Энергетика 2.0 и «Водородная долина» России

«2050 году 24 % мировых потребностей в энергии будет покрывать водород, а его цена снизится до уровня сегодняшних цен на газ».

«Водородная долина»

«развитие производства и потребления водорода,



вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров по его производству и экспорту».

Производство водорода

«Зеленый»

«Желтый»

«Бирюзовый»

«Голубой»

«Серый»

«Бурый»

Метод электролиза

Хранение и транспортировка водорода

Нанокапиллярная структура для хранения водорода под микроскопом

Топливный элемент и водородный двигатель

Водородный бум

«в условиях профицита атомной генерации»,