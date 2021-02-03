Возвращение Обамы в новом обличии

США необходимо вернуться в кресло мирового лидера

Восстанавливать систему контроля мира через систему собственных военных баз и баз союзников

«Моя жизнь очень важна для США».

«Он проинформировал собеседника, что США пересматривают соглашение с «Талибаном», заключённое в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами».

«Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены. Не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение (хотя я надеюсь, что они этого не сделают), то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться, как это происходило ранее с другими оккупационными силами».

Курс на глобализацию. Америка превыше всего