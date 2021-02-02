Sohu: Признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну

Официальный представитель Минобороны дал чёткий сигнал по тайваньскому вопросу: признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну. Это сигнал всем государствам, которые пытаются противопоставлять китайцев Тайваня с китайцами материка.

В китайском министерстве обороны весьма жёстко отреагировали на очередное появление авианосных ударных групп и отдельных военных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море. Официальный представитель Минобороны КНР полковник У Цянь отмечает, что Пекин считает такие действия США на фоне риторики высших американских чиновников «не способствующими нормальным двусторонним отношениям».В Китае также напомнили, что странно говорить об угрозе, якобы исходящей из Китая, при этом постоянно направляя боевые корабли и стратегические бомбардировщики к китайским границам. В Пекине в очередной раз дали понять, что считают Тайвань территорией «единого Китая», а признание со стороны США «президента так называемой Китайской Республики» нарушением международных норм и «поддержкой сепаратизма».В Минобороны КНР добавили, что «вызывает озабоченность заявления нового главы Пентагона о том, что США намерены оказать в том числе военную поддержку Тайваню».Выступление официального лица Минобороны КНР прокомментировали китайские СМИ. В военно-тематической разделе медиаресурса Sohu опубликован материал, где говорится буквально следующее:В издании напоминается и о словах председателя КНР Си Цзиньпина, высказанным несколько месяцев назад. По словам лидера КНР, «китайцы не должны воевать с китайцами», но тут же добавил, что Пекин «не допустит никакой сепаратистской деятельности».В Sohu отмечают, что Си Цзиньпин предлагает Тайбэю путь мира, но при этом даёт понять, что в Пекине настроены решительно. Это, как считают китайские журналисты, ещё и недвусмысленный сигнал США.