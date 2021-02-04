Стратегически важные объекты в Калининградской области под прицелом «Крабов» и HIMARSов. Об угрозе новой концепции центра CNA

Пытаясь частично ослабить бдительность наших силовых и оборонных структур, смещая фокус их внимания на непрекращающиеся попытки западных спецслужб, а также информационных площадок 5-й колонны расшатать внутриполитическую ситуацию в России посредством задействования скрупулезно проработанных методик медийно-психологического зомбирования прозападной прослойки нашего населения (с возведением едва ли не в статус «сакральной жертвы» очередного изрядно осмелевшего глашатая истин «развитой демократии» – Алексея Навального), Пентагон и оборонные ведомства стран-участниц НАТО заметно форсировали подготовку к вероятной реализации эскалационных сценариев на ключевых операционных направлениях Европейского условного театра военных действий.
Столь неутешительный вывод можно сделать не только на основании обретшей регулярный характер отработки экипажами стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» и B-52H «Stratofortress» и эсминцев УРО класса «Arleigh Burke» массированных ракетных ударов («цифровых пусков» виртуальных моделей малозаметных КР AGМ-158B и AGM-86C/D, и СКР RGM-109E) по объектам ЧФ/БФ и зенитно-ракетным дивизионам и полкам С-300В4 и С-400, прикрывающим стратегически важную инфраструктуру ВС РФ в Республике Крым, Ленинградской и Калининградской областях.
Речь об официально анонсируемых (с недавних пор) военно-аналитическими структурами при командованиях ВВС и ВМС США долгосрочных концепций подавления и блокирования калининградской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра A2/AD.
Утопичность концепции «превентивного удара» по калининградской зоне A2/AD обусловлена массой просчетов оперативно-тактического характера. Рекомендательные опусы горе-экспертов Военно-морского аналитического центра CNA поспособствуют ускоренному разгрому СВ Польши в случае эскалации масштабного конфликта на Балтийском ТВД
Так, буквально несколькими днями ранее Военно-морской аналитический центр ВМС США («Center for Naval Analyses») не только представил, но и детализировал журналистам издания «Over Defense» недавно выработанную тактику нанесения «превентивного удара» по калининградской зоне A2/AD.
В качестве же первоочередных пунктов в перечне задач данного «превентивного удара» эксперты центра CNA перечислили следующее.
Во-первых, полную ликвидацию противоракетного «зонтика» над Калининградской областью и выведение из строя стратегически важных военно-морских объектов (включая часть корабельного надводного компонента и причальную инфраструктуру) Балтийского флота ВМФ России в данном регионе.
Во-вторых, блокирование Сувалкского коридора с итоговым формированием калининградского тактического «котла».
В качестве основного «ударного актива» для осуществления данной операции сотрудники аналитического центра CNA предлагают задействовать преимущественно ВС Польши.
В первую очередь речь может идти о механизированных и артиллерийских бригадах и полках Сухопутных войск Польши, располагающих 155-мм САУ «Krab» и 227-мм мобильными высокоточными РСЗО M142 HIMARS (в ближайшее время в строевые части будет поставлена первая партия из 18 HIMRASов в рамках 414-миллионного контракта, заключенного между оборонным ведомством Польши и Пентагоном по линии иностранных военных продаж (FMS) 13 февраля 2019 года).
Располагая возможностью ведения залпового огня 155-мм дальнобойными управляемыми артиллерийскими снарядами M982 «Excalibur» Increment IA-2/IB и 227-мм управляемыми артиллерийскими снарядами M30A1 GMLRS / M31A1 «Unitary», САУ «Krab» и РСЗО HIMARS представляют существенную угрозу для 8 зенитно-ракетных дивизионов С-300ПС/ПМ1 и С-400, а также четырёх батарей С-300В4, состоящих на вооружении 183-го и 1543-го зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота ВМФ России, дислоцированной в Калининградской области.
Ведь, невзирая на внушительную суммарную целевую канальность (72 одновременно перехватываемых воздушных объекта противника) и способность радаров подсвета и наведения 30/92Н6Е и 9С32М4 обнаруживать и сопровождать цели с ЭОП 0,02–0,01 кв. м (схожей ЭОП обладают реактивные снаряды линейки M30A1 GMLRS и УАС «Excalibur»), большая часть целевых каналов будет задействована против многоцелевых истребителей F-16C Block 52+, а также запущенного ими наряда из десятков противорадиолокационных ракет AGM-88C HARM и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158A JASSM, также применяемых против стратегически важных объектов в Калининградской области.
В ту же очередь горе-стратеги и планировщики Военно-морского аналитического центра CNA упустили несколько крайне весомых оперативно-тактических нюансов.
В частности, барражирующие в воздушном пространстве Белоруссии самолёты стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки Ту-214Р и фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, задействовав бортовые многодиапазонные РЛК бокового обзора МРК-411, а также контейнерные комплексы оптико-электронной и радиолокационной разведки «Сыч» (интегрируемые в системы управления вооружением строевых «Сушек»), смогут без особых затруднений заблаговременно вскрыть факт передислокации и развертывания на огневых позициях близ Калининградской области HIMARSов и «Крабов».
Для этого операторы Ту-214Р и экипажи С-34 задействуют комплексы МРК-411 и радиолокационные модификации «Сычей» в режимах GMTI (обнаружения и сопровождения движущихся целей) и SAR (синтезированной апертуры).
Затем координаты польских огневых средств будут посредством защищённых радиоканалов обмена тактической информацией переданы на информационные терминалы боевых расчётов ОТРК «Искандер-М» и командно-штабных машин 9С936, приданных реактивным артиллерийским дивизионам РСЗО «Торнадо-С».
После чего последует их загрузка в инерциально-навигационные системы оперативно-тактических ракет 9М723-1 «Искандер-М» и новейших 300-мм управляемых реактивных снарядов 9М544 и 9М549.
Как следствие, большинство польских САУ «Krab» и РСЗО M142 HIMARS будут выведены из строя превентивным ударом «Искандеров-М» и «Торнадо-С» за несколько минут до выдвижения на огневые позиции.
В то время как весьма скудный первый залповый огонь уцелевших «Крабов» и HIMARSов не приведет к критическому снижению боевой устойчивости калининградской противовоздушной зоны A2/AD.
Ведь немногочисленный «наряд» из пары десятков реактивных снарядов M30A1 вполне может быть ликвидирован парой-тройкой батарей ЗРПК «Панцирь-С1» и «Тор-М2У», также приданных 44-й дивизии ПВО Балтийского флота.