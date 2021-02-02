В сирийскую провинцию Идлиб вошли сразу две турецкие военные колонны

В сирийскую провинцию Идлиб прибыл очередной турецкий конвой. Причём сразу двойной. Две армейские колонны вооружённых сил Турции вошли на территорию Сирии через пограничный пункт Чилвегёзю, который в течение нескольких недель турецкая сторона держала закрытым. Объяснялось это закрытие проведением контртеррористической операции на юге Турции.
На этом фоне, очевидно, вновь почувствовав поддержку со стороны Анкары, протурецкие боевики осуществили попытку продвижения на юге провинции Идлиб.
По последним сведениям, помимо стрелкового оружия боевики применили миномёты и реактивные снаряды, осуществив обстрел позиций сирийских правительственных войск в районе Маарет ан-Нуумана и Кафранбела. Однако попытка наступления была сорвана силами САА.
Сирийские войска в настоящий момент осуществляют подавление активности боевиков, осуществлявших обстрелы. Специальная операция силами батальона одной из дивизий САА проводится к западу от Маарет ан-Нуумана в Идлибе, а также в равнинной местности Аль-Габ, которая находится в западной части провинции Хама – у административных границ с Идлибом.
Боевые действия против боевиков продолжаются и к востоку от крупнейшего сирийского города Алеппо. Накануне над этим районом был замечен ударно-разведывательный беспилотник «Байрактар». При этом, насколько известно, ударов он не наносил, а, судя по всему, провёл воздушную разведку позиций САА.
Артиллерия войск Башара Асада активизировала свою деятельность и по направлению позиций протурецких боевиков в районе города Аль-Барах.
Обстановка в провинции Идлиб явно усложнилась в сравнении с тем, что было ещё месяц-два назад.