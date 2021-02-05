Снимите маску, вы практически здоровы

Верить и ждать
Как выяснилось в пандемию, это только кажется, что в современном потоке новостей легко утонуть. Ведь первое, что сейчас волнует буквально каждого, кто видит, слышит и читает успокаивающие сообщения о стабилизации ситуации с Covid-19, это когда можно будет снять маски.
Нет, пенсионерам, особенно московским, наверное, важно ещё и вернуть себе право бесплатного проезда. Студенты рвутся в аудитории, а спортсмены ждут зрителей на трибунах. Перспектива выезда за границу беспокоит только избранных.
А вот маски-шоу, согласитесь, всем хочется закончить как можно быстрее. Тут же крайне важен психологический эффект – да простят меня деликатные читатели за такое сравнение, но это как победные салюты или пуск трамвая в блокадном Ленинграде.
Накануне мы наконец-то дождались чего-то внятного по этому поводу от вполне компетентных товарищей. И пусть даже обнадёживший многих врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям, не занимает какого-то «решающего» поста.
Его оптимистичную оценку перспективы «с масками» или же «без» в эфире радио Sputnik не опровергли даже в Роспотребнадзоре. Хотя могли бы, годичный опыт выступлений в официальных и почти официальных СМИ успел убедить в этом и ковид-диссидентов.
О Роспотребнадзоре сейчас, вообще, разговор особый. Это теперь – спецслужба с такими полномочиями, что ФСБ и ФСО позавидуют. Но если до недавних пор оттуда только и делали, что пугали, то ныне заговорили совсем иначе.
Так, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии этого ведомства Наталья Пшеничная отметила (специально для правительственной газеты), что врачи фиксируют устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости. Это в последнее время.
Хотя, по её же словам, в конце зимы – начале весны нельзя исключать небольших локальных всплесков заболеваемости Covid-19. Но всё же, как подчеркнула г-жа Пшеничная, прежних мощных волн уже не будет.
Выдохнули.
Итак, профессиональный иммунолог верит в то, что необходимости в медицинских масках не будет, как только наберётся достаточное число людей с иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2.
Жаль только, что доктор Жемчугов не обозначил конкретно, а сколько это – достаточно?
Терпеть и не сдаваться
Ориентир в 60–70 % – как доля людей с иммунитетом в каждом конкретном регионе, которую надо достичь, вообще-то, понятен. Но тогда же протестировать придётся чуть ли не 100 % населения? Со стариками и детьми? Сколько на это понадобится времени и сил?
Оценочный подход тут, согласитесь, весьма опасен. Зато Жемчугов (не теоретик, а практикующий врач) довольно точно назвал сроки – это, на его взгляд, может произойти ближе к концу весны. Может или же должно?
Опять же готов попенять своим коллегам с радио Sputnik за то, что они в беседе с доктором были не слишком дотошны. Пусть бы врач ответил, с него же за это потом никто не вправе спросить.
Людям и так уже терпеть надоело. Хотя у нас всё ещё вполне терпимо.
Если судить по сетевой переписке со множеством россиян, живущих или же на время оказавшихся достаточно далеко за границей, дела с локдаунами и карантинами там обстоят куда круче, чем в России или в ближнем зарубежье.
Антивирусный террор, которым заняты сейчас в Европе или США, плохо доходит только до самой глухой провинции – силовиков и контролёров не хватает.
Ничего хорошего не отмечено ни в Азии, ни в Латинской Америке.
А австралийский Брисбен с двумя миллионами населения закрыли напрочь всего из-за двух (проверьте сами) инфицированных!
О Китае, вообще, не будем. Там слишком уж много умолчаний и недостойной доверия бравады.
А вот японцы паникуют настолько, что готовы либо провести свою переносную олимпиаду Токио-2020 без зрителей или же вовсе от неё отказаться.
Нам же предлагают вот уже второй раз дотерпеть до тёплых дней. Год назад это уже было. И подавляющее большинство россиян спасалось на дачах.
Сколько таких лет и таких зим ещё могут повториться?
Ведь как бы нам не продвигали ту или иную вакцину, она всё одно не панацея. А некоторых и вовсе убивает – факт уже, увы, проверенный. Хотя, понятное дело, недоказанный.
Снова научиться просто жить
Сколько бы и чего бы там ни творилось вокруг Covid-19, убеждён – он не страшнее ушедшего в тень СПИДа. Там тоже кое-где была готовность (если не готовность номер один, то уж готовность номер два – точно) к тому, чтобы устроить планетарное медицинское шоу.
Не прокатило.
Слишком уж мудрёную болячку тогда придумали комбинаторы от фармацевтики. И, как впоследствии выяснилось, проблемы с иммунитетом – это, вообще, чуть ли не норма для человечества рубежа второго и третьего тысячелетий.
А вот с ковидом прокатило.
Да так, что детской игрой показались и свиной и птичий гриппы. Коронация девятнадцатого ковида эпитетами «как самой страшной эпидемии в мире», пока откладывается. Только потому, что были и чума, и холера, и туберкулёз.
Да и сто лет назад испанка обошлась человечеству (причём, не всему, а только цивилизованному) намного дороже. Но вот маски-шоу с поголовными карантинами тогда вряд ли удалось бы запустить.
Сегодня авторитетный эксперт уточнил, что
«учитывать нужно и тех, кто перенёс, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель (60–70 %) будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к нему».
Вот объяснил бы иммунолог, почему же всё-таки нельзя снять маски уже переболевшим? И почему нельзя вернуть пенсионерам право бесплатного проезда? Они и без того метро и электричек сейчас боятся, буквально – как огня.
Интересные, вообще-то, мысли можно услышать от профессионалов на выходе из второй волны пандемии. После первой такого не было.
Например, что
«ослабление ограничений зависит от того, сколько людей ещё не контактировали с вирусом».
Как собираются это посчитать?
Одному Богу известно. (Ну, если только ещё и его прямому оппоненту).
А ещё, оказывается, очень
«важна скорость проведения вакцинации».
Это в каком же смысле?
Чтобы невакцинированные не успевали заново заразить вакцинированных? Тогда в чём же прок от такой, пардон, вакцины?
Не тот ли это случай, когда правду не скроешь, и она сама с уст слетает? Только разглядеть её очень непросто?
Ну, а возвращаясь к маскам, замечу, что по тому же радио Sputnik то ли тот же, то ли другой эксперт успокоил слушателей тем, что во время прогулок в парке на открытом воздухе от масок можно и вовсе отказаться.
Как выясняется,
«на природе вероятность заражения крайне мала».
А мы-то и не догадывались.
Но спасибо пока и на том.
Хорошо, что Россия всё же – не Европа. Там-то ведь сейчас чуть ли не в собственном доме из-под маски и выглянуть не смей?