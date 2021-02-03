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«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?

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Конкурентов просят не беспокоиться



Многие до сих пор не без оснований считают пандемию и «страшную» угрозу Covid-19, а главное – беспрецедентные меры по борьбе с ними, чем-то вроде глобального фейка. Хотя мировые СМИ это всеми силами опровергают.

Но на то они и мировые. Эти СМИ – они обязаны играть ту музыку, которую им заказывают. Однако беспрецедентная сетевая шумиха вокруг Билла Гейтса, как главного подозреваемого в распространении Covid-19, со всеми последующими штаммами, это совсем иной случай.

И уже бесполезно твердить в прессе, по соцсетям и интернет-каналам, что атака на Билла Гейтса – это тоже фейк. У нас на глазах не впервые воплощается в жизнь знаменитое выражение Маркса:

«Идея, овладевшая массами, становится материальной силой!»

Первыми на основателя «Майкрософт» (Microsoft) Билла Гейтс окрысились сторонники теории заговора. Китайский след показался конспирологам скучным, и в качестве новой жертвы своих теорий они решили выбрать Гейтса.

«Он имеет прямое отношение к созданию коронавируса Covid-19».

«Он хотел извлечь из пандемии выгоду, и он её уже получает».

Это из «Washington Post» и из американской версии всемирной «Computerworld», которую Гейтс когда-то спонсировал. Причём спонсировал настолько щедро, что издание попало под каток антимонопольных служб сразу в нескольких странах.

Что ж, IT-гиганты с их миллиардными прибылями от удалёнки и от всего, что с нею связано, в списке тех, кто от пандемии только выиграл, идут отнюдь не после фармацевтов и разработчиков вакцин. Они – явно впереди.

Когда вся мировая экономика, хотя и с Китаем за скобками, идёт на снижение, продажи техники, компьютерных игр и программных продуктов выросли не на проценты, а в разы. И «Майкрософт», давно подсадившая на свою иглу больше чем полмира – на сегодня точно вне конкуренции.

Ищите, кому выгодно


Но прямой получатель выгоды – не всегда тот, кто и запускает маховик. Да, Биллу Гейтсу сразу припомнили 2015 год, когда на конференции TED он заявил, что наибольшая угроза для человечества – это не ядерная война, а инфекционный вирус, способный уничтожить миллионы людей.

«Он планировал с помощью пандемии перехватить контроль над глобальной системой здравоохранения».

Это уже из «New York Times».

Конспирологи, похоже, зря посмеивались, когда на старте пандемии Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на исследования, направленные на предотвращение распространения Covid-19, просто астрономическую сумму. Аж в 100 миллионов долларов.

Дальше было больше. Намного больше. Но никому этим теперь рот уже не заткнёшь. На программные разработки военной тематики «Майкрософт» тратит в сотни, в тысячи раз больше. Но и прибыли получает космические.

«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?

А между тем комбинация с объединением двух, казалось бы, мало связанных отраслей – цифровых технологий и фармацевтики, уже вполне успешно осуществлена. И вовсе незачем уже сидеть на высоких постах в крупнейшей корпорации мира.

Но это Гейтсу только кажется, что вполне достаточно в ответ на сетевую шумиху тиражировать в больших СМИ пространные интервью. С такими вот патетическими сентенциями:

«Эта пандемия – ужасная, но следующая пандемия может быть в десять раз хуже.

То есть необходим глобальный ответ.

При разработке вакцины было международное сотрудничество между учеными, компаниями, международными организациями и правительствами. Ни одна страна не смогла бы этого достичь в одиночку.

Надеюсь, это будет уроком для борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата».

Но процесс-то, что называется, уже пошёл. И даже наша публикация – лишь ещё одно из его отражений. В ряду сотен тысяч и даже миллионов. Журналисты, они же, как детективы, обязаны искать, кому выгодно.

Фейки – ложь, но в них...


Понятно, почему мир с таким удовольствием глотает фейки про Гейтса. Миллионы просмотров и лайков, десятки тысяч постов и перепостов о том, про кого совсем недавно говорили, как про монополиста совсем из иной сферы –

«Что хорошо Боингу, хорошо Америке».

Но сильно сдулся «Boeing».

Вполне может сдуться и «Microsoft» Билла Гейтса. Хотя всего за несколько месяцев до пандемии компания «Майкрософт» с капитализацией в 905 млрд долл. стала самым дорогим в мире бизнесом. Детище Гейтса заняло первое место в рейтинге Global Top 100.

В марте 2020 года, когда пандемия только набирала обороты, СМИ облетела новость об уходе Билла Гейтса из совета директоров «Майкрософт» и (о, ужас!) из капитала корпорации.

Миллиардер заодно бросил и близкого друга – тоже миллиардера из первой десятки Уоррена Баффета с его прибыльным инвестиционным бизнесом. И стал повсюду распространяться о том, что посвящает себя спасению человечества от эпидемий и пандемий.

Этакий филантроп, который за два десятка лет вложил в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в решение проблемы изменения климата больше 50 миллиардов долларов.

Это за двадцать-то лет. И это при сиюминутной капитализации «Майкрософт» почти в триллион долларов. Сейчас виновник торжества в прессе и соцсетях вложился в вакцины, и не только... А как же иначе?

Он проговорился сам?


Вот и будут дальше пополняться ряды экспертов-критиков, разоблачающих фармацевтических гигантов. Которым и сейчас никто не хочет ничего объяснять. А зачем, вообще, понадобилось разрабатывать и выпускать партии в сотни миллионов весьма сомнительных вакцин?


Выше я написал, что конспирологи, а вслед за ними и сетевое сообщество выбрали Билла Гейтса на роль виновного в пандемии. Но почему же именно выбрали? Если он сам подставился?

Основатель непотопляемой «Майкрософт» проболтался обо всём даже не в 2015 году, а ещё раньше – в своей скандальной речи

«Обновляясь к нулю!»

Это случилось на закрытой конференции, опять же – TED, десятилетней давности в калифорнийском Лонг-Бич.

Сегодня считается, что Билл Гейтс там просто оговорился, точно по Фрейду, про сокращение населения планеты на 10–15 процентов, имея в виду всего лишь снижение темпов прироста. Но речь-то уж точно шла о том, что такое случится,

«если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10–15 процентов».

Что ж, в 2010 году СМИ и платные блогеры сумели Гейтса «отмазать».

А сейчас ведь могут и утопить.
Автор:
Использованы фотографии:
slideshare.net, adventistas.com
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68 комментариев
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  1. nsm1
    nsm1 Вчера, 11:10
    +1
    Он уже очень давно отошёл от m$
    После Балмер был, тоже выперли, сейчас Надела, индус
    Но аргументов внятных в статье нет от слова совсем
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Вчера, 11:16
      0
      Цитата: nsm1

      Но аргументов внятных в статье нет от слова совсем

      А зачем??? Это же так многими любимая «теория заговора»!
      Да уж, материал заставляет ждать лучшего, уровень детской страшилки.
      1. Кроу
        Кроу Вчера, 11:31
        +22
        Говорил с врачами - наиболее распространенной причиной смерти людей является ишемическая болезнь сердца,пандемия короновируса искусственно раздута,фармгиганты (особенно Pfizer ) миллиарды американских рублей поимели на этой волне страха всеобщего.Их доходы превышают оборот наркотиков и оружия.
        1. nsm1
          nsm1 Вчера, 11:36
          +3
          Знаю совершенно точно, от товарища, о случае когда врачи предложили денег за согласие указать причиной смерти короновирус.
          Но получили в морду.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 13:08
          +2
          В ваших постах прослеживается одно странное явление. Читаешь вот это:
          Цитата: Кроу
          Говорил с врачами - наиболее распространенной причиной смерти людей является ишемическая болезнь сердца...

          И вот это:

          И начинаешь понимать, что кто-то нас дурит по самой полной программе.
          Цитата: Кроу
          пандемия короновируса искусственно раздута

          Ваши врачи (от слова врать?) не говорили, что коронавирус существует на самом деле? Или они такие же врачи, как вы индеец? Пандемия коронавируса существует и уносит жизни только потому, что этот вариант гриппа выдает осложнения на мозговую деятельность. Большинство умерших начинают с повышенной температуры и наступающей после этого деменции. Проявления осложнений в виде микроинсультов и поражения лёгких. Если при простуде и обычном гриппе вы можете дышать самостоятельно, то при заражении COVID-19 работа лёгких вероятна только с помощью ИВЛ.
          Странная такая болезнь: люди от неё умирают (почему-то), а врачи (ваши знакомые) эту пандемию отрицают.
          Цитата: Кроу
          фармгиганты (особенно Pfizer ) миллиарды американских рублей поимели на этой волне страха всеобщего.

          Там: за бугром, вероятно, фармацевтические гиганты что-то поимели на волне всеобщего страха. В России массовая прибыль была получена от (???) спекуляциях при завышении цен на медицинские маски, дезинфицирующие средства и кислородные баллончики для ингаляций...(Но ваши врачи этого не знали?) Причём, всё это возымело искусственно раздутый спрос в связи с запретительными мероприятиями (потому что на самой ранней стадии пандемии всего этого в достаточном количестве просто не было).
          Цитата: Кроу
          Их доходы превышают оборот наркотиков и оружия.

          Пусть их доходы превысили доходы от оборота наркотиков и оружия(реально - в данном конкретном мировом инциденте). Таким же образом можно создать спрос на пресную воду и чистый воздух (если постараться). Но меня больше всего удивило ваше шествие по темам сайта ВО, где за любое ваше «показательное» выступление вы получаете максимальную оценку при крайне сомнительной ценности высказывания. Не странно ли? Вы действительно гений информационной работы или каким-то боком имеете подпитку от группы заинтересованных товарищей? Что, маршалы закончились?
          1. ee2100
            ee2100 Вчера, 15:07
            +4
            " Пандемия коронавируса существует и уносит жизни только потому, что этот вариант гриппа выдает осложнения на мозговую деятельность. Большинство умерших начинают с повышенной температуры и наступающей после этого деменции. Проявления осложнений в виде микроинсультов и поражения лёгких. Если при простуде и обычном гриппе вы можете дышать самостоятельно, то при заражении COVID-19 работа лёгких вероятна только с помощью ИВЛ." (с)
            Вы как-то все скомкали в одном абзаце и мух и котлеты. Для того чтобы писать про заболевание необходимо хотя-бы ознакомиться с его этиологией и патогенезом.
            Вот хотя-бы тут.
            https://bestpractice.bmj.com/topics/ru-ru/3000201/aetiology
            Ни кто данное заболевание не отрицает, но вспомните,как феврале 2020 года его сразу окрестили "пандемией", а тогда можно было говорить в лучшем случае о эпидемии.
            ВОЗ ещё весной признало, что карантинные меры принятые против ковид 19 были избыточным, но государства их не смягчили,а наоборот ужесточили.
            Внизу ссылка на рекомендации ВОЗ как надо определять смерть от Ковида. Прочитайте до конца узнаете, что если человек заболел ОРВИ и получил ввиде осложнений воспаление лёгких и потом умер от ранее имевшихся хронический заболеваний,а все тесты пцр были отрицательные, то всё равно эта смерть считается от Ковида.
            https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf&ved=2ahUKEwjItd_Szc3uAhUrpIsKHVSKBU0QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0T6JT8zoSOBpvBGR4rZp-Z
            Очень интересные диаграммы и графики выстраивать ВОЗ.
            https://www.worldometers.info/coronavirus/
            Кто не разбирается посмотрит и ужаснется.
            Датские учёные провели исследование о влиянии маски на распространение вируса Ковида. Вывод- ни как не влияет. Результаты их исследование отказались печатать все известные медицинские журналы в т.ч. и Lancet.
            В СССР сезонным гриппом заболевало до 10 млн. человек и никто из этого в панику не впадал.
            Есть данные, что лаборатория в Ухане это структура Гейтса.
            Есть над чем задуматься.
            1. lucul
              lucul Вчера, 16:18
              +6
              Внизу ссылка на рекомендации ВОЗ как надо определять смерть от Ковида. Прочитайте до конца узнаете, что если человек заболел ОРВИ и получил ввиде осложнений воспаление лёгких и потом умер от ранее имевшихся хронический заболеваний,а все тесты пцр были отрицательные, то всё равно эта смерть считается от Ковида.

              Хорошо , смотрим - уже прошёл ровно год , с момента начала пандемии , а значит можно исравнить смертность населения в 2019 и 2020г. И если Covid-19 так страшен , как его малюют , то по логике , кол-во смертей населения должно было возрасти минимум на 10 % . Но этого нет , нет всплеска смертности от Covid-19, причём во всём мире.
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Вчера, 16:38
                -3
                Цитата: lucul
                И если Covid-19 так страшен , как его малюют , то по логике , кол-во смертей населения должно было возрасти минимум на 10 % . Но этого нет , нет всплеска смертности от Covid-19, причём во всём мире.

                Ловлю на слове и прибегаю к фактам:
                Численность населения России за три последних года:

                Смертность:
                1. lucul
                  lucul Вчера, 16:47
                  +6
                  Ловлю на слове и прибегаю к фактам:
                  Численность населения России за три последних года:

                  109 умерших в 2019 против 113 умерших в 2020г (это на каждые 10 000 населения ) вы это считаете пандемией ?
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Вчера, 19:02
                    0
                    Цитата: lucul
                    вы это считаете пандемией ?

                    Глаза разуйте...
                    Цитата: ee2100
                    Если Вы отправите

                    Тут уже один отправил...Я его тоже...
                    Вы оба из той категории людей, которым говорят, что мужчины в России (по некоторым регионам) даже не доживают до 65 лет, а они голосуют за пенсионную реформу...
                    fool Ну, нет пандемии...Нету...В том бункере, где...
                    А маски - это маски-шоу.
                    1. ee2100
                      ee2100 Вчера, 20:01
                      0
                      Вы даже текст неудосужились внимательно прочесть, а рассуждаете о вещах в которых понимаете меньше "юнного санитара" . Как тут пишут - учите мат.часть.
                      Что Вам ящик трещит то вы и ретранслируете. Может у Вас уже признаки деменции, чего вы так опасаетесь.
                      Здоровья!
                2. БМП-2
                  БМП-2 Вчера, 19:44
                  +2
                  Юрий Васильевич, не надо так ловить: 1) можно подумать, что до этого в России за последние 30 лет смертность не увеличивалась; 2) смертность от Covid-19 - это смертность среди заболевших Covid-19, а не смертность на 10 000 живущих.
              2. ee2100
                ee2100 Вчера, 16:43
                -1
                В силу технических причин я не могу выставить график повышения смертности по странам от всех причин где сравнивает я 2019 и 2020 г.
                Если Вы отправите "что-то ' на мой email: ee2100@mail.ru, я Вам скину график чтобы Вы его тут выставили.
            2. ROSS 42
              ROSS 42 Вчера, 16:30
              -1
              Цитата: ee2100
              Для того чтобы писать про заболевание необходимо хотя-бы ознакомиться с его этиологией и патогенезом.
              Вот хотя-бы тут.
              https://bestpractice.bmj.com/topics/ru-ru/3000201/aetiology

              Юный санитар! Я похоронил двух человек, заразившихся COVID-19. То, что симптомы собраны в кучу, виновата моя торопливость. Поинтересуйтесь, как умирали известные в России люди, старше 65 лет. Поезжайте в любую больницу за МКАДом и посмотрите, как лечат больных и где они получают врачебную помощь, потом вставляйте мне все эти диагнозы и симптомы, которых я наслушался от врачей скорой, поликлиники, городской больницы...
              Вы молодец! Про Ухань здорово ввернули. Жаль, что я живу в Кемерово.
              1. ee2100
                ee2100 Вчера, 17:02
                +3
                "Юный санитар! Я похоронил двух человек, заразившихся COVID-19. То, что симптомы собраны в кучу, виновата моя торопливость. Поинтересуйтесь, как умирали известные в России люди, старше 65 лет. "(с)
                И сколько лет было тем двум ,кого вы похоронили? Какие у них были хронические заболевания?
                Посмотрите графики смертности от Ковида по возростам и всё станет ясно.
                Англичане проанализировали заболеваемость и смертность в свете расовой принадлежности у себя. Белые на треть меньше болеют и умирают чем негры и азиаты.
                У меня сейчас друг болеет ковидом ,64 года. Уже более 2-х недель ,довольно серьёзно, а другой 2 дня потемпературил и всё (54 года).
                По поводу Уханя. Если скинете свой email я Вам перешлю видио о связи лаборатории и Гейтса. Верить,не верить Ваше право.
              2. aybolyt678
                aybolyt678 Вчера, 19:11
                +5
                Цитата: ROSS 42
                Поинтересуйтесь, как умирали известные в России люди, старше 65 лет.

                старше 65 вообще чаще умирают. Я вообще наблюдаю целую технологию статистического извращения выработанного для подсчета ковид больных. Поясняю: каждую год периодически вспыхивают грипп и орви в результате которых незначительно повышается смертность. Это правда жизни. Имеются множество людей , диабетчиков, инсультников, и т.д... которые заболев любым заболеванием имеют шанс погибнуть. Для многих, фактором приблизившим смерть явилась вынужденная гиподинамия. Увеличение потребления алкоголя тоже фактор, неправильное, неотработанное лечение по рекомендациям ВОЗ с широким применением гормональных средств это тоже вредительский фактор. Если сложить эти факторы то они и окажутся причиной повышенной смертности. При всех неблагоприятных факторах - если у человека имеются антитела или выделен вирус то он попадает в ковидную статистику. А представьте, человек со сложным диагнозом какой либо патологии, у которого выявлен ковид, вместо того чтобы быть исследованным узким специалистом попадает на поток. Мой дальний родственник, попал в больницу с подозрением на ишемию, задыхался, нашли антитела, лечили, лечили, умер... на вскрытии выявилась опухоль пищевода сдавившая легочную артерию, кровообращение через легкие было нарушено. поэтому задыхался!!!! Но он тоже попал в ковид статистику.
            3. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 18:44
              +4
              Цитата: ee2100
              а все тесты пцр были отрицательные, то всё равно эта смерть считается от Ковида.

              С похоронами до сих пор бардак, похоронные агенства в явном сговоре с медицинским начальством - до сих пор требуют хоронить в закрытых гробах, хотя ВОЗ утверждает невозможность заражения от трупов, и Роспотребнадзор уже отменил эпидемиологические правила похорон. Коррупция налицо, в масштабах всей страны. Но власть больше интересует УДО Навального.....
              1. evgen1221
                evgen1221 Вчера, 21:59
                0
                Нет,тут с гробами не коррупция а банальная нажива именно гробовщиков на всеобщем психози и отсутствии адекватной информации от властей, кои этот психоз только подогревают но уже в своих политцелях, это за рубежом,наши же просто в режиме принтера копируют всё без вникания(тупо если на западе станет модно из окна детей выкидывать,наши это не задумываясь скопируют к нам.)
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 04:57
                  0
                  Цитата: evgen1221
                  Нет,тут с гробами не коррупция а банальная нажива именно гробовщиков

                  А как же то, что работники морга не отдают тело, никак иначе, чем в закрытом гробу и в целофане?
          2. bk316
            bk316 Вчера, 15:27
            -1
            на мозговую деятельность. Большинство умерших начинают с повышенной температуры и наступающей после этого деменции.

            Не так
            1. От деменции вообще-то не умирают в принципе.
            2. Наиболее частым и опасным сопутствующим заболеванием к коронавирусу является васкулит.
            3. Васкулит вызывает поражение
            - мелких сосудов легких - как следствие кислородное голодание и без ИВЛ смерть
            - сосудов мозга - микроинсульт - смерть
            -артерий и сосудов сердца - миокардит и ишемия - без лечения смерть
            -вен - тромбозы - без лечения смерть
            1. aybolyt678
              aybolyt678 Вчера, 19:22
              +4
              Цитата: bk316
              2. Наиболее частым и опасным сопутствующим заболеванием к коронавирусу является васкулит.

              наиболее эффективным средством борьбы с любым вирусным заболеванием является применение специфических глобулинов или гипериммунных сывороток. Плазма крови свеже переболевшего человека содержит огромное число антител. несколько миллилитров такой плазмы уничтожат вирус циркулирующий в крови за 12 часов. Сыворотку можно брать от переболевших людей, можно получать от невосприимчивых животных и наконец с помощью современных методов, типа метода моноклональных антител.
              В СМИ полное молчание.... Ученые? тоже молчат. Случайно читаю в газете Женьминьжибао на русском, что в Китае оказывается лечение сывороткой очень широко применяется. Случайно натыкаюсь на информацию что в Москве за 100 мл. крови переболевшего платят 5000 руб. Но это все!!! молчек. Звоню знакомому пульмонологу, спрашиваю применяет ли он сыворотку? ответ: - я не вполне свободен в выборе средств, нет.
              делайте выводы.
              1. БМП-2
                БМП-2 Вчера, 19:57
                +4
                Да, введение плазмы крови от переболевшего - давно известный метод лечения. Правда кроме пары невнятных и бездоказательных заявлений о его якобы нееффективности при коронавирусе, в печати и СМИ ничего больше не появилось. Да и сам подход к борьбе с коронавирусом был изначально, мягко скажем, странным: "1) не будем изобретать лекарство от вируса, будем проверять эффективность уже существующих препаратов; 2) не будем искать, чем отличается имунная система незаболевающих от имунной системы заболевающих, а будем создавать сыворотку, одинаковую для всех; 3) не будем смотреть на динамику смертности (количество умерших на 100 000 заболевших), будем постоянно муссировать летальность (сколько умерло в целом). Если всё это не теория заговора - тогда остаётся лишь одно объяснение: это полная профессиональная некомпетентность эфиопа-магистра от медицины, возглавляющего ВОЗ!
            2. Klingon
              Klingon Вчера, 19:47
              0
              деменция сама по себе не является смертельным диагнозом но мозг всё более начинает походить на губку ( особенно при деменции по типа Альцгеймера) при этом у человека постепенно на фоне слабоумия начинают нарушаться также и подкорковые рефлексы, например рефлекс глотания, это ведёт к развитию аспирационной пневмонии ( из за попадания пищевых масс в дыхательные пути) с последующим смертельным исходом на фоне прогрессирующего отёка лёгких и связанной с ним гипоксии
        3. bk316
          bk316 Вчера, 15:35
          -5
          Говорил с врачами

          Говорил с врачами - теперь все знаю об коронавирусе
          Говорил с инженерами - теперь знаю как надо на Марс лететь
          Говорил с программистами - теперь знаю что не так в Винде.
          Говорил с математиками - могу доказать теорему Ферма.
          Ваш бред даже комментировать не хочется......
          Миллионы уже умерли из-за коронавируса, США уже потеряли больше людей чем во второй мировой, мы уже потеряли НАМНОГО больше чем в Афганистане..
          Хочется потерять больше чем от сердечно сосудистых? Ну это сотни сотни тысяч. Может это вы а не Билли хотите сократить население земли?
          1. БМП-2
            БМП-2 Вчера, 20:01
            +1
            И это тоже только слова. Если же посмотреть на цифры - то смертность от коронавируса составляет по миру в среднем 2% (плюс-минус несколько десятых). Внимание вопрос: сколько тысяч лет понадобится человечеству, чтобы пойти по пути диназавров с таким уровнем смертности???
        4. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 18:32
          +4
          Это в России. В Израиле от ишемической болезни смертность низкая.
          Первая - рак. В каждой стране по-разному.
          Разработать вакцину и произвести сотни миллионов порций стоит немалых
          денег. И любая фирма постарается эти затраты вернуть.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 11:34
      0
      Интересно, а чума в средневековье, "испанка" в начале прошлого века это тоже фейк или происки Билла Гейтса?
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Вчера, 11:58
        +7
        Можно смеяться, но в некоторых странах с самых высоких трибун раздаются призывы принять законы о наказании за распространение слухов об искусственном происхождении кароновируса. Есть и те кто уже приняли законы о наказании за "распространение фейков о COVID-19"..(https://rg.ru/2020/03/31/vvoditsia-nakazanie-za-rasprostranenie-fejkov-o-koronaviruse.html). Просматривается явная аналогия с законами об "отрицании холокоста", "искажения официальной истории и принижении победы....".... Все это звенья одной цепи. Кому-то, очень не хочется раскрывать истинное происхождение каронавируса, что он на самом деле представляет, какая его реальная угроза и прочее...
      2. nils
        nils Вчера, 12:12
        +8
        Народная мудрость: Не так страшен вирус, как от него вакцина.

        Судя по активизации коронавируса, он, глядя на президента, тоже решил начать всё с начала ...

        Спецпредложение 2021 года: Каждому, пережившему две волны пандемии, третья в подарок!

        - Да, вы правы, Владимир Владимирович, это было блестящее лечение, вот только жаль, что пациента потеряли.
      3. антивирус
        антивирус Вчера, 12:20
        +5
        кроме Гейтса еще неск тысяч имеют авторитетное свое мнение--их не переломить.
        "Один Билл в поле не воин"
        только железный занавес спасет нас от таких партнеров.
      4. bk316
        bk316 Вчера, 15:19
        -2
        это тоже фейк или происки Билла Гейтса?

        Конечно Билли виноват. Знаете анекдот про Садама Гитрера и Гейтса?
    3. кредо
      кредо Вчера, 12:34
      +5
      Цитата: nsm1
      Он уже очень давно отошёл от m$
      После Балмер был, тоже выперли, сейчас Надела, индус
      Но аргументов внятных в статье нет от слова совсем

      Да уж Автора статьи, так и хочется спросить - Сказал А скажи и Б.
      Я так и не понял, чем его не устраивает кандидатура Гейтса в качестве одно из идеологов и может быть даже спонсоров создания ковида?

      Так бы Автор и сказал - душка Билл никогда не говорил скандальных речей о необходимости сокращения населения земли и вообще к здравоохранению не имеет никого отношения.
      Только вот до сих пор ни ВОЗ, с её неоднозначной репутацией, ни другие солидные и авторитетные институты и учёные мира, так и не смогли однозначно подтвердить истинное происхождение ковида.
      Нас ежедневно пичкают сообщениями то от одних "авторитетов" то от других о том, что и как они считают, а в это время и на втором году ковида ВОЗ едет в Китай для определения причин и источника появления этой заразы.

      Так что, с учётом последних заявлений Гейтса о том, что в будущем нас может ждать более ужасная эпидемия, так и хочется спросить Автора статьи - "А зачем Гейтс это сказал или кто его тянул за язык, если он вроде как медиком и вирусологом не является и свои бабки зарабатывает совсем на другом."
      Сидел бы молча и тогда ни кто его не подозревал бы в участии создания ковида, а так сам напросился в "герои".
      1. nsm1
        nsm1 Вчера, 12:40
        +4
        То, что сказал Гейтс не сам придумал, высказывание известного лица привлекло внимание и только.
        Про инфекции он прав, тому много причин, от накопления генетического груза до широкого применения иммуносуппрессоров для лечения артрита и т.д.
        Только вот нынешний смешной вирус нисколько не тянет на страшную напасть.
        И уж тем более нет особых причин задаваться его происхождением - не первый, не последний, было и будет.
    4. malo
      malo Вчера, 16:59
      +3
      Цитата: nsm1
      Он уже очень давно отошёл от m$

      Отошел номинально. Бенефициаром остался наверняка.
  2. ASAD
    ASAD Вчера, 11:12
    +1
    Филиал Рен ТВ на ВО!
  3. military_cat
    military_cat Вчера, 11:13
    +4
    Сегодня считается, что Билл Гейтс там просто оговорился
    Сегодня считается, что он говорил про демографический переход. Чем меньше дети умирают от болезней, тем меньше люди склонны рожать их "про запас" как в средневековье, когда половина родившихся детей умирало ещё в младенчестве.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 11:42
      +2
      «Обновляясь к нулю!»
      Мне это напомнило что-то и наше, местное !
      1. депрессант
        депрессант Вчера, 16:02
        +5
        Да видите ли, коллега, какое дело...
        Фильм " Пираты Силиконовой долины" ни о чем не говорит? )))
        У Гейтса всегда была сомнительная репутация как делового партнёра, готового ради собственного успеха и прибыли сожрать любого ближнего своего, и уровень этой готовности стал удивительным даже для американского капитализма акульего стиля. Это с одной стороны.
        С другой стороны, тема различных пандемий начала раскручиваться еще с 90-х и далее только набирала темп с выходом на абсурд не только в виде фильмов про зомби (тут, скорее, политический подтекст), сколько в виде фильмов про ужасы массовых заражений неизвестными вирусами. И если некоторые фильмы кончаются безнадегой, то основная часть других -- бодреньким оптимизмом " вакцина найдена!", в общем, болейте на здоровье, фармокологические корпорации вас в беде не оставят. Число этой голливудщины как одной из форм кинематографа, по массовости воздействия на умы -- важнейшего из искусств, титанически множится, но не только голливудщины. Почти не осталось развитых стран, которые не отметились бы в производстве данной продукции. Стоит набрать в Яндексе "фильмы про эпидемию, вирус, заражение, бесплатно", и набравший ужаснётся их числу -- оно бесконечно!Средствами кинематографии населению уже давно внушается мысль, что массовые эпидемии неизбежны. А население -- оно внушаемо. И на этом фоне так называемые "предсказания" Билла Гейтса о грядущих пандемиях, вливание им огромных средств в фармацевтику, его безжалостная деловая хватка, конечно же, формируют представление о нем как о бенефициаре коронавируса и всех последующих эпидемий.
        К примеру, небезызвестный Кургинян считает, что это так, но Гейтс -- пешка, действует закулисье )))
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 18:37
          +1
          Лучше ничего не делать, ничего не заявлять, никого не лечить ни от чего.
          Все равно все умрем?
          И никаких конспираций. fellow никто не наживется на нашей смерти,
          кроме гробовщиков.
          Хотя интернет-конспирологи и тут что-нибудь придумают:
          "Богачи СПЕЦИАЛЬНО нас не лечат!"
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 19:11
            +3
            Всё уже придумано, коллега, вспомните "холерные бунты" )))
            К примеру, бунт 1829 года в Санкт-Петербурге:

            "На истребление болезни были брошены как гражданские, так и военные медицинские силы, однако их мощи оказалось недостаточно для того, чтобы побороть болезнь. На тот момент врачам была неведома природа холеры и пути ее передачи, вследствие чего не были созданы условия для борьбы с инфекцией. К тому времени император Николай I, опасавшийся за жизнь и здоровье себя и своих родных, покинул Петербург, переехав в резиденцию в Петергофе. Его примеру также последовали наиболее обеспеченные жители города, заколотившие особняки и устремившиеся за город, на дачи, куда болезнь ещё не успела добраться благодаря объявленному карантину..."

            "...Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу. Кроме того, активно искали «отравителей», учиняя обыски. Особенно страдали те, кто, слушая рекомендации лекарей, имел при себе специальную хлориновую известь, которой рекомендовалось протирать некоторые участки тела, чтобы обезопасить себя от заразы. Обезумевшие люди, обшаривая едва держащегося на ногах от страха человека, извлекали из кармана пузырёк, и избивали его владельца до полусмерти, подозревая в нём отравителя..."

            "...Несмотря на отсутствие Николая, в столице поддерживалась видимость порядка. Обезлюдившие улицы, на которые выходили по крайней необходимости, «прочёсывали» конные полицейские, отлавливавшие больных и всё больше и чаще допускавшие произвол в отношении народа, который не мог получить должной медицинской помощи. Народ негодовал, узнав, что Николай уехал из города, в то время, как простолюдинам покидать Петербург было категорически запрещено. Невозможность побега контролировало оцепление, стоявшее на границе с городом.
            Бесчинства и сумасшествие дошли до апогея, когда огромная возбуждённая толпа оказалась на Сенной площади, где стояла временная холерная больница. Ворвавшись внутрь, люди выбили стёкла в окнах, сломали мебель, выгнали больничную прислугу и до смерти избили местных врачей..."

            "...Существует петербургская байка, будто император Николай I смог, не прибегая к насилию, усмирить бунтующий народ, который был сражён красноречием своего царя и пал ниц, как только самодержец начал укорять их словами «стыдно народу русскому, забыв веру отцов, подражать буйству французов и поляков».
            Однако история гласит, что без кровопролития и вмешательства войск всё-таки не обошлось. Когда чиновники, оставшиеся в городе, оказались лицом к лицу с народным бунтом, устроители которого крушили больницы и убивали лекарей, городские главы собрались на совещание у графа Петра Эссена — блестящего военного, генерала от инфантерии, назначено в начале 1830 года петербургским генерал-губернатором. В ходе совещания пришли к решению призвать на помощь военную силу: гвардейские полки, усиленные артиллерией, окружили площадь, а на народ массированным ударом обрушился пехотный, а также Сапёрный и Измайловский
            батальоны..."
        2. Теренин
          Теренин Вчера, 22:45
          +1
          Цитата: депрессант
          У Гейтса всегда была сомнительная репутация как делового партнёра, готового ради собственного успеха и прибыли сожрать любого ближнего своего,

          «Нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли». Эту мысль первым высказал Томас Джозеф Даннинг, британский профсоюзный активист. Позже его процитировал в своём «Капитале» Карл Маркс.
  4. prior
    prior Вчера, 11:16
    +7
    Безумный, безумный, безумный мир...
    Деньги и технологии в руках безумцев - это безумие.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:28
      +3
      Цитата: prior
      Деньги и технологии в руках безумцев - это безумие.

      Технологии рождают деньги, деньги рождают безумие. Больше денег - больше безумия.
  5. certero
    certero Вчера, 11:19
    -5
    В теорию заговоров верят только те кто никогда не пытался организовать хотя бы несколько семей на загородный пикник. Вот тогда становится понятно что организовать а тем более управлять такими сложнейшими процессами как мировая экономика или пандемия просто невозможно.
    1. БАРХАН
      БАРХАН Вчера, 12:07
      +8
      Цитата: certero
      В теорию заговоров верят только те кто никогда не пытался организовать хотя бы несколько семей на загородный пикник. Вот тогда становится понятно что организовать а тем более управлять такими сложнейшими процессами как мировая экономика или пандемия просто невозможно.

      Извините,но маршалы на войне управляют многомиллионными пикниками...а руководители государств обруливают сотнями миллионов населения...Всё зависит от возможностей.Сейчас смотрю информационные корпорации нехило так планетой рулят,даже президентов банят.И это только начало.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 18:41
      +1
      Совершенно согласен. Придумывать интернет-конспирологию - не ящики грузить.
      Три секунды по клавиатуре: "папа римский лично придумал и развел ковид в своем ночном
      горшке и выплеснул за окно! belay
      И все подхватят через 10 минут: "вот он - заговор Ватикана!" am
    3. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 18:52
      +2
      Цитата: certero
      просто невозможно.

      Почитайте катехизис евреев в СССР, оцените цели и методику их достижения, и сравните результаты развала СССР с этой информацией. Да, конечных выгодоприобретателей посмотреть не забудьте. wink
    4. БМП-2
      БМП-2 Вчера, 20:12
      0
      Просто есть те, кто умеет управлять, и те, кто думает, будто бы управляет. wink
  6. bober1982
    bober1982 Вчера, 11:21
    +1
    От статьи,немного смешно- автор статьи в адвокаты Билла Гейтса записался.Он же глыба и воротила того таинственного мира,который назначает и смещает президентов,определяет курс доллара,проводит трансгендерную политику,устраивает всякого рода революции и определяет мировой ход истории.
  7. владимир1155
    владимир1155 Вчера, 11:25
    +3
    ясно что мировая закулиса хочет сократить человечество, уничтожить русских, свести население РФ до 10-15 млн чел, и искусственный вирус для этого очень удобен.. 1991 год, Хьюстон, выступление Маргарет Тэтчер, звучит так: "По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек"..... про негров они думают тоже и уничтожают их специальными вакцинами "от герпеса".....вызывающими бесплодие (тоже кстати рассказывают и про вакцину от позапрошлогогоднего гриппа Ковид19) Процесс по делу болгарских медиков в Ливии — проходивший в 2000—2007 годах в Ливии судебный процесс по обвинению работавших в Ливии пяти болгарских медсестёр, болгарского врача и палестинского студента в умышленном заражении ВИЧ множества ливийских детей.

    В начале 1990-х годов в Бенгази были выявлены случаи заражения СПИДом, их число увеличилось в 1997-1998 годах. В 1998 году в больнице Аль-Фатах в Бенгази начала работать группа медсестёр из Болгарии.

    9 февраля 1999 года в Бенгази ливийские власти задержали несколько десятков медицинских работников, среди которых были 23 гражданина Болгарии. Через несколько дней большую часть задержанных освободили, но под стражей остались болгарские медицинские сестры Кристияна Вылчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова, болгарский врач Здравко Георгиев и палестинский студент-практикант Ашраф аль-Хаджудж. Около года считалось, что они задержаны в качестве свидетелей, но в 2000 году их обвинили в умышленном заражении ВИЧ свыше 400 детей в Бенгази с целью дестабилизации ливийского государства.
    1. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 11:37
      +6
      их обвинили в умышленном заражении ВИЧ свыше 400 детей в Бенгази с целью дестабилизации ливийского государства.


      И ни каких заговоров, ни, ни. Это была просто их самодеятельность.
      1. владимир1155
        владимир1155 Вчера, 12:19
        +5
        не факт что эти медсестры даже знали, что делают, им дают вакцину и они ее применяют, что в этой вакцине, они даже не знают, кроме названия написанного на упаковке
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:28
    0
    Ищите, кому выгодно

    Так то да, очевидное и весьма вероятное!
    Вот только в Индокитае ещё одна, очередная зараза обнаружена .... пока локальные проявления, но, будем посмотреть как оно пойдёт!!! По описанию, что то весьма заразное и убойное.
    Это кто, это зачем?
  9. cniza
    cniza Вчера, 11:30
    +4
    Что ж, в 2010 году СМИ и платные блогеры сумели Гейтса «отмазать».
    А сейчас ведь могут и утопить.


    Все для того , что бы народу было не скучно , а под шумок , каждый решает свои задачи...
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 11:51
      +4
      Цитата: cniza
      Что ж, в 2010 году СМИ и платные блогеры сумели Гейтса «отмазать».
      А сейчас ведь могут и утопить.


      Все для того , что бы народу было не скучно , а под шумок , каждый решает свои задачи...

      laughing
  10. Mouse
    Mouse Вчера, 11:34
    +2
    Китай уже не катит в качестве катализатора... надоть новенькое, что бы волна не ослабевала.... хоть издали на девятый вал походила...
  11. михаил3
    михаил3 Вчера, 12:22
    +3
    Глупости. Все это просто глупости. Гейтс имел в виду то, что сказал - уменьшится репродуктивное здоровье. А хотел (но не мог, конечно) он сказать примерно следующее - репродуктивне здоровье ни к черту, люди рождаются все слабее и со все более и более поврежденным геномом. Повальное пьянство, нежелание подумать о следующих поколениях подкашивают человечество. Выйдите на улицу. Просто на улицу, где бы вы не жили. Оглядитесь. Как много вокруг вас крепких, правильно сложенных, здоровых людей? Вот то-то и оно. Даже спортсмены ныне жутковато деформированы...
    И Гейтс совершенно прав - мир показал жалкую неготовность к глобальному вызову. На самом деле никакой глобальной кооперации ученые не показали, все рвут одеяло на себя. У всех крайне низкая квалификация, процедуры разработки и контроля вакцин устарели лет на пятьдесят, и никто не озабочен прогрессом в этой области.
    Не исключу, что он мог и запустить всю эту забавную "пандемию", чтобы показать миру, НАСКОЛЬКО мы не готовы. А будь угроза реальной? Да мы бы передохли, как кролики целыми фермами за три дня подыхают! Гейтс скоро, очень скоро помрет. Ему уже не до денег. Вполне человек мог решить потратить оставшиеся годы на пользу человечеству...
    1. datura23
      datura23 Вчера, 12:51
      0
      такая польза воняет фашизмом
  12. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Вчера, 12:24
    +4
    Бла,бла... факты в студию..
  13. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 12:26
    +6
    У нас за распространение таких фейков начались уголовные дела, и 90% из пойманных женского пола. Большинство из них распростроняют эту панику именно через ватсап, глядишь с незнакомого номера голосовое сообщение, и с тревожным голосом женщина рассказывает какую-то сказку про ковид, просит передавать это сообщение дальше знакомым, что это инфа из достоверных источников и т.д.
    А как ловят, то обязательная процедура показывать их по телеку, чтоб пред всем народом извинялись за сеяние паники и распространение недостоверных слухов.
  14. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Вчера, 12:29
    -2
    Многие до сих пор не без оснований считают пандемию и «страшную» угрозу Covid-19, а главное – беспрецедентные меры по борьбе с ними, чем-то вроде глобального фейка.


    Многие и в плоскую Землю верят.
  15. FreeDIM
    FreeDIM Вчера, 12:38
    +2
    Вряд ли Гейтс причастен лично, но то что знал - очень даже вероятно... Все теневые кукловоды вынуждены опираться на продвинутых олигархов, и в процессе происходит утечка информации. Билли таки поимеет кругленькую сумму, но это не значит, что кто то не поимеет стократно больше. Я бы скорее предположил, что это проделки Монсанты или Сороса & Со... Вот только не повезло им, что не растратила Россия спецов по биологическим угрозам. Хотели нажиться по крупному, а тут раз - и всем дешманский "спутник-ви". И богатым и нищим.. Вот сейчас и сидят в печали - ни прибыли запланированной, ни народу не перемёрло по плану "сокращения жрачей на планете".. Всё что им осталось - только санкциями трясти.
  16. HAM
    HAM Вчера, 12:47
    0
    Одному удивляюсь-как ещё в Европе не обвинили Миллера в очень холодной зиме!
    Наверняка же "Газпром" решил срубить бабла и поправить своё финансовое положение,пошатнувшееся в связи "СП2",устроив такие холода даже в Испании.....объявят Миллера садистом........ wassat
  17. Стирбьорн
    Стирбьорн Вчера, 12:52
    +2
    Этакий филантроп, который за два десятка лет вложил в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в решение проблемы изменения климата больше 50 миллиардов долларов.

    Это за двадцать-то лет. И это при сиюминутной капитализации «Майкрософт» почти в триллион долларов. Сейчас виновник торжества в прессе и соцсетях вложился в вакцины, и не только... А как же иначе?
    Что-то логики не вижу, причем тут собственные средства Гейтса отданные на благотворительность за 20 лет и капитализация «Майкрософт» на начало 2020?!
  18. Goldmitro
    Goldmitro Вчера, 14:24
    +3
    Сегодня считается, что Билл Гейтс там просто оговорился, точно по Фрейду, про сокращение населения планеты на 10–15 процентов, ....

    Это Запад - сторонник этой идеи сейчас считает, что Гейтс оговорился, поскольку он полностью обделался с попыткой реализации этой идеи, так как в результате под ударом оказалась сама западная цивилизация, что он явно не планировал! Если так дело пойдет и дальше, то и сам Запад может не попасть в планируемый им золотой миллиард!
  19. Engineer
    Engineer Вчера, 16:55
    +2
    Что ни день, то очередной гений на ВО срывает покровы.
    Если Билл Гейтс только чипирует и заражает людей, то кто тогда их дистанционно лоботомирует чтобы такое писать и воспринимать всерьез?
    Этакий филантроп, который за два десятка лет вложил в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в решение проблемы изменения климата больше 50 миллиардов долларов.
    Это за двадцать-то лет. И это при сиюминутной капитализации «Майкрософт» почти в триллион долларов. Сейчас виновник торжества в прессе и соцсетях вложился в вакцины, и не только... А как же иначе?

    Автор, запомни. Капитализация компании в которой у тебя 1% в собственности и затраты на благотворительность напрямую из своего кармана это абсолютно несравнимые вещи.
    На 2016 год Гейтс передал на благотворительность более 30 млрд своих собственных денег. Именно благодаря этому он перестал быть самым богатым человеком на планете и позволил Безосу себя обойти.
  20. certero
    certero Вчера, 16:57
    +1
    Цитата: БАРХАН
    Извините,но маршалы на войне управляют многомиллионными пикниками...а руководители государств обруливают сотнями миллионов населения...

    Может и не извиняться. Во время войны присутствует жесткая вертикаль управления. и даже она способна достигать гарантированных результатов только на очень коротком промежутке времени. А вы рассказываете что какой-то таинственный клуб управляет целой планетой?
  21. fif21
    fif21 Вчера, 21:25
    0
    ВИЧ , птичий грипп , свиной грипп, мышиный вирус - аналогия ТУ 104 , ТУ 134 , Ту 154 , ТУ 144... улавливается модернизация по нарастающей! И у меня большие сомнения в том , что разработчиков биологического оружия в мире нет! Люди и государства работающие в данном направлении подлежат уничтожению , потому , что это очень серьезно! Человеческая популяция может просто не успеть создать противоядие . Задача любого Государства - обеспечить безопасность своих граждан от любой угрозы , в том числе биологической. А пока война продолжается и список жертв растет. Нужно бороться не только с пандемией , но и с ее причинами возникновения. hi