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СуперКамАЗы: броня и 730 лошадиных сил

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«Летающий» КамАЗ-4911. Источник: autowp.ru



Армейско-спортивный снаряд


В предыдущих частях истории, посвященной семейству КамАЗ-4310, шла речь о семействе «Мустанг» и его сравнении с зарубежными аналогами.

Но в камазовской гамме вездеходов есть машины, аналогов которым в мире найти трудно.

Грузовиков таких было выпущено совсем немного – всего 15 экземпляров. И предназначались они для необычной миссии экстренной доставки военных грузов и личного состава в труднодоступные районы.

Машина получила имя КамАЗ-4911 «Экстрим» и оснащалась восьмицилиндровым мотором ЯМЗ-7Э846 мощностью 730 л. с. с гигантским крутящим моментом в 2 700 Нм.

При полной массе в 15,6 тонн КамАЗ обладал рекордной энерговооруженностью в 46,7 л. с. на тонну. Двигатель был смещен к центру колесной базы, что улучшало развесовку по осям и проходимость, а также позволяло при прыжках на трамплинах не клевать носом.

Подобные компоновочные решения с головой выдавали в 4911-й машине спортивные корни. И действительно, экстремальный двухосный грузовик, способный развивать до 180 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 16 секунда, был выпущен для прохождения омологации FIA.

СуперКамАЗы: броня и 730 лошадиных сил
КамАЗ-4911 Extreme. Источник: autowp.ru

В начале 2000-х Международная автомобильная федерация FIA потребовала, чтобы грузовики, участвующие в ралли-рейдах, были созданы на базе серийных.

Условно, конечно, иначе на гонки «Дакар» никто бы и не вышел в таком случае. Для омологоции, то есть для соответствия требованиям, допускалось выпустить с конвейера всего 15 машин, что в Набережных Челнах и сделали. На 99 % машины были копиями знаменитых «дакаровских» КамАЗов начала 2000-х годов, ставших настоящими символами российского автоспорта.

В 2021 году команда «КамАЗ-Мастер» в восемнадцатый раз стала победителем ралли-марафона «Дакар», который в этот раз проходил в Саудовской Аравии. Справедливости ради стоит отметить, что последние годы гонка грузовиков или, как их еще называют, камионов, проходит без особой интриги.

Есть заводская команда «КамАЗ-Мастер» с внушительным бюджетом и есть несколько гонщиков любителей, пытающиеся просто составить конкуренцию парням из Набережных Челнов. Девять лет назад в ралли-рейды пришел белорусский завод МАЗ, но на данный момент у минчан не получается на равных соперничать с КамАЗами – то техника подведет, то опыта окажется недостаточно.

Камазовцам удается побеждать и числом, и умением. Сравните, МАЗ привез на «Дакар-2021» две машины, а «КамАЗ-Мастер» сразу четыре! В итоге весь пьедестал оказался за пилотами из Набережных Челнов.



Спортивный болид от «КамАЗ-Мастер» и его гражданская версия. 2003 год. Источник: autowp.ru

Но вернемся к главному герою – экстремальному КамАЗу-4911.

Машина отличалась рядом нетривиальных конструкционных решений. К примеру, в дополнение к листовым рессорам в подвеске установлены так называемые гидропневматические рессоры – со встроенными клапанами амортизаторов. Стойки подвески скоростного КамАЗа заимствованы у БМД.

Все это позволяет немаленькому грузовику брать неровности рельефа на огромной скорости, отрываясь от земли на полтора-два метра в высоту. В полном соответствии с правилами мирового автоспорта и здравого смысла, кабина оборудована дугами безопасности.

КамАЗ-4911. Источник: drive2.ru


КамАЗ-4911. Источник: gruzovik.biz

Немаленький аппетит «боевого» камиона призваны утолять два топливных бака по 450 литров каждый.

За такую рекордную технику в Набережных Челнах в 2003 году просили больше четырех миллионов рублей. Для сравнения, средняя заработная плата рабочего на конвейере КамАЗа была около 5 тыс. рублей. По данным издания «Авторевю», одна машина 4911 из пятнадцати собранных была куплена эмиратским шейхом, а еще одна ушла к нефтяникам.

Интерес проявляли МЧС и службы аэропортов – надеялись, что из скоростного болида выйдет отличная пожарная машина. Неизвестно, сколько выпущенных машин сейчас на ходу, но большая часть из них находится в российской армии. Пару грузовиков с защитной зеленой и песчаной окраской можно увидеть на кадрах кинохроники с заездов на полигонах в Бронницах и в Кубинке на форуме «Армия».

Панцири для бэби-КамАЗов


Второй важной вехой в истории платформы 4310, помимо постоянных модернизаций, стало оснащение броней.

С 90-х годов прошлого века «локальное» и «капсюльное» бронирование грузовой техники стало общим трендом. Опыт Афганистана, Югославии и Чеченской Республики заставлял искать новые подходы к защите личного состава и экипажей транспортной техники.

Безусловно, превращать КамАЗы в колесные танки никто не собирался – в приоритете была защита от легкого стрелкового оружия, мелких осколков и наиболее распространенных самодельных взрывных устройств. При этом важно было ввести противника в заблуждение и не дать ему однозначно идентифицировать уровень защиты кунга и кабины грузовика.

Самый первый «Горец». Источник: war-time.ru

Бронированием армейских КамАЗов занимались на протяжении последних тридцати лет, как умельцы в ремонтных базах, так и вполне солидные фирмы.

Начнем с самых компактных двухосных машин. Московская фирма «Техника» по заказу Внутренних войск в 2009 году забронировала самый маленький бэби-КамАЗ-43501, предназначенный для ВДВ. Машина получила звучное имя «Горец-3958». Кабина оснащена скрытым бронированием, которое обнаружить сложно даже с 5–10 метров.

А вот бронекунг вполне однозначно сигнализирует о своем предназначении. Снаружи броневик демаскируют восемь бойниц по бортам (по одной на каждого бойца) и две в кормовых дверях. Кунг объявлен взрывозащищенным, хотя форма днища не V-образная, зато кресла крепятся через амортизационную систему к потолку.

Логичной эволюцией броневика стал переход на капотную компоновку в модели «Горец-К». Это позволяло серьезно повысить взрывозащищенность экипажа от подрыва под передними колесами.

Горец-К» от ОКБ «Техника» (г. Москва). Источник: wikipedia.org

Но предела совершенству нет – эксперты указали инженерам на отсутствие связи между кабиной экипажа и десантным отделением в кунге.

И вполне справедливо. В случае ранения водителя нет возможности оперативно оказать медицинскую помощь и заменить бойца на боевом посту. Именно поэтому дальнейшая эволюция привела к появлению бронемашин (точнее, даже бронетранспортеров) с едиными отделениями управления и десанта. Но это тема для другой истории.

В 2015 году московской «Технике» пришел заказ на модернизацию капотного «Горца» для одной из стран Латинской Америки (предположительно, из Мексики). Экспортную машину создали на проверенной платформе двухосного КамАЗ-43502 и опционно оснастили 250-сильным дизелем Cummins SB6.7.

При снаряженной массе в 11,9 тонны, полезная нагрузка составляла всего тонну – остальное «съела» броня 5 класса защиты. В ценах 2015 года броневик стоил порядка 9,5 млн рублей. В дальнейшем откровенно страшную машину облагородили до версии «Горец-М» и предложили Росгвардии и Военной полиции. Получилось, правда, тоже не особо эстетично.











«Горец-М» для Мексики. Год 2015. Источник: autoreview.ru






Современный «Горец-М». Источник: vitalykuzmin.net

Заканчивая историю с ОКБ «Техника», нельзя не упомянуть про новейший трехосный бронеавтомобиль «Горец-ССН», разработанный для специальных подразделений Росгвардии.

Инженеры вернулись к бескапотной компоновке, очевидно, в стремлении увеличить десантное отделение, рассчитанное на 12 бойцов. Достаточно архаично на столь грозной машине выглядят две пулеметные турели на крыше, стрелки в которых защищены очень условно. Дистанционно управляемые установки становятся в настоящее время золотым стандартом. Но либо технологический уровень «Техники» не позволил создать подобное, либо заказчик поскупился.



«Горец-ССН». Источник: vitalykuzmin.net


«Патруль» от ОАО «Астейс» в характерной ливрее Росгвардии. Источник: vitalykuzmin.net

Стоит отметить, что капотные двухосные бронемашины на базе КамАЗов делают не только на «Технике». Но и на самом КамАЗе (точнее, Ремдизеле) – семейство «Тайфун-К» и «Тайфуненок». А также в АО «Астейс» из Набережных Челнов.

Бронемашины последней фирмы носят имя «Патруль». И в 2017 году поставлены силовым структурам в количестве нескольких сотен экземпляров.

Главными пользователями бронированной техники от «Астейса» являются Росгвардия и Военная полиция.

Новейшие модели двухосных «бронекамазов» «Астейс-7020» были представлены на форуме «Армия-2020». И на одном из них в опытном порядке установили дистанционно управляемые стрелковый модуль.

Продолжение следует…
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2 комментария
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:24
    +2
    бронеавтомобиль «Горец-ССН», разработанный для специальных подразделений Росгвардии.

    ИМХО - просто броневик кардинальцев отнюдь не предназначен для использования против мало-мальски вооружённого противника.. Отсюда и такие архаичные решения. Зачем - если возможные оппоненты будут вооружены в лучшем случае охотничьими стволами? Правда - всё это конечно оставляет нехороший осадок, и в самом деле - зачем службам типа правопорядка тяжёлая техника в нашей стране? У нас не США и не скажем Мексика, у нас автомат с гранатомётом в ларьке не купишь, как бы не утверждал обратное в своё время Лунтик.. А против безоружных - и пулемёт на открытой турели страшное оружие..
  2. кредо
    кредо Сегодня, 18:28
    +1
    Я за военных рад, а когда же мы будем лицезреть массовый поток гражданских КАМАЗов на улицах наших городов.