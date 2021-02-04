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Стратегически важные объекты в Калининградской области под прицелом «Крабов» и HIMARSов. Об угрозе новой концепции центра CNA

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Кадр из видео: HARD Channel, youtube.com


Пытаясь частично ослабить бдительность наших силовых и оборонных структур, смещая фокус их внимания на непрекращающиеся попытки западных спецслужб, а также информационных площадок 5-й колонны расшатать внутриполитическую ситуацию в России посредством задействования скрупулезно проработанных методик медийно-психологического зомбирования прозападной прослойки нашего населения (с возведением едва ли не в статус «сакральной жертвы» очередного изрядно осмелевшего глашатая истин «развитой демократии» – Алексея Навального), Пентагон и оборонные ведомства стран-участниц НАТО заметно форсировали подготовку к вероятной реализации эскалационных сценариев на ключевых операционных направлениях Европейского условного театра военных действий.

Столь неутешительный вывод можно сделать не только на основании обретшей регулярный характер отработки экипажами стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» и B-52H «Stratofortress» и эсминцев УРО класса «Arleigh Burke» массированных ракетных ударов («цифровых пусков» виртуальных моделей малозаметных КР AGМ-158B и AGM-86C/D, и СКР RGM-109E) по объектам ЧФ/БФ и зенитно-ракетным дивизионам и полкам С-300В4 и С-400, прикрывающим стратегически важную инфраструктуру ВС РФ в Республике Крым, Ленинградской и Калининградской областях.

Речь об официально анонсируемых (с недавних пор) военно-аналитическими структурами при командованиях ВВС и ВМС США долгосрочных концепций подавления и блокирования калининградской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра A2/AD.

Утопичность концепции «превентивного удара» по калининградской зоне A2/AD обусловлена массой просчетов оперативно-тактического характера. Рекомендательные опусы горе-экспертов Военно-морского аналитического центра CNA поспособствуют ускоренному разгрому СВ Польши в случае эскалации масштабного конфликта на Балтийском ТВД


Так, буквально несколькими днями ранее Военно-морской аналитический центр ВМС США («Center for Naval Analyses») не только представил, но и детализировал журналистам издания «Over Defense» недавно выработанную тактику нанесения «превентивного удара» по калининградской зоне A2/AD.

В качестве же первоочередных пунктов в перечне задач данного «превентивного удара» эксперты центра CNA перечислили следующее.

Во-первых, полную ликвидацию противоракетного «зонтика» над Калининградской областью и выведение из строя стратегически важных военно-морских объектов (включая часть корабельного надводного компонента и причальную инфраструктуру) Балтийского флота ВМФ России в данном регионе.

Во-вторых, блокирование Сувалкского коридора с итоговым формированием калининградского тактического «котла».

В качестве основного «ударного актива» для осуществления данной операции сотрудники аналитического центра CNA предлагают задействовать преимущественно ВС Польши.

В первую очередь речь может идти о механизированных и артиллерийских бригадах и полках Сухопутных войск Польши, располагающих 155-мм САУ «Krab» и 227-мм мобильными высокоточными РСЗО M142 HIMARS (в ближайшее время в строевые части будет поставлена первая партия из 18 HIMRASов в рамках 414-миллионного контракта, заключенного между оборонным ведомством Польши и Пентагоном по линии иностранных военных продаж (FMS) 13 февраля 2019 года).

Располагая возможностью ведения залпового огня 155-мм дальнобойными управляемыми артиллерийскими снарядами M982 «Excalibur» Increment IA-2/IB и 227-мм управляемыми артиллерийскими снарядами M30A1 GMLRS / M31A1 «Unitary», САУ «Krab» и РСЗО HIMARS представляют существенную угрозу для 8 зенитно-ракетных дивизионов С-300ПС/ПМ1 и С-400, а также четырёх батарей С-300В4, состоящих на вооружении 183-го и 1543-го зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота ВМФ России, дислоцированной в Калининградской области.

Ведь, невзирая на внушительную суммарную целевую канальность (72 одновременно перехватываемых воздушных объекта противника) и способность радаров подсвета и наведения 30/92Н6Е и 9С32М4 обнаруживать и сопровождать цели с ЭОП 0,02–0,01 кв. м (схожей ЭОП обладают реактивные снаряды линейки M30A1 GMLRS и УАС «Excalibur»), большая часть целевых каналов будет задействована против многоцелевых истребителей F-16C Block 52+, а также запущенного ими наряда из десятков противорадиолокационных ракет AGM-88C HARM и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158A JASSM, также применяемых против стратегически важных объектов в Калининградской области.

В ту же очередь горе-стратеги и планировщики Военно-морского аналитического центра CNA упустили несколько крайне весомых оперативно-тактических нюансов.

В частности, барражирующие в воздушном пространстве Белоруссии самолёты стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки Ту-214Р и фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, задействовав бортовые многодиапазонные РЛК бокового обзора МРК-411, а также контейнерные комплексы оптико-электронной и радиолокационной разведки «Сыч» (интегрируемые в системы управления вооружением строевых «Сушек»), смогут без особых затруднений заблаговременно вскрыть факт передислокации и развертывания на огневых позициях близ Калининградской области HIMARSов и «Крабов».

Для этого операторы Ту-214Р и экипажи С-34 задействуют комплексы МРК-411 и радиолокационные модификации «Сычей» в режимах GMTI (обнаружения и сопровождения движущихся целей) и SAR (синтезированной апертуры).

Затем координаты польских огневых средств будут посредством защищённых радиоканалов обмена тактической информацией переданы на информационные терминалы боевых расчётов ОТРК «Искандер-М» и командно-штабных машин 9С936, приданных реактивным артиллерийским дивизионам РСЗО «Торнадо-С».

После чего последует их загрузка в инерциально-навигационные системы оперативно-тактических ракет 9М723-1 «Искандер-М» и новейших 300-мм управляемых реактивных снарядов 9М544 и 9М549.

Как следствие, большинство польских САУ «Krab» и РСЗО M142 HIMARS будут выведены из строя превентивным ударом «Искандеров-М» и «Торнадо-С» за несколько минут до выдвижения на огневые позиции.

В то время как весьма скудный первый залповый огонь уцелевших «Крабов» и HIMARSов не приведет к критическому снижению боевой устойчивости калининградской противовоздушной зоны A2/AD.

Ведь немногочисленный «наряд» из пары десятков реактивных снарядов M30A1 вполне может быть ликвидирован парой-тройкой батарей ЗРПК «Панцирь-С1» и «Тор-М2У», также приданных 44-й дивизии ПВО Балтийского флота.
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12 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:34
    +1
    Как следствие, большинство польских САУ «Krab» и РСЗО M142 HIMARS будут выведены из строя превентивным ударом «Искандеров-М» и «Торнадо-С» за несколько минут до выдвижения на огневые позиции.
    Через чур оптимистично, как по мне. Зная трепетное отношение к русофобской погани партнёрам нашего руководства, на превентивный удар приказа не будет.
  2. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 06:14
    +1
    Понял, что предполагает Даманцев, но не знаю, чем располагает Генштаб России...
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 07:18
      0
      Всего двумя Ту214Р, которые попеременно дежурят в небе Сирии, а не Белоруссии. Да и что-то не слышно и о постоянном дежурстве там же "Сушек" с комплексами РЭР
      Так что фантазии Даманского и реальность ничего общего не имеют.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:19
    +1
    Пытаясь частично ослабить бдительность наших силовых и оборонных структур ................. 5-й колонны расшатать внутриполитическую ситуацию в России посредством задействования скрупулезно проработанных методик медийно-психологического зомбирования .................... – Алексея Навального),

    Не надо мазать МАСЛО на МАСЛЕННОЕ!
    Повторенье, конечно, мать ученья ... но чувство меры включать ВОВРЕМЯ, лишним не будет!
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:35
      0
      Цитата: rocket757
      но чувство меры включать ВОВРЕМЯ, лишним не будет!

      Ну зря Вы так категорично! Господин Даманцев и так уже до минимума свёл насыщенность текста количеством аббревиатур, названий модификаций и т.д. yes
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:30
    +1
    Судя по всему, матрасы считают, что если пшеки атакуют успешно, можно будет подтянуться нате. А нет... какая разница... Ну выжгут злые русские недострану недочеловеков - славян. Не исключительных же матрасов. Вот только как бы и им не охлобучиться.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:31
    +1
    расшатывают нас... как изнутри, так и по периметру нагнетают.... ухо востро держать надо!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:28
      +1
      Цитата: Mouse
      расшатывают нас... как изнутри, так и по периметру нагнетают.... ухо востро держать надо!!!

      И это происходит с того момента, как Петр Первый прорубил "окно" в Европу. А, может и раньше winked
      Приветствую hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 07:29
        +1
        Цитата: Теренин
        И это происходит с того момента, как Петр Первый прорубил "окно" в Европу.

        забить обратно???? belay
        Здорова! hi
  6. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 07:17
    +1
    Не знаю, в случае если дойдет до атаки на клнг, то пробиться будет непросто. Танки Гота тоже пытались пробиться к 6й армии Паулюса... Просто лупить из Калининграда по всему, до чего только можно дотянуться с нанесением максимального ущерба
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: BISMARCK94
      Просто лупить из Калининграда по всему, до чего только можно дотянуться

      Да, практически до всего в Европе можно дотянуться yes
  7. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 07:29
    0
    Цитата: Евгений Даманцев
    . Как следствие, большинство польских САУ «Krab» и РСЗО M142 HIMARS будут выведены из строя превентивным ударом «Искандеров-М» и «Торнадо-С» за несколько минут до выдвижения на огневые позиции.

    Чуть глаза не вытекли.
    Иосиф Виссарионович, уж на что был решительный человек, в своё время не стал наносить превентивные удары по скоплениям вооружённых европейцев.
    А тут с чего бы такой оптимизм?
    Или автор считает, что НАТО заблаговременно предупредит Россию о начале военных действий, если таковые начнутся?
    Тут как раз ставка будет сделана на максимально возможную внезапность при вполне понятной теоретической ожидаемости.