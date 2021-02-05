Снимите маску, вы практически здоровы

Верить и ждать



Сколько-сколько будет в граммах? Как же хорошо, что это скоро уйдёт в прошлое

Терпеть и не сдаваться



Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Снова научиться просто жить

«учитывать нужно и тех, кто перенёс, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель (60–70 %) будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к нему».

«ослабление ограничений зависит от того, сколько людей ещё не контактировали с вирусом».

«важна скорость проведения вакцинации».

«на природе вероятность заражения крайне мала».