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Как немецкий барон стал «богом войны» и владыкой Монголии

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Как немецкий барон стал «богом войны» и владыкой Монголии
Картина Д. Шмарина «Барон Унгерн – За Веру, Царя и Отечество»


100 лет назад Азиатская дивизия под командованием барона фон Унгерна разгромила китайцев и штурмом взяла Ургу – столицу Монголии. Независимость Внешней Монголии, которую ранее оккупировали китайские войска, была восстановлена.

Фактическим правителем Монголии на некоторое время стал генерал-лейтенант Белой армии Роман Фёдорович фон Унгерн-Штернберг. Уникальная личность, «бог войны», мечтавший восстановить империю Чингисхана и начать поход к «последнему морю», чтобы очистить Запад от революционеров. «Желтая» культура и вера должны были привести к обновлению Старого Света.

Происхождение


Происходил из старинного остзейского (прибалтийского германского) дворянского рода, который имел венгерские и славянские корни. Слово «Унгерн» означает «венгерец».

Как вспоминал сам барон, его предки сражались во всех крупных средневековых битвах, участвовали в крестовых походах. На Балтике бароны фон Унгерны появились в составе Тевтонского ордена, владели замками на землях нынешней Латвии и Эстонии. Род Унгернов обосновался в Пруссии и Швеции, входил в высшие слои общества.

После вхождения Прибалтики в состав России бароны Унгерны вписались в состав русской аристократии. Больших постов в Российской империи они не занимали, предпочитали Прибалтику и местные кресла. Но некоторые бароны служили в армии и дипломатическом корпусе.

Так, один из предков Романа Фёдоровича – Карл Карлович Унгерн-Штерберг воевал в составе русской армии в ходе Семилетней войны, был генерал-адъютантом императора Петра III. Бароны Унгерны воевали «за Веру, Царя и Отечество» практически во всех войнах, которые вела Россия. Несколько баронов служило в Белой армии в период Гражданской войны.

В остзейской среде дворян (потомков шведских и германских рыцарей) до самой революции 1917 года властвовали старомодные рыцарские ценности – долг, честь, преданность сюзерену (монарху). Это были монархисты, преданные дому Романовых.

Офицеры-остзейцы отличались некоторой холодностью, сдержанностью, воспитанностью, высокой дисциплиной, исполнительностью и профессионализмом в своём деле. Немецко-шведские дворянские роды хорошо русифицировались, многие приняли православие, и были настоящим оплотом Российской империи.

Именно в такой среде и воспитывался Роман Фёдорович. Что интересно, он сам очень ценил государя Павла I, который был настоящим «рыцарем на троне» и пытался возродить в империи дисциплину и порядок.

Родители Романа (Теодор-Леонгард и София-Шарлотта) много путешествовали, он родился 29 декабря 1885 года в Австрии. В 1886 году вернулись в Россию и обосновались в Ревеле. Отец служил в Департаменте земледелия. Полное имя «чёрного барона» – Николай-Роберт-Максимилиан.

Позднее барон отбросит последние два имени. И заменит первое из них на более близкое по звучанию – Роман. Новое имя ассоциировалось с фамилией правящего дома России и с суровой твердостью древних римлян. По отцу он стал Романом Фёдоровичем. В целом русификация имён была вполне традиционной для остзейских немцев.

Учился в Ревельской Николаевской гимназии. Несмотря на природную одарённость, покинул гимназию из-за плохого прилежания и поведения. Талант Романа отмечали многие близкие к нему люди и современники. Хорошо знал несколько языков, философию. Учился в частном пансионе. Много читал, «запоем». Увлекался философией – средневековой и современной (включая Маркса и Плеханова). Достоевский, Толстой, Чехов.

На увлечения молодого борона также наложили отпечаток и семейные неурядицы. Родители развелись, мать перестала интересоваться сыном. Это стало предпосылкой его самоуглубления, философского погружения.

В 1903 году зачислен в Морской кадетский корпус. Учился неровно, вёл себя своевольно. Правда, все нарушения дисциплины (к примеру, курение, опоздания на занятия и пр.) были обычным делом для будущих «морских волков». В феврале 1905 года

«взят на попечение родителей» (отчислен).

Казак


В это время Россия воевала с Японией.

Роман вступил вольноопределяющимся (добровольцем) в Двинский пехотный полк, но этот полк не предназначался для отправки на фронт. Барон попросился на передовую, его перевели в 12-й Великолуцкий полк.

Ко времени прибытия Унгерна на фронт активных боевых действий уже не было. Был награждён медалью «В память Русско-японской войны». Медаль из светлой бронзы полагалась военным, которые принимали участие в боевых действиях. Очевидно, Роман был участником разведывательных и сторожевых операций.

В ноябре 1905 года произведен в ефрейторы, в 1906 году зачислен в Павловское военное училище. В этот период молодой барон получил покровителя – генерала Павла фон Ренненкампфа, который прославился в Китайском походе 1900 года. Он был дальним родственником рода Унгернов.

В 1908 году закончил училище и попал в 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска, которое было под командованием генерала Ренненкампфа. Роман Унгерн ранее уже выражал желание попасть в кавалерию. Получил чин хорунжего.

По воспоминаниям сослуживцев, поначалу конная подготовка барона имела недостатки. Командиром его сотни был сибирский казак, сотник Прокопий Оглоблин. Опытный воин и мастер верховой езды. Будущий генерал-майор Белой армии и атаман Иркутского казачьего войска. Благодаря ему Унгер быстро освоил езду и рубку, и стал одним из лучших в полку всадников (он и ранее отличался склонностью к физическим упражнениям).

Аргунский полк базировался в Цурухае, на монгольской границе. Городских развлечений здесь не было, поэтому Роман пристрастился к охоте (стал знатоком охоты на лисиц) и выпивке. Отмечалось, что молодой человек, прекрасно воспитанный, обычно скромный и тихий, замкнутый и гордый, под воздействием алкоголя становился другим человеком – буйным и вспыльчивым. При этом его образовательный, культурный уровень намного превышал окружающих людей.

Позднее сам Унгерн признавался, что допивался

«до белой горячки».

О буйствах барона во хмелю ходили легенды.

Позднее, к концу жизни стал полным трезвенником. Пьяных и наркоманов категорически не переносил. Пьяных солдат и офицеров сажал на лёд и загонял в холодную воду до полного отрезвления. Приказывал бить бамбуковыми палками. Застигнутых за распитием спиртных напитков по его приказу командиры без шинелей отправляли на всю ночь в пустыню. Правда, разрешали разжечь костёр.

В условиях Гражданской войны, когда для победы требовалась полная мобилизация всех духовных, интеллектуальных и физических сил, Роман Унгерн стал аскетом, моралистом. Что интересно, среди большевиков он нашёл больше идеалистов, чем среди белогвардейцев.

Воздержание от алкоголя в условиях смуты и всеобщего падения морали имело для Унгерна значение религиозного поста. Но нетерпимость к спиртному выработается у него позже, во время Смуты.

С офицерской попойкой связан перевод Романа Фёдоровича в другую часть. Он поссорился с сослуживцем и получил сабельный удар в голову (что впоследствии стало причиной сильных головных болей). Оба виновника скандала покинули свою часть.

В 1910 году Романа перевели в 1-й Амурский казачий полк, который стоял в Благовещенске. Что интересно, весь путь из Забайкалья на Амур (свыше 1 200 км) Унгер проделал один, его сопровождала только собака. Следовал охотничьими тропами, через Большой Хинган. Пропитание добывал охотой и рыбной ловлей. Это было настоящее суровое путешествие и «школа выживания» для даурского барона.


Хорунжий 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг

Монголия


В аттестации хорунжего Унгерна за 1911 год отмечается:

«Службу знает хорошо и относится к ней добросовестно. К подчиненным нижним чинам требователен, но справедлив.

Умственно развит хорошо. Интересуется военным делом.

Благодаря знанию иностранных языков знаком с иностранной литературой. Толково и дельно ведёт занятия с разведчиками.

Прекрасный товарищ. Открытый, прямой с отличными нравственными качествами, он пользуется симпатией товарищей».

В аттестации 1912 года:

«Увлекается и склонен к походной жизни. Умственно развит очень хорошо…

В нравственном отношении безупречен, между товарищами пользуется любовью.

Обладает мягким характером и доброй душой».

То есть до маньяка, алкоголика и наркомана, с нечеловеческой жестокостью уничтожающего людей, как его любили изображать враги, явно пропасть.

В 1912 году барон произведён в сотники. Роман Унгерн решил вернуться в Забайкалье, на границу с Монголией.

Внешняя Монголия (Халха) была в это время формально в составе Китая и добивалась независимости. Китайская колонизация вызвала недовольство туземцев. Нарастал поток переселенцев, которые захватывали и распахивали пастбища.

Местные князья лишались наследственных прав в пользу китайских чиновников. Процветали поборы и ростовщичество.

Монголы попали в зависимость от различных китайских фирм. Поэтому монгольские власти решили воспользоваться революцией в Китае (1911 года) и добиться полной независимости.

Богдо-гэгэн VIII, буддийский лидер страны, был возведён в Богдо-ханы и стал теократическим правителем нового государства. Россия поддерживала это стремление и помогла сформировать монгольскую армию.

Петербург в период правления Николая II пытался перетянуть на свою сторону буддийский мир. Монголия считалась ключом к Центральной Азии. И в перспективе могла стать частью Русской империи.

Отсюда открывался прямой путь в Тибет, куда лезли британцы. Свой интерес к региону проявляла Япония. В свою очередь, образ белого царя,

«держащего свой престол на краю Севера»,

был популярен на Востоке. Русский государь считался прямым наследником древней северной традиции.

В 1913 году Китай признал широкую автономию Монголии.

В 1913 году Унгерн подал в отставку, перешёл в запас и уехал в Монголию. Он жаждал войны.

«Крестьяне должны обрабатывать землю, рабочие – работать, а военные – воевать»,

– скажет он на допросе через восемь лет.

В это время в Кобдо шли бои между монголами и китайцами. Русские принимали в них участие как военные советники. Также Роман Фёдорович искал в монгольских кочевниках той простоты и веры, которая была в его идеальных представлениях о средневековой Европе. Степняки-всадники казались ему наследниками настоящей военной традиции, которая уже умирала в развращенной Западной Европе. Он искал в монголах воинской доблести, честности и идейной преданности своему делу.

Однако Унгерн ошибался.

Этот образ монголов был рождён также на Западе и был всецело книжным. Тогдашние монголы не имели никакого отношения к подлинной империи Чингисхана. Это были типичные туземцы, весьма далёкие от идеалов рыцарства, высокой духовной и материальной культуры русской цивилизации.

К примеру, убеждённый монархист, сторонник усиления русского влияния на Востоке и знаток тайн тибетской медицины, крещёный бурят Пётр Бадмаев никаких иллюзий по поводы «высокой духовности» и «развитости» местных жителей не питал и очень хорошо охарактеризовал местные нравы. Он отмечал:

«прирождённую лень монголов»,

«отсутствие всякого знания и образования, кроме буддийского, поддерживающего суеверие»,

«довольство и удовлетворённость бюджетами пастушеской жизни».

И никаких потомков «завоевателей Вселенной», создателей мировой империи. Обычные дикари, примерно на уровне индейских племен Северной Америки в период их завоевания европейцами. Поэтому Китайская империя, даже в период упадка, легко владела Монголией.

Унгерн идеализировал монголов, которые не имели отношения к тем людям, которые создали мировую империю. Обстоятельства его поездки в Монголию сохранились в воспоминаниях А. Бурдукова – представителя крупной торговой компании, корреспондента либеральной газеты «Сибирская жизнь». Это были совершенно разные люди: воин и торговец. Поэтому Бурдуков с неприязнью описывал своего спутника:

«Поджарый, обтрёпанный, неряшливый… с выцветшими застывшими глазами маньяка».

Корреспондент вспоминал:

«Унгерна занимал процесс войны, а не идейная борьба во имя тех или иных принципов.

Главное для него – воевать, а с кем и как – не важно.

Он повторил, что 18 поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел».

Этого торговца тогда поразила безудержная энергия Унгерна, его необычайная настойчивость и жесткость.

Унгерну не позволили воевать за монголов. Во 2-м Верхнеудинском полку, который помогал монголам, служил один из немногих друзей Романа Фёдоровича – Борис Резухин, будущий заместитель командира Азиатской дивизии. Барон был прикомандирован в качестве сверхштатного офицера при конвое русского консула.

Своё пребывание в Монголии барон использовал для изучения языка, обычаев и нравов местных жителей. Он объехал все значительные поселения, побывал во многих монастырях, завёл знакомства с представителями местной знати и духовенства.

К началу Первой мировой войны Роман Унгерн вернулся в Россию и вступил в ряды Донского войска.


Командир Татарского полка и 2-й кавбригады в Азиатской дивизии Борис Петрович Резухин. 1919 г.

Продолжение следует…
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, https://lenta.ru/
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31 комментарий
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 05:08
    +6
    Так вроде недавно была про него статья? Или он чей то родственник?
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:17
    +3
    Независимость Внешней Монголии, которую ранее оккупировали китайские войска, была восстановлена.
    Фактическим правителем Монголии на некоторое время стал генерал-лейтенант Белой армии Роман Фёдорович фон Унгерн-Штернберг.
    В народе это называется "поменять шило на мыло". Кучу чужеродных паразитов на одного, зато невменяемого.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 05:28
      +10
      А вот монголы ему благодарны за свою независимость от Китая,там ему даже музей сделали...Увековечить память одиозного военачальника и его вклад в восстановление монгольской государственности решил хурал гражданских представителей монгольского сомона Баянхангай. Место для создания музея выбрано неслучайно: именно там, в 106 км к западу от Улан-Батора произошло решающее сражение между китайцами и наступающими частями Азиатской конной дивизии, в составе которой были как русские, так и представители многих азиатских народностей, включая монголов, бурятов, татар, тибетцев, японцев и башкир. Со стороны китайцев около 5000 бойцов со стороны унгерновцев около 3000 людей участвовали в этом сражении. Оно длилось три дня. Китайцы были полностью разбиты и изгнаны из Монголии.
      .
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 05:46
        -3
        Цитата: Кроу
        А вот монголы ему благодарны за свою независимость от Китая,там ему даже музей сделали
        Отдельные представители монголов, за всех не надо говорить:
        Цитата: Кроу
        хурал гражданских представителей монгольского сомона Баянхангай
        Сомон это район, и какие "представители народа" в буржуазной стране можно догадаться. С Колчаком вон в Иркутске, и не только, носились несомненно "лучшие представители русского народа".
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 06:05
          +4
          Цитата: Владимир_2У
          С Колчаком вон в Иркутске, и не только, носились несомненно "лучшие представители русского народа".

          А мне Манергейм на ум пришёл с его миссией облегчения участи блокадного Ленинграда .
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 06:06
            +1
            Цитата: mat-vey
            А мне Манергейм на ум пришёл с его миссией облегчения участи блокадного Ленинграда
            Мединский с "патроном" те ещё искатели исторической справедливости.
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 06:07
              +2
              Цитата: Владимир_2У
              Мединский с "патроном" те ещё искатели исторической справедливости.

              Ну сдаётся и там такие же .
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Вчера, 06:09
                +1
                Цитата: mat-vey
                Ну сдаётся и там такие же .

                Капитолизом!
                1. mat-vey
                  mat-vey Вчера, 06:12
                  +2
                  Цитата: Владимир_2У
                  Капитолизом!

                  Битиё определяет сознание)) А уж сознание себе героев подбирает ..
          2. Пессимист22
            Пессимист22 Вчера, 06:22
            +2
            А мне Краснов,с обращением воевать против коммунистов и евреев, патриот чё.
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 06:25
              +2
              У каждой страны найдётся кого неполживым на щит поднять можно ...
        2. mat-vey
          mat-vey Вчера, 06:30
          +4
          Похоже мы кому то на хрустобулочный мозоль наступили .
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 07:20
            +2
            хрустобулочный мозоль

            Аббалдеть!!! Потрясающее словообразование. без поллитры не только выговорить, но представить себе эту благодать невозможно, примерно как Василь Иванычу "квадратный трёхчлен". laughing
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 07:33
              0
              Цитата: Морской Кот
              Потрясающее словообразование. без поллитры не только выговорить, но представить себе эту благодать невозможно,

              Вопрос понял,отвечаю))
              Наступить на любимую мозоль кому (разг. шутл.) — 1) наступить на больную мозоль; 2) перен. затронуть, задеть чье-н. больное место.
              Хруст французской булки — саркастический интернет-мем, понятие, которое образно характеризует все утерянное вместе с Российской империей («Россией, которую мы потеряли»).
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 08:30
                +2
                саркастический интернет-мем

                Сейчас в нете столько этих мемов повылазило, и один глупее другого, достаточно прочитать две строчки, дабы понять уровень образованности подобных "мемщиков", я это не к Вам, так, вообще, воспоминания о прогулках по сети.
                1. mat-vey
                  mat-vey Вчера, 08:45
                  +1
                  Цитата: Морской Кот
                  саркастический интернет-мем

                  Сейчас в нете столько этих мемов повылазило, и один глупее другого, достаточно прочитать две строчки, дабы понять уровень образованности подобных "мемщиков", я это не к Вам, так, вообще, воспоминания о прогулках по сети.

                  Так интернет - уровень видно,а человека нет..Некоторые пользуются ..
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 08:57
                    +2
                    .Некоторые пользуются ..

                    Совершенно верно.))
                2. Пессимист22
                  Пессимист22 Вчера, 10:01
                  0
                  Точно, всемирный заговор по вакцинироввнию, короновирусу и вышки 5G smile
  3. север 2
    север 2 Вчера, 08:24
    +6
    По сколку туземцы в Монголии были дикарями на уровне индейских племён Северной Америки , то безусловно , кое что дикого от монгольских дикарей трансформировалось и в войска Унгерна и в личность самого барона.
    Вот колонисты из Европы от индейских дикарей приняли в свою повседневность снятие скальпа у противника . Как утверждает этно-историк Джеймс Экстлен , с собой из Европы колонисты этот ужас не привезли , они его увидели у местных индейцев , но как очень редкий метод . И стали всякие там англичане оккупировавшие Северную Америку драть скальпы индейцам повседневно . А в 1864 году в Бойне на Сэнд Крик не только что скальпы сняли с живых индейцев , но и вырезали внутренниеорганы на сувениры у живых индейских женщин и детей .Скажете , а причём тут барон Унгерн . А в притом , что барон тоже в повседневность от монгольских дикарей принял такую казнь людей , что даже сами дикари её использовали очень редко . Барон Унгерн держал в индивидуальных клетках голодных крыс . Их сажали на голый живот жертвы . Крысу накрывали металлическим тазиком и начинали по этому тазику колотить палкой . От грохота и от голода обезумевшая крыса начинала грызть и впиваться жертве в живот до самых внутренностей жертвы . Так утверждал Ярославский ,один из обвинителей на суде над Унгерном . Так что Унгерн был мародёр, садист и крайне одиозная личность и он не был личность Российского масштаба . Именно потому суд и состоялся на Дальнем Востоке чтобы в Москву не перевозить несколько сот свидетелей садизма и мародёрств барона . И зачем вторая статья подряд про садиста? Лучше бы авторы задались бы попросим , что вот , дескать , садист из Дальнего Востока уже давно осужден , а вот садисты из Северной Америки до сих пор не осуждены..
  4. bober1982
    bober1982 Вчера, 08:38
    -1
    Петербург,в период правления НиколаяII,не только пытался перетянуть на себя буддийский мир,как отметил автор статьи,но именно при НиколаеII,Петербург стал мировым центром буддизма.
    Сразу после восшествия на престол Николай Александрович принял так называемую Большую Азиатскую программу,целью которой было,в том числе,создание Великой буддийской конфедерации,с дальнейшей перспективой включения в состав российской Империи Тибета и Монголии,где не видели в России врага,в отличии от Европы.
    И,где русского царя уважительно называли - Белый Царь.
    Фраза - "Россия должна прирастать Азией",принадлежит НиколаюII
  5. Moskovit
    Moskovit Вчера, 08:46
    +5
    Что-то Унгерн покоя не даёт некоторым авторам). Он так полюбился монголам, что они сами его потом и сдали советской власти. Надеюсь в музее Унгерна это отражено в экспозиции.
  6. bober1982
    bober1982 Вчера, 09:18
    +3
    Насчет П.Бадмаева,автор конечно погорячился,что называется...фразы вырвать из контекста.
    Знаток тибетской медицины,крестник АлександраIII,был по совместительству главой русской разведки в Азии,он хорошо понимал,что только Россия способна понять восточные народы.
  7. Alex013
    Alex013 Вчера, 09:40
    +1
    "Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения, и в случае если доказанность полнейшая, в чём, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять". В.И. Ленин насчет барона.
    Для монголов он конечно персона историческая.Как государство Монголия образовалась благодаря Ургерну. Плюс его сумасшедшая идея - возрождение империи Чингизхана.
  8. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 13:59
    -2
    Мне всё больше кажется что миф об чингизхане великом и ужасном это продукт неверных разведданных и сказок европейских купцов и умышленный искаверканный пересказ их же писцами. Ведь доказано что на руси были в ходу два а то и три имени(славянское, крестное и хазарское),что казанские войны европеойды, что в походе в европу под якобы коолиции во главе с (монголами), воевали приемущественно русские.И такого пода нестыковок с могголами масса. Да и выгодно это было европе пугать дикими варварами, за кого они считают всех кроме себя и причины этого в их скученности,это не наши просторы. Пока до нашего одного города доскачешь,в европах минимум 10 городов встретишь на том же расстоянии. Да и как завоевавшие весь мир (монголы) могли так обленится(читаем статью),но в тоже время у якобы ими порабощенными русскими боевой дух передаётся до сих пор?Ведь так небывает-или или, или Татаромонголы просто миф.
    1. bober1982
      bober1982 Вчера, 14:10
      +1
      Цитата: evgen1221
      просто миф.

      Миф,это когда кровавому барону приписывали то,что он старика-бурята на костре сжёг.Вот это и есть миф,хотя отрицать того,что барон Унгерн не зверствовал,было бы конечно неверно.
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 15:22
        0
        Ну если тот старик из упоротых сектантов буддистов был, и мешал порядок и благочиние наводить, то могли и сжечь перед строем. Мож он пел что бессмертный)))Вот и проверили так сказать опытным путём.
      2. Рязанец87
        Рязанец87 Вчера, 16:53
        +1

        Унгерновцы после решения разногласий с китайскими оппонентами.
        1. bober1982
          bober1982 Вчера, 16:58
          +2
          Цитата: Рязанец87
          Унгерновцы после решения разногласий с китайскими оппонентами.

          Какие времена были,такие и решения разногласий.
          1. kapitan92
            kapitan92 Вчера, 23:43
            0
            Цитата: bober1982
            Цитата: Рязанец87
            Унгерновцы после решения разногласий с китайскими оппонентами.

            Какие времена были,такие и решения разногласий.

            hi

            После уничтожения непокорных крестьян (Тамбовское крестьянское восстание). Гайдар продолжил службу в карательных частях особого назначения (ЧОН) - сначала в Тамьян-Катайском районе в Башкирии, затем в Хакассии.
            Ему было приказано уничтожить отряд «императора тайги» И.Н. Соловьева, состоявший из местных крестьян и колчаковских офицеров.
            Не сумев справиться с этой задачей, Гайдар обрушился на местное население, не поддержавшее большевиков. Людей без суда и следствия расстреливали, рубили шашками, бросали в колодцы, не щадя ни стариков, ни детей. Основным объектом кровавой охоты молодого комиссара становились хакасы.............

            Командующий ЧОНом губернии В. Какоулин был вынужден признать: «Голиков по идеологии неуравновешенный мальчишка, совершивший, пользуясь служебным положением, целый ряд преступлений.»

            Гайдар был вызван в Красноярск для объяснения; его исключили из партии, сняли с должности и направили на психиатрическое освидетельствование.

            https://hojja-nusreddin.livejournal.com/2265493.html
            Унгерновцы "пацаны" , по сравнению с красным командиром Голиковым!!! hi
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 04:54
              0
              Цитата: kapitan92
              Унгерновцы "пацаны" , по сравнению с красным командиром Голиковым!!!

              Я просто постеснялся привести в качестве примера,похождения красного,психически ненормального молодого командира на Алтае.
              Статью, что ли бы,кто написал.
              А то,всё кровавый барон,да кровавый барон.
              И,Вам моё почтение.
  9. bandabas
    bandabas Вчера, 16:18
    0
    "К последнему морю".... Не верю. Лично у меня и у множества знакомых отсутствует монголоидный генотип. Нет самая раскосости в глазах. И, волосы, русые.