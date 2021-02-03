Армянские погромы в Османской империи

Как вы помните из статьи Кризис Османской империи и эволюция положения иноверцев, первые армяне в Османском государстве появились после завоевания Константинополя в 1453 году.
Здесь они жили уже давно, и первая армянская церковь в этом городе была построена ещё в середине XIV столетия. Чтобы уменьшить процент греческого населения в новой столице, султаны стали переселять в неё людей других национальностей и иного вероисповедания. В этот разряд попали и армяне, которые, хоть и были христианами, но не подчинялись греческому патриарху.
В 1475–1479 гг. в Константинополе появились крымские армяне, в 1577 г. – армяне из Нахичевана и Тавриза. Сама Армения была завоевана османами при султане Селиме II – в XVI веке. Но, кроме Константинополя и собственно Армении, люди этой национальности жили также в Киликии, в вилайетах Ван, Битлис и Харпут.
На протяжении веков армяне считались «надежной нацией» (Millet-i Sadika) и имели статус зимми («охраняемых»). Они платили джизье (подушная подать) и харадж (земельный налог), а также военные сборы (поскольку иноверцы не служили в османской армии и, следовательно, не проливали за империю свою кровь).
Но особо тяжелым их положение в Турции было назвать нельзя. Более того, армяне традиционно входили в состав культурной и экономической элиты османского государства, что вызывало зависть и неудовольствие многих этнических турков. Пока империя процветала, одерживала победы на суше и на море, расширяясь во все стороны, это недовольство носило сдержанный характер.
Однако с началом кризиса Османского государства неудачи всё чаще стали объяснять происками иноверцев. Особенно нетерпимо к христианам османской империи относились мухаджиры – мусульмане, переселявшиеся с утраченных территорий Закавказья и Балканского полуострова. И прежде веротерпимые султаны и визири, в надежде «выпустить пар из перегретого котла», теперь поддерживали такие настроения в обществе.
Начало армянских погромов
Первые масштабные армянские погромы начались в конце XIX столетия (в 1894–1896 гг. и в 1899 г.) – при султане Абдул-Хамиде II. Впрочем, французский посол Пьер Поль Камбон, описывая «Резню Хамида», сообщает, что в то время в Турции христиан убивали «без различия» – то есть, не только армян.
Гилберт Кит Честертон сказал тогда:
«Я не знаю, что такое восточные сладости, но подозреваю, что это резня христиан».
Этот султан, к тому же, был сыном черкешенки и в его гареме (по утверждению дочери – Айше-Султан) не было ни одной христианки, что резко выделяет его из череды других османских владык, любимыми жёнами и наложницами которых часто были которые армянки и гречанки.
Абдул Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи и 99-й халиф; известен попытками сохранить разваливающуюся империю, опираясь на идеологию панисламизма. Поклонник творчества И. Айвазовского, картины которого собирал. После известий об армянских погромах, художник отправил султану письмо с требованием выбросить его работы в море.
Жертвами тех погромов, по оценкам разных исследователей, стали от 80 тысяч до 300 тысяч человек. Другие вспышки насилия были зафиксированы в Адане в 1902 и в 1909 гг., где, помимо армян, пострадали также ассирийцы и греки. На «освободившиеся» земли переселялись мухаджиры.
После покушения на Абдул-Хамида II у Константинопольской мечети Йылдыз 21 июля 1905 года, организованного членами партии «Дашнакцутюн» (основана в Тифлисе в 1890 г.), отношение к армянам у этого султана, как вы понимаете, не улучшилось. Абдул-Хамид тогда уцелел лишь потому, что остановился для разговора с шейх-уль-Исламом: часовой механизм сработал раньше, взрыв был такой силы, что погиб и сам исполнитель (некий Зарех, боевик, участвовавший в ограблении Османского банка в 1896 году), и множество случайных людей.
Закончилось все, как известно, масштабной резнёй армян в 1915 году, которая произошла уже во время правления Мехмеда V – младшего брата Абдул-Хамида II.
Знаменитый закон Фатиха уже был отменён (в 1876 году), но традиции остались. И до вступления на престол Мехмед жил в постоянном страхе за свою жизнь: находился под постоянным наблюдением и не имел права разговаривать по телефону.
Мехмед V на церемонии taklid seif – опоясывания мечом» (Османа I) – 10 мая 1909 г. На эту церемонию впервые были приглашены главы Греческой и Армянской церквей, а также главный раввин Константинополя.
Автор этого рисунка польстил новому султану: известно, что тот был настолько толстым, что его с трудом удалось опоясать мечом Османа.
Меч Османа I («Меч Ислама»). Сделан похожим на Аль-Баттар – меч пророка Мухаммеда, который, согласно преданию, ранее принадлежал Голиафу и царю Давиду, и был захвачен во время осады Медины (город защищало еврейское племя Бану-Кайнука) в 624 году. Хранится в Топ-Капы
Мехмед V и его правительство
Мехмед V уже не был полновластным султаном: все свои действия он вынужден был согласовывать с руководителями партии Иттихат («Единение и прогресс»), а с 1909 года власть в стране и вовсе оказалась у «Младотурецкого триумвирата», в который входили Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша.
Энвер-паша, Джемаль-паша, Талаат-паша. В ночь на 3 ноября на немецком пароходе они были вывезены в Германию, в декабре 1918 года – обвинены в вовлечении Турции в мировую войну и в организации резни армян, заочно приговорены на родине к смертной казни.
Между тем, армяне Османской империи ещё пытались наладить сотрудничество с властями, надеясь, что ухудшение их положения носит временный характер, и скоро султан и его приближенные вернутся к диалогу с ними.
Во время Балканских войн более 8 тысяч армян пошли в турецкую армию добровольцами. Но при этом лидеры «Дашнакцутюна» после начала Первой мировой войны заявили, что армяне каждой из противоборствующих сторон должны быть лояльными своему правительству. Это вызвало неудовольствие турецких властей, которые обратились с призывом к восстанию не только к мусульманам, но и к армянам Российской империи, обещая создать после победы автономную армянскую область.
Армянская резня 1915 года
В ноябре 1914 года власти Османской империи объявили джихад воюющим с Турцией христианам. Это ещё больше накалило обстановку в этой стране, и вызвало пока ещё не санкционированные властями убийства иноверцев. Так, с ноября 1914 до апреля 1915 гг. были убиты около 27 тысяч армян и много ассирийцев (точное количество жертв с их стороны не подсчитано до сих пор).
Во время Сарыкамышской операции (январь 1915 года) министр обороны Османской империи Исмаил Энвер (Энвер-паша) во время одного из боёв был спасён офицером-армянином: Энвер даже отправил письмо армянскому архиепископу Коньи, в котором выражал армянам благодарность за их лояльность.
Но после поражения турецкой армии он обвинил в неудаче именно изменников-армян, которых призвал выселить из областей, соседствующих с Российской империей. Были разоружены все солдаты армянской национальности (многие из них потом были убиты), армянам было запрещено владеть оружием (это право они получили только в 1908 году).
Первые репрессии начались в Киликии – в городе Зейтун, куда были введены 3 тысячи турецких солдат. Часть армянских мужчин бежала в загородный монастырь, осаждая который турки потеряли 300 человек. Это кажется удивительным, но сами же армяне убедили «мятежников» прекратить сопротивление и сдаться – так велико было их желание сохранить мир с османскими властями. Все сдавшиеся армяне были убиты, а потом пришла очередь «соглашателей»: они были выселены из своих домов и отправлены в пустынную местность Дер Зор на территории провинции Конья.
С 19 апреля 1915 года начались убийства армян в провинции Ван (погибли до 50 тысяч человек). Укрепившись в своей части города, армяне сопротивлялись до 16 мая, когда подошла российская армия. Однако через 6 недель русские вынуждены были отступить, с ними на территорию России ушли и многие местные армяне.
24 апреля 1915 года в Константинополе были арестованы и впоследствии убиты 235 видных представителей армянской диаспоры, скоро число высланных превысило 5 тысяч. В это же время начались аресты армян в Адане и Александретте.
9 мая пришла очередь армян Восточной Анатолии.
И, наконец, 30 мая 1915 года меджлис Османской империи утвердил «Закон о депортации», на основании которого расправы над армянами начались во всех областях.
В июле 1915 года часть армян, живших близ Антиохии, ушла в горы, где они держались на протяжении 7 недель. Некоторые из них потом оказались во французском Иностранном легионе.
Армяне Константинополя и Эдирне пострадали всё же меньше других, поскольку в этих городах располагались посольства и консульства европейских стран. Приказ о депортации армян проигнорировал и губернатор Смирны Рахми-бей, который заявил, что их выселение разрушит внешнюю торговлю этого города.
В других местах для «лучшей организации» расправ и депортаций были созданы подчинявшиеся министру внутренних дел Талаату-паше (в будущем – великий визирь) специальные отряды – «четтес», в которые вошли освобожденные из тюрем преступники: они «помогали» армии, «Особой организации» Бехаэддина Шакира, полиции и «активистам». Талаат был откровенен, говоря в кругу своих подчиненных:
«Цель депортации армян – небытие».
Соседям-мусульманам под страхом смертной казни запрещалось укрывать армян и хоть как-то помогать им.
Чаще всего с армянами поступали следующим образом: взрослые мужчины, способные оказать сопротивление, сразу же отделялись от семей и вывозились за пределы населенных пунктов, где их расстреливали либо резали. Молодые девушки-армянки иногда передавались кому-то из мужчин-мусульман, но чаще просто насиловались.
Оставшихся угоняли в пустынные районы. Порой до места высылки доходила лишь пятая часть, многие выжившие погибали от голода и болезней. Чтобы их путь не был «слишком лёгким», Мехмет Решид, губернатор Диарбекира, распорядился прибивать к ногам депортируемых подковы. Позже этому примеру последовали и в других городах.
Впрочем, иногда и этих беззащитных армян предпочитали не уводить, а убивать на месте – их резали и закалывали штыками, порой сжигали в закрытых домах и конюшнях или топили в баржах. Всего тогда было уничтожено около 150 тысяч армян (только в городе Хыныс – 19 тысяч человек, в городе Битлис – 15 тысяч). Впрочем, это минимальная цифра: порой число жертв увеличивают до 800 тысяч, а некоторые авторы (например, Шаан Натали, о котором будет рассказано в следующей статье) – до полутора миллионов.
Известно также об экспериментах над армянами османского профессора Хамди Суата, который пытался найти лекарство от сыпного тифа. После войны он был помещён в психиатрическую больницу, а потом объявлен основателем турецкой бактериологии, в Стамбуле действует Дом-музей Суата.
На этом слайде выделены слова: ÇaĞdaŞ Türk Patolojİsİnİn Kurucusu – «Основатель современной турецкой патологии»
Уже 24 мая 1915 года Великобритания, Франция и Россия в совместной декларации осудили Турцию, признав массовые убийства армян преступлением против человечности.
Однако массовые расправы над армянами продолжались до осени 1916 года: только из Эрзерума были высланы до 65 тысяч армян, (многие из них убиты). Отдельные эпизоды расправ отмечались вплоть до капитуляции Турции в 1918 году. А в сентябре 1917 года были уничтожены армянский и греческий кварталы в городе Смирна (Измир).
Об этом было рассказано в статье Рождение Турецкой Республики.
Следует сказать, что параллельно с армянами на территории Османской империи в это время уничтожались также ассирийцы и понтийские греки. В Греции события тех лет называют «Великой катастрофой». С 1900 по 1922 гг. христианское население той же Анатолии уменьшилось с 25 до 5 %. А в современной Турции доля христиан в населении составляет менее 1 %.
В настоящее время памятники, посвященные жертвам армянской резни 1915 года стоят в 22 странах мира. Помимо Армении, их можно увидеть во Франции, в США (3), Канаде, Болгарии, России (2 – Ростов, Ижевск), Австралии, Швеции, Дании, Бельгии, Австрии, Венгрии, Бразилии, Аргентине, Уругвае, Грузии, Индии, Ливане, Иране, Египте, Сирии и на Кипре.
Мемориал Цицернакаберд, Армения
Памятник в Бургасе, Болгария
Памятник в Ижевске
В следующей статье мы поговорим о ситуации в Азербайджане и Нагорном Карабахе. А также – об операции «Немезис» по физическому уничтожению турецких сановников, виновных в организации массовых убийств армян в 1915–1916 гг., и лидеров Азербайджана, причастных к резне армян в Шуше и в Баку в 1918–1920 гг., инициатором которой стал Акоп Тер-Акопян, более известный под именем Шаан (Шаган) Натали.