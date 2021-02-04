СуперКамАЗы: броня и 730 лошадиных сил

«Летающий» КамАЗ-4911. Источник: autowp.ru

Армейско-спортивный снаряд

КамАЗ-4911 Extreme. Источник: autowp.ru

Спортивный болид от «КамАЗ-Мастер» и его гражданская версия. 2003 год. Источник: autowp.ru

КамАЗ-4911. Источник: drive2.ru

КамАЗ-4911. Источник: gruzovik.biz

Панцири для бэби-КамАЗов

Самый первый «Горец». Источник: war-time.ru

Горец-К» от ОКБ «Техника» (г. Москва). Источник: wikipedia.org

«Горец-М» для Мексики. Год 2015. Источник: autoreview.ru

Современный «Горец-М». Источник: vitalykuzmin.net

«Горец-ССН». Источник: vitalykuzmin.net

«Патруль» от ОАО «Астейс» в характерной ливрее Росгвардии. Источник: vitalykuzmin.net