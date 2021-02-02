ГУЛаг уже не тот. По страницам европейской прессы о «деле Навального»

По страницам европрессы о «деле Навального»

Всё как раньше с ГУЛагом… Больше ничего не нужно знать о российской правовой системе.

Нарушение условий испытательного срока для лежащего в коме отравленного Навального идет вразрез с любым чувством справедливости. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает прокурор.

Это были крупнейшие протесты в России за многие годы. Выходили и молодые, и пожилые люди. Несмотря на то, что можно потерять работу, они всё равно выходили.

Странный какой-то дворец. В нём же никого нет.

Дворец Путина был снят, когда над ним пролетали дроны Навального. Так как же бесполётная зона? Если бы это был дворец Путина, думаю, там муха бы не пролетела, а не то, что дроны.

Говорит, что это охраняемый дворец. Но тогда как же он туда вошёл? Попахивает обычной ложью.

Подавляющее большинство западных изданий на своих первых полосах освещают судебное заседание, которое проходит в отношении Алексея Навального в Москве. В прессе стран Евросоюза в плане подачи информации царит удивительное единодушие. Оно и понятно – писать о внутренних проблемах, включая разгоны мирных демонстрация с применением полицией спецсредств в Нидерландах, Франции, Германии – моветон, зато «перемыть кости» России и российскому правосудию – самое то.Проведём небольшой обзор того, с каким информационным упоением освещаются события в Мосгорсуде западными изданиями, а также того, какие комментарии оставляют читатели этих изданий (для тех, которые вообще позволяют свои материалы комментировать).Немецкое издание Die Zeit сообщает своим читателям, что судебные слушания связаны с уголовным делом, по которому Навальному инкриминировали отмывание денег. При этом немецкая газета сразу же добавляет, что сам Навальный назвал дело «политически мотивированным и с ним согласился ЕСПЧ».Называя Навального «Oppositionsführer», Die Zeit пишет, что уголовное преследование «связано со множеством разоблачений, которые оппозиционер делал в отношении высших должностных лиц России».Некоторые комментарии немецких читателей к этому материалу в Die Zeit.DingoEuropeДействительно… Настоящий «ГУЛаг» - с несколькими-то условными сроками, при которых, оказывается, можно летать по всему миру, включая отдых под пальмами и откушивание лобстеров. Борьба с коррупцией же... Можно отправляться «на лечение» при закрытых вследствие пандемии коронавируса границах. При таком подходе к трактовкам «условки» вопросы к российской фемиде действительно возникают, только совсем иного плана…ГУЛаг уже не тот...sugarvisionДа-да. Но больше того хочется узнать, как именно Алексей Навальный, нарушавший «условия испытательного срока», в той самой коме или сразу же после выхода из неё смог заниматься известным «дворцовым» фильмом. А то ведь в своих же интервью, когда нужно, он твердит о коме, а когда не нужно – о подготовке того самого фильма «с видами Геленджика».В нидерландском издании NOS заявлено, что «в поддержку Навального 31 января вышли люди по всей России».Из материала обозревательницы Ирис де Грааф:При этом г-жа де Грааф почему не пишет о протестах в самих Нидерландах, а также о том, как через отсиживающихся в Европе представителей «элитного клуба Навального» на протесты в России зазывали даже детей. Но, как я понимаю, «это другое»...С поздним зажиганием польская газета Wirtualna Polska сегодня решила рассказать своим читателям о «дворце под Геленджиком» и фильме, за который якобы и судят оппозиционера Навального. В статье повторяются известные цитаты об «аквадискотеке», «винной комнате с видом на море» и «подземном бункере». Польский автор снабжает статью вырезками графики из ролика Навального (того самого – созданного то ли во время комы, то ли сразу после выхода из неё…) На что польские читатели замечают:Другие комментарии к тому же материалу:Oko:ReniaТо есть здравые мысли представителям прогрессивной Европы в этом плане всё же не чужды - это следует констатировать.В прессе Швеции решили напомнить, что глава МИД Швеции прибыла в Москву, где в беседе с Сергеем Лавровым подняла вопрос «политического преследования Навального». Но в прессе Швеции промолчали о предложении, исходящем от главы МИД России. А Сергей Лавров призвал шведскую коллегу (она же – глава МИД страны-председателя ОБСЕ) обсудить ситуацию предельно честно. Сергей Лавров отметил, что всё происходящее с Навальным и вокруг него, очень напоминает инсценировку, которая идёт для продвижения антироссийской позиции на международной арене, и к этой позиции пытаются подключить разные страны, включая Швецию. Глава МИД РФ отметил, что до сих пор ни Германия, ни ОЗХО так и не предоставили конкретных документов, где было бы не просто сказано, что Навальный «был отравлен «Новичком», а предоставлены конкретные доказательства применения боевого отравляющего вещества.Но только глава МИД Швеции, как и другие её евроколлеги, прекрасно об этом знает. Задача у них совсем другая, и для её достижения никакая доказательная база не нужна – тут просто: чем громче крикнешь…А приговор г-ну Навальному, предусмотрительно отправившему ату-списочек Байдену заблаговременно, как заявлено, собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.