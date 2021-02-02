Русско-японская война как подтверждение старого правила

Есть старое правило:
«Умные полководцы думают не о стратегии, а о логистике».
И именно его и подтвердила Русско-японская война во всей красе. Именно провалы в снабжении и базировании флота и привели к тому результату, который мы знаем.
План Куропаткина
Споры о Русско-японской войне в целом и катастрофе русского флота в частности идут уже более столетия. Правда, идут в направлении поиска виновных. Тех самых легендарных стрелочников, убери которых – и все было бы по-другому. А это не так.
Не было среди генералов и адмиралов виновников. Им просто поставили, в принципе, невозможную задачу. И начать надо с планов войны. Чтобы понять – их-то толком и не было.
На суше действовал план Куропаткина, вся суть которого заключалась в том, чтобы собрать полмиллиона войска и как вдарить... План дурацкий.
Но были ли альтернативы?
Не имея ни нормального снабжения, ни рекрутов в шаговой доступности (зато вместо этого – одноколейный Транссиб в стадии достройки), надеяться можно только на численное превосходство, которое еще надо подвезти. Больше скажу – даже стрелять надо с осторожностью, ибо подвоз БК не гарантирован.
Что, собственно, блестящий штабист Куропаткин и понимал. Вот и планировал из расчета – пока флот перережет снабжение японцам, мы соберем людей и подвезем запасы.
Вся его вина в том, что он не учитывал положение флота. А оно было, пожалуй, хуже, чем в армии.
Флота ведь на Тихом океане не было.
Была Тихоокеанская эскадра Балтийского флота, подотчетная наместнику на Дальнем Востоке. Формально подчиняясь Кронштадту, по факту она была некой независимой силой. Настолько независимой, что в лице контр-адмирала Витгефта (который позволял себе посылать в завуалированной форме главу ГМШ контр-адмирала Рожественского) оттуда гордо заявлялось:
«План войны мы составим сами».
При всем при этом:
1. Единственный док для линейных кораблей – во Владивостоке. А вот большинство специалистов-корабелов в Порт-Артуре. Между ними Цусимский пролив, полностью контролируемый японцами.
2. Серьезный ремонт возможен только на Балтике. Куда до войны отряды кораблей и гоняли. Подкрепления можно получить тоже только оттуда. Как и снаряды, и запчасти, и новобранцев...
3. На весь ТВД у России ровно 2 (две) базы: Порт-Артур и Владивосток. Первая – на чужой территории, вторая – слабо оборудована. Между ними – (еще раз) Цусимский пролив, что под чужим контролем...
4. Угля для топок кораблей на Дальнем Востоке не добывали. Точнее как... Что-то там копали на Сахалине и на Сучане, но малопригодное . Ибез логистики. Соответственно – Кардифф, естественно – доставка топлива из Англии нейтральными судами с риском перехвата. Кстати, снарядов на Дальнем Востоке тоже не производили, да и, вообще, – не производили ничего. То есть совсем. Второй эскадре с собой пришлось целый обоз во Владивосток тащить, включая плавмастерскую.
5. Флот – это ведь не только корабли с пушками. Это еще и транспорта, и буксиры, и прочие баркасы... Всего этого не хватало просто дико. Скажем, в замерзающем Владивостоке был ровно 1 (один) ледокол. Если вдруг, не дай Бог, что – ждем весны и ледостава. Приехали. Не зря Скрыдлов просил послать со Второй эскадрой еще и «Ермака». Ведь единственный «Надежный» и исправных-то не всегда вытягивал.
Просуммировав все это, можно только удивиться. Нет, не поражению. А тому, что еще так долго продержались в надежде на балтийские подкрепления.
Подкрепления
Кстати, насчет подкреплений. С ними тоже было не то чтобы очень.
Известно, что «болярину Зиновию» император вручил сначала 8, а потом еще четыре (3 эскадра) линейных кораблей. Сила огромная. Но логистика чертова...
Во-первых, линейными из них были только четыре – типа «Бородино». Еще один – плод сумрачного российского гения броненосец-крейсер, не имеющий в мире аналогов «Ослябя». Точнее, два аналога были – уже на Тихом океане. И уже показавшие себя с худшей стороны.
Эта наша вечная мода на эксклюзив...
То летающую ПЛ при Хрущеве проектируем. То при Сталине моряки хотят линкор-авианосец. То при Николае строим нечто тихоходнее броненосного крейсера. И слабее вооружённое и бронированное (зато здоровый и красивый, зараза), чем броненосец. А потом в бой после марша через три океана...
А остальные?
«Сисой Великий» (дали же имечко) корабль с новой артиллерией, но таким качеством постройки, что французы, проводя ремонт, едва не в обморок падали. У них так халтурить принято не было. Да еще и уменьшенный. Дабы экономия.
«Блюдо с музыкой»,
в смысле «Наварин» с дымным порохом, старой артиллерией и по качеству – близкий к Сисою. Как и по маразму экономии на водоизмещении.
Ну, и крейсер «Адмирал Нахимов», честно цап-царапнутого у англичан неудачного проекта. Да еще и устаревший.
Эскадра Небогатова – это песня. Подкрепление Рожественскому пришло.... Древний таран «Николай I» с артиллерией даже не прошлого (как у «Наварина»), а позапрошлого поколения. И три ББО. Что в переводе – броненосцы береговой обороны, посланные монаршей волей в океанский поход и бой.
Итог – 4 линейных корабля, два недолинейных корабля, два старичка, одно устаревшее недоразумение и три канонерки-переростка в линейном бою бессмысленные.
Все это подкрепили легкими силами – 8 крейсеров мощь огромная.
Правда, тоже не без нюансов.
Среди восьми крейсеров – для боя, собственно, два. Из них «Олег» с проблемными машинами. А «Аврора» с недостаточным (для крейсера) ходом. Остальные – два древних бронефрегата, две яхты (одна с четырьмя трехдюймовками) и два скаута, чисто эсминцы гонять.
Ах, да. Еще девять дестроеров. Послабее японских. И изношенных за время похода.
И вот эту орду погнали через три океана без захода в порты, без ремонтных возможностей, без обстрелянных экипажей. (Кто в бою был – знает. Первый раз – это страшно. И выходит не так, как на маневрах).
Вывод
И почему мы проиграли?
Может, «болярин Зиновий» был туп?
Может, Небогатов (чемпион России по сдаче вверенного ему оружия) был труслив?
А может, матросики плохо работали?
Нет, наверное, румбов в поворотах было мало. И гайки (снаряды) не той модели...
Лично я адмиралов виню в одном – пошли. А надо было в отставку и газетный скандал. И люди бы не погибли, и кораблики пригодились, и флот бы чинить начали.
А то вышло, что вышло.
Аж до Горшкова корыта были. Флота не было.