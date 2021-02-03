«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?

Конкурентов просят не беспокоиться

«Идея, овладевшая массами, становится материальной силой!»

«Он имеет прямое отношение к созданию коронавируса Covid-19».

«Он хотел извлечь из пандемии выгоду, и он её уже получает».

Ищите, кому выгодно

«Он планировал с помощью пандемии перехватить контроль над глобальной системой здравоохранения».

«Эта пандемия – ужасная, но следующая пандемия может быть в десять раз хуже.



То есть необходим глобальный ответ.



При разработке вакцины было международное сотрудничество между учеными, компаниями, международными организациями и правительствами. Ни одна страна не смогла бы этого достичь в одиночку.



Надеюсь, это будет уроком для борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата».

Фейки – ложь, но в них...

«Что хорошо Боингу, хорошо Америке».

Он проговорился сам?

«Обновляясь к нулю!»

«если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10–15 процентов».