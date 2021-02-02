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В сирийскую провинцию Идлиб вошли сразу две турецкие военные колонны

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В сирийскую провинцию Идлиб вошли сразу две турецкие военные колонны

В сирийскую провинцию Идлиб прибыл очередной турецкий конвой. Причём сразу двойной. Две армейские колонны вооружённых сил Турции вошли на территорию Сирии через пограничный пункт Чилвегёзю, который в течение нескольких недель турецкая сторона держала закрытым. Объяснялось это закрытие проведением контртеррористической операции на юге Турции.


На этом фоне, очевидно, вновь почувствовав поддержку со стороны Анкары, протурецкие боевики осуществили попытку продвижения на юге провинции Идлиб.

По последним сведениям, помимо стрелкового оружия боевики применили миномёты и реактивные снаряды, осуществив обстрел позиций сирийских правительственных войск в районе Маарет ан-Нуумана и Кафранбела. Однако попытка наступления была сорвана силами САА.



Сирийские войска в настоящий момент осуществляют подавление активности боевиков, осуществлявших обстрелы. Специальная операция силами батальона одной из дивизий САА проводится к западу от Маарет ан-Нуумана в Идлибе, а также в равнинной местности Аль-Габ, которая находится в западной части провинции Хама – у административных границ с Идлибом.

Боевые действия против боевиков продолжаются и к востоку от крупнейшего сирийского города Алеппо. Накануне над этим районом был замечен ударно-разведывательный беспилотник «Байрактар». При этом, насколько известно, ударов он не наносил, а, судя по всему, провёл воздушную разведку позиций САА.

Артиллерия войск Башара Асада активизировала свою деятельность и по направлению позиций протурецких боевиков в районе города Аль-Барах.

Обстановка в провинции Идлиб явно усложнилась в сравнении с тем, что было ещё месяц-два назад.
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22 комментария
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  1. Viktor Afanasev
    Viktor Afanasev 2 февраля 2021 16:20
    +5
    Турецкая позиция в Сирии и Закавказье, всё более и более агрессивна. И в обоих случаях, направлена против сил, которые поддерживает Россия. Если ситуация не измениться, то боевые действия не закончатся ещё долго. В том числе и в Закавказье, после определённой продолжительности перемирия.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 2 февраля 2021 16:37
      0
      А чем их заканчивать? У САА тупо нет сил что бы кардинально что то изменить там. Поэтому и будет туда-сюда там.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 2 февраля 2021 17:42
        -1
        Цитата: carstorm 11
        А чем их заканчивать? У САА тупо нет сил что бы кардинально что то изменить там.

        А у РФ есть силы? Кто в этом районе является союзником РФ кроме Башара Асада?
        Россия находится в ситуации, когда предположить дальнейшее развитие событий практически невозможно.
        У нас нет физической возможности вести какие-либо действия против турецких войск (как и желания).
        Что касается САА:
        Цитата: carstorm 11
        САА тупо нет сил что бы кардинально что то изменить там.

        Именно такое положение будет вечно. Сирия для нас стала очередным Афганистаном, когда Россия по просьбе главы республики...бла-бла-бла...
        Россия не может ничего сделать даже (!!!) находящимся там армейским подразделениями иностранных государств, не имеющими мандата государственной власти Сирии. Спрашивается, есть ли там власть вообще и нужно ли России такое союзничество.
        Базы в районе Средиземного моря - хорошо, только деятельность этих баз прописана вилами по морской воде. Может у нашего руководства есть какие-то далеко идущие цели? Так (по моему разумение) обеспечение Крымского п-ва пресной водой - наиболее важная цель.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 2 февраля 2021 17:56
          +2
          Эта аналогия смешна просто по потому что контингент в Сирии минимален и армий наших там просто нет. Стратегические да и тактические задачи кардинально разные. Напомнить сколько своих земель за эти годы сирийцы вернули или сами найдете? Или то что игил де факто перестал существовать?Мы ничего и не должны делать. А создаем возможность сирийской армии делать все самой под правильным руководством. Да. Еще много надо сделать. Но отрицать эти успехи по мне странно.
          1. Гардамир
            Гардамир 2 февраля 2021 18:48
            -2
            контингент в Сирии минимален
            из википедии
            По данным Министерства обороны Российской Федерации на 21 августа 2018 года, боевой опыт за всё время проведения военной операции получило более 63 тыс. российских военнослужащих, в том числе 26 тыс. офицеров и 434 генерала

            Везде где ваши ни мира, ни войны. В Сирии ничего не прекратилось, на Донбассе ничего не прекратилось...
            1. Наводлом
              Наводлом 2 февраля 2021 20:11
              +2
              Цитата: Гардамир
              Везде где ваши

              а ваши кто?
              заранее извиняюсь за любопытство
              1. Гардамир
                Гардамир 2 февраля 2021 21:39
                -1
                извиняюсь
                Не извиняйтесь. Это те кто с гордостью праздновал день рождения ельцина, те кто подняли пенсионный возраст. те кто отправляет людей на войну, а если кто гибнет тут же кричат, ихтамнет. они даже от дач своих отказываются.
                1. Наводлом
                  Наводлом 2 февраля 2021 21:56
                  0
                  Цитата: Гардамир
                  Не извиняйтесь.

                  Так я разрешения не спрашивал.
                  Цитата: Гардамир
                  Это те кто с гордостью праздновал день рождения ельцина, те кто подняли пенсионный возраст. те кто отправляет людей на войну, а если кто гибнет тут же кричат, ихтамнет.

                  Честно, не понял этот поток сознания.
                  Попробуйте ещё раз. Мой вопрос следующий: вы себя к кому причисляете?
            2. carstorm 11
              carstorm 11 Вчера, 01:46
              +2
              Через постоянную ротацию) по 3 месяца.
          2. ROSS 42
            ROSS 42 2 февраля 2021 19:47
            +2
            Цитата: carstorm 11
            Напомнить сколько своих земель за эти годы сирийцы вернули или сами найдете?

            А вам напомнить, как должна заканчиваться война? Или она должна продолжаться вечно?
            Какой опыт там получают российские военнослужащие? Там могут получить боевой опыт только ВКС. Или проведение контртеррористических операций с оглядкой на США, Израиль и Турцию - боевой опыт? Опыт чего? Не соваться туда, куда нельзя?
            Запомните и можете рассказать своим детям: Война не должна длиться вечно! Если она продолжается достаточно долго без надежды на окончание, то значит что-то не так в выборе тактики. Только не надо мне закачивать, про то, как сделал бы я...Честное слово, смешит и раздражает.
    2. Гражданский
      Гражданский 2 февраля 2021 18:49
      -2
      Турки повышают ставки, обезопасив Северный фланг разгромив армян, где теперь Азербайджан как бы свисает на Арменией, турки рано или поздно двинут и Южный фронт. Что и происходит.
    3. Anar
      Anar 2 февраля 2021 20:01
      0
      Ну в Закавказье Россия приняла скорее сторону Азербайджана. Также как и Турция.
    4. Rufat
      Rufat Вчера, 09:42
      -1
      Что вообще делает в этом регионе Турция? Сирия и Закавказье российское подбрюшье. Это наша добыча
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок 2 февраля 2021 16:25
    +2
    Колонна колонне рознь. Даже ротная колонна выглядит внушительно. А уж батальонная...
    Пока в Хмеймине наша боевая авиация, у бармалеев шансов никаких...
    1. venik
      venik 2 февраля 2021 17:04
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Колонна колонне рознь. Даже ротная колонна выглядит внушительно. А уж батальонная...

      ========
      Тревожит, не количество введенных на территорию Сирии сил (их действительно может быть не так уж и много (по численности). Тревожит нарастающая активность!
      1. Rock_n_Roll
        Rock_n_Roll 2 февраля 2021 17:33
        -8
        А в чём выражается ваша тревога? Спать не можете, кушать не можете не стоит?
        1. Владимир61
          Владимир61 2 февраля 2021 19:31
          +1
          Цитата: Rock_n_Roll
          А в чём выражается ваша тревога? Спать не можете, кушать не можете не стоит?
          Если Вас ничего не тревожит, то что вы делаете на этом сайте?
          Смотрите "Дом-2" или "Кухня", сходите к сексопатологу и живете себе без забот и тревог.
          1. Rock_n_Roll
            Rock_n_Roll 2 февраля 2021 20:19
            0
            Вы не ответили на вопрос. Я спросил не что вас тревожит Сирия или Дом2, я спросил, в чём выражается тревога. В готовности противостоять турецкой активности или в желании настрочить кучу каментов, чтобы заполучить заветную звезду генералиссимуса.
            Вы ведь в сущности неумный человек. Вы не в теме ни военной , ни политической ситуации в Сирии. У вас нет профильного образования, чтобы понимать, что такое Восток вообще и Ближний Восток в частности.
            Единственное, что у вас есть это неистребимое желание запостить любую чушь, чтобы казаться в своих глазах человеком разбирающимся в ситуации.
            Поэтому повторяю вопрос, в чём выражается ваша тревога, у вас хрен не стоит?
  3. poquello
    poquello 2 февраля 2021 17:17
    +1
    Накануне над этим районом был замечен ударно-разведывательный беспилотник «Байрактар». При этом, насколько известно, ударов он не наносил, а, судя по всему, провёл воздушную разведку позиций САА.

    да что-то пишут что таки нанёс, и что наши там уже в ответку что-то конкретное обмолотили
    1. Роза Капоне
      Роза Капоне 2 февраля 2021 17:25
      +4
      Несколько часов назад российские истребители вновь были замечены над сирийской провинцией Идлиб. Их появление связано с новыми воздушными ударами по позициям джихадистов, однако, удары имели не целенаправленный характер – российские самолёты что-то искали в указанном районе, успев нарисовать, по утверждениям сирийских СМИ, «круги ада», после чего успешно разбомбили боевиков.
      Известно о том, что удар наносился с применением ракет, при этом, была поражена некая инфраструктура джихадистов в окрестностях населённого пункта Харбануш.

      Причиной кружения российских истребителей в этом районе может являться создание помех для ударов турецкими ударными беспилотниками Bayraktar TB2 – в момент ударов, здесь находились четыре дрона, которые, не исключено, вполне могли препятствовать работе российской боевой авиации.(СМИ "Аль-Хаят)
      1. anjey
        anjey 2 февраля 2021 18:00
        +2
        Цитата: Роза Капоне
        российские самолёты что-то искали в указанном районе, успев нарисовать, по утверждениям сирийских СМИ, «круги ада», после чего успешно разбомбили боевиков.
        Скорее "кресты ада", Су-24 с Шагола ,после ротации из Сирии ,частенько небо на тренировочных полетах крестами рисуют laughingТипа крест (кирдык) вам непримиримые laughing
  4. Тестов
    Тестов 2 февраля 2021 21:00
    -2
    В составе ЧФ РФ целых 4 МРК которые реально по бармалеям "Калибрами" не работали, "Гайворон" совсем новенький. И в Дальней авиации несколько десятков Ту-22М3, экипажи которых в реальных боевых действиях не принимали участие. И "Медведи" и "Белые лебеди" не все по бармалеям ракетами работали. Кто знает, может быть, прямо сейчас, МО РФ и МО Ирана решают последние вопросы по пролёту наших стратегов в Сирию...А, может быть, сирийцы с помощью наших ВКС, что сегодня в Сирии базируются, пару- тройку особо рьяных полевых командиров ствольной артиллерией накроют и на пару недель в Хаме всё успокоится...Поживём - увидим...
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