ОМОНовца?
              1. Пане Коханку
                Пане Коханку Сегодня, 12:21
                +2
                И спросить, какие ассоциации вызывает у него дубинка ОМОНовца?

                Ой, это надо Привалова звать - у него добрый доктор Фрейд на аватарке! laughing ассоциации выведем по Фрейду! drinks
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 12:33
                  +2
                  ассоциации выведем по Фрейду

                  Вот именно это я и хотел сказать )).
  • ee2100
    ee2100 Сегодня, 11:06
    +3
    Автор привёл мои слова из коментрария про время и энергозатратность о щах, которые действительно свойственны русской кухне.
    В первой части своего кулинарного экскурса автор повествует о польском бигосе, но это не правда ,что это истинно польское блюдо. Это блюдо известно в кухнях наших соседей латышей,литовцев,украинцев,белорусов и у нас русских,но под другим названием. И мы видим что это блюдо нашего региона, где достаточно дров и есть возможность его долго тушить. Готовят бигос на несколько дней и чем дольше оно стоит тем оно вкуснее, практически как щи.
    Про французское кассуле. Как правильно вначале написал автор, это тушёная фасоль с мясом и всё. А то, что затем автор описывает это уловка для туристов посещающих такие достопримечательность как Каркассон. Вам ещё не то расскажут!
    Чем ставиться французкая кухня? Специи и соусы. В этом французы мастера! В те времена,когда не было холодильников продукты быстро портились и чтобы отбить запах гниения и применяли в больших количествах соусы и специи.
    Кухня Франции очень сильно делится по регионам. Надо различать кухню для простого народа и для знати.
    Что ,на вскидку, мы сразу назовём из французской кухни? Устрицы,мидии,луковый суп,лягушки. Согласитесь это не от хорошей жизни. Можно уверенно добавить сыры.
    В комментариях был приведён отрывок из "Трёх мушекетерах" и это отражает реальную кухню тех лет.
    Вот реально , что очень долго готовится из традиционной французский кухни и про что автор промолчал так это суп буйабес, наверное он не был в Марселе.
    По поводу традиционного английского завтрака. Кухня Англии была традиционно скудна."Овсянка, сэр!" И только 40-50 лет назад, когда стал усиленно развиваться туризм англичане озаботились и практически вновь создали свою кухню.
  • Van 16
    Van 16 Сегодня, 11:27
    +3
    Вот елки-метелки, какие сегодня комментарии аппетитные))
    Видимо, придется на кухню идти, что нибудь интересное приготовить))
  • Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:35
    +2
    Коллеги,не по теме. Я вчера себе сделала прививку от короны. И если в ближайшие 5-7 дней буду писать глупости,а потом исчезну это не модераторы виноваты. Просто превратилась в мартышку и убежала в джунгли!
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    Не официальна анкету по вакцинации:9 из 19 мужчин -врачей:"за"9,против-7.
    Самые интересные комментарии
    3 сделали прививку,но всем сказали,что категорически против.
    2 сделают,но всем знакомым не будут рекомендовать
    1 сделает,но его знакомые ,не поймут если он сделает прививку.
    А нас были страшилки среди врачей.
    В вакцине присутствует ген мартышки и после вакцинации у женщин будут изменения и прч. Вот нас ,которып хотели вакцинироваться,назвали:"мартышки"
  • Undecim
    Undecim Сегодня, 11:52
    +5
    Обед в стиле Столетней войны…
    Если стараться строго соблюдать временные рамки, то бигос не подходит. Столетняя война закончилась в середине XV века. Первые письменные источники, где встречается „bigos" как блюдо - это XVI век - „Compendium Ferculorum” Станислава Чарнецкого. Притом до XVIII века капусты в бигосе не было. До этого блюдо готовилось из рубленого мяса, рыбы или раков, а характерная кислинка обеспечивалась добавлением лимона или лайма, иногда винный уксус или крыжовник.
    А капуста - мера вынужденная. В XVII и XVIII веке в Польше с лимонами и лаймами стало напряженно, вот повара и приспособились заменять экзотику тем, что доступно.
  • Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 12:09
    +1
    Цитата: kalibr
    Цитата: Александр1971
    Откуда в Средневековье могли быть картофель, помидоры и авокадо?

    А кто говорит, что они тогда были? Но если Вы уж так любите точность, то надо быть точным до конца. Возрождение оно... разное было. Проторенессанс (дученто) — 2-я половина XIII в.-XIV в. Раннее Возрождение (треченто) — начало XV-конец XV в. Высокое Возрождение (кватроченто) — конец XV-первые 20 лет XVI в. Так что конкистадоры познакомились с продуктами индейского происхождения в эпоху Кватроченто, Высокого Возрождения.


    Но вот к Столетней войне эти продукты отношения точно не имеют
  • Undecim
    Undecim Сегодня, 12:12
    +2
    А вот теперь-то мы добрались и до Столетней войны… Считается, что рецепт такого французского кушанья, как кассуле (фр. Cassoulet), появился как раз в то далёкое время. И именно в южных районах Франции, так что в Орлеане его вполне могла есть и Жанна д‘Арк. На первый взгляд в нём нет ничего сложного: рагу из мяса с фасолью – вот что это такое. Но на самом деле это шедевр: в миске вы найдёте нежную белую фасоль в обилии соуса. Но среди фасоли вы найдёте и большие куски чесночной колбасы и даже жареной утки (конфи). Причём фасоль в настоящем кассуле должна быть мягкой и нежной, и не разваливаться, а всю его поверхность покрывать золотистая корочка из сухариков. Готовят кассуле… несколько дней! И дров на него тоже нужно было потратить совсем немало!
    Увы и ах! Не удалось Жанне д`Арк попробовать столь аппетитного блюда - сожгли Орлеанскую Деву в 1431 году, в первой трети XV века. А фасоль завез в Европу Колумб, так что попробовать ее раньше XVI века не получится.
    Поэтому Жанне д‘Арк приходилось довольствоваться простым крестьянским блюдом - мясо, какое нашлось в кладовке, с горохом, которое готовилось с утра до вечера.
    1. ee2100
      ee2100 Сегодня, 12:24
      +2
      Да, с фасолью и Жанной д'Арк прокол вышел у автора или просто так умело его в Карассоне развели!
  • Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Сегодня, 12:13
    +3
    Знаете, уважаемые коллеги, я давно понял, что чревоугодие не мой грех, вернее, остальным грехам я подвержен в большей степени, но объясните мне, убогому: если в рецепт бигоса вместо чернослива добавить, например, артишоки - он перестанет быть бигосом, перестанет быть польским, или что?
    Всякую еду доводилось есть, как приготовленную профессионалами, так и любителями, наконец, сам готовить люблю, но, убейте меня, не понимаю, почему, например, плов с тмином - это плов, а с зирой - нет, или наоборот. Я вообще их один от другого не отличу, даже не отличу есть ли там что-то из перечисленного.
    У меня иногда возникает мысль: а не выпендрёж ли всё это гурманство? Вернее, поставлю вопрос несколько иначе: в скольки случаях из десяти рассуждения гурмана-эстета - чистой воды выпендрёж? Успокаиваю себя: не даны тебе тонкие вкусовые рецепторы, так это не значит, что и у других их нет. Глупо на основании отсутствия музыкального слуха утверждать, что вся музыка одинаковая. Но всё равно не покидает ощущение, что все эти гурманы меня просто напаривают, с серьезным видом рассуждая о преимуществах немецкого пива над чешским или наоборот, при этом в один голос понося пиво российское. Также не пойму рассуждения на тему "к этому блюду подходит только французский коньяк, не в коем случае не грузинский и, тем более, не армянский. Грузинский - только к сациви с кунжутом". Да какая, нахрен, разница? wassat Мне вкусно и сациви (можно без орехов laughing ) с водкой, и маринованные осьминоги из ближайшего супермаркета с вискарем, и шашлычок под коньячок, и жричёдали с такахули - главное, чтобы много, сытно, быстро жевалось и было нормально посолено. smile
    1. ee2100
      ee2100 Сегодня, 12:21
      +2
      Согласен на 1000% ! Бигос и плов, упомянутые Вами, это просто способ приготовления, а ингредиенты это уже "на вкус и цвет...."
      Очень много зависит от качества исходных продуктов,ну и мастерства исполнителя.
    2. Undecim
      Undecim Сегодня, 12:25
      +2
      плов с тмином - это плов,
      Это не плов.
      Я вообще их один от другого не отличу, даже не отличу есть ли там что-то из перечисленного.
      Это может быть только в одном случае - при полной потере вкуса и обоняния.
      Да какая, нахрен, разница?
      С коньяком - то же самое.
  • Undecim
    Undecim Сегодня, 12:39
    +2
    Если уж, Вячеслав Олегович, решили описание кухни периода Столетней войны начать с Южной Франции, то надо было выбирать escabeche - мясо или рыба, тушеные в уксусе со специями.