Преимущества и потенциал «Петра Моргунова»

23 декабря прошлого года военно-морской флот принял новый большой десантный корабль «Петр Моргунов», второй построенный по пр. 11711. В январе корабль совершил переход к месту службы в составе Северного флота. Сейчас экипаж БДК готовится к участию в маневрах и других мероприятиях в соответствии с составленными планами боевой и оперативной подготовки. Ожидается, что появление нового десантного корабля окажет заметное влияние на боевые возможности Северного флота и ВМФ в целом. Рассмотрим новый корабль, его возможности и потенциал в рамках флота.
Технические особенности
Новый БДК «Петр Моргунов» строился по проекту 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Он стал вторым кораблем этого типа (ранее ВМФ принял головной «Иван Грен») и последним, построенным по исходной версии проекта. Строительство велось заводом «Янтарь» в Калининграде с 2015 г. Спуск на воду состоялся в мае 2018 г., а в конце 2019-го стартовали испытания.
Корабль имеет стандартное водоизмещение 5 тыс.т и полное 6,6 тыс.т. Наибольшая длина достигает 135 м при ширине 16,5 м и высоте борта 11 м. Наибольшая осадка – 3,8 м. Корпус корабля отличается особой формой носа, необходимой для размещения десантной аппарели. Узнаваемый силуэт БДК формируется за счет двух надстроек, между которыми расположен крупный люк для доступа к внутренним объемам корпуса.
Внутри корпуса расположена т.н. танковая палуба, занимающая почти всю длину корпуса. Доступ к ней обеспечивается через носовую аппарель, через кормовой лацпорт или через верхний загрузочный люк. В последнем случае применяется 16-тонный подъемный кран. Также на корабле предусматриваются кубрики для размещения десанта.
Главная энергетическая установка «Петра Моргунова» включает пару дизельных двигателей 10Д49 мощностью по 5200 л.с. Два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА-6000 обеспечивают привод двух гребных винтов. В носовой части корпуса помещено подруливающее устройство.
Полная скорость заявлена на уровне 18 узлов, экономическая – 16. Максимальная дальность плавания достигает 4 тыс. морских миль. Обводы корпуса позволяют совершать плавание в дальней морской и океанской зонах. Кроме того, носовая часть сконструирована с учетом необходимости высадки десанта на берег.
Для самозащиты и поддержки десанта предусмотрены три артиллерийские установки. Это два изделия АК-630М с шестиствольным автоматом и одно АК-630М-2 со спаренной установкой.
Основная задача
БДК пр. 11711 предназначаются для перевозки и высадки усиленного батальона морской пехоты со штатным вооружением и техникой. Высадка десанта может осуществляться на удалении от побережья или непосредственно на берег. При высадке на необорудованное побережье могут применяться понтоны, так же перевозимые десантным кораблем.
Внутри корпуса корабля предусмотрены два кубрика большой площади для размещения 300 десантников. Созданы все необходимые условия для длительного пребывания в море. В частности, в распоряжении морпехов имеются столовая и спортзал.
Для размещения техники и других грузов предназначается танковая палуба. На ней можно перевозить до 13 машин тяжелой категории, такие как основные танки или другая техника со схожими параметрами. Также возможна перевозка 20 ед. средней по массе техники или до 30 грузовых автомобилей. Высадка осуществляется своим ходом через носовую аппарель, на берег или на понтон.
Также на БДК базируется два вертолета Ка-29. Для их работы на корме предусматривается взлетная площадка. Перед нею, в задней надстройке, располагается ангар.
Потенциал и преимущества
Проект 11711 является очередным вариантом реализации отечественной концепции большого десантного корабля, выполненным на основе современных технологий и наработок. В основе проекта лежал опыт разработки, строительства и эксплуатации предыдущих БДК, что привело к определенному техническому и тактическому сходству.
«Петр Моргунов», как и его предшественники разных проектов, способен брать на борт большое количество солдат и техники, доставлять их в заданный район и обеспечивать высадку прямо на берег. При этом пр. 11711 предусматривает некоторые новые возможности, положительно влияющие на итоги десантной операции.
В первую очередь, преимущества перед предшественниками обеспечиваются новизной конструкции, узлов и агрегатов, созданных на основе современных технологий с использованием накопленного опыта. При схожих или лучших тактико-технических характеристиках, обеспечивается большая экономичность, улучшаются условия работы экипажа и т.д.
На БДК пр. 11711 применяются новые десантно-высадочные средства, за счет которых снижаются требования к участку побережья для десантирования. Это в известной мере упрощает планирование и проведение десантных операций.
Десантные возможности корабля также улучшены за счет обновления кубриков и танковой палубы. В первую очередь, необходимо отметить улучшение условий для 300 десантников. Подобный комфорт во время плавания к зоне высадки улучшит моральный климат и повысит эффективность боевой работы десанта.
«Петр Моргунов» способен перевозить разнообразную боевую и вспомогательную технику, а также различные грузы. Машины могут занимать место на танковой палубе самостоятельно, а для прочей нагрузки имеется штатный кран. Подобные технические нововведения упрощают эксплуатацию БДК в качестве элемента логистики. Это особенно важно с учетом опыта последних лет – десантные корабли используются не только для высадки морпехов, но и в качестве транспорта.
Объективные затруднения
Необходимо отметить, что пр. 11711 имеет ряд специфических черт, ограничивающих ценность подобных кораблей. Некоторые из них даже можно считать недостатками. Впрочем, все эти нюансы учитываются при разработке новых десантных кораблей, в т.ч. улучшенной версии пр. 11711.
Спорной остается сама концепция большого десантного корабля. Ей противопоставляют универсальный десантный корабль, имеющий более широкие возможности. За счет иного состава десантно-высадочных средств УДК способен высаживать десант на удалении от берега, не входя в зону поражения береговой обороны. Кроме того, на современных УДК имеется авиационная группа, включающая ударные вертолеты для поддержки десанта.
Серьезным поводом для критики становится и состав вооружения БДК «Петр Моргунов». Он имеет только малокалиберную артиллерию для самозащиты от воздушных, надводных или береговых целей. Из-за этого корабль нуждается в сопровождении других боевых единиц флота и авиации.
Следует отметить, что все эти проблемы прекрасно известны флоту и кораблестроителям – и принимаются меры. В апреле 2019 г. состоялась закладка двух новых БДК, строящихся по обновленному пр. 11711. Без изменения номера проекта были переработаны корпус, надстройка, вооружение и авиационная группа. Вторая пара БДК пр. 11711 будет иметь водоизмещение до 8 тыс.т, увеличенную полезную нагрузку, а также ряд новых возможностей по высадке и поддержке десанта.
Новейшие и прогрессивные
Новый БДК «Петр Моргунов», как и однотипный «Иван Грен», является достаточно удачным современным кораблем. Он имеет свои достоинства и недостатки, а в целом соответствует требованиям ВМФ России. Два новых БДК одного проекта будут служить в составе Северного флота и вносить свой вклад в безопасность страны.
Впрочем, несмотря на положительные особенности двух имеющихся кораблей, строительство по исходному пр. 11711 не продолжится. Два новых БДК получат обновленный облик с рядом важнейших изменений. Это говорит о том, что в последние годы требования к десантным кораблям изменились, и в будущем флоту понадобятся вымпелы иного облика. Кроме того, начато строительство первых отечественных универсальных десантных кораблей.
Два БДК модернизированного проекта 11711 и первые УДК пр. 23900 войдут в состав флота не ранее середины текущего десятилетия. Таким образом, в течение нескольких следующих лет самыми новыми и современными образцами в российских десантных силах будут два БДК пр. 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». В целом они соответствуют званию новейших и самых прогрессивных кораблей, но через несколько лет это место займут новые боевые единицы с более высокими характеристиками и широкими возможностями.