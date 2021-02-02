Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении российского «Новичка»

Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы

Эстонских силовиков обучили действиям при обнаружении применения российского нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Занятия проводили американские специалисты из Госдепа, сообщает эстонское издание Õhtuleht ("Вечерний Таллин").Специальный курс по действиям в ситуации, когда применялся "Новичок", в американском Госдепартаменте обосновали тем, что в последне время Россия неоднократно применяла данное отравляющее вещество для "уничтожения врагов Кремля". Как пример были приведены попытка ликвидации двойного агента Скрипаля в Великобритании в 2018 году и российского оппозиционера Навального в Томске в 2020.Американские эксперты провели соответствующие занятия с представителями эстонских министерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность республики. В чем именно заключались эти занятия не поясняется.- сообщил советник по внутренней обороне и готовности к кризисам МВД Эстонии Тоомас Малва.Отмечается, что представители американского Госдепа напрямую связали необходимость проведения обучения действиям при обнаружении российского "Новичка" с последними "нападениями" России, которые она якобы провела на территории Европы с применением " оружия массового поражения".