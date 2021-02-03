Военное обозрение
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ВПК США не готов к большой войне

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Центр стратегических и международных исследований CSIS (Center for Strategic and International Studies), базирующийся в Вашингтоне, выпустил исследование, посвященное возможностям военно-промышленного комплекса США и промышленной мобилизации в случае крупномасштабного военного конфликта высокой интенсивности. В исследовательском институте отмечают, что интерес к этой проблеме возвращается на фоне смещения стратегического фокуса США на конкуренцию с великими державами.


Проведенное исследование показывает, что даже на замену имеющихся военных запасов США при наращивании темпов военного производства и перевода экономики на военные рельсы потребуется много лет. Решить проблему в ближайшее время вряд ли удастся, так как после завершения холодной войны, промышленность претерпела серьезную перестройку, избыточные военные мощности просто исчезли. По оценкам исследователей, с наибольшими трудностями в случаи большой войны столкнутся ВМС США, так как каждый потерянный корабль во время конфликта станет, по сути, незаменимым.

Особенность американского военного бюджета


США традиционно остаются страной с самым большим военным бюджетом во всём мире. Последний военный бюджет штатов, который Трамп назвал

«подарком для России и Китая»,

направляет большие ресурсы в ВПК страны.

В 2021 году военные расходы США составят 740,5 миллиардов долларов. Распределение средств следующее: 635,5 миллиарда на «базовые нужды», 69 миллиардов – на чрезвычайные операции за рубежом и 26,6 миллиарда – на различные программы национальной безопасности.

Американский военный бюджет примерно в 10 раз превышает российский и в три раза больше расходов Китая на военные нужды. Китай в последние годы стабильно занимает второе место в мире после США по военным расходам. Россия же в последние годы находится на 3–4 месте в топ-5 стран с наибольшими военными расходами, конкурируя с Индией, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIRPI).

Отличительной особенностью огромного военного бюджета США является его социальная составляющая и инфраструктурные расходы. Далеко не всё из выделяемых средств уходит в ВПК. Стране надо всегда конкурировать с Россией и Китаем. США являются заложниками собственной стратегии с развертыванием огромного количества военных баз по всему миру.


Сборка истребителей пятого поколения F-35

По словам Григория Тищенко, являющегося экспертом по оборонной политике Российского института стратегических исследований, до 40 процентов всего военного бюджета Америки уходит на непроизводственные расходы – на заработную плату военнослужащих, пенсии ветеранам, содержание военных госпиталей и инфраструктуры баз. Данным наблюдением он поделился с изданием «Эксперт Online». Оставшиеся 60 процентов Пентагон использует по прямому назначению.

Российские эксперты традиционно считают военные расходы США завышенными и раздутыми, а темпы роста ВПК страны – неуместными. В США с ними вряд ли кто-то согласится. Так Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что возможности американского ВПК по замене вооружений и военной техники существенно снизились после завершения холодной войны и продолжают снижаться и сегодня. Промышленная база становится всё более «хрупкой», а среднее время замены имеющихся запасов вооружений выросло с 6,6 лет в 1999 году до 8,4 лет в 2020 году.

Годы на замену основных вооружений


В исследовании CSIS специалисты оценили возможности ВПК США, в том числе за счёт мобилизации производственных мощностей и способности промышленного комплекса страны работать в условиях длительного конфликта крупных мировых держав.

Исследователи подсчитали, какое количество времени потребуется американскому военно-промышленному комплексу, чтобы восполнить текущие запасы основных вооружений и образцов военной техники.

В среднем для замещения основных видов вооружений американской экономике понадобится 8,4 года. При этом вариативность сроков замены очень большая. От 2,3 года для различных средств поддержки миссий, вспомогательной техники тыловых служб, до более чем 20 лет – для крупных кораблей. Положительным моментом является то, что образцы вооружений, имеющие гражданские аналоги, можно замещать быстрее. К примеру, различные колесные транспортные средства можно обновлять со скоростью 3,3 года.

Выше приведенные значения характерны для максимальной мобилизации американского ВПК. При работе по схеме 1-8-5 (1 смена, 8 часов в день, 5 дней в неделю) средние сроки замены основных видов вооружений и военной техники вырастут до 13,8 лет. Но и при переводе экономики на военные рельсы с повышением количества смен до двух-трёх в день, добиться кратного повышения производительности не удастся. Здесь военно-промышленный комплекс сталкивается с нехваткой станочного парка, оснастки и подготовленных специалистов.

К тому же современные образцы вооружений крайне сложны и требуют работы огромного количества подрядчиков, которые могут быть разбросаны ещё и по разным странам мира. В аналитической статье CSIS приводится пример с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, в производстве которого используется примерно 300 тысяч уникальных деталей.


Строительство авианосца типа «Нимиц»

Когда США вытеснили Турцию из программы производства истребителя F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400, американцам понадобилось искать замену выпускаемым в Турции деталям. Всего в Турции производилось около тысячи различных комплектующих для истребителя-бомбардировщика F-35. На их полную замену и поиск альтернативных поставщиков Вашингтон потратил несколько лет.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в области кораблестроения. Постройка боевых кораблей очень трудоёмкий процесс, который требует от промышленности колоссальных затрат и усилий, намного превышающих расходы на выпуск других систем вооружений и военной техники. В CSIS отмечают, что сроки ротации здесь существенно варьируются – от 11 лет для замены кораблей снабжения, до полувека, если речь идёт о смене всех 11 авианосцев. Для подводных лодок сроки замещения оцениваются в 20 лет, крупных надводных боевых кораблей – 40 лет.

Время замены даже одного корабля настолько велико (3–8 лет), что, по сути, любой корабль ВМС США, который будет потерян во время боевых действий, вряд ли удастся заменить до тех пор, пока конфликт не завершится. Чем дольше будет продолжаться масштабное военное противостояние крупных мировых держав, тем всё меньше будет флот.

Так в 2019 году США располагали только одной верфью, где могли строиться и ремонтироваться атомные авианосцы. Это верфь в Ньюпорте (штат Вирджиния). Здесь имеется три стапеля. Два стапеля обычно занимаются авианосцами, которые проходят средний или капитальный ремонт, а один используется для строительства новых кораблей. В мирное время – это не критично, но в условиях полномасштабной войны может стать большой проблемой. Так как выход из строя любого из авианосцев или самой верфи станут огромным ударом для боевых возможностей американского флота.

В условиях реальных боевых действий ситуация станет ещё хуже


В условиях реальной войны ситуация существенным образом ухудшится. Так как основная задача во время войны – это не поддержание существующего уровня вооружений и военной техники, а восполнение боевых потерь. При этом к боевым потерям от непосредственного соприкосновения с противником добавляются ещё и небоевые: по причине аварий, поломок и полного износа техники, а также неизбежные потери от дружественного огня.

В Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечают, что спрогнозировать боевые потери вооружений в конфликте между государствами, обладающими сопоставимыми военными ресурсами, сложно. К счастью, подобные конфликты происходят крайне редко. По этой причине в качестве оценок приходится опираться на исторический анализ.


Сборка основных боевых танков M1 Abrams

В качестве примера, в CSIS рассмотрели потери бронетанковых войск. К примеру, в войне Судного дня 1974 года израильская армия безвозвратно потеряла в общей сложности примерно 400 танков из 1 700 имеющихся в наличии. Это составляло примерно 1,1 процента потерь в день в течение 20 дней в условиях затухающего военного конфликта. Потери арабских армий оказались существенно выше.

Также в статье CSIS приводятся оценки потерь германских войск во время сражения под Курском. В материале говорится, что немцы теряли каждый день по разным причинам до 14 процентов всех своих танков. Общие потери немецких танковых войск за 14 дней сражения в статье оценивают в 110 процентов от первоначальной численности. При этом особо отмечается, что это было ограниченное по времени сражение необычайной интенсивности с широким применением бронетанковых войск.

Обобщая свой собственный опыт, американцы отмечают, что средний пехотный батальон армии США в годы Второй мировой войны, находясь на передовой, терял в день 2,6 процента личного состава даже без серьезных боев. Исходя из всего изложенного, в CSIS представляют потери танков в конфликте противников, обладающих сопоставимыми возможностями, примерно в 1 процент в день. Сюда включены потери от всех причин: боевые, брошенные во время отступления, потерянные в результате несчастных случаев или при доставке к театру военных действий.

Если бы США задействовали в войне все 15 своих бронетанковых бригад, это означало бы, что каждый день армия теряла бы по 13 танков или 390 машин в месяц. При этом выпуск танков оценивается всего в 29 машин ежемесячно.

Таким образом, через 10 месяцев конфликта высокой степени интенсивности с равным противником, бронетанковые силы Армии США могут сократиться до 158 танков, что примерно соответствует двум танковым бригадам.

На этом уровне танковые войска будут оставаться до тех пор, пока не удастся развернуть новые производственные мощности.
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84 комментария
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  1. Дальний В
    Дальний В Вчера, 05:26
    +17
    ВПК США не готов к большой войне??? Неужто с нашим ВПК сравнивать будем? Это будет номер - почище, чем если б я имел коня... Естественно, американский военный бюджет раздут, огромные деньги тратятся на социалку, на содержание многочисленных баз и прочей фигни, которая нормальному государству ни во что не вперлась. И деньги у них, разумеется, тоже разворовывать умеют. Но все равно - сравнить состояние американского ВПК с нашим - это выглядит таким толстым троллингом.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 05:34
      +19
      Что,все загнивает проклятая америка?Этой сказке нет конца,сколько себя помню загнивает и загнивает,вот ужо исчо прям вот чуть-чуть,и совсем загниет на радость всего прогрессивного человечества.А если и не загниет,то тогда Йеллоустоун рванет.Точно говорю вам.
      1. nsm1
        nsm1 Вчера, 05:50
        -6
        Тем не менее по сравнению с тем, что было лет 20 назад контраст разительный и не в пользу США.
        Про это даже разные эмигранты говорят.
        Сегодняшнее её полуразрушенное состояние дорог ежегодно выливается для национальной экономики США в сотни миллиардов долларов в виде экономической неэффективности.
        Кроме того, ASCE указало, что 10% всех мостов в США полностью исчерпали свой ресурс и на их срочный ремонт и реконструкцию требуется еще 123 млрд долл.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 06:15
        -14
        Этой сказке нет конца,сколько себя помню загнивает и загнивает,вот ужо исчо прям вот чуть-чуть,и совсем загниет на радость всего прогрессивного человечества

        Не падайте духом...придет Трамп на второй срок и он вашу мечту осуществит .Горбачев же смог развалить СССР ...сможет это и Трамп...надо только ему помочь в этом благородном деле немножко.
        1. RealPilot
          RealPilot Вчера, 12:33
          -3
          А об этом уже давно говорится - о неготовности США к большой войне.

          У них таких по масштабу войн, как у нас, и не было никогда.
          Только в ВОВ мы потеряли 27 миллионов человек, а они 300 тысяч. При этом считают себя главными победителями... Экономически, наверное, это так - за счет военных поставок нам и евррпейцам они сильно разогнали экономику, получили преимущество в развитии на фоне разрушенных войной стран.

          При этом хотел бы вспомнить одну войну. В Ливии. У европейских союзников быстро закончились "умные" боеприпасы, они обратились к США. Если бы не новые поставки, то и Каддаффи они бы не победили до конца.
          К чему я? А к тому, что дорогое и "умное" оружие не может быть произведено в количестве, нужном для ведения войны с серьезным противником на большой территории. Очень быстро потребуются более дешевые и массовые вооружения. И, соответственно, крупные воинские контингенты... С потерями в живой силе.
          Плюс логистика...
          Тяжело им будет! Против нас и Китая в неядерном конфликте шансов нет, только если Европа нападет на РФ... А те не хотят, что-то еще припоминают.
          Особенно при современном уровне развития ПВО и противотанковых средств.
          Самолеты и бронетехника понесут невосполнимые потери...
          1. Alexey RA
            Alexey RA Вчера, 16:41
            +8
            Цитата: RealPilot
            У них таких по масштабу войн, как у нас, и не было никогда.
            Только в ВОВ мы потеряли 27 миллионов человек, а они 300 тысяч.

            Тут же произошел довольно оригинальный разговор с Врангелем после его замечания о грабежах, в которых обвиняли все корпуса, кроме 2-го, о чем я говорил выше. Я заговорил с ним о боевых наградах чинов своего корпуса. Этот разговор он прервал словами: «Ну, что говорить о наградах! Ведь у вас потери ничтожны; вот у 1-го и 3-го корпусов большие потери, а о вашем корпусе и говорить не приходится». Мне оставалось только ответить, что свой командный состав за большие потери в частях я караю, а если большие потери являются не случайным, а постоянным явлением, то отчисляю лиц командного состава от должности за неумение водить войска в бой. Победа должна достигаться «малой кровью», для этого мы и получаем военное образование.
            Этот оригинальный, чтобы не сказать — преступный, взгляд на большие потери частей как на доказательство их доблести, глубоко укоренился у нас еще в старой армии. С таким взглядом необходимо бороться, и постоянные (подчеркиваю, что не случайные, которые всегда возможны, в особенности при современной технике) большие потери должны свидетельствовать о неумении начальника водить войска, т.е. о его непригодности к занимаемой должности.
            © Слащев

            Что же до масштабов войн, то в последней большой войне США вели войну на два морских и три сухопутных фронта, при этом снабжая оружием, техникой, станками, материалами и сырьём ещё три крупные страны. Просто нам, воспитанным на сражениях многосоттысячных армий, сложно понять войну на море, исход которой может решить бой всего семи плоскопалубников. smile
            А ещё сложнее понять, что каждый из этих кораблей эквивалентен паре танковых корпусов и смешанных авиадивизий, причём времени на постройку и подготовку "большого горшка" морякам требуется кратно больше, чем армейцам на формирование эквивалентного соединения.
            Цитата: RealPilot
            Тяжело им будет! Против нас и Китая в неядерном конфликте шансов нет, только если Европа нападет на РФ... А те не хотят, что-то еще припоминают.

            Вы не ту Европу берёте в расчёт. В первых рядах пойдёт "Молодое НАТО" - та же Польша. А "Старое НАТО" будет работать в воздухе и вторым эшелоном на суше, поддерживая и усиливая при необходимости части первого эшелона.
        2. Petrik66
          Petrik66 Вчера, 12:41
          -1
          не трогайте святое ,если американцы облажаются, а они это уже сделали ,то ,наши 19 тролей, которые портят воздух на этом сайте, останутся без материальных стимулов продолжать свою крайне увлекательную работу. куда им деваться?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 05:37
      -11
      Неужто с нашим ВПК сравнивать будем?
      Зачем?
      Война часто идет не по планам воюющих сторон.
      Нарушь снабжение американских баз и сразу война примет другой оборот,уничтожь прибрежную логистику и США будет заперта за океаном.Выбей из обоймы союзников США одного за другим по одному и возможности ведения войны резко упадут.
      Так что война это игра со множеством иксов и переменных значений.
      ВПК всего лишь одно из значений в уравнении войны. hi
      Вступая в войну всегда надо иметь в уме вероятность ее проиграть.
      1. Дальний В
        Дальний В Вчера, 05:44
        +7
        Зачем?
        Затем, что в статье речь идет о неготовности мериканьского ВПК к затяжному интенсивному противостоянию с равным (примерно) противником.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 05:51
          -7
          Затем, что в статье речь идет о неготовности мериканьского ВПК к затяжному интенсивному противостоянию с равным (примерно) противником.
          А он разве готов?...вы можете с полной уверенностью на сто процентов гарантировать что американский ВПК потянет продолжительную войну с равным противником...ведь противник наверняка подвергнет уничтожению все значимые промышленные районы США в том числе и логистику.Если не из чего будет делать например подшипники,различные радиокомпоненты,сталь и прочая прочая что необходимо для нормального функционирования ВПК... какая уж тут война.
          1. Дальний В
            Дальний В Вчера, 05:57
            +9
            А он разве готов...
            Готов - по сравнению с чем? Он однозначно подготовлен лучше нашего.
            вы можете с полной уверенностью на сто процентов гарантировать
            Не могу. Не должен и не буду. Более того - сильно сомневаюсь. Но в любом случае готовность страны к войне определяет ход войны, а не мнения экспертов.
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Вчера, 06:09
              -3
              Но в любом случае готовность страны к войне определяет ход войны
              Но не ее конец...
              мог ли Гитлер предполагать разрабатывая план Барбаросса что война пойдет не по плану и его придется через три месяца выкинуть на помойку,хотя в его разработке принимали лучшие умы Германии ?ВПК Германии была сильнее на тот момент ВПК СССР и экономика Германии была на подъеме ,но в итоге Германия все равно проиграла войну.
              Возможно ВПК США и сильнее нашего, но это не дает никакой гарантии победы США в будущей войне с нами.
              Попытки убедить нас во всемогуществе ВПК США несостоятельны. smile
              1. Дальний В
                Дальний В Вчера, 06:23
                +5
                Но не ее конец...
                Блин, не ставьте лошадь впереди паровоза))) Статья - о готовности до войны. Вы это как-то лихо, но с завидной регулярностью упускаете из виду.
                мог ли Гитлер предполагать разрабатывая план Барбаросса что война пойдет не по плану и его придется через три месяца выкинуть на помойку,хотя в его разработке принимали лучшие умы Германии ?ВПК Германии была сильнее на тот момент ВПК СССР и экономика Германии была на подъеме ,но в итоге Германия все равно проиграла войну.
                Только в СССР строй другой был и экономика была построена по мобилизационному принципу. Да и руководители государства были из другого теста слеплены. Сейчас ситуация больше напоминает ту, что была перед ПМВ. Закончилось тогда совсем печально,е сли помните.
                но это не дает никакой гарантии победы США в будущей войне с нами
                Я где-то утверждал обратное???
                Попытки убедить нас во всемогуществе ВПК США несостоятельны
                Где вы увидели хоть слово о всемогуществе???
                Кроме того, я убежден, что никакого затяжного интенсивного противостояния с равным (примерно) противником не будет: если дело и дойдет до противостояния, то все это быстро и резко закончится обменом ядерными ударами. После чего затягивать будет уже просто нечего. Разве что пояса - тем, кто выжил.
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Вчера, 06:34
                  -8
                  Хорошо...поставим вопрос иначе ...какова готовность ВПК США к затяжному конфликту с Россией и Китаем?
                  Сколько ВПК США при благоприятных условиях сможет поставить танков ,бронетранспортеров,самолетов,грузовиков,военных судов,танкеров,боеприпасов,обмундирования,продовольствия и прочих вещей на Европейский театр действий и как быстро восполнить убыль?
                  Я не говорю об климатических условиях Сибири ,и СМП где суровый климат требует другого подхода к снабжению всем необходимым резко повышая стоимость производства.
                  1. Дальний В
                    Дальний В Вчера, 06:41
                    +3
                    какова готовность ВПК США к затяжному конфликту с Россией и Китаем?
                    А почему именно с Россией и Китаем? И почему не США и НАТО?
                    Сколько ВПК США при благоприятных условиях сможет поставить танков ,бронетранспортеров,самолетов,грузовиков,военных судов,танкеров,боеприпасов,обмундирования,продовольствия и прочих вещей на Европейский театр действий и как быстро восполнить убыль?
                    Встречный вопрос - а мы? Ну, не считая Китая, разумеется.
                    1. Леха с Андроида.
                      Леха с Андроида. Вчера, 06:53
                      -7
                      А почему именно с Россией и Китаем?
                      Вы что не читали военную доктрину США в отношении России и Китая , и массу резолюций конгресса США?
                      Встречный вопрос - а мы? Ну, не считая Китая, разумеется.

                      Вот когда появятся реальные цифры на всеобщем обозрении можно и обсудить этот вопрос...пока что мы все вместе гадаем на кофейной гуще...а может быть,а возможно,а вероятно...журналюги на этом собаку съели подбрасывая такие статейки во всем инете.
                      Чего гадать... начнется война тогда и узнаем на своей шкуре кто кого сильней.Армяне вон тоже на словах громили Азербаджан, а оказалось наоборот ... разгромили Армению .
                      1. Дальний В
                        Дальний В Вчера, 07:01
                        +5
                        Вы что не читали военную доктрину США в отношении России и Китая , и массу резолюций конгресса США?
                        При чем тут их доктрина? Там сказано, что при конфликте с Россией Китай обязательно за нас впишется? А почему вы тогда не допускаете, что за США впишутся страны НАТЫ? И это... Если начать делать такие глобальные допущения - можно оч-оч далеко зайти.
                        Вот когда появятся реальные цифрына всеобщем обозрении можно и обсудить этот вопрос...
                        Зато уже сейчас можно сравнить производственные мощности и количество выпускаемой техники в условиях мирного времени. И это, к производственным мощностям еще специалисты нужны - а они у нас есть?
                        Армяне вон тоже на словах громили Азербаджан, а оказалось наоборот ...
                        Так и не громите Штаты на словах. Теребите власти, чтобы они готовили надлежащие производственные мощности, готовили квалифицированный персонал для их обслуживания, ставили адекватных исполнителей, наконец - и чтобы спрашивали с этих исполнителей за неисполнение, а не, погрозив пальчиком, переводили с одного хлебного места на другое.
                      2. Леха с Андроида.
                        Леха с Андроида. Вчера, 07:03
                        -4
                        Там сказано, что при конфликте с Россией Китай обязательно за нас впишется?
                        Вынужден будет вписаться, если американцы нанесут ядерный удар по Дальнему Востоку и Сибири России.
                        Куда осадки радиоактивного заражения потянутся?Как думаете?
                        Несомненно достанется всем соседям...а они от действий США в восторге не будут.
                      3. Дальний В
                        Дальний В Вчера, 07:13
                        +2
                        если американцы нанесут ядерный удар по Дальнему Востоку и Сибири России
                        То это уже не будет затяжной войной. И я про это вам уже писал выше. Вы, вообще, хоть пытаетесь вникнуть в слова оппонента? Или у вас совсем другая задача - успокоить пациентов, чтобы те расслабились и получали удовольствие, пока их того? Больше, кстати, похоже на второе, из чего следует вывод, что вы - засланный казачок.
                      4. Леха с Андроида.
                        Леха с Андроида. Вчера, 08:49
                        -6
                        Вы, вообще, хоть пытаетесь вникнуть в слова оппонента? Или у вас совсем другая задача - успокоить пациентов, чтобы те расслабились и получали удовольствие, пока их того?
                        А у вас противоположная задача...запугать форумчан мощью ВПК США,закладываете сомнения и страх ...вы паникер и пособник врага.
                        Из этого тоже следует вывод что и вы засланный казачок...ЦРУ ,МОССАД,БНД,ABW,СБУ...выбирайте сами откуда родом ,казачок вы наш родимый ...колитесь вражина,все равно выведем на чистую воду.
                      5. Дальний В
                        Дальний В Вчера, 09:10
                        +5
                        запугать форумчан мощью ВПК США,закладываете сомнения и страх ...вы паникер и пособник врага
                        Где вы умудрились увидеть запугивание? Пример приведите. А то я вас уже в который раз прошу указать мне - где вы в моих постах находите то, в чем меня обвиняете. Вы не привели ни одного примера! Балобол обыкновенный. Я выражаю реальный взгляд на вещи, на то, что проблем у нас - выше крыши. А вы своими бравурными постами эти проблемы замыливаете. Из чего складывается впечатление, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза, и исправлять нам ничего не надо. Закладываю сомнения? Безусловно. Не сомневаются только те, кто вообще не думает. "Все подвергай сомнению" - слыхали? Рене Декарт, если что. Страх закладываю? Сомнительно, хотя храбрый - это именно тот, кто сумел преодолеть свой страх. Противника, тем более такого, как Штаты, надо уважать. И оценивать объективно. Иначе все может закончиться так, как в РЯВ 1904-05 годов.
                        выбирайте сами откуда родом ,казачок вы наш родимый ...колитесь вражина,все равно выведем на чистую воду
                        Так давно уже выбрано место-то. Почти полста лет ужо. Приморье. Сейчас - севера Хабкрая. С Дальнего Востока никогда не выезжал. Так что да, я агент "ЦРУ ,МОССАД,БНД,ABW,СБУ", вместе взятых. А, вы еще МИ-6 забыли и еще какую-то хрень, сам уже не помню, какую. А вы?
                      6. Леха с Андроида.
                        Леха с Андроида. Вчера, 09:18
                        -4
                        Да вы правы ...забыл указать еще МИ-6,гулять так гулять,но все равно я следую вашей логике, если у меня подозрения ,значит вы резидент чьей то разведки , легализовались в Приморье ,даже официальными документами обзавелись...надо бы проверить вас на предмет агентурной деятельности.
                        Раз вы перешли на хрень по мою личность, у меня появился простор для своей хрени к вашей личности...поверьте у меня хватит слов что бы сочинить целую шпионскую сагу в отношении вашей подозрительной деятельности,если конечно вы не будете согласно правилам форума затрагивать мою личность, я естественно не буду затрагивать вашу личность. hi
                      7. Дальний В
                        Дальний В Вчера, 09:31
                        +2
                        легализовались в Приморье
                        Из материнского чрева laughing
                        поверьте у меня хватит слов что бы сочинить целую шпионскую сагу в отношении вашей подозрительной деятельности
                        А давайте laughing С удовольствием почитаю.
                        И, кстати, я не переходил на личности, но задал вам вопрос, который, учитывая, что некоторые доводы мне приходится повторять по нескольку раз, не мог не задать: "Вы, вообще, хоть пытаетесь вникнуть в слова оппонента?" Из этого вопроса логически вытекало два предположения, которые я и привел. И, да, похоже, что вы не пытаетесь вникнуть в слова оппонента.
                      8. Леха с Андроида.
                        Леха с Андроида. Вчера, 09:39
                        -2
                        Из этого вопроса логически вытекало два предположения, которые я и привел.
                        Сколько у вас предположений ...аж целых два...и мамку уже легализовали...интересненько в ЦРУ агентов учат...незаметно проникнуть из российского отдела в Вашингтоне через все фильтры ФСБ и без всяких вопросов родиться в чреве мамки уже в Приморье...вопросов все больше и больше...надо копнуть глубже ...может и до директора ЦРУ докопаемся. smile
                      9. Дальний В
                        Дальний В Вчера, 09:42
                        +3
                        Сколько у вас предположений ...аж целых два...и мамку уже легализовали...интересненько в ЦРУ агентов учат...незаметно проникнуть из российского отдела в Вашингтоне через все фильтры ФСБ и без всяких вопросов родиться в чреве мамки уже в Приморье...вопросов все больше и больше...надо копнуть глубже ...может и до директора ЦРУ докопаемся. smile
                        Мало! Напрягитесь, вы мне целую сагу запилить обещали. К пятнице уложитесь? Ну, чтобы я вечерком под коньячок насладился? laughing
                      10. Леха с Андроида.
                        Леха с Андроида. Вчера, 09:55
                        0
                        Увы ...пора на работу(труба зовет)...не скоро приду...так что друг мой наберитесь терпения. smile
                        Приятно общаться с достойным и вежливым оппонентом...а то обычно хамить начинают в ответ. hi drinks
              2. Alexey RA
                Alexey RA Вчера, 16:53
                +3
                Цитата: Дальний В
                Так давно уже выбрано место-то. Почти полста лет ужо. Приморье. Сейчас - севера Хабкрая. С Дальнего Востока никогда не выезжал. Так что да, я агент "ЦРУ ,МОССАД,БНД,ABW,СБУ", вместе взятых.

                А как же разведки Японии, обоих Китаев и обеих Корей? wink

                Почему-то вспомнился старый пост Вольфашнце о том, как на ДВ где-то году в 1942 наши погранцы шлёпнули при переходе границы агента, перевербованного сторонами несколько десятков раз - ибо уже непонятно было, на кого он в настоящий момент работает. smile
              3. Дальний В
                Дальний В Сегодня, 00:48
                +1
                при переходе границы агента, перевербованного сторонами несколько десятков раз - ибо уже непонятно было, на кого он в настоящий момент работает
                Bстречаются двое:
                — Привет, сылашал, что Петрович умер?
                — Нет а как?
                — Пьяный домой пришел.
                — Сердце встало?
                — Да нет, он дома покурить решил и квартира загорелась.
                — Сгорел?
                — Нет, он пожарников вызвал и в окно выпрыгнул.
                — Разбился?
                — Не... там пожарники тент расстелили и его обратно в окно.
                — Так все-таки сгорел?
                — Нет... он мимо окна пролетал и за подоконник зацепился ну и обратно.
                — Так значит все-таки разбился?
                — Нет, там же тент его на дорогу откинуло.
                — Так значит сбило...
                — Да нет там камаз батуты вез его обратно в окно откинуло.
                — Так все таки сгорел???!!!
                — Да нет, застрелили его. Задолбал туда-сюда летать...
                laughing
  • mark2
    mark2 Вчера, 07:13
    -6
    Сколько ВПК США при благоприятных условиях сможет поставить танков

    Это шутка? С Китаем и Россией? Тогда вопрос должен звучать так: сколько луков и стрел пожет поставить промышленнлсть сша.
  • Petrik66
    Petrik66 Вчера, 12:43
    -2
    а почему вы считаете что военные действия будут вести в Сибири и СМП ,а не в Деллавере или Коннектикуте?
  • ВАШ
    ВАШ Вчера, 06:08
    +6
    Война всегда идет не по планам.
    Но в статье поднята совсем другая тема. Я бы назвал её шапкозакидательской. Приводятся надуманные примеры. Например:
    Если бы США задействовали в войне все 15 своих бронетанковых бригад, это означало бы, что каждый день армия теряла бы по 13 танков или 390 машин в месяц. При этом выпуск танков оценивается всего в 29 машин ежемесячно.

    Но забыли как во время ВМВ неподготовленная американская промышленность которая выпускала по полтора танка в месяц стала штамповать из десятками в день и выпускать чуть ли не ежедневно по один корабль. Они сейчас выпускают ежедневно по одному Ф-35. Плохой он или хороший но выпускает, промышленность работает. И наши планы 22 Су-57 за 4 года, т.е. 5.5 самолета в год.

    Я не хвалю америкосов, они по определению наши враги, но самая непростительная глуупость недооценивать врага. Что пытается сделать автор статьи
    1. Дальний В
      Дальний В Вчера, 06:10
      +3
      Они сейчас выпускают ежедневно по одному Ф-35. Плохой он или хороший но выпускает, промышленность работает. И наши планы 22 Су-57 за 4 года, т.е. 5.5 самолета в год.

      Я не хвалю америкосов, они по определению наши враги, но самая непростительная глуупость недооценивать врага. Что пытается сделать автор статьи
      Именно hi
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 06:40
      -4
      Но забыли как во время ВМВ неподготовленная американская промышленность которая выпускала по полтора танка в месяц стала штамповать из десятками в день и выпускать чуть ли не ежедневно по один корабль.

      Не забыли...это вы забыли сказать в каких условиях работала американская промышленность.
      Ведь заводы и фабрики США не подвергались бомбежкам и артиллерийским обстрелам,ее территория не захватывалась врагом и не было такого масштабного переброса заводов по своей территории.США не познали всех тягот войны...поэтому говорить о том сколько и чего штамповали в США несколько неккоректно.
      1. ВАШ
        ВАШ Вчера, 07:40
        +3
        Если будет глобальная война, то о какой-либо работе говорить не приходится. Вывалим друг на друга ядерные подарочки и прекратим эту цивилизацию.
        Если говорить о локальных конфликтах, небольших войнах, то как работали так и будут работать.
    3. EvilLion
      EvilLion Вчера, 08:41
      0
      Су-57 первые выпускаются параллельно с Су-35.
      Перед ВМВ в США была масса квалифицированной рабочей силы, причем незанятой, сейчас ее нет.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 19:04
        +1
        Цитата: EvilLion
        Перед ВМВ в США была масса квалифицированной рабочей силы, причем незанятой, сейчас ее нет.

        Если бы...
        В "Гангуте" были вспоминания нашего представителя в США, в которых тот описывал постройку и комплектацию новых верфей Кайзера в 1941 г. Основная масса набранных рабочих не имела никакой квалификации, и обучать их пришлось уже после приёма на работу - на открытых при верфях многочисленных бесплатных курсах по различным специальностям.
        Правда, учились рабочие очень активно, прекрасно понимая, что судостроительный бум военного времени не вечен, а за ним будут спад и увольнения. И чем выше квалификация - тем выше шанс остаться на работе.
  • carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 06:29
    -1
    Да не вопрос. Давайте сравним. Сколько танков в прошлом году сделали в штатах? Сколько самолетов и вертолетов? И сравним эти цифры с нашими. Возможность ВПК перейти на военные рельсы это вполне четкие параметры. . В какой промежуток времени наш ВПК сможет полностью переключиться ? Вы перед тем как что то втверждать хотя бы это узнали. Я вам напомню что на эту тему проводятся учения и проверяются возможности ежегодно. Их ВПК очень силен но он очень неповоротлив. Производство разбросанно по всему миру. Стратегически это кошмар.
    1. Дальний В
      Дальний В Вчера, 06:35
      +5
      Да не вопрос. Давайте сравним. Сколько танков в прошлом году сделали в штатах? Сколько самолетов и вертолетов? И сравним эти цифры с нашими
      Так давайте сравним. А заодно сравним способность промышленности обеспечивать запросы ВПК собственной продукцией.
      В какой промежуток времени наш ВПК сможет полностью переключиться ?
      С чего и на что? С военно-промышленных рельс на военно-промышленные рельсы? Сильно задвинули.
      Я вам напомню что на эту тему проводятся учения и проверяются возможности ежегодно
      И примеры с цифирью будут?
      Их ВПК очень силен но он очень неповоротлив
      А наш? Крайне изворотлив? Ну, некоторые личности - да, спорить не буду.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 06:56
        -2
        Ну, некоторые личности - да, спорить не буду.
        smile
        Врагу не сдается наш гордый Варяг.
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Вчера, 07:38
        -3
        с режима мирного на режим военного времени о чем собственно статья и весь разговор. наш ВПК более поворотлив просто по той причине что большая часть всего производится и добывается на территории страны. он только по этой причине этот переход сделает гораздо быстрее. что касается цифр то все есть по моему в 17 году после учений Запад. искать лень. предприятия планомерно готовят в не зависимости от форм собственности к такому сценарию уже давно.
        1. Дальний В
          Дальний В Вчера, 08:06
          +2
          с режима мирного на режим военного времени
          С режима мирного времени на режим военного будет переходить вся промышленность, а не отдельно взятый ВПК. И вот тут - засада: у нас нет специалистов!
          наш ВПК более поворотлив просто по той причине что большая часть всего производится и добывается на территории страны
          Большая часть - это по весу? Или по объему? А без электронной начинки, которой у нас - кот наплакал - оно будет ездить-летать-стрелять? У "неповоротливых" мерикосов под боком всегда лояльные Канада и Мексика, относительно недалеко - прочая Латинская Америка, и получать оттуда необходимые ресурсы мы просто не сможем им помешать. Это вы называете "стратегическим кошмаром"?
          что касается цифр то все есть по моему в 17 году после учений Запад. искать лень
          А можно как-нибудь лень отбросить, если вы на такие заявления решаетесь? А то у меня вот что получается: «Запад-2017» — совместное стратегическое учение (ССУ) Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Учения проводились в два этапа: завершение подготовки войск «для изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника» и усиление группировка ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов; «отработка вопросов управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства». То есть вопросы ВПК на этих учениях ну ни разу не затрагивались. Так что вы уж расчехлитесь, пжалста.
          предприятия планомерно готовят в не зависимости от форм собственности к такому сценарию уже давно
          В рамках ГО? Согласен, сам участвую. Только это очень не относится к переводу производственных мощностей на военные рельсы и подготовки специалистов-производственников. Это как раз касается отдельных ответственных лиц гражданской наружности, чтобы они знали, где должны находиться и какие функции выполнять при появлении военного полярного лиса.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Вчера, 08:21
            -3
            А вся начинка для штатов где производится?) Я сказал ПОСЛЕ учений.
            1. Дальний В
              Дальний В Вчера, 08:37
              +3
              А вся начинка для штатов где производится?)
              Если намекаете на ЮВА, то в молоко. На территории США и своих производителей полно, организовать дополнительные мощности им будет легко, тем более при наличии достаточного количества специалистов. У нас же нет ни того, ни другого.
              Я сказал ПОСЛЕ учений
              А я попросил цифры.
              1. свой1970
                свой1970 Вчера, 09:39
                -2
                Цитата: Дальний В
                На территории США и своих производителей полно, организовать дополнительные мощности им будет легко, тем более при наличии достаточного количества специалистов.

                Сколько танковых заводов в США? 10? 5? 3?...
                Та же проблема что и у нас- отсутствие станков, ресурсов и специалистов...
                В СССР тракторный и вагоностроительные заводы делали в первую очередь танки, а уж потом трактора и вагоны, заодно так сказать..
                Рейх - имея шикарную промышленность, смог перейти на военные рельсы только к середине ВМВ.
                В США все тож самое будет
              2. carstorm 11
                carstorm 11 Вчера, 11:32
                -3
                Ладно. Этот спор не имеет смысла. Слепой глухого не поймет. Что касается цифр я вам сказал- ищите сами. Мне лень и времени на это нет.
      3. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 08:03
        +2
        В какой промежуток времени наш ВПК сможет полностью переключиться ?
        С чего и на что? С военно-промышленных рельс на военно-промышленные рельсы?
        Думаю, вопрос правильный, но не раскрыт и поэтому Вами не понят.
        Оговорюсь сразу - вот эти мои умозаключения сделаны по опыту работы на авиационном моторостроительном предприятии непосредственно в цехах.
        Это скорее вопрос о мобилизации для обеспечения круглосуточной работы предприятия в интересах войск. А значит 1. Люди. 2. Средства производства.
        Начнём с первого - мобилизовать вчерашних и предыдущих выпусков выпускников колледжей можно, но на современном производстве без опыта делать нечего кроме как учиться по новой. Современные технологии очень часто не позволяют себя упростить до состояния когда выполнить операцию может вчерашний школьник. Большинство этих выпускников никогда не работало по специальности после обучения. Да и (если честно) учат в колледжах не на том оборудовании что предстоит увидеть на заводе. А это время!
        Второе - станочный парк, скажем так, "явочным порядком" притянут к современному графику работы то есть в одну смену. Остальное (даже если оно есть в наличии и считается законсервированым) на самом деле представляет собой или ржавую рухлядь или раскомплектованы до состояния капремонта. И это тоже время
        Ну и в конце концов я это всё про "простое железо". Про электронику разговор особый и отдельный, но тоже про сроки и время.
        1. Дальний В
          Дальний В Вчера, 08:28
          +2
          Начнём с первого - мобилизовать вчерашних и предыдущих выпусков выпускников колледжей можно, но на современном производстве без опыта делать нечего кроме как учиться по новой
          Вот! А то тут некоторые уже выдавали: "Ну и что, что Армат мало? Процесс освоен, так что, если чо - мы их начнем клепать, как пирожки!" Кто, пардон, их клепать начнет? Это не гвоздь в стену вколотить, тут высокая квалификация требуется.
          Второе - станочный парк, скажем так, "явочным порядком" притянут к современному графику работы то есть в одну смену. Остальное (даже если оно есть в наличии и считается законсервированым) на самом деле представляет собой или ржавую рухлядь или раскомплектованы до состояния капремонта
          И еще раз - вот! Развернуть достаточные производственные мощности - сколько для этого потребуется времени? Как восполнить недостающие комплектующие, если станкостроение у нас в глубоком Янусе?
          Ну, и кроме всякой прочей электроники - наша промышленность просто не заточена под быстрый перевод на мобилизационные рельсы, а потому будет жеребиться, как в ПМВ, когда снарядный голод был побежден незадолго до революции.
          1. НДР-791
            НДР-791 Вчера, 08:39
            +4
            наша промышленность просто не заточена под быстрый перевод на мобилизационные рельсы
            И это я ещё не касался состояния ГО в городах где есть такая промышленность. Наличие, состояние, комплектация и снабжение объектов после 90х до сих пор в таком состоянии что и мобилизовывать некого будет. Да, формально иногда проводятся "как бы учения" - сирены по городу гудят. Однако что при этом делать никто не знает. За исключением редких ведомственных структур
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 06:42
      -2
      Производство разбросанно по всему миру. Стратегически это кошмар.

      Именно...любой сбой в логистике станет реальным кошмаром в такой системе.
      1. ВАШ
        ВАШ Вчера, 07:42
        +1
        Слова, слова, слова .... пример приведите.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 08:57
          -3
          Слова, слова, слова .... пример приведите.
          Да пожалуйста...Турция сейчас испытывает трудности с производством Байрактаров...после войны в Карабахе по требованию армян перекрыли поставки некоторых комплектующих для Байрактаров..
          1. ВАШ
            ВАШ Вчера, 10:48
            0
            Опять слова. Ничем не подтвержденные
        2. свой1970
          свой1970 Вчера, 10:17
          -3
          Цитата: Леха с Андроида.
          любой сбой в логистике станет реальным кошмаром в такой системе.

          Цитата: ВАШ
          Слова, слова, слова .... пример приведите.

          Вывод из Афганистана войск... Когда для этого потребовались промежуточные посадки в Ульяновске... Та самая знаменитая "военная база НАТО в Ульяновске!!! ", о да!!!
          Наши столько заломили lol lol за обслуживание посадок- что США оказалось дешевле бросить в Афгане часть имущества...
          Это и есть сбой в логистике... Причем даже без ПВО и вражеских истребителей
          То что их танки мучаются с габаритами при проезде мостов в восточной Европе- не буду вспоминать...
          Без бомбежек, без потопления кораблей везущих компоненты из ЕС, без уничтожения танкеров...
          Кстати, если грохнуть платформы Северного моря ( и румынов заодно) - ЕС останется без нефти... И это достаточно не сложная задача- к каждой буровой АУГ не при ставишь для охраны...
          ЕС по итогам будет собачкой под ногами слонов- делящих территорию..
          Ни США, ни мы - не будем особо церемониться и глядеть как бы лапку ЕС не отдавить в драке...
          1. ВАШ
            ВАШ Вчера, 10:49
            +1
            Ваш пример это удешевление переброски войск. Которое ни как не влияет на производство
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 11:59
              -3
              Цитата: ВАШ
              Ваш пример это удешевление переброски войск. Которое ни как не влияет на производство

              Удешевление???? То есть если в рамках такой войны- сжечь все нефтепромыслы саудитов- это никак не повлияет?
              Или если взорвать Суэцкий/Панамский каналы? Тоже не повлияет на производство?
              Или вы рассчитываете что Конвенционная война США и РФ - будет уровня войны в Донбассе? "Сегодня было наступление - атака отделения пехоты при поддержке одного танка"???!!!!
              Я больше скажу- для прекращения такой войны вполне достаточно будет отбомбиться обычными ФАБами по Токийской ( или
              Лондонской) бирже... feel feel . . И торги рухнут... Вместе с состояниями..

              После чего олигархат США откусит Байдену бубенцы и принесет их в зубах нашему послу с лозунгом " Тока биржи не трогайте!!!! "
              1. ВАШ
                ВАШ Вчера, 14:52
                +2
                Вы вообще о чем?
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 15:52
                  -3
                  Цитата: ВАШ
                  Вы вообще о чем?

                  О конвенциональной войне, логистике и проблемах промпроизводства в США ( впрочем и у нас тоже)...
                  Я привел вам примеры создания проблем с логистикой( и не только) для производства США....
                  Или вы думаете что в случае конвенциональной войны НАТО захватит например Калининград -и на этом война и кончится??? Совсем - совсем?? Ну-ну... Или вы думаете что мы будем крайне деликатны в этой ситуации?
  • yehat2
    yehat2 Вчера, 16:27
    0
    сравнивать будем?

    судя по вашему посту, у вас нет квалификации для вменяемого результата сравнения.
    нет смысла даже начинать.
  • Nitarius
    Nitarius Вчера, 05:38
    +5
    НУ в таком случае)) выпуск танков Т_34)))) вполне можно назвать -актуальными))) когда выпускать высокотехнологичный танк, самолет и тп -просто времени нет, и что будет с другими странами .. тоже вопрос большой)))) вот и опыт СССР станет актуальным! )) старая добрая винтовка))) будет актуально в любое время))
  • svp67
    svp67 Вчера, 05:45
    +4
    Американский военный бюджет примерно в 10 раз превышает российский
    Бюджеты разные, проблемы схожие...
  • parusnik
    parusnik Вчера, 06:08
    +6
    А ни какой ВПК не готов к войне..Все друг от друга зависят..
  • bistrov.
    bistrov. Вчера, 06:10
    +4
    Думаю,конфликт между США и Россией, к примеру, может быть только случайно-локальный,не самоубийцы же они, в самом деле?
    А все американские понты предназначены для "противников", стоящих на более низком уровне..Даже Северная Корея,не так давно, отвесила США "щелчок в лоб" и США молча утёрлись....
    1. Terran Ghost
      Terran Ghost Вчера, 09:57
      +1
      Северная Корея,не так давно, отвесила США "щелчок в лоб" и США молча утёрлись....

      Сев. Корея - 100-процентная "страна-сателлит" Китая (по крайней мере после введения начиная с 2006 года санкций Совета Безопасности ООН за северокорейскую ядерную программу это именно так (кстати, Китай если что имел возможность эти сакнции заблокировать.. но делать этого не стал. И не стал не случайно, если что). Что именно должны были делать власти Соединенных Штатов Америки - в ответ на позерскую выходку (очередную) правительства Сев. Кореи начинать военные действия?
      Это первое. Второе - на самом деле правящий тоталитарно-деспотический режим не то, чтобы сильно мешал нынешним властям США. Это как такой пес, который конечно лает громко и демонстративно, но кусаться или не решится из-за страха последствий или не имеет возможности.
  • А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 06:46
    +6
    Безотносительно к основной мысли повествования, хотелось бы обратить внимание читателей на ряд неточностей.
    Американский военный бюджет примерно в 10 раз превышает российский

    На самом деле, он превышает российский в 16 раз.
    https://rg.ru/2019/12/24/shojgu-voennyj-biudzhet-ssha-na-2020-god-v-16-raz-bolshe-rossijskogo.html

    Только увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет министерства обороны России более чем в два раза.

    ...в войне Судного дня 1974 года израильская армия безвозвратно потеряла в общей сложности примерно 400 танков из 1 700 имеющихся в наличии. Это составляло примерно 1,1 процента потерь в день в течение 20 дней в условиях затухающего военного конфликта. Потери арабских армий оказались существенно выше.

    Война Судного дня началась 6 октября 1973 года и завершилась через 18 дней, а не 20. Безвозвратные потери танков составили 800 единиц. Соответственно, это будет 2,6% в день. Не совсем понимаю что это означает и о чём говорят такие цифры.

    Если бы США задействовали в войне все 15 своих бронетанковых бригад, это означало бы, что каждый день армия теряла бы по 13 танков или 390 машин в месяц. При этом выпуск танков оценивается всего в 29 машин ежемесячно.

    Таким образом, через 10 месяцев конфликта высокой степени интенсивности с равным противником, бронетанковые силы Армии США могут сократиться до 158 танков, что примерно соответствует двум танковым бригадам.

    Серьёзность подобных вычислений напоминают задачку: "Однажды, два мальчика нашли на улице 10 копеек. Сколько копеек найдут 6 мальчиков?"

    Мне видится не совсем корректным сравнение потерь в будущих конфликтах с боевыми потерями 37-летней (Война Судноно дня) и 77-летней (Курская битва) давности.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 07:07
      -5
      В военном бюджете США есть особенности распределения средств.Большая часть идет не на производство оружия а на совсем другие цели. hi
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 07:46
        +6
        Цитата: Леха с Андроида.
        В военном бюджете США есть особенности распределения средств.Большая часть идет не на производство оружия а на совсем другие цели. hi

        Не хотелось бы вас огорчать, но свои особенности имеет любой бюджет. И оборонные бюджеты США и РФ не исключение.
        Россия точно так же, как и США, платит служащим зарплату, содержит существующую технику, разрабатывает и выпускает новую и т.д. Причём и там, и там большая часть идёт не на выпуск вооружения, а совсем на другие цели.
        Хуже другое, военные расходы --самое скверное вложение государственных средств. А в РФ они уже достигли 30% госбюджета.
    2. nikvic46
      nikvic46 Вчера, 07:44
      0
      Привалов. С вами не поспоришь.Но многое зависит от внезапности.Мы тоже потеряли много танков в 1967 году.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 07:53
        +3
        Цитата: nikvic46
        Привалов. С вами не поспоришь.Но многое зависит от внезапности.Мы тоже потеряли много танков в 1967 году.

        С тех пор, много воды утекло. Мир изменился, а с ним и доктрины войн, их стратегия и тактика. Сегодня внезапности не будет, как и танковых кулаков и охватов. Танки коренным образом меняют своё старое назначение.
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 07:47
    +1
    ВПК США не готов к большой войне

    Так это хорошо или плохо?
    По видимому, для кого как.
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 07:50
    +1
    Америка плотно села на оружейную иглу.Но немалую роль роль играет здесь бюрократия.Пентагон даже получает доход от сдачи бумажной макулатуры.Что было,что будет-это лучше к цыганке.Здесь играют роль немало факторов.
  • Yakut
    Yakut Вчера, 09:28
    +4
    Цитата: Леха с Андроида.
    Хорошо...поставим вопрос иначе ...какова готовность ВПК США к затяжному конфликту с Россией и Китаем?
    Сколько ВПК США при благоприятных условиях сможет поставить танков ,бронетранспортеров,самолетов,грузовиков,военных судов,танкеров,боеприпасов,обмундирования,продовольствия и прочих вещей на Европейский театр действий и как быстро восполнить убыль?
    Я не говорю об климатических условиях Сибири ,и СМП где суровый климат требует другого подхода к снабжению всем необходимым резко повышая стоимость производства.

    А кто ни будь подумал о вероятности затяжного конфликта равных соперников в современных реалиях? Любой конфликт США с Россией или Китаем (а больше и не с кем) мгновенно перерастет в ядерную войну. И там говорить что либо о возможностях ВПК уже бессмысленно. Нам так вообще не то что Америке, а даже Японии кроме ЯО противопоставить не чего.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 14:07
      0
      Ну почему же-Японии какраз тактические ракеты без яо вполне способны дать отпор-от нашего берега вашему( у них скученно население и отскочить некуда вообще).
    2. Ryusey
      Ryusey Вчера, 15:18
      +1
      Я думал, а вы я так понимаю из общества стекольщиков, пупок не развяжется стеклить?))
  • mojohed2012
    mojohed2012 Вчера, 09:29
    +6
    Из статьи не совсем ясно: состояние ВПК США плохое по сравнению с чем? С чьим ВПК? Думается, что, если начнется большая война, не дай бог с нашим участием, то и нам придется в авральном режиме (если действующая власть это сможет в принципе) переводить все на военные рельсы. В этих условиях, через год войны, дай бог начать клепать танки на уровне Т-55/Т-72 без активной брони и в урезанной комплектации, по кораблям вообще молчу. По ВВС без комментариев, т.к., скорее всего из-за технологичности, придется переводить ВВС на самолеты с нереактивными двигателями. По стрелковке - ее надолго хватит и со складов.
  • Luty
    Luty Вчера, 10:55
    0
    Перед второй мировой и танковой промышленности с массовыми танками не было. А в результате по БТТ первое место по итогам.
  • iouris
    iouris Вчера, 12:39
    0
    Цитата: "...Последний военный бюджет штатов, который Трамп..."
    Не сразу удалось понять смысл, потому что не "штатов", а Штатов.
    Теперь по существу. "Большая война" уже идёт.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 14:05
    +2
    Шта простите?Это их то впк неготов?А про РФ видимо гдето в докладе написано скорее всего что наш впк готов и давно переплюнул амэригу в производстве оружия. Ну да,все как обычно-дайте денег а то перед пацанами из форбса неудобно.)))
  • Ryusey
    Ryusey Вчера, 15:16
    +2
    Судя по вашей статье, все остальные страны, в том числе Россия успешно решили эту задачу). Хотя с Т 72 возможно и в точку, а в остальном не считая огнестрельного оружия воевать придется с тем что успели накопить построить и тут США в гораздо лучшем положении.
  • CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 16:42
    +1
    A VPK RU gotov ?
  • AlexFly
    AlexFly Вчера, 16:43
    +2
    Если уж ВПК США не готовы к войне, то что тогда говорить о России.....
  • Евгений Селезнев
    Евгений Селезнев Вчера, 18:13
    +2
    Очень интересная статья. А можно где то прочитать аналогичный доклад по России? Наш ВПК как еще жив или частично. Или шапок заготовлено уже на пару войн, как обычно закидаем?
  • Макс1995
    Макс1995 Вчера, 19:56
    +1
    Выдуманная раздутая тема, выдуманные раздутые ответы.
    Ни одна страна мира не готова достаточно к большой войне.

    А подвопросы: С кем готова? и Как быстро подготовится к нужной войне? - както не рассматривается....

    В Фильмах американцы воюют например, с инопланетянами.....
  • dementor873
    dementor873 Вчера, 20:59
    +1
    Для Америки война всегда была в первую очередь бизнесом, даже в гражданскую на своей территории. И пока дебет не будет значительно превышать крЕдит, ставя величину прибыли выше потерь, они в заварушку не полезут. Даже сейчас в Ливию они особо не рвутся, да и в Сирии не особо бодаются, действуя чере прокси, а это по сути банановые республики без внешней поддержки.
  • Svetlana
    Svetlana Вчера, 21:12
    0
    Когда США вытеснили Турцию из программы производства

    Американцы что-то загостились возле Крыма в Русском море (https://svpressa.ru/war21/article/288894/). Могут тайно в центре Чёрного моря установить закладку на 50Мт с этих заезжих эсминцев. А район там сейсмоактивный. Если подобная необнаруженная закладка неожиданно взорвётся в центре Чёрного моря, СПРН не сработает, ракетной ответки не будет. Зато будет сероводород, выделившийся из глубин Черного моря в атмосферу. Правительства причерноморских стран будут долго разбираться между собой - кто это сделал и что это было, может вулкан проснулся подводный? А тем временем население на черноморских побережьях уже погибнет - смоет цунами.