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«Для парада и выставок»: Харьковский «Завод им. Малышева» получил контракт на постройку танка «Оплот»

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«Для парада и выставок»: Харьковский «Завод им. Малышева» получил контракт на постройку танка «Оплот»

На Украине наконец то возобновят постройку танков "Оплот". Как сообщает Defense Express, "Завод им. Малышева" заключил контракт на постройку "Оплота", правда всего одного.


По информации издания, предприятие заключило контракт на изготовление одного экземпляра танка "Оплот" в короткие сроки. Танк должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, в дальнейшем он будет участвовать в различных выставках и демонстрировать "успехи" украинского танкостроения.

Однако остается неясным, будет ли завод строить новый танк "с нуля" или все же достроит находящийся на предприятии "Оплот", который должен был поставлен США в 2018 году. Наиболее вероятен вариант, что все же будут достраивать, слишком мало времени на постройку нового.

Напомним, что в феврале 2018 года на Украине "с помпой" заявили о поставке в США одного экземпляра танка "Оплот", изготовленного ГП "завод имени Малышева". Данное событие назвали "очень перспективным" и "открывающим доступ украинским технологиям" на военный рынок Соединенных Штатов. В Киеве заявляли, что изучив украинский танк, США могут принять решение о закупке уже партии "Оплотов".

Однако в 2019 году было заявлено о разрыве контракта, поскольку предприятие так и не смогло изготовить танк. Как оказалось, договор на изготовление одного танка "Оплот" для поставки в интересах Министерства обороны США был заключен еще 1 июня 2012 года. Завод обязался передать танк не позднее 31 декабря 2012 года, но за 7 лет (до 2019 года - прим. ВО) так и не смог его достроить.

Вероятней всего, именно этот танк и будут показывать на парадах и выставках в случае его изготовления.

Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады. В июне 2019 года ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих.
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66 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 2 февраля 2021 16:12
    +6
    В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады.

    Танк "Оплот" и БМ"Оплот" это РАЗНЫЕ боевые машины, так о каком сейчас идет речь?
    1. Gato
      Gato 2 февраля 2021 16:16
      +14
      Надо понимать, об всех одних.
      1. Alien From
        Alien From 2 февраля 2021 16:46
        +8
        Честное слово, при всей любви к украинцам, просохатили они все что могли....
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A 2 февраля 2021 17:43
          +22
          Цитата: Alien From
          Честное слово, при всей любви к украинцам, просохатили они все что могли....

          Сказать бы в Харькове на заводе им.Малышева в 70-80-х годах, что настанет благословенное для Окраины время, когда они будут думать - сумеют или не сумеют за полгода ОДИН (один, Карл!!!) танк то ли новый сделать, то ли старый доделать...
          Боюсь, не просто не поверили бы. Ещё и лицо побили бы....
          1. 210окв
            210окв 2 февраля 2021 17:54
            +10
            Так тож советские люди были....
            1. Pavel73
              Pavel73 2 февраля 2021 18:23
              +2
              Не стоит обманываться. Советская Украина от современной отличалась лишь запретом на имя Бандеры. Но националистами и шовинистами по отношению к русским они были всегда. Их так учили и воспитывали.
              1. krot
                krot 2 февраля 2021 18:35
                -1
                Танк должен быть готов к параду 24 августа 2021 года

                Обошьют Т-64 жестью, в лучшем случае, и будет им Оплот)) В худшем картоном... laughing
              2. Димид
                Димид 2 февраля 2021 19:20
                +2
                Улыбнуло,жил и служил в Восточной Сибири и нигде кроме как "х0х0л" (погремуха)меня не называли(в спорах,перебранках,да и по дружески, чего греха таить)
                1. Липчанин
                  Липчанин 2 февраля 2021 22:48
                  +2
                  Цитата: Димид
                  (в спорах,перебранках,да и по дружески, чего греха таить)

                  В ответ слышал "москаль" и никто не на кого не обижался drinks
                  1. Димид
                    Димид 2 февраля 2021 22:51
                    +2
                    drinks Всегда судил людей не по национальности, а по человеческим качествам
              3. orionvitt
                orionvitt 2 февраля 2021 23:49
                0
                Цитата: Pavel73
                Советская Украина от современной отличалась

                Не путайте украину с украиной, она большая. Есть настоящая, свидомая украина, а есть украина, которая украиной ни когда не была, и которую украиной назвали по злобной иронии судьбы. Результаты оного, пожинаем в полной мере.
        2. svp67
          svp67 2 февраля 2021 17:45
          +2
          Цитата: Alien From
          Честное слово, при всей любви к украинцам, просохатили они все что могли....

          Нет, еще кое, что осталось...
          1. 210окв
            210окв 2 февраля 2021 18:00
            +3
            Советский научно-технический задел даже в условиях полного дерибана ещё работает.
          2. Gato
            Gato 2 февраля 2021 19:12
            +2
            еще кое, что осталось

            Да, вот еще земельку продадим - тогда точно, все. Сдадим АЭС под охрану НАТО - и все, всем спасибо, все свободны.
        3. Ros 56
          Ros 56 2 февраля 2021 18:48
          0
          И кого из них вы больше всех любите от Кравчука и до Зелени?
          1. Alien From
            Alien From 2 февраля 2021 19:16
            +1
            Простых людей!) И никого из их элит.
            1. Ros 56
              Ros 56 Вчера, 06:54
              0
              Так на Донбассе простые и воюют против ЛДНР.
        4. Gato
          Gato 2 февраля 2021 19:45
          +1
          просохатили они все что могли.

          Если бы ЕБНа не "устали", то в РФ было бы то же самое. А ведь за него голосовали... Не помните, кто?
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk 2 февраля 2021 16:23
      0
      Цитата: svp67
      так о каком сейчас идет речь?

      Надо думать о Т-84БМ «Оплот».
    3. Equalized
      Equalized 2 февраля 2021 16:25
      +2
      БМ Оплот (Объект 478ДУ9-1)
    4. Егоза
      Егоза 2 февраля 2021 17:43
      +4
      Цитата: svp67
      Танк "Оплот" и БМ"Оплот" это РАЗНЫЕ боевые машины, так о каком сейчас идет речь?

      О каком бы не шла! Бедный Малышев в гробу переворачивается!
      1. svp67
        svp67 2 февраля 2021 17:47
        +5
        Сударыня hi
        Цитата: Егоза
        Бедный Малышев в гробу переворачивается!

        Боюсь, что от такого он уже и не вздрогнет, слишком много было уничтожено с 90-х годов по всей территории бывшего СССР, что он строил
    5. tank-master
      tank-master 2 февраля 2021 23:50
      0
      Есть танк Т-84 (478ДУ9)- 10 штук выпущено в 2001году и есть танк БМ "Оплот" (478ДУ9-1) выпуска 2009 года... и серия для Таиланда в количестве 49 шт, но это была модификация БМ "Оплот-Т" с объектовкой на этот танк была путаница. Точно указать не могу, но вначале шло с индексом (478ДУ9-1)
  2. nsm1
    nsm1 2 февраля 2021 16:26
    +5
    Не сделать один танк за семь лет уже за гранью разумного...
    1. svp67
      svp67 2 февраля 2021 16:45
      +5
      Цитата: nsm1
      Не сделать один танк за семь лет уже за гранью разумного...

      Не понятно почему они не собрали этот, так как одновременно выполнялся тайский заказ, а там было поставлено почти пять десятков танков и две специальные машины
      1. Виктор Ценин
        Виктор Ценин 2 февраля 2021 17:00
        +7
        Промышленность попросту не потянула контракт на 54 основных боевых танка, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители изготовили для заказчика только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения обязательств на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не согласился. В качестве замены "Оплоту" Таиланд выбрал китайский VT-4, подписан контракт на 28 танков. Министр обороны королевства Правит Вонгсуван резко раскритиковал нерасторопных украинских партнеров, заявив, что соглашение с Киевом стало основной проблемой в деле перевооружения тайской армии.
        РИА новости ©
        1. svp67
          svp67 2 февраля 2021 17:03
          +7
          Цитата: Виктор Ценин
          За пять лет украинские танкостроители изготовили для заказчика только 20 машин.

          У Вас не верные цифры...
          в 2018 году контракт был закрыт после поставки в Таиланд 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет" на их базе,
          1. Виктор Ценин
            Виктор Ценин 2 февраля 2021 17:43
            +2
            Да, благодарю за уточнение. С 1 сентября 2011 до 26 марта 2018 производили 51 машину, выяснил.
        2. Equalized
          Equalized 2 февраля 2021 17:17
          +1
          Все танки были поставлены.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A 2 февраля 2021 17:54
        +3
        Цитата: svp67
        выполнялся тайский заказ, а там было поставлено почти пять десятков танков и две специальные машины

        За семь лет.... После десяти лет простоя...
        Они не надорвались от такого бешеного темпа производства? "Геройский подвиг" Окраины...
    2. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 17:10
      +3
      Цитата: nsm1
      Не сделать один танк за семь лет уже за гранью разумного..

      Но зато ВСЕ памятнику Ленину снесли за шесть лет
      Правду говорят, ломать не строить
      1. Ros 56
        Ros 56 2 февраля 2021 18:45
        +5
        Как знать, как знать, это им еще аукнется, ведь Ленин и создал эту Украину.
        1. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 18:47
          0
          Цитата: Ros 56
          это им еще аукнется

          Ну одного бандерлога как минимум, он прибил
          1. Ros 56
            Ros 56 2 февраля 2021 18:54
            +1
            В курсе, но маловато будет.
            Видимо им еще и Байден чего-нибудь отмочит, ведь эти полудурки на него и Петрушку уголовные дела завели на днях по поводу увольнения Генпрокурора и 1 млрд. баксов кредита. Я в ауте. fellow
    3. Piramidon
      Piramidon 2 февраля 2021 22:01
      +1
      Цитата: nsm1
      Не сделать один танк за семь лет уже за гранью разумного...

      Что вы хотите. Это же эксклюзив, ручная сборка.
  3. El Dorado
    El Dorado 2 февраля 2021 16:28
    0
    За 7 лет не смогли собрать один танк! Еуропа! good
    1. silverura
      silverura 2 февраля 2021 21:26
      -8
      За 7 лет не смогли собрать один танк! Еуропа!

      Так они с нас берут пример. На один самолёт, один танк. Сколько мы самальотов 5-го поколения у войска передали.
  4. Кот_Кузя
    Кот_Кузя 2 февраля 2021 16:31
    +2
    Я вот не понимаю, кастрюли искренне верят в эту чушь?
    В Киеве заявляли, что изучив украинский танк, США могут принять решение о закупке уже партии "Оплотов".

    Если да, то они полные, клинически больные на голову.
    1. Equalized
      Equalized 2 февраля 2021 16:36
      0
      США уже закупали танки "Оплот", только не БМ wink
      1. tank-master
        tank-master 2 февраля 2021 23:45
        0
        Они покупали танки Т-80УД с объектовыми номерами 3 - 478БЭМ-1 и 1 - 478БЭМ-2, которые были переделаны из Т-84 (478ДУ9)
  5. tihonmarine
    tihonmarine 2 февраля 2021 16:33
    +3
    "Завод им. Малышева" заключил контракт на постройку "Оплота", правда всего одного.
    Перемога !
  6. Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 16:39
    +5
    Мде... Контракт на ОДИН танк - это... Это Цегабон
  7. evgen1221
    evgen1221 2 февраля 2021 16:54
    +1
    Ага,дурни думкой мриют, щаз откроют вам доступ ага, закупили еще спасибо скажите, могли ваш оплот и без спасибы утащить в амэригу для изучения и как боротся с русскими танками при случае.
  8. Welldone
    Welldone 2 февраля 2021 16:59
    +3
    Грандиозно!!! "Трепещите ватники". Заспиртуют и будут по выставкам возить, пылинки сдувать.
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 17:12
      -1
      Цитата: Welldone
      Заспиртуют и будут по выставкам возить

      А похмелять будут? feel lol
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 2 февраля 2021 17:09
    +3
    Ну вот... А пишут, что вна незалэжной все плохо. Целый один танк могут сделать. Прогресс!)
  10. venik
    venik 2 февраля 2021 17:11
    +5
    "....Как сообщает Defense Express, "Завод им. Малышева" заключил контракт на постройку "Оплота", правда всего одного. ....."
    =======
    А-ф-ф-фигеть! belay Какая "крупная серия"! what
    ------
    "....В Киеве заявляли, что изучив украинский танк, США могут принять решение о закупке уже партии "Оплотов"...."
    ======
    Не понял..... Сегодня - что, уже 1 апреля??? request
    ------
    "....Завод обязался передать танк не позднее 31 декабря 2012 года, но за 7 лет (до 2019 года - прим. ВО) так и не смог его достроить. ...."
    =======
    И почему это меня НЕ УДИВЛЯЕТ? request
  11. ermak124.0
    ermak124.0 2 февраля 2021 17:19
    +3
    Танк! Один! Так порадуемся же за соседей, совершивших наконец-таки прорыв в танкостроении ))))
  12. борис эпштейн
    борис эпштейн 2 февраля 2021 17:24
    +5
    "В июне 2019 года ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих."
    Тогда ВСУ нужно отказаться от калашей, от всех пулеметов, БРДМ, БМП, БМД, грузовиков ЗиЛ, КамАЗ,ГАЗ, вездеходов УАЗ, от всей ствольной артиллерии, от всех самоходок, даже харьковской Гвоздики (на ней стоит пермская пушка), от всех, даже харьковских, танков (на них стоят воронежские пушки, зеленоградская электроника, ломоносовская оптика), от всех систем залпового огня, от всей боевой техники ПВО, даже от КрАЗов кременчугского производства (на них стоят ЗиЛовские титановые мосты и ярославские двигатели), от всей боевой авиации...
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 18:19
      -2
      Цитата: борис эпштейн
      КрАЗов кременчугского производства (на них стоят ЗиЛовские титановые мосты
      Что за машина?
      Кразов в своё время видел много (помните "лаптёжника" wink ), но чтобы с титановыми мостами...
      ЗЫ: Вот с деревянными кабинами были...
      1. борис эпштейн
        борис эпштейн 2 февраля 2021 18:21
        0
        Современные трехосные полноприводные вездеходы с колесами большого диаметра. И задние не спаренные.Собирают в мизерных количествах.
        1. nsm1
          nsm1 2 февраля 2021 18:22
          -3
          Где же они мосты берут?
          Зила то нет!
          1. борис эпштейн
            борис эпштейн 2 февраля 2021 18:29
            0
            Машины не выпускают, да. Но отдельные цеха работают на метиз ( запчасти для эксплуатируемых машин), для БТР и на КамАЗ .
          2. борис эпштейн
            борис эпштейн 2 февраля 2021 18:39
            0
            Спец посмотрел модельный ряд. КрАЗ-Раптор, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Ураган, КрАЗ-5233ВЕ.
      2. борис эпштейн
        борис эпштейн 2 февраля 2021 18:33
        0
        Так то же были глухари, как их называли водители.
    2. BARKAS
      BARKAS 2 февраля 2021 18:29
      +2
      "ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих."
      Правильней читать по причине отсутствия возможности закупать российские комплектующие.
      1. Ros 56
        Ros 56 2 февраля 2021 18:41
        0
        Российских комплектующих говорите, тогда всем хох лам удавиться пора, ведь в каждом из них есть русская кровь, а вот мозги рагульские, всего две извилины - украсть, что плохо лежит и пожрать на халяву.
    3. tank-master
      tank-master 2 февраля 2021 23:46
      -1
      Интересно.. что было в танках из Российской комплектовки.. так это кажется фары.. и лампочки...
  13. janin
    janin 2 февраля 2021 17:34
    +1
    Цитата: svp67
    Не понятно почему они не собрали этот,

    вы думаете это так просто?? то краски, то шпаклевки нету. то Леха самогону нажрался. тяжко было собраться)
  14. Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 17:44
    +2
    Напомнило...
    А Ви не помічали, що у слові "Укравтодор" корінь - "Украв"? - Ось тепер дуже цікаво - хто такий той "Тодор"
  15. Ros 56
    Ros 56 2 февраля 2021 18:35
    +2
    Целый один танк......, ну ни хрена себе. Харьковчане, да вам Героя труда за это надо дать, тоже один на всех. fellow laughing Ну, уморили, хочешь стой, а хочешь падай.
  16. Ryaruav
    Ryaruav 2 февраля 2021 18:36
    +2
    просто думали кормили россию та тут не получилось , а как может получиться гоударство которого никогда не было, я за социализм ,но по смеси Сталина и Брежнева вот сплав для россии
  17. Овсиговец
    Овсиговец 2 февраля 2021 18:47
    +2
    бурные, переходящие в овации аплодисменты
  18. tros
    tros 2 февраля 2021 19:11
    -1
    Сколько раз слышал от родни, что украина кормит весь СССР . Так хочется столько же раз спросить - Где же это украина ??...Мираж с отражением беспорядков , отзвуками воплей и стрельбы и бесконечной нескончаемой БЕЗНАДЁГИ...
  19. zenion
    zenion 2 февраля 2021 20:11
    0
    А впереди увидел я шнурок. Это для того, что бы его мог ребёнок тянуть. Может возле дома, может на параде в честь кому-нибудь.
  20. agoran
    agoran 2 февраля 2021 22:40
    0
    Да какой танк.
    404 возобновила закупки электроэнергии из РФ.
    Угля им видете ли не хватает.
    "Шарик, мозгов им не хватает, думать надо, а не фигвамы строить".