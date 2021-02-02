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«Не хотим реваншизма»: Власти Армении выступают против новой войны с Азербайджаном

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Официальный Ереван считает недопустимыми любые проявления реваншизма. В Армении власти и правящая партия «Гражданский договор» выступают против новой войны с Азербайджаном.


Об этом заявила депутат от правящей партии в армянском парламенте и член комитета по внешней политике Ануш Беглоян.

Ее заявление прозвучало в ходе круглого стола «Южный Кавказ: новые угрозы и новые возможности».

Беглоян отметила, что публикации в прессе Армении способны создать впечатление, что в Ереване царят реваншистские настроения, но, по её словам, это иллюзия. Конечно, в стране есть разные политические движения, в том числе националистические, от которых можно услышать «что угодно». Но, по словам депутата из Армении, прислушиваться нужно не к ним, а к официальной позиции президента, премьер-министра, правящей партии и других структур, которые отвергают любые призывы к реваншу.

Реваншизм или любые военные действия, направленные на месть, — это не то, чего хочет Армения и народ Армении.

- считает Беглоян.

«Не хотим реваншизма»: Власти Армении выступают против новой войны с Азербайджаном


В это время вблизи города Карс, расположенного недалеко от армянской границы, военные Турции и Азербайджан проводят очепредные совместные учения. На этот раз это учения «Зима-2021», в ходе которых отрабатывают совместные действия в зимних условиях. Маневры начались 1 февраля и продлятся до 12-го. В оппозиционных кругах Армении, высказывают о новых турецко-азербайджанских учениях, заявляют, что в своё время именно после подобного рода учений возникла «дополнительная напряжённость в вопросе Карабаха, переросшая в итоге в войну».
Использованы фотографии:
Национальное Собрание Республики Армения, Минобороны Армении
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58 комментариев
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  1. nsm1
    nsm1 2 февраля 2021 15:57
    -9
    Страшно арам!
    Описались.
    1. кредо
      кредо 2 февраля 2021 16:34
      +11
      Цитата: nsm1
      Страшно арам!
      Описались.

      Можно подумать Вы самый смелый, особенно когда ошибки совершают политики (в лице главнокомандующего), а расплачиваются рядовые своими жизнями.

      Дело то совершенно в другом и похоже некоторые политики в Армении начали понимать, что США с Францией почувствовали себя обиженными из-за того, что их оставили за бортом переговоров при подписании соглашения о прекращении войны, и сейчас хотят вскочить на подножку уходящего поезда и снова поднять вопрос о Карабахе, его статусе и других, насущных по их мнению.
      Англосаксам и лягушатникам мир на Южном Кавказе, на условиях согласованных между Россией, Арменией и Азербайджаном, как кость в горле, поэтому они постараются его расшатать.
      1. nsm1
        nsm1 2 февраля 2021 16:59
        +3
        Армения, ИМХО, ничего не согласовывала, поставили перед фактом.
        И навряд ли лягушки хотят новой войны, дело может дойти до полной окупации Армении.
        Сначала нужно аров усилить, оружием, инструкторами...
        1. Гражданский
          Гражданский 2 февраля 2021 18:44
          +1
          Просто один из эпизодов этой войны, не более. Эти слаборазвитые страны все равно будут воевать.
          1. Rufat
            Rufat Вчера, 09:48
            0
            А Великой России приходиться разнимать этих слаборазвитых laughing
          2. New Balance
            New Balance Вчера, 12:19
            +1
            80% выпускников российских вузов,после окончания учёбы не хотят жить в "сверхдержаве",в которой до сих пор топят печи дровами и углём.Каждый 4-ый россиянин не имеет доступа к интернету,более 3 тысяч школ не имеют даже канализации...Дальше перечислять???
            В "слаборазвитом" Азербайджане почему-то до сих пор живёт самая большая на всём Кавказе русская община ,около 200 тысяч человек,функционирует 400 русских школ и не одна из них не закрылась до сих пор,есть Славянский университет,Православные церкви,русские сёла Ивановка,Новосаратовка и другие.
            Чего нельзя сказать о "братской" армении,где нет ни одного тв канала на русском языке,ни одной русской школы и так далее...Сейчас начались рейсы оттуда и эти "древние многострадальцы",вприпрыжку несутся на аэродромы,чтобы наконец вырваться из "благословенной" армении
            Когда же наконец-то,закончите надувать щёки,стращать всех и вся,плеваться на всех вокруг себя и включите мозги?Не надоело страдать недугом,великошовинистическим?
            1. кредо
              кредо Вчера, 12:45
              +1
              Цитата: New Balance
              Когда же наконец-то,закончите надувать щёки,стращать всех и вся,плеваться на всех вокруг себя и включите мозги?Не надоело страдать недугом,великошовинистическим?

              Вы откуда такой "современный и цивилизованный" вылупились?
              К Вашему сведению и во многих странах современной Европы совсем не гнушаются топить углём или древесным сырьём, и при этом не считают ебя отсталыми.
              Лекции про "великошовенизм" попробуйте прочитать читателям "Вашингтон Пост" или на слушателям ВВС, может там найдёте более благодарную публику.
              1. New Balance
                New Balance Вчера, 13:13
                0
                Вообще-то,не Европа продаёт газ,а наоборот РФ ,Европе.Улавливаете разницу???Рф,продавая газ в Европу,сама как говорится ,сидит без газа..Это,как в той поговорке про "Сапожника",без сапог.
                В Сибири,на Урале бывали?Заедьте,как-нибудь и увидите,как население,на последние деньги покупает дрова и уголь... Как ребятишки сидят при -40 в туалете во дворе,потому что нет канализации и не будет теперь уже никогда.
                "Вашингтон Пост" никогда не читал,и ВВС никогда не слушал...Вам виднее,что там пишут и что говорят.
                P.S. Ещё раз повторяю,хватит плеваться и скалить зубы на всех вокруг,вешая всем неприятные ярлыки и называя всех "слаборазвитыми"!
        2. Ныробский
          Ныробский 2 февраля 2021 22:15
          +2
          Цитата: nsm1
          дело может дойти до полной окупации Армении.

          Не может.
          Не только потому что это не нужно России, а ещё и потому, что это абсолютно не нужно Ирану. Полагаю, что Азербайджан и Турция тоже не лишены здравого рассудка и прекрасно понимают те границы своих интересов, которые не пересекутся с геополитическими интересами соседей в ущерб взаимным отношениям.
        3. New Balance
          New Balance Вчера, 13:36
          0
          Они скоро сами ,себя сожрут...Там полный беспредел,хаос и анархия.И так будет ещё очень долго,пока не станут полноценными членами мирового сообщества.Пока не закончат грезить о мифической "великой армении,от моря и до моря",пока не закончат спорить и воевать со своими соседями,пока не воспитают нормальное,здоровое поколение,которому не будут внушать с утра и до вечера о"страданиях несчастного армянского народа".Пока не закончат нести бред про то,что всё вокруг "придумали армяне"........Если честно,то армянам необязательно вообще иметь своё государство...Жили же они веками без него...И ничего.
          1. nsm1
            nsm1 Вчера, 13:53
            0
            Цитата: New Balance
            Пока не закончат грезить о мифической "великой армении,от моря и до моря"
            Вообще-то они имеют полные основания говорить о державе от моря до моря.
            Не сочуствую армянам нисколько, но считаю, что в любом случае необходима объективность, нельзя отрываться от реала.
            На карту посмотрите - что у них было при Тигране II?!
            Кто был союзником Митридата Понтийского, про которого в школе проходили?
            Их упадок уже длинная история, но говорить том, что не было "от моря до моря" нельзя.
            Полагаю у армян никакой перспективы уже нет, мало вероятно, что вот вдруг подъём и расцвет.
            Нет, постепенно разбегутся, земли заберут окрестные народы.
      2. orionvitt
        orionvitt 2 февраля 2021 23:57
        -2
        Цитата: кредо
        а расплачиваются рядовые своими жизнями.

        Здрасте, а кто на майдане в Ереване скакал? Вот и наскакали себе политиков, которых заслуживают.
    2. Пленник
      Пленник 2 февраля 2021 17:33
      +5
      Воевать всегда страшно. Особенного когда не знаешь за что. Да и когда знаешь тоже страшно. Не страшно только всякую байду, подобную той, что Вы написали, кропать, сидя в тепле и уюте.
      1. nsm1
        nsm1 2 февраля 2021 17:36
        0
        Вот азербайджанцы знали за что.
  2. SaLaR
    SaLaR 2 февраля 2021 15:57
    0
    Опять нарываются...ну не умеете воевать, продолжайте торговать... Это у вас лучше получается....
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 16:00
      -1
      А вот работать они не особо любят.
    2. Ныробский
      Ныробский 2 февраля 2021 23:09
      +2
      Цитата: SaLaR
      Опять нарываются...ну не умеете воевать, продолжайте торговать... Это у вас лучше получается....

      Зачем же так огульно? Справедливости ради надо заметить то, что прошлая победа в зарубе за Карабах была за Арменией, а эта победа осталась за Азербайджаном. Так что 1 : 1
      Так же надо признать и то, что в этой войне, за 40 дней активных боёв, потери с обеих сторон превысили 5 тыс.человек только убитыми(не считая раненных), при почти равном соотношении потерь, что говорит о том, что дрались достойно как те, так и другие, и это при том, что одновременно наблюдались, как слив со стороны официального Еревана, так и серьёзная поддержка со стороны Анкары. Все понимают то, что исход войны предопределило массированное применение БПЛА, к чему армянская сторона явна не была готова. Азербайджан Алиева, в силу своих национальных интересов, был подготовлен и мотивирован гораздо лучше, чем Армения Пашиняна, который показал нулевой уровень как главком, как лидер страны, и как человек. Реванш конечно бессмыслен т.к. у Еревана сейчас нет таких возможностей(военных и экономических), но ЁКЛМН, если "Микола Пашиненко"не был готов к войне, то надо было использовать возможности дипломатии и поступиться теми районами, которые незаконно удерживались Ереваном, что бы тем самым сохранить жизни людей, гибель которых для Армении оказалась неоправданной потерей с потерей значительной части территории Карабаха включая город Шуша. Рядовые бойцы сделали то, что смогли, а их главком просто оказался крысой. Что касается Алиева, то в отличие от Миколы он реально понимал что он хочет и серьёзно вкладывался в переоснащение и подготовку армии. В этой войне я ни за армян, ни за азербайджанцев, но оценивая потери не могу разделить вашу точку зрения в том плане, что кто то там супервоины, а кто то торгаши, потому как ещё 40 дней такой войны по потерям были бы сопоставимы с потерями за 10 лет в Афганистане.
  3. APASUS
    APASUS 2 февраля 2021 15:57
    +10
    Пашинян сохранил свое место ,о каком реваншизме может идти речь? Сдал Карабах с потрохами и все ,вопрос закрыт .
    1. Prax1
      Prax1 2 февраля 2021 16:01
      +6
      Не сдал , а проиграл. Так хоть чать за ним осталось. Иначе бы забрали все!
      1. APASUS
        APASUS 2 февраля 2021 16:31
        +3
        Цитата: Prax1
        Не сдал , а проиграл. Так хоть чать за ним осталось. Иначе бы забрали все!

        Что за ним осталось ? Проиграл народ,а Пашинян сдал Карабах Баку
      2. Quadro
        Quadro 2 февраля 2021 19:50
        0
        Цитата: Prax1
        Не сдал , а проиграл. Так хоть чать за ним осталось. Иначе бы забрали все!

        Тролль, часть осталась благодаря России, а не благодаря пашиняну.
      3. Монтажник
        Монтажник 2 февраля 2021 22:53
        +1
        Не он решал что останется в Армении.
        Просто Азербайджану сказали где остановиться.
  4. Наводлом
    Наводлом 2 февраля 2021 16:01
    +13
    Риторика верная независимо от того, что за ней стоит.
    В любом случае сейчас нужно время зализать раны и разобраться с внутренними проблемами.
    1. Runoway
      Runoway 2 февраля 2021 18:50
      0
      Да и чем реваншировать?! Ни техники ни специалистов ни, основное, помощника за спиной как у азеров Турция
  5. Viktor Afanasev
    Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:01
    0
    Армения, одна, не в состоянии вести войну с Азербайджаном и Турцией... Вопрос в поддержке со стороны России. Если не будет поддержки, не будет никакого и "реваншизма". Так же и в случае продолжения наступления со стороны Азербайджана (Турции), вероятность напрямую зависит от того на что готова пойти Россия. Думаю, турецкие дипломаты и шпиёны в Москве, зондируют и лоббируют всеми возможными способами....
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 16:09
      +7
      Не будет никакой поддержки Армении.
      Потому что от того никаких выгод, но множество потенциальных потерь, через Турцию хотя бы газ идёт...
      И потенциал Азербайджана и Турции, промышленный, человеческий, природный с армянским не сравнить.
      1. Viktor Afanasev
        Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:32
        +1
        Да, Турки посадили нас на газовый кукан, теперь могут играться и легко добиваться своего good
        1. nsm1
          nsm1 2 февраля 2021 16:37
          +1
          Точно турки?
          Вроде бы с Болгарией были непонятки, вот и пришлось Турцию привлекать.
          1. Viktor Afanasev
            Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:51
            0
            Болгары братушки получили по шляпе от ЕС и вынужденно отказались. А теперь мы имеем, то что нас может иметь... am
            1. nsm1
              nsm1 2 февраля 2021 16:55
              +1
              Болгары, как и прочие славяне не раз и не два продавали и предавали Россию.
              Никакие они не братушки, а чмыри.
              И с ними, в силу несамостоятельности, ещё труднее было бы дело иметь, полагаю.
              1. Viktor Afanasev
                Viktor Afanasev Вчера, 23:26
                0
                Не славяне, а их правительство. Правительство и народ это далеко не одно и тоже, и часто - антагонисты.
    2. Incvizitor
      Incvizitor 2 февраля 2021 20:25
      0
      Если бы они хотя бы для защиты начали что то из техники РФ закупать я бы может и понял а так ему не защищаться не надо не атаковать клоун а не президент.
    3. New Balance
      New Balance Вчера, 12:31
      +1
      О какой поддержке со стороны Турции вы пишите?Хоть одного турка убитого или взятого в плен покажите...Везде приплетаете Турцию...Где надо и где не надо.Никак не можете смириться с тем,что ,так называемой армянской "армии" больше нет...И сделали это Азербайджанские Воины.
      Не надоело нести этот бред?
      Ну теперь подгоните к моему комменту "вагон минусов"...Абсолютно по-барабану.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок 2 февраля 2021 16:02
    +7
    Комментарии пошли...а без провокаций можно?
    Время показало, что Карабах оказался не нужен Армении.
    Экономически - ничего, а политически - только головная боль... Результат - закономерен.
    1. Cowbra
      Cowbra 2 февраля 2021 16:07
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Экономически - ничего

      Ухахаха! Там один золотой рудник в казну дает чуть ли ни как вся остальная Армения.
      Да и вообще, проигранная война - всегда экономический спад
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок 2 февраля 2021 18:27
        +3
        Цитата: Cowbra
        Ухахаха! Там один золотой рудник в казну дает чуть ли ни как вся остальная Армения

        800 кг/ год. При этом рудник не государственный. При стоимости золота 1700 $ за унцию ( 33 гр) 41 млн долларов в год. Точно с бюджетом Армении сравнимо?
        1. Cowbra
          Cowbra Вчера, 17:32
          0
          Да. утрировал. Но там даже по этой теме территорич-окупалась. такое впечатлений? Не знаю, не экономист, конечно могу ошибаться
  7. ximkim
    ximkim 2 февраля 2021 16:08
    +3
    В данной ситуации у Армении два врага- националисты и принятие не верных решений.
  8. Комментарий был удален.
  9. фа2998
    фа2998 2 февраля 2021 16:31
    +3
    [quote=APASUS],о каком реваншизме может идти речь? [/quote
    Любой реванш должен опираться на увеличение военных расходов,на сильную экономику.Что может предъявить Армения.Страну кормят гастарбайтеры торгующие на рынках.Против Азербайджана и Турции-нечего рыпатся! crying hi hi
  10. RVAPatriot
    RVAPatriot 2 февраля 2021 16:36
    +3
    Какое воевать??? Страну потеряют просто...
  11. Pavlos Melas
    Pavlos Melas 2 февраля 2021 16:39
    +6
    Еще до сентября под любой статьёй о Карабахском конфликте мы видели злорадные коменты армянской стороны , а теберь такие же комментарии мы видим от азербайджанцев . По поводу самой статьи в данный момент Армения сама по себе ничего не может противопоставить Азербайджану от этого такие речи . Все заявления о Карабахе сейчас не могут расматриваться в серьез . Должно пройти время ,если эти две республики будут принимать решение исходя из своих интересов то возможно там будет мир .
  12. Alien From
    Alien From 2 февраля 2021 16:54
    0
    Неудивительно.......21 век на дворе, а эти ребята в касках советского образца до сих пор.
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 17:00
      -2
      Каски не советские.
      1. Alien From
        Alien From 2 февраля 2021 17:06
        0
        Было видео, где все видно.
        1. nsm1
          nsm1 2 февраля 2021 17:34
          -2
          Я про фотку.
  13. Krasnodar
    Krasnodar 2 февраля 2021 17:32
    +7
    У Армении до войны 2020 года были две национальные идеи:
    1) Ар!цах;
    2) Признание геноцида 1915 года.
    Не было политики репатриации. То есть, заселение сирийскими и ливанскими армянами Карабаха было, но ни один соплеменник или половинка или внук армянина, приехавший на историческую Родину, не получает автоматически гражданства страны и какие нибудь льготы (по бизнесу, например). Таким образом, Армения теряет самое шустрое население, не получая взамен качественное из США, России и Западной Европы.
    Вместо мира с соседями, которые признают существование республики и не хотят уничтожить армянское государство, правительство этой страны обрекает свой народ на довольно жалкое, по мировым меркам, существование, создавая, таким образом, кучу экономических проблем.
    Никто из армян не задается вопросом - а на фига нам Ар...Цах? А что нам даст признание геноцида Турцией? Деньги? Территории? Если деньги, куда они пойдут, точнее, в чьих руках окажутся?
    Пока армяне не озаботятся привлечением в свою страну людей диаспоры на ПМЖ, РА останется дегенеративной страной третьего мира, несмотря на громадный интеллектуальный потенциал народа, доказавшего это во Франции, в Кремниевой Долине США и России.
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 17:46
      0
      Цитата: Krasnodar
      заселение сирийскими и ливанскими армянами Карабаха
      Скорее никто в Армению переезжать не намеревался.
      1. Krasnodar
        Krasnodar 2 февраля 2021 17:52
        0
        Даже если так, нужна пропагандистская политика переселения и все сопутствующее. Пример - агенство Сохнут у подло бомбящих Сирию )).
        1. nsm1
          nsm1 2 февраля 2021 18:00
          -1
          Никакая пропаганда не поможет если экономика хромает.
          1. Krasnodar
            Krasnodar 2 февраля 2021 18:06
            +1
            Никак нет - пример Израиля, с хромающей вплоть до середины 80-х экономикой. ))
    2. New Balance
      New Balance Вчера, 12:42
      0
      А что-то в РФ этот "громадный интеллектуальный" потенциал особо не заметен...
      И что этот народ во Франции,США смог доказать?Бегать с тряпкой и скулить о вымышленном гноециде?
      Или кривляться на "Комеди клабе"?
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 15:18
        +1
        Посмотрите на количество успешных армян бизнесменов в России, толковых врачей и учёных.
        Во Франции - бизнес, профессуре. В Штатах - программисты, бухгалтеры, медики и адвокаты. И бизнес )).
  14. Пленник
    Пленник 2 февраля 2021 17:39
    +7
    Когда стало ясно, что Россия не пошлет воевать Карабах для Армении свои войска, у армян остался единственный вариант. Смириться и налаживать нормальные отношения с Азербайджаном.
  15. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff 2 февраля 2021 19:40
    0
    Кто из них захочет реванш, посоветую посмотреть этот фильм, продолжительностю 1ч 41мин.


    И небольшое выступление большого Босса.


    И да, мы не намерены из-за них сново подпортить отношения с РФ.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий 2 февраля 2021 21:40
      0
      Смогли все это остановить - молодцы. Обе стороны поступили мудро и решили не продолжать. И правильно - лучше плохой мир, чем хорошая война.

      А Россия оказалась идеальным посредником, к которому с доверием и уважением относятся и в Баку, и в Ереване.
    2. Rufat
      Rufat Вчера, 10:00
      0
      Я не живодер, но впечатляющие кадры.
    3. Rufat
      Rufat Вчера, 10:14
      0
      На 13-й минуте вообще паника и ужас. Разве бойцам можно так убегать?
    4. Rufat
      Rufat Вчера, 10:32
      +1
      Еще потрясает количество техники, которую армяне натащили в карабах. Потом еще говорят, что карабах сдали