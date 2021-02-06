Башни среди скал



Литография с рисунка М. Ю. Лермонтова с башней на скале… На нём имеется собственноручная надпись Лермонтова: «Вид на Крестовую гору из оврага у Коби». С рисунка сделано четыре литографии, и это название на них перешло, но это не совсем верно: Лермонтов в данном случае изобразил деревню Сиони, расположенную между Степанцминдой и Коби (ныне муниципалитет Казбеги в Грузии). Сторожевая башня и Сионская церковь, нарисованные в центре на скале, сохранились по сей день. Из-за ошибки, допущенной при переносе изображения на литографский камень, пейзаж на оттиске получился зеркально повёрнутым по отношению к реальному ландшафту. Пушкинский дом, Санкт-Петербург

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на чёрной скале.

Тамара. М. Ю. Лермонтов



М. Ю. Лермонтов «Кавказский вид возле селения Сиони». 1837-1838 гг. Государственный заповедник «Тарханы»

Их даже сегодня выявлено более 120…



А вот и память о тех драматических событиях. О них помнят и люди, и камни!

Не только башня, а целый семейный комплекс!



Каменные стены горных поселений освещает рассветное солнце…



Когда-то здесь жили люди…



А вот наконец-то и башня. Она впереди… и мы сейчас к ней пойдём!

Изящные и прочные!



Башня всё ближе…

Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Она поражает простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. <…> Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо.



Устройство ингушской боевой башни. Рисунок Щеблыкина И. П. 1928 год

«Построить башню мудрено: сначала мы берём…»

Башня в качестве критерия «силы»



А это башня Вовнушка с плоской крышей с парапетом для стрелков! Фото «public domain» из ресурсов Интернета



Вовнушки, восточное крыло. Фото «public domain» из ресурсов Интернета

Башни горцев делились на три типа



Вовнушки на фоне Скалистого хребта. Попробуйте добраться до их обитателей! Фото «public domain» из ресурсов Интернета



А вот, наконец, и «наша» башня! Люди рядом для масштаба



Так она выглядит вблизи…



Обходим её со всех сторон

Ни поджечь, ни захватить!



Кругом одни только камни. Но когда-то здесь кипела жизнь!

«Огни на башнях: враги идут!»



А вот там внизу жизнь кипит и сегодня. Особняки, автомобили, а «память предков» осталась высоко в горах!

P.S. Все фотографии (кроме соответственно подписанных) принадлежат С. Золотаревой.