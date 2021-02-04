СуперКамАЗы: броня и 730 лошадиных сил

«Летающий» КамАЗ-4911. Источник: autowp.ru
Армейско-спортивный снаряд
В предыдущих частях истории, посвященной семейству КамАЗ-4310, шла речь о семействе «Мустанг» и его сравнении с зарубежными аналогами.
Но в камазовской гамме вездеходов есть машины, аналогов которым в мире найти трудно.
Грузовиков таких было выпущено совсем немного – всего 15 экземпляров. И предназначались они для необычной миссии экстренной доставки военных грузов и личного состава в труднодоступные районы.
Машина получила имя КамАЗ-4911 «Экстрим» и оснащалась восьмицилиндровым мотором ЯМЗ-7Э846 мощностью 730 л. с. с гигантским крутящим моментом в 2 700 Нм.
При полной массе в 15,6 тонн КамАЗ обладал рекордной энерговооруженностью в 46,7 л. с. на тонну. Двигатель был смещен к центру колесной базы, что улучшало развесовку по осям и проходимость, а также позволяло при прыжках на трамплинах не клевать носом.
Подобные компоновочные решения с головой выдавали в 4911-й машине спортивные корни. И действительно, экстремальный двухосный грузовик, способный развивать до 180 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 16 секунда, был выпущен для прохождения омологации FIA.
КамАЗ-4911 Extreme. Источник: autowp.ru
В начале 2000-х Международная автомобильная федерация FIA потребовала, чтобы грузовики, участвующие в ралли-рейдах, были созданы на базе серийных.
Условно, конечно, иначе на гонки «Дакар» никто бы и не вышел в таком случае. Для омологоции, то есть для соответствия требованиям, допускалось выпустить с конвейера всего 15 машин, что в Набережных Челнах и сделали. На 99 % машины были копиями знаменитых «дакаровских» КамАЗов начала 2000-х годов, ставших настоящими символами российского автоспорта.
В 2021 году команда «КамАЗ-Мастер» в восемнадцатый раз стала победителем ралли-марафона «Дакар», который в этот раз проходил в Саудовской Аравии. Справедливости ради стоит отметить, что последние годы гонка грузовиков или, как их еще называют, камионов, проходит без особой интриги.
Есть заводская команда «КамАЗ-Мастер» с внушительным бюджетом и есть несколько гонщиков любителей, пытающиеся просто составить конкуренцию парням из Набережных Челнов. Девять лет назад в ралли-рейды пришел белорусский завод МАЗ, но на данный момент у минчан не получается на равных соперничать с КамАЗами – то техника подведет, то опыта окажется недостаточно.
Камазовцам удается побеждать и числом, и умением. Сравните, МАЗ привез на «Дакар-2021» две машины, а «КамАЗ-Мастер» сразу четыре! В итоге весь пьедестал оказался за пилотами из Набережных Челнов.
Спортивный болид от «КамАЗ-Мастер» и его гражданская версия. 2003 год. Источник: autowp.ru
Но вернемся к главному герою – экстремальному КамАЗу-4911.
Машина отличалась рядом нетривиальных конструкционных решений. К примеру, в дополнение к листовым рессорам в подвеске установлены так называемые гидропневматические рессоры – со встроенными клапанами амортизаторов. Стойки подвески скоростного КамАЗа заимствованы у БМД.
Все это позволяет немаленькому грузовику брать неровности рельефа на огромной скорости, отрываясь от земли на полтора-два метра в высоту. В полном соответствии с правилами мирового автоспорта и здравого смысла, кабина оборудована дугами безопасности.
КамАЗ-4911. Источник: drive2.ru
КамАЗ-4911. Источник: gruzovik.biz
Немаленький аппетит «боевого» камиона призваны утолять два топливных бака по 450 литров каждый.
За такую рекордную технику в Набережных Челнах в 2003 году просили больше четырех миллионов рублей. Для сравнения, средняя заработная плата рабочего на конвейере КамАЗа была около 5 тыс. рублей. По данным издания «Авторевю», одна машина 4911 из пятнадцати собранных была куплена эмиратским шейхом, а еще одна ушла к нефтяникам.
Интерес проявляли МЧС и службы аэропортов – надеялись, что из скоростного болида выйдет отличная пожарная машина. Неизвестно, сколько выпущенных машин сейчас на ходу, но большая часть из них находится в российской армии. Пару грузовиков с защитной зеленой и песчаной окраской можно увидеть на кадрах кинохроники с заездов на полигонах в Бронницах и в Кубинке на форуме «Армия».
Панцири для бэби-КамАЗов
Второй важной вехой в истории платформы 4310, помимо постоянных модернизаций, стало оснащение броней.
С 90-х годов прошлого века «локальное» и «капсюльное» бронирование грузовой техники стало общим трендом. Опыт Афганистана, Югославии и Чеченской Республики заставлял искать новые подходы к защите личного состава и экипажей транспортной техники.
Безусловно, превращать КамАЗы в колесные танки никто не собирался – в приоритете была защита от легкого стрелкового оружия, мелких осколков и наиболее распространенных самодельных взрывных устройств. При этом важно было ввести противника в заблуждение и не дать ему однозначно идентифицировать уровень защиты кунга и кабины грузовика.
Самый первый «Горец». Источник: war-time.ru
Бронированием армейских КамАЗов занимались на протяжении последних тридцати лет, как умельцы в ремонтных базах, так и вполне солидные фирмы.
Начнем с самых компактных двухосных машин. Московская фирма «Техника» по заказу Внутренних войск в 2009 году забронировала самый маленький бэби-КамАЗ-43501, предназначенный для ВДВ. Машина получила звучное имя «Горец-3958». Кабина оснащена скрытым бронированием, которое обнаружить сложно даже с 5–10 метров.
А вот бронекунг вполне однозначно сигнализирует о своем предназначении. Снаружи броневик демаскируют восемь бойниц по бортам (по одной на каждого бойца) и две в кормовых дверях. Кунг объявлен взрывозащищенным, хотя форма днища не V-образная, зато кресла крепятся через амортизационную систему к потолку.
Логичной эволюцией броневика стал переход на капотную компоновку в модели «Горец-К». Это позволяло серьезно повысить взрывозащищенность экипажа от подрыва под передними колесами.
Горец-К» от ОКБ «Техника» (г. Москва). Источник: wikipedia.org
Но предела совершенству нет – эксперты указали инженерам на отсутствие связи между кабиной экипажа и десантным отделением в кунге.
И вполне справедливо. В случае ранения водителя нет возможности оперативно оказать медицинскую помощь и заменить бойца на боевом посту. Именно поэтому дальнейшая эволюция привела к появлению бронемашин (точнее, даже бронетранспортеров) с едиными отделениями управления и десанта. Но это тема для другой истории.
В 2015 году московской «Технике» пришел заказ на модернизацию капотного «Горца» для одной из стран Латинской Америки (предположительно, из Мексики). Экспортную машину создали на проверенной платформе двухосного КамАЗ-43502 и опционно оснастили 250-сильным дизелем Cummins SB6.7.
При снаряженной массе в 11,9 тонны, полезная нагрузка составляла всего тонну – остальное «съела» броня 5 класса защиты. В ценах 2015 года броневик стоил порядка 9,5 млн рублей. В дальнейшем откровенно страшную машину облагородили до версии «Горец-М» и предложили Росгвардии и Военной полиции. Получилось, правда, тоже не особо эстетично.
«Горец-М» для Мексики. Год 2015. Источник: autoreview.ru
Современный «Горец-М». Источник: vitalykuzmin.net
Заканчивая историю с ОКБ «Техника», нельзя не упомянуть про новейший трехосный бронеавтомобиль «Горец-ССН», разработанный для специальных подразделений Росгвардии.
Инженеры вернулись к бескапотной компоновке, очевидно, в стремлении увеличить десантное отделение, рассчитанное на 12 бойцов. Достаточно архаично на столь грозной машине выглядят две пулеметные турели на крыше, стрелки в которых защищены очень условно. Дистанционно управляемые установки становятся в настоящее время золотым стандартом. Но либо технологический уровень «Техники» не позволил создать подобное, либо заказчик поскупился.
«Горец-ССН». Источник: vitalykuzmin.net
«Патруль» от ОАО «Астейс» в характерной ливрее Росгвардии. Источник: vitalykuzmin.net
Стоит отметить, что капотные двухосные бронемашины на базе КамАЗов делают не только на «Технике». Но и на самом КамАЗе (точнее, Ремдизеле) – семейство «Тайфун-К» и «Тайфуненок». А также в АО «Астейс» из Набережных Челнов.
Бронемашины последней фирмы носят имя «Патруль». И в 2017 году поставлены силовым структурам в количестве нескольких сотен экземпляров.
Главными пользователями бронированной техники от «Астейса» являются Росгвардия и Военная полиция.
Новейшие модели двухосных «бронекамазов» «Астейс-7020» были представлены на форуме «Армия-2020». И на одном из них в опытном порядке установили дистанционно управляемые стрелковый модуль.
Продолжение следует…