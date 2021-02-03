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Армянские погромы в Османской империи

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Как вы помните из статьи Кризис Османской империи и эволюция положения иноверцев, первые армяне в Османском государстве появились после завоевания Константинополя в 1453 году.


Здесь они жили уже давно, и первая армянская церковь в этом городе была построена ещё в середине XIV столетия. Чтобы уменьшить процент греческого населения в новой столице, султаны стали переселять в неё людей других национальностей и иного вероисповедания. В этот разряд попали и армяне, которые, хоть и были христианами, но не подчинялись греческому патриарху.

В 1475–1479 гг. в Константинополе появились крымские армяне, в 1577 г. – армяне из Нахичевана и Тавриза. Сама Армения была завоевана османами при султане Селиме II – в XVI веке. Но, кроме Константинополя и собственно Армении, люди этой национальности жили также в Киликии, в вилайетах Ван, Битлис и Харпут.

На протяжении веков армяне считались «надежной нацией» (Millet-i Sadika) и имели статус зимми («охраняемых»). Они платили джизье (подушная подать) и харадж (земельный налог), а также военные сборы (поскольку иноверцы не служили в османской армии и, следовательно, не проливали за империю свою кровь).

Но особо тяжелым их положение в Турции было назвать нельзя. Более того, армяне традиционно входили в состав культурной и экономической элиты османского государства, что вызывало зависть и неудовольствие многих этнических турков. Пока империя процветала, одерживала победы на суше и на море, расширяясь во все стороны, это недовольство носило сдержанный характер.

Однако с началом кризиса Османского государства неудачи всё чаще стали объяснять происками иноверцев. Особенно нетерпимо к христианам османской империи относились мухаджиры – мусульмане, переселявшиеся с утраченных территорий Закавказья и Балканского полуострова. И прежде веротерпимые султаны и визири, в надежде «выпустить пар из перегретого котла», теперь поддерживали такие настроения в обществе.

Начало армянских погромов


Первые масштабные армянские погромы начались в конце XIX столетия (в 1894–1896 гг. и в 1899 г.) – при султане Абдул-Хамиде II. Впрочем, французский посол Пьер Поль Камбон, описывая «Резню Хамида», сообщает, что в то время в Турции христиан убивали «без различия» – то есть, не только армян.

Гилберт Кит Честертон сказал тогда:

«Я не знаю, что такое восточные сладости, но подозреваю, что это резня христиан».

Этот султан, к тому же, был сыном черкешенки и в его гареме (по утверждению дочери – Айше-Султан) не было ни одной христианки, что резко выделяет его из череды других османских владык, любимыми жёнами и наложницами которых часто были которые армянки и гречанки.

Армянские погромы в Османской империи
Абдул Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи и 99-й халиф; известен попытками сохранить разваливающуюся империю, опираясь на идеологию панисламизма. Поклонник творчества И. Айвазовского, картины которого собирал. После известий об армянских погромах, художник отправил султану письмо с требованием выбросить его работы в море.

Жертвами тех погромов, по оценкам разных исследователей, стали от 80 тысяч до 300 тысяч человек. Другие вспышки насилия были зафиксированы в Адане в 1902 и в 1909 гг., где, помимо армян, пострадали также ассирийцы и греки. На «освободившиеся» земли переселялись мухаджиры.

После покушения на Абдул-Хамида II у Константинопольской мечети Йылдыз 21 июля 1905 года, организованного членами партии «Дашнакцутюн» (основана в Тифлисе в 1890 г.), отношение к армянам у этого султана, как вы понимаете, не улучшилось. Абдул-Хамид тогда уцелел лишь потому, что остановился для разговора с шейх-уль-Исламом: часовой механизм сработал раньше, взрыв был такой силы, что погиб и сам исполнитель (некий Зарех, боевик, участвовавший в ограблении Османского банка в 1896 году), и множество случайных людей.

Закончилось все, как известно, масштабной резнёй армян в 1915 году, которая произошла уже во время правления Мехмеда V – младшего брата Абдул-Хамида II.

Знаменитый закон Фатиха уже был отменён (в 1876 году), но традиции остались. И до вступления на престол Мехмед жил в постоянном страхе за свою жизнь: находился под постоянным наблюдением и не имел права разговаривать по телефону.

Мехмед V на церемонии taklid seif – опоясывания мечом» (Османа I) – 10 мая 1909 г. На эту церемонию впервые были приглашены главы Греческой и Армянской церквей, а также главный раввин Константинополя.

Автор этого рисунка польстил новому султану: известно, что тот был настолько толстым, что его с трудом удалось опоясать мечом Османа.

Меч Османа I («Меч Ислама»). Сделан похожим на Аль-Баттар – меч пророка Мухаммеда, который, согласно преданию, ранее принадлежал Голиафу и царю Давиду, и был захвачен во время осады Медины (город защищало еврейское племя Бану-Кайнука) в 624 году. Хранится в Топ-Капы

Мехмед V и его правительство

Мехмед V уже не был полновластным султаном: все свои действия он вынужден был согласовывать с руководителями партии Иттихат («Единение и прогресс»), а с 1909 года власть в стране и вовсе оказалась у «Младотурецкого триумвирата», в который входили Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша.

Энвер-паша, Джемаль-паша, Талаат-паша. В ночь на 3 ноября на немецком пароходе они были вывезены в Германию, в декабре 1918 года – обвинены в вовлечении Турции в мировую войну и в организации резни армян, заочно приговорены на родине к смертной казни.

Между тем, армяне Османской империи ещё пытались наладить сотрудничество с властями, надеясь, что ухудшение их положения носит временный характер, и скоро султан и его приближенные вернутся к диалогу с ними.

Во время Балканских войн более 8 тысяч армян пошли в турецкую армию добровольцами. Но при этом лидеры «Дашнакцутюна» после начала Первой мировой войны заявили, что армяне каждой из противоборствующих сторон должны быть лояльными своему правительству. Это вызвало неудовольствие турецких властей, которые обратились с призывом к восстанию не только к мусульманам, но и к армянам Российской империи, обещая создать после победы автономную армянскую область.

Армянская резня 1915 года


В ноябре 1914 года власти Османской империи объявили джихад воюющим с Турцией христианам. Это ещё больше накалило обстановку в этой стране, и вызвало пока ещё не санкционированные властями убийства иноверцев. Так, с ноября 1914 до апреля 1915 гг. были убиты около 27 тысяч армян и много ассирийцев (точное количество жертв с их стороны не подсчитано до сих пор).

Во время Сарыкамышской операции (январь 1915 года) министр обороны Османской империи Исмаил Энвер (Энвер-паша) во время одного из боёв был спасён офицером-армянином: Энвер даже отправил письмо армянскому архиепископу Коньи, в котором выражал армянам благодарность за их лояльность.

Но после поражения турецкой армии он обвинил в неудаче именно изменников-армян, которых призвал выселить из областей, соседствующих с Российской империей. Были разоружены все солдаты армянской национальности (многие из них потом были убиты), армянам было запрещено владеть оружием (это право они получили только в 1908 году).

Первые репрессии начались в Киликии – в городе Зейтун, куда были введены 3 тысячи турецких солдат. Часть армянских мужчин бежала в загородный монастырь, осаждая который турки потеряли 300 человек. Это кажется удивительным, но сами же армяне убедили «мятежников» прекратить сопротивление и сдаться – так велико было их желание сохранить мир с османскими властями. Все сдавшиеся армяне были убиты, а потом пришла очередь «соглашателей»: они были выселены из своих домов и отправлены в пустынную местность Дер Зор на территории провинции Конья.

С 19 апреля 1915 года начались убийства армян в провинции Ван (погибли до 50 тысяч человек). Укрепившись в своей части города, армяне сопротивлялись до 16 мая, когда подошла российская армия. Однако через 6 недель русские вынуждены были отступить, с ними на территорию России ушли и многие местные армяне.

24 апреля 1915 года в Константинополе были арестованы и впоследствии убиты 235 видных представителей армянской диаспоры, скоро число высланных превысило 5 тысяч. В это же время начались аресты армян в Адане и Александретте.

9 мая пришла очередь армян Восточной Анатолии.

И, наконец, 30 мая 1915 года меджлис Османской империи утвердил «Закон о депортации», на основании которого расправы над армянами начались во всех областях.

В июле 1915 года часть армян, живших близ Антиохии, ушла в горы, где они держались на протяжении 7 недель. Некоторые из них потом оказались во французском Иностранном легионе.

Армяне Константинополя и Эдирне пострадали всё же меньше других, поскольку в этих городах располагались посольства и консульства европейских стран. Приказ о депортации армян проигнорировал и губернатор Смирны Рахми-бей, который заявил, что их выселение разрушит внешнюю торговлю этого города.

В других местах для «лучшей организации» расправ и депортаций были созданы подчинявшиеся министру внутренних дел Талаату-паше (в будущем – великий визирь) специальные отряды – «четтес», в которые вошли освобожденные из тюрем преступники: они «помогали» армии, «Особой организации» Бехаэддина Шакира, полиции и «активистам». Талаат был откровенен, говоря в кругу своих подчиненных:

«Цель депортации армян – небытие».

Соседям-мусульманам под страхом смертной казни запрещалось укрывать армян и хоть как-то помогать им.

Чаще всего с армянами поступали следующим образом: взрослые мужчины, способные оказать сопротивление, сразу же отделялись от семей и вывозились за пределы населенных пунктов, где их расстреливали либо резали. Молодые девушки-армянки иногда передавались кому-то из мужчин-мусульман, но чаще просто насиловались.

Оставшихся угоняли в пустынные районы. Порой до места высылки доходила лишь пятая часть, многие выжившие погибали от голода и болезней. Чтобы их путь не был «слишком лёгким», Мехмет Решид, губернатор Диарбекира, распорядился прибивать к ногам депортируемых подковы. Позже этому примеру последовали и в других городах.

Впрочем, иногда и этих беззащитных армян предпочитали не уводить, а убивать на месте – их резали и закалывали штыками, порой сжигали в закрытых домах и конюшнях или топили в баржах. Всего тогда было уничтожено около 150 тысяч армян (только в городе Хыныс – 19 тысяч человек, в городе Битлис – 15 тысяч). Впрочем, это минимальная цифра: порой число жертв увеличивают до 800 тысяч, а некоторые авторы (например, Шаан Натали, о котором будет рассказано в следующей статье) – до полутора миллионов.

Известно также об экспериментах над армянами османского профессора Хамди Суата, который пытался найти лекарство от сыпного тифа. После войны он был помещён в психиатрическую больницу, а потом объявлен основателем турецкой бактериологии, в Стамбуле действует Дом-музей Суата.

На этом слайде выделены слова: ÇaĞdaŞ Türk Patolojİsİnİn Kurucusu – «Основатель современной турецкой патологии»

Уже 24 мая 1915 года Великобритания, Франция и Россия в совместной декларации осудили Турцию, признав массовые убийства армян преступлением против человечности.

Однако массовые расправы над армянами продолжались до осени 1916 года: только из Эрзерума были высланы до 65 тысяч армян, (многие из них убиты). Отдельные эпизоды расправ отмечались вплоть до капитуляции Турции в 1918 году. А в сентябре 1917 года были уничтожены армянский и греческий кварталы в городе Смирна (Измир).

Об этом было рассказано в статье Рождение Турецкой Республики.

Следует сказать, что параллельно с армянами на территории Османской империи в это время уничтожались также ассирийцы и понтийские греки. В Греции события тех лет называют «Великой катастрофой». С 1900 по 1922 гг. христианское население той же Анатолии уменьшилось с 25 до 5 %. А в современной Турции доля христиан в населении составляет менее 1 %.

В настоящее время памятники, посвященные жертвам армянской резни 1915 года стоят в 22 странах мира. Помимо Армении, их можно увидеть во Франции, в США (3), Канаде, Болгарии, России (2 – Ростов, Ижевск), Австралии, Швеции, Дании, Бельгии, Австрии, Венгрии, Бразилии, Аргентине, Уругвае, Грузии, Индии, Ливане, Иране, Египте, Сирии и на Кипре.

Мемориал Цицернакаберд, Армения

Памятник в Бургасе, Болгария

Памятник в Ижевске

В следующей статье мы поговорим о ситуации в Азербайджане и Нагорном Карабахе. А также – об операции «Немезис» по физическому уничтожению турецких сановников, виновных в организации массовых убийств армян в 1915–1916 гг., и лидеров Азербайджана, причастных к резне армян в Шуше и в Баку в 1918–1920 гг., инициатором которой стал Акоп Тер-Акопян, более известный под именем Шаан (Шаган) Натали.
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Использованы фотографии:
Википедия/German traveler, American red cross,
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147 комментариев
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  1. Кроу
    Кроу Вчера, 05:19
    +15
    Так и не признали турки геноцид армян.
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 06:42
      +9
      И не признают.
      Им с того никакой выгоды.
      1. mat-vey
        mat-vey Вчера, 07:16
        +5
        Цитата: nsm1
        И не признают.

        а заставить ,как немцев некому .
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Вчера, 08:09
      +17
      Цитата: Кроу
      Так и не признали турки геноцид армян.

      Собственно более правильно было бы называть это геноцидом христиан Османской империи, так как пострадали не только армяне, а ещё греки, ассирийцы и другие немусульмане. Эта неоправданная жестокость собственно и привела в дальнейшем к краху Османской империи, наряду с другими обстоятельствами, а ненависть порождённая в те времена - продолжает жить и сейчас.
      Автору - Респект, ждём продолжения.
    3. vladcub
      vladcub Вчера, 09:46
      +4
      Возможно, в 70-х полуофициально и признавала, а нынешний "Султан" скорее себе "колокольчики" обрезки,а не признает
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 05:26
    +6
    Помню известную фразу из фильма "Иди и смотри"...как сказал эсэсовец ...Вас не должно быть.
    Насмотрелся что творили с армянами в недавней войне в КАРАБАХЕ...как будто снова вернулся прошлый век в нашу реальность...цивилизованный лоск быстро слетает с людей и они элементарно превращаются в садистов и зверей.При определенных условиях массовая резня армян может снова повториться,армянам надо помнить это всегда...впрочем как и нам.На Украине русскоязычное население может оказаться в таком же положении ,если дасть волю местным бандеровцам.
    Благодарю автора за статью. hi
    1. mat-vey
      mat-vey Вчера, 06:47
      +12
      Цитата: Леха с Андроида.
      .На Украине русскоязычное население может оказаться в таком же положении ,если дасть волю местным бандеровцам.

      Русскоязычное и в Армении может оказаться в таком же положении ...Бывшие республики СССР уже на практике показали ...да и некоторые российские то же ..
      1. icant007
        icant007 Вчера, 07:24
        +6
        Цитата: mat-vey
        Русскоязычное и в Армении может оказаться в таком же положении .


        Да там их уже давно нет.
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 07:34
          +3
          Цитата: icant007
          Цитата: mat-vey
          Русскоязычное и в Армении может оказаться в таком же положении .


          Да там их уже давно нет.

          Есть - военные и их семьи .
          1. 210окв
            210окв Вчера, 09:51
            +5
            Это граждане России. А Армения кстати, сейчас представляет мононациональную республику.
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 10:08
              +2
              Цитата: 210окв
              Это граждане России.

              Это которые типо "оккупанты"?Так они говорят что с национализмом там не всё гладко - и среди своих меньшинств есть не те ...
            2. nsm1
              nsm1 Вчера, 11:49
              +1
              Она всегда была таковой.
      2. nsm1
        nsm1 Вчера, 07:24
        +8
        Вы явно не в курсе про Армению.
        Русскоязычных там гоняли всегда, и при СССР точно так же.
        Армения всегда была самой мононациональной среди всех республик бывшего СССР.
        Как-то читал мемуары специалиста по электрическим машинам, нельзя было прямо написать, но понять можно, типа "работать стало не возможно, мне пришлось искать хоть какое-то место", вне Армении в смысле.
        Сейчас там доля русских не доходит до 0,5%
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 07:36
          0
          Цитата: nsm1
          Вы явно не в курсе про Армению.
          Русскоязычных там гоняли всегда, и при СССР точно так же.

          а что хуже "может стать" или "уже есть,было"?
          1. krot
            krot Вчера, 08:54
            0
            Цитата: nsm1

            Как-то читал мемуары специалиста по электрическим машинам, нельзя было прямо написать, но понять можно, типа "работать стало не возможно, мне пришлось искать хоть какое-то место", вне Армении

            Напомните фамилию и имя этого специалиста, которого вы читали мемуары? laughing Если не запамятовали!
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 08:59
              +1
              Цитата: krot
              Напомните фамилию и имя этого специалиста, которого вы читали мемуары? laughing Если не запамятовали!

              Вы меня с кем то путаете..
              1. krot
                krot Вчера, 09:00
                -3
                Цитата: nsm1

                Если умеете читать, то увидите к кому было обращение.. Но ни как не к вам! )
                1. mat-vey
                  mat-vey Вчера, 09:02
                  +1
                  Цитата: krot
                  Цитата: nsm1

                  Если умеете читать, то увидите к кому было обращение.. Но ни как не к вам! )

                  Ветка меня оповестила,а до вашего адресата ваш пост может и не дойти,если специально диалоги не просматривать .
                  1. krot
                    krot Вчера, 09:04
                    -5
                    Ветка меня оповестила

                    По другому никак тут и не получится, ветка одна! hi
                    1. mat-vey
                      mat-vey Вчера, 09:06
                      0
                      Ну вы же мне отвечаете?А я вам ..И стрелка показывает что именно вам ...
                      1. krot
                        krot Вчера, 13:00
                        0
                        Это не ваша ветка, к сведению.. wink И кому предназначались мои слова, были доведены до адресата)
                      2. mat-vey
                        mat-vey Вчера, 13:12
                        0
                        Цитата: krot
                        Это не ваша ветка, к сведению

                        К сведению ещё раз - уведомление пришло мне,стрелка с вашего поста указывала на ответ мне .Есть претензии - к администрации,или просто надо быть внимательнее .
                      3. krot
                        krot Вчера, 13:16
                        -4
                        Что вы мне пытаетесь доказать? Какие претензии к сайту, вы о чем? laughing Меня лично все устраивает.. И как хочу, так и пишу, и кому мои слова были адресованы я даже указал ссылкой и написал его ник laughing Вы не читаете совсем, а только стрелками своими забавляетесь? ) Бросьте свое занудство!
                        За сим откланялся. hi
                      4. mat-vey
                        mat-vey Вчера, 13:24
                        0
                        Цитата: krot
                        Что вы мне пытаетесь доказать?

                        Это вы с этим всё носитесь ...кликнул раз не туда и уже полдюжины постов из пустого в порожнее ..
  • aybolyt678
    aybolyt678 Вчера, 05:41
    +3
    Турция продвигала панисламизм, они декларировали что все принявшие Ислам на захваченных территория не подвергнутся гонениям и резне. Якобы достаточно для этого трижды произнести фразу " ля илля иль алла вэ магомет расул алла" нет Бога кроме Аллаха и Магомед пророк его. Непонятно, насколько жестко уничтожались армяне, чисто по национальному признаку или все таки за Христианство?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 05:47
      +4
      чисто по национальному признаку или все таки за Христианство?
      Думаю скорее по этническому признаку...что удивительно в истреблении армян принимали участие также и курды которых сейчас гнобят турки по всем фронтам.
      1. Alex013
        Alex013 Вчера, 08:45
        +4
        Скорее по религиозному. Под замес попали армяне, греки, ассирийцы и другие христиане. А курды (мусульмане) были кочевниками, потом турки их сделали оседлыми, как раз на опустевших землях Карса и др.
    2. nsm1
      nsm1 Вчера, 06:42
      +3
      Пока Турция продвигала панисламизм особых гонений не было, аналогов инквизиции там не найти.
      Но, когда по примеру европейских стран турки перешли к националистической повестке так и начались погромы.
    3. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 16:05
      +1
      Кстати, арабам (хоть и мусульманам) тоже перепало, за нелояльность и сепаратизм.
  • Korsar4
    Korsar4 Вчера, 06:03
    +8
    Сложно для себя первый раз порог переступить.
    А потом запах крови вокруг - и понеслось. И уже непонятно, сколько человеческого в человеке остается.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Вчера, 18:47
      +1
      Цитата: Korsar4
      И уже непонятно, сколько человеческого в человеке остается.

      пищевой, половой, и доминирования - это все инстинкты животных. Что есть в человеке человеческого?
      1. Korsar4
        Korsar4 Вчера, 19:25
        +2
        Нижние ступени пирамиды Маслоу.
        Ещё есть альтруизм и самореализация.

        Впрочем, в «Морском волке» Джека Лондона многое описано. И Спенсер не зря упоминается.
  • Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 06:11
    +14
    Валерию, конечно, спасибо, но настроения прочитанное не прибавило. Страшно подумать во что превращается человек, если волею судьбы, или правителей наружу выплёскивается всё то, что ранее скрывалось под маской благопристойности.
    Можно сколько угодно говорить о вечном антагонизме между христианами и мусульманами, но я, читая эту статью, всё время вспоминал нацистские лагеря смерти с поставленным на поток истреблением людей любых национальностей и конфессий.
    Не в национальности и вере дело, а в самом человеке, наверное...
    1. Korsar4
      Korsar4 Вчера, 06:28
      +7
      А с чего оно прибавит.
      Находят виновных. Покатился камешек. И лавину уже не остановить.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 06:30
        +7
        Грустно всё это... Привет, Сергей, доброго утра. hi
        1. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 06:39
          +8
          Доброе утро, Константин!

          Люди - хорошие.
          Но система не может не оставить отпечаток.
          А иногда система становится жестокой и агрессивной. Вплоть до безумия.
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 06:52
            +8
            Люди - хорошие.

            Ага, вон, опять какая-то г н и д а вылезла с минусами и, главное, почти всем подряд.
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Вчера, 07:00
              +9
              Ага, вон, опять какая-то г н и д а вылезла с минусами и, главное, почти всем подряд.

              Отряд форумчан ВО с предателем внутри...как в известном анекдоте. what
              1. mat-vey
                mat-vey Вчера, 07:05
                +3
                Цитата: Леха с Андроида.
                Отряд форумчан ВО с предателем внутри...как в известном анекдоте.

                А просто людей с проблемами вы не исключаете?Не зависимо от гражданства?
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Вчера, 07:12
                  +5
                  А просто людей с проблемами вы не исключаете?Не зависимо от гражданства?

                  Не исключаю...поэтому не указываю ни национальности ,ни гражданства...у каждого свои тараканы в голове. hi
                  1. mat-vey
                    mat-vey Вчера, 07:13
                    +3
                    Цитата: Леха с Андроида.
                    у каждого свои тараканы в голове.

                    Да жирные какие)))
                  2. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 08:20
                    +4
                    Тараканов травить надо, иначе сожрут кору... головного мозга.
                2. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 08:18
                  +6
                  Людям "с проблемами" нужно по врачам ходить и здоровье лечить, а не гадить окружающим дабы эго своё потешить.
                  1. mat-vey
                    mat-vey Вчера, 08:42
                    +3
                    Цитата: Морской Кот
                    Людям "с проблемами" нужно по врачам ходить и здоровье лечить, а не гадить окружающим дабы эго своё потешить.

                    А я разве против?
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 08:51
                      +6
                      Так выпьем за единство мнений, Коллега! (но не с утра)smile drinks
                      1. mat-vey
                        mat-vey Вчера, 09:00
                        +5
                        Цитата: Морской Кот
                        (но не с утра)

                        Страна большая,где то уже не утро )..
              2. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 07:07
                +5
                Расскажи, я что-то не помню. smile
              3. Korsar4
                Korsar4 Вчера, 07:41
                +5
                Хотелось бы узнать персонажа под маской?
            2. Korsar4
              Korsar4 Вчера, 07:40
              +5
              Можешь обьяснить - почему тебя это задевает?
              Если это выпад - он проходит мимо.
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 08:22
                +7
                Да нет, какое там задевает, просто не люблю инфузорий с комплексом коммунальной кухни: никто не видит - плюну соседу в кастрюлю.
                1. Korsar4
                  Korsar4 Вчера, 08:39
                  +5
                  Тогда есть смысл начать с того: что в наших кастрюлях?
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 08:54
                    +5
                    Ну, если, образно выражаясь, под "кастрюлей" иметь в виду собственный котелок, то -- да. Это ты здОрово пометил. smile
                    1. Korsar4
                      Korsar4 Вчера, 12:00
                      +4
                      Просто модель. И модель коммунальной квартиры ничуть не хуже любой другой.
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 18:17
                        +3
                        И модель коммунальной квартиры ничуть не хуже любой другой.

                        !Не хуже..." Ты просто не жил в коммуналке. laughing
                      2. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 19:22
                        +3
                        Не жил. И москвичом ни разу не был, и петербуржцем тоже.
                        И, вообще, чуть позже родился.

                        Правда, в детстве были всякие условия жилья - но не долго.
                        А «китайское общежитие» в квартире собственными детьми заполнил. Да и то старшие выросли.
                      3. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 19:28
                        +3
                        Так я тоже не в Москве родился. Отца перевели в столицу в конце сороковых и сначала жить приходилось и в гостинице и в коммуналке, а детская память очень крепкая.))
                      4. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 21:43
                        +2
                        Да. Есть вещи с дошкольного времени, которые в память врезались.
                      5. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 21:50
                        +2
                        "И память с сердцем говорит"(с)
                      6. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 21:53
                        +2
                        https://stihi.ru/2001/11/20-264
                      7. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 22:04
                        +2
                        У меня прАМблемы с загрузкой, мой комп уехал в Москву на капремонт, а я сижу на ископаемом лэптопе, хочет грузит, не хочет не грузит. Тоска...
                      8. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:24
                        +2
                        Тоже с планшета.
                        Лет 20 назад навеяло:

                        Гляжу в окно. На белую страницу.
                        И понимаю в тишине ночи:
                        Что сызмальства сумело полюбиться,
                        О чем напомнит огонек свечи.

                        Любимая скамеечка у печки.
                        Дрова в корзине. Чудо из чудес -
                        Огонь как искрометное сердечко
                        Заводит танец. Таинство небес...
                      9. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 22:28
                        +2
                        Спасибо, очень пришлось по душе, тем более, что я сейчас в одиночестве, Маша уехала по делам в Москву. Дома пусто и даже кот не спасает.
                      10. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:33
                        +2
                        В вашу сторону. От Подмосковной Мещёры до Рязанщины - рукой подать.
                      11. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:34
                        +2
                        Тогда продолжу.
                        На эту же, примерно, тему:

                        Простые вещи: ковшик, чугунок
                        Из детства в памяти уютно загнездились.
                        Уклад меняется. Но этот образ вылез.
                        С ним ничего поделать я не мог.

                        Всё больше разноцветной мишуры.
                        Раскраска маскирует суть зловеще.
                        Основа приснопамятной игры
                        Незыблема. И в ней простые вещи.
                      12. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 22:41
                        +2
                        Хорошо, мне нравится.))
                      13. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:54
                        +2
                        До рассвета - не так уж долго. И компьютер отремонтируют. Да и весна не за горами.

                        Со Сретения можно ее встречать, когда цыган шубу продаёт.
                      14. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 03:33
                        +2
                        Извини, что-то меня резко сморило, бухнулся в койку и проспал четыре часа.
                        Про цыгана хорошо, в смысле весны, гуманный цыган, шубу ворует когда весна на подходе.))
                      15. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 03:36
                        +2
                        И хорошо. 4 часа сна дают бодрость.

                        Мне нравится делить сутки на 4-х часовые отрезки.
                        А ещё лучше - как японцы: на двухчасовые.
                        Слышал, наверняка: час быка, час зайца, час птицы.
                      16. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 04:15
                        +2
                        Слышал, конечно, а "Час Быка" Ефремова в своё время читал. Только с бодростью у меня как-то не очень, ползаю по дому как снулая рыба. А настроение, в общем, нормальное.
                      17. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 04:45
                        +2
                        А ещё мне очень нравится такое обозначение времени: час между волком и собакой.
                      18. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 04:54
                        +2
                        Как там было у Штильмарка:
                        "Что, волки, тесно вам стало на одной дороге с леопардом?"
                      19. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 05:05
                        +2
                        А вот Штильмарк мне во время не попался.

                        Но и Багира тоже хороша (или хорош).
                      20. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 05:10
                        +2
                        Любимая книга детства про пиратов, не считая, конечно, "Капитана Блада".
                        А Багира, наверное, всё-таки -- она.))
                      21. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 05:27
                        +1
                        Это в нашем варианте перевода.
                        А сын Штильмарка - уважаемый человек в природоохранном движении.

                        Пиратская тематика - моя. Времён парусов, конечно.
                      22. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 05:34
                        +1
                        В паровом флоте тоже были моменты, Жорж Блон свой рассказ об "Эмдене" озаглавил -- "Последний корсар", но это была уникальная история.
                        Нет желания написать что-нибудь о пиратских буднях, к примеру о кругосветке Дрейка?
                      23. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 05:48
                        +1
                        Есть. Но не в ближайший год.
                        В феврале мне погасить вексель перед Антоном. Потом - точно 2-3 месяца пауза.

                        Дрейк известен хорошо.
                        А тот же Дампир заслуживает пристального внимания.

                        А начал бы вообще с темы: «Корабельный лес».
                      24. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 06:02
                        +1
                        Да, Дампир был ещё и картограф, много полезного сделал помимо основной своей "работы". Но ведь и Дрейк, занимаясь отчаянным грабежом, попутно составил карты восточного и западного побережья Южной Америки, того самого, что испанцы от всех тщательно скрывали.
                        Из пиратской когорты мне ещё интересен Томас Довер, капитан-доктор, его настойкой, поди, пользуются и по сей день.
                        А начал бы вообще с темы: «Корабельный лес».

                        Так за чем дело стало? smile
                      25. Korsar4
                        Korsar4 Сегодня, 06:48
                        0
                        Наверное, за виртуальным листочком запланированного на год 2021.

                        Хотя тут можно двух зайцев убить.
                        Но раньше сентября точно не возьмусь. А за это время много воды утечёт.

                        Возвращаясь к кругосветкам: ещё интересно про капитана Кука и ботаника Форстера.
  • депрессант
    депрессант Сегодня, 05:16
    +2
    Еще как чугунок помню! У бабушки, в кубанской станице. И ухват, чтоб его доставать из раскаленного печного жерла. И летнюю печь перед домом. Не топить же внутреннюю по жаре. Навеяло...
  • Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 05:28
    +2
    В деревенских печках что угодно найти можно. Мужики как-то взялись перекладывать печь в избе у одной бабули. Старые кирпичи все самодельные были, один кирпич раскололся и из него вывалился замотанный в тряпку "Наган". Внук глаза вытаращил: "Откуда?"
    А бабуля говорит:" Дедов".
    Внук: "А мне чего не сказала?"
    А она в ответ: "А чего говорить, он лежит, есть-пить не просит, ну и пусть себе",
    Такая вот история.))
  • Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 05:28
    +2
    А у нас перед домом керосинка была. И самовар там же ставили. Подмосковье.
  • vladcub
    vladcub Вчера, 10:14
    +6
    Кост,привет. Ты ,утром завтракал,а минусовщику запрещаеш.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 19:32
      +3
      Привет, Слава. Я позавтракал два часа назад, потому как спать лёг после "суток" в десять утра. У меня со временем всё весьма относительно. Вот вы, ближе к ночи, разбежитесь по койкам, а мне сидеть до утра, пока хоть как-то ко сну не поклонит.
      А минусовка, да хрен с ней, минус-то запретить можно, а склочный характер у индивида -- нет, с чем родился, с тем и помрёт. laughing
  • депрессант
    депрессант Вчера, 10:44
    +5
    Доброе утро, коллеги!)))
    Дочитала до вашей гневной реплики, Константин, и поправила положение всем присутствующим -- от начала до конца. Но я одна, а диверсантов может быть много. Ну, что ж... как говорится, чем могу, хоть так.
    1. Korsar4
      Korsar4 Вчера, 12:01
      +5
      Людмила Яковлевна: «депрессантом по диверсанту» - это уже метод.
      1. Пане Коханку
        Пане Коханку Вчера, 13:59
        +5
        Людмила Яковлевна: «депрессантом по диверсанту» - это уже метод.

        А "панекохантом"? laughing поправил Вам карму еще раз, но в спор лезть не буду. Ну его. drinks
        1. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 19:20
          +2
          Срочно включить в походную аптечку.
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 19:40
      +3
      Добрый вечер, Людмила. love
      За карму от всех спасибо. Только они не "диверсанты", а... не хочу в присутственном месте употреблять слово, наиболее подходящее по определению этих типов. Мне тут один "товарищ" даже в личку попенял, что я "истерю как баба" по поводу этих минусов, но с этим всё понятно -- с его стороны это просто маленькая месть за одно моё выступление.
      Люди порой бывают очень смешными. wink
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 22:43
        +2
        Вообще-то минус больно ранит и занимает мысли. Но ещё больнее ранит несерьезное отношение к реплике. Человек старался, вкладывал душу, тратил время быстротечной жизни (кстати, время быстрее пошло), а ему говорят "хи-хи-с!"
        А с третьей стороны, избыточная толерантность к собеседнику способна превратить форум в сборище вежливых идиотов, из которых одни произносят нудные, скучные речи, а другие столь же скучно и нудно в тех же выражениях ими восхищаются, либо возражают. И каждый боится произнести глупость, а она, зараза такая, отчего-то произносится, и запрещенка, бывает, прорвется. И вот уже, Администратор, зевнув, устало пишет скучное сообщение о бане...
        В общем, от форума устаешь -- душевно, морально, физически. А тут -- минус, и смотришь на него вытаращенными глазами: "А меня-то -- за шо?" crying wassat
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 04:20
          +1
          Доброе утро, Людмила. love
          (кстати, время быстрее пошло),

          А у меня чтой-то тянется словно резиновое, вот сижу и думаю, чем бы себя сегодня занять. smile
          Да, полистайте эту страничку, вчера поздно вечером наш Сергей выложил свои стихи, мне понравилось.))
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 04:53
            +2
            Вот разбудили же Вы меня своим комментарием! Сплю, вижу какой-то гнусный сон, а тут -- громовое, протяжное, будто из-под небесья: "Вставай... Читай..." А у нас 4.50 утра. Иду читать.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 04:57
              +2
              У нас столько же. Мы тут с Сергеем и сейчас развлекаем друг друга -- присоединяйтесь. drinks
            2. депрессант
              депрессант Сегодня, 05:00
              +2
              Где?!?... Ничего не нашла!
            3. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 05:07
              +2
              Немного повыше, вчера и сегодня.
  • aybolyt678
    aybolyt678 Вчера, 08:15
    +7
    Цитата: Морской Кот
    Не в национальности и вере дело, а в самом человеке, наверное...

    А обратили внимание к какому делению людей подходим сегодня? - относишься ли ты к золотому миллиарду или нет? И наша власть все свои силы последние 30 лет прилагала к тому чтобы дать сигнал Западу - ты такие, мы избранные, мы с вами!!!
    Цитата: Морской Кот
    Страшно подумать во что превращается человек, если волею судьбы, или правителей

    интереснее всего наблюдать как происходит трансформация общественного сознания(сознание среднего человека) нагляднее всего это видно на Германии 30х годов, или Перестройка 80х. Но технологии совершенствуются.
  • icant007
    icant007 Вчера, 06:40
    +4
    Были разоружены все солдаты армянской национальности (многие из них потом были убиты), армянам было запрещено владеть оружием (это право они получили только в 1908 году).


    Какой-то непонятно, 1908, если речь идет о первой мировой.
    1. ВлР
      ВлР Вчера, 07:42
      +10
      В 1908 году армянам на территории Османской империи разрешили владеть оружие. В 1915 г. - снова запретили.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 10:20
        +4
        самое время,провести аналогию с историей Китая,там тоже запретили...родились в результате "нунчаку"(любил по молодости,теперь больше по башке) есть текстолитовые...блин... нет нету, щас пойду выброшу... попилю....на шайбы... всё...Майор не беги,опоздал.нету.
    2. vladcub
      vladcub Вчера, 10:04
      +4
      Сам на это обратил внимание
  • Ольгович
    Ольгович Вчера, 09:09
    +6
    А в сентябре 1917 года были уничтожены армянский и греческий кварталы в городе Смирна (Измир).

    Это произошло много позже, в 1922 году.
    сжигали в закрытых домах и конюшнях

    в прошлой статье доказывалось, что этого не делали, чтобы сохранить дома.

    Убивали армян не только турки, но и курды и ве остальные мусульмане Турции.

    Погромы армян происходили и много позже-в середине 20 век, еще и после ВМВ.

    Верно скаазно, что геноциду подверглись не только армяне, но и греки, ассирийцы и пр.

    Общий же вывод можно сделать такой: ВСЕ, кого не успела освободить РОССИЯ от турецкого ярма в 18-19 веках -были вырезаны.

    Помнят ли об этом, понимают ли это сегодня румыны, болгары, черногорцы, македонцы, сербы и пр?

    Увы, во многом, нет.
    1. vladcub
      vladcub Вчера, 10:03
      +5
      Вы во многом правы
    2. ВлР
      ВлР Вчера, 10:27
      +1
      Цитата: Ольгович
      А в сентябре 1917 года были уничтожены армянский и греческий кварталы в городе Смирна (Измир).

      Это произошло много позже, в 1922 году.[

      Это - уже полное уничтожение, я о б этом писал в прошлой статье. А в 1917 году - первые эксцесы (в 1915 году, как я писал, губернатор Измира просаботировал указ о депортации армян, испугавшись экономических последствий). Да, теперь вижу, что формулировка не очень четкая в этом месте оказалась. Уничтожение не кварталов, а армян и греков этих кварталов.
      1. Ольгович
        Ольгович Вчера, 11:19
        +1
        Цитата: ВлР
        Это - уже полное уничтожение, я о б этом писал в прошлой статье.

        Вы пишете в этой статье:
        А в сентябре 1917 года были уничтожены армянский и греческий кварталы в городе Смирна (Измир).

        Об этом было рассказано в статье Рождение Турецкой Республики.


        Но об уничтожении армян в сентябре 1917 года в прошлой статье "Рождение Турецкой Республики" нет ни слова.

        И это логично, т.к. в 1917 г не было- ни Республики , ни резни.
    3. icant007
      icant007 Вчера, 11:50
      +3
      Цитата: Ольгович
      Убивали армян не только турки, но и курды и ве остальные мусульмане Турции.


      И даже стамбульские евреи. По свидетельству израильского историка Яира Орона.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 17:01
        +6
        Цитата: icant007
        Цитата: Ольгович
        Убивали армян не только турки, но и курды и ве остальные мусульмане Турции.


        И даже стамбульские евреи. По свидетельству израильского историка Яира Орона.

        Я читал, что евреи, как и некоторые турки, укрывали у себя армян, греков и ассирийцев. Причём в отличие от турок, их за это не наказывали - откупались, наверное request
        Но, наверное, Орон имеет в виду двух этих персонажей:
        помощником полицмейстера Константинополя стал Авраам-бей, а охранное отделение турецкой столицы возглавил Самуил-эфенди. Оба еврея вступили в партию «Единение и прогресс» и находились под покровительством Талаат-паши
        1. icant007
          icant007 Вчера, 17:54
          +2
          Цитата: Krasnodar
          Но, наверное, Орон имеет в виду двух этих персонажей:


          Подробностей не знаю. Надо его книгу читать.
        2. Толстый
          Толстый Вчера, 18:56
          +3
          Привет, Альберт. У меня тоже вдруг возникли вопросы к автору. Статья Валерия очень хорошая.
          Но как-то "на скорую руку". Не характерно. Читаю, чешу "репу" recourse
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 20:24
            +3
            О, рад видеть, приветствую, Андрей Борисович! hi
            Тема, на самом деле, требует написания очень многих статей, одной не ограничишься. Все началось с появления в Османской империи армян, получивших высшее образование в Западной Европе, которые начали мирную, в начале, борьбу за равноправие армянского населения Турции. Речь идёт о начале 80-х 19 века. Оттуда все покатилось к черт знает чему - массовой резне. Тут нужен цикл статей, начиная с Великой Армении, завоевания турками Малой Азии и т.д.
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 20:59
              +3
              hi И я Рад, Альберт!
              Бро! Тут такое дело...
              Валерий и так "пашет аки пчела" и эта статья не первая. Скрупулезен, как микроскоп, за что огромная ему благодарность. Тут не к нему вопросы. А нужен ему хайп и холивар? А нам?
              Я думаю серьезному, человеку это все в тягость. Это трагедия! Пошутишь, и по праву недоумком слыть станешь.....
              "Well alas we've seen it all before
              Knights in armour, days for yore
              The same old fears and the same old crimes
              We haven't changed since ancient times" - Дайр Стрейтс.
              (Увы мне, раньше видел это все
              Рыцари в доспехах, дней былых
              Все тот же страх и те же банды
              Мы изменились? - Нет, Бро...)
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 21:56
                +3
                Замечательное сравнение! "Скрупулезен, как микроскоп". Нравится мне такая образность речи ))) hi
                1. Толстый
                  Толстый Вчера, 22:14
                  +2
                  На вас равняюсь, леди Людмила love
                  1. Korsar4
                    Korsar4 Вчера, 22:28
                    +1
                    Обращение как к леди Ровене.
                    1. Толстый
                      Толстый Вчера, 22:48
                      +1
                      Ну если Людмила Яковлевна — знатная саксонка,и ее опекал в молодости сам Седрик Ротервудский ,и она внучка короля Альфреда Великого.... Тогда да - Ровена yes
                      А по общению: Знает себе цену, но не надменная и обладает чувством собственного достоинства, она добрая, умная, умеет вести себя в обществе. fellow Словом - леди.
                      1. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:57
                        +1
                        Персонажей для рыцарского турнира подобрать, наверное, проще на форуме.

                        А йомены, мелкота, своими состязаниями забавляются.

                        А кандидатов в Вамбы- хоть отбавляй’
                      2. депрессант
                        депрессант Вчера, 23:03
                        +2
                        Ну, ребята, это уже наговор! Какая из меня леди! wassat Матушка моя старалась как-то меня к этой разновидности человеческой особи привести, но я ей успешно противостояла, и вышло по-моему, а не по-вашему. Как там? "Генералы песчаных карьеров"? Предлагаю: "леди из хрущёвки", коронавирусная разновидность. М-да...
                      3. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 23:05
                        +2
                        А то, что леди избегают общеобразовательных школ вполне вписывается в общую картинку.

                        «Заметьте, не я это предложил» (с).
                    2. Толстый
                      Толстый Вчера, 23:15
                      +2
                      Сергей! Лучше не надо! А то от душевной широты начну пересказывать "Слово о полку игоревом" в нурманском стиле: "Ярислефдоттир в Путивле плаче..." и т.д., а Вы за кумпанию подхватите и получится сага, не хуже, чем у признанных скальдов
                      Даже если вы противник нормандской теории, чую - не сможете удержаться. laughing
                      Мы же хоть и олухи ( нормандское?), но вполне вменяемые drinks
                      Замнем для ясности?
                    3. Korsar4
                      Korsar4 Вчера, 23:20
                      +2
                      Замнём так замнём.
                      Так и не раскрытой осталось тема Конунга Ярицлейва.
                      А жаль.
                      Поддержать же сагу - завсегда.
                      В Карелии был.
                      В Похъела тоже.
        3. Krasnodar
          Krasnodar Вчера, 22:30
          +2
          У него цикл статей про народы, населявшие Османскую Империю. Армян не упомянуть он не мог, но лезть а эту тему глубже справедливо не стал )).
  • vladcub
    vladcub Вчера, 10:02
    +2
    Валерий, как всегда просвищаете нас. Скажу о себе:раньше считал,что много знаю по истории, а теперь вижу, что самоуверенный неуч
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 10:13
      -1
      Цитата: vladcub
      Валерий, как всегда просвищаете нас.

      а где у Вас "свищ" образовался ? ( я с чисто медицинской и народной медицины интересуюсь...) могу дать рецепты...
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Вчера, 16:24
        +4
        А если не цепляться к букве "и",а по сути?
      2. vladcub
        vladcub Вчера, 18:14
        +1
        Спасибо за заботу. С божьей помощью справлюсь сам. А Вам нравятся работы Валерия ,а то я не пойму
    2. Толстый
      Толстый Вчера, 19:00
      +1
      Слава, не понял! Вы так о себе или об авторе? Валерий - дока, но и он может впасть в "ересь глобализма" laughing request
  • депрессант
    депрессант Вчера, 11:03
    +5
    Никогда не любила историю, немного интересовалась археологией, и, только прочитав до конца эту статью Рыжова -- эту! -- конкретно именно эту, поняла разумом то, что понимала всегда инстинктами и что ими же понимают люди, стягивающиеся из всех регионов страны в Центральную Россию, -- история, археология -- важнейшие из наук. А народ это всегда понимал -- "где родился, там и пригодился".
    История устанавливает границы истоков твоего народа, очерчивает фигуру на поверхности планеты -- Земля, вычленяя ту часть этой поверхности, которая принадлежала только твоим предкам, значит принадлежит только тебе и никому больше. И никто посторонний не вправе указывать, как мне жить на этой части. Хочешь указывать -- становись моим народом, называйся мной. Вывод страшненький, но он неизбежен. Не став мной, пришелец неизбежно захочет, чтобы я стала им, а я не могу. Да, это страшный вывод, и он лишь часть теснящихся мыслей.
    1. Korsar4
      Korsar4 Вчера, 12:02
      +4
      Только по поводу границ какие драки не идут. Самый страшный вопрос - межевой.
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 13:51
        +7
        Коллега Korsar4, я немного о другом))))
        Продолжая не очень любить историю за те ужасы, которые в ней заключены, я думаю о сопоставлении личного и общественного.
        Вот, скажем, армяне.
        Было большое Армянское царство, но они проиграли значительную часть своей территории. Проиграли, но остались на ней, на завоеванной. Как надо ставить вопрос? Или вы продолжаете бороться за эту часть, организуя партизанское движение, жертвуя жизнями, или, если смирились, думайте что для вас важнее: сохранение прежнего образа жизни и религии, либо выживание ваших потомков. Если последнее, то, хоть это и крайне обидно, принимайте веру завоевателей, его образ жизни и забудьте, что вы армяне. Станьте турками. Ведь завоеватель жесток, силен и по всему видно, что он надолго, не собирается уходить. И хоть вроде бы лоялен к церкви и образу жизни покоренных, но будьте умными, соизмеряйте возможности. Что важнее -- потомки или сохранение образа жизни в форме церкви, обычаев?
        Но нет! В стране турков они захотели остаться армянами и получили геноцид. Я понимаю источник такого поведения отгеноциденных впоследствии армян. Он в том, что была неотгеноциденная царским режимом Армения. Источник какой-то не ясной для меня надежы.
        Для меня важнее другое -- в чем основа абсолютной ненависти армян в Армении в отношени русских. И это при том, что огромное количество армян проживает в России, и примеры их похабного поведения в отношении русских здесь, прямо в моем поселке, я наблюдала неоднократно. В том числе имею примеры такого же и даже худшего поведения в отношении русских со стороны азербайджанцев. Не наша ли слабость в форме вдолбленной в наши головы в течение нескольких поколений толерантности в формате "в мыслях держи что угодно, наружу -- интернационализм"? Слабость, сочетаемая с катастрофой СССР, равносильной катастрофе русской нации?
        1. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 15:37
          +3
          Людмила Яковлевна, Вы затронули огромнейший материал с огромным количеством тем. И бы охотно Вами обсудила их все по отдельности,но это не реально .
          Попробую высказать свое мнение по двум трем темам,но говорю сразу: мне страшно :не продуманных эмоций
        2. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 15:59
          +2
          "организуя партизанское движение",чтоб организовать такое движение нужен харизматичный лидер и общая цель. Например , ВМВ ,вроде была общая цель борьба с оккупантами, но во Франции , маки,почему такое название не знаю,практически отсутствовали. В Польше хоть и различные, но были партизаны:АК,АЛ и они сопротивлялись. В Чехословакии,мне удобнее среднее название,словаки относительно сопротивлялись,а чех ..
          В Советском Союзе коммунисты были во главе и партизанскте движение было широким. Во Франции или Бельгии коммунисты не смогли организовать.
          Тут очень много мне не понятного
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 16:37
            +1
            Да, видите ли, все же Бельгия, Франция, Германия, прочие европейцы -- это люди близких вероисповеданий, переплетенных между собой культур, наук и уровня экономического развития, -- народы, которые постоянно воевали между собой, хорошо знают друг друга и -- удивительное дело -- готовы охотно потреблять культурные, научные, технологические и прочие достижения друг друга, так как они у них, строго говоря, совместные. Армяне и турки -- они разные по религии, обычаям и как бы ни пыжились, по собственным культурным и научным достижениям в те далекие времена были одинаково архаичны. Архаика болезненно переносит потерю территории. Хоть в виде военного захвата, хоть в виде укоренения посторонних на их собственной. Без собственной территории архаичный народ чувствует себя обесцененным и другие архаичные к нему относятся так же. Просто уровень оседлости.
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 19:28
              +2
              hi Равнодушие! Болезненно переносит перемены не архаика, а застойность...
              ---"Сижу, пью щербет, кушаю "пахлава"... Стучат... Пошли резать... - Иди!
              "Сижу, пью щербет, кушаю "пахлава!" Вероисповедание" как бы не при делах... no
        3. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 17:40
          +6
          "похабного поведения в отношение русских"я живу на Кавказе,а тут такая каша,что фиг разберёшь. Бывает,что русским только,что в глаза не плюют,а есть примеры обратного отношения. Через дом живет армянин Камо. Он бизнесмен и как говорится "кучерявый",а он по праздникам русским детям, из малообеспеченных,покупает сладости. На соседней улице магазин :"Лилия"хозяйка"Нюра" на русских никаких агрессий,на молоденьких девочек смотрит почти как на дочерей,а ее муж гадости говорит. Знаю состоятельного армянчика,он способен на любую подлость. Меня он особо не трогает,"старуха"но мне не комФортно и рядом. Я на него"малыша" напущу, чисто из вредности.
          Армения и Азербайджан фиг там поймёшь. В детстве у меня был"друг":дядя Гафур,токарь,он мне давал обтачивать какие-то железки. У нас работал терапевт "Захар"(русские переиначили его имя на понятное)Юнусыч из Баку,умер от короны. У него было 5 детей:2 армянки(родителей убили азербайджанцы)русский, адыгейка и азербайджанец и ВСЕ его называли:папа.
          Я по отцу молдованка, но так получилось,что все молдоване,кого встречаю,"червивые". А моего школьного друга,он мне очень нравится)мама молдованка,женат на молдованке и хорошие товарищ тоже молдоване.
          Тут все настолько все сложно,что и не пробую понять.
          Со мной работает армянка. Она мне честно сказала: если мы откажемся среди армян в Москве,она не в чем не уверена,а если окажемся на побережье,возможна, ирония,но никакой вражды.
          Тут все настолько все запутано,что и не пытаюсь понять
        4. Толстый
          Толстый Вчера, 19:12
          +2
          Людмила Яковлевна. Это ваше личное. Для меня это немного другое. Армяне - вполне надежные товарищи. У меня даже друг-армянин был... Погиб в 1985 на практике. Может это "другие" армяне? Уральские? Или те кого Вы видите - обычные "отбросы"
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 19:45
            +4
            Да разве я говорю, что они плохие люди? )))
            Я совсем о другом. Проживая отдельными семьями рядом с нами на нашей, русской, территории, они могут быть сколь угодно хорошими. Но проживая на нашей территории в составе своей многочисленной диаспоры, они могут быть любыми. В том числе и такими, которые с презрением посматривают на нас. Мол, такая территория дана, а вы не умеете ее использовать, потому что никчемные. И тогда у меня возникает вопрос: если вы такие "кчемные", то что вы здесь делаете? Почему не шлифуете и не полируете свою исконую территорию до блеска? Она же у вас есть! Такой же вопрос у меня и к миллионной азербайджанской диаспоре в Москве. Вот турок, массово укореняющихся на территории России, я не вижу. Они заняты полировкой своей территории и с военным интересом присматриваются к соседней неполированной.
            Гораздо больше меня беспокоит положение русских в самой России. Сегодня, мельком просматривая какую-то тему на взгляде, я увидела комментарий, в котором человек из Днепропетровска прямо обвинил русских в развале страны и предательстве тех, кто русским, их идеологии верил. Но разве такие обвинения не могут нам выдвинуть и те, кто в качестве малых народов проживает на территории России, не являясь диаспорами, а народами, укоренёнными на собственных исторических территориях? Могут. И уже предъявляют...
            У меня архаическое сознание. Я отказываюсь считать, что город Грозный, построенный русскими, -- чеченский. Но я уже вижу время, когда ханты и манси будут рассказывать, что Ханты-Мансийск в древние времена был построен их предками.
        5. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 19:18
          +3
          Не соглашусь, наверное.
          Добродушие большого и сильного человека - это не слабость.

          «Мы любим все - и жар холодных числ.
          И дар божественных видений» (с).
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 20:24
            +2
            Сергей, отвечу и Вам И Людмиле одновременно. "Дикие КавказцЫ" не понимают тщательно скрытой силы... Приходилось мне бить "иных... военных строителей" чем попало, зато потом - шелковые "дружбаны". Ой... цензурного мало. Зато глумиться над нашими девицами и парнями забывали начисто. "Мягкая сила" это метод для умных. Большинство новичков "нациков-диаспорцев" предпочитали уроки на своей "репе". Впечатляло и начинали учиться "настоящим образом" В диаспоре - умные - жаловаться не кому, а то и огрести недолго, от своих, "диаспорцев" и огребали, еще и "солидные люди" извинятся приходили им жить с нами... Так получилосьrequest Гадкий -Я!
            Правило 1: дай отпор, и пусть будет, что будет...
            Правило 2: смотри правило 1
            1. Korsar4
              Korsar4 Вчера, 21:48
              +1
              Да. Как в контактных видах спорта. Там смотрят - насколько жестко ты ногу ставишь. Даже если ты об этом не думаешь.

              Колхоз первый курс вспомнился. У нас была интересная группа, в большинстве своём из кавказцев сформированная.

              Хотя это совершенно льготный вариант общения.
              1. Толстый
                Толстый Вчера, 22:01
                +1
                Но хоть Вы, Сергей, поняли как должно. С уважением.
          2. депрессант
            депрессант Вчера, 20:29
            +5
            Коллега Korsar 4, о нет, нет, нет!...
            Добродушие большого, сильного человека, способного забыть, как из русского города Грозного местные изгнали сотни тысяч русских людей, убивая мирных мужчин, стариков и детей, насилуя женщин, -- это признак идиотизма большого, сильного человека. Он кто-то вроде Герасима, утопившего Му-Му. Они нас так и воспринимают. А мы подтверждаем, выплачивая им дань, отрывая для этого деньги от нищего русского населения и тем сокращая нашу рождаемость и веру в будущее.
            Мы не такие, как они. Жить на подачки для нас унизительно. Мы хотим достойной работы, мы хотим зарабатывать. А они -- нет. Выцыганить из российского бюджета деньги и распределить их по кланам для них -- доблесть. Для нас -- позор, к которому нас старательно приучают. Потому что капитализм, который создан в России, -- не предполагает настоящую индустриализацию, он инвестиционного типа. И если такой формат продлится и дальше, то в нас, русских, будут, потешаясь над нами, плевать все наши малые народы. И уже это делают. Те же якуты, те же чукчи. Мы не шлифуем и не полируем свою страну. Потому что нас лишили такой возможности. И оттого мы чахнем.
            И видя, как большой и сильный человек слабеет, малые с удвоенным усердием требуют от него: "Дай!!!"
            1. Korsar4
              Korsar4 Вчера, 21:51
              +2
              Универсально об этом из Нового Завета: «Будьте мудры как змии, и просты как голуби».
        6. Толстый
          Толстый Вчера, 21:58
          +2
          Людмила Яковлевна. Моя незабвенная теща говаривала: Мужик полез на рябину... "Рябина тонкая согнулась, мужик об землю головой! Что, наелся?" Сказав А, всегда нужно назвать следующую. "букву", они (армяне) 30 лет "мялись", ну и к лешему пусть и дальше "не любят". Можно подумать найдется кто-то, кто бескорыстно поможет восстановить разрушения после "спитака", Нет таких! Союз - мог. Так армянская демократия его же и топтала... Одна из первых. Получили "свободу"? Ешьте свое собственное блюдо. Могу армянам помочь, прислать "ложку свободы" в адрес Французского правительства, для передачи гуманитарки "покорябанным" в результате ОЧЕРЕДНОГО конфликта армянам. Еште, еште долгожданную демократию, братья армяне... Что до азербайджанцев, Пусть радуются, но они тоже "южные" и знают, что триумф недолог. Потому там Наши миротворцы, Чтоб азерский кайф не перешел в резню. Что будет , когда уйдут?
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 22:17
            +1
            Андрей Борисович...
            Перечитала я свои реплики )))
            Представила: гневная дама на трибуне потрясает кулаками, вздымает руку с указующим перстом, режет правду-матку, от которой приободряются пострадавшие, виноватым становится стыдно и они тут же исправляют свои ошибки, а многие из них становятся резко лучше... Стало смешно и горько. У нас тут торговая семья: он азербайджанец, она армянка, дети на моей памяти выросли. Тихие, мирные люди, очень замкнутые, из Баку когда-то бежали. А я -- из Абхазии и тоже замкнута. Перемалывает нас жизнь, не испытывая к своим жертвам никакой жалости. И можем лишь рассуждать о странности частных коллизий во времена сдвига тектонических плит истории.
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 22:36
              +2
              Из Абхазии... Были у меня очень хорошие друзья. Семья. Он - грузин, резкий, предприимчивый как 25 евреев, честный и добрый, порой простодушный, Мираб (хотя, судя по имени скорее -мингрел) Она - абхазка, просила называть ее Даша - чудо человек, умная... нет мудрая женщина... Сбежали из абхазии в 1992 еще. Устроились, выправились, выучили деток и вернулись домой. Очень стойкие, достойные уважения люди. Наплевавшие на "тектонику" грязной политики местных "государей". Господи, позаботься об их успехе, т.к. удача - это миф...
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 22:54
                +2
                Менталитет. Привыкли к своему. Потому вернулись. Мне намного хуже. Там чужая, тут... Вы не поверите, мне лет 10 понадобилось, чтоб убедить себя, что в Подмосковье я дома. Может, и дома. Но привычка бежать формируется мгновенно и навсегда исключает возможность истинного укоренения. Я не жила здесь раньше. Мое детство прошло не здесь. Тяжелый это разговор, пора его завязывать.
  • Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 15:26
    +4
    Валерий,Вы и Вячеслав Олегович мои любимые авторы. Каждый день ищу вас, но у меня не всегда есть время написать отзыв. Вечером телефон разряжается ,а утром читаю замечания на cвои комментарии и попутно комментирую,что вчера не успела.
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 19:39
      +1
      hi Вера, а Вы заходите дважды в день. К утреней и вечерней "почте". Будет проще (личный опыт) yes
      Успеете важное для себя хотя-бы отметить. Нужное оставить, остальное - корзина.
      ПС... Что советую-то? Сам-то все подряд листаю (кроме новостей) laughing love
      1. Korsar4
        Korsar4 Вчера, 22:31
        +2
        Системность хороша в любом случае.
        И свой почерк есть у всех.