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ГУЛаг уже не тот. По страницам европейской прессы о «деле Навального»

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Подавляющее большинство западных изданий на своих первых полосах освещают судебное заседание, которое проходит в отношении Алексея Навального в Москве. В прессе стран Евросоюза в плане подачи информации царит удивительное единодушие. Оно и понятно – писать о внутренних проблемах, включая разгоны мирных демонстрация с применением полицией спецсредств в Нидерландах, Франции, Германии – моветон, зато «перемыть кости» России и российскому правосудию – самое то.


Проведём небольшой обзор того, с каким информационным упоением освещаются события в Мосгорсуде западными изданиями, а также того, какие комментарии оставляют читатели этих изданий (для тех, которые вообще позволяют свои материалы комментировать).

По страницам европрессы о «деле Навального»


Немецкое издание Die Zeit сообщает своим читателям, что судебные слушания связаны с уголовным делом, по которому Навальному инкриминировали отмывание денег. При этом немецкая газета сразу же добавляет, что сам Навальный назвал дело «политически мотивированным и с ним согласился ЕСПЧ».

Называя Навального «Oppositionsführer», Die Zeit пишет, что уголовное преследование «связано со множеством разоблачений, которые оппозиционер делал в отношении высших должностных лиц России».

Некоторые комментарии немецких читателей к этому материалу в Die Zeit.

DingoEurope

Всё как раньше с ГУЛагом… Больше ничего не нужно знать о российской правовой системе.

Действительно… Настоящий «ГУЛаг» - с несколькими-то условными сроками, при которых, оказывается, можно летать по всему миру, включая отдых под пальмами и откушивание лобстеров. Борьба с коррупцией же... Можно отправляться «на лечение» при закрытых вследствие пандемии коронавируса границах. При таком подходе к трактовкам «условки» вопросы к российской фемиде действительно возникают, только совсем иного плана…

ГУЛаг уже не тот...

sugarvision

Нарушение условий испытательного срока для лежащего в коме отравленного Навального идет вразрез с любым чувством справедливости. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает прокурор.

Да-да. Но больше того хочется узнать, как именно Алексей Навальный, нарушавший «условия испытательного срока», в той самой коме или сразу же после выхода из неё смог заниматься известным «дворцовым» фильмом. А то ведь в своих же интервью, когда нужно, он твердит о коме, а когда не нужно – о подготовке того самого фильма «с видами Геленджика».

В нидерландском издании NOS заявлено, что «в поддержку Навального 31 января вышли люди по всей России».

Из материала обозревательницы Ирис де Грааф:

Это были крупнейшие протесты в России за многие годы. Выходили и молодые, и пожилые люди. Несмотря на то, что можно потерять работу, они всё равно выходили.

При этом г-жа де Грааф почему не пишет о протестах в самих Нидерландах, а также о том, как через отсиживающихся в Европе представителей «элитного клуба Навального» на протесты в России зазывали даже детей. Но, как я понимаю, «это другое»...

С поздним зажиганием польская газета Wirtualna Polska сегодня решила рассказать своим читателям о «дворце под Геленджиком» и фильме, за который якобы и судят оппозиционера Навального. В статье повторяются известные цитаты об «аквадискотеке», «винной комнате с видом на море» и «подземном бункере». Польский автор снабжает статью вырезками графики из ролика Навального (того самого – созданного то ли во время комы, то ли сразу после выхода из неё…) На что польские читатели замечают:

Странный какой-то дворец. В нём же никого нет.

Другие комментарии к тому же материалу:

Oko:
Дворец Путина был снят, когда над ним пролетали дроны Навального. Так как же бесполётная зона? Если бы это был дворец Путина, думаю, там муха бы не пролетела, а не то, что дроны.

Renia

Говорит, что это охраняемый дворец. Но тогда как же он туда вошёл? Попахивает обычной ложью.

То есть здравые мысли представителям прогрессивной Европы в этом плане всё же не чужды - это следует констатировать.

В прессе Швеции решили напомнить, что глава МИД Швеции прибыла в Москву, где в беседе с Сергеем Лавровым подняла вопрос «политического преследования Навального». Но в прессе Швеции промолчали о предложении, исходящем от главы МИД России. А Сергей Лавров призвал шведскую коллегу (она же – глава МИД страны-председателя ОБСЕ) обсудить ситуацию предельно честно. Сергей Лавров отметил, что всё происходящее с Навальным и вокруг него, очень напоминает инсценировку, которая идёт для продвижения антироссийской позиции на международной арене, и к этой позиции пытаются подключить разные страны, включая Швецию. Глава МИД РФ отметил, что до сих пор ни Германия, ни ОЗХО так и не предоставили конкретных документов, где было бы не просто сказано, что Навальный «был отравлен «Новичком», а предоставлены конкретные доказательства применения боевого отравляющего вещества.

Но только глава МИД Швеции, как и другие её евроколлеги, прекрасно об этом знает. Задача у них совсем другая, и для её достижения никакая доказательная база не нужна – тут просто: чем громче крикнешь…

А приговор г-ну Навальному, предусмотрительно отправившему ату-списочек Байдену заблаговременно, как заявлено, собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.
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166 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR 2 февраля 2021 18:31
    +9
    Ждёёмс.................... am am

    А приговор г-ну Навальному, предусмотрительно отправившему ату-списочек Байдену заблаговременно, как заявлено, собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 18:40
      +1
      Цитата: SaLaR
      собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.

      3,5 года запросили
      1. aybolyt678
        aybolyt678 2 февраля 2021 18:45
        +9
        Цитата: Липчанин
        3,5 года запросили

        3,5 это его условный, а за антигосударственную деятельность ему что нибудь инкриминируют??
        1. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 18:51
          +2
          Цитата: aybolyt678
          ему что нибудь инкриминируют??

          Да вроде как нет
          В Москве продолжается суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. УФСИН в суде просит заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

          Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

          Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.
          1. Андрей ВОВ
            Андрей ВОВ 2 февраля 2021 19:42
            +11
            Ему ничего не инкриминируют кроме пересмотра вида наказания.С обычным работягой такая процедура занимает от силы максимум час
            1. ZAV69
              ZAV69 Вчера, 09:08
              +5
              Это в рамках данного дела не инкриминируют. Тут на подходе дело о клевете и оскорблении ветерана и ск завел дело о расхищении пожертвований. Дело об клевете считай в суде, а со вторым делом пока не ясно, могут как развалить так и весь коллектив фбк на нары отправитьь
          2. nils
            nils Вчера, 10:53
            +8
            На вопрос блоггера Навального: – Каким будет срок президентского правления В.В. Путина? В.В. Путин ответил, что срок самого Навального, несомненно, его превысит.

            – Вы слышали? Некоторые говорят, что Навальный – это проект Кремля, крышуемый спецслужбами!
            – Это ещё что. Представьте, что будет, когда до них дойдёт, что Путин тоже проект Кремля, крышуемый спецслужбами…

            Школьник, сторонник Навального, решил объявить забастовку и не ходить в школу. Его отец, услышав это, дал подзатыльник. «Рука Кремля», – подумал мальчик.

            Навальный утверждает, что дворцы, виллы и яхты путинское окружение купило на деньги россиян. С ним нельзя согласиться. Откуда у россиян такие деньги?

            Встречайте – новый проект “Навальный – Ельцин 2.0”! Исправлен баг алкоголизма, добавлена хипстерская харизма, улучшен дизайн интерфейса…
        2. Липчанин
          Липчанин 2 февраля 2021 18:57
          +7
          Похоже навальнята на сайт пробрались, минусовать начали laughing
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 2 февраля 2021 19:12
            -3
            Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать? wink
            Я вот вообще не минусую, и мне побоку, когда минусят меня.
            Но сегодня Навального судят с очень большим количеством вопросов к законности этого процесса. В то время, когда к власть имущим чиновникам закон в разы более лоялен.
            1. nsm1
              nsm1 2 февраля 2021 19:26
              -8
              Отсылки к законам в контексте политики бессмысленны.
            2. Svarog
              Svarog 2 февраля 2021 19:30
              +3
              Цитата: Ингвар 72
              Но сегодня Навального судят с очень большим количеством вопросов к законности этого процесса.

              Это становиться видно, только тогда, когда персона, которую судят очень известна.. А представьте, как проходит суд, когда судится не известный человек с известным.. Никаких шансов..ну а если с государством, тут и подавно.. У меня вопрос один..когда в России будет соблюдаться закон?
              1. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ 2 февраля 2021 19:43
                +11
                А где он соблюдается на все сто?
                1. Комментарий был удален.
            3. Quadro
              Quadro 2 февраля 2021 19:34
              +9
              Цитата: Ингвар 72
              Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать? wink
              Я вот вообще не минусую, и мне побоку, когда минусят меня.
              Но сегодня Навального судят с очень большим количеством вопросов к законности этого процесса. В то время, когда к власть имущим чиновникам закон в разы более лоялен.

              То есть то что клоун имеет несколько дел на себе и под подпиской гоняет в Германию и это нормально? Что вы несете? Он неприкасаемый, он уже давно пожизненный заработал или лет 15 минимум, а он с сроками на шее гоняет везде и жив здоров. Это несправедливо
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 2 февраля 2021 19:55
                -9
                Цитата: Quadro
                под подпиской гоняет в Германию и это нормально?
                Это вы что то несете.
                Не дай бог вам так в Германию сгонять. А вменяют ему шесть пропусков отметки, по условному сроку. Который ему то же мутно впаяли, и ЕСПЧ его отменил.
                Ах да, мы же открестились от международного права, но почему то продолжаем платить штрафы по их решениям. wink
                Цитата: Quadro
                он уже давно пожизненный заработал или лет 15 минимум

                Чубайс уже давно на смертную казнь заработал, но ВВП до сих пор считает его успешным менеджером, а Ельцина великим реформатором. Сегодня кстати спозаранку на его могилу цветочки возложил. laughing
                1. Svarog
                  Svarog 2 февраля 2021 20:03
                  0
                  Цитата: Ингвар 72
                  Чубайс уже давно на смертную казнь заработал, но ВВП до сих пор считает его успешным менеджером, а Ельцина великим реформатором. Сегодня кстати спозаранку на его могилу цветочки возложил.

                  Преемник... от того все так.
                2. Андрей ВОВ
                  Андрей ВОВ 2 февраля 2021 22:23
                  +15
                  Еспч приговор не отменял,не находите тень на плетень
                  1. Ингвар 72
                    Ингвар 72 2 февраля 2021 22:26
                    -13
                    Цитата: Андрей ВОВ
                    Еспч приговор не отменял,не находите тень на плетень

                    Да, он просто признал дело сфабрикованным! good И кстати РФ несмотря на поправки, признает решения ЕСПЧ.
                    1. Андрей ВОВ
                      Андрей ВОВ 2 февраля 2021 22:30
                      +5
                      Вы лично читали,все от и до??
                      1. Ингвар 72
                        Ингвар 72 2 февраля 2021 22:34
                        -10
                        Вас в Гугле забанили? belay Там ему еще и компенсацию присудили.
                        https://european-court-help.ru/delo-2958012-navalnyi-protiv-rossii/
                      2. Андрей ВОВ
                        Андрей ВОВ 2 февраля 2021 22:47
                        +5
                        Меня в Гуглу не банили,но читая,надо думать кто это писал и почему именно так,а не иначе
                  2. Hagen
                    Hagen Вчера, 13:41
                    +1
                    Цитата: Ингвар 72
                    Да, он просто признал дело сфабрикованным! И кстати РФ несмотря на поправки, признает решения ЕСПЧ.

                    Вы просто не в теме. Вникните в суть, потом можно и суждения выносить в сеть.
              2. Липчанин
                Липчанин 2 февраля 2021 22:57
                +8
                Цитата: Ингвар 72
                Не дай бог вам так в Германию сгонять.

                Ещё один который в бредятину про "Новичка " верит laughing
                1. Роман123567
                  Роман123567 Вчера, 13:51
                  -3
                  бредятину про "Новичка "

                  Ещё один, который верит, что Немцова никто не убивал..))

                  зы.. впрочем, это же Липчанин.. чему тут удивляться..
                  1. Липчанин
                    Липчанин Вчера, 13:59
                    +4
                    Цитата: Роман123567
                    зы.. впрочем, это же Липчанин.. чему тут удивляться..

                    Бреду Роман123567, который никак не поймёт, что "Новичёк" убивает в течении минут, а не ПУГАЕТ, гне то что не удивляются, а вертят пальцем у виска fool
              3. Ольгович
                Ольгович Вчера, 11:46
                +3
                Цитата: Ингвар 72
                А вменяют ему шесть пропусков отметки, по условному сроку.

                ШЕСТЬДЕСЯТ пропусков, да-и это ДО Германии.
                Зачем вы лжете?
                Цитата: Ингвар 72
                Который ему то же мутно впаяли, и ЕСПЧ его отменил.

                А вы отмойте мутные деньги (десятки млн) через липовые договоры аренды- посмотрите, сколько лет получите без вяских УО
                Цитата: Ингвар 72
                Который ему то же мутно впаяли, и ЕСПЧ его отменил.

                ЕСПЧ НИЧЕГО не отменял-зачем вы лжете?
                Он вынес замечания , рассмотренные Верховным Судом РФ, который после этого вынес решение
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Вчера, 12:43
                  -1
                  Цитата: Ольгович
                  ШЕСТЬДЕСЯТ пропусков, да-и это ДО Германии.
                  Зачем вы лжете?

                  В деле фигурируют шесть. Так что когда слышите звон, удостоверьтесь, где он. wink
                  Цитата: Ольгович
                  Он вынес замечания , рассмотренные Верховным Судом РФ, который после этого вынес решение

                  Вы читали решение ЕСПЧ? Кроме того, если дело было рассмотрено с нарушениями, то оно подлежит отмене. Я не прав? А ЕСПЧ четко указывает перечень нарушений.
                  1. Ольгович
                    Ольгович Вчера, 16:13
                    +1
                    Цитата: Ингвар 72
                    В деле фигурируют шесть. Так что когда слышите звон, удостоверьтесь, где он.

                    В этом деле -шесть, а всего до того-60. Что и сказано.
                    Цитата: Ингвар 72
                    Вы читали решение ЕСПЧ? Кроме того, если дело было рассмотрено с нарушениями, то оно подлежит отмене. Я не прав? А ЕСПЧ четко указывает перечень нарушений.

                    Читал и вам советую:
                    2. The Court’s assessment:

                    81... The applicants’ complaint under Article 6 of the Convention concerning the allegedly arbitrary application of criminal law shall be examined in the light of those findings

                    В полном соотвествии с этим ВС рассмотрел оценку еспч и отменил предыдущее решение российского Суда ( и аппеляцию) и заново открыл дело "по вновь открывшимся обстоятельствам".

                    Рассмотрел. И вынес НОВЫЙ и действующий на сегодня приговор.
                    1. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 16:29
                      -3
                      Цитата: Ольгович
                      Рассмотрел. И вынес НОВЫЙ и действующий на сегодня приговор.

                      Как удобно, не правда ли? laughing
                    2. Ольгович
                      Ольгович Вчера, 16:47
                      +1
                      Цитата: Ингвар 72
                      Как удобно, не правда ли?

                      А что вас смущакает?

                      Все-в полном соответствии с оценкой ЕСПЧ: рассмотрено, отменено, назначено.
                    3. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 18:03
                      -2
                      Цитата: Ольгович
                      А что вас смущакает?

                      То, что до отравления ему это с рук сходило. Никого не волновало, что он вместо понедельника приходит отмечаться в четверг, а сейчас об этом вспомнили. Смущает смена суда, смена судьи в последний момент, внезапная отставка председателя суда.
                      Непосредственно по делу смущает то, что дело, отправленное на пересмотр просто еще раз утвердили, а положен полный пересмотр. Нарушены кучи юридических норм.
                      Андрей, вы с судебным безпределом ни разу не сталкивались что ли? belay
                      Я лично сталкивался, и не раз. По ГАИшным протоколам, по моему ИП судья вынес заведомо ложное решение, которое мне удалось "отбодать" лишь в третьей инстанции, с привлечением независимых экспертов. И встало мне добиться правды в разы дороже, чем если бы я штраф оплатил после первого суда. Это норма по вашему? А судье за это даже выговор не прилетел.
                    4. Ольгович
                      Ольгович Вчера, 18:15
                      +2
                      Цитата: Ингвар 72
                      То, что до отравления ему это с рук сходило.

                      И до начала учебного года сходило: подозрительно, да...
                      Цитата: Ингвар 72
                      Смущает смена суда, смена судьи в последний момент, внезапная отставка председателя суда.

                      Ничего странного-Окунева связана через скмью с ФСИН, другой написал заявление до судв.
                      Цитата: Ингвар 72
                      Непосредственно по делу смущает то, что дело, отправленное на пересмотр просто еще раз утвердили, а положен полный пересмотр.

                      Нет , вышло новое решение
                    5. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 18:34
                      -2
                      Цитата: Ольгович
                      И до начала учебного года сходило: подозрительно, да...

                      Андрей, вы вроде всегда были логичны, а тут такие аналогии.....
                      Цитата: Ольгович
                      Окунева связана через скмью с ФСИН

                      И поэтому ушла с понижением в должности, хотя всего то пропустить одно заседание, и делов то! wink
                      Цитата: Ольгович
                      Нет , вышло новое решение

                      Ну-ну. laughing У вас я так понимаю суд всегда прав? Тогда зачем я вам все объясняю? Давайте закончим.
                      Но поймите одно - не Навальный в реале тянет страну в смуту(он всего лишь видимый симптом болезни), а безтолковые действия "нашей" власти, которая по образу правительства Николая Второго само дает поводы революционерам. Вы не хотите понять, что здоровое общество(как и экономику) тяжело расшатать, сейчас же только спичку поднеси. И как бы запутинцы здесь не отрабатывали свою з\п, крича что в Багдаде все спокойно, я вижу в обществе очень сильное напряжение и недовольство властью. Которое рано или поздно стрельнет. И это факт.
                    6. Ольгович
                      Ольгович Вчера, 19:56
                      +2
                      Цитата: Ингвар 72
                      Андрей, вы вроде всегда были логичны, а тут такие аналогии.....

                      как у вас
                      Цитата: Ингвар 72
                      И поэтому ушла с понижением в должности, хотя всего то пропустить одно заседание, и делов то!

                      поэтому она не вела процесс
                      Цитата: Ингвар 72
                      Ну-ну. У вас я так понимаю суд всегда прав?

                      А кто прав? Вы? Он? Они? Оно?

                      Других "правых", нежели чем суд, пока не придумано
                      Цитата: Ингвар 72
                      Тогда зачем я вам все объясняю? Давайте закончим.

                      Я указал лишь на Вашу ложь , а в объяснениях вам чего-либо не вижу ни нужды, ни пользы.

                      Закончим, да.
                    7. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 20:10
                      -2
                      Цитата: Ольгович
                      Я указал лишь на Вашу ложь

                      Вы указали на 60 пропусков отметки, но прокурор говорит о шести, и судья это принимает. И после этого лгу я?!!! belay
                      После этого вы заявляете, что ЕСПЦ не отменял решение суда по Навальному, и я лгу. Наверно именно поэтому он постановил выплатить ему компенсацию, да? Там прямым текстом написано, что нарушен пункт 1 ст. 6 конвенции прав человека, т.е. право на справедливое судебное разбирательство. И после этого я лгу?
                      Я вам написал выше, к чему приведет такое поведение властей.
                    8. Ингвар 72
                      Ингвар 72 Вчера, 20:48
                      -3
                      Погуглите про арест Сергея Смирнова на 25 суток, и обязательно ознакомтесь с законностью ареста. Причина есть в решении суда.
                      И после этого у вас хватит совести говорить о законности судов?
  2. Роман123567
    Роман123567 Вчера, 13:48
    -5
    О, блин.. почти два десятка ельцинских прихвостней тебе минусы поставило.. Или то прихвостни Чубайса??
    Хоть бы одна собака голос подала..))
  • кин
    кин Вчера, 04:32
    -3
    Зачем человека оскорблять, вы ведь сам из таких, читали выступление его в суде? Слышал звон, да не знает где он.
  • Роман123567
    Роман123567 Вчера, 13:53
    -4
    и под подпиской гоняет в Германию и это нормально?

    Так задайте этот вопрос в погранслужбу/таможню или кто там ответственен за его "гонялки"..
    Чего позоритесь-то здесь с подобной чушью..
  • sergo1914
    sergo1914 2 февраля 2021 20:01
    -1
    Цитата: Ингвар 72
    Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать?


    У них либо навальнята, либо соросята. Фантазии - ноль. Как у полена.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 2 февраля 2021 20:03
      0
      Цитата: sergo1914
      Как у полена.

      Не оскорбляйте Буратино сравнением! stop
    2. Svarog
      Svarog 2 февраля 2021 20:05
      0
      Цитата: sergo1914
      Цитата: Ингвар 72
      Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать?


      У них либо навальнята, либо соросята. Фантазии - ноль. Как у полена.

      Так от методички низя отклонятся.. все по уставу..
  • tihonmarine
    tihonmarine 2 февраля 2021 20:47
    +10
    Цитата: Ингвар 72
    Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать?

    У Навального свои цели, свои задачи, у не согласных с политико правительства другие задачи. И путать одно с другим, как то не разумно. Но когда люди выходят на протесты Навального, и говорят, что они не согласны с правительством, то получается, что они поддерживают тем самым Навального.
    Так сделайте свой митинг, свою манифестацию в защиту своих идей и своих прав.
    Забыли как в Белоруссии начиналось, когда многие шли толь от того что надоел им Лукашенко, что выборы нечестные. А в итоге получилось, что поддерживают Тихоновскую со компания, и во что это всё вылилось все помнят. Сейчас судят Навального за уголовные дела. Вину установит суд, и как его судят, правильно или не правильно, не нам решать. Но защищать его нет никакого смысла, а тем более ссылаться на то что многих можно тоже посадить на скамью с ним.
    1. Роман123567
      Роман123567 Вчера, 13:55
      -3
      люди выходят на протесты Навального, и говорят, что они не согласны с правительством, то получается, что они поддерживают тем самым Навального.


      Поддерживают в том, что не согласны с правительством..
      И что тут неверно??
      Я и Байдена с Обамой поддержу, в той части, что не согласен с правительством..

      Да, собственно, других то целей у Навального и нету..
      1. Dima68
        Dima68 Вчера, 14:28
        +2
        Роман123567: "Да, собственно, других то целей у Навального и нету.."
        Роман, откуда такой юношеский инфантилизм? Не спорю, в стране есть запрос на перемены и есть люди недовольные властью выходящие на улицу, но причем тут нынешняя оппозиция.
        Навальный занимается "борцуновским" бизнесом, он на этом тупо зарабатывает бабло. Пристроил дочь на бесплатную учебу в Америку, теперь еще сын живет в ФРГ. Посмотрите его основные источники доходов, это ФБК и адвокатская деятельность в рамках ЕСПЧ.
        1. Пуп
          Пуп Вчера, 17:26
          0
          Цитата: Dima68
          Роман123567: Посмотрите его основные источники доходов, это ФБК и адвокатская деятельность в рамках ЕСПЧ.

          Расскажите какие дела как "адвокат" он выиграл(провел)?
          А то, что его источник доходов - это миллионы долларов, получаемые на различные счета в качестве "донатов" за его "борцунство" это очевидно. Заказчики из посольств ряда "передовых" стран приехали в суд защищать свой актив.
          Очень надеюсь, что правоохранительные органы выяснят за что, кто и сколько Леше платили? Хотя судя по видео
          https://www.youtube.com/watch?v=4cXnTKvvhMA
          понятно за что.
        2. Горный стрелок
          Горный стрелок Вчера, 18:11
          +1
          Цитата: Dima68
          Навальный занимается "борцуновским" бизнесом, он на этом тупо зарабатывает бабло. Пристроил дочь на бесплатную учебу в Америку, теперь еще сын живет в ФРГ

          Обучение у дочки ПЛАТНОЕ. Денег на ФБК он получает море. Тратит их он и его ближайшее окружение абсолютно по своему усмотрению...на себя любимого, в основном. А в день суда им скинули пару сотен биткоинов. В рубли переведёте? Какие же щедрые поклонники?!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:00
        0
        Цитата: Роман123567
        Поддерживают в том, что не согласны с правительством..
        И что тут неверно??

        Власов тоже не поддерживал Сталина, и перешёл служить Гитлеру. Задаю такой же вопрос "И что тут неверно ?"
  • Липчанин
    Липчанин 2 февраля 2021 22:55
    +2
    Цитата: Ингвар 72
    Не устали всех несогласных с любимой вами властью в навальнята записывать?

    Даааа? Ну тогда объясни за что тут аж четверо минусанули?
    Цитата: aybolyt678
    ему что нибудь инкриминируют??

    Да вроде как нет
    В Москве продолжается суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. УФСИН в суде просит заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

    Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

    Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

    Где тут крамола и любовь к власти?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 10:16
      -4
      Цитата: Липчанин
      Где тут крамола и любовь к власти?

      Давно пора понять, что тут уже каждый знает, кто на сайте целенаправленно и регулярно топит за власть. Вот и прилетает вам за "убеждения". laughing Но ещё раз, основному количеству недовольных властью на Навального плевать, и это взрослые люди, и не навальнята.
  • Every
    Every Вчера, 08:46
    +4
    Цитата: Ингвар 72
    Но сегодня Навального судят с очень большим количеством вопросов к законности этого процесса.

    А что не так с законностью? Озвучьте вопросы, о которых вы говорите.
    Уголовное дело возбудили по инициативе французской компании "Ив Роше", он и его братец-кролик кинули французов на 30 млн., Навальному назначили наказание в виде 3,5 лет условно.
    Т.е. НАВАЛЬНЫЙ - САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ВОР.
    А что говорил Жиглов про таких? - "Вор должен сидеть в тюрьме".
    По сути, все протестующие защищают вора.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 10:18
      -9
      Цитата: Every
      Уголовное дело возбудили по инициативе французской компании "Ив Роше", он и его братец-кролик кинули французов на 30 млн., Навальному назначили наказание в виде 3,5 лет условно.

      Смотрите решение ЕСПЧ. Смотрите стенограмму последнего суда.
      1. Every
        Every Вчера, 15:36
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        Смотрите решение ЕСПЧ. Смотрите стенограмму последнего суда.

        Что значит смотрите? Это вы заговорили о вопросах к законности, вот вы и озвучите эти вопросы.
        Сказали А, говорите Б.
        Упомянули решение ЕСЧП - дайте ссылку, упомянули стенограмму - дайте ссылку.
        Иначе это все пустой треп.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 16:35
          -5
          Цитата: Every
          Упомянули решение ЕСЧП - дайте ссылку,

          Еще одного в гугле забанили! lol
          Введите в поисковике - ЕСПЧ Навальный. И будет вам счастье.
  • alexniko77
    alexniko77 Вчера, 10:04
    +3
    а к подвальному у тебя вопросов не возникает?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 10:19
      -4
      Возникают. Это повод плевать на закон?
      1. alexniko77
        alexniko77 Вчера, 10:41
        +2
        конечно, нет! оттого и посадили вашу интершлюшку, не смотря на поддержку либерастов всех мастей.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 10:57
          -4
          Что "конечно нет"? Тогда почему при посадке этой интершлюшки нарушение на нарушении? Не потому ли накануне суда подал в отставку председатель этого суда, а назначенный изначально судья заявила самоотвод? Уйдя на другую должность с понижением?
          1. alexniko77
            alexniko77 Вчера, 11:39
            +2
            Почему у подвального 60 нарушений в отношении фсин, тогда как для того, чтобы упаковали достаточно двух? как субстанция с условием сроком разъезжает по заграницам? почему в суд, на рассмотрение дела уголовника, приезжают профессиональные разведчики разных стран и кто их туда допустил?
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 11:51
              -6
              Цитата: alexniko77
              Почему у подвального 60 нарушений

              Инкриминируют 6. Далее - зачем вы отвечаете вопросом на вопрос? Я что, разве как то оправдываю педального?
            2. alexniko77
              alexniko77 Вчера, 11:57
              +3
              так если не оправдываете его, то почему удивляетесь тому, что ЕГО заперли, какой диссонанс возникает в вашей голове в связи с этим делом, по-моему все чисто и прозрачно, а то, что какая-то судья взяла самоотвод, так это ее, сугубо личное, дело. и вы так и не ответили на два других вопроса.
            3. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 12:38
              -6
              Цитата: alexniko77
              какой диссонанс возникает в вашей голове в связи с этим делом,

              Вы не читали ни решение ЕСПЧ, ни стенограммы этого суда. Иначе вопросов по явному нарушению законности вы бы не задавали.
              Вам невдомек, что попирая собственные законы, государство само лепит из Навального кумира, который глобально ничего хорошего нашей стране дать не может. Он не отменит грабительские результаты приватизации, он не проведет национализации ресурсных отраслей, он просто способствует перераспределению наворованых благ, от наших олигархов к западным. И все.
              Власть сама загнала себя в угол, ибо сейчас все недовольные будут собираться под знаменем Навального. Посадив его после обвинения власти, а не до этого. Ведь эти нарушения УДО не вчера были?
            4. alexniko77
              alexniko77 Вчера, 15:39
              +1
              подвальный- подо.ок и мы обсуждаем его и его поступки, и не нужно тут съезжать на вопросы экономики и финансов, а решения еспч на территории России не действуют, читай конституцию нашей страны.
            5. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 16:33
              -5
              Цитата: alexniko77
              а решения еспч на территории России не действуют,

              По условиям совета Европы Россия признает решение ЕСПЧ.
              И да, Навальный подoнок, но точно такие же подонки возглавляют наше государство.
            6. alexniko77
              alexniko77 Вчера, 17:42
              +2
              так о чем речь то? вор должен сидеть в тюрьме, вот он и сел, торжество закона на лице, а решения еспч засунь себе в, но только, чтобы не торчали, а то совсем смешным будешь.
            7. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 17:51
              -5
              Цитата: alexniko77
              вор должен сидеть в тюрьме, вот он и сел,

              Почему остальные не сидят?
              Цитата: alexniko77
              а решения еспч засунь себе в,

              Когда из за ых действий правительства в стране начнется бунт, ваше будет очень востребовано. wink
            8. alexniko77
              alexniko77 Вчера, 17:56
              +3
              бунт - это в твоей ухлопской башке, скачи выше, скачи чаще, скачи лучше)))
            9. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 18:07
              -5
              Разрабатывай, скоро пригодится. wink Ибо я верю, что скоро придет время, когда с платных троллей спросят по китайскому образцу. В эпоху цифровых технологий они легко вычисляемы. good
  • мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 12:44
    -2
    Цитата: alexniko77
    Почему у подвального 60 нарушений в отношении фсин, тогда как для того, чтобы упаковали достаточно двух?

    И чего, спрашивается, его по просьбе президента за границу выпустили? Правовую оценку не хотите дать гаранту конституции?
  • alexniko77
    alexniko77 Вчера, 15:34
    0
    а причем тут путин? нарушал режим фсин путин или подвальный? чего ты тут несешь, дырявый?
  • мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 16:31
    -2
    Ты совсем охамел тут?
  • alexniko77
    alexniko77 Вчера, 17:37
    +1
    да, ухлоп дырявый
  • мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 18:13
    -1
    Ты свои обиженные недостатки другим не приписывай.
  • сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 06:13
    0
    Почему мой сосед за автоаварию (2 условных)должен ходить два раза в месяц к участковому,а блогер карнавальный(3,5 года условных) ,отдыхать в Германии? Меня сильно коробит когда около 10,000 граждан моей страны заработали крупные штрафы за защитуагента влияния английских спецслужб(ролик где карнавальный просит 20,000,000 баксов на переворот в моей стране у английского резидента из посольства)
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        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Вчера, 07:54
          +2
          У этого гольфикфюрера нет будущего...через пол года запад его бросит..сейчас активно начнут раскручивать его жену в стиле аля-Тихановская........какая легитимность у Навального в качестве президента,ты что,бредишь?а он сам не лживая ?а про дворец ну наверное уже хватит.
          1. Every
            Every Вчера, 15:45
            0
            Цитата: Андрей ВОВ
            У этого гольфикфюрера нет будущего...через пол года запад его бросит..сейчас активно начнут раскручивать его жену в стиле аля-Тихановская........какая легитимность у Навального в качестве президента,ты что,бредишь?а он сам не лживая ?а про дворец ну наверное уже хватит.

            Так и будет. Он обычная евро-женщина с низкой социальной ответственностью.
            Поражают те, кто активно, размахивая саблями, кричит, что в правительстве, в ГД собрались одни воры. Ну да, так и есть, спорить не буду.
            Так ведь они же пытаются выставить как политического деятеля, как надежду России и прочая - обыкновенного ВОРА.
        2. свой1970
          свой1970 Вчера, 10:37
          0
          Цитата: TuM0305
          Ленина тоже спрашивали где он ссылку отбывал что ли
          у вас второе противоречит первому
          Цитата: TuM0305
          ему дали 3.5 года чтобы ровно к президентским выборам он вышел и сменил путина,

          Тут:
          1) либо через выборы- но у него судимость,
          2)либо через переворот и пофиг на судимость- но тогда это может быть абсолютно любая дата, без какой либо привязки к выборам...

          З. Ы. От какой "устали ото лжи" тиктокеры возраста 12-15 лет? От того что им родители врали- что Дед Мороз настоящий??
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 2 февраля 2021 22:28
      -9
      Цитата: TuM0305
      ему дали 3.5 года чтобы ровно к президентским выборам он вышел и сменил путина,

      Вы безусловно правы(тоже такие мысли посещали), но правоту лучше отстаивать вежливо. yes
      1. TuM0305
        TuM0305 Вчера, 00:40
        -8
        Так если он не человек, а бот или другими словами машина запрограммированная писать всякую чушь, как к нему обращаться на вы что ли? получается нужно обращаться как к среднему роду, то есть оно это существо, где здесь оскорбления? Может админу пора чистить ветку от ботов?
    3. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 23:04
      +9
      Цитата: TuM0305
      Да да именно ты продажное существо!

      Ну и кому я продался? laughing
      Написал чтобы оскорбить?
      Да навозом я на тебя клал.
      Навальнёнок ты. сам продажный.
      Как ЭТОполучает деньги от госдепа и с тобой делится, вот ты и рвёшь анус за него.
      Этот учитель тоже продался?
    4. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 09:18
      -3
      Так у нас всё государство работает на запад и вы в том числе. Вы же не за советские рубли работаете? А современные печатаются на основе доллоравой массы.
  • Лоцман
    Лоцман 2 февраля 2021 19:08
    -3
    Цитата: aybolyt678
    3,5 это его условный, а за антигосударственную деятельность ему что нибудь инкриминируют??
    Наверное это только от щедрости Дерипаски зависит, это его идея была .. lol
  • Гражданский
    Гражданский 2 февраля 2021 19:09
    -8
    1. Ну посадят или не посадят, что изменится? Цена на бензин упадает? Или госдеп перестанет поднимать цены на ЖКХ.
    2. Ну побунтует молодежь и что?
    Поставят непонятливую часть народа так же на колени как остальных и загонят под шконку.
    Расходимся ничего интересного нет.
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 19:16
      -4
      Если загонят то временно.
      Ничего не успокоится.
      1. Гражданский
        Гражданский 2 февраля 2021 19:23
        -9
        Цитата: nsm1
        Если загонят то временно.
        Ничего не успокоится.

        Выйдут и у местных администраций на коленях постоят как не раз было?
        В край победоносная армия и военно-морской флот решат вопрос с непонятливым народцем.

        "Вчера кучка наркоманов, алкоголиков и агентов Госдепа в количестве 10 000 человек нарушала общественный порядок в центре города, но проходившие мимо простые российские граждане, члены Единой России, в составе 106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии, пресекли наглую выходку"
        1. nsm1
          nsm1 2 февраля 2021 19:25
          -11
          Посмотрим.
          Озлобление присутствует, протестанты охотно дерутся с полицаями.
          Если так дальше пойдёт - дойдёт до стрельбы.
          1. Гражданский
            Гражданский 2 февраля 2021 19:30
            -5
            Цитата: nsm1
            Если так дальше пойдёт - дойдёт до стрельбы.

            Отредактировал камент
          2. свой1970
            свой1970 Вчера, 10:41
            +2
            Уже менее охотно дерутся...
            Стриженый парнишка задержанный в Псковской области производит впечатление.. "Я больше не буду"....
    2. Наводлом
      Наводлом 2 февраля 2021 19:48
      +1
      Цитата: Гражданский
      Поставят непонятливую часть народа так же на колени как остальных и загонят под шконку

      Вы уже там или ещё ждёте, когда приедет чёрный воронок?
      1. Гражданский
        Гражданский 2 февраля 2021 20:43
        -8
        Цитата: Наводлом
        Вы уже там или ещё ждёте, когда приедет чёрный воронок?

        Как и Вы с ошейником у миски.
        1. Наводлом
          Наводлом 2 февраля 2021 21:07
          +3
          Цитата: Гражданский
          Как и Вы с ошейником у миски.

          Напрасно вы меня ожидаете увидеть в своей компании.
          Я на вашу миску посягать не стану.
          Это будет слишком жестоко по отношению к вам, если миска да ошейник - это всё, что у вас есть. Ну а хамство, видать, от беззубости.
          1. Гражданский
            Гражданский Вчера, 06:46
            -5
            Цитата: Наводлом
            Напрасно вы меня ожидаете увидеть в своей компании.
            Я на вашу миску посягать не стану.
            Это будет слишком жестоко по отношению к вам, если миска да ошейник - это всё, что у вас есть. Ну а хамство, видать, от беззубости.

            Никакого хамства коллега, строгая констатация факта. Примите и смиритесь. В этом нет ничего плохого/хорошего. Ну или подождите, понимание само придет с возрастом.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 07:08
              +2
              Цитата: Гражданский
              Никакого хамства коллега, строгая констатация факта. Примите и смиритесь. В этом нет ничего плохого/хорошего. Ну или подождите, понимание само придет с возрастом.

              Вам должно быть стыдно за такую банальщину. Но я делаю вам скидку на возраст.
  • DPN
    DPN 2 февраля 2021 22:44
    +3
    горбачёву за развал страны ничего не дали ,кроме безбедной жизни.
  • Ныробский
    Ныробский Вчера, 00:55
    +3
    Цитата: aybolyt678
    Цитата: Липчанин
    3,5 года запросили

    3,5 это его условный, а за антигосударственную деятельность ему что нибудь инкриминируют??

    Сейчас то как? Пока ему впендюрили срок к отсидке по предыдущим заслугам, да и тот с вычетом срока нахождения под домашним арестом, сиречь на годину меньше. А вот упомянутая вами антигосударственная деятельность, равно как и вовлечение малолеток в противоправную деятельность может стать отдельным уголовным делом, суд по которому ещё впереди. Так что Олёха вполне себе заслуженно может вырвать у правосудия несколько дополнительных годков до десятины.
  • Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Вчера, 03:21
    0
    а за антигосударственную деятельность ему что нибудь инкриминируют??

    ИМХО, попозже. За 3,5 года вполне можно насобирать железобетонных доказательств.
  • СРЦ П-15
    СРЦ П-15 2 февраля 2021 18:47
    +4
    Если Навального и в этот раз не упекут за решётку, то скорее всего вывод может быть один - он двойной агент и работает на российскую разведку.
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 19:17
      -1
      Могут и посадить.
      Сидельцы, страдальцы у нас традиционно популярны.
    2. Svarog
      Svarog 2 февраля 2021 19:17
      -3
      Цитата: СРЦ П-15
      Если Навального и в этот раз не упекут за решётку, то скорее всего вывод может быть один - он двойной агент и работает на российскую разведку.

      Если посадят, то все предсказуемо.. дальше санкции и осуждения "партнеров", Путина начнут сравнивать с Бокасса..
      А вот если не посадят..значит на место Путина вскоре придет кто то другой.
      1. nsm1
        nsm1 2 февраля 2021 19:29
        -5
        Пора бы уже хоть кому-то придти.
        Полагаю посадят, иначе уж слишком явно волчьи ушит торчат.
        1. Svarog
          Svarog 2 февраля 2021 19:33
          -4
          Цитата: nsm1
          Пора бы уже хоть кому-то придти.
          Полагаю посадят, иначе уж слишком явно волчьи ушит торчат.

          Я тоже склонен к этому результату. Но многие "патриоты" очень санкции в отношении себя не хотят.. и только этот факт может оставить Навального на свободе.
      2. свой1970
        свой1970 Вчера, 10:43
        +1
        Уже посадили....
  • yehat2
    yehat2 Вчера, 09:52
    +3
    Навального есть за что судить - натворил он не мало. Но именно этот эпизод, за который его судят, абсурдный и с точки зрения логики, и с точки зрения законности.
    Я недоволен именно тем, что суд не скрываясь используют вне закона, плюя на закон и здравый смысл по своему желанию власти, зато исполняют идеально свои процедуры, которые ни разу не закон. Именно это лицемерие многих злит, а не то, что Навального судят.
    И это не единственная насмешка над законом - случай с Платошкиным не менее абсурдный, как и дело Фургала. Фургал при всём своём имидже тот еще упырь, как и Быков, но их привлекают к суду и репрессиям вне закона! Тогда, когда они не только не вредят обществу, а общество даже считает их полезными. Это же просто издевательство. И это только самые заметные дела, а сколько всего происходит втихую, сколько расправ проводит власть над людьми?
    Не забыли выселение людей перед Сочинской олимпиадой? Или собянинскую реновацию?
    Власть действует по принципу врагам(народу) закон и тяжелейшее налоговое бремя, друзьям - всё. Вот что бесит.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 10:51
      +1
      Цитата: yehat2
      Или собянинскую реновацию?

      Вы это не упоминание, зря... Вся остальная страна обалдевает- масквичам дают бесплатно взамен старого( вплоть до аварийного!!) новое, в этом же районе а то и на том же самом месте.. Но Масквичи выеживаются... Причем ладно - те где центр Москвы.как бы дорогое жилье, но там даже те нос воротят - от которых до Тамбова ближе чем до Кремля...
      1. yehat2
        yehat2 Вчера, 10:55
        -1
        москвичи выёживаются не зря, т.к. им зачастую предлагают хуже условия, сама реновация проводится с уплотнением и ухудшением окружения. Формальное улучшение качества жилья и обновление инфраструктуры далеко не всем компенсирует ухудшение других условий.
        Как говорится, начали за здравие, а в реальности на упокой.
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 12:20
          +2
          Цитата: yehat2
          хуже условия, сама реновация проводится с уплотнением и ухудшением окружения.

          Когда шесть лет тому назад у родственника поплыла по швам хрущевка- их расселили по комнатам и общагам. Он до сих пор ходит по судам и администрациям... Провинция.. Дом в прошлом году рухнул...

          Чем могут быть хуже условия в новом доме - чем в аварийном здании 70 летней давности????
          Если оно аварийное- так у нас и из центра бегут с песнями, лишь бы хоть что то перепало бесплатно..
          Вообще-то по справедливости было бы - предложили- отказались- поскольку все собственники дома - сами свой дом и спасайте ...
          А нет, им предлагают новой жилье не меньшей площади в том же районе.. Им "изменение окружения не нравится" видите ли....
          "Зажрались" - с позиции любого из 3,5 млн жильцов авариек по стране...
          1. yehat2
            yehat2 Вчера, 12:37
            +1
            им обычно предлагают не в их районе, а где-нибудь на отшибе и часто условия только по площади примерно равны, а остальные хуже. случаев, когда реновация выполняет свои условия, оказалось гораздо меньше, чем спекуляций. И далеко не всё жильё аварийное сносят в МСК.
            И это совсем другая ситуация в сравнении с плановой заменой аварийного жилья по стране.
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 14:30
              +1
              Цитата: yehat2
              им обычно предлагают не в их районе

              Ни разу не услышал - что в другом районе. Ни разу не слышал о привлечении прокуратуры за нарушение закона - в котором написано что "в этом же районе"...
              Случаи исков к администрации за нарушение закона есть?
              Цитата: yehat2
              И это совсем другая ситуация
              - чем? Хрущебы крепче- чем везде по стране? У них в массе срок эксплуатации 10 лет как истек...

              Вот про аварийки - правда. Перестали слава Богу! -показывать жильцов из ЦАО из аварийных домов- которых из этих авариек ядерным взрывом не выжгешь.... Они там на пепелище жить будут - лишь бы мульярды получить...
  • Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 15:06
    +1
    Никто ничего не просил, срок был назначен давно, а сейчас суд просто перевел условку в реальность.
  • Стропорез
    Стропорез 2 февраля 2021 19:17
    +8
    Цитата: SaLaR
    А приговор г-ну Навальному, предусмотрительно отправившему ату-списочек Байдену заблаговременно, как заявлено, собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.

    В этом списочке весьма "почтенные" люди ,все как один херои труда.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 2 февраля 2021 19:59
      +4
      Цитата: Стропорез
      все как один херои труда.

      Судя по ряхам, непосильного труда! good
      Они сами себя в угол загнали, выводя баблишко в Лондон, опасаясь перемен у нас, а перемены их и там достали! wassat
      1. Стропорез
        Стропорез 2 февраля 2021 20:25
        +15
        Цитата: Ингвар 72
        Судя по ряхам, непосильного труда!
        Они сами себя в угол загнали, выводя баблишко в Лондон, опасаясь перемен у нас, а перемены их и там достали!

        А этим упырям плевать на Россию и тем более на её народ, они тут на вахте, а там их злато, бабы и недвижимость, просто отлично будет если у них всё отберут.
        1. Svarog
          Svarog 2 февраля 2021 20:28
          +1
          Цитата: Стропорез
          Цитата: Ингвар 72
          Судя по ряхам, непосильного труда!
          Они сами себя в угол загнали, выводя баблишко в Лондон, опасаясь перемен у нас, а перемены их и там достали!

          А этим упырям плевать на Россию и тем более на её народ, они тут на вахте, а там их злато, бабы и недвижимость, просто отлично будет если у них всё отберут.

          Так и будет..но все не смогут к сожалению отобрать.. а вот то что отберут, они будут с нас компенсировать..
          1. Стропорез
            Стропорез 2 февраля 2021 20:38
            +10
            Цитата: Svarog
            Так и будет..но все не смогут к сожалению отобрать.. а вот то что отберут, они будут с нас компенсировать..

            выезд закроют, а тут глядишь и народный суд над ними подоспеет.
            у вити виксельберга уже 1, миллиарда уже заблокировали! Ждём следующих "путриотов".
  • marchcat
    marchcat 2 февраля 2021 18:33
    +3
    Запад, хочет слышать и видеть только то, что он хочет. Чего удивляться то.
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 18:40
      +2
      Цитата: marchcat
      Запад, хочет слышать и видеть только то, что он хочет.

      Чего сам срежессировал
  • svp67
    svp67 2 февраля 2021 18:33
    +16
    Да-да. Но больше того хочется узнать, как именно Алексей Навальный, нарушавший «условия испытательного срока», в той самой коме или сразу же после выхода из неё смог заниматься известным «дворцовым» фильмом.
    А мне вот интересно иное, как ШЕСТЬ РАЗ нарушивший эти "условия" человек спокойно разъезжал по России? Почему раньше не схватились? Глядишь и "отравления" ни какого не было бы
    1. nsm1
      nsm1 2 февраля 2021 19:18
      -9
      Он всё это делал по согласованию с АП
  • Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 18:35
    0
    Прачечную ему уже подготовили? Он, говорят, по трусам спец... Вот пусть годиков так на 20 любимым делом и займется.
    1. Azimut
      Azimut 2 февраля 2021 18:50
      0
      Навальный инструмент очернения России, точнее власти неугодной. Последовательно делая из РФ врага, который и в доме и снаружи нарушает то, что недолжно быть. А следовательно и примненить на врага оружие приемлемо . Ну как сегодня без раздутого военного бюджета, без врагов, хакеров, террористов? РФ те же методы использует.
  • Липчанин
    Липчанин 2 февраля 2021 18:38
    +2
    А Сергей Лавров призвал шведскую коллегу (она же – глава МИД страны-председателя ОБСЕ) обсудить ситуацию предельно честно

    "Предельно честно", это не для запада
    1. aybolyt678
      aybolyt678 2 февраля 2021 19:08
      0
      Цитата: Липчанин
      "Предельно честно", это не для запада

      Правда? - it is possible but more expensive smile
  • кин
    кин 2 февраля 2021 18:43
    -5
    Опять? Автор, вам надо было с прокурором вместе задавать свои вопросы Навальному на суде 2 февраля. Или хотя бы прокомментировать процесс.
    1. Комментарий был удален.
      1. Quadro
        Quadro 2 февраля 2021 19:39
        +3
        Цитата: Вождь краснокожих
        Автору не понравилось особое внимание к суду. Он даже эпитет подобрал:
        Проведём небольшой обзор того, с каким информационным упоением освещаются
        .

        А ты с упоением каждый раз тут стоишь горой за Украину и фашистов по твоей версии там нету. Держу в курсе - если тему педалируют, значит на нее заходят, не заходи и не пиши на эти темы - меньше шансов что будут публиковать.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих 2 февраля 2021 19:48
          -2
          А... Тот самый хам, который тыкает несмотря на замечания? Спасибо, что сохранили мой коммент. Так хоть люди крик души прочитают.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 2 февраля 2021 18:45
    +4
    "Оппозиционцфюрер", а "тик-токеры" и остальные булкотрясы это его гитлерюгенд.
  • Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин 2 февраля 2021 18:49
    +3
    Вот если бы мой сосед нарушил режим то в 24 часа отправился на кичу, или в Германии что-то вы нарушили- результат был бы тот же. Надо все таки более резче отвечать западным протеже
    а не в ступе толочь. Может тогда они бы не так себя нагло вели.
  • Mouse
    Mouse 2 февраля 2021 18:54
    +4
    Послушай западненскую прессу, и ежи с ними западненских политиков... и сделай ровно наоборт! yes
  • Роза Капоне
    Роза Капоне 2 февраля 2021 18:57
    -4
    И чего носятся с этим Навальным. Плевать на этого наймита тыщу раз.
    Неразумных детей жалко.
    В результате двух " митингов", я считаю, были выпороты младенцы. Да, в любые времена подростки бегут на митинги, потому что это бунт против взрослых, которые, как они максималистски считают, живут неправильно. И только дети всегда знают, как лучше. Понятно, что властям и омоновцам, тоже мужикам, плевать на подростковую психологию, они даже заморачиваться не будут, когда крутят тинейджеров.
    Дети поперлись на митинг не потому что Навальный. Мы же ,тожеходили смотреть на Белый дом в 91-м: "Клево! Интересно! Танки!»
    Теперь власти ломают жизнь ЦЕЛЫМ СЕМЬЯМ неразумных деток ,превращая сотни людей разного возраста в идейных
    революционеров, которым нечего терять.
    1. Егоза
      Егоза 2 февраля 2021 19:12
      +2
      Цитата: Роза Капоне
      Теперь власти ломают жизнь ЦЕЛЫМ СЕМЬЯМ неразумных деток ,превращая сотни людей разного возраста в идейных
      революционеров, которым нечего терять.

      Ах-ах-ах! Онижедети! Мы это на Украине проходили. И как же семьям жизнь сломали? Всю семью посадили? Родителей с работы уволили? И какие это "идейные революционеры?" Программу или их идеи озвучить можете? И, знаете, нет теперь таких, кому совсем уж "нечего терять". СССР все таки оставил хорошую основу.
      1. Роза Капоне
        Роза Капоне 2 февраля 2021 19:58
        -7
        Цитата : Егоза (Елена)
        Сегодня, 19:12" Ах-ах-ах! Онижедети! Мы это на Украине проходили. И как же семьям жизнь сломали? Всю семью посадили?"
        Елена,почитайте сегодняшний МК "Задержанная на Пушкинской старшеклассница попала в кошмарную историю
        Многодетная мать-одиночка: "Моей дочери сломали будущее"
        И хочется на ваше неостроумное шаблонное ёрничанье ,ответить словами Бабы Яги -Георгия Милляра :
        "Не штаны виноваты,что их обосрали".
        Тошно смотреть как термиты планомерно с 1991 г. разворовывают страну и убивают население.(500 000- типа официально. За год.)
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 11:08
          +1
          Цитата: Роза Капоне
          Многодетная мать-одиночка: "Моей дочери сломали будущее"

          Мать одиночка- ОБЯЗАНА знать что митинги против власти(абсолютно любой!!!) - это всегда проблемы. Могущие стать смертельными...
          Действия охраны Капитолия- застреливший женщину- полностью оправданы, все в рамках закона...
          Действия властей в Тян АН мэне- тож давно исторический факт
          В Нидерландах топтали конной полицией митингующих..
          Абсолютно разные страны, ежели что... Но принципы одни и те же...
          С чего она взяла - что ей/ детям на митингах льготы будут?? "Онажемать!!"?
        2. гильза
          гильза Сегодня, 06:55
          0
          Сломали будущее. Дочка пошла ломать государство,а ей в замен будущее сломали... Не руку или ногу, как во Франции к примеру,а будущее. Нет,будущее у нее точно было,все распланировано,все согласно собственных сил. Хотя постойте... Она все распланировал,а потом пошла ломать это самое будущее,получается так? Неразумное дитя ещё до конца не осознавало... Тогда чего ей там ломали,если не осознает? Или у нас теперь настолько хорошо,что можно пойти пошатать ситуацию,а потом к примеру чиновником стать?
          Жесть. Ничего в мире не стоит слезинки ребенка. Сирия, "химатака",детские глазки,50 томогавков. Вот такая вот нынче рефлексия.
          Мы не имеем право идти по пути Голливуда, наделяя детей своих атрибутами прямого зла,но и разменивать большое общее на частное необходимо с огромной опаской.
  • Старый Хрен
    Старый Хрен 2 февраля 2021 18:58
    +4
    У какого олигарха полтора миллиарда заморозили в западных банках? И чего? Его Запад заставлял вывозить деньги из России? Так это один олигарх. А их там полк усиленного состава. И чё?
  • ААК
    ААК 2 февраля 2021 19:14
    0
    Дружные осуждающие и бичующие комментарии коллег абсолютно понятны и справедливы, но вопрос в том, что реальный информационный вес России в западном медийном пространстве - это величина, стремящаяся к нулю, отсюда и абсолютно ые и однобокие комментарии "оттуда"...
    1. ААК
      ААК 2 февраля 2021 19:16
      -2
      Как всегда, особая благодарность модераторам портала....:))
  • blackcat
    blackcat 2 февраля 2021 19:19
    +2
    Какое-то у поляков позднее зажигание , вроде как уже немцы выяснили что 3Д мультик снят у них на американские деньги , ан нет фильма , почти документальная , прям как дети ...
  • Revival
    Revival 2 февраля 2021 19:28
    +2
    "предусмотрительно отправившему ату-списочек".

    А кто знает где список глянуть можно?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 2 февраля 2021 20:01
      -1
      Цитата: Revival
      А кто знает где список глянуть можно?

      В Форбс! wink
      П. С. Кстати там почему то Потанина нет. Не поэтому ли к нему сегодня с прокуратуры в офис приходили?
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак 2 февраля 2021 19:38
    -3
    Послы стран НАТО подтянулись... Напоминает заговор послов или “Дело Локкарта” против Советской России 1918 года.
    Только теперь открыто вмешиваются во внутренние дела суверенной РФ.
    -------
    Более 100 лет назад заговорщики предстали перед судом, проходившем при большом стечении публики с 28 ноября по 3 декабря 1918 году. В приговоре суда указывалось, что действия западных послов были связаны с «циничным нарушением элементарных требований международного права и использованием в преступных целях права экстерриториальности». Непосредственные участники заговора британские дипломаты Б.Локкарт и С.Рейли, французский генконсул в Москве Гренар и французский разведчик полковник Вертамон были заочно приговорены к смертной казни за совершённые преступления. Три других дипломата-заговорщика были ещё до суда высланы из страны.

    Когда, в связи с высадкой десанта в Мурманске в мае 1918 года, иностранные дипломатические миссии из Вологды переехали в Архангельск, в помещении французского представительства чекистами были обнаружены документы, свидетельствовавшие о причастности западных дипломатов к мятежу Савинкова в Ярославле. Из документов также следовало, что Запад планирует свергнуть руками контрреволюции советскую власть и арестовать советское правительство во главе с Лениным. В случае успеха перевороты предполагалось поставить у власти в России правительство, которое возобновило бы военные действия против Германии и её союзников.

    В поле зрения чекистов попали попытки британского разведчика Брюса Локкарта установить контакты с латышскими стрелками, несущими охрану Кремля и других важных объектов в Москве. Глава ВЧК Ф.Дзержинский поручил противодействовие этим замыслам своему заместителю Я.Петерсу. Чекистами был подставлен Б.Локкарту командир дивизиона латышских стрелков Я.Берзинь, через которого удалось выяснить, что в заговоре активно участвуют также британский военно-морской атташе в Петрограде Ф.Кроми, британский разведчик Дж.Хилл, на которого возлагалось проведение террористических акций, а также французский генконсул в Москве Гренар, руководитель французской военной миссии генерал Лавернь и его заместитель полковник Вертамон, американский генконсул Пул и агент американской разведки Каламантиано.

    Чекисты постепенно выяснили масштабы заговора и выявили его участников. Но 30 августа 1918 года был убит председатель Петроградской ЧК М.Урицкий. В тот же день было совершено покушение на Ленина.

    На следующий день чекистами был произведён обыск в здании бывшего британского посольства в Петрограде, а также в дипломатических представительствах других стран Запада. При обыске были найдены изготовленные британской разведкой фальшивки о «германском золоте» для большевиков и сфабрикованная «тайная переписка» советсокго правительства с Германией...
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак 2 февраля 2021 19:50
      -2
      "Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - написала в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

      Она напомнила, что "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан, и даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации".
      "Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется", - заявила Захарова.
      1. Revival
        Revival 2 февраля 2021 22:34
        +1
        Вы когда ее цитируете, прошу вас, не пишите что это сказала Захарова.
        Всю мысль убивает цитата человека открыто делящего граждан России на сорта достойных и недостойных, по принципу "богатства и связей"
        1. гильза
          гильза Сегодня, 07:03
          0
          Я щас конечно "прозвучу как пустое ведро по лестнице", но где Захарова по предложенным у вас атрибутам народ поделила? И когда? Это ведь важно? Это второй по значимости пресс-секретарь. Конкретный "признак власти". Помогите освежить память,если конечно для вас это будет не сложнее чем в кавычки что то взять. Если сложнее,то я пойму-тпуд есть труд.
  • Владимир61
    Владимир61 2 февраля 2021 20:01
    0
    Чем бы суд не окончился, важно то, что зная о том, что вся эта эпопея с возвращением была инициирована для провокации и продолжения нападок на Россию, не побоялись усиления давления и возможных санкций! Не прикрыли рот, как многими ожидалось, "тряпочкой", а открыли судебный процесс!
  • zenion
    zenion 2 февраля 2021 20:07
    -1
    Осужденному нужно посидеть, попилить и на свободу с чистой совестью.
  • Avior
    Avior 2 февраля 2021 20:28
    -2
    Навального только что отправили в колонию на 3,5 года
  • sevtrash
    sevtrash 2 февраля 2021 20:45
    -1
    Навальный, Навальный... И что сделал - фильм о дворце. Мутноватый дворец такой, друг сами знаете кого взял его принародно на себя как гостиницу. Однако она по всем атрибутам тянет именно на дворец. Ну да ладно, с этим дворцом, хотя осадочек остался.
    А тут вот вроде рекорд поставлен - взятка депутатом думы Белоусовым в 3 миллиарда. Рублей правда. Еще и губернатор был замешан. Предыдущий рекорд полковника МВД в 1,4 миллиарда побит! Конечно, таких еще скрытых талантов немало, наверное даже и много, а может и слишком много. На их фоне и дворец может стать гостиницей. Там распил, здесь распил, какая разница в конце-концов.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 11:42
      0
      Цитата: sevtrash
      На их фоне и дворец может стать гостиницей. Там распил, здесь распил, какая разница в конце-концов.

      1934 год....времена Сталина..
      Совещание Наркомата связи с участием прокуратуры...
      ".......Только в Московском управлении за 1933 год выявлено хищений переводов на 1,4 млн...... "
      Танк Т-34 был еше не серийный, т-28 стоил около 300 000.
      Итого- грубо 5 танков сперли почтовики...
      Сколько Т-72 сейчас стоит? Умножить на 5 и вы с удивлением узнаете- что при Сталине сперли эквивалент нескольких миллиардов нынешних рублей....
      Можно использовать любые другие способы пересчета- но цифры все равно сумасшедшие( партмаксимум Сталина- 600 рублей)
      Не олигархи, нет... Банальные почтовые служащие в 1(!!!!) управлении... А там была еще Сибирь и средняя Азия wassat lol

      З. Ы. Это к вопросу о "кровавом диктаторе" И страшном УК 1926 года...
      Не боялся народ отчего-то...
      1. гильза
        гильза Сегодня, 07:10
        0
        Это традиционный вид спорта. Я бы сказал элемент административного сознания. И изменить его нельзя. При Сталине это привело к началу регулярных чисток. Пик пришелся на 37ой. И его очень запомнили. К тому же мели той метлой довольно усердно не разбирая особо. Ибо "метла" то же тешила чье то альтерэго,как и стянутые рубли у коррупционеров.
        И бесполезно бороться. Но бороться необходимо. Победить нельзя,но воевать нужно. Иначе смерть общества. Ведь это же новое дворянство,охолапливающее население. Не бороться-и это станет его открытой функцией. Методы надо менять и менять каждый раз.
  • faterdom
    faterdom 2 февраля 2021 20:51
    0
    Дали 3,5!
    Наши власти исполнили Законы нашей страны, а не "звонки Меркель".
    Поздравляю, это обнадеживает!
  • Tagan
    Tagan 2 февраля 2021 21:01
    -4
    Цитата: Svarog
    У меня вопрос один..когда в России будет соблюдаться закон?

    Начните с себя, правдолюб. За многочисленные фейки свои ответ держать готовы?
  • Tagan
    Tagan 2 февраля 2021 21:03
    +1
    Цитата: faterdom
    Дали 3,5!
    Наши власти исполнили Законы нашей страны, а не "звонки Меркель".
    Поздравляю, это обнадеживает!

    Для изменника Родины такой срок как подарок судьбы.
  • Radikal
    Radikal 2 февраля 2021 21:21
    +3
    Автор не оригинален - ну ладно, Запад нам не друг уже лет 800, или больше, тоже мне секрет Полишинеля. Любопытно другое, а чего бы автору российскую публицистику не прокомментировать, для равновесия так сказать мнений? Например вот эту -
    https://publizist.ru/blogs/108265/38365/-
    Или Заратустра не позволяет? lol
  • iouris
    iouris 2 февраля 2021 21:26
    0
    Шо, и ГУЛАГ развалили?
  • Майя
    Майя 2 февраля 2021 21:56
    0
    !и до1800г государство всегда ограничивало свободы,конкуренции,вмешивалось,-ется,пресекало,-ет,закрывало,-ет,разоряло,-ет,преследовались,-уются эксперты.так повелось,так ведется.еспч,международный суд принял обращение(!?!),положительно разрешил обращение навального(мгновенный перевод,др,др),но не для всех так(!не для вобязанных,профбольных,профоблученных,др!).и.прошедшие предъявления,сроки,др,..:всЕ может быть раскручивая+полномочий с каждым годом больше..
  • Майя
    Майя 2 февраля 2021 22:07
    0
    (?военное положение,военное время:выездные военно-полевые скоропалительные гражданские суды).лютая цыганщина(не в обиду.извините)этот многоперестроечный дворец цпутина.
    1. iouris
      iouris 2 февраля 2021 22:22
      +1
      Приведите в порядок сознание. В этом никто Вам не помощник. Потом займитесь орфографией.
    2. гильза
      гильза Сегодня, 07:13
      0
      Первый раз узрел прямой Гугл перевод мыслительной деятельности! Как тебе такое ,Илон Маск?
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:05
    -1
    Уже на подходе новая статья о призыве к насилию.Не мне судить об этой статье.Но я бы подвел к этой статье неразумные высказывания известных людей,которые раздражают и будоражат общество.Для многих любая Сеть служит для регистрации на какой нибудь сайт.И не больше.И то,что там творится мне например до лампочки. А вот такие глупые заявления идут в широком формате.
  • vavilon
    vavilon Вчера, 09:57
    -1
    Никак не могу понять ,почему сейчас предателей и провокаторов называют оппозиционерами !
    В таком случае такие как Власов, Троцкий и им подобные в современном мире будут оппозиционеры !?
  • svoit
    svoit Вчера, 10:12
    +1
    Цитата: Every
    Уголовное дело возбудили по инициативе французской компании "Ив Роше", он и его братец-кролик кинули французов на 30 млн.,

    Вроде всего то на 19, меньше десятки на нос, дело было политическим, потому и засудили, не лез бы в политику, сейчас бы уже сотни млн. Наворовал. Именно по политическим мотивом это дело возбудили.
  • Growlers
    Growlers Вчера, 11:22
    +2
    Чему удивляться? Все средства СМИ в Европе принадлежат американцам. Профанация образования с параллельной промывкой мозгов налажена и отрегулирована на американской нации. Недооценивать эту систему преступно. За какие то 20 лет в Украине эта система сотворила толпу полуграмотных национально озабоченных рагулей, не воспринимающих никаких других внешних раздражителей
  • adler87
    adler87 Вчера, 11:47
    +1
    Когда это он по всему миру летал и кушал лобстеров? Тут поподробней. Статей так себе, гулаговская.
  • voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 12:29
    0
    Последняя надежда?
  • Роман123567
    Роман123567 Вчера, 13:40
    0
    Да-да. Но больше того хочется узнать, как именно Алексей Навальный, нарушавший «условия испытательного срока», в той самой коме или сразу же после выхода из неё смог заниматься известным «дворцовым» фильмом.


    Как можно нарушать что либо, находясь на лечении..
    Его кто за границу вообще выпустил??)

    Ну а касаемо Дворца.. уж точно не Навальный запускал коптеры, чертил схемы дворца, и фоткал лядей и дочек Путина..
    Этим расследованием занимались различные журналисты, и не одну неделю..
    Всё, что сделал Алёша - зачитал по бумажке на камеру результаты.. да и то неизвестно - в какой период это было сделано..

    Собственно, автор надуманный предлог озвучил..


    При этом г-жа де Грааф почему не пишет о протестах в самих Нидерландах

    Для этого есть Соловьев с Киселёвым..

    Даже сам автор статьи почему-то не обвиняет в предвзятости собственных журналистов.. а вот нидерландские ему больше интересны..


    Странный какой-то дворец. В нём же никого нет.

    Интересно, кого это удивило??)
    Вот если бы дворец строил Криштиану Роналду - было бы реально странно.. нафига 20 лет заниматься чем-то, где и пожить не успеешь.. закончили бы давно уже, и заселились..
    С Путиным ситуация совершенно иная.. 20 лет назад он и сам не думал, что засидится в Кремле на всю оставшуюся жизнь.. Тогда "домик на счастливую старость" был очень нужен.. А сейчас уже в Кремле прописка до гроба.. оттого и "В нём же никого нет." .. Выкинуть не выкинешь.. бросить жалко.. Вот и строят..))


    здравые мысли представителям прогрессивной Европы

    Говорит, что это охраняемый дворец. Но тогда как же он туда вошёл?
    И где тут здравая мысль??)
    Кто и куда вошёл?? Несколько фоток рабочих за десяток лет?? Планы и схемы от одного из подрядчиков?? Это прям настолько невозможно??
    Или Навальный там по экскурсии ходит??
    Этот "представитель прогрессивной Европы" мелет чушь, а автор ему кивает головой, как болванчик..
    1. гильза
      гильза Сегодня, 07:18
      0
      Вот про что ответ то? Все плохо и поэтому Леха прав? Нет не прав. И перечисление это "контраргументов" по пунктикам от лукавого. Ни разу не аргументы. И на половину не контр-. Боритесь боритесь с оголтелой пропагандой. Усиливайте эффективность своих ходов и искусство подачи.
  • Угахан
    Угахан Вчера, 17:43
    -1
    Сталин с Лениным тоже по
    ссылкам и пересылкам
    катались.....
    Да и другие революционеры
    тоже.....
    Вот так выковывались
    вожди СССР.
    Ну А.Навальный так и вторым
    Сталином глядишь и станет.