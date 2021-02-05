Обед в стиле Столетней войны…



Битва при Невиллс-Кроссе. Миниатюра из хроники Фруассара XV в.

«Русская кухня по время затратности стоит на одном из первых мест в мире. И автор это прекрасно подтвердил. Пусть сообщит – сколько времени у него ушло на всё это священнодействие.



Благодаря тому, что с дровами на Руси было всё хорошо, российская кухня ещё и энергозатратна. Только у русских и их ближайших соседей есть такой вид готовки блюд, как томление!»

ee2100 (Александр)



Настоящий польский бигос



Всё это вкусно, но лично для меня слишком сложно. По моему мнению, питаться надо часто, умеренно, и чтобы готовка была как можно более простой. Вот, например, блюдо на завтрак: кусочек вчерашней утки, немного отварного картофеля, маринованные и свежие овощи, булочка и… всё



На ужин можно позволить себе колбаски, отварной горошек, фарфалле с овощами («бантики»), а в пакетике – кальмарчики в кляре…



А вот это, как нам объяснили, типичный современный английский завтрак. Удивительно, не так ли? Нет каши! Но… подали нам его в английском кафе, правда, не в Англии, а в Испании, и убеждали, что это сегодня «typical»: пирог с мясом, соус и жареная картошка. Без неё в Англии и впрямь – никуда. Есть даже известный анекдот: приходит англичанин к врачу и говорит: «Доктор, у меня всё болит! – Вы курите? – Нет! – Пьёте? – Что вы… – Ну тогда это жареная картошка!»



«Интернациональный обед» в Ницце. Он так и назывался, подан был очень быстро и выглядел вот так. У себя дома мы так не едим никогда!



Но всё, что просто и вкусно, «оттуда» заимствуется. Вот, например, томлёные в духовке помидоры по испанскому рецепту…



Совсем простой рецепт салата: отварная капуста брокколи, солёный сыр, немного майонеза для вкуса и заправка из оливкового масла. Можно добавить лук-порей…



Вот куда все эти люди спешат столь быстрыми шагами?



И эти куда торопятся?



Торопятся они все вот сюда: в замок Каркассон! И есть на то серьёзная причина: там готовят прекрасный кассуле, которым Каркассон славится наравне со всеми прочими достопримечательностями



Есть его мы будем вот здесь. В ресторане «У маленького колодца», видевшего ещё и Альгигойские войны. Здесь оно может быть и не 3-х дневного приготовления, зато не приходится долго ждать, к тому же если ты заказываешь его с салатом и вином, то десерт тебе приносят бесплатно



Вот так кассуле подают в Каркассоне



Потом тебя уже ноги не носят, и мысль в голове лишь одна: где бы полежать. Впрочем, можно продолжить осмотр городка и вот на такой повозке, запряжённой самыми настоящими першеронами!



У нас утка готовится много проще. Сначала обмазывается лимонным соком с солью и пряностями (в таком виде находится два-три часа), затем она набивается кислыми яблоками, помещается в кулинарный рукав и печётся в духовке 1,5-2 часа. И всё! Она готова. А весь жир из неё остаётся в рукаве. Кстати, это ещё и не простая утка, а индоутка. На них мяса больше, а жира меньше!