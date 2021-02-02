«Не хотим реваншизма»: Власти Армении выступают против новой войны с Азербайджаном

Реваншизм или любые военные действия, направленные на месть, — это не то, чего хочет Армения и народ Армении.

Официальный Ереван считает недопустимыми любые проявления реваншизма. В Армении власти и правящая партия «Гражданский договор» выступают против новой войны с Азербайджаном.Об этом заявила депутат от правящей партии в армянском парламенте и член комитета по внешней политике Ануш Беглоян.Ее заявление прозвучало в ходе круглого стола «Южный Кавказ: новые угрозы и новые возможности».Беглоян отметила, что публикации в прессе Армении способны создать впечатление, что в Ереване царят реваншистские настроения, но, по её словам, это иллюзия. Конечно, в стране есть разные политические движения, в том числе националистические, от которых можно услышать «что угодно». Но, по словам депутата из Армении, прислушиваться нужно не к ним, а к официальной позиции президента, премьер-министра, правящей партии и других структур, которые отвергают любые призывы к реваншу.- считает Беглоян.В это время вблизи города Карс, расположенного недалеко от армянской границы, военные Турции и Азербайджан проводят очепредные совместные учения. На этот раз это учения «Зима-2021», в ходе которых отрабатывают совместные действия в зимних условиях. Маневры начались 1 февраля и продлятся до 12-го. В оппозиционных кругах Армении, высказывают о новых турецко-азербайджанских учениях, заявляют, что в своё время именно после подобного рода учений возникла «дополнительная напряжённость в вопросе Карабаха, переросшая в итоге в войну».