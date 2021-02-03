Армянские погромы в Османской империи

Начало армянских погромов

«Я не знаю, что такое восточные сладости, но подозреваю, что это резня христиан».

Абдул Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи и 99-й халиф; известен попытками сохранить разваливающуюся империю, опираясь на идеологию панисламизма. Поклонник творчества И. Айвазовского, картины которого собирал. После известий об армянских погромах, художник отправил султану письмо с требованием выбросить его работы в море.

Мехмед V на церемонии taklid seif – опоясывания мечом» (Османа I) – 10 мая 1909 г. На эту церемонию впервые были приглашены главы Греческой и Армянской церквей, а также главный раввин Константинополя.

Меч Османа I («Меч Ислама»). Сделан похожим на Аль-Баттар – меч пророка Мухаммеда, который, согласно преданию, ранее принадлежал Голиафу и царю Давиду, и был захвачен во время осады Медины (город защищало еврейское племя Бану-Кайнука) в 624 году. Хранится в Топ-Капы

Мехмед V и его правительство

Энвер-паша, Джемаль-паша, Талаат-паша. В ночь на 3 ноября на немецком пароходе они были вывезены в Германию, в декабре 1918 года – обвинены в вовлечении Турции в мировую войну и в организации резни армян, заочно приговорены на родине к смертной казни.

Армянская резня 1915 года

«Цель депортации армян – небытие».

На этом слайде выделены слова: ÇaĞdaŞ Türk Patolojİsİnİn Kurucusu – «Основатель современной турецкой патологии»

Мемориал Цицернакаберд, Армения

Памятник в Бургасе, Болгария

Памятник в Ижевске