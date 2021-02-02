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Sohu: Признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну

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В китайском министерстве обороны весьма жёстко отреагировали на очередное появление авианосных ударных групп и отдельных военных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море. Официальный представитель Минобороны КНР полковник У Цянь отмечает, что Пекин считает такие действия США на фоне риторики высших американских чиновников «не способствующими нормальным двусторонним отношениям».


В Китае также напомнили, что странно говорить об угрозе, якобы исходящей из Китая, при этом постоянно направляя боевые корабли и стратегические бомбардировщики к китайским границам. В Пекине в очередной раз дали понять, что считают Тайвань территорией «единого Китая», а признание со стороны США «президента так называемой Китайской Республики» нарушением международных норм и «поддержкой сепаратизма».

В Минобороны КНР добавили, что «вызывает озабоченность заявления нового главы Пентагона о том, что США намерены оказать в том числе военную поддержку Тайваню».

Выступление официального лица Минобороны КНР прокомментировали китайские СМИ. В военно-тематической разделе медиаресурса Sohu опубликован материал, где говорится буквально следующее:

Официальный представитель Минобороны дал чёткий сигнал по тайваньскому вопросу: признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну. Это сигнал всем государствам, которые пытаются противопоставлять китайцев Тайваня с китайцами материка.

В издании напоминается и о словах председателя КНР Си Цзиньпина, высказанным несколько месяцев назад. По словам лидера КНР, «китайцы не должны воевать с китайцами», но тут же добавил, что Пекин «не допустит никакой сепаратистской деятельности».

В Sohu отмечают, что Си Цзиньпин предлагает Тайбэю путь мира, но при этом даёт понять, что в Пекине настроены решительно. Это, как считают китайские журналисты, ещё и недвусмысленный сигнал США.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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64 комментария
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  1. SaLaR
    SaLaR 2 февраля 2021 14:17
    +4
    Ну что...последнее китайское предупреждение...? и весь мир в труху....? belay belay
    1. keeper03
      keeper03 2 февраля 2021 14:24
      +4
      И не надо китайцам с китайцами ! stop Надо китайцам с американцами, а там и мы подсобим. yes
      Ну действительно, сколько можно вносить вражду в мирно живущие страны !!! am
      1. Гуру
        Гуру 2 февраля 2021 14:59
        +10
        Надо китайцам с американцами, а там и мы подсобим.
        Да не полезем мы туда, а вот патроны подвезем, как американцы нам в ВОВ.
    2. evgen1221
      evgen1221 2 февраля 2021 14:41
      0
      Да ни, ужо нескем воевать, ябр с боевых диванов ужо давно всех разбомбили.)))
      1. Ахиллес
        Ахиллес 2 февраля 2021 15:40
        +6
        Не какой войны между КНР и США не будет, они очень сильно связаны экономически, США как всегда побрянчат оружием и уплывут
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A 2 февраля 2021 18:02
          +1
          Цитата: Ахиллес
          Не какой войны между КНР и США не будет, они очень сильно связаны экономически, США как всегда побрянчат оружием и уплывут

          Какая, на фиг, война?
          С Кимами у США никаких экономических связей не было. Просто поняли, что Кимы по авианосцам жахнут всем, что найдут. А заодно и по Японии, на всякий случай. А может, и про Калифорнию не свистели - кто их, Кимов, поймёт, что у них на уме... Понадували американцы щёки, посмешили мир и отплыли по течению восвояси...
          Тут, с учётом денег и с учётом несравнимой мощи Китая и Кимов - будет ещё смешнее...
          1. Ахиллес
            Ахиллес 2 февраля 2021 18:09
            +2
            Цитата: Zoldat_A
            Тут, с учётом денег и с учётом несравнимой мощи Китая и Кимов - будет ещё смешнее...

            Да, это будет еще смешнее
        2. Quadro
          Quadro 2 февраля 2021 19:56
          0
          Цитата: Ахиллес
          Не какой войны между КНР и США не будет, они очень сильно связаны экономически, США как всегда побрянчат оружием и уплывут

          Такую же чепуху калякали перед первой мировой. Мол все торгуем сильно и общаемся хорошо, а если война то быстро компании и капитал ее закончат.
        3. Ныробский
          Ныробский 2 февраля 2021 21:23
          +4
          Цитата: Ахиллес
          Не какой войны между КНР и США не будет, они очень сильно связаны экономически, США как всегда побрянчат оружием и уплывут
          Есть некоторое сомнение в том, что матрасы хотят сохранить ныне существующую финансовую систему и не ищут повода для того, что бы обнулить все имеющиеся долги и рулить дальше через введение нового товарно-денежного стандарта. По этой причине матрасы провоцируют конфликты по всему миру с целью разжигания третьей мировой войны, в ходе которой планируют ослабить своих экономических конкурентов, но для её начала им постоянно не хватает самой малости, а именно гарантии того, что сами матрасы не попадут под раздачу. В случае с Китаем, думается так, что на зарубу с матрасами он смотрит более спокойно, поскольку ставка на вылет из мировых(политических и экономических)лидеров, в случае поражения, для матрасов является критической.
    3. кредо
      кредо 2 февраля 2021 14:45
      +4
      Цитата: SaLaR
      Ну что...последнее китайское предупреждение...? и весь мир в труху....? belay belay

      Не последнее, а очередное.
      Всё-таки кроме чувства самосохранения, что то ещё сдерживает Китай от активных действий против США.
      Похоже Китай будет терпеть до последнего бандитские выходки США, рассчитывая что когда-нибудь сидя на берегу реки он увидит проплывающий труп врага.
      1. SaLaR
        SaLaR 2 февраля 2021 14:47
        +2
        Ясно... садимся с ними рядом..... drinks
        1. Petrik66
          Petrik66 2 февраля 2021 15:51
          +2
          Мы и сидим, ждемс. Когда у дракона глисты, надо просто подаждать, время не лечит ,а усугубляет.
          1. Jovanni
            Jovanni Вчера, 08:07
            +1
            Цитата: Petrik66
            Мы и сидим, ждемс. Когда у дракона глисты, надо просто подаждать, время не лечит ,а усугубляет.

            Дык и мы не без червей в голове. Пятую колонну имею ввиду. Одного вроде на 3.5 года изолировали, но сколько их ещё! Разных! И жрут мозг, и жрут. Кровь высасывают, соки жизненные выкачивают в офшоры, паразитируют на теле Родины. Так что можем дождаться совсем другого... Сидя на пятой точке...
        2. Ныробский
          Ныробский 2 февраля 2021 21:28
          0
          Цитата: SaLaR
          Ясно... садимся с ними рядом..... drinks

          Не просто садимся, а активно помогаем Китаю построить свою систему раннего обнаружения ракетного удара, коей на сегодня обладают только Россия и США.
          1. Jovanni
            Jovanni Вчера, 08:17
            0
            Цитата: Ныробский
            Цитата: SaLaR
            Ясно... садимся с ними рядом..... drinks

            Не просто садимся, а активно помогаем Китаю построить свою систему раннего обнаружения ракетного удара, коей на сегодня обладают только Россия и США.

            Ничего никому помогать не надо. Допомогались уже. Лучше пусть китайцы нам помогут, научат нас наши же ресурсы у себя в стране обрабатывать, а не гнать им в виде сырья...
            1. Ныробский
              Ныробский Вчера, 17:23
              0
              Цитата: Jovanni
              Цитата: Ныробский
              Цитата: SaLaR
              Ясно... садимся с ними рядом..... drinks

              Не просто садимся, а активно помогаем Китаю построить свою систему раннего обнаружения ракетного удара, коей на сегодня обладают только Россия и США.

              Ничего никому помогать не надо. Допомогались уже.
              Ну-у звиняйте батенька, сие от меня точно не зависит.
              Цитата: Jovanni
              Лучше пусть китайцы нам помогут, научат нас наши же ресурсы у себя в стране обрабатывать, а не гнать им в виде сырья...
              Пусть. Полагаю, вы даже знаете как их к этому склонить.
              1. Jovanni
                Jovanni Вчера, 17:32
                0
                Цитата: Ныробский
                Ну-у звиняйте батенька, сие от меня точно не зависит.

                Да? А -а -а... Я с чего-то решил, что это вы даете распоряжение. Так уверенно излагаете " ...а активно помогаем Китаю..." Тогда и Вы меня звиняйте. Обмишурился...
                1. Ныробский
                  Ныробский Вчера, 17:58
                  0
                  Цитата: Jovanni
                  Тогда и Вы меня звиняйте. Обмишурился.

                  Бывает hi
    4. Наводлом
      Наводлом 2 февраля 2021 14:58
      +1
      Цитата: SaLaR
      Ну что...последнее китайское предупреждение...? и весь мир в труху....? belay belay

      Как бы опять не пришлось человечеству долго и упорно заселять весь мир из Африки.
    5. zadorin1974
      zadorin1974 2 февраля 2021 23:08
      0
      Да вы ччччччччеее!Избятие финансов Китая из ВША ?ВША сдуется-вариантов нет-поверте,не пройдет и трех лет.Сдуется на счет Тайваня-купят материковые.
  2. svp67
    svp67 2 февраля 2021 14:20
    +2
    признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну.
    Современный Китай отступать не любит, а раз так, то стоит задуматься...
    1. carstorm 11
      carstorm 11 2 февраля 2021 14:31
      +2
      они уже тучу лет это все говорят. и ничего не меняется. но однозначно рано или поздно ситуация взорвется. но скорее поздно.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 15:06
      0
      Цитата: svp67
      Современный Китай отступать не любит, а раз так, то стоит задуматься...

      Лучше, чтобы штаты "меньше гусей дразнили".
  3. новичок
    новичок 2 февраля 2021 14:26
    +4
    Идёт какое то нагнетание на нашем Шарике, накручивается спираль каждый день всё круче и круче. Чего хотят янки своими наскоками на равные себе по мощи сверхдержавы РФ и КНР? Точно пожертвуют собственной шкурой, ради власти над Шариком?
    Это я так, мысли вслух, мы то пожили, хочется что б у детей и внуков мирное небо было над головой.
    1. Doliva63
      Doliva63 2 февраля 2021 17:19
      0
      Цитата: новичок
      Идёт какое то нагнетание на нашем Шарике, накручивается спираль каждый день всё круче и круче. Чего хотят янки своими наскоками на равные себе по мощи сверхдержавы РФ и КНР? Точно пожертвуют собственной шкурой, ради власти над Шариком?
      Это я так, мысли вслух, мы то пожили, хочется что б у детей и внуков мирное небо было над головой.

      Забавно. Давно РФ догнала в чём-нить КНР и США? laughing
      1. новичок
        новичок 2 февраля 2021 17:33
        0
        Вам забавно? Спрошу вас с другой стороны: когда РФ отставала от янки в военной мощи, что б теперь догонять? fool
        1. Doliva63
          Doliva63 2 февраля 2021 17:55
          -2
          Цитата: новичок
          Вам забавно? Спрошу вас с другой стороны: когда РФ отставала от янки в военной мощи, что б теперь догонять? fool

          Вы РФ с Союзом не путайте, РФ отставала и отстаёт от янки во всём, кроме количества советских танков на хранении laughing
          1. новичок
            новичок 2 февраля 2021 18:02
            -1
            У вас сезонное, или суточное обострение?
            1. Doliva63
              Doliva63 2 февраля 2021 18:15
              -1
              Цитата: новичок
              У вас сезонное, или суточное обострение?

              А по делу - ничего? И да, пунктуацию подучите, а то и тут янки впереди будут laughing
              1. новичок
                новичок 2 февраля 2021 18:36
                +1
                По какому делу? О моих мыслях вслух о ядерном пустыре после гона янки? Или вы предлагаете сразу сдаться, ведь у вас в голове один хлам "на хранении"?
                Пусть где то моя грамматика похрамает, нежели наш Шарик.
                1. Doliva63
                  Doliva63 2 февраля 2021 18:47
                  -1
                  Цитата: новичок
                  По какому делу? О моих мыслях вслух о ядерном пустыре после гона янки? Или вы предлагаете сразу сдаться, ведь у вас в голове один хлам "на хранении"?
                  Пусть где то моя грамматика похрамает, нежели наш Шарик.

                  Хлам не у меня в голове, а в РФ на хранении, если что. Никакого ядерного пустыря не будет, перестаньте бредить. Мои преподаватели ОМП(если вы в курсе, что это)написали книги про службу на полигонах, где всё
                  это испытывалось. В том числе на людях. На них. Какой пустырь, вы о чём?
                  1. новичок
                    новичок 2 февраля 2021 18:52
                    +1
                    Слышь, мужик, достал, чхал я на твои знания, если ты не догоняешь, что означает пустырь после ядрёных перепалок. Иль ты как та дочь мера: 'А нас предупредят, что б мы переехали?"
                    И да, на хранении, профессор, хлам везде, не только в РФ.
                    1. Doliva63
                      Doliva63 Вчера, 17:45
                      -1
                      Цитата: новичок
                      Слышь, мужик, достал, чхал я на твои знания, если ты не догоняешь, что означает пустырь после ядрёных перепалок. Иль ты как та дочь мера: 'А нас предупредят, что б мы переехали?"
                      И да, на хранении, профессор, хлам везде, не только в РФ.

                      Болезный, вы читать не умеете? Никакого пустыря не будет. Будут не очень глубокие воронки, снесённые дома, смердящие трупы - всё как на любой войне. Только их будет много. А получившие дозу погибнут от болезней и пуль противника или мародёров. Вы пустыню в Чернобыле видели или на Тоцком полигоне? Сон разума порождает чудовищ - так, вроде? Ваш разум в этой теме явно отдыхает.
                      1. новичок
                        новичок Вчера, 18:21
                        -1
                        Слушай сюда, умник, ты пустырь от пустыни отличить не можешь? Или мож сам читать не научился? Отстань, прилип как лист банный. "Пустыня" в твоём сознании, глубоко и надолго. И да, умник дворовый, то что ты так тщательно описал, разве не пустырь? Видно диспансеры закрылись.
                      2. Doliva63
                        Doliva63 Вчера, 18:48
                        -1
                        Цитата: новичок
                        Слушай сюда, умник, ты пустырь от пустыни отличить не можешь? Или мож сам читать не научился? Отстань, прилип как лист банный. "Пустыня" в твоём сознании, глубоко и надолго. И да, умник дворовый, то что ты так тщательно описал, разве не пустырь? Видно диспансеры закрылись.

                        Я "прилип" belay ? Чухню писать не надо, если не в курсе. Вот если вы училище РВСН, например, заканчивали, я вас с интересом послушаю. Я заканчивал другое, но в РВСН служить пришлось. А вы откуда знания черпаете? Из ужастиков? laughing
                      3. новичок
                        новичок Вчера, 19:00
                        0
                        Иди ты полем сквозь ненастье, за горизонт земных забот.
  • Pandiurin
    Pandiurin 2 февраля 2021 17:50
    +1
    Цитата: новичок
    Идёт какое то нагнетание на нашем Шарике, накручивается спираль каждый день всё круче и круче. Чего хотят янки своими наскоками на равные себе по мощи сверхдержавы РФ и КНР? Точно пожертвуют собственной шкурой, ради власти над Шариком?
    Это я так, мысли вслух, мы то пожили, хочется что б у детей и внуков мирное небо было над головой.


    Раньше Китай пинали по Гонконгу.
    Китаю было больно и неприятно.
    Всё это происходило без военного обострения. Сейчас Китай в Гонконге навёл порядок. Бриты дают гражданство т.е. эвакуация пятой колонны.
    Китай ликвидирует свои слабые места, у англосаксов сокращаются возможности досаждать Китаю.
    Что бы досаждать Китаю внутренними проблемами (будем считать Тайвань и Гонконг Китаем) теперь приходится задействовать вооружённые силы.
    Это проявление слабости англосаксов и сокращение их возможностей.
    1. новичок
      новичок 2 февраля 2021 17:58
      0
      Коллега, я хочу сказать, что если начнётся большой замес между ядерными сверхдержавами, то то никакие слабости, или сильные стороны политики не имеют смысла.
      1. Pandiurin
        Pandiurin 2 февраля 2021 18:48
        0
        Цитата: новичок
        Коллега, я хочу сказать, что если начнётся большой замес между ядерными сверхдержавами, то то никакие слабости, или сильные стороны политики не имеют смысла.


        Большой замес всегда может произойти, если одна из сторон хочет довести до него.
        И тут без разницы как будет вести себя оппонент.

        Но в таком противостоянии могут быть действия без применения оружия.
        На море это навал, движение на пересекающихся курсах.
        В воздухе это перехват. Самолёты иногда цепляются между собой. Такое уже было, китайцы американский самолёт радиотехнической разведки зацепили, результат : китайский истребитель разбился, американцы совершили вынужденную в Китае.
        1. новичок
          новичок 2 февраля 2021 18:56
          0
          Это вы сейчас о чём? О войне между гос.ми? То что вы описали, никак не касается того, что происходит, даже при боестолкновения, тем паче войны двух сверхдержав.
  • Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 14:35
    +1
    Как я уже говорил, есть два тонких места - Приднестровье у нас и Тайвань - у Китая. Туда и туда США могут ударить с фиговыми для нас и Китая последствиями. И что еще фиговей - как-то отвечать нам придется без вариантов, выражениями негодования не отделаться. Именно - война
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок 2 февраля 2021 15:02
      +3
      Цитата: Cowbra
      могут ударить с фиговыми для нас и Китая последствиями. И что еще фиговей - как-то отвечать нам придется без вариантов, выражениями негодования не отделаться. Именно - война

      Ударить чем? Вы сомневаетесь, что Китай сможет захватить Тайвань, не обращая внимания ни на что? А США кинут своего "союзника", как кидали всех и вся... Умирать за "Свободу Тайваня" никто из полосатоухих не станет...
      1. Cowbra
        Cowbra 2 февраля 2021 15:18
        +2
        Сомневаюсь. Китай может УНИЧТОЖИТЬ Тайвань. А чтоб захватить - нужна десантная операция, а вот тут уже численность Китая играет слабо. Средства десантирования ограничены и очень сильно уязвимы, а противодействовать им вполне можно, и численное превосходство будет тут не за Китаем. Что до "умирать". Наймут прокси, тот же тайвань поставит, а они только издалека Топорами постреливать будут.
        Как минимум - реализуемый план. Особенно коль в этом сюжете Китай как агрессор выступает, ведь так и повернут. Вот вам кстати - и мясо - мировое сообщество под мандатом ООН против агрессора
        1. Al_lexx
          Al_lexx 2 февраля 2021 17:44
          +5
          Цитата: Cowbra
          А чтоб захватить - нужна десантная операция, а вот тут уже численность Китая играет слабо.

          Десантная операция это не сферический конь в вакууме. Для начала устроят полную морскую блокаду (сил и средств достаточно). По авиации, КНР тоже существенно превосходит Тайвань. Закроют небо и отбомбятся по ПВО, ПКРК, флоту и пр., если будут рыпаться. И уже после этого высадят столько, сколько нужно. Часть морем, часть воздухом. И в такой конфигурации им даже не нужно будет задействовать большое количество специализированных десантных кораблей. Только по ключевым точкам. Остальное обычными "баржами" привезут. И есть сильное сомнение, что американцы полезут в эту драку, хоть прокси, хоть не прокси. Да и сами тайваньцы, в качестве бравых вояк, выглядят более чем сомнительно.
          Другой вопрос в том, что и до этого вряд ли дойдёт дело. Полагаю, что будет сравнительно мирный аншлюс, но не в ближайшее время (построят пятый четвертый/авианосец, десяток подлодок и пр., с них станется). Просто китаёзы додавят братьев островитян в тот момент, когда Штатам будет совсем не до кого и менее всего до Тайваня.
          1. t-12
            t-12 2 февраля 2021 18:30
            -1
            Для начала устроят полную морскую блокаду (сил и средств достаточно).
            А если суда вывесят американские флаги? Что, потопят? Объявят войну США?
            1. Al_lexx
              Al_lexx 2 февраля 2021 19:48
              +2
              Цитата: t-12
              А если суда вывесят американские флаги?

              Если бы у бабушки был... wink
              1. t-12
                t-12 2 февраля 2021 20:25
                0
                Т.е. это фантастика, что суда могут вывесить американские флаги? Или вообще идти под защитой американского флота? Такое невозможно?
                1. Al_lexx
                  Al_lexx Вчера, 00:29
                  +1
                  Цитата: t-12
                  Т.е. это фантастика, что суда могут вывесить американские флаги?

                  Нет, не фантастика. Провокация и преступление, на которые ни кто не пойдёт.
                  Цитата: t-12
                  Или вообще идти под защитой американского флота?

                  А вот это уже фантастика. Строго говоря, ни Штатам, ни Китаю, такой хоккей не нужен. Штатам потому, что без дешевых китайских товаров им сейчас не выжить. Китаю тоже не сладко придётся, без американского рынка. Поэтому, такое противостояние возможно лишь тогда, когда некая часть производства вернётся в Америку и при этом в Штатах поднимут прожиточный минимум, что не завтра и не просто. А Китай найдёт другие рынки сбыта, что так же не завтра и не просто. Отсюда читаем заново, думаем и делаем правильные выводы:
                  Полагаю, что будет сравнительно мирный аншлюс, но не в ближайшее время (построят пятый четвертый/авианосец, десяток подлодок и пр., с них станется). Просто китаёзы додавят братьев островитян в тот момент, когда Штатам будет совсем не до кого и менее всего до Тайваня.

                  Строго говоря, в деле о Тайване, у Америки есть своя рубашка, которая гораздо ближе к телу.
                  1. t-12
                    t-12 Вчера, 10:27
                    0
                    без дешевых китайских товаров им сейчас не выжить

                    Т.е. в ответ на прорыв блокады Тайваня, китайцы прекратят экспорт своих товаров? Я правильно понимаю?
                2. Petrik66
                  Petrik66 Вчера, 14:13
                  0
                  Нет ,фантастика в том ,что штаты разрешат кому то прикрыться ими при серьезном замесе. Влезать супротив Китая? Когда может реально прилететь! Вон к КНДР три авианосца пригнали и что?
                  1. t-12
                    t-12 Вчера, 15:13
                    -1
                    Напоминаю, что американцы за прошлый век два раза влезали в серьёзные европейские замесы и прикрывали конвои в Англию.
  • Avior
    Avior 2 февраля 2021 14:36
    -1
    Интересно авторы свои статьи читают?
    Грозное начало
    весьма жёстко отреагировали на очередное появление авианосных ударных групп

    И как же жестко ? Пригрозили ядерной войной? Отказались поставлять продукцию на американских рынок?
    Начали готовить десантные силы на Тайвань?
    Да ничего подобного

    . Пекин считает такие действия США на фоне риторики высших американских чиновников «не способствующими нормальным двусторонним отношениям» .... напомнили, что странно говорить об угрозе, якобы исходящей из Китая.... вызывает озабоченность заявления нового главы Пентагона о том, что США намерены оказать в том числе военную поддержку Тайваню.

    И такое прочее
    И где здесь жестко отреагировали?
    Высказали озабоченность?
    1. Володин
      Володин 2 февраля 2021 14:49
      +4
      Цитата: Avior
      И где здесь жестко отреагировали?

      Видимо, Вы плохо знакомы с языком китайской дипломатии, в том числе военной. Если официальный представитель говорит о нарушении международных норм и поддержке сепаратизма, то это для Китая более чем жёсткая реакция.

      Да и вообще, жёсткая реакция как бы не всегда укладывается в угрозы ядерной бомбой... Вы и сами это прекрасно знаете
      1. Avior
        Avior 2 февраля 2021 15:52
        +1
        Я помню о последних китайских предупреждениях- их, последних, было более 900.
        И я не писал, что обязательно должна быть угроза ядерной войны.
        Жесткая реакция влечёт за собой угрозу каких либо действий, а не набор стандартных дипломатических фраз, которые дипломаты заученно выдают не задумываясь, и которые за собой ничего не несут.
        1. Cowbra
          Cowbra 2 февраля 2021 15:55
          +2
          Имитация атаки на АУГ - это максимально жесткая реакция. Следующее по жесткости - только реальный удар
      2. KeithRichards
        KeithRichards 2 февраля 2021 16:15
        0
        Цитата: Володин
        Видимо, Вы плохо знакомы с языком китайской дипломатии, в том числе военной.

        Лол. Вы видимо тоже. Фраза "последнее китайское предупреждение" пошло именно из тайваньского конфликта, и объектами этих предупреждений были те же американцы
  • тасха
    тасха 2 февраля 2021 14:37
    +1
    Китай объявил о военно-морских учениях в Южно-Китайском море. Учения начнутся завтра, в среду и продлятся до субботы. Обе стороны увеличили интенсивность полётов. Напомню, что в 2001 году при столкновении китайского истребителя и американского разведчика ЕР-3 погиб китайский пилот, а американцы совершили вынужденную посадку на о.Хайнань.
  • rocket757
    rocket757 2 февраля 2021 14:58
    0
    В китайском министерстве обороны весьма жёстко отреагировали на очередное появление авианосных ударных групп и отдельных военных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море.

    Ой что то коршуны слетаются ... ах не коршуны, так ничуть не лучше.
  • APASUS
    APASUS 2 февраля 2021 15:08
    0
    Китай ждет того что под их грозной риторикой американцы изменят свою внешнюю политику ?
    Зря ждут
  • ximkim
    ximkim 2 февраля 2021 16:00
    0
    У Тайваня есть выбор?! Такое ощущение , что они просто молчат.Отдел новостей - когда будет выкладываться реакция жителей и руководства Тайваня о данном событии?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 2 февраля 2021 17:25
      +1
      Цитата: ximkim
      У Тайваня есть выбор?! Такое ощущение , что они просто молчат.Отдел новостей - когда будет выкладываться реакция жителей и руководства Тайваня о данном событии?


      В мире, мало кому интересно мнение Тайваньцев.... т.е. на Тайване СМИ в основном демократические и правильной "направленности" если вы понимаете о чем я, позиция руководства Тайваня - мы за независимость от материкового Китая, а вот что думают жители Тайваня это хороший вопрос, было бы интересно увидеть реальный опрос в % соотношение и по возрастным категориям..
  • Decimalegio
    Decimalegio 2 февраля 2021 20:14
    0
    Часто считается, что покорение Формозы - это прогулка. 1) Пролив охраняется, и подготовка вторжения не станет неожиданностью 2) Точки приземления немногочисленны, заминированы и находятся под артиллерийским огнем 3) Китай - держава, которая не вела войны десятилетиями, и как солдат мог отреагировать кого пропаганда привела к мнению, что на острове есть братья, которые ждут его с распростертыми объятиями, несмотря на реакцию населения, которое не хочет становиться китайцем? 4) что, если часть 50 юнг фэнов Формозы прибыла в Пекин? 5) Самый спорный вопрос - насколько тайваньцы готовы воевать? Короче, мы уже видели подобные сценарии, например, Давид против Голиафа (США против Вьетнама) (СССР против Афганистана). На войне всегда неправильно воспринимать результат как должное, Армения docet.
  • zwlad
    zwlad Вчера, 08:51
    0
    Лет через 20 Китай присоединит обратно Тайвань и никто, в том числе США не смогут этому воспрепятствовать. Причем Китаю достаточно будет ввести морскую блокаду острова и выдвинуть ультиматум тамошнему правительству либо сами передадут власть либо НОАК просто раскатает их.
    1. Decimalegio
      Decimalegio Вчера, 08:59
      0
      в заключении ipse dixit