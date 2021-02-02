Sohu: Признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну

В китайском министерстве обороны весьма жёстко отреагировали на очередное появление авианосных ударных групп и отдельных военных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море. Официальный представитель Минобороны КНР полковник У Цянь отмечает, что Пекин считает такие действия США на фоне риторики высших американских чиновников «не способствующими нормальным двусторонним отношениям».
В Китае также напомнили, что странно говорить об угрозе, якобы исходящей из Китая, при этом постоянно направляя боевые корабли и стратегические бомбардировщики к китайским границам. В Пекине в очередной раз дали понять, что считают Тайвань территорией «единого Китая», а признание со стороны США «президента так называемой Китайской Республики» нарушением международных норм и «поддержкой сепаратизма».
В Минобороны КНР добавили, что «вызывает озабоченность заявления нового главы Пентагона о том, что США намерены оказать в том числе военную поддержку Тайваню».
Выступление официального лица Минобороны КНР прокомментировали китайские СМИ. В военно-тематической разделе медиаресурса Sohu опубликован материал, где говорится буквально следующее:
Официальный представитель Минобороны дал чёткий сигнал по тайваньскому вопросу: признание независимости и военная поддержка Тайваня означают войну. Это сигнал всем государствам, которые пытаются противопоставлять китайцев Тайваня с китайцами материка.
В издании напоминается и о словах председателя КНР Си Цзиньпина, высказанным несколько месяцев назад. По словам лидера КНР, «китайцы не должны воевать с китайцами», но тут же добавил, что Пекин «не допустит никакой сепаратистской деятельности».
В Sohu отмечают, что Си Цзиньпин предлагает Тайбэю путь мира, но при этом даёт понять, что в Пекине настроены решительно. Это, как считают китайские журналисты, ещё и недвусмысленный сигнал США.