«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?

Конкурентов просят не беспокоиться
Многие до сих пор не без оснований считают пандемию и «страшную» угрозу Covid-19, а главное – беспрецедентные меры по борьбе с ними, чем-то вроде глобального фейка. Хотя мировые СМИ это всеми силами опровергают.
Но на то они и мировые. Эти СМИ – они обязаны играть ту музыку, которую им заказывают. Однако беспрецедентная сетевая шумиха вокруг Билла Гейтса, как главного подозреваемого в распространении Covid-19, со всеми последующими штаммами, это совсем иной случай.
И уже бесполезно твердить в прессе, по соцсетям и интернет-каналам, что атака на Билла Гейтса – это тоже фейк. У нас на глазах не впервые воплощается в жизнь знаменитое выражение Маркса:
«Идея, овладевшая массами, становится материальной силой!»
Первыми на основателя «Майкрософт» (Microsoft) Билла Гейтс окрысились сторонники теории заговора. Китайский след показался конспирологам скучным, и в качестве новой жертвы своих теорий они решили выбрать Гейтса.
«Он имеет прямое отношение к созданию коронавируса Covid-19».
«Он хотел извлечь из пандемии выгоду, и он её уже получает».
Это из «Washington Post» и из американской версии всемирной «Computerworld», которую Гейтс когда-то спонсировал. Причём спонсировал настолько щедро, что издание попало под каток антимонопольных служб сразу в нескольких странах.
Что ж, IT-гиганты с их миллиардными прибылями от удалёнки и от всего, что с нею связано, в списке тех, кто от пандемии только выиграл, идут отнюдь не после фармацевтов и разработчиков вакцин. Они – явно впереди.
Когда вся мировая экономика, хотя и с Китаем за скобками, идёт на снижение, продажи техники, компьютерных игр и программных продуктов выросли не на проценты, а в разы. И «Майкрософт», давно подсадившая на свою иглу больше чем полмира – на сегодня точно вне конкуренции.
Ищите, кому выгодно
Но прямой получатель выгоды – не всегда тот, кто и запускает маховик. Да, Биллу Гейтсу сразу припомнили 2015 год, когда на конференции TED он заявил, что наибольшая угроза для человечества – это не ядерная война, а инфекционный вирус, способный уничтожить миллионы людей.
«Он планировал с помощью пандемии перехватить контроль над глобальной системой здравоохранения».
Это уже из «New York Times».
Конспирологи, похоже, зря посмеивались, когда на старте пандемии Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на исследования, направленные на предотвращение распространения Covid-19, просто астрономическую сумму. Аж в 100 миллионов долларов.
Дальше было больше. Намного больше. Но никому этим теперь рот уже не заткнёшь. На программные разработки военной тематики «Майкрософт» тратит в сотни, в тысячи раз больше. Но и прибыли получает космические.
А между тем комбинация с объединением двух, казалось бы, мало связанных отраслей – цифровых технологий и фармацевтики, уже вполне успешно осуществлена. И вовсе незачем уже сидеть на высоких постах в крупнейшей корпорации мира.
Но это Гейтсу только кажется, что вполне достаточно в ответ на сетевую шумиху тиражировать в больших СМИ пространные интервью. С такими вот патетическими сентенциями:
«Эта пандемия – ужасная, но следующая пандемия может быть в десять раз хуже.
То есть необходим глобальный ответ.
При разработке вакцины было международное сотрудничество между учеными, компаниями, международными организациями и правительствами. Ни одна страна не смогла бы этого достичь в одиночку.
Надеюсь, это будет уроком для борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата».
То есть необходим глобальный ответ.
При разработке вакцины было международное сотрудничество между учеными, компаниями, международными организациями и правительствами. Ни одна страна не смогла бы этого достичь в одиночку.
Надеюсь, это будет уроком для борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата».
Но процесс-то, что называется, уже пошёл. И даже наша публикация – лишь ещё одно из его отражений. В ряду сотен тысяч и даже миллионов. Журналисты, они же, как детективы, обязаны искать, кому выгодно.
Фейки – ложь, но в них...
Понятно, почему мир с таким удовольствием глотает фейки про Гейтса. Миллионы просмотров и лайков, десятки тысяч постов и перепостов о том, про кого совсем недавно говорили, как про монополиста совсем из иной сферы –
«Что хорошо Боингу, хорошо Америке».
Но сильно сдулся «Boeing».
Вполне может сдуться и «Microsoft» Билла Гейтса. Хотя всего за несколько месяцев до пандемии компания «Майкрософт» с капитализацией в 905 млрд долл. стала самым дорогим в мире бизнесом. Детище Гейтса заняло первое место в рейтинге Global Top 100.
В марте 2020 года, когда пандемия только набирала обороты, СМИ облетела новость об уходе Билла Гейтса из совета директоров «Майкрософт» и (о, ужас!) из капитала корпорации.
Миллиардер заодно бросил и близкого друга – тоже миллиардера из первой десятки Уоррена Баффета с его прибыльным инвестиционным бизнесом. И стал повсюду распространяться о том, что посвящает себя спасению человечества от эпидемий и пандемий.
Этакий филантроп, который за два десятка лет вложил в развитие глобального здравоохранения и образования, а также в решение проблемы изменения климата больше 50 миллиардов долларов.
Это за двадцать-то лет. И это при сиюминутной капитализации «Майкрософт» почти в триллион долларов. Сейчас виновник торжества в прессе и соцсетях вложился в вакцины, и не только... А как же иначе?
Он проговорился сам?
Вот и будут дальше пополняться ряды экспертов-критиков, разоблачающих фармацевтических гигантов. Которым и сейчас никто не хочет ничего объяснять. А зачем, вообще, понадобилось разрабатывать и выпускать партии в сотни миллионов весьма сомнительных вакцин?
Выше я написал, что конспирологи, а вслед за ними и сетевое сообщество выбрали Билла Гейтса на роль виновного в пандемии. Но почему же именно выбрали? Если он сам подставился?
Основатель непотопляемой «Майкрософт» проболтался обо всём даже не в 2015 году, а ещё раньше – в своей скандальной речи
«Обновляясь к нулю!»
Это случилось на закрытой конференции, опять же – TED, десятилетней давности в калифорнийском Лонг-Бич.
Сегодня считается, что Билл Гейтс там просто оговорился, точно по Фрейду, про сокращение населения планеты на 10–15 процентов, имея в виду всего лишь снижение темпов прироста. Но речь-то уж точно шла о том, что такое случится,
«если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10–15 процентов».
Что ж, в 2010 году СМИ и платные блогеры сумели Гейтса «отмазать».
А сейчас ведь могут и утопить.