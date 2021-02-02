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Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении российского «Новичка»

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Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении российского «Новичка»

Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении применения российского нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Занятия проводили американские специалисты из Госдепа, сообщает эстонское издание Õhtuleht ("Вечерний Таллин").


Специальный курс по действиям в ситуации, когда применялся "Новичок", в американском Госдепартаменте обосновали тем, что в последне время Россия неоднократно применяла данное отравляющее вещество для "уничтожения врагов Кремля". Как пример были приведены попытка ликвидации двойного агента Скрипаля в Великобритании в 2018 году и российского оппозиционера Навального в Томске в 2020.

Американские эксперты провели соответствующие занятия с представителями эстонских министерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность республики. В чем именно заключались эти занятия не поясняется.

Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы

- сообщил советник по внутренней обороне и готовности к кризисам МВД Эстонии Тоомас Малва.

Отмечается, что представители американского Госдепа напрямую связали необходимость проведения обучения действиям при обнаружении российского "Новичка" с последними "нападениями" России, которые она якобы провела на территории Европы с применением "оружия массового поражения".
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109 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел 2 февраля 2021 14:16
    +4
    Вот молодцы. Ну теперь держись Россия, лапотная с медведям, всех медведей передушим, перетравим новичком, останутся только лапти...А что, лапти, без медведей, ну, это уж совсем - не то...
    1. Тралл
      Тралл 2 февраля 2021 14:35
      +9
      Краткая памятка отравившемуся "Новичком"
      При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок", убедившись в отсутствии при себе антидота, необходимо двигаться в направлении ближайшего кладбища, или, хотя бы, постараться улечься на землю ногами по направлению к нему smile
      1. кредо
        кредо 2 февраля 2021 14:56
        +5
        Цитата: Тралл
        Краткая памятка отравившемуся "Новичком"
        При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок", убедившись в отсутствии при себе антидота, необходимо двигаться в направлении ближайшего кладбища, или, хотя бы, постараться улечься на землю ногами по направлению к нему smile

        Я так понимаю, что для поддержания русофобии в Прибалтики, ЕС и в целом мире, следующее применение отравляющих веществ англосаксы запланировали в Эстонии, а может Латвии с Литвой.
        Судя по тому, что в Прибалтике ошивается оппозиционная тусовка из России и Белоруссии, надо полагать, что кого-то из них пожертвуют ради "благородного дела и продвижения демократии", а также для введения доп.санкций против "кровавых режимов" России и Белоруссии.
        Хотелось бы посоветовать оппозиции свалить из Прибалтики ради их же жизни, но зная их святую веру в англосаксонскую "порядочность", понимаю, что это дело напрасное. Пусть сами думают, раз так любят англосаксов.
        1. Татьяна
          Татьяна 2 февраля 2021 15:22
          +7
          Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении применения российского нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок".

          Вещества этой группы "Новичок" распрекрасно производят в США, Великобритании, Германии и ещё в двух странах. Сколько раз можно провокационно называть его исключительно РОССИЙСКИМ?!

          МИД РФ не должно оставлять такие зомбирующие провокационные трюки коллективного Запада без внимания!
          Российские дипломаты в СБ ООН должны на это пристально и неуклонно реагировать своими протестами! Нефиг молчать по этому поводу! Надо обвинять и обвинять всякий раз Запад в его умышленных провокациях против РФ по этому поводу!
          1. Татьяна
            Татьяна 2 февраля 2021 15:24
            +1
            Цитата: кредо
            Я так понимаю, что для поддержания русофобии в Прибалтики, ЕС и в целом мире, следующее применение отравляющих веществ англосаксы запланировали в Эстонии, а может Латвии с Литвой.
            Судя по тому, что в Прибалтике ошивается оппозиционная тусовка из России и Белоруссии, надо полагать, что кого-то из них пожертвуют ради "благородного дела и продвижения демократии", а также для введения доп.санкций против "кровавых режимов" России и Белоруссии.

            Поддерживаю Вас! Это очень даже вполне реалистичное предположение.
        2. Viktor Afanasev
          Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:10
          +3
          Точно! Тихановская, обожравшись в ресторане испорченных устриц, окажется в больнице. И диагноз... Конечно же, "Новичёк"! laughing
          1. Липчанин
            Липчанин 2 февраля 2021 16:47
            0
            Цитата: Viktor Afanasev
            Точно! Тихановская, обожравшись в ресторане испорченных устриц, окажется в больнице

            Да если ещё и труселя будут испачканные... то тогда туши свет. lol
            Вой поднимут до небес
          2. Правдодел
            Правдодел Вчера, 07:55
            0
            Тихановская, обожравшись в ресторане испорченных устриц, окажется в больнице

            Ну, что вы. Это уж слишком простой сюжет для англо-саксов и разных там поляков и прибалтов. Должно бы все по другому, например, вот так. Проснувшись Тихановская, вдруг обнаруживает, что у нее украли совесть, которой больше нет. И в этот момент к ней в дом вваливается Навальный, сбежавший из тюряги в надежде спрятаться под кроватью Тихановской, и по секрету сообщает, что он узнал секрет новичка, который выведал в лагере у опера, синтезировал новичок и притащил показать Тихановской. Но, чтобы та не сомневалась, Навальный предлагает тут же испробовать. Тихановская, уверенная что Навальному проклятый КГБ подсунула липу, конечно же, соглашается и пьет на брудершафт с Навальным. Как-только они выпили, тут же врывается в дом англо-саксонская, германская, французская, конечно же, польская и всякая иная полиция и начинает орать "отравили, отравили", русские отравили великих борцов за свободу и счастье всех людей в мире.. Хлоп! Новые санкции на Газпром, на Россию и еще много на кого, на нефтегазопровод, который Россия пытается протащить в Аргентину и на Кубу, пробурив землю насквозь, на тоннель под Гималаями для связи с живущими в Юго-Восточной Азии орангутангами, которые очень нуждаются в русских лаптях, т.к. без них трудно стало лазать по деревьям. Да, мало ли еще за что, англо-саксы очень изобретательны насчет санкций, главное: санкции, санкции, санкции...
            А как же друзья Тихановская и Навальный?. Тут все просто. Их сразу везут в клинику Шарите, которая подтвердает отравление новичком в результате диареи, и выписывает обоих борцов за свободу на следующий день под надзор и охрану германской полиции из 100 лимузинов, 1000 броневиков.. Сколько будет использовано вертолетов и самолетов трудно сказать. Тут все дело в бензине и керосине, который вдруг окажется разбавлен мочой, которую туда плеснули русские медведи, хором пробравшиеся незаметно через границу...Но, что уж поделаешь, Россия - не предсказуема со своими медведями, бабабайками и лаптями, с которыми тоже надо что-то делать. Например, можно ввести санкции против медведей, которые бродят по городам и танцуют на Красной площади перед Кремлем...Вот этого уж никак нельзя позволить русским...
        3. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 16:44
          0
          Цитата: кредо
          святую веру в англосаксонскую "порядочность",

          Дело не в вере, а в грантах которые они получают за предательство
      2. Alexey RA
        Alexey RA 2 февраля 2021 15:31
        +2
        Цитата: Тралл
        Краткая памятка отравившемуся "Новичком"
        При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок", убедившись в отсутствии при себе антидота, необходимо двигаться в направлении ближайшего кладбища, или, хотя бы, постараться улечься на землю ногами по направлению к нему smile

        Упущен важный момент - двигаться в направлении ближайшего кладбища необходимо медленно, чтобы не создавать панику. smile
        1. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 16:48
          0
          Цитата: Alexey RA
          двигаться в направлении ближайшего кладбища необходимо медленно, чтобы не создавать панику.

          И обязательно закутавшись в простыню lol
        2. chenia
          chenia 2 февраля 2021 20:29
          0
          Цитата: Alexey RA
          боевым отравляющимся веществом "Новичок",


          Ну если выключить режим "ду . ..чок", то оказывается "Новичок" и не боевое, и не отравляющее вещество, а слабительное.
        3. Дмитрий Владимирович
          Дмитрий Владимирович Вчера, 14:50
          -1
          Цитата: Alexey RA
          Упущен важный момент - двигаться в направлении ближайшего кладбища необходимо медленно, чтобы не создавать панику.


          Да тут не до смеха.
          Гражданин РФ отравлен по политическим мотивам - и не только он, ни дела, ни расследования...
          Правовое государство?
          На феодальную вотчину больше смахивает.

          Предсмертное заявление Литвиненко, отравленного полонием:
          Вы можете заставить меня замолчать, но это молчание дорого обойдется вам. Вы покажете свое варварство и жестокость – то, в чем вас упрекают ваши самые яростные критики.

          Вы показали, что не уважаете ни жизнь, ни свободу, никакие ценности цивилизованного общества. Вы показали, что не стоите своего места, не заслуживаете доверия цивилизованных людей.

          Вы можете заставить замолчать одного человека, но гул протеста со всего мира, господин Путин, будет всю жизнь звучать в ваших ушах. Пусть Господь простит вас за то, что вы сделали не только со мной, но и любимой Россией и ее народом.
      3. orionvitt
        orionvitt 2 февраля 2021 15:46
        +4
        Цитата: Тралл
        необходимо двигаться в направлении ближайшего кладбища

        Ничего подобного, от "новичка" ещё ни кто не умер. Достаточно просто выспаться (Юля Навальная не даст соврать, ей помогло), или просто подождать (желательно в укромном месте за границей, что бы никто не видел), сам Навальный тоже не даст соврать. Хотя, по отношению к нему, выражение "не даст соврать", приобретает другой смысл. laughing
        1. Alex Justice
          Alex Justice 2 февраля 2021 18:53
          0
          от "новичка" ещё ни кто не умер.

          В Англии бездомный умер
      4. майор147
        майор147 2 февраля 2021 15:57
        0
        Цитата: Тралл
        При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок",

        Передушить всех окрестных котов belay
        1. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 16:50
          0
          Цитата: майор147
          Передушить всех окрестных котов

          А кошек? Свидетелей вроде как не оставляют lol
          1. майор147
            майор147 2 февраля 2021 19:05
            +1
            Цитата: Липчанин
            Цитата: майор147
            Передушить всех окрестных котов

            А кошек? Свидетелей вроде как не оставляют lol

            У Скрипалей был кот. Видимо он слишком много знал....
      5. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 2 февраля 2021 17:14
        0
        Цитата: Тралл
        При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок"

        исходя из опыта последних 2-х лет новичЬЁк опасен исключительно котам
      6. Балу
        Балу 2 февраля 2021 20:36
        0
        Цитата: Тралл
        Краткая памятка отравившемуся "Новичком"
        При отравлении боевым отравляющимся веществом "Новичок", убедившись в отсутствии при себе антидота, необходимо двигаться в направлении ближайшего кладбища, или, хотя бы, постараться улечься на землю ногами по направлению к нему smile

        И кого госдеп отравит на этот раз? Казнокрада колесникова или как его там, который сбежал в Лондон, потом в Эстонию и замутил историю с дворцом? wassat
    2. SAG
      SAG 2 февраля 2021 14:35
      +3
      Глюпий, глюпий рускай диктатар! Не как не может отравить до конца своим новичком, не хватает ума даже взять просто стрехнин или цианид.
      Тупие, тупие совеские ученые! Создали БОЕВОЕ отравляющее вещество которое не работает! Как при этом эти кровожадные русские хотят захватить всю Европу, имея только один гиперзвук остается загадкой request
      1. Липчанин
        Липчанин 2 февраля 2021 16:51
        0
        Цитата: SAG
        не хватает ума даже взять просто стрехнин или цианид.

        Или ледоруб
        имея только один гиперзвук request

        Да и тот из мультиков
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 2 февраля 2021 15:47
      0
      Медведь тут причём. мил человек? Для этих приду... заторможенных и пары скунсов хватит: полосатики небойсь со собой прихватили парочку - вот и воняет...на всю гейропу, а ветром пытаются на Россию дуть...
  2. новичок
    новичок 2 февраля 2021 14:17
    +5
    Прибалтам стоит напрячься_ раз уж обучение проводят "специалисты из госдепа". laughing . Янки плотно владеют "коньком" провокации.
    1. роман66
      роман66 2 февраля 2021 16:42
      +4
      песенка хорошая была -
      граждане, воздушная тревога
      граждане, спасайтесь ради бога
      майки-трусики хватайте
      и на кладбище тикайте -
      занимать хорошие места!
      Гарик, привет hi
      1. новичок
        новичок 2 февраля 2021 16:43
        0
        Роман, hi , приветствую.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось 2 февраля 2021 18:32
      0
      Цитата: новичок
      Прибалтам стоит напрячься_ раз уж обучение проводят "специалисты из госдепа"

      Я не знаю, каким действиям п-сы научили эстонских силовиков, но Вам, Гарик, следует быть осторожным. Вдруг они Вас обнаружат. wink
      1. новичок
        новичок 2 февраля 2021 18:34
        0
        Я их сам найду. yes благодарю, за беспокойство.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось 2 февраля 2021 18:38
          0
          Цитата: новичок
          Я их сам найду.

          Котов только, по возможности, не трогайте, а то у них там с ними базар короткий. Животинку жалко. recourse
          1. новичок
            новичок 2 февраля 2021 18:40
            0
            Да не. Я их люблю. Ё, хотел выложить ролик моим питомцем, не пошло.
            1. Вежливый Лось
              Вежливый Лось 2 февраля 2021 18:46
              0
              Цитата: новичок
              Да не. Я их люблю.

              Дело не в Вас. Дело в методичке. Теперь любой эстонец знает, что любой кот, подозреваемый в контакте с Новичком, подлежит сожжению (хотя, вполне возможно, что скрипалевского они тогда просто пережарили).
              1. новичок
                новичок 2 февраля 2021 19:01
                0
                Это уже даже не смешно. Вы это сейчас философски поумничали, мимоходом бросив камень в новичка? Знаете, лось, вам пора на пилинг.
                1. Вежливый Лось
                  Вежливый Лось 2 февраля 2021 19:03
                  0
                  Цитата: новичок
                  Вы это сейчас философски поумничали, мимоходом бросив камень в новичка?

                  Никаких камней. Исключительно хорошего настроения ради.
  3. НасРать
    НасРать 2 февраля 2021 14:17
    +5
    Запад всецело задался целью прировнять российское руководство к одиозным личностям типа Гитлера... "Новичок" в Эстонии теперь точно найдут и заявят, что Путин слетел с катушек и мстит всем своим врагам.... И ТОЛЬКО Навальный и Скрипаль смогли спастись!!! Внутри страны, Путин будет ассоциироваться, естественно - в глазах "мировой" общественности, как Сталин, который безжалостно издевается над своим народом... Картина маслом - русский народ надо освобождать от жестоких правителей...дать ему, т.е. русскому народу, второй шанс(первый был в начале 90-х!) сбросить тиранию и весь мир вздохнет спокойно!!!
    1. mojohed2012
      mojohed2012 2 февраля 2021 14:34
      +3
      Грустно все это звучит, но то правда. Поэтому дома в железном шкафу лежит Сайга. Охота - то редкое дело, а вот если "друзья из госдепа" таки доведут ситуацию у нас до кипения (надеюсь, что нет), не дай бог выживать придется. Думаю, что будет уж явно не лучше, чем было в 90-х.
      1. mojohed2012
        mojohed2012 2 февраля 2021 14:35
        +2
        В смысле самообороны в пределах необходимой обороны и в рамках закона.
    2. bk316
      bk316 2 февраля 2021 14:45
      +7
      А тем временем в США продолжает на складах храниться настоящее БОВ в тысячах снарядов и бомб, готовое к применению, хотя и должно было быть уничтожено.
      1. НасРать
        НасРать 2 февраля 2021 14:49
        +3
        Цитата: bk316
        А тем временем в США продолжает на складах храниться настоящее БОВ .

        Вчерашняя статья в Швеции...

        Если Россия разоружится, мир последует за ней.
        https://inosmi.ru/politic/20210202/249036804.html

        оригинал:
        https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-sank-varmen-i-arktis/

        bully
        1. orionvitt
          orionvitt 2 февраля 2021 15:50
          +6
          Цитата: НасРать
          Если Россия разоружится, мир последует за ней

          Пробовали тридцать лет назад, мир за ней не последовал. Еле вычухалась. Так что дурных уже нет.
          1. Липчанин
            Липчанин 2 февраля 2021 16:54
            0
            Цитата: orionvitt
            Так что дурных уже нет.

            И по граблям ходить разучились
        2. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 16:54
          0
          Цитата: НасРать
          Если Россия разоружится, мир последует за ней.

          Щаззззз
          Они только этого и ждут, что мы будем беззщащитными
  4. Magic Archer
    Magic Archer 2 февраля 2021 14:18
    +3
    А обучали как? Давали понюхать)))? Хосспаде, что ж за Новичок такой, которым не отравить никого)))?! request
    1. Alien From
      Alien From 2 февраля 2021 14:27
      +3
      Специальный, на выбор, лайт или ультра лайт)))
      1. Paranoid50
        Paranoid50 2 февраля 2021 15:20
        +2
        Цитата: Alien From
        лайт или ультра лайт)))

        "Нулёвка". yes laughing
    2. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 16:56
      0
      Цитата: Magic Archer
      Хосспаде, что ж за Новичок такой, которым не отравить никого)))?!

      Просроченный. Свежий кладовщик зажал, не выдал lol
  5. Александр Морозов
    Александр Морозов 2 февраля 2021 14:18
    +5
    Тренировка простая, надо лечь, закатить глаза, прошептать - "Это новичок, Путин меня отравил...". Дальше за Вас все сделают обученные люди.
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 16:57
      0
      Цитата: Александр Морозов
      Дальше за Вас все сделают обученные люди

      А вы можете вставать и идти домой lol
  6. SaLaR
    SaLaR 2 февраля 2021 14:18
    +2
    Вскрыть упаковку с Новичком...набрать на кончик ножа...продегустировать..... laughing laughing...сжечь кота what
  7. tihonmarine
    tihonmarine 2 февраля 2021 14:20
    +2
    Занятия проводили американские специалисты их Госдепа, сообщает эстонское издание Õhtuleht ("Вечерний Таллин").
    Госдеп, это да научит всему и всех, как мой дед говаривал про таких - "научат на собак брехать".
  8. Sheff333
    Sheff333 2 февраля 2021 14:20
    +3
    Да знаем мы эти действия. На брызгать на себя, на предметы мебели и на трусы. И даже в случае нарушения данных правил, смерть не гарантирована.
    1. mojohed2012
      mojohed2012 2 февраля 2021 14:38
      0
      Не просто на трусы... Но только на трусы синего цвета. И, кстати, надо наносить на "гульфик", как говорил навальновский "свидетель", а если не на гульфик, то не во что впитываться будет "субстанция". Интересно, а у него (А.Н.) там как с тем, во что из гульфика-то впиталось?
      1. Липчанин
        Липчанин 2 февраля 2021 17:01
        -1
        Цитата: mojohed2012
        И, кстати, надо наносить на "гульфик",

        На такой? lol
  9. askort154
    askort154 2 февраля 2021 14:21
    +5
    США превратили НАТО в психбольницу, куда загнали всех её членов. А главврач у них, психобалабол Столтенберг. fool
    1. mojohed2012
      mojohed2012 2 февраля 2021 14:39
      +1
      Вот только плохо, что нету в мире таких медбратьев и больницы, куда бы можно было скрутив болезных отвезти и изолировать.
  10. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 2 февраля 2021 14:21
    +2
    Теперь научены эстонцы, всё пучком.
    Им сказали, как бороться с "Новичком".
    Смотрят пристально на берегах Наровы:
    Не пропустить Баширова с Петровым.
    soldier
  11. cniza
    cniza 2 февраля 2021 14:23
    +8
    Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении применения российского нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Занятия проводили американские специалисты их Госдепа,


    Шуты гороховые...
    1. rocket757
      rocket757 2 февраля 2021 15:00
      +5
      Цитата: cniza
      Шуты гороховые...

      Ну да, если бобовых без меры употреблять, такие учения не лишними будут.
      1. cniza
        cniza 2 февраля 2021 16:12
        +5
        У них и с этим может быть замедление , но если кроме шуток , то зачем они себя выставляют посмешищем...
        1. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 17:03
          +2
          Цитата: cniza
          то зачем они себя выставляют посмешищем...

          А вы думали в нате чему хорошему научат? lol
          1. cniza
            cniza 2 февраля 2021 17:52
            +4
            Тут даже думать не надо , дурь не прикрытая сквозит...
        2. rocket757
          rocket757 2 февраля 2021 18:43
          +1
          Цитата: cniza
          У них и с этим может быть замедление , но если кроме шуток , то зачем они себя выставляют посмешищем...

          А серьёзно их нельзя воспринимать ... так хоть шутами гороховыми, зато на виду.
          1. cniza
            cniza 2 февраля 2021 20:28
            +2
            Это же издевательство , против боевого вещества в футболках... lol
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 06:05
              +1
              Да ладно ... каков у них "новЫчОк", такая и подготовка, учения .... сплошной фУфЕл!
    2. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 17:02
      +1
      Цитата: cniza
      Шуты гороховые...

      Сами применить толком не могут, а туда же, учить лезут lol
      1. cniza
        cniza 2 февраля 2021 17:53
        +4
        Они бы ещё в бикини вырядились , антихимики заокеанские. lol
  12. Alien From
    Alien From 2 февраля 2021 14:25
    +5
    Значит Эстония следующая атакованная страна будет.....)
    1. BrTurin
      BrTurin 2 февраля 2021 15:39
      +3
      Цитата: Alien From
      Значит Эстония следующая

      Тут главное шум поднять, потом его разнесут... и кто-то будет говорить не зря эстонцы тренировались...
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell 2 февраля 2021 18:55
        +2
        Цитата: BrTurin
        Цитата: Alien From
        Значит Эстония следующая
        Тут главное шум поднять, потом его разнесут...

        У меня стойкое впечатление, что если немыслимым способом Россия вместе с жителями умчится на Марс, то ”цивилизованный запад” прости Господи, ломанется ее возвращать - им Россия просто необходима, им без РФ просто никуда... Когда им плохо им нужна Россия, когда им хорошо - им все равно нужна Россия
  13. zloybond
    zloybond 2 февраля 2021 14:34
    +2
    Теперь ждем провокации. Не зря учились. осталось дело за кино)
  14. tihonmarine
    tihonmarine 2 февраля 2021 14:36
    +2
    Õhtuleht ("Вечерний Таллин"). Ну во первых "Вечернего Таллина" уже 30 лет нет.
    Но я просмотрел газету Postimees, не очень дружелюбную к русским, но ничего там не нашёл. Может, что и есть , но на уровне ОБС или, "надо за что то получить бабло".
    1. Наводлом
      Наводлом 2 февраля 2021 14:44
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Ну во первых "Вечернего Таллина" уже 30 лет нет.

      Это другое
    2. BrTurin
      BrTurin 2 февраля 2021 14:53
      0
      Цитата: tihonmarine
      Может, что и есть

      https://www.ohtuleht.ee/1024808/ettevaatust-oht-idast-ameeriklased-opetasid-kapole-kuidas-novitsoki-runnakule-reageerida
      https://www.err.ee/1608094603/usa-opetas-eestile-kaitumist-novitsoki-runnaku-korral
    3. Комментарий был удален.
  15. tolancop
    tolancop 2 февраля 2021 14:39
    +3
    Даже не знаю, смеяться или плакать... Я бы понял, если бы занятия проводили сотрудники подразделений американской армии, аналогичных российским химвойскам или другой какой-то подобной структуры. Но Госдеп, где одни говоруны? Тоже спецы по химоружию? Хотя, если по "Новичку", то без разницы кто занятия проведет, поскольку исход единственный....
    Как в старом анекдоте: "Рядовой Петров бежал в атаку, как рядом с ним упала граната. "Абзац (в реале слово другое, сами догадаетесь какое)...", - смекнул Петров и, как всегда, смекалка не подвела русского солдата."
    Но судя по всему, "Новичок" - "Новичку" - рознь. Российский - убойная штука, после которой некому ни жаловаться ни показания давать. И буржуинский, после применения которого "жертва" остается живой, но поднимается жуткая вонь в буржуйской прессе...
    1. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 14:48
      +1
      Цитата: tolancop
      И буржуинский, после применения которого "жертва" остается живой, но поднимается жуткая вонь в буржуйской прессе...

      Они сравнивают ихнего "Новичка" с украинской буряковой горилкой.
  16. Наводлом
    Наводлом 2 февраля 2021 14:41
    0
    Это "жжжж" неспроста.
    К кому на этот раз тянется длинная рука КГБ?
  17. tralflot1832
    tralflot1832 2 февраля 2021 14:44
    +2
    Я уже давно говорил.Тихановской надо напрячься,плохо работает.Деньгов не оправдала.Пусть едет к Батьке,на поклон,в тюрьмя будет живая и макароны дают.Вон уже тренировки ведут как травить.
  18. Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 14:49
    0
    Для обнаружение нервно-паралитического газа:
    1) Снять противогаз
    2) Выкинуть ОЗК
    3) Конвульсивно подергаться
    4-6) Остановить дыхание и сердцебиение, понизить температуру тела до комнатной.
    7) лежать смирно в деревянном ящике. пока забрасывают землей.
    -------------
    Писец, большей ахинеи я не слышал! Как вы, лабусы дефективные, собрались боевое отравляющее обнаруживать без РХБЗ!!! В герметичных Бетерах
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич 2 февраля 2021 15:04
      +1
      Предварительно, выбрать, авиакомпанию.
      1. Cowbra
        Cowbra 2 февраля 2021 15:13
        +2
        Скрипаль авиакомпанией Ми-6 летал? Плохая авиакомпания....
      2. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 21:17
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Предварительно, выбрать, авиакомпанию.

        И не забыть бутылки из под воды, которую они пили.
  19. Dart
    Dart 2 февраля 2021 14:52
    +1
    нда...кто про что ,а голый про баню...в деле русофобии прибалты тут впереди планеты всей...даже может ,и не в ней,а сколько в желании выслужиться перед хозяином.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 21:22
      0
      Цитата: Dart
      кто про что ,а голый про баню...в деле русофобии прибалты тут впереди планеты всей...даже может

      Нет, с поляками никому не сравниться, здесь только небратья их переплюнут.
      Против них прибалты просто дети.
  20. rocket757
    rocket757 2 февраля 2021 14:59
    +1
    Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении российского «Новичка»

    Ну да и знамя им соответствующее, синие труселя!
  21. APASUS
    APASUS 2 февраля 2021 15:01
    0
    Я так понимаю идет подогревание в СМИ ,для обнаружении нового отравленного "новичком ",только теперь уже в Эстонии ?
    Кто у нас сбежал в Эстонию ...................
    1. Vhunter
      Vhunter 2 февраля 2021 21:15
      0
      Ждём отравления "новичком" беглого российского миллионера Сергея Колесникова, проживающего в Таллине. Основного информатора Навального по фильму "Дворец для Путина". winked
    2. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 21:32
      0
      Цитата: APASUS
      Кто у нас сбежал в Эстонию ...................

      Журналист какойто Тимофей, но его уже и не слышно, да вот тётка, которрая выступала за не то за Химский, не то в Химках. Она воду мутит и с беларусами, и с Навальным. Собрала у посольства РФ толпу, аж 5 человек вместе с ней, таких же "обиженных". Смотреть было смех. К ним подошёл один мужик, что то, спросил, потом снял кожак, а под ним красная майка с Серпом и Молотом. Походил вокруг, двое полицейских даже внимание не обратили, также оделся и удалился. В России они уже не нужны, а в другой стране с другим менталитетом, они вообще никто. Конечно местные политики для своих целей используют их изредка, как прокладки "Оллдейс". Всё это мышиная возня.
  22. Комментарий был удален.
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев 2 февраля 2021 15:06
    0
    Что делать при новичке? Медленно ползти на кладбище, хотя пр реальном БОВ даже не поймешь, что уже на небесах или в аду.
  24. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин 2 февраля 2021 15:08
    0
    Вот и пусть ищут этот самый их реализм на хуторах в сортирах. Это даже корошо на данном этапе, если им больше заняться нечем.
  25. Welldone
    Welldone 2 февраля 2021 15:08
    +1
    От советского "новичка" ничего не спасет, а британский слабоват, он слабее нашего дихлофоса.
    1. Роза Капоне
      Роза Капоне 2 февраля 2021 16:04
      +2
      " От советского "новичка" ничего не спасет""""
      Стакан цианистого калия убивает 2000 человек.
      И теперь представьте, что существует яд, который в 100 раз смертоноснее цианида – всего одна чайная ложка такого вещества содержит до 5000 смертельных доз. А стакан – до 400 000, то есть хватит на целый город.

      Если вот на этом моменте вы снова подумали, что я говорю про "Новичок", то, увы, снова нет.

      Сейчас речь идет об одном из самых известных боевых отравляющих веществ – зарине. Его примерная смертельная доза – 0,001 грамма на человека.
      Смертельная дозаже "Новичка" порядка 0,00001 грамма на человека! А от стакана поляжет ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ,вместе с пограничниками Норвегии,Дании,Швеции,Финляндии....
      Точные параметры "Новичка" до сих пор засекречены.
      При этом, Новичок настолько токсичен, что его не обязательно глотать. Достаточно даже того, чтобы он просто попал на кожу. Еще эффективнее – на слизистые (в глаза, на губы, язык и т.д.). Человек получает отравление практически мгновенно и в течение нескольких минут погибает.

      Такая токсичность неудивительна, ведь А-232 разрабатывали в СССР как некую альтернативу атомной бомбе. Это самое мощное химическое оружие массового поражения. Оно создано, чтобы лишать вражеских солдат способности к сопротивлению в самые быстрые сроки. Практически молниеносно.

      Один из создателей А-232 (Леонид Ринк) в интервью обронил фразу, что если для испытания обычных отравляющих веществ использовали полигон размером 90 на 60 км, то Новичок испытывали на полигоне размером 700 на 700 километров.
      Так шо НАТОвские ОБАЛДУИ гонят ПОРОЖНЯК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      1. Welldone
        Welldone 2 февраля 2021 16:29
        0
        Ни фига себе! Интересно, а кого травили на таком колоссальном полигоне?
  26. krops777
    krops777 2 февраля 2021 15:24
    0
    Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении применения российского нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Занятия проводили американские специалисты из Госдепа.
    Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы


    США вертят и доят партнеров как хотят. Брависсимо однако good Не ужели на полном серьезе верят.
  27. lopuhan2006
    lopuhan2006 2 февраля 2021 15:38
    0
    Надо при обнаружении Новичка срочно вызывать Скрипаля и Навального для тестов. Если выживут, то точно Новичок...
  28. Светлан
    Светлан 2 февраля 2021 15:49
    0
    Нас тоже учили. Учили что и как делать при сигнале "химическая тревога". Ракетница СХТ-40 кажется, свистит которая. Правда речь шла не о конкретном Новичке, а о VX - газах.
    А сегодня солдат этому не обучают?
  29. Роза Капоне
    Роза Капоне 2 февраля 2021 15:55
    0
    Наиболее ярко свойсва "Новичка" раскрываются в комплекте с трусами Навального и при применении против домашних кошек списанных ,отработанных,никчемных бывших предателей. Причём кошек необходимо убить сразу самим органом, ,выявившим поражение "Новичком".
  30. Viktor Afanasev
    Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:08
    0
    Забавно всё это. Неужели на Западе и вправду народ настолько тупой, верящий в то что БОВ, созданное для массового применения, не смогло нанести серьёзный ущерб парочке людей, после прямого применения? Или "Новичёк" не боевое отравляющее вещество или использовали не его, а, например, просроченный одеколон "Тройной" laughing
  31. marchcat
    marchcat 2 февраля 2021 16:09
    +1
    Не понятно чему обучать, если "Новичок" ни кого не "берёт", 100% выживание после употребления.
  32. мазута
    мазута 2 февраля 2021 16:28
    +1
    Как надоел этот идиотизм!Вот раньше было время.Никаких "новичков"-взял ледоруб и все готово.А сейчас "отравленные"смертельно лечатся по Германиям...Скучно девочки.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич 2 февраля 2021 17:12
      +1
      Скучно девочки.
      Да уж... Вы верно подметили.
      Раньше, как то "с огоньком, с искоркой" - ледорубчиком да по башке! И все чинно и благородно..)
  33. kenig1
    kenig1 2 февраля 2021 16:50
    0
    Послы всех европейских стран приехали в мосгорсуд и только эстонский в аэропорт внуково.
  34. Growlers
    Growlers 2 февраля 2021 17:03
    +1
    Эстонцы в своём амплуа, "тормоза" есть "тормоза"
  35. NF68
    NF68 2 февраля 2021 17:16
    0
    Интересно сколько же им понадобится на это времени? Год, два от начала поисков?
  36. Пленник
    Пленник 2 февраля 2021 17:27
    +1
    С таким же успехом могли обучить и действиям при обнаружении филосовского камня. Чем бы дитя не тешилась, лишь бы не очень гадило.
  37. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 2 февраля 2021 18:09
    0
    В качестве наглядного пособия laughing
  38. Orso
    Orso 2 февраля 2021 20:52
    0
    Ух ты, как круто! МИД США учит "эстонских силовиков", как действовать при обнаружении нервно-паралитического отравляющего вещества класса VX. Как там у Л.Н.Толстого: " Все смешалось в доме Облонских." Приблизительно также, как минеры-торпедисты учат танкистов отражению атаки беспилотников по позициям средств ПВО.
  39. iouris
    iouris 2 февраля 2021 21:23
    0
    Это британский "Новичок".
  40. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 08:57
    0
    "Курить "Новичок" следует не затягиваясь, и в хорошо проветриваемом помещении..."
  41. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 18:23
    0
    Мир все больше напоминает театр Абсурда!Кругом маразм и критинизм!Так не долго и до психушки !Привет НАТе!
  42. Yuriy71
    Yuriy71 Вчера, 19:25
    -1
    Самый короткий Анекдот!!! Я сам химик - запаса РХБЗ! ПРОСТО СМЕШНО С ЭТИХ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ!!!