Каким может быть новый американский эсминец DDG-X?

Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) и корабль типа LCS - представители двух неудачных проектов

Необходимость нового

Эсминец USS Daniel Inouye (DDG-118) - последний из построенных кораблей Arleigh Burke, декабрь 2020 г.

Пожелания заказчика

Состав радиолокационного комплекса AN/SPY-6

Эсминец USS Forest Sherman (DDG-98) выполняет стрельбу из установки Mk.45 Mod 4, 2007 г.

Сроки и стоимость

Испытания ракеты Tomahawk Block V, ноябрь 2020 г. Пуск осуществляет корабль USS Chaffee (DDG-90)

Корабли будущего

В настоящее время основу надводных сил ВМС США составляют многочисленные эсминцы типа Arleigh Burke. В качестве дополнения к ним собирались строить более новые и совершенные эсминцы Zumwalt, но эти планы пришлось сократить до минимума. Теперь военно-морские силы собираются разработать новый эсминец с прицелом на отдаленное будущее. Пока этот проект известен под рабочими обозначениями DDG-X или DDG Next.Эсминцы типа Arleigh Burke несут службу с начала девяностых годов и неоднократно проходили модернизацию. Такие корабли остаются в серийном производстве, а их служба будет продолжаться и во второй половине века. Однако к настоящему времени модернизационный потенциал конструкции подошел к концу. Внедрение принципиально новых систем и вооружений уже не представляется возможным.В недавнем прошлом была предпринята попытка создания нового проекта Zumwalt, однако она оказалась неудачной. Из-за чрезмерной сложности и дороговизны серию сократили до трех кораблей. Два таких эсминца уже начали службу, и ожидается приемка третьего.Провал проекта Zumwalt привел к необходимости создания еще одного перспективного эсминца. Планы такого рода внесены в программу перспективного кораблестроения, и уже начата их реализация. Известно, что специалисты военно-морских сил и судостроительных предприятий сейчас прорабатывают возможный облик будущего эсминца.Проект DDG-X в последние месяцы неоднократно становился темой новостей . Официальные лица несколько раз раскрывали те или иные планы и соображения, хотя пока обходились без особых подробностей технического и иного характера. Подобные заявления позволяют представить, каким может быть эсминец, отвечающий нынешним желаниям и требованиям.Общие требования к DDG-X достаточно просты. Флот желает получить эсминец с увеличенным ракетным боекомплектом, развитым радиоэлектронным вооружением, энергоустановкой современного типа и т.д. Все это позволит создать корабль, по своим характеристикам превосходящий серийный «Арли Берк», но при этом сократить стоимость строительства относительно Zumwalt.Как будет выглядеть будущий DDG Next, и какой окажется его архитектура, пока не уточнялось. При этом упоминается, что такой корабль получит совершенно новый корпус, за счет чего будет крупнее нынешних эсминцев. «Арли Берк» поздних серий имеют длину 155 м и полное водоизмещение более 9,6 тыс.т. Новые DDG-X могут быть крупнее и тяжелее – но до 16 тыс.т проекта Zumwalt доводить не будут. За счет роста размеров планируется обеспечить достаточные объемы для размещения желаемого комплекса вооружений.Вопрос стелс-технологий открыто пока не поднимался. Однако тенденции развития американского кораблестроения позволяют предполагать, что в проекте DDG Next примут все меры для сокращения заметности во всех спектрах. Таким образом, экстерьер эсминца могут составить из множества пересекающихся плоскостей, как это было в нескольких современных проектах.Рассматривается возможность использования модульной архитектуры. За счет этого можно будет упростить подготовку эсминца к конкретной миссии, а также ускорить модернизацию. ВМС хотят обеспечить максимально длительную эксплуатацию новых кораблей, и модульный подход поможет решить эту задачу.У самых новых эсминцев заимствуют интегрированную архитектуру энергосистем. Главные двигатели с генераторами высокой мощности будут вырабатывать электроэнергию для всех потребителей, в т.ч. ходовых двигателей и радиоэлектронных систем. Предполагается, что такая архитектура энергетики обеспечит работу штатных средств корабля, а также создаст запас по характеристикам для дальнейших модернизаций. При всем этом, необходимо повысить экономичность энергоустановки.Современные эсминцы имеют развитые и эффективные радиоэлектронные средства для наблюдения за окружающим пространством, поиска целей и управления огнем. Корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis BMD и сопутствующими приборами и вооружениями способны следить даже за ближним космосом. По всей видимости, эсминцы DDG-X получат еще более совершенное радиоэлектронное вооружение с ростом всех основных характеристик.Проекты Arleigh Burke и Zumwalt предусматривают использование универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41, совместимых с ракетами ряда типов. Очевидно, такой подход используют и в новом проекте DDG Next. За счет увеличения корпуса могут нарастить количество ячеек. Кроме того, в будущем ожидается создание гиперзвуковых ракет, которые обязательно войдут в боекомплект нового эсминца.Вероятно, DDG-X сохранит артиллерийскую установку, однако перспективы этого направления неясны. Наличные эсминцы оснащены «обычными» орудиями; планируется создание принципиально новых систем с управляемым снарядом сверхбольшой дальности. Возможно, до начала строительства новых кораблей удастся завершить работы по перспективной артиллерии.В ближайшие годы ВМС и кораблестроительные организации должны провести необходимые исследования и начать проектирование. В оборонном бюджете уже предусмотрено финансирование подобных мероприятий. Так, в 2021 ф.г. на программу DDG-X потратят 46,5 млн долл. В дальнейшем ожидается рост ежегодных трат, связанный с проведением наиболее сложных работ.Строительство головного эсминца планируют начать в 2025 г. Сроки его завершения пока не уточняются; вероятно, корабль выведут на испытания не ранее конца десятилетия. Ожидаемая стоимость – не более 2,5 млрд долл. При этом пока нельзя исключать рост затрат, как минимум, на головной корабль проекта. Впрочем, и в этом случае DDG Next будет проще и дешевле чрезмерно дорогого эсминца Zumwalt – эта программа обошлась в 22 млрд долл. и дала лишь три корабля.Серийные корабли будут закладывать не ранее конца десятилетия. Соответственно, даже при отсутствии проблем на производстве, эсминцы войдут в состав флота только к середине тридцатых годов. На создание достаточно многочисленной группировки подобных кораблей, способной оказывать заметное влияние на ВМС в целом, тоже понадобится немало времени. Вероятно, это произойдет не ранее 2040 г.При помощи нового проекта эсминца DDG-X американский флот планирует решить несколько задач. Первая – создание задела для количественного роста надводных сил. Предыдущая программа строительства эсминцев завершилась провалом, но ВМС все еще нуждается в новом проекте этого класса. Вторая задача касается количественных показателей флота. Новые эсминцы помогут нарастить общее количество кораблей до требуемых.Третья задача нового проекта прямо связана с двумя предыдущими. Военное и политическое руководство США постоянно говорит о противостоянии с Россией и Китаем во всех сферах. Для противостояния двум державам на море требуется крупный и развитый флот. В нынешнем состоянии ВМС США отвечает такой задаче, но в будущем ситуация изменится, и Пентагону придется усиливать свой флот.Удастся ли довести новые эсминцы до большой серии – зависит от требований заказчика и сложности проекта. События прошлых лет наглядно показали, к чему приводят излишне смелые планы и требования. ВМС прекрасно понимают это, и формируют облик нового DDG-X с учетом сложности, реалистичности, стоимости и сроков выполнения работ.Согласно текущим планам, первые этапы работ по новому эсминцу займут несколько лет, а полноценная серия начнется лишь в отдаленном будущем. У ВМС США все еще есть солидный запас времени для выполнения всех необходимых мероприятий. Но этим временем нужно распорядиться с умом, чтоб новый эсминец не повторил печальную судьбу предыдущего. Иначе военно-морские силы в будущем столкнутся с еще более серьезными проблемами, а решать их придется, не имея запаса времени.