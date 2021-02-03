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Каким может быть новый американский эсминец DDG-X?

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Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) и корабль типа LCS - представители двух неудачных проектов


В настоящее время основу надводных сил ВМС США составляют многочисленные эсминцы типа Arleigh Burke. В качестве дополнения к ним собирались строить более новые и совершенные эсминцы Zumwalt, но эти планы пришлось сократить до минимума. Теперь военно-морские силы собираются разработать новый эсминец с прицелом на отдаленное будущее. Пока этот проект известен под рабочими обозначениями DDG-X или DDG Next.

Необходимость нового


Эсминцы типа Arleigh Burke несут службу с начала девяностых годов и неоднократно проходили модернизацию. Такие корабли остаются в серийном производстве, а их служба будет продолжаться и во второй половине века. Однако к настоящему времени модернизационный потенциал конструкции подошел к концу. Внедрение принципиально новых систем и вооружений уже не представляется возможным.

В недавнем прошлом была предпринята попытка создания нового проекта Zumwalt, однако она оказалась неудачной. Из-за чрезмерной сложности и дороговизны серию сократили до трех кораблей. Два таких эсминца уже начали службу, и ожидается приемка третьего.

Провал проекта Zumwalt привел к необходимости создания еще одного перспективного эсминца. Планы такого рода внесены в программу перспективного кораблестроения, и уже начата их реализация. Известно, что специалисты военно-морских сил и судостроительных предприятий сейчас прорабатывают возможный облик будущего эсминца.


Эсминец USS Daniel Inouye (DDG-118) - последний из построенных кораблей Arleigh Burke, декабрь 2020 г.

Проект DDG-X в последние месяцы неоднократно становился темой новостей. Официальные лица несколько раз раскрывали те или иные планы и соображения, хотя пока обходились без особых подробностей технического и иного характера. Подобные заявления позволяют представить, каким может быть эсминец, отвечающий нынешним желаниям и требованиям.

Пожелания заказчика


Общие требования к DDG-X достаточно просты. Флот желает получить эсминец с увеличенным ракетным боекомплектом, развитым радиоэлектронным вооружением, энергоустановкой современного типа и т.д. Все это позволит создать корабль, по своим характеристикам превосходящий серийный «Арли Берк», но при этом сократить стоимость строительства относительно Zumwalt.

Как будет выглядеть будущий DDG Next, и какой окажется его архитектура, пока не уточнялось. При этом упоминается, что такой корабль получит совершенно новый корпус, за счет чего будет крупнее нынешних эсминцев. «Арли Берк» поздних серий имеют длину 155 м и полное водоизмещение более 9,6 тыс.т. Новые DDG-X могут быть крупнее и тяжелее – но до 16 тыс.т проекта Zumwalt доводить не будут. За счет роста размеров планируется обеспечить достаточные объемы для размещения желаемого комплекса вооружений.

Вопрос стелс-технологий открыто пока не поднимался. Однако тенденции развития американского кораблестроения позволяют предполагать, что в проекте DDG Next примут все меры для сокращения заметности во всех спектрах. Таким образом, экстерьер эсминца могут составить из множества пересекающихся плоскостей, как это было в нескольких современных проектах.


Состав радиолокационного комплекса AN/SPY-6

Рассматривается возможность использования модульной архитектуры. За счет этого можно будет упростить подготовку эсминца к конкретной миссии, а также ускорить модернизацию. ВМС хотят обеспечить максимально длительную эксплуатацию новых кораблей, и модульный подход поможет решить эту задачу.

У самых новых эсминцев заимствуют интегрированную архитектуру энергосистем. Главные двигатели с генераторами высокой мощности будут вырабатывать электроэнергию для всех потребителей, в т.ч. ходовых двигателей и радиоэлектронных систем. Предполагается, что такая архитектура энергетики обеспечит работу штатных средств корабля, а также создаст запас по характеристикам для дальнейших модернизаций. При всем этом, необходимо повысить экономичность энергоустановки.

Современные эсминцы имеют развитые и эффективные радиоэлектронные средства для наблюдения за окружающим пространством, поиска целей и управления огнем. Корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis BMD и сопутствующими приборами и вооружениями способны следить даже за ближним космосом. По всей видимости, эсминцы DDG-X получат еще более совершенное радиоэлектронное вооружение с ростом всех основных характеристик.

Проекты Arleigh Burke и Zumwalt предусматривают использование универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41, совместимых с ракетами ряда типов. Очевидно, такой подход используют и в новом проекте DDG Next. За счет увеличения корпуса могут нарастить количество ячеек. Кроме того, в будущем ожидается создание гиперзвуковых ракет, которые обязательно войдут в боекомплект нового эсминца.


Эсминец USS Forest Sherman (DDG-98) выполняет стрельбу из установки Mk.45 Mod 4, 2007 г.

Вероятно, DDG-X сохранит артиллерийскую установку, однако перспективы этого направления неясны. Наличные эсминцы оснащены «обычными» орудиями; планируется создание принципиально новых систем с управляемым снарядом сверхбольшой дальности. Возможно, до начала строительства новых кораблей удастся завершить работы по перспективной артиллерии.

Сроки и стоимость


В ближайшие годы ВМС и кораблестроительные организации должны провести необходимые исследования и начать проектирование. В оборонном бюджете уже предусмотрено финансирование подобных мероприятий. Так, в 2021 ф.г. на программу DDG-X потратят 46,5 млн долл. В дальнейшем ожидается рост ежегодных трат, связанный с проведением наиболее сложных работ.

Строительство головного эсминца планируют начать в 2025 г. Сроки его завершения пока не уточняются; вероятно, корабль выведут на испытания не ранее конца десятилетия. Ожидаемая стоимость – не более 2,5 млрд долл. При этом пока нельзя исключать рост затрат, как минимум, на головной корабль проекта. Впрочем, и в этом случае DDG Next будет проще и дешевле чрезмерно дорогого эсминца Zumwalt – эта программа обошлась в 22 млрд долл. и дала лишь три корабля.

Серийные корабли будут закладывать не ранее конца десятилетия. Соответственно, даже при отсутствии проблем на производстве, эсминцы войдут в состав флота только к середине тридцатых годов. На создание достаточно многочисленной группировки подобных кораблей, способной оказывать заметное влияние на ВМС в целом, тоже понадобится немало времени. Вероятно, это произойдет не ранее 2040 г.

Каким может быть новый американский эсминец DDG-X?

Испытания ракеты Tomahawk Block V, ноябрь 2020 г. Пуск осуществляет корабль USS Chaffee (DDG-90)

Корабли будущего


При помощи нового проекта эсминца DDG-X американский флот планирует решить несколько задач. Первая – создание задела для количественного роста надводных сил. Предыдущая программа строительства эсминцев завершилась провалом, но ВМС все еще нуждается в новом проекте этого класса. Вторая задача касается количественных показателей флота. Новые эсминцы помогут нарастить общее количество кораблей до требуемых.

Третья задача нового проекта прямо связана с двумя предыдущими. Военное и политическое руководство США постоянно говорит о противостоянии с Россией и Китаем во всех сферах. Для противостояния двум державам на море требуется крупный и развитый флот. В нынешнем состоянии ВМС США отвечает такой задаче, но в будущем ситуация изменится, и Пентагону придется усиливать свой флот.

Удастся ли довести новые эсминцы до большой серии – зависит от требований заказчика и сложности проекта. События прошлых лет наглядно показали, к чему приводят излишне смелые планы и требования. ВМС прекрасно понимают это, и формируют облик нового DDG-X с учетом сложности, реалистичности, стоимости и сроков выполнения работ.

Согласно текущим планам, первые этапы работ по новому эсминцу займут несколько лет, а полноценная серия начнется лишь в отдаленном будущем. У ВМС США все еще есть солидный запас времени для выполнения всех необходимых мероприятий. Но этим временем нужно распорядиться с умом, чтоб новый эсминец не повторил печальную судьбу предыдущего. Иначе военно-морские силы в будущем столкнутся с еще более серьезными проблемами, а решать их придется, не имея запаса времени.
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Использованы фотографии:
US Navy
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42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Avior
    Avior Вчера, 15:10
    +8
    . Проекты Arleigh Burke и Zumwalt предусматривают использование универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41

    У Замвольта другие ячейки, мк57
    Они приблизительно в 1,7 раза больше по обьему, чем мк41
    1. Лексус
      Лексус Вчера, 15:24
      +10
      Ключевая разница в том, что новый американский эсминец обязательно будет. Появится независимо от проблем и конъюнктуры. Чего нельзя сказать о его несуществующем российском визави. В результате - лишь реляции, "весёлые картинки" и модельки кружка "очумелые ручки".
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 17:09
      0
      Цитата: Avior
      Они приблизительно в 1,7 раза больше по обьему, чем мк41

      Доброго вечера! А откуда такая информация, если не секрет?
      1. Avior
        Avior Вчера, 17:48
        +5
        видел эту цифру как-то - 1,67- и не проверил. А зря! А сейчас увидел ваш вопрос и решил проверить.
        На самом деле в 1,3 раза всего лишь.

        Приношу извинения
        мк57
        http://www.alternatewars.com/BBOW/Weapons/Mk57_VLS.pdf
        мк41
        https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk41-strike.pdf
        Видимо, цифру 1,67 получили сравнением возможного контейнера мк57 и реального из ячейки мк57, вероятно, ячейки ракеты см3
        Сравнение с реальным контейнером Томагавка дает разницу в 2,1
        Приношу извинения, что ввел в заблуждение
        В любом случае новая ячейка больше.
        1. Avior
          Avior Вчера, 18:10
          +1
          Реального из мк41, очепятка
      2. ironic
        ironic Вчера, 17:57
        0
        Это смотря с какой версией 41-го сравнивать. Их три штуки.
        1. Avior
          Avior Вчера, 18:11
          0
          Страйк, ударной.
          Но стандартный контейнер меньше, чем размер ячейки
          1. ironic
            ironic Вчера, 18:43
            0
            Ну собственно вы сами уже поправились. smile
  2. El Dorado
    El Dorado Вчера, 15:10
    +1
    Пентагон готовится к очередному распилу бюджета. Получится очередной "Замволт".
    У США и так есть мощнейшие эсминцы типа "Арли Берк", которые лучшие в своем классе. Проще нарастить их строительство, чем тратить миллиарды на какой-то DDG-X.
    1. BerBer
      BerBer Вчера, 15:50
      -7
      Это им покоя не даёт наш "Адмирал Нахимов", решили "позаимствовать" концепцию. Давайте порадуемся, пусть пилят бабло дальше, у "станка" хоть ресурс большой, но не безконечный. Авось надорвутся.
      1. ironic
        ironic Вчера, 17:49
        +2
        У Штатов нет и никогда ничего не будет в стиле Нахимова. Они не считают такую концепцию вообще продуктивной. Кроме того и РФ сеогдня практически не довольна резултатами модернизации Нахимова и только жадные лоббисты могут добится аналогичной модернизации для Пера, что приведет к наличию всего двух кораблей, году этак к 30-му в ущерб всему остальному надводному флоту. А в Штатах всегда начинали с первой тройки, если что то не устраивало, переделывали проект. Первые три Нимица кстати тоже отличаются от последующих 7-ми, просто ввиду того, что вцелом были удовлетворены, различие не столь велико.
      2. багатур
        багатур Вчера, 21:23
        +1
        "Нахимов" сам в море воин. Они будут в серия клепать как пирожки. А Россия будет по фрегата на 5 лет строит... И в добавка новенкие фрегати уже пошли в серия, щук 20 за начало... А в Россия будут безаналогови супересминци только на фото...
    2. ironic
      ironic Вчера, 17:50
      -1
      Они это уже сделали, но бесконечно эксплотировать морально устаревающий концепт невозможно и они правы, что идут вперед корректируя проект Зумвольта.
    3. shahor
      shahor Вчера, 17:59
      0
      Цитата: El Dorado
      Проще нарастить их строительство, чем тратить миллиарды на какой-то DDG-X.

      США снимают с вооружения Тикандероги. Этот новый эсминец по ударной мощи может заменить их.
  3. Цой
    Цой Вчера, 15:15
    +1
    Все ядро флота сша было создано в ХХ веке. Тот же берк, нимиц, тикондерога. Из современных систем у них только подплав может похвастать удачным проектом доведенным до ума. На лицо явная проблема с лоббистами, которые продвигают фантастику за баснословные деньги. Тот случай когда фантиков много, а результат крошечный и ущербный. Пока действительно это не сильно отражается на мощи вмс, но еще декада таких фокусов и флот захиреет. Штучные вымпелы, а денег угробленно тонны.
    1. ironic
      ironic Вчера, 17:43
      0
      И подплав создавался так же, но ни у кого не повернется рука охаять Сивыльф и последущие решения с Вирджинией, Калумбия будет иже с ними.
  4. Юрий В.А
    Юрий В.А Вчера, 15:17
    +1
    Статус обяжет создать нечто, не уступающее китайскому 055.
    1. Евгений Селезнев
      Евгений Селезнев Вчера, 18:07
      0
      Заявленное водоизмещение в где то пределах 055. От 9,6 и менее 16, это около 13000 тн как у 055. Которое позволяет обеспечить достаточные объемы для размещения желаемого комплекса вооружений.
      1. Юрий В.А
        Юрий В.А Сегодня, 01:19
        0
        Так и весь интерес к этому достаточному количественному и качественному желаемому комплексу. Тот же более крупный Замволт имел меньшее, хотя и более перспективных, количество ПУ, чем Бёрк.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 15:28
    +4
    Каким может быть новый американский эсминец DDG-X?

    Обалдеть, каким дорогим...
    1. ironic
      ironic Вчера, 17:41
      0
      Корабль такого класса дешевым быть не может. То же самое говорили о Сивульфе, а теперь Вирджиния в последних весиях будеть лишь немногим дешевле, в основном на инфляционную составляющую с того времени.
    2. Юрий В.А
      Юрий В.А Сегодня, 01:29
      0
      После волны от Замволта, обалденно дорогим не получится, всё будет в рамках приличия, недаром закупаются норвежские ракеты и итальянские фрегаты.
  6. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Вчера, 15:43
    -1
    Угу, а экипаж обязательно набрать из трансов и обязательно цветных.
  7. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 15:46
    0
    S nulia nebudut stroit. Zadel u nich est, dvizhki est, tradicia korabelstroenia est.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 16:53
    -1
    По идее, надводный корабль будущего должен
    быть, типа увеличенный по размерам тримаран LCS.
    1) увеличенная авиа палуба и ангары - без беспилотной авиасоставляющей нынче никуда.
    2) ракетные ячейки - чего нет у LCS.
    3) АФАРы на подъемной или выдвижной мачте. Городить высокие башни,
    как на Зумвольтах или новых английских эсминцах - глупо.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 16:57
      +5
      Цитата: voyaka uh
      По идее, надводный корабль будущего должен
      быть, типа увеличенный по размерам тримаран LCS.

      Ваши бы слова, да американским адмиралам в уши laughing нет, серьезно, хуже диверсии и не придумаешь:)
      1. ironic
        ironic Вчера, 17:39
        0
        Ну да, диверсии, Сивульф был такой же диверсией только под водой. До сих пор никто так и не превзошел эту диверсию.
      2. CouchExpert
        CouchExpert Вчера, 17:43
        0
        и "обладающим модульной конструкцией, позволяющей при необходимости оснастить корабль для выполнения любых задач в одиночку без кораблей эскорта". А! И конечно беспилотность полная как опциональная фича.
      3. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 20:49
        +1
        Корпус тримарана гораздо сложнее в изготовлении, чем
        классическая схема. Сложнее - значит дороже. Это недостаток.
        Все остальное - преимущества.
        Малая осадка, бОльшая устойчивость на большой скорости.
        БОльшая живучесть при пробоинах.
    2. ironic
      ironic Вчера, 17:38
      0
      И выдвигать АФАРы будем как вперед смотрящий противника заметит? Высота надстройки Зумволта ниже мачты Берка.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 18:00
        0
        Да. Впереди летящий беспилотник-разведчик. Они должны,
        сменяя друг друга, непрерывно вести дальнюю разведку.
        Для этого их должно быть не меньше трех в ангарах.
        Когда они обнаруживают корабли противника, выдвигается
        телескопически мечта с АФАРами.
        Заметьте, я говорю о концепции будущего.
        Будет ли так? - посмотрим.
        1. ironic
          ironic Вчера, 18:46
          0
          А вот это изначально неправильный подход и я уверен, что его не станут реализовывать так, как вы озвучили.
        2. ironic
          ironic Вчера, 19:02
          0
          В Израиле уже поимели опыт, что значит в небоевом сосотянии основные РЛС корабля.
    3. Avior
      Avior Вчера, 18:02
      +1
      нет смысла выдвигать полную антенну РЛС на выдвижной мачте.
      Должна быть небольшая вторая антенна, так как как не выдвигай, радиогоризонт все равно реально ограничится 45-50 км при высоте цели 25 м, а если меньше- то и дальность реальная меньше. А это значит, не нужна мощная антенна РЛС на большой высоте. Нужна отдельная- на уровень горизонта
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 18:07
        -1
        Возможно, Вы правы.
        Достаточно дополнительной и, тогда, на аэростате.
        1. ironic
          ironic Вчера, 18:47
          +2
          Ещё и вывеску подвесить, я стелс корабль, нахожусь тутычки.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 01:44
            0
            LPI в БРЛС существует, почему бы ему не быть у кораблей.
            В принципе критическим является обзор линии радиогоризонта.
            на выдвижной мачте может стоять и антенна станции РТР ближнего радиуса, если используется режим радиомолчания.
            Все остальные цели будут определять основная антенна РЛС и РТР корабля.
  9. ironic
    ironic Вчера, 17:31
    +2
    Кроме того, что в статье ошибка по поводу ракетных ячеек Зумвольтов так ещё и тиражируется ничем необосованное мнение о неудачности проекта Зумвольт и литоральных кораблей, хотя проект Сивульфа ни у кого неудачным назвать язык не поворачивается. И это при том, что описываемое в статье до нельзя напоминает как раз ситуациюс Сивульфом и последовавшей за ним Вирджинией.
  10. Undecim
    Undecim Вчера, 19:19
    +4
    Автор за словесной мишурой не удосужился представить хотя бы один концепт, созданный в рамках рассматриваемой программы.
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Вчера, 19:40
      0
      Дизели Вяртсилы, прикольно. И рейлган!!111
    2. Avior
      Avior Сегодня, 01:47
      +1
      начать все же нужно с рейлганов и лазеров, опыт Замволта к этому подталкивает.
      И отсутствие классического орудия настораживает.
  11. Phoenix
    Phoenix Вчера, 22:04
    0
    Набор пожеланий почти не отличается от Зумвальта. Может случиться так, что выйдут те-же яйца... Что именно я имею ввиду - все основные системы требуются новые. Энергетическая установка, радиоэлектронное оборудование, артиллерийский комплекс... Именно на этом погорел Зумвальт. Не на цене, а на энергоустановке и вооружении.