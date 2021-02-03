Возвращение Обамы в новом обличии

Движение внутри страны, которое было вызвано попытками Навального и его сторонников дестабилизировать Россию, несколько уменьшило внимание к событиям, происходящим в мире. А между тем, новый президент США Джо Байден все четче обозначает ту позицию, какую Америка будет занимать в ближайшие годы. И она в корне отличается от представлений президента Трампа.
Россияне (в большинстве своем) пока не отошли от манеры принятия решений Дональдом Трампом. И поэтому, к примеру, вполне нормально восприняли тот факт, что новый президент легко отказывается от решений предыдущего. Сегодня у нас сложилось такое мнение, что США управляется одним человеком. Да ещё и взбалмошным и непредсказуемым. Однако в случае с Байденом это совершенно не так. Джо – это прежде всего команда.
Команда демократов уже продемонстрировала, что будет активнейшим образом возрождать ту политику на внешнем контуре, которую традиционно вела демократическая партия. Политику глобализации и ведущей роли в мире США.
США необходимо вернуться в кресло мирового лидера
Если рассматривать двух американских президентов (Трампа и Байдена), то сразу становится заметным то, что в отличие от своего предшественника Байден политик традиционной формации. Основная цель у него точно такая же, какая была у большинства предыдущих (кроме Трампа) президентов. Америка должна быть мировым лидером. Америка должна диктовать условия всем остальным государствам. Проще говоря, доминирующая идея команды Байдена – глобальное доминирование США в мире.
Понятно, что для осуществления этой идеи американцы должны иметь самую мощную экономику, самую сильную армию и самый большой военный флот. Американцы должны быть первыми по всем направлениям. Что, по мнению аналитиков, было само собой разумеющимся после развала СССР. Да и во многом соответствовало действительности. Политики Соединенных штатов привыкли к доминированию.
Практически вся система власти Америки построена на этой идее. То, что когда-то получилось с помощью СССР и других союзников после Второй мировой войны, вполне устраивает элиту США. Практически весь мир работает на одно государство. Нет страны, где американцы бы не имели возможности влиять на внешнюю и внутреннюю политику, не контролировали хотя бы часть экономической и политической элиты.
Восстанавливать систему контроля мира через систему собственных военных баз и баз союзников
На сегодняшний день США владеет огромным количеством военных баз в мире. Это не только собственно американские базы, но и базы государств-союзников с полностью подготовленной инфраструктурой для перебазирования американской армии или ВМФ. Такие базы уже не вызывают протестов местного населения. Они стали частью экономической структуры регионов. На них работает достаточно серьезное число местных жителей.
Именно поэтому президент-бизнесмен Трамп, понимая эту зависимость местного населения от американских военных, попытался перевести военные базы на самоокупаемость или даже превратить их в доходные предприятия. Помните требование увеличить военные бюджеты стран НАТО? И это почти удалось! Некоторые страны уже пошли на увеличение своих военных бюджетов, остальные пытаются оттянуть время, но, в принципе, согласны с такой постановкой вопроса.
Для тогочтобы дожать правительства, например Германии, американский президент пригрозил сократить количество военных на базах. Что автоматически бы вызвало волнения населения в этих регионах. Уволенные люди, естественно, начали бы требовать новые рабочие места у своего правительства. И наоборот, те, кто обеими руками голосовал за увеличение бюджета НАТО, и те, кто предлагал собственные земли под американские базы, стали получать американскую помощь и американские инвестиции.
Несколько сложнее дело обстояло там, где американцы экономически не закрепились. Там, где военные базы приходится содержать на собственные средства. Прежде всего, это Афганистан. Мы как-то забыли, что ровно год назад американское правительство решилось на шаг, который вызвал возмущение даже у союзников США.
В феврале 2020 года американцы подписали соглашение о сокращении численности собственных войск в Афганистане до 2,5 тысяч человек к февралю 2021 года. Соглашение было подписано с «Талибаном» (запрещен в РФ). Американцы фактически согласились на то, чтобы территорию Афганистана контролировали их враги. Сработал старый принцип, который некоторые из читателей уже слышали из уст американских военных:
«Моя жизнь очень важна для США».
Что же мы имеем на данный момент?
Новый американский президент пока молчит по поводу европейских военных баз. Там, в принципе, ничего не меняется. Соглашения об увеличении военного бюджета действуют. Американские военнослужащие служат. Самолеты летают. Танки перепахивают дороги на танкодромах. Артиллеристы крушат болванками мишени.
А вот в Афганистане американцы не спешат выводить солдат. Практически соглашение не выполняется.
Байден решил пока «подумать». Что, естественно, вызвало беспокойство талибов. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в срочном порядке связался с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Вот комментарий официального представителя Госдепа США Энтони Блинкена:
«Он проинформировал собеседника, что США пересматривают соглашение с «Талибаном», заключённое в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами».
Что происходит?
Неужели американцы вновь решили бороться с террористами?
Увы, нет. Терроризм тут совершенно ни при чем. Просто команда Байдена прекрасно понимает, что с уходом основной части американских войск с территории Афганистана влияние на эту страну будет потеряно. Отыграть назад (вновь ввести войска в случае необходимости) будет фактически невозможно из-за противодействия внутри США.
Мне кажется, соглашение будет разорвано. И боевые действия в Афганистане возобновятся. «Талибан» (запрещен в РФ) пока только предупредил о том, что внимательно следит за ситуацией, но, по некоторым данным, уже готов к обострению. Вот что сказал заместитель главы «Талибана» (запрещен в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станаксай:
«Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены. Не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение (хотя я надеюсь, что они этого не сделают), то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться, как это происходило ранее с другими оккупационными силами».
Курс на глобализацию. Америка превыше всего
Итак, уже с первых шагов нового президента Джо Байдена стало понятным, что США ждут перемены. Точнее, начинается откат назад. Байден сегодня это Обама в новом антураже. Американские политики не согласны делить власть над миром с кем-то ещё. И именно это станет главным направлением внешней политики США в годы президентства Джо Байдена.
Создается такое впечатление, что команда нового президента не хочет увидеть, что за время президентства Трапа и за период пандемии коронавируса мир изменился. Потеряно экономическое лидерство США, под вопросом военное лидерство, исчез ореол светоча демократии и прочее. Америка уже не та. И мир уже не тот.
Никто не сомневается в том, что США сегодня сохраняют лидерские позиции в мире. Однако действовать, как раньше, американцы уже не смогут. Ни Китай, ни Россия этого не позволят.
Подорвать стабильность внутри этих стран? В России, наверное, кое-что возможно. А в Китайской Народной Республике?
Если внимательно посмотреть на события, происходящие сегодня в различных регионах планеты, то создается такое впечатление, что внешняя политика ведущих стран мира идет по разным векторам.
В противовес американской глобализации Китай (прежде всего) и Россия (в меньшей степени) создают региональные центры силы. На какое-то время это как-то гарантирует сохранение мира.
Но когда-нибудь глобальное попытается «втянуть в себя» региональное. И тогда…