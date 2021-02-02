ГУЛаг уже не тот. По страницам европейской прессы о «деле Навального»

Подавляющее большинство западных изданий на своих первых полосах освещают судебное заседание, которое проходит в отношении Алексея Навального в Москве. В прессе стран Евросоюза в плане подачи информации царит удивительное единодушие. Оно и понятно – писать о внутренних проблемах, включая разгоны мирных демонстрация с применением полицией спецсредств в Нидерландах, Франции, Германии – моветон, зато «перемыть кости» России и российскому правосудию – самое то.
Проведём небольшой обзор того, с каким информационным упоением освещаются события в Мосгорсуде западными изданиями, а также того, какие комментарии оставляют читатели этих изданий (для тех, которые вообще позволяют свои материалы комментировать).
По страницам европрессы о «деле Навального»
Немецкое издание Die Zeit сообщает своим читателям, что судебные слушания связаны с уголовным делом, по которому Навальному инкриминировали отмывание денег. При этом немецкая газета сразу же добавляет, что сам Навальный назвал дело «политически мотивированным и с ним согласился ЕСПЧ».
Называя Навального «Oppositionsführer», Die Zeit пишет, что уголовное преследование «связано со множеством разоблачений, которые оппозиционер делал в отношении высших должностных лиц России».
Некоторые комментарии немецких читателей к этому материалу в Die Zeit.
DingoEurope
Всё как раньше с ГУЛагом… Больше ничего не нужно знать о российской правовой системе.
Действительно… Настоящий «ГУЛаг» - с несколькими-то условными сроками, при которых, оказывается, можно летать по всему миру, включая отдых под пальмами и откушивание лобстеров. Борьба с коррупцией же... Можно отправляться «на лечение» при закрытых вследствие пандемии коронавируса границах. При таком подходе к трактовкам «условки» вопросы к российской фемиде действительно возникают, только совсем иного плана…
ГУЛаг уже не тот...
sugarvision
Нарушение условий испытательного срока для лежащего в коме отравленного Навального идет вразрез с любым чувством справедливости. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает прокурор.
Да-да. Но больше того хочется узнать, как именно Алексей Навальный, нарушавший «условия испытательного срока», в той самой коме или сразу же после выхода из неё смог заниматься известным «дворцовым» фильмом. А то ведь в своих же интервью, когда нужно, он твердит о коме, а когда не нужно – о подготовке того самого фильма «с видами Геленджика».
В нидерландском издании NOS заявлено, что «в поддержку Навального 31 января вышли люди по всей России».
Из материала обозревательницы Ирис де Грааф:
Это были крупнейшие протесты в России за многие годы. Выходили и молодые, и пожилые люди. Несмотря на то, что можно потерять работу, они всё равно выходили.
При этом г-жа де Грааф почему не пишет о протестах в самих Нидерландах, а также о том, как через отсиживающихся в Европе представителей «элитного клуба Навального» на протесты в России зазывали даже детей. Но, как я понимаю, «это другое»...
С поздним зажиганием польская газета Wirtualna Polska сегодня решила рассказать своим читателям о «дворце под Геленджиком» и фильме, за который якобы и судят оппозиционера Навального. В статье повторяются известные цитаты об «аквадискотеке», «винной комнате с видом на море» и «подземном бункере». Польский автор снабжает статью вырезками графики из ролика Навального (того самого – созданного то ли во время комы, то ли сразу после выхода из неё…) На что польские читатели замечают:
Странный какой-то дворец. В нём же никого нет.
Другие комментарии к тому же материалу:
Oko:
Дворец Путина был снят, когда над ним пролетали дроны Навального. Так как же бесполётная зона? Если бы это был дворец Путина, думаю, там муха бы не пролетела, а не то, что дроны.
Renia
Говорит, что это охраняемый дворец. Но тогда как же он туда вошёл? Попахивает обычной ложью.
То есть здравые мысли представителям прогрессивной Европы в этом плане всё же не чужды - это следует констатировать.
В прессе Швеции решили напомнить, что глава МИД Швеции прибыла в Москву, где в беседе с Сергеем Лавровым подняла вопрос «политического преследования Навального». Но в прессе Швеции промолчали о предложении, исходящем от главы МИД России. А Сергей Лавров призвал шведскую коллегу (она же – глава МИД страны-председателя ОБСЕ) обсудить ситуацию предельно честно. Сергей Лавров отметил, что всё происходящее с Навальным и вокруг него, очень напоминает инсценировку, которая идёт для продвижения антироссийской позиции на международной арене, и к этой позиции пытаются подключить разные страны, включая Швецию. Глава МИД РФ отметил, что до сих пор ни Германия, ни ОЗХО так и не предоставили конкретных документов, где было бы не просто сказано, что Навальный «был отравлен «Новичком», а предоставлены конкретные доказательства применения боевого отравляющего вещества.
Но только глава МИД Швеции, как и другие её евроколлеги, прекрасно об этом знает. Задача у них совсем другая, и для её достижения никакая доказательная база не нужна – тут просто: чем громче крикнешь…
А приговор г-ну Навальному, предусмотрительно отправившему ату-списочек Байдену заблаговременно, как заявлено, собираются вынести в 20:00 мск сегодня - 2 февраля.