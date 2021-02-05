Военное обозрение
Войти Регистрация

Снимите маску, вы практически здоровы

56

Верить и ждать



Как выяснилось в пандемию, это только кажется, что в современном потоке новостей легко утонуть. Ведь первое, что сейчас волнует буквально каждого, кто видит, слышит и читает успокаивающие сообщения о стабилизации ситуации с Covid-19, это когда можно будет снять маски.

Нет, пенсионерам, особенно московским, наверное, важно ещё и вернуть себе право бесплатного проезда. Студенты рвутся в аудитории, а спортсмены ждут зрителей на трибунах. Перспектива выезда за границу беспокоит только избранных.

А вот маски-шоу, согласитесь, всем хочется закончить как можно быстрее. Тут же крайне важен психологический эффект – да простят меня деликатные читатели за такое сравнение, но это как победные салюты или пуск трамвая в блокадном Ленинграде.

Накануне мы наконец-то дождались чего-то внятного по этому поводу от вполне компетентных товарищей. И пусть даже обнадёживший многих врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям, не занимает какого-то «решающего» поста.

Его оптимистичную оценку перспективы «с масками» или же «без» в эфире радио Sputnik не опровергли даже в Роспотребнадзоре. Хотя могли бы, годичный опыт выступлений в официальных и почти официальных СМИ успел убедить в этом и ковид-диссидентов.


Сколько-сколько будет в граммах? Как же хорошо, что это скоро уйдёт в прошлое

О Роспотребнадзоре сейчас, вообще, разговор особый. Это теперь – спецслужба с такими полномочиями, что ФСБ и ФСО позавидуют. Но если до недавних пор оттуда только и делали, что пугали, то ныне заговорили совсем иначе.

Так, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии этого ведомства Наталья Пшеничная отметила (специально для правительственной газеты), что врачи фиксируют устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости. Это в последнее время.

Хотя, по её же словам, в конце зимы – начале весны нельзя исключать небольших локальных всплесков заболеваемости Covid-19. Но всё же, как подчеркнула г-жа Пшеничная, прежних мощных волн уже не будет.

Выдохнули.

Итак, профессиональный иммунолог верит в то, что необходимости в медицинских масках не будет, как только наберётся достаточное число людей с иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2.

Жаль только, что доктор Жемчугов не обозначил конкретно, а сколько это – достаточно?

Терпеть и не сдаваться


Ориентир в 60–70 % – как доля людей с иммунитетом в каждом конкретном регионе, которую надо достичь, вообще-то, понятен. Но тогда же протестировать придётся чуть ли не 100 % населения? Со стариками и детьми? Сколько на это понадобится времени и сил?

Оценочный подход тут, согласитесь, весьма опасен. Зато Жемчугов (не теоретик, а практикующий врач) довольно точно назвал сроки – это, на его взгляд, может произойти ближе к концу весны. Может или же должно?

Опять же готов попенять своим коллегам с радио Sputnik за то, что они в беседе с доктором были не слишком дотошны. Пусть бы врач ответил, с него же за это потом никто не вправе спросить.

Людям и так уже терпеть надоело. Хотя у нас всё ещё вполне терпимо.

Если судить по сетевой переписке со множеством россиян, живущих или же на время оказавшихся достаточно далеко за границей, дела с локдаунами и карантинами там обстоят куда круче, чем в России или в ближнем зарубежье.


Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Антивирусный террор, которым заняты сейчас в Европе или США, плохо доходит только до самой глухой провинции – силовиков и контролёров не хватает.

Ничего хорошего не отмечено ни в Азии, ни в Латинской Америке.

А австралийский Брисбен с двумя миллионами населения закрыли напрочь всего из-за двух (проверьте сами) инфицированных!

О Китае, вообще, не будем. Там слишком уж много умолчаний и недостойной доверия бравады.

А вот японцы паникуют настолько, что готовы либо провести свою переносную олимпиаду Токио-2020 без зрителей или же вовсе от неё отказаться.

Нам же предлагают вот уже второй раз дотерпеть до тёплых дней. Год назад это уже было. И подавляющее большинство россиян спасалось на дачах.

Сколько таких лет и таких зим ещё могут повториться?

Ведь как бы нам не продвигали ту или иную вакцину, она всё одно не панацея. А некоторых и вовсе убивает – факт уже, увы, проверенный. Хотя, понятное дело, недоказанный.

Снова научиться просто жить


Сколько бы и чего бы там ни творилось вокруг Covid-19, убеждён – он не страшнее ушедшего в тень СПИДа. Там тоже кое-где была готовность (если не готовность номер один, то уж готовность номер два – точно) к тому, чтобы устроить планетарное медицинское шоу.

Не прокатило.

Слишком уж мудрёную болячку тогда придумали комбинаторы от фармацевтики. И, как впоследствии выяснилось, проблемы с иммунитетом – это, вообще, чуть ли не норма для человечества рубежа второго и третьего тысячелетий.

А вот с ковидом прокатило.

Да так, что детской игрой показались и свиной и птичий гриппы. Коронация девятнадцатого ковида эпитетами «как самой страшной эпидемии в мире», пока откладывается. Только потому, что были и чума, и холера, и туберкулёз.

Да и сто лет назад испанка обошлась человечеству (причём, не всему, а только цивилизованному) намного дороже. Но вот маски-шоу с поголовными карантинами тогда вряд ли удалось бы запустить.


Сегодня авторитетный эксперт уточнил, что

«учитывать нужно и тех, кто перенёс, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель (60–70 %) будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к нему».

Вот объяснил бы иммунолог, почему же всё-таки нельзя снять маски уже переболевшим? И почему нельзя вернуть пенсионерам право бесплатного проезда? Они и без того метро и электричек сейчас боятся, буквально – как огня.

Интересные, вообще-то, мысли можно услышать от профессионалов на выходе из второй волны пандемии. После первой такого не было.

Например, что

«ослабление ограничений зависит от того, сколько людей ещё не контактировали с вирусом».

Как собираются это посчитать?

Одному Богу известно. (Ну, если только ещё и его прямому оппоненту).

А ещё, оказывается, очень

«важна скорость проведения вакцинации».

Это в каком же смысле?

Чтобы невакцинированные не успевали заново заразить вакцинированных? Тогда в чём же прок от такой, пардон, вакцины?

Не тот ли это случай, когда правду не скроешь, и она сама с уст слетает? Только разглядеть её очень непросто?

Ну, а возвращаясь к маскам, замечу, что по тому же радио Sputnik то ли тот же, то ли другой эксперт успокоил слушателей тем, что во время прогулок в парке на открытом воздухе от масок можно и вовсе отказаться.

Как выясняется,

«на природе вероятность заражения крайне мала».

А мы-то и не догадывались.

Но спасибо пока и на том.

Хорошо, что Россия всё же – не Европа. Там-то ведь сейчас чуть ли не в собственном доме из-под маски и выглянуть не смей?
Автор:
Использованы фотографии:
u.9111s.ru, influenza.spb.ru, fontanka.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:03
    +2
    Снимите маску, вы практически здоровы
    Дышите чаще, вы взволнованы!
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 10:47
      +4
      "И это пройдет" (надпись на кольце Соломона)... Ковидная истерия сама себя же и задушит-людям просто надоест, в конце концов, следовать навязываемым правилам "защиты" и все постепенно "сойдет на "нет""-здравый смысл восторжествует. Но это только в том случае, если власти под эту марку не успеют ввести -"чипирование" и прочие атрибуты "цифрового концлагеря"....
      1. LinxS
        LinxS Сегодня, 12:06
        +4
        Моб номер по паспорту, счёт в банке по телефону, паспорту и ИНН, паспорт с чипом... Ограниченная выдача ваших же денег в банкомате..
        А вы переживаете о чипизации ковида и цифрового лагеря?
        Доброе утро. Вас. Нас. Давно чипировали.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 10:13
    +18
    Студенты рвутся в аудитории

    не заметил..дрыхнет дома и кайфует
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: роман66
      Студенты рвутся в аудитории

      не заметил..дрыхнет дома и кайфует

      Почему кайфует? Парень укрепляет иммунитет. Не ругайся на него. Все эти статьи и высказывания "авторитетов" противоречат друг другу.

      Рома, приветики love
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:49
        0
        леди, добрейшего, с прошедшим, кстати! не ругаюсь, бесполезно
    2. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 10:32
      +2
      А во Франции студенты протестуют с требованием вернуть им очные занятия. Хотите как в Европах?)))
  3. BAI
    BAI Сегодня, 10:16
    +18
    Ковид - это большой бизнес. Очень большой, Уже говорят. что он (ковид) останется и дальше. Т.е. вакцинация каждый год. А это уже сейчас при не полных масштабах десятки миллиардов долларов. Сколько их будет, когда система будет отработана и охватят все население?
    За все время умерло 1,6 миллиона человек от ковида (ну или 2,8 по другим данным). Все равно, эта не та цифра, чтобы морги были переполнены. Кто-то врет. От рака умерло за год 10 миллионов, от кардиологии примерно столько же. И никто не паникует по этому поводу, ограничений никто не вводит. Хотя стресс от паники с ковидом вносит свою долю в заболеваемость и смертность по онкологии и кардиологии. Но кто ее считает?
    Т.е. ситуация целиком и полностью надуманная и будет продолжаться, пока это выгодно.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: BAI
      От рака умерло за год 10 миллионов, от кардиологии примерно столько же. И никто не паникует по этому поводу, ограничений никто не вводит.

      Наоброт с леченикм и диагностикой всё хуже и хуже ... К сожалению есть с чем и на чём сравнивать .
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 10:37
        +8
        Цитата: mat-vey
        Наоброт с леченикм и диагностикой всё хуже и хуже ..

        Да, и вы правы, говоря, что будет хуже. Во многих больницах целые отделения перепрофилировали под пневмонию(не Ковид, ибо статистику берегут), разогнав по домам даже онкобольных. А после спада волны заболеваемости, под это дело ещё сократят койкоместа, ведь не просто же так в бюджете на этот год урезали расходы на медицину аж на 11%.
        По статье - безтолковые и безполезные действия правительства и в частности Роспотребпозора вызывают как минимум недоумение. Лично я насчитал около десятка докторов медицинских наук, профессоров, академиков, специалистов именно по вирусологии, иммунологии и микробиологии, говорящих о безполезности масок и введеных ограничений, но по СМИ об этом молчат, продолжая лить воду на мельницу истерии масочного режима.
        Is fecit cui prodest. request
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 11:03
          -2
          А я так понял, что вся статья писалась ради последнего абзаца:
          Хорошо, что Россия всё же – не Европа. Там-то ведь сейчас чуть ли не в собственном доме из-под маски и выглянуть не смей?
        2. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Сегодня, 11:18
          +1
          Цитата: Ингвар 72
          Лично я насчитал около десятка докторов медицинских наук, профессоров, академиков, специалистов именно по вирусологии, иммунологии и микробиологии, говорящих о безполезности масок и введеных ограничений


          А сколько вы насчитали специалистов, которые говорят о полезности масок?
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 12:29
            +1
            Цитата: Глаз вопиющего
            А сколько вы насчитали специалистов, которые говорят о полезности масок?
            Врачей такого уровня - ни одного. Кроме того, в научном мире нет ни одного доказательства того, что маска защищает от вирусов.
            А вот то, что она снижает количество кислорода во вдохе примерно на 30%, доказанный факт.
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Сегодня, 12:31
              0
              Цитата: Ингвар 72
              А сколько вы насчитали специалистов, которые говорят о полезности масок?


              Врачей такого уровня - ни одного.


              Какого "такого"? Вот, например, Фаучи говорит, что маски полезны. Его уровень слишком высок для вас или слишком низок?
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 12:57
                0
                Цитата: Глаз вопиющего
                Его уровень слишком высок для вас или слишком низок?

                Главный советник обители зла. Придворный врач, который будет говорить то, что не идет вразрез с политикой партии. У нас главврач Коммунарки точно такой же. Я же вам говорю именно о профильных специалистах.
                Чучалин, Филатов, Полежаев, и многие другие.
                1. Глаз вопиющего
                  Глаз вопиющего Сегодня, 13:33
                  0
                  Цитата: Ингвар 72

                  Главный советник обители зла. Придворный врач, который будет говорить то, что не идет вразрез с политикой партии.


                  Ясно.

                  Цитата: Ингвар 72
                  Я же вам говорю именно о профильных специалистах.
                  Чучалин, Филатов, Полежаев


                  Фаучи как раз профильный специалист - иммунолог. Причем, по академическим показателям, один из лучших в мире. А Чучалин - пульмонолог, специалист по заболеваниям дыхательных органов (ковид не является таким заболеванием). Впрочем, после "обители зла" вряд ли вас можно в чем-то убедить.
                  1. Ингвар 72
                    Ингвар 72 Сегодня, 13:38
                    0
                    Цитата: Глаз вопиющего
                    Фаучи как раз профильный специалист - иммунолог

                    Полежаев тоже. ДМН, профессор. Филатов ДМН, профессор НИИ Вакцин и микробиологии. И причем не придворные.
        3. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 12:59
          +1
          Цитата: Ингвар 72
          но по СМИ об этом молчат, продолжая лить воду на мельницу истерии масочного режима.

          Так это и бизнес и фетиш обозначающий борьбу и заботу ..ну и повод если что "законом" наехать .
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:27
      +7
      Т.е. ситуация целиком и полностью надуманная и будет продолжаться, пока это выгодно.
      Раздувать акцизы, налоги, штрафы нынче чревато. А "ресурс" надо доить. Ждём вторую-третью-пятую-десятую волну... Или ещё что-нибудь придумают.
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: BAI
      Ковид - это большой бизнес. Очень большой,

      Постоянно писал здесь про это, но многие слишком злоупотребляют федеральными СМИ.
  4. Mantykora
    Mantykora Сегодня, 10:24
    +8
    Все эти маски напоминают разбойников с большой дороги... Всем одеть маски - чтобы не найти разбойников! Маскировка как в Assasins Creed.
    Год только вид делаю, что маску ношу - и ничего. Так что останусь ковид-диссидентом. Всё это глобальный развод с целью прикрытия экономического кризиса. Можно же глобально годами разводить в СМИ истерику по Боингу, Скрипалям, Анальному... еще куча изначально брехливой хрени! Почему нельзя и про ковид?
    Зато теперь у врачей вообще нет других диагнозов, кроме ковида, можно скрывать некомпетентность. Раз помер, то от ковида. Старость, проблемы с сердцем, рак теперь отсутствуют. Вон, из последнего: смерть Ланового - тоже ковид. Ау, а сколько лет-то было человеку? Да пофиг! Мэр Харькова Кернес - тоже ковид! Да неужели? Так легко теперь скрыть убийство!
    Чиновникам - не принимать граждан, либо ограничить приём, теперь с гражданином общаются путей сообщений и автоответчиков - хрен доберешься до человека... Удобно, чё!

    И если ковид так страшен, почему теперь вообще нет разговора про американские биолаборатории на украине и в Грузии? Вот в Казахстане вчера читал - бучу вроде поднимают.
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 10:27
    -2
    Но вот маски-шоу с поголовными карантинами тогда вряд ли удалось бы запустить.
    Вот не надо, это в России с революционным бардаком и крестьянским населением масками не заморачивались,
    а где народ пообразованнее и дела поспокойнее были ещё как маски носили!


    Даже котик заботится о здоровье окружающих, в отличие от навальнобезмасочных!
  6. Hagen
    Hagen Сегодня, 10:32
    +1
    эксперт успокоил слушателей тем, что во время прогулок в парке на открытом воздухе от масок можно и вовсе отказаться.

    Хожу пешком на работу в один конец около трех км. Когда было минус 45, с маской на носу чувствовал себя во время прогулки весьма комфортно... laughing А по сути статьи хотел бы заметить такой маленький нюанс. Обсуждение дилетантами узкоспециальных вопросов вносит в головы неискушенных
    читателей сплошную сумятицу. От этого убедить людей в необходимости проведения некоторых профилактических процедур, ту же вакцинацию, стало очень трудно. Начитаются всякой ....., откажутся от предложенных мер, а потом болеют (тяжело) и причитают, что медицина бессильна перед их болезнями, что бюджет не в состоянии оплатить восстановление всего, что они сами разрушили... Вот вам на практике горе от "ума"(из интернета) request
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 10:55
      0
      Я когда вакцинировался ( недавно) на меня , на работе , смотрели как на сумасшедшего ! Что только не говорили... и что меня чипируют и что помру, да и вообще очень большую глупость делаю .. и это говорят люди, которые вообще далеки от медицины. Ну если ты далек от медицины, то хотя бы помолчи .... сейчас , кстати , уже не говорят что я сумасшедший, а начинают некоторые сами задумываться и вакцинироваться .. статья , кстати , на мой взгляд глупая и некорректная ..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:32
    0
    Всё равно надо быть готовым к любому развитию событий.
  8. Мыхалыч
    Мыхалыч Сегодня, 10:34
    +2
    Должно быть вакцины "Спутник V" на всех хватит.
    На просторах рунета:Журналистка «Медузы» Светлана Рейтер приняла участие в испытании российской вакцины. Всю дорогу вела онлайн-дневник, слёзно описывая, как её либеральный организм тяжко колотит, колбасит и плющит от сомнительной путинской фармации.
    В дневнике Светлана писала:
    «22 сентября. Кружится голова, слабость. Немного болит место укола.
    24 сентября. Насморк, абсолютно простудное состояние, ломит мышцы. Опять начала болеть голова. Слабость. Вечером звонит врач, говорит, что побочные эффекты могут продолжаться несколько дней — если это вакцина: “Я по телефону слышу, у вас насморк и голос какой-то очень усталый”.
    25 сентября. Я чувствую слабость, озноб, боль в мышцах. Встать с кровати невозможно. Болит голова. Может, это ковид? Мне звонит врач. Говорит, что такое, к сожалению, возможно».
    Светлана даже сделала тест ПЦР, давший отрицательный результат.
    «Ломит мышцы, ужасно болит шея».
    Следующая порция мучений пришлась на долю журналистки после второй прививки, полученной, как и положено, через три недели — 12 октября. Их Светлана описала во второй части дневника. Перед второй инъекцией женщина рассказала о своих ощущениях врачу:
    «— Доктор, вот вдруг вам интересно. Знаете, у меня до сих пор болит рука, в которую первый укол сделали, а уже три недели прошло.
    — Допустимо.
    — И вот знаете, слабость такая, то ли осень, то ли вакцина ваша.
    — Допустимо».
    Уже через несколько часов после второй прививки Светлана начала чувствовать себя плохо:
    «16:36 Резко заложило нос, появилась ломота в мышцах и ощущение жара.
    18:06 Начала болеть голова.
    23:44 По-прежнему ломит мышцы, ужасно болит шея»
    Спустя 3 месяца выяснилось, что ввели ей плацебо...

    СМ :https://cont.ws/@Umbrella/1879328
  9. prior
    prior Сегодня, 10:34
    +1
    Патцак не может снять колокольчики по-собственному желанию. Ку....
    Даже если он переболел или привился. Ку...
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 11:02
      0
      У меня на работе было много таких которые с пеной у рта доказывал что переболели ещё дескать в феврале ( 2020 года ), т.к. видите ли пневмония была .. естественно, я им говорил что они скорее всего ошибаются . В итоге переболели они месяц назад последствия гораздо серьёзней... вывод половина сама себе поставит диагноз , хотя диагноз им нужно ставить другой .. т.е. у тебя хотя бы должна быть справка что ты переболел .. у некоторых есть результаты анализов и тестов , а некоторые " очень грамотные " люди сами себе надумают диагноз и людям мозги пудрят.. к себе вдеревню приезжал и выслушивал, что дескать вся деревня переболела ещё 1,5 года назад и ничем людей не переубедить..
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: vitvit123
        . В итоге переболели они месяц назад последствия гораздо серьёзней...

        Вы не в курсе, что антитела сохраняются в крови около полугода, и соответственно иммунитет работает примерно столько же?
        Я вот например именно с такими симптомами переболел в январе 20-го, две недели назад переболел еще раз, но гораздо легче.
        По поводу прививок - не знаю, откуда у людей такая щенячья радость, от того что они вводят себе не прошедшую полного цикла испытаний вакцину. Не знаю лично ни одного привившегося. У меня на работе все отказались, теперь нас всех(а это больше трех сотен) заставляют писать объяснительную. Вот тебе и "добровольная вакцинация".
        1. vitvit123
          vitvit123 Сегодня, 13:00
          0
          По поводу объяснительных оставлю себе сомнения , т.к. , я все таки не в изоляции живу , кроме вас пока не слышу такого ...
          К вам вопрос : откуда у вас информация про щенячью радость ? Лично у меня все нейтрально . Просто своей головой подумал , посоветовался с женой, которая уже второй месяц не может востоновиться , а не стал идти с толпой , как и всегда ..
          По поводу сохранения количества антител , все же останусь при своём мнении , т.к. слишком много желающих оказалось переболевшими в прошлом , но когда заболевали " повторно " языки закрывали свои , даже по тому , что симптомы были совсем другие как " второй " раз при реальном короновирусе ...
          Да вот ещё в тот огород .. наши какие прохиндеи- олигархи , даже Луке втюхали вакцину , во лапух оказался , да и на незалежных не похоже .. да кстати , там куча стран испытывают щенячий восторг по поводу нашей вакцины ,... а это тоже пропаганда. Да? Самое главное толпа все знает . Даже невозможно представить как там от оспы , много лет назад , прививали толпа тоже была очень умна ..
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 13:19
            0
            Цитата: vitvit123
            я все таки не в изоляции живу , кроме вас пока не слышу такого .

            С учителями пообщайтесь, с врачами, с работниками ЖКХ. У меня бывшая жена бухгалтер в школе - заставляют.
            Цитата: vitvit123
            К вам вопрос : откуда у вас информация про щенячью радость ?

            Я наблюдательный, вы знаете. И по моим наблюдентям, все кто здесь постоянно "топят" за Путина, все как один и за маски, и за прививки.
            Одни дифирамбы, без толики интеллекта. Все призывы подумать наталкиваются на волну критики.
            А оспу с Ковид не нужно сравнивать, и заразность не та, и смертность тоже.
            Да и личного примера царя пока не видно, хотя Екатерина лично первой для поимера привилась. wink
            П. С. Перед введением любой вакцины нужны анализы на предмет индивидуальной переносимости, а при вакцинации вакциной, не прошедшей третьего этапа испытаний, и с объедененными первым и вторым этапами, это просто необходимо. А у нас в супермаркете прививают! laughing
  10. Avior
    Avior Сегодня, 10:52
    +1
    в истории с коронавирусом и его распространением очень много всяких неясностей, поэтому странно, как вообще можно какие-то прогнозы давать.
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 11:15
      -3
      Цитата: Avior
      в истории с коронавирусом и его распространением очень много всяких неясностей


      Например?
      1. Avior
        Avior Сегодня, 11:45
        0
        В разных странах очень разная картина распространения.
        Вы видели этому факту общепринятое среди ученых объяснение?
        Да даже в пределах одной страны.
        Вот , например, случаи новых заболеваний по Украине
        https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
        второй график сверху.
        С начала декабря количество новых случаев стабильно пошло на спад.
        Никакой вакцинации не проводилось.
        Количество переболевших не очень большое, ни о каком коллективном иммунитете речи нет.
        Есть какое нибудь объяснение этому графику? я такого не знаю.
        1. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Сегодня, 11:52
          0
          Цитата: Avior
          В разных странах очень разная картина распространения.


          В каких именно странах? В Южной Корее и США? Там принимались разные меры.

          Цитата: Avior
          С начала декабря количество новых случаев стабильно пошло на спад.


          Такой график для Италии я видел еще весной.

          А на графике сравнения с другими странами существенной разницы я не вижу.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 11:58
            +1
            и где этому объяснение?
            почему с начала декабря в данном случае пошел резкий спад заболеваемости?
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Сегодня, 11:58
              0
              Цитата: Avior
              и где этому объяснение?


              Объяснение чего? Цитируйте, на что отвечаете.

              Цитата: Avior
              почему с начала декабря в данном случае пошел резкий спад заболеваемости?


              Не знаю. Но он пошел не только на Украине - не вижу "очень разной картины".
              1. Avior
                Avior Сегодня, 12:13
                +1
                начало ветки
                в истории с коронавирусом и его распространением очень много всяких неясностей, поэтому странно, как вообще можно какие-то прогнозы давать.

                Вопрос стоял так- если нет принятой теории распространения заболевания, то как можно давать прогнозы о её ходе в России?
                1. Глаз вопиющего
                  Глаз вопиющего Сегодня, 12:19
                  0
                  Цитата: Avior
                  Вопрос стоял так- если нет принятой теории распространения, то как можно давать прогнозы о её ходе в России?


                  А... я думал, вопрос в этом:

                  Цитата: Avior
                  В разных странах очень разная картина распространения.


                  Насчет "нет общепринятой модели" - я не знаю, есть она или нет, но для "прогнозов в России" она и не нужна. Нужно, чтобы у министерства здравоохранения России была хоть какая-нибудь модель. Хорошая она или плохая, общепринятая или слепленная по методичке лабы "Аппроксимация функций" - неважно.
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 12:27
                    0
                    А такая модель есть?
                    не говоря уж о том, что сначала нужно знать, сколько на функции экстремумов- без этого какая аппроксимация? Кусочная разве что....
                    1. Глаз вопиющего
                      Глаз вопиющего Сегодня, 12:30
                      0
                      Цитата: Avior
                      А такая модель есть?


                      Не знаю. Думаю, что общепринятой нет, но есть референсная модель WHO.

                      Цитата: Avior
                      сначала нужно знать, сколько на функции экстремумов- без этого какая аппроксимация?


                      Хреновая. Но наличию прогноза это не помешает.
  11. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 10:54
    0
    Тут все просто. "Пандемия" носит чисто политический характер ( хотя вирус ,конечно,реален и для определенных групп населения опасен). Она используется
    1) В политической повестке на глобальном уровне.
    2) В ней же на локальном. Здесь у каждой страны своя повестка. Например в РФ использовалась для купирования экономического кризиса ( во всем виновата пандемия) и для семидневного обнуления Путина на пеньках и завалинках.
    3) Ради прибыли.Тут тоже есть глобальная проблематика ( крупные фармацевтические компании),а есть локальная. В РФ это прибыль на масках и грабеж народа рейдами по выявлению нарушителей "перчаточного режима".
    Сейчас в РФ пандемию используют только для добровольно- принудительной вакцинации и для борьбы против политических противников.Карантины снимают поскольку в глобальной повестке РФ не участвует,а экономика дышит на ладан. Да и заниматься самоубийственной "борьбой с пандемией" заключающейся в невозможности лечения тяжелых болезней становиться слишком накладно с точки зрения имиджа.Люди и так очень злы.
  12. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 10:57
    -1
    А вот с ковидом прокатило.

    Да так, что детской игрой показались и свиной и птичий гриппы. Коронация девятнадцатого ковида эпитетами «как самой страшной эпидемии в мире», пока откладывается. Только потому, что были и чума, и холера, и туберкулёз.

    Да и сто лет назад испанка обошлась человечеству (причём, не всему, а только цивилизованному) намного дороже. Но вот маски-шоу с поголовными карантинами тогда вряд ли удалось бы запустить.

    А как справились с чумой и холерой? Именно поголовными карантинами.

    А ковид, действительно,-страшная штука и смерти от него лично знакомых мне людей вокруг-тому яркое подтверждение.

    И страшно представить, что было бы без карантинных мер
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 13:35
      0
      А как справились с чумой и холерой? Именно поголовными карантинами.
      А ковид, действительно,-страшная штука и смерти от него лично знакомых мне людей вокруг-тому яркое подтверждение.
      И страшно представить, что было бы без карантинных мер

      hi
      Сначала, "антиковидники" рассказывали, что грипп летальнее, а из ковида делают пугало. Когда до них (не до всех) дошло, что это не так, они стали рассказывать, что все носятся с ковидом (вирус) и забыли про другие болезни (не вирусные), не понимая, что такое вообще эпидемия и почему они опасны. Ляпают с умным видом про "умерло всего 2 с небольшим миллиона", не утруждая себя попыткой хоть на минуту шевельнуть мозгом, что это возможно и связано со всеми карантинными ограничениями, без которых их было бы не 2, а на порядок больше. Посадили под видом индивидуализма эгоизм, теперь пожинаем плоды. Человеку впадлу (простите за слово) походить в маске, потому что лично ему это неудобно.
  13. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 11:13
    -2
    Вот объяснил бы иммунолог, почему же всё-таки нельзя снять маски уже переболевшим?


    А это не очевидно? Во-первых, даже переболевший может распространять вирус; во-вторых, невозможно проверять справки у каждого умственно отсталого без маски.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: Глаз вопиющего
      невозможно проверять справки у каждого умственно отсталого без маски.

      А куда делась презумпция невиновности? Может тогда каждому мужику на кокошки замок повесим, он же несет потенциальную опасность изнасилования! laughing
      А по поводу масок послушайте академика Чучалина. Он не умственно отсталый, в отличии он некоторых замасочников.
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 12:47
        -1
        Цитата: Ингвар 72
        А куда делась презумпция невиновности?


        Она осталась там же, где была всегда - в суде.

        Цитата: Ингвар 72
        послушайте академика Чучалина. Он не умственно отсталый


        Вы уверены, что человек, который говорит о вирусе ковида "как писал академик Вернадский, это порождение ноосферы - биосферы, измененной самим человеком", не слабоумный? Старость никого не щадит.
  14. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 11:21
    -1
    В России выпущено уже около 8,2 млн доз вакцин от коронавируса...

    В медицинские организации пока поставлена треть - почти 2,7 млн доз...

    В Москве к четвергу вакцинацию прошли более 320 тыс. человек, то есть свыше 2,5% всех горожан. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, ежедневно прививаются 15-20 тыс. горожан против примерно 10 тыс. на прошлой неделе.

    В Санкт-Петербурге уже почти 50 тыс. привившихся (неделю назад - около 30 тыс.)...
    При этом в Ленинградской области, где ежедневно прививали 2 тыс. человек, к середине недели вакцина кончилась...
    Сколько человек уже привились, официально не озвучивается....

    Это из статьи ТАСС недельной давности.
    https://tass.ru/obschestvo/10581115/amp
    Читая её, сравнивая темпы заболеваемости и смерти с темпами вакцинации, при всём моём желании, не могу разделить оптимизм автора.

    Дорогие мои одноземляне, храни Вас Г-сподь!
    hi
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:23
    +3
    Власти с сожалением и не спеша будут отказываться от запрещений и ограничений. Во-первых отмена масок ударит по бизнесу, в котором есть личный интерес. Во-вторых ковидная истерия это удобный способ контроля и ограничений.
  16. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:25
    +4
    На празднование Рождества Христова Путин в храме и окружающие были без масок и прививку он еще не сделал. На словах да он озабочен и поддерживает, а делами подает другой сигнал. Что лично меня смущает это скорость: распространения болезни, создания вакцины, самой вакцинации, скорость победы Китая над инфекцией. Прям не знаю что и подумать не так страшен вирус, как его вакцина.
  17. svoit
    svoit Сегодня, 11:59
    0
    Цитата: vitvit123
    статья , кстати , на мой взгляд глупая и некорректная ..

    Хорошо хоть, что она это и не скрывает, в отличии от других
  18. ee2100
    ee2100 Сегодня, 12:13
    +1
    В своих рекомендациях Роспотребнадзор поставил ношение масок в общественных местах лишь на последнее пятое место.
    Австрия ввела обязательно ношение респираторов класса FFP2 (не ниже) в общественных местах, а это значит, что маски просто не помогают.
    Датские учёные ещё весной доказали не эффективность масок от вируса Ковида.
    Маски от Ковида это как трусы от поноса.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: ee2100
      Маски от Ковида это как трусы от поноса.

      Или как сказал ДМН профессор Филатов, как сетка рабица от комаров.
      Кстати, как только печально известная Малышева заикнулась о безполезности масок, ее тут же убрали с ТВ. laughing
  19. DED_peer_DED
    DED_peer_DED Сегодня, 12:49
    +1
    что врачи фиксируют устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости. Это в последнее время.

    И это время "чудесным" образом совпало с беспорядками во многих странах, вызванных коронавирусными ограничениями в них.
    Вирус, испугавшись народных (коллективных и массовых причём, ау - пандемия...) выступлений "против него", резко пошёл на попятную, стал сдавать свои, до этого крепкие позиции.
    Вот такая, сила духа и народных протестов, влияющая на эпидемиологию.
  20. Кушка
    Кушка Сегодня, 13:06
    +1
    Дорогие мои одноземляне, храни Вас Г-сподь!

    Это новая секта -"Свидетели Ковидовы"
    Верят в маски, перчатки, антисептик и
    Святой Карантин.
  21. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 13:19
    +1
    Всю так называемую "пандемию" маской не пользовался, хотя по работе приходилось бывать в местах массового скопления, в эту ерунду, как не верил, так и не верю. Это просто очередной мутировавший сезонный грипп от которого никуда не дется.