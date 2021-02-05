Альтернативный скафандр Гагарина: каким он был?

Примечание. АО «НПП «Звезда» – единственное в России предприятие, занимающееся разработкой систем жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов. «Прогулки в стратосфере» – канал неформальной обратной связи АО «НПП «Звезда» с общественностью.

Весна 1959

Февраль 1960