Альтернативный скафандр Гагарина: каким он был?

В преддверии празднования шестидесятилетнего юбилея полета Ю.А. Гагарина возрастает интерес к истории первого пилотируемого полета человека в космос. АО «НПП «Звезда» и канал «Прогулки в стратосфере» специально для читателей сайта «Военное обозрение» предлагают цикл публикаций, посвященных истории разработки отечественных скафандров.
Примечание. АО «НПП «Звезда» – единственное в России предприятие, занимающееся разработкой систем жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов. «Прогулки в стратосфере» – канал неформальной обратной связи АО «НПП «Звезда» с общественностью.
Весна 1959
Весной 1959 года завод № 918 (ныне АО «НПП «Звезда») приступил к разработке скафандра для первого полета в космос.
Были разработаны эскизные проекты и чертежи. А чуть позже – изготовлены два образца нового космического скафандра, получившего название С-10.
Эти скафандры были переданы с завода № 918 в ГНИИИАиКМ для совместных испытаний.
Конструкция скафандра и система жизнеобеспечения были рассчитаны на спасение космонавта при разгерметизации КК во время космического полета. А также во время катапультирования на этапе приземления.
Кроме того, скафандр обеспечивал защиту космонавта в случае приводнения (в том числе в бессознательном состоянии).
За основу оболочки С-10 были взяты решения, которые были до этого успешно отработаны и применены на авиационном скафандре типа «Воркута» и авиационном СК «Сокол».
Конструкция шлема С-10 была снабжена системой автоматического закрытия щитка смотрового остекления.
Роль силовой оболочки С-10 выполняла интегрированная в оболочку привязная и подвесная система кресла и парашюта.
Подключение к СОЖ, связи и медицинской аппаратуры осуществлялось через объединенный разъем коммуникаций.
Рабочий режим давления скафандра составлял 270 кПа (0,27кгс/кв. см) и позволял обеспечить жизнедеятельность космонавта от СОЖ на протяжении 10 суток (открытая схема) и до 14 часов от аварийной системы (замкнутая схема).
При входе в плотные слои атмосферы и после катапультирования применялись отдельное кислородное оборудование.
В случае повышения температуры в кабине КК при возникновении аварийной ситуации (допускалось поднятие температуры до 40 градусов). Для поддержания комфортного теплового состояния космонавта предусматривалась система вентиляции скафандра с дополнительным впрыском водного аэрозоля внутрь скафандра.
Большое внимание уделялось спасению космонавта в случае приводнения в бессознательном состоянии. Так как влияние условий невесомости и космического полета на самочувствие человека было еще неизвестно.
Февраль 1960
Несмотря на большой объем проделанной работы, в феврале 1960 года, ОКБ-1 отказалось от применения скафандра в пилотируемом полете.
И заводу № 918 (АО «НПП «Звезда») выдали новое техническое задание на разработку защитного костюма космонавта.
Причина отказа от применения скафандра незадолго до первого пилотируемого полета была обусловлена ограничениями массы КК «Восток». А также устоявшимся мнением среди некоторых представителей ОКБ-1 в том, что риск разгерметизации кабины космического корабля достаточно мал (окончательно точку в многолетнем споре поставила трагедия «Союз-11»).
С февраля по август 1960 года на смену скафандра С-10 разрабатывался защитный костюм «В-3». Но «партия» сторонников применения скафандра смогла одержать победу. И в сентябре 1960 года было принято окончательное решение о применении скафандра.
Началась работа над ставшим знаменитым на весь мир скафандром СК-1.