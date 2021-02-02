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Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной

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В американских СМИ вышла статья, в которой рассматривается «реальная перспектива столкновения ядерных держав». Пишет об этом Билл Гертц из The Washington Times. Статья Гертца является откликом на материал американского адмирала Чарльза Ричардса, вышедшей в научном журнале института ВМС США.


Американский адмирал пишет, что на первом этапе после окончания Холодной войны казалось, что сама возможность ядерного столкновения осталась позади. Но, как добавляет Ричардс, теперь уверенность в этом сошла на нет.

Из материала:

В прошлом уже остаётся сама надежда на то, что ядерный конфликт невероятен.

Американский адмирал отмечает, что ситуация идёт по такому пути, при котором вполне возможной становится ядерная война с Россией или Китаем. Ричардс отмечает, что если не предпринимать никаких мер, то дело дойдёт до применения ЯО. Адмирал пишет, что это может произойти, если вооружённые конфликты с применением обычных вооружений будут напрямую угрожать противникам США (речь о Китае и России). При этом адмирал не уточняет, какие именно конфликты он имеет в виду.

Ричардс:

Я предлагаю сменить концепцию, которую Пентагон используется сегодня. От тезиса о невозможности ядерной войны перейти к тезису о том, что ядерная война стала реальной перспективой.

Если концепцию переформатировать таким образом, то, как пишет американский военный эксперт, это «поможет Пентагону лучше реагировать на возможные вызовы, в том числе и на те, которые однозначно угрожают самому существованию Соединённых Штатов Америки».

В The Washington Times отмечают, что ещё лет 10-15 назад само обсуждение вопроса вероятной ядерной войны показалось бы «конспирологией и игрой больного воображения». Но сегодня такое стало возможным.
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116 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ФЕОДОР
    ФЕОДОР 2 февраля 2021 18:54
    +29
    Ну да , ну да ! Кто ж ишшо бомбардировки то ядерные проводил !
    1. marchcat
      marchcat 2 февраля 2021 19:05
      +18
      Да и конфликтов на земле разожгли, будь здоров сколько...
      1. krot
        krot 2 февраля 2021 21:56
        +19
        И у кого-то есть еще сомнения, что нам нужны Посейдоны, Ярсы и Авангарды?
        Разоружаться хотите? Зачем оружия столько? По моему ответ очевиден.
        1. ВАШ
          ВАШ Вчера, 03:37
          -3
          Ответ то очевиден, но вы посмотрите реалии. Нашу Армию все больше и больше сокращают. Согласно доктрине численность Армии в мирное время - 1 300 000 человек. В настоящее время менее 900 000.
          Не понятны такие сокращения.
          1. krot
            krot Вчера, 06:54
            +10
            Ответ то очевиден, но вы посмотрите реалии. Нашу Армию все больше и больше сокращают.

            А вы хотите, чтобы вернулись времена миллионных армий? ) По моему современность требует унификаций и модернизаций. Незачем расточать бюджетные деньги не эффективно! Или вы хотите упрекнуть Шойгу в некомпетентности? По моему самый "здравый" министр обороны за десятилетия! Он знает, что делает.. И если и убыло где-то в количестве, значит прибудет в качестве, за те же деньги! Так и надо! У нас бюджет не резиновый и доллары мы тоже не печатаем, как некоторые..
            1. ВАШ
              ВАШ Вчера, 07:10
              -10
              Слабенькая отговорка.
            2. басмач
              басмач Вчера, 10:48
              -1
              Из 900 тыс. Сухопутчиков около 600. Из них около 200 тыловые службы. 400 распределены по стране. Даже если на западном направлении 300- надолго ли их хватит? Максимумнеделя. Любое оружие делается для уничтожения противника, а не для парадов.
              1. гильза
                гильза Вчера, 17:08
                +2
                Против кого на долго хватит? Там 6ти миллионный Вермахт на границе? Не штыки считать надо. Иначе Кнр нас просто переписью населения победит.
          2. Пиджак в запасе
            Пиджак в запасе Вчера, 07:37
            +4
            Цитата: ВАШ
            Нашу Армию все больше и больше сокращают.

            Да как бэ уж лет 300 известно, что воюют не числом, а умением.
            1. ВАШ
              ВАШ Вчера, 10:43
              -2
              Есть еще одна - Бог любит большие батальоны.
              1. гильза
                гильза Вчера, 17:08
                0
                Помогла пословица автору?
                1. ВАШ
                  ВАШ Сегодня, 03:13
                  0
                  Побеждает всегда тот у кого армия больше, лучше вооружена
                  1. гильза
                    гильза Сегодня, 04:06
                    0
                    Суворов,Кутузов? Или просто времена другие были? Можно и дальше . Севастополь в Крымскую, Гурко на Шипке. Учтем может мотивацию слегка? Причем Кутузов и Суворов это постоянное превосходство в силах и вооружении у противника. Среднеазиатский поход Скобелева и экспедиция Линевича-подавляющее превосходство в живой силе.
                    Нет,разумеется нет смысла делать ставку на мотивацию и гений командования . Эти факторы из разряда "благословления небесного". Армией нужно заниматься. Держать контракт, прогонять срочников,вооружать и обучать. Стараться обеспечить себе возможность развертывания этих "больших батальонов". Одна ко ж воспитывать своих граждан защитниками то же штука необходимая .
                    1. ВАШ
                      ВАШ Сегодня, 05:04
                      0
                      Вот когда будем воевать таким же оружием, тогда действительно это будет актуально.
                      Реалии сегодняшнего дня Сирия бармалеев в десятки раз больше чем наших и нельзя им отказать им в самопожертвовании, фанатизме, но у нас современная техника. Итог вам рассказать?
                      Недавний конфликт в Карабахе. У азербайджан техника оказалась получше и армия побольше. Итог вам рассказать или сами знаете.
                      В сети есть видео когда наши спецназовцы уничтожают бармалеев, ночь, темно бабах и отряд раз в пять превышающий по численности наших уничтожен. Есть видео из Ирака. Вертолет с электронно-оптической аппаратурой расстреливает отряд иракской гвардии. Прилетела смерть ниоткуда.
                      Такие вот примеры.
                      Победит тот у кого больше армия и лучше вооружение.
                      1. гильза
                        гильза Сегодня, 05:22
                        0
                        Больше или лучше оснащена и мотивированна? Про бармалеев же только что? Или больше в деньгах? Давайте в понятиях определимся. Я считаю приоритетом обученность,качество вооружения и мотивацию. Численность в настоящее время может не играть решающей роли.
        2. AlexG83
          AlexG83 Сегодня, 01:53
          0
          Цитата: krot
          И у кого-то есть еще сомнения, что нам нужны Посейдоны, Ярсы и Авангарды?
          Разоружаться хотите? Зачем оружия столько? По моему ответ очевиден.

          Для школьников скачущих на улочке, требующих колониального рабства для страны, это не очевидно.
    2. Гражданский
      Гражданский 2 февраля 2021 19:21
      -23
      Где пруф? Статью нигде не нашел. Нет понимаю нам нечего терять, а Китай с США, особенно КНР который только только богато и счастливо зажил, с чего воевать станет? В больном уме дешевого пропагандиста разве только. laughing
      1. Undecim
        Undecim 2 февраля 2021 19:45
        +15
        Статья тут.
        https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/1/charles-richard-us-strategic-command-chief-nuclear/
        1. keeper03
          keeper03 2 февраля 2021 20:10
          +12
          Перевод с www.translate.ru
          Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией и искать новые способы сдерживания использования обеими странами новых передовых стратегических вооружений, предупреждает командующий Стратегическим командованием США в крупном новом обзоре глобального баланса ядерных сил.

          Адмирал Чарльз Ричард, пишущий в текущем номере американского журнала Naval Institute Proceedings, дал тупую и подробную оценку тому, что роскошь жизни в эпоху после холодной войны, когда прямой вооруженный конфликт с конкурирующей ядерной державой был невозможен, закончилась.

          "Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с ядерным оружием, если они считают, что потеря обычных вооружений будет угрожать режиму или государству", - написал четырехзвездочный адмирал.


          Позвольте спросить, а кто у нас мастер региональных конфликтов !?! angry Сидите там у себя за лужей и не высовывайтесь - не будет никаких конфликтов !!! am
          1. Гражданский
            Гражданский 2 февраля 2021 20:44
            +3
            Цитата: keeper03
            что потеря обычных вооружений будет угрожать режиму

            Вот это дело, спасибо. Теперь ясен смысл статьи полностью.
            1. ccsr
              ccsr 2 февраля 2021 20:53
              +16
              Цитата: Гражданский
              Вот это дело, спасибо. Теперь ясен смысл статьи полностью.

              Смысл статьи один - адмирал еще на службе, и запел старую песню на новый лад. Но как уволится со службы, сразу запоет другую арию, что мир должен избежать ядерной катастрофы. В общем очередная пустышка для гражданских людей, ничего интересного в ней нет.
              1. Комментарий был удален.
        2. Удав КАА
          Удав КАА 2 февраля 2021 23:10
          +16
          Цитата: Undecim
          Статья тут.

          Коллега, огромное спасибо за ссылку. Познакомился с первоисточником и понял, какую ЛАЖУ нам здесь подсунули! Выхватили фрагмент и извратили смысл статьи командующего Стратегическим командованием США ! А это фигура, между прочим.
          А между тем, 4-х звездный адмирал говорил о вполне реальных вещах:
          - если при применении обычного оружия РФ или КНР будут проигрывать и станет угроза их территориальной целостности, они применят ЯО, к чему ВС США не готовы;
          - военные США продолжают готовиться к войнам эпохи ХВ, а они стали иными. Выдвинут термин "междоменные угрозы".
          - Китай и РФ агрессивно перевооружаются, что бросает вызов лидерству США, поэтому янки придется "принять перчатку конкуренции великих держав с НАШИМИ ЯДЕРНЫМИ КОЛЛЕГАМИ".
          - Китай -- "стратегический Пэр" Он продолжает делать "технологические скачки" во всех областях (!). Новый дальний б-к, ГЗО, космические и противокосмические системы, в ближайшие 10 лет удвоит ядерный потенциал...Кибератаки и угрозы в космосе.
          Ричард указывает на "пассивность перед ОТРЕЗВЛЯЮЩИМИ китайскими и российскими стратегическими угрозами."
          - РОССИЯ "агрессивно модернизируется", на 70% имеет современное оружие: ГЗО, торпеда с ЯБЗ, современные БР и КР, противокосмическое оружие...
          А нам пытаются втюхать агитку политпросвета эпохи Л.И. Брежнева, представив Командующего СТРАТКОМом недоумком...Таких в верхних эшелонах Пентагона -- нет.
          Поэтому: чтобы победит, противника нужно знать и уважать достойных визави...
          АГА.
          1. Undecim
            Undecim 2 февраля 2021 23:13
            +6
            Познакомился с первоисточником и понял, какую ЛАЖУ нам здесь подсунули!
            Должен Вам заметить, что это происходит уже давно и регулярно. Контент раздела "Новости" строится исключительно по такому принципу.
          2. 210окв
            210окв Вчера, 11:15
            0
            Коллега, я надеюсь что те, которые "не дураки" прекрасно понимают всю опасность для них самих же любую войну с нами, даже чужими руками.
            1. Удав КАА
              Удав КАА Вчера, 15:43
              +1
              Цитата: 210окв
              те, которые "не дураки" прекрасно понимают всю опасность для них самих же любую войну с нами, даже чужими руками.

              Дмитрий, hi
              Конечно же понимают. Поэтому Ричардсон в своей статье советует генералитету, приближенному к политикам, реально смотреть на вещи и просит ... провести модернизацию сил. Природа никуда не делась: вывод о том, что Штаты теряют лидерство толкает его к наращиванию военных мускулов. Но главное -- он указывает на угрозу со стороны Китая, называя его "стратегическим Пэром"!
              И это, пожалуй, главное.
          3. ccsr
            ccsr Вчера, 11:56
            0
            Цитата: Удав КАА
            А между тем, 4-х звездный адмирал говорил о вполне реальных вещах:
            - если при применении обычного оружия РФ или КНР будут проигрывать и станет угроза их территориальной целостности, они применят ЯО, к чему ВС США не готовы;

            Несколько странным выглядит ваш комментарий:

            Цитата: Удав КАА
            А нам пытаются втюхать агитку политпросвета эпохи Л.И. Брежнева, представив Командующего СТРАТКОМом недоумком...Таких в верхних эшелонах Пентагона -- нет.
            Поэтому: чтобы победит, противника нужно знать и уважать достойных визави...


            И как после этого его назвать - ну скажете честно, разве он не недоумок, который серьезно рассказывает о таком сценарии, где мы начинаем войну против США обычными вооружениями, или же американские танки начнут наступать из Прибалтики. Где вы лично, на каком совещании слышали что мы будем воевать с США обычными вооружениями и без применения ЯО? Я такого в своей жизни не помню, даже на уровне группы войск. Следуя вашему заявлению, что недоумков в верхних эшелонах Пентагона нет, то с какой стати они должны верить, что мы будем с ними воевать только обычными вооружениями?
            Т.к. я не верю что он нёс отсебятину, то подозреваю что его слова лишь очередной пропагандистский маневр в свете раздела военного бюджета или попыток его увеличения. Ничего умного с военной точки зрения в его словах нет, и поэтому я считаю что это очередная пустышка, никак к нам не относящиеся. Ознакомился, и сразу информационный в мусор - в моё время так работали.
            1. Удав КАА
              Удав КАА Вчера, 16:21
              0
              Цитата: ccsr
              где мы начинаем войну против США обычными вооружениями,

              Да вроде бы такого не писал... Писал про "ведение БД ОБЫЧНЫМ оружием", а кто первый, кто последний -- Ричард в своем опусе умышленно не указывал. Я всего лишь рецензировал его статью.
              Где вы лично, на каком совещании слышали что мы будем воевать с США обычными вооружениями и без применения ЯО? Я такого в своей жизни не помню, даже на уровне группы войск.
              Я лично -- не слышал. Более того, всегда был вариант с применением СБП... Ну, а вам, на уровне "группы войск" (блин, это же операция ФРОНТА!) виднее... Это вы стояли у истоков СТРАТЕГИИ ГСВГ! Лично у министра планы утверждали после согласования в ГШ ВС СССР !? lol
              Ничего умного с военной точки зрения в его словах нет
              Ну, это не ко мне...Это к Главкому СТРАТКОМ-а США.
              А то, что "нюансы" не для вас, говорит об уровне ... военно-политического, стратегического, оперативного, ОТ мЫшления (как говАривал небезызвестный перестройщик из кубанских комбайнеров). Ну, звиняйте: другого Ричард не писал пока еще. feel
              АГА.
              1. ccsr
                ccsr Вчера, 18:59
                -1
                Цитата: Удав КАА
                Это вы стояли у истоков СТРАТЕГИИ ГСВГ!

                Этим "операторы" и группа по планированию ядерного удара у нас занимались - я другими делами занимался. А уж то что наше оперативно-тактическое ЯО для большинства стран Европы было на уровне стратегического, так это все в НАТО знали. Вот почему легко согласились на то, чтобы убрать Першинги-2 из Европы - это следствие оценки возможностей группы.
                Цитата: Удав КАА
                Лично у министра планы утверждали после согласования в ГШ ВС СССР !?

                Нет, но кое что приходилось у него утверждать, но по другому профилю уже после группы.
                Цитата: Удав КАА
                Ну, это не ко мне...Это к Главкому СТРАТКОМ-а США.

                Но вы то хоть не будете утверждать что его заявление надо рассматривать серьезно?
                1. mina
                  mina Сегодня, 00:19
                  -1
                  Цитата: ccsr
                  я другими делами занимался.

                  угу - ПОРТЯНКАМИ и ТУШНЯКОМ
                  "смазывая" все это "горячительным" - в НЕУмеренных количествах lol
                  Цитата: ccsr
                  Нет, но кое что приходилось у него утверждать, но по другому профилю уже после группы.

                  lol
                  прапорщик Ссык, пожалуйста продолжайте - поработайте КЛОУНОМ lol
          4. Карт
            Карт Вчера, 17:40
            +1
            Цитата: Удав КАА
            если при применении обычного оружия РФ или КНР будут проигрывать и станет угроза их территориальной целостности, они применят ЯО, к чему ВС США не готовы;

            Дальше можно не читать умные слова генерала НАТО.
            В доктрине России чётко указано - ЛЮБОЕ нападение ЛЮБЫМ видом ВС рассматривается как угроза государству, которое и применяет в ответ именно ядерное оружие.
            Они почему-то решили, что можно начать обычную войну, и главное при этом не спровоцировать Россию на применение ЯО.
            Нельзя.
            1. ccsr
              ccsr Вчера, 19:03
              0
              Цитата: Карт
              Они почему-то решили, что можно начать обычную войну, и главное при этом не спровоцировать Россию на применение ЯО.
              Нельзя.

              Именно так и надо подходить к этому заявлению - то ли спьяну сболтнул, то ли дешевая пропаганда. Они даже на КНДР бояться чихнуть, а здесь обычными средствами против Китая (не говоря про Россию) решили повоевать. Видимо Вьетнам позабыли совсем...
      2. Томпсон
        Томпсон 2 февраля 2021 20:10
        +9
        А с чего решили , что именно Китай, хорошо заживший, начнёт эту войну?
        Читайте внимательнее - что это американский адмирал говорит про войну
  2. Crasher
    Crasher 2 февраля 2021 18:54
    +6
    От тезиса о невозможности ядерной войны перейти к тезису о том, что ядерная война стала реальной перспективой

    Мда... На часах судного дня уже делений-то не осталось...
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 2 февраля 2021 19:03
      +5
      Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной

      Адмирал похоже неизлечимо болен. Поэтому решил забрать с собой весь мир? fool
      1. Labrador
        Labrador 2 февраля 2021 19:24
        +11
        Ричардс:
        после окончания Холодной войны казалось, что сама возможность ядерного столкновения осталась позади

        Лукавит болезный - им за лужей казалось, что возможность роста ядреных грибов на их территории осталась позади. Казалось, что Китай на кукане, а Россия в ...опе. А оно вон как вышло.
        В остальном ничего не изменилось - как была ядреная зима реальна, так и осталась реальна.
      2. dauria
        dauria 2 февраля 2021 19:32
        +7
        Адмирал похоже неизлечимо болен.

        Да по-моему наоборот - "здоров, годен" . Силы снова равны, экономики тоже сравнялись ( Китай и США). Поэтому и возможна настоящая война. Не неизбежна, но вполне возможна. Поэтому и продумывать её надо заранее.
        1. Томпсон
          Томпсон 2 февраля 2021 20:12
          +3
          А чего тут продумывать? Максимум успеть завернуться и на кладбище
          1. dauria
            dauria 2 февраля 2021 21:44
            +5
            Максимум успеть завернуться и на кладбище


            Да ладно. Думать надо, куда тебе врежут, чем врежут. Как отвечать будешь... Сколько и чего потеряешь на каждом этапе боевых действий. Как перекидывать, снабжать , кормить и лечить. Даже кладбище Ваше пресловутое сосчитать надо. Сколько лопат и остального понадобится и вам и противнику . Удержите ли общее управление страной и неграми...
            Вот посчитают- и станет ясно, что напасть можно, а достигнутых целей кот наплакал. Или наоборот , дело стоит пары сотен миллионов жизней . Можно и замутить.
            Кстати, раньше в мобпредписании от РВК указывали , что бежать надо к месту сбора , а не на кладбище. Улавливаете разницу ?
  3. Комментарий был удален.
    1. Quadro
      Quadro 2 февраля 2021 19:29
      +10
      Модеры тут с эха Москвы, они и укров и х х лов переписывают. Зато откровенные тролли и русофобы с ботами тут как рыбы в воде
  4. фигвам
    фигвам 2 февраля 2021 18:55
    +6
    Понятно одно, сша это мировой агрессор который всегда нападает, а мы будем защищаться.
    Просыпайся Йеллоустоун.
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось 2 февраля 2021 18:57
    +8
    Пишет об этом Билл Гертц из The Washington Times.

    Надо его в поликлинику сдать. Для опытов. Начать с лоботомии.
    1. tanki-tanki
      tanki-tanki 2 февраля 2021 19:53
      +3
      Да родная Америка не позволит. Они своих сумасшедшими не считают no
  6. nnm
    nnm 2 февраля 2021 18:57
    +8
    Ощущение, что просто очередной заход на "дайте денег на срочное развитие ЯО, а то русские нападут, а мы уставшие без существенного перевеса в ЯО". Ибо считать, что военная верхушка США в последние 10-15 лет не прогнозировали подобной возможности мне кажется наивным. Ну не дураки же там сидят. А вот ранее - вполне себе допускаю, могли считать, что все, Россия полностью под их контролем и вопросы применения ЯО в первую очередь.
    1. mat-vey
      mat-vey 2 февраля 2021 19:10
      +3
      Цитата: nnm
      Ощущение, что просто очередной заход на "дайте денег на срочное развитие ЯО, а то русские нападут

      Так кризис ...а в кризисы только военная тема капитал и спасает ...
    2. Егоза
      Егоза 2 февраля 2021 19:16
      +5
      Цитата: nnm
      Ощущение, что просто очередной заход на "дайте денег на срочное развитие ЯО, а то русские нападут,

      А у меня ощущение, что прочитал адмирал опус норвежского коллеги (мы только сегодня тоже читали) и решил тоже выступить. Перевод сделали и вперед! ))))
  7. bzbo
    bzbo 2 февраля 2021 18:58
    +1
    Чувствую Лондону песец...
    1. Gato
      Gato 2 февраля 2021 20:27
      +8
      Чувствую Лондону песец..

      Звезда.
  8. Mouse
    Mouse 2 февраля 2021 18:58
    +9
    Что- то припекло в штатах... совсем кукушку словили... wassat
  9. SaLaR
    SaLaR 2 февраля 2021 18:58
    +1
    Приплыли............полный капут ..... stop
    1. Mouse
      Mouse 2 февраля 2021 19:00
      +2
      Цитата: SaLaR
      Приплыли............полный капут ..... stop

      Звиздец! recourse
      1. SaLaR
        SaLaR 2 февраля 2021 19:02
        +3
        пошёл ка я за лопатой... заодно и место на кладбище займу.... belay
        1. tanki-tanki
          tanki-tanki 2 февраля 2021 19:56
          +2
          заодно и место на кладбище займу....

          Они дорогие нынче стали request

          Да и хоронить некому уже будет laughing
        2. KAV
          KAV 2 февраля 2021 20:53
          +1
          Перед кладбищем надо бы сначала окоп оформить. Или сразу, без боя?
          1. SaLaR
            SaLaR 2 февраля 2021 21:48
            0
            какой бой..какой бой..прыгать..тьфу..вернее копать надо...))
  10. Cowbra
    Cowbra 2 февраля 2021 19:02
    +8
    Возможным оно стало, когда при Обаме начали педалировать тему "тактических" ядерных зарядов и вешать лапшу на уши, что это нестрашно - есть и помощней, мол, конвенционные боеприпасы.
    И в эту чушь уже верят за бугром. И искренне не понимают, что в ответ на любой ядерный взрыв на своей территории - ядерная держава всегда ответит стратегическим зарядом - без вариантов, просто других вариантов НЕТ. Но они там - этого уже не понимают
  11. Сергей Образцов
    Сергей Образцов 2 февраля 2021 19:16
    -3
    Надо помониторить. Если данные заявления начнут вбрасываться пачками, то значит лобби программы обновления ядерного арсенала в США зашевелись. Там деньги то совсем жуткие просят.
    А так.. Ну я не верю в то, что такой конфликт возможен в ближайшее десятилетие. Равный не воюет в равным. Победителей не будет.
    1. KAV
      KAV 2 февраля 2021 20:59
      +2
      Цитата: Сергей Образцов
      Равный не воюет в равным.
      Ой ли? Еще как воюет, если понимает что другими способами не обогнать - тогда и начнет на беговой дорожке гранаты под ноги кидать и стрелять в спину. Это если образно. А если по реалиям, то США вполне могут развязать войну и с КНР и с нами, вероятнее всего чужими руками, только для того чтобы затормозить угрожающих конкурентов. А уж как там получится - это уже они с удовольствием посмотрят.
      Конечно, прямой конфликт между США и КНР, или нами, вряд ли возможен. Там, все-таки, не иди0ты сидят в штабе. Понимают, что к чему...
  12. Alien From
    Alien From 2 февраля 2021 19:18
    -1
    Им страшнее сгореть в ядерном пламени! Привыкли неплохо жить......
  13. yustas4l
    yustas4l 2 февраля 2021 19:19
    +3
    Адмирал бредит, что аж пульс зашкаливает
    1. Mouse
      Mouse 2 февраля 2021 19:21
      +3
      Поберегите себя... hi
      Назло врагам.... на радость людям! yes
      1. yustas4l
        yustas4l 2 февраля 2021 19:25
        +1
        И Вам не хворать drinks
        1. Mouse
          Mouse 2 февраля 2021 19:28
          +2
          drinks стараемси.....
    2. tanki-tanki
      tanki-tanki 2 февраля 2021 20:11
      -1
      Да уж, сердце у него хворает, хотя с головой у него тоже самое
  14. инженер74
    инженер74 2 февраля 2021 19:27
    +2
    Интересно получается: во время первой и второй мировых воин СГА очень неплохо поправили свою экономику...
    Сейчас катятся к третьей, опять кто-то наживётся, но на этот раз не США... winked
    Вопрос: куда и чем бить для исключения повторения опыта предыдущих войн? recourse
    1. Владимир61
      Владимир61 2 февраля 2021 19:41
      +2
      Цитата: инженер74
      Вопрос: куда и чем бить для исключения повторения опыта предыдущих войн?

      Выбор небольшой! Бьют по наглой сытой роже, то есть, по тому, кто считает себя мировым гегемоном.
      1. инженер74
        инженер74 2 февраля 2021 20:13
        +1
        Эта рожа явно планирует где-то переседеть армагедец и ещё на этом навариться...
        Не зря у нас "Буревестник" и "Посейдон" запилили! wink
        Тут важна неотвратимость, а не скорость.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 19:55
      +3
      В этот раз ,повоевать только на чужой территории не удасться.Да и Китай все бабахи пересчитает и потом сам бабахнет,куда ннадо. drinks
  15. Юра
    Юра 2 февраля 2021 19:43
    +4
    В The Washington Times отмечают, что ещё лет 10-15 назад само обсуждение вопроса вероятной ядерной войны показалось бы «конспирологией и игрой больного воображения». Но сегодня такое стало возможным.
    Врут так что Сивый мерин присел от изумления, не обсуждают они как же, а регулярные игры с симуляцией ядерных ударов по России в их штабах, это безобидные игры в оловянных солдатиков.
  16. Hagen
    Hagen 2 февраля 2021 19:46
    +2
    Американский адмирал отмечает, что ситуация идёт по такому пути, при котором вполне возможной становится ядерная война с Россией или Китаем

    В вопросах войны и мира ситуации сами не идут. Её старательно ведут те сущности, которые надеются на реализацию своего господства над ней (ситуацией) и над побежденным противником, победа над которым им представляется неизбежной. Эта сущность - некое "глубинное государство" в рамках англосаксонского мира. Именно она является глобальной угрозой миру. Однако понятно, что само оно в своих замыслах разрушения мира не признается и от людоедства к вегетарианству по доброй воле не переметнется.
  17. Старый26
    Старый26 2 февраля 2021 19:52
    +3
    В The Washington Times отмечают, что ещё лет 10-15 назад само обсуждение вопроса вероятной ядерной войны показалось бы «конспирологией и игрой больного воображения». Но сегодня такое стало возможным.

    Сегодня тоже. Все стороны, особенно США и Россия прекрасно понимают, что ядерная война приведет к уничтожению США или России как государств. Вне зависимости от того, кто начнет первым
  18. Шалтай
    Шалтай 2 февраля 2021 19:54
    +3
    Русские идут! Они везде.
    - Окошко вон там.
  19. nikolai.shupenin
    nikolai.shupenin 2 февраля 2021 19:56
    +3
    адмирал, не спеши в могилу,успеешь
  20. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 2 февраля 2021 19:57
    +8
    В Польше обсуждают крупный военно-​политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились впечатляющим позором. Моделирование показало, что через всего пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) проиграна, а польская армия прекратила свое существование....Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США, — это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Оборона Польши была сконцентрирована на северо-​восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Белоруссией.«Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», — живописует итоги учений портал. laughing По идее, проигравшие геймеры должны выставить счёт России за наглую виртуальную агрессию... что за неуважение к европейским ценностям  laughinghttps://eadaily.com/ru/news/2021/02/02/na-4-y-den-varshava-byla-okruzhena-ucheniya-v-polshe-zakonchilis-pozorom
    1. voyaka uh
      voyaka uh 2 февраля 2021 21:22
      +3
      России после такого "виртуального разгрома Польши" особо расслабляться
      не стоит. Игра была реалистичный, а не пропагандистской.
      Такими и должны быть военными игры.
      Но по результатам этой игры поляки примут необходимые меры.
      1. ZAV69
        ZAV69 Вчера, 09:51
        0
        1939 год, только виртуально
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 11:52
          +1
          Не забывайте, что был и 1920 год.
          1. Карт
            Карт Вчера, 17:42
            0
            Как же ты русских ненавидишь...
            В каждом посте, под каждой новостью обязательно стараешься унизить.
            1. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 17:55
              +1
              Почему унизить? У России было немало славных побед.
              Но были и поражения.
              Учатся же абсолютно все все именно на поражениях.
  21. Комментарий был удален.
  22. ruben morelli
    ruben morelli 2 февраля 2021 20:04
    +4
    То есть простым языком, а не дипломатическим. Или все признают, что в мире есть несколько центров силы. Или война неизбежна ». (Владимир Путин)
  23. pexotinec
    pexotinec 2 февраля 2021 20:05
    +4
    Так и не терпится глобальную войну развязать. Видать совсем худо в штатах стало. Пора долги начинать списывать. Больно часто они стали о войне говорить и указывать конкретно против кого.
    1. cniza
      cniza 2 февраля 2021 20:34
      +5
      У них с головами проблемы , выросло поколение , которое не совсем понимает , что такое Я.О.
  24. zenion
    zenion 2 февраля 2021 20:06
    +3
    Американцы пугают всех, да так, что испугались сами. Если США поднимет меч, то он упадёт им на голову.
    1. cniza
      cniza 2 февраля 2021 20:33
      +5
      Он упадет всем на голову и тишина...
      1. 3danimal
        3danimal Вчера, 15:36
        0
        Так никто в этой тишине оказаться. Вот вам например, хочется?
        И кто сказал, что все случится одномоментно? Гораздо большее число людей погибнет из-за голода, болезней и мародеров.
        Но и шантаж в стиле «готовы ли вы умирать за Нарву» не пройдёт.
  25. новичок
    новичок 2 февраля 2021 20:17
    +3
    После прочтения статьи, видится мне, что адмирал осторожно предлагает рук.ву штатов угомонится и не залезать в границы интересов РФ или Китая. Если я верно понял, то адмирал уже признал многополярный мир с зонами интересов сверхдержав. Адмирал смельчак, как бы не затравили на родине.
    1. cniza
      cniza 2 февраля 2021 20:32
      +6
      Тут одно из двух или смельчак или просто глупый...
      1. новичок
        новичок 2 февраля 2021 20:45
        +4
        Надеюсь, смельчак.
        1. cniza
          cniza 2 февраля 2021 20:49
          +4
          Очень хочется верить , что это создаст предпосылки к началу диалога о разграничениях и красных линиях...
      2. ZAV69
        ZAV69 Вчера, 09:53
        0
        Или просто зондаж, типа что там Москва с Пекином скажут.....
  26. Bullba
    Bullba 2 февраля 2021 20:18
    +1
    Цитата: Quadro
    Модеры тут с эха Москвы, они и укров и х х лов переписывают. Зато откровенные тролли и русофобы с ботами тут как рыбы в воде

    Печаль, а звед се нацепили то.
    ШАКАЛЫ.
  27. Bullba
    Bullba 2 февраля 2021 20:24
    -2
    Звания за подлиз попки дают ?
    Видно уже, прямо скажите, что отсосали госдепу.
    Полополкеры .
  28. Bradley
    Bradley 2 февраля 2021 20:27
    +2
    Конечно возможна, как и падение метеорита. Вот только никто не будет торопиться использовать эту возможность. Применение ядерного оружие одной из сторон развязывает руки другой стороне, что все прекрасно понимают.
    Возможность - это всего лишь возможность, она всегда была, есть и будет, но далеко не факт, что кто-то этой возможностью воспользуется ввиду последствий.
    По нам долбанут - мы долбанем в ответ, а если мы долбанем, то в ответ долбанут по нам. Все игроки "ядерной песочницы" это понимают.
    1. cniza
      cniza 2 февраля 2021 20:31
      +4
      Похоже подрастает поколение , которое готово себя уничтожить , не по тому , что они этого хотят , а потому что не понимают с чем играются...
  29. cniza
    cniza 2 февраля 2021 20:29
    +5
    Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной


    Срочно его в дурку...
  30. МутноВидящийОРАКУЛ
    МутноВидящийОРАКУЛ 2 февраля 2021 20:29
    0
    Янки Почву подготавливают для политического маневра и словесного обсирачя опонентов сша...
  31. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 2 февраля 2021 20:40
    +3
    Цитата: cniza
    Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной


    Срочно его в дурку...

    Ага на принудительное лечение в г Краков на ул.Бабиньского . Когда так говорят, все сразу понимают, что речь о городской психушке. laughing
  32. Пленник
    Пленник 2 февраля 2021 20:45
    +3
    Да, он и-ди-от! Когда обычное вооружение начнет "угрожать" этим умникам, они развяжут ядерную войну и что...? Рассчитывают выжить после обмена ядерными ударами? Они там совсем свихнулись в своей Матрасляндии.
  33. businessv
    businessv 2 февраля 2021 20:53
    +2
    От тезиса о невозможности ядерной войны перейти к тезису о том, что ядерная война стала реальной перспективой.
    Ему кажется, что это снизит риски возникновения конфликтов? Молодец! Побольше таких, уже бы и Земли не было.
  34. iouris
    iouris 2 февраля 2021 21:22
    -1
    Так есть у России ядерное оружие?
  35. hydroy
    hydroy 2 февраля 2021 21:23
    0
    Извините матом можно написать? разрешите пожалуйста!!!!
    1. realmadmaxx
      realmadmaxx Вчера, 09:55
      0
      не низзя! wassat
      мы же люди все тут культурные)
  36. certero
    certero 2 февраля 2021 21:23
    +1
    Если американцы не будут лезть на территорию России или Китая никакой ядерной войны не будет
    1. iouris
      iouris Вчера, 13:09
      0
      Цитата: certero
      Если американцы не будут лезть на территорию

      Они в мозги лезут. А территория не всякая нужна.
  37. KoT
    KoT 2 февраля 2021 22:42
    0
    Я предлагаю сменить концепцию, которую Пентагон используется сегодня. От тезиса о невозможности ядерной войны перейти к тезису о том, что ядерная война стала реальной перспективой.
    Так Пентагон и использует концепцию другую(Варкрафт) сначала создаём плацдарм, пускаем мясо, чекаем оборону противника, ждём когда мясо разносят далее агрессор пытается захватать прибалтику, Украину И так далее, разносим агрессора ну и далее как наполеон с гитлером на Москву(мордер должен быть повержен) и заход с запада как по учебнику истории, а для тех кто с яо напишу пару строк, никто рядом с границей РФ его использовать не будет так ветер может подуть на восток, а в сми как и много лет назад медведь опять виноват будет))
  38. orionvitt
    orionvitt 2 февраля 2021 23:44
    0
    идёт по такому пути, при котором вполне возможной становится ядерная война с Россией или Китаем.
    Вполне себе даже возможно. Особенно, если учесть тот факт, что условный запад, становится всё более неадекватным.
  39. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 2 февраля 2021 23:54
    0
    Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной


    Это потому что сами янки этого хотят.
    России или Китаю это не надо.
  40. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Вчера, 01:14
    -1

    There is a real possibility that a regional crisis with Russia or China could escalate quickly to a conflict involving nuclear weapons, if they perceived a conventional loss would threaten the regime or state


    Адмирал цитирует оборонную доктрину России.
  41. onstar9
    onstar9 Вчера, 03:31
    +1
    Неужто такие дураки бывают генералы в США? Я удивлён...
    1. ccsr
      ccsr Вчера, 12:10
      0
      Цитата: onstar9
      Неужто такие дураки бывают генералы в США? Я удивлён...

      Да не он, ему приказали, он и сделал заявление. Напомню нашу недавнюю историю - был такой НГШ Квашнин, который сказал что мы закрытый Лурдес заменим орбитальной группировкой. Такое мог сказать только недалекий генерал, но думаю что он им не был, а ляпнул то, что ему приказали, хотя в глазах профессионалов он выглядел полным профаном. Такая же ситуация с военными и в США - там они совсем не так свободны в своем мнении, как кому-то может показаться. Генерал Шварцкопф, герой войны в заливе, с треском вылетел из армии, как только посмел иметь свое мнение, и естественно его историю военные США знают и помнят.
  42. Voletsky
    Voletsky Вчера, 03:48
    +2
    А зачем нам мир, где нет России "c"
    А зачем нам мир, где мы не главные "с"
  43. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 08:02
    -1
    Шо,ядерная война?да не вжись,в свете соглашательства наших властей с западом,возможен скорее такой кулуарный диалог-эй ифан,ми типя бить пришли,но ти дубинкой не швыряйся,это плохо,много наших поляжет. А и то верно,зашибу ведь всех,ну да ладно, за пару яхт и похвалы я так и быть не буду, убивайте моих граждан сколько угодно,я и сам поспособствую. При наличие всех денег (наших)правящих элит в чужой валюте и недвижке плюс гражданства они сами по своей собственности не станут стрелять.
  44. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 08:48
    0
    Прикол будет, если негрилла развяжет 3 Мировую, там толерантно-негра вроде поставили во главе Пентагона
  45. realmadmaxx
    realmadmaxx Вчера, 09:53
    0
    всё более реалистичнее становится исчезновение сша good
  46. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 11:07
    0
    ***
    Слышите громовые раскаты?
    Это не гроза, не ураган.
    Это вихрем атомным объятый
    Стонет океан, Тихий океан.
    Это стонет, это стонет
    Тихий океан...

    ---
    Люди мира, будьте зорче втрое,
    Берегите мир, берегите мир,
    Берегите, берегите,
    Берегите мир!...
    ***
  47. vovan089
    vovan089 Вчера, 12:49
    0
    А где оценка от Псаки...
  48. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 15:06
    0
    А с чего тут некоторые решили, что генерал псих.
    Он абсолютно верно сказал
    - если америка будет и дальше так внаглую давить на Китай и/или Россию, то может и огрести в ответ.
    Своими агрессивными действиями америка может довести дело до военного конфликта. Сначала регионального, маленького. А потом этот маленький конфликт легко может превратиться в глобальный ядерный.
    Т.е. американцам надо быть готовым в ответному удару. А то после победы над СССР некоторые думают, что никто не посмеет.