«Для парада и выставок»: Харьковский «Завод им. Малышева» получил контракт на постройку танка «Оплот»

На Украине наконец то возобновят постройку танков "Оплот". Как сообщает Defense Express, "Завод им. Малышева" заключил контракт на постройку "Оплота", правда всего одного.
По информации издания, предприятие заключило контракт на изготовление одного экземпляра танка "Оплот" в короткие сроки. Танк должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, в дальнейшем он будет участвовать в различных выставках и демонстрировать "успехи" украинского танкостроения.
Однако остается неясным, будет ли завод строить новый танк "с нуля" или все же достроит находящийся на предприятии "Оплот", который должен был поставлен США в 2018 году. Наиболее вероятен вариант, что все же будут достраивать, слишком мало времени на постройку нового.
Напомним, что в феврале 2018 года на Украине "с помпой" заявили о поставке в США одного экземпляра танка "Оплот", изготовленного ГП "завод имени Малышева". Данное событие назвали "очень перспективным" и "открывающим доступ украинским технологиям" на военный рынок Соединенных Штатов. В Киеве заявляли, что изучив украинский танк, США могут принять решение о закупке уже партии "Оплотов".
Однако в 2019 году было заявлено о разрыве контракта, поскольку предприятие так и не смогло изготовить танк. Как оказалось, договор на изготовление одного танка "Оплот" для поставки в интересах Министерства обороны США был заключен еще 1 июня 2012 года. Завод обязался передать танк не позднее 31 декабря 2012 года, но за 7 лет (до 2019 года - прим. ВО) так и не смог его достроить.
Вероятней всего, именно этот танк и будут показывать на парадах и выставках в случае его изготовления.
Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады. В июне 2019 года ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих.