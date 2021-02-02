Американский адмирал: Ядерная война с Россией или Китаем становится вполне возможной

В прошлом уже остаётся сама надежда на то, что ядерный конфликт невероятен.

Я предлагаю сменить концепцию, которую Пентагон используется сегодня. От тезиса о невозможности ядерной войны перейти к тезису о том, что ядерная война стала реальной перспективой.

В американских СМИ вышла статья, в которой рассматривается «реальная перспектива столкновения ядерных держав». Пишет об этом Билл Гертц из The Washington Times. Статья Гертца является откликом на материал американского адмирала Чарльза Ричардса, вышедшей в научном журнале института ВМС США.Американский адмирал пишет, что на первом этапе после окончания Холодной войны казалось, что сама возможность ядерного столкновения осталась позади. Но, как добавляет Ричардс, теперь уверенность в этом сошла на нет.Из материала:Американский адмирал отмечает, что ситуация идёт по такому пути, при котором вполне возможной становится ядерная война с Россией или Китаем. Ричардс отмечает, что если не предпринимать никаких мер, то дело дойдёт до применения ЯО. Адмирал пишет, что это может произойти, если вооружённые конфликты с применением обычных вооружений будут напрямую угрожать противникам США (речь о Китае и России). При этом адмирал не уточняет, какие именно конфликты он имеет в виду.Ричардс:Если концепцию переформатировать таким образом, то, как пишет американский военный эксперт, это «поможет Пентагону лучше реагировать на возможные вызовы, в том числе и на те, которые однозначно угрожают самому существованию Соединённых Штатов Америки».В The Washington Times отмечают, что ещё лет 10-15 назад само обсуждение вопроса вероятной ядерной войны показалось бы «конспирологией и игрой больного воображения». Но сегодня такое стало возможным.