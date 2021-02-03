Военное обозрение
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Преимущества и потенциал «Петра Моргунова»

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23 декабря прошлого года военно-морской флот принял новый большой десантный корабль «Петр Моргунов», второй построенный по пр. 11711. В январе корабль совершил переход к месту службы в составе Северного флота. Сейчас экипаж БДК готовится к участию в маневрах и других мероприятиях в соответствии с составленными планами боевой и оперативной подготовки. Ожидается, что появление нового десантного корабля окажет заметное влияние на боевые возможности Северного флота и ВМФ в целом. Рассмотрим новый корабль, его возможности и потенциал в рамках флота.


Технические особенности


Новый БДК «Петр Моргунов» строился по проекту 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Он стал вторым кораблем этого типа (ранее ВМФ принял головной «Иван Грен») и последним, построенным по исходной версии проекта. Строительство велось заводом «Янтарь» в Калининграде с 2015 г. Спуск на воду состоялся в мае 2018 г., а в конце 2019-го стартовали испытания.

Корабль имеет стандартное водоизмещение 5 тыс.т и полное 6,6 тыс.т. Наибольшая длина достигает 135 м при ширине 16,5 м и высоте борта 11 м. Наибольшая осадка – 3,8 м. Корпус корабля отличается особой формой носа, необходимой для размещения десантной аппарели. Узнаваемый силуэт БДК формируется за счет двух надстроек, между которыми расположен крупный люк для доступа к внутренним объемам корпуса.

Внутри корпуса расположена т.н. танковая палуба, занимающая почти всю длину корпуса. Доступ к ней обеспечивается через носовую аппарель, через кормовой лацпорт или через верхний загрузочный люк. В последнем случае применяется 16-тонный подъемный кран. Также на корабле предусматриваются кубрики для размещения десанта.

Главная энергетическая установка «Петра Моргунова» включает пару дизельных двигателей 10Д49 мощностью по 5200 л.с. Два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА-6000 обеспечивают привод двух гребных винтов. В носовой части корпуса помещено подруливающее устройство.


Полная скорость заявлена на уровне 18 узлов, экономическая – 16. Максимальная дальность плавания достигает 4 тыс. морских миль. Обводы корпуса позволяют совершать плавание в дальней морской и океанской зонах. Кроме того, носовая часть сконструирована с учетом необходимости высадки десанта на берег.

Для самозащиты и поддержки десанта предусмотрены три артиллерийские установки. Это два изделия АК-630М с шестиствольным автоматом и одно АК-630М-2 со спаренной установкой.

Основная задача


БДК пр. 11711 предназначаются для перевозки и высадки усиленного батальона морской пехоты со штатным вооружением и техникой. Высадка десанта может осуществляться на удалении от побережья или непосредственно на берег. При высадке на необорудованное побережье могут применяться понтоны, так же перевозимые десантным кораблем.

Внутри корпуса корабля предусмотрены два кубрика большой площади для размещения 300 десантников. Созданы все необходимые условия для длительного пребывания в море. В частности, в распоряжении морпехов имеются столовая и спортзал.

Для размещения техники и других грузов предназначается танковая палуба. На ней можно перевозить до 13 машин тяжелой категории, такие как основные танки или другая техника со схожими параметрами. Также возможна перевозка 20 ед. средней по массе техники или до 30 грузовых автомобилей. Высадка осуществляется своим ходом через носовую аппарель, на берег или на понтон.


Также на БДК базируется два вертолета Ка-29. Для их работы на корме предусматривается взлетная площадка. Перед нею, в задней надстройке, располагается ангар.

Потенциал и преимущества


Проект 11711 является очередным вариантом реализации отечественной концепции большого десантного корабля, выполненным на основе современных технологий и наработок. В основе проекта лежал опыт разработки, строительства и эксплуатации предыдущих БДК, что привело к определенному техническому и тактическому сходству.

«Петр Моргунов», как и его предшественники разных проектов, способен брать на борт большое количество солдат и техники, доставлять их в заданный район и обеспечивать высадку прямо на берег. При этом пр. 11711 предусматривает некоторые новые возможности, положительно влияющие на итоги десантной операции.

В первую очередь, преимущества перед предшественниками обеспечиваются новизной конструкции, узлов и агрегатов, созданных на основе современных технологий с использованием накопленного опыта. При схожих или лучших тактико-технических характеристиках, обеспечивается большая экономичность, улучшаются условия работы экипажа и т.д.

На БДК пр. 11711 применяются новые десантно-высадочные средства, за счет которых снижаются требования к участку побережья для десантирования. Это в известной мере упрощает планирование и проведение десантных операций.


Десантные возможности корабля также улучшены за счет обновления кубриков и танковой палубы. В первую очередь, необходимо отметить улучшение условий для 300 десантников. Подобный комфорт во время плавания к зоне высадки улучшит моральный климат и повысит эффективность боевой работы десанта.

«Петр Моргунов» способен перевозить разнообразную боевую и вспомогательную технику, а также различные грузы. Машины могут занимать место на танковой палубе самостоятельно, а для прочей нагрузки имеется штатный кран. Подобные технические нововведения упрощают эксплуатацию БДК в качестве элемента логистики. Это особенно важно с учетом опыта последних лет – десантные корабли используются не только для высадки морпехов, но и в качестве транспорта.

Объективные затруднения


Необходимо отметить, что пр. 11711 имеет ряд специфических черт, ограничивающих ценность подобных кораблей. Некоторые из них даже можно считать недостатками. Впрочем, все эти нюансы учитываются при разработке новых десантных кораблей, в т.ч. улучшенной версии пр. 11711.

Спорной остается сама концепция большого десантного корабля. Ей противопоставляют универсальный десантный корабль, имеющий более широкие возможности. За счет иного состава десантно-высадочных средств УДК способен высаживать десант на удалении от берега, не входя в зону поражения береговой обороны. Кроме того, на современных УДК имеется авиационная группа, включающая ударные вертолеты для поддержки десанта.

Серьезным поводом для критики становится и состав вооружения БДК «Петр Моргунов». Он имеет только малокалиберную артиллерию для самозащиты от воздушных, надводных или береговых целей. Из-за этого корабль нуждается в сопровождении других боевых единиц флота и авиации.


Следует отметить, что все эти проблемы прекрасно известны флоту и кораблестроителям – и принимаются меры. В апреле 2019 г. состоялась закладка двух новых БДК, строящихся по обновленному пр. 11711. Без изменения номера проекта были переработаны корпус, надстройка, вооружение и авиационная группа. Вторая пара БДК пр. 11711 будет иметь водоизмещение до 8 тыс.т, увеличенную полезную нагрузку, а также ряд новых возможностей по высадке и поддержке десанта.

Новейшие и прогрессивные


Новый БДК «Петр Моргунов», как и однотипный «Иван Грен», является достаточно удачным современным кораблем. Он имеет свои достоинства и недостатки, а в целом соответствует требованиям ВМФ России. Два новых БДК одного проекта будут служить в составе Северного флота и вносить свой вклад в безопасность страны.

Впрочем, несмотря на положительные особенности двух имеющихся кораблей, строительство по исходному пр. 11711 не продолжится. Два новых БДК получат обновленный облик с рядом важнейших изменений. Это говорит о том, что в последние годы требования к десантным кораблям изменились, и в будущем флоту понадобятся вымпелы иного облика. Кроме того, начато строительство первых отечественных универсальных десантных кораблей.

Два БДК модернизированного проекта 11711 и первые УДК пр. 23900 войдут в состав флота не ранее середины текущего десятилетия. Таким образом, в течение нескольких следующих лет самыми новыми и современными образцами в российских десантных силах будут два БДК пр. 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». В целом они соответствуют званию новейших и самых прогрессивных кораблей, но через несколько лет это место займут новые боевые единицы с более высокими характеристиками и широкими возможностями.
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Использованы фотографии:
Объединенная судостроительная корпорация
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27 комментариев
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  1. pmkemcity
    pmkemcity Вчера, 05:06
    +11
    Зачем сравнивать "несравненное"? 6 тысяч и 40 тысяч тонн? Нужны и те и те.
    1. Гражданский
      Гражданский Вчера, 08:25
      +9
      Сериал с зоопарком десантных кораблей продолжается... одной серией ну не как
      1. владимир1155
        владимир1155 Вчера, 10:40
        -3
        это распил бабла нам проектирвание и всякие ниокр бессмысленные, в логике паркетного адмирала =завхоза БДК важнее чем АПЛ , воевать все равно не соберется (чуть война тральщиков же нет вот и весь вмф превращается в никогда не выходящую первую тихоокеанскую эскадру) а шмотки перевозить на БДК УДК удобнее.
        1. клерк
          клерк Вчера, 13:52
          0
          В 12 лет всегда легче воевать с игрушечным автоматом, чем взрослому с настоящим.
    2. ProkletyiPirat
      ProkletyiPirat Вчера, 13:40
      -5
      Цитата: pmkemcity
      Зачем сравнивать "несравненное"? 6 тысяч и 40 тысяч тонн? Нужны и те и те.

      Где деньги зин? Корабли нам нужны, в том числе и десантные, но их должно быть много, должна быть возможность строить ещё больше в военное время, и самое главное это должно быть военно-рентабильно возможно ли это с 11711? на мой взгляд нет, а следовательно 11711 не даст военного преимущества РФ, следовательно нафига он нужен?
      1. pmkemcity
        pmkemcity Вчера, 13:43
        -1
        Цитата: ProkletyiPirat
        должна быть возможность строить ещё больше в военное время

        Ничего мы не построим в военное время. Великая Отечественная Вам в пример.
        1. ProkletyiPirat
          ProkletyiPirat Вчера, 13:51
          -1
          Цитата: pmkemcity
          Цитата: ProkletyiPirat
          должна быть возможность строить ещё больше в военное время

          Ничего мы не построим в военное время. Великая Отечественная Вам в пример.

          И до неё было ещё куча войн, которые тоже можно привести в пример, и заявить о ненужности флота, ТОЛЬКО ВОТ НА ДЕЛЕ ЭТО НЕ ТАК, в той же ВОВ наше государство было вынужденно потерять много солдат, ресурсов, и геополитических уступков из-за того что у нас не было военно-гражданского флота способного обеспечить поставки ресурсов во время войны. Да даже если брать чисто боевой флот и современные технологии то всё равно нам как минимум нужны ПЛ и корабля для их снабжения в море, если и не для атаки непосредственного врага, то как минимум для неприсоединения к нему "третьих сторон".
          1. владимир1155
            владимир1155 Вчера, 16:20
            +2
            Цитата: ProkletyiPirat
            в той же ВОВ наше государство было вынужденно потерять много солдат, ресурсов, и геополитических уступков из-за того что у нас не было военно-гражданского флота способного обеспечить поставки ресурсов во время войны. Да даже если брать чисто боевой флот и современные технологии то всё равно нам как минимум нужны ПЛ

            скорее бессмысленно потраченные на оказавшийся небоеспособным флот погубили жизни солдат на суше ибо все эти деньги = это не построенные самолеты, танки и прочее. Причем это было уже трижды в РЯ ПМВ ВОВ... и кажинный раз на этом месте... понастроят монстров, а выйти в море не могут, воевали только ПЛ миноносцы, морские охотники (МПК) тральщики эсминцы (тогда эсминцы были как МРК). кстати сталинский флот был эффективнее царского, больших кораблей вообще не строили, только сохранили часть царских, хотя как оказалось напрасно сохраняли... сейчас флот это приложение обеспечения безопасности вокруг баз АПЛ, но почему-то размазмазан по морям безсммыслено и бепощадно.
      2. клерк
        клерк Вчера, 13:48
        +4
        Дружище, корабли (да и вообще оружие) создаются не для мифического "военного преимущества", а для выполнения боевых задач.
      3. Romeo
        Romeo Вчера, 18:54
        +1
        Вы реально думаете, что корабли будут строить в военное время?
  2. svp67
    svp67 Вчера, 05:08
    +8
    В январе корабль совершил переход к месту службы в составе Северного флота.


    Вторая пара БДК пр. 11711 будет иметь водоизмещение до 8 тыс.т, увеличенную полезную нагрузку, а также ряд новых возможностей по высадке и поддержке десанта.
    Что то уже поговаривают, что из 8000 они уже выросли и все набирают вес...
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 05:25
    +16
    БДК пр. 11711 предназначаются для перевозки и высадки усиленного батальона морской пехоты со штатным вооружением и техникой
    Опять глупость про усиленный батальон! Максимум две роты!
    1. ВПП
      ВПП Вчера, 05:48
      +9
      Однозначно, «байки из склепа». Вытащить бат в моря - два бдк 1171.
      Большому пароходу - большая торпеда (десантные пароходы, субъективно, надо стряпать из расчета на усиленную роту - боевая устойчивость будет выше, как и оперативность).
  4. Zug
    Zug Вчера, 07:13
    +2
    Кого высаживать будем?Неужто второй Керчинский десант намечается?
    1. Fotoceva62
      Fotoceva62 Вчера, 10:31
      -2
      Zug (Zug)
      «Кого высаживать будем»
      Може и никого, а может в проливах пошалим... Деантным кораблям БЫТЬ! БДКрабочая лошадка флота, причём универсальная.Да и как замена старичкам 1171 нужны, замена «капустовозов» назрела уже давно. Вообще корабль универсальный вплоть до минзага.
    2. антивирус
      антивирус Вчера, 12:38
      -4
      второйОдесский скоро --прямо из Североморска пойдет с батальоном и печатать булетни каждый день:
      " на хх число намечена высадка на причал УУ в порту Одессы. осталось ИИ дней до прихода "Петра Моргунова"
  5. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 07:55
    +6
    Кроме того, начато строительство первых отечественных универсальных десантных кораблей.

    Вот отсюда хотелось бы по подробнее.
    В остальном, статью можно охарактеризовать двумя фразами - "Да, они хорошие, но плохие". и... "Да, будем строить ещё такие же, но не такие". smile
  6. владимир1155
    владимир1155 Вчера, 10:33
    -2
    В общем не плохой корабль, десантные корабли предназначены для поддержки сухопутных операций вблизи действий сухопутной армии, следовательно самые эффективные десантники это малые и средние, Серна Дюгонь. Сейчас во флоте больше десантных кораблей чем боевых первого второго ранга (то есть сопровождать их в общем то нечем). для обороны страны они не очень то и нужны, используются вместо сухогрузов в мирное время. Причем списание польских БДК не очень скоро. Ну а идея про удк и увеличенный БДК это просто ошибка=преступление (распил бабла), большая цель с непонятными задачами. Видимо мы колония и обязаны предоставлять мировой закулисе пушечное мясо безвозмездно для этого и строим удк, вместо АПЛ или самолетов, тральщиков, фрегатов нужных для обороны и которых не хватает.
  7. Luty
    Luty Вчера, 10:50
    +2
    Корабль вроде бы и не плох. Но ? Для экспедиционных целей маловат.Для непосредственной высадки на берег ничего лучшего чем СДК проекта 770 -771-773 не придумано по критерию стоимость -эффективность. Кстати Северное ПКБ уже давно разработало проект СДК в размерениях около 1000 тонн.. Так что флот получил улучшенный вариант 1171 с комфортом 775. Но главное процесс пошел и это радует.
  8. exo
    exo Вчера, 11:09
    +12
    Для самозащиты и поддержки десанта предусмотрены три артиллерийские установки. Это два изделия АК-630М с шестиствольным автоматом и одно АК-630М-2 со спаренной установкой.

    Интересно, как сам автор представляет себе поддержку десанта,этими средствами?
  9. Alexey RA
    Alexey RA Вчера, 11:59
    +9
    Серьезным поводом для критики становится и состав вооружения БДК «Петр Моргунов». Он имеет только малокалиберную артиллерию для самозащиты от воздушных, надводных или береговых целей. Из-за этого корабль нуждается в сопровождении других боевых единиц флота и авиации.

    Если построить десантный корабль, который не будет нуждаться в сопровождении других боевых единиц флота и авиации, то это будет нечто размером с 1143, несущее одну роту десанта. smile
    Десантный корабль в первую очередь должен нести и высаживать десант. А не охотиться за ПЛ и сбивать самолёты/УРО.
    1. DrEng527
      DrEng527 Вчера, 13:27
      +4
      Цитата: Alexey RA
      А не охотиться за ПЛ и сбивать самолёты/УРО.

      что-то типа Панцирь-М вполне можно разместить - для защиты от ПКР или планирующих бомб...
      1. Cympak
        Cympak Вчера, 20:50
        0
        По первоначальному проекту там должны были установлены:
        АУ-100 мм
        2 ПУ Град-М 2х40х122 мм
        2 ЗАК "Палаш"
        Что более сбалансировано с учётом высадки на берег в упор.
        Хотя, для такого способа лучше подходят средние и малые десантные корабли, а большие должны высаживать десант загоризонтальным способом.
  10. A_Lex
    A_Lex Вчера, 12:00
    +12
    Новый БДК «Петр Моргунов», как и однотипный «Иван Грен», является достаточно удачным современным кораблем.
    В целом они соответствуют званию новейших и самых прогрессивных кораблей


    Выводы про "удачный" и "самый прогрессивный" они вообще на чем основаны? Моргунов аналог Грена, а Грен после принятия в состав флота ни разу не выходил на боевую службу, что само по себе более чем красноречивый показатель. При этом Грен неоднократно перестраивался, поскольку командование само не знало, чего хочет. Вы часто встречали примеры "удачных и самых прогрессивных кораблей" проект которых в процессе строительства неоднократно претерпевает существенные изменения?

    Подобного рода статьи напоминают отзывы в сети: камера средненькая, аккумулятор держит не больше суток, того нет, этого нет, но в целом аппаратик достойный!!! Доволен как слон!
  11. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 12:28
    +2
    Korabl koncepcii 70tikh let, moralno ustarevshiy.
    Ogranichego godniy dla Arktiki.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 12:41
      -1
      забрать морпехов и в Гавану..вот их дело.................................................................или в Глазго?
  12. Starshina
    Starshina Вчера, 21:03
    +3
    Автору срочно нужно вернуться в школу и научиться при написании сочинения правильно сформулировать и составлять текст !!! А в общем статья абсолютно "пустая" --- не содержит никакой информации !!!