Зенитно-ракетные комплексы на подводных лодках: неизбежная эволюция подплава



Подводные лодки являются основной ударной силой ВМФ РФ

Что представляет наибольшую угрозу для ПЛ?



Американские подводные лодки Seawolf имеют скорость малошумного хода 20 узлов и являются одним из наиболее опасных подводных противников.



Торпеда Mk-48 (вверху) и ракето-торпеда RUM-139 VL-Asroc (внизу) – запуск, схема и доставляемая малогабаритная торпеда. Обратите внимание, сколько места в ракето-торпеде занимает торпеда – увеличить её дальность существенно не удастся.



Примерная площадь, которую за сутки подводная лодка или надводный корабль могут обследовать на наличие подводной лодки противника.



Экипажи самолётов и вертолётов ПЛО могут работать в спокойной, располагающей обстановке, ведь им сейчас ничто не угрожает.

Особенности противостояния



Использовать в качестве авиации ПЛО недорогие самолёты и БПЛА не получится.



Противолодочные возможности БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton весьма ограничены, а цена при этом сопоставима со стоимостью новейшего самолёта ПЛО P-8 Poseidon.

«Идёт ли Слонопотам на свист? А если идёт, то зачем?»



Наличие ЗРК на российских ПЛ сделает работу экипажей самолётов и вертолётов ПЛО США и НАТО куда менее комфортной.



Бомбардировщик B-1B сможет нести до 36 ПКР AGM-158C LRASM на внешней подвеске и во внутренних отсеках. Десять самолётов B-1B могут выпустить стаю из 360 малозаметных низколетящих ПКР, отразить атаку которых не сможет никакое ПВО.

Технические решения



Возможный облик АМФПК на базе ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А.



Возможно, ПЛА типа Virginia станут первыми подводными лодками, способными уничтожать авиацию ПЛО из-под воды, находясь на перископной глубине.



Современные перископы, в том числе российские, способны осуществлять обнаружение воздушных целей.



Макет ЗУР 9М96Е в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) и счетверённый пакет ТПК ЗУР 9М100.

]Фото: bastion-karpenko.ru

Последствия и тактика



Вернуть себе скрытность смогут перспективные подводные лодки, реализованные на базе новейших концепций и технических решений.



Подводным лодкам более традиционной конструкции придётся больше полагаться на системы активной самообороны.