Военное обозрение
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Возвращение Обамы в новом обличии

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Движение внутри страны, которое было вызвано попытками Навального и его сторонников дестабилизировать Россию, несколько уменьшило внимание к событиям, происходящим в мире. А между тем, новый президент США Джо Байден все четче обозначает ту позицию, какую Америка будет занимать в ближайшие годы. И она в корне отличается от представлений президента Трампа.


Россияне (в большинстве своем) пока не отошли от манеры принятия решений Дональдом Трампом. И поэтому, к примеру, вполне нормально восприняли тот факт, что новый президент легко отказывается от решений предыдущего. Сегодня у нас сложилось такое мнение, что США управляется одним человеком. Да ещё и взбалмошным и непредсказуемым. Однако в случае с Байденом это совершенно не так. Джо – это прежде всего команда.

Команда демократов уже продемонстрировала, что будет активнейшим образом возрождать ту политику на внешнем контуре, которую традиционно вела демократическая партия. Политику глобализации и ведущей роли в мире США.

США необходимо вернуться в кресло мирового лидера


Если рассматривать двух американских президентов (Трампа и Байдена), то сразу становится заметным то, что в отличие от своего предшественника Байден политик традиционной формации. Основная цель у него точно такая же, какая была у большинства предыдущих (кроме Трампа) президентов. Америка должна быть мировым лидером. Америка должна диктовать условия всем остальным государствам. Проще говоря, доминирующая идея команды Байдена – глобальное доминирование США в мире.

Понятно, что для осуществления этой идеи американцы должны иметь самую мощную экономику, самую сильную армию и самый большой военный флот. Американцы должны быть первыми по всем направлениям. Что, по мнению аналитиков, было само собой разумеющимся после развала СССР. Да и во многом соответствовало действительности. Политики Соединенных штатов привыкли к доминированию.

Практически вся система власти Америки построена на этой идее. То, что когда-то получилось с помощью СССР и других союзников после Второй мировой войны, вполне устраивает элиту США. Практически весь мир работает на одно государство. Нет страны, где американцы бы не имели возможности влиять на внешнюю и внутреннюю политику, не контролировали хотя бы часть экономической и политической элиты.

Восстанавливать систему контроля мира через систему собственных военных баз и баз союзников


На сегодняшний день США владеет огромным количеством военных баз в мире. Это не только собственно американские базы, но и базы государств-союзников с полностью подготовленной инфраструктурой для перебазирования американской армии или ВМФ. Такие базы уже не вызывают протестов местного населения. Они стали частью экономической структуры регионов. На них работает достаточно серьезное число местных жителей.

Именно поэтому президент-бизнесмен Трамп, понимая эту зависимость местного населения от американских военных, попытался перевести военные базы на самоокупаемость или даже превратить их в доходные предприятия. Помните требование увеличить военные бюджеты стран НАТО? И это почти удалось! Некоторые страны уже пошли на увеличение своих военных бюджетов, остальные пытаются оттянуть время, но, в принципе, согласны с такой постановкой вопроса.

Для тогочтобы дожать правительства, например Германии, американский президент пригрозил сократить количество военных на базах. Что автоматически бы вызвало волнения населения в этих регионах. Уволенные люди, естественно, начали бы требовать новые рабочие места у своего правительства. И наоборот, те, кто обеими руками голосовал за увеличение бюджета НАТО, и те, кто предлагал собственные земли под американские базы, стали получать американскую помощь и американские инвестиции.

Несколько сложнее дело обстояло там, где американцы экономически не закрепились. Там, где военные базы приходится содержать на собственные средства. Прежде всего, это Афганистан. Мы как-то забыли, что ровно год назад американское правительство решилось на шаг, который вызвал возмущение даже у союзников США.

В феврале 2020 года американцы подписали соглашение о сокращении численности собственных войск в Афганистане до 2,5 тысяч человек к февралю 2021 года. Соглашение было подписано с «Талибаном» (запрещен в РФ). Американцы фактически согласились на то, чтобы территорию Афганистана контролировали их враги. Сработал старый принцип, который некоторые из читателей уже слышали из уст американских военных:

«Моя жизнь очень важна для США».

Что же мы имеем на данный момент?

Новый американский президент пока молчит по поводу европейских военных баз. Там, в принципе, ничего не меняется. Соглашения об увеличении военного бюджета действуют. Американские военнослужащие служат. Самолеты летают. Танки перепахивают дороги на танкодромах. Артиллеристы крушат болванками мишени.

А вот в Афганистане американцы не спешат выводить солдат. Практически соглашение не выполняется.

Байден решил пока «подумать». Что, естественно, вызвало беспокойство талибов. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в срочном порядке связался с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Вот комментарий официального представителя Госдепа США Энтони Блинкена:

«Он проинформировал собеседника, что США пересматривают соглашение с «Талибаном», заключённое в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами».

Что происходит?

Неужели американцы вновь решили бороться с террористами?

Увы, нет. Терроризм тут совершенно ни при чем. Просто команда Байдена прекрасно понимает, что с уходом основной части американских войск с территории Афганистана влияние на эту страну будет потеряно. Отыграть назад (вновь ввести войска в случае необходимости) будет фактически невозможно из-за противодействия внутри США.

Мне кажется, соглашение будет разорвано. И боевые действия в Афганистане возобновятся. «Талибан» (запрещен в РФ) пока только предупредил о том, что внимательно следит за ситуацией, но, по некоторым данным, уже готов к обострению. Вот что сказал заместитель главы «Талибана» (запрещен в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станаксай:

«Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены. Не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение (хотя я надеюсь, что они этого не сделают), то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться, как это происходило ранее с другими оккупационными силами».

Курс на глобализацию. Америка превыше всего


Итак, уже с первых шагов нового президента Джо Байдена стало понятным, что США ждут перемены. Точнее, начинается откат назад. Байден сегодня это Обама в новом антураже. Американские политики не согласны делить власть над миром с кем-то ещё. И именно это станет главным направлением внешней политики США в годы президентства Джо Байдена.

Создается такое впечатление, что команда нового президента не хочет увидеть, что за время президентства Трапа и за период пандемии коронавируса мир изменился. Потеряно экономическое лидерство США, под вопросом военное лидерство, исчез ореол светоча демократии и прочее. Америка уже не та. И мир уже не тот.

Никто не сомневается в том, что США сегодня сохраняют лидерские позиции в мире. Однако действовать, как раньше, американцы уже не смогут. Ни Китай, ни Россия этого не позволят.

Подорвать стабильность внутри этих стран? В России, наверное, кое-что возможно. А в Китайской Народной Республике?

Если внимательно посмотреть на события, происходящие сегодня в различных регионах планеты, то создается такое впечатление, что внешняя политика ведущих стран мира идет по разным векторам.

В противовес американской глобализации Китай (прежде всего) и Россия (в меньшей степени) создают региональные центры силы. На какое-то время это как-то гарантирует сохранение мира.

Но когда-нибудь глобальное попытается «втянуть в себя» региональное. И тогда…
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42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лексус
    Лексус Вчера, 15:11
    +5
    США из кресла мирового лидера вовсе не вылезало. Если только в иллюзорной реальности ура-патриотов. Как подтверждение - Китай плюнул почти на все совместные с Россией проекты, лишь бы не попасть под санкции и не вылететь с американского рынка. Самообман - есть тупик.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 15:23
      -1
      Цитата: Лексус
      Самообман - есть тупик.

      Китай много от чего российского отказался...."Партнер", блин !
      1. Лексус
        Лексус Вчера, 15:32
        +4
        Вполне логично, он прогнулся под сильного, разумно соизмерив масштабы "зол" и выгоды.
        1. for
          for Вчера, 17:22
          +2
          Цитата: Лексус
          он прогнулся под сильного

          Прогнулся, не прогнулся он под сша, он взял и берет от России что надо, а взамен система нипель.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 00:24
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Китай много от чего российского отказался...."Партнер", блин !

        Но не от российских территорий. В школьных учебниках Китая постоянно подчеркивается, что русские цари, воспользовавшись временной слабостью Поднебесной, отторгли от нее исконно китайские земли (Дальний Восток и грубо пол-Сибири). Эта карта найдена навскидку и показывает самые скромные китайские притязания.

        А есть еще много других карт. К примеру, эта:
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 15:25
      -2
      Может перечислите из каких проектов он вышел?) Ну что бы не словоблудить просто так?) А то даже странно. Только образовательных программ в 20 году стало гораздо больше) медики и вирусологи конференции проводят через день. Обьем торговли упал всего на у процента и это при том что Китай все границы позакрывал)
      1. Лексус
        Лексус Вчера, 15:34
        +3
        Фаринелли, метать бисер перед вами бессмысленно. Отрабатывайте свою пайку сами.
        1. Quadro
          Quadro Вчера, 15:50
          +7
          Отличная тактика, когда спросили откуда вышли - послать куда подальше и что-то урякнуть про пайку.
          1. Лексус
            Лексус Вчера, 15:57
            +5
            Не нойте. С троллями и их подхрюкивателями-ботами принципиально не общаюсь.
          2. Кроу
            Кроу Вчера, 16:03
            +6
            Не обращайте внимания,у них попка в тепле и им ничего не надо больше в этой жизни.А вот тех,кто чем либо недоволен загрызут минусиками своими.Я на таких упырей насмотрелся на "ВО".Изменений в стране боятся,так как работать придется им,чем они никогда не занимались и не умеют,только других отправляют на эту самую работу,хотя сами тяжелее стакана ничего не поднимали в жизни своей.
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Вчера, 16:15
              -5
              Не парьтесь) я лично минусы не ставлю как и плюсы) мне как то претит оценивать людей детскими способами) плюсик,минусик. Бред полнейший. И насчет работы я в 14 лет уже в СВУ учился))) а когда вы мамины обеды кушали по полигонам мотался.
              1. Кроу
                Кроу Вчера, 16:23
                +10
                Я в четырнадцать лет на заводе работал,и на обед в столовой заводской сам зарабатывал,а не у мамы клянчил двадцать копеек,будешь тут меня жизни учить и попрекать чем-то.
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Вчера, 16:28
                  +1
                  Не я это начал мон шер. Или не вы заявили что на таких упырей насмотрелись кто тяжелее стакана не держал?) Так что во первых не тыкайте. а во вторых что просили то и получили. И жизни я вас не учил. На аой вы мне сдались?)
                  1. Кроу
                    Кроу Вчера, 16:45
                    +9
                    На "вы" тебя,Дим,называть буду,когда подрастешь и заслужишь.Двухметровый рост и пальцы сардельками На аой
                    не есть признак взрослости,согласись...Опять в буковки не попал клещами своими?Ничего против тебя лично не имею,просто бесит,когда такие недоросли жизни учить пытаются.Сопли подотрите для начала.
                    1. carstorm 11
                      carstorm 11 Сегодня, 00:18
                      -2
                      Ироничео считать сорокалетнего мужика недорослем)))) ну хоть посмеялся)
                2. Лексус
                  Лексус Вчера, 16:36
                  +8
                  Коллега hi, всегда с интересом читаю Ваши комментарии. Я конечно же понял, что Вы именно мне ответили, только строчкой ошиблись случайно, отчего местная камарилья "дежурных по стране" распространителей агиток и урины для ушей воспряла духом. А вот #неимеющийаналогофф болт им во все "прорывы"! good
        2. carstorm 11
          carstorm 11 Вчера, 16:11
          -2
          Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов.... и заканчивайте хамить . Я вам задал вполне конкретный вопрос) пайку блин) какой оригинальный просто способ не отвечать нс простые вопросы) просто хамить в ответ)))
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 16:08
      -1
      Джо – это прежде всего команда.
      Это еще посмотрим. Любая команда хороша при сильном "Джо". При слабом, это конкуренция "мама не горюй!" yes
    4. Дмитрий Макаров
      Дмитрий Макаров Вчера, 16:31
      +1
      Сша уже при Бораке мордой в гумно макнули, Крым ведь это он нам подарил.
      Не понятно о возврате какого мирового могущество тут талдычат.
    5. Одиссей
      Одиссей Вчера, 17:15
      +2
      Цитата: Лексус
      Как подтверждение - Китай плюнул почти на все совместные с Россией проекты, лишь бы не попасть под санкции и не вылететь с американского рынка. Самообман - есть тупик.

      Не совсем. Для КНР окончательное превращение РФ в страну-изгоя очень выгодно. Они уже снимают все сливки от этой ситуации покупая и вывозя задешево сырье (нефть,лес.и.т.д.) и продавая свои промышленные товары.
      Ну а в будущем РФ вынуждено попадает от них в тотальную зависимость.Но при этом ,конечно, с Западом из-за таких пустяков Китайцы ссориться не будет.
      Схема отношений с такими странами отработана КНР на примере Ирана.Вот в отношениях с РФ будет то же самое.
      1. Лексус
        Лексус Вчера, 18:13
        +3
        Без ретуши именно так и есть. Налицо все предпосылки к оставлению банкрота без штанов.
  2. антивирус
    антивирус Вчера, 15:17
    +2
    в2008 г умер идеолог и мотор избрания Обамы --последний из клана Кеннеди.
    по внутриполитическим и экономическим причинам надо изменить политику, расовое и др. равноправие-- Сша топчутся на месте, бег по кругу.
    размер экономики большой, а цель лидерства недосягаема из-за внутренних противоречий.
    пар стравливать мало уже, надо др курс. цветных много и все плебс.
  3. кредо
    кредо Вчера, 15:21
    +6
    Демократы США это и не скрывали никогда.
    Поэтому у России сейчас главная цель восстанавливать экономику и страну в целом и по крайней мере не ухудшать жизнь своего населения.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 15:38
    +3
    Подорвать стабильность внутри этих стран? В России, наверное, кое-что возможно. А в Китайской Народной Республике?
    Вот для этого и запустили Навального обратно в России, с наскоро сляпанными компраматами.
    1. Falx
      Falx Вчера, 22:02
      -1
      оно на первый взгляд вполне логично, но так всё топорно и убого ... хотя чёрт его знает!

      липовое отравление борца за свободу (на мой взгляд несомненно) имело главную цель заставить старую ведьму Меркель отказаться от Северного Потока. Неудалось. И хотя давление на неё в Германии было неслабое, Меркель сумела пропетлять и спихнула блогера обратно в РФ, точно зная, что его тут арестуют...

      ну а поскольку провокация против Меркель и Северного Потока не удалась, борца с коррупцией решили разыграть ещё разок, теперь уж только против России. выкопали старый фэйк про "дворец", упаковали его в новую обёртку и слили в YouTube. тут всё прозрачно... и так бездарно! неужто они серьёзно думали, что на эту ерунду клюнет достаточно людей? вполне ожидаемо купились лишь совсем немногие, а этого и близко не хватило, чтоб что-то тут раскачать... Вместо этого "оппозиция" растратила кучу денег и засветила свою сеть...

      разыграли и буквально растратили "лидера оппозиции" и "главную угрозу" для Путина совершенно в пустую.. если так и дальше раскачиать будут..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 23:57
        0
        Цитата: Falx
        разыграли и буквально растратили "лидера оппозиции" и "главную угрозу" для Путина совершенно в пустую.. если так и дальше раскачиать будут..

        Лидер оппозиции, или контрацептив, кого он когда либо интересовал. Отработал и в унитаз.
  5. bandabas
    bandabas Вчера, 16:35
    +1
    Насчет Афганистана. Пусть эти «гордые» люди тренируются на себе. Может голова прояснится?
  6. malo
    malo Вчера, 16:35
    +1
    Давно хотел спросить: Зачем при каждом упоминании запрещенных организаций, постоянно ставить "запрещена в РФ" ? Мне кажется, достаточно при первом упоминании в тексте.
    1. domokl
      domokl Вчера, 20:15
      +2
      Закон есть закон. А ВО официальное СМИ, а не блог единомышленников...
  7. bandabas
    bandabas Вчера, 16:42
    0
    Насчет Афганистана. Пусть эти «гордые» люди тренируются на себе. Может голова прояснится?D
  8. Коннор Маклауд
    Коннор Маклауд Вчера, 17:18
    0
    Короля играет свита...
  9. ximkim
    ximkim Вчера, 17:29
    -1
    На счет возвращения Обамы в новом обличии это сомнительно. Президенты США отличаются только внешним видом , какой он по счёту президент и в какой он партии.. Курсы теже : выгода , быть первыми и создавать мечты. если где-то и есть потери , то наверстают. Отношения между КНР , США и РФ. Пропасть между США и КНР пока не предвидится (хоть и бывают к друг другу заявления на уровне МО и МИД). Но такое ощущение , что у них между собой есть договоряки не для глаз. По последним событиям , это чтобы РФ металась с дружбой..
  10. Одиссей
    Одиссей Вчера, 17:34
    +3
    Статья слабая. Собственно тема не раскрыта. Так в чем особенность политики Байдена ? Выдвигается несколько тезисов и все они попарно противоречит друг другу.
    1) США будут снова бороться за мировое лидерство. При этом эта политика приписывается Байдену в противовес Трампу. В реальной же жизни-все наоборот.Make America Great Again это лозунг Трапа ,а не Байдена.
    2) США уже является мировым лидером, но "действовать как раньше они не могут ". При этом в чем выражается это "не могут" не объясняется никак.
    3) США будут проводить политику глобализации. Здесь по видимому автор путает глобализацию с "глобальным доминированием" одной страны.
    Как говориться, чучка только сейчас понял,что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена,а четыре совершенно разных человека.
    Увы глобализация напрямую связана с процесом демонтажа старого мира национальных государств вообще,а вовсе не с лидирующей позицией одно из них.
    P.S Но один забавный момент в статье есть, это пятиминутка ненависти к врагам Рейха в начале.Не ясно причем к теме статьи Навальный, но по видимому теперь это будет новым ритуалом
  11. Коннор Маклауд
    Коннор Маклауд Вчера, 17:56
    +3
    К чему все эти гадания на кофейной гуще? "Что будет? Что будет?" Будет все тоже самое! Корпоративная элита и ее интересы остаются неизменными!
  12. parusnik
    parusnik Вчера, 18:24
    +3
    Тема какая-то,будет ли при Байдене хуже,а что при остальных президентах США лучше было..Разве когда,руками ЕБН "ножками Буша" кормили.. laughing И еще,думается статья о "скрепах".При Байдене будет хуже, поэтому всем надо сплотиться.Вокруг заводов Пепси и Колы, например и Макдональдса..Помните, когда Крым вернули, госдумовцы обещали Макдональдсы закрыть, в ответ на американские санкции и ...много закрыли? laughing
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 19:06
    +1
    Возвращение Обамы в новом обличии
    Америке не привыкать, из черного делать белого. Макл Джексон например. feel
  14. faterdom
    faterdom Вчера, 22:09
    -1
    Вот они, признаки перемен: если пять лет назад на машинах пальцем писали "Обама-ч.о!", на покосившейся халупе баллончиком с краской "барак Обамы", а в каком то кафе "собакам и Обаме вход воспрещен!", то теперь можно будет увидеть народное творчество про Бидена...
    1. Наган
      Наган Сегодня, 00:38
      0
      Цитата: faterdom
      Вот они, признаки перемен: если пять лет назад на машинах пальцем писали "Обама-ч.о!", на покосившейся халупе баллончиком с краской "барак Обамы", а в каком то кафе "собакам и Обаме вход воспрещен!", то теперь можно будет увидеть народное творчество про Бидена...

      Воззрите. Наклейка на бампер машины.

      Маска от коронавируса
  15. iouris
    iouris Вчера, 22:41
    0
    Можно подумать президент принимает стратегические решения. Отнюдь.
  16. Наган
    Наган Сегодня, 00:00
    +1
    Трамп считал, что Америка должна отстаивать свои интересы, прежде всего перед Китаем, как основной угрозой сложившемуся миропорядку. Байден готов сдавать Китаю американские интересы во имя глобализации.
    Трамп считал что исламский мир должен приспосабливаться к современности. Байден считает, что современность должна приспосабливаться к исламу, во имя все той же глобализации.
    А вот учитывать интересы России (чуть ли не единственного игрока на мировой арене, к которому глобалисты так относятся) Байден не считает нужным С его точки зрения, Россия должна приспосабливаться к глобализации, а не наоборот. Трамп был готов к сделке с Путиным, но, увы, дерьмократы в конгрессе, поддержанные несколькими республиканскими русофобами типа Маккейна, сделали это невозможным.
    Но это все цветочки. Когда Байден сам уйдет или его уйдут по состоянию здоровья, по сравнению с этой самкой собаки Камалой Байден покажется безобидным дедушкой.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 05:53
    0
    Россияне (в большенстве своём)ещё не отошли от манеры принятия решений Д .Трампом(цитата). О божечки, вот эво что. А я думаю что большенство россиян ещё не отошло от манеры принятия решений отечественными властями, на доню непофиг единицам.В конце концов не в америке живем чтоб это волновало большенство.
  18. vladcub
    vladcub Сегодня, 07:18
    0
    Автору +. Толко разобрано