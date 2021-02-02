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«Три с половиной года колонии»: Суд заменил условный срок Навальному на реальный

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«Три с половиной года колонии»: Суд заменил условный срок Навальному на реальный

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, присудив ему 3,5 года лишения свободы.


Отбывать наказание Алексей Навальный будет в колонии общего режима, из присужденных 3,5 лет в местах лишения он проведет 2,8 года, в зачет отбытия наказания пойдет время, проведенное им под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии).

Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению

- огласила решение судья Наталья Репникова.

Рассмотрение дела Навального проходило в Мосгорсуде, оппозиционера привезли из следственного изолятора "Матросская Тишина", где он находился под арестом до 15 февраля. О замене срока на реальный просила ФСИН, прокуратура просьбу поддержала. Сам Навальный, выступая в суде, потребовал немедленного освобождения. Подчеркивается, что ранее ему удавалось трижды избегать замены условного срока на реальный - в 2015 и 2016 годах выносился отказ, а в 2017 году суд продлил испытательный срок еще на год без замены на реальный.

Отмечается, что на процессе присутствовали представители около 20 европейских стран. Российский МИД назвал это вмешательством во внутренние дела России.

Приговор в силу не вступил, у Навального и его защиты есть 10 дней для обжалования решения суда, адвокаты оппозиционера уже заявили о планах подать жалобу.
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530 комментариев
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  1. yfast
    yfast 2 февраля 2021 21:14
    -12
    Какой неожиданный поворот... Как раз к следующим выборам выйдет.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Гена84
          Гена84 2 февраля 2021 21:48
          +2
          Тут аспиранта механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову осудили на шесть лет колонии за разбитое окно в офисе "Единой России". А другим левым активистам: Елене Горбань и Андрею Ейкину — к четыре и два года условно...
          1. Зяблицев
            Зяблицев 2 февраля 2021 21:54
            +28
            Мало дали, если честно...Но, ведь, пруфов Вы не предоставите - а то там еще кое-что всплывет кроме разбитого окна...
            1. CheeRock
              CheeRock 2 февраля 2021 22:13
              +34
              Цитата: Зяблицев
              Мало дали, если честно...Но, ведь, пруфов Вы не предоставите - а то там еще кое-что всплывет кроме разбитого окна...

              Например, попытка поджога помещения в жилом доме. Пусть спасибо скажет, что жильцам в руки не попался.
            2. Татьяна
              Татьяна 2 февраля 2021 22:14
              +21
              Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, присудив ему 3,5 года лишения свободы.
              С учётом домашних арестов Навальному этот срок будет уменьшен на 1 год.

              Штаб блогера Алексея Навального объявил о немедленном сборе на Манежной площади в Москве. Примечательно, что в то же время в Сети появились призывы "Вставай Россия", которые пишут пользователи из Украины и Азербайджана.

              Что касается официальных лиц иностранных стран, то в на судебном заседании по делу Навального в зале присутствовали в качестве слушателей иностранные послы 20 стран, выступающих ранее за освобождение по сути антироссийского иностранного агента Навального.
              Захарова назвала это вмешательством иностранных государств в во внутренние дела суверенной России. И правильно сделала.

              Ни о каком якобы "государственном терроризме" в РФ , о котором толдычит Ю.Болдырев в связи с заменой условного срока на реальный Навальному на видео в коменнтарии Стропореза, не может быть и речи!
              По Навльному 275 статья УК РФ "Государственная измена" плачет! Надеюсь, что к этому российские спецслужбыпо Навальному ещё вернутся.

              Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде
              1. Revival
                Revival 2 февраля 2021 23:10
                -13
                "в зале присутствовали в качестве слушателей иностранные послы 20 стран, выступающих ранее за освобождение по сути антироссийского иностранного агента Навального.
                Захарова назвала это вмешательством иностранных государств в во внутренние дела суверенной России. И правильно сделала."

                Я правильно понимаю что они, по вашему, проникли в зал суда незаконно!? Может через окно? Или пособники у них из судебных приставов!?
                1. Татьяна
                  Татьяна 2 февраля 2021 23:25
                  +22
                  Цитата: Revival
                  Я правильно понимаю что они, по вашему, проникли в зал суда незаконно!? Может через окно? Или пособники у них из судебных приставов!?

                  Захарова же объяснила на видео, что в международных отношениях подобное присутствие иностранных послов в зале суда не принято, если только в стране приёма посла не судят иностранного гражданина страны, которую он представляет.
                  Что иностранные послы присутствуют на заседаниях суда страны приёма в том случае, если судят иностранного гражданина именно их страны. Так положено. В противном случае это дипломатический нонсенс.

                  Вы очевидно не смотрели вообще видео с Захаровой и раньше времени поспешили высказаться против - причём высказываетесь слишком ангажированно за Навального.
                  Вам это самому не надоело?
                  1. Revival
                    Revival 2 февраля 2021 23:54
                    -12
                    "В противном случае это дипломатический нонсенс.".

                    Ну что скпзать, только что, по моему личному мнению, наблюдению, мы (они) этот "нонсенс" проглотим привычно...
                  2. Revival
                    Revival Вчера, 00:03
                    -9
                    Осилите не упоминать навального, когда я о нем ни слова не сказал?
                    1. Татьяна
                      Татьяна Вчера, 00:36
                      +10
                      Цитата: Revival
                      Осилите не упоминать навального, когда я о нем ни слова не сказал?

                      А что Вы так возмущаетесь, что я вещи называю своими именам и что я вашу навальнистость насквозь вижу? Мне стесняться нечего. Я говорю всё правильно, ибо суд идёт над Навальным, а Вы при этом передёргиваете содержание моего поста.

                      Так что в этом плане ничего осиливать я даже не намерена. Примите это как за данность!
                      И мои слова при их цитировании из моих постов прощу Вас оформлять у себя в комментариях правильно в виде цитат - так, как это положено! И не не выдавать их, как за свои мысли.
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Гражданский
                        Гражданский Вчера, 06:51
                        -16
                        1. Расходимся ничего интересного нет, все под шконки, приблатненные на диваны.
                        2. Непонятливым - силовые ведомства всегда помогут осознать их место в жизни.
                        3. Желающие побунтовать - могут выйти постоять на коленях, но штраф за несанкционированные общественные мероприятия неизбежен за это.
                        4. Тем кто вдруг пойдет с челобитными - внимательно почитать статью про события 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге.
                      3. 30 вис
                        30 вис Вчера, 08:38
                        +6
                        Цитата: Гражданский
                        Расходимся ничего интересного нет, все под шконки, приблатненные на диваны.

                        Если у вас срок тогда лезьте под шконку ! Лично я , сейчас жалею , что нет Иосифа Виссарионовича Сталина . ( не люблю его ! ) .Он бы устроил показательную порку вашего кумира , да и его приспешники получили реальные сроки . Иногда нужна жестокость . Только так можно сохранить народ , страну .. А вы посыпайте голову пеплом и причитайте ой! вей!
                      4. Гражданский
                        Гражданский Вчера, 08:42
                        -3
                        Товарищ Сталин вас шестерек олигархов вместе с вашим же Провальным в одном строю бы отправил копать туннель на Аляску) кайлом махать lol вы же аверс и реверс одной монеты
                      5. nils
                        nils Вчера, 09:01
                        -3
                        Цитата: Гражданский
                        вы же аверс и реверс одной монеты

                        Четко выраженная мысль и оценка сложившейся ситуации. Браво!
                      6. 30 вис
                        30 вис Вчера, 11:33
                        +6
                        Цитата: Гражданский
                        Товарищ Сталин вас шестерек олигархов вместе с вашим же Провальным в одном строю бы отправил копать туннель на Аляску) кайлом махать lol вы же аверс и реверс одной монеты

                        МЫ олигархи .. Да !!? Похоже у поклонников овального с головным мозгом проблемы ! Насчёт монеты (аверсы и реверсы ), профиль и анфас своих кумиров на банкнотах ! лучше знать вам ! Вам платят 33 долляра - серебряника "партнёры" и их шавки .
                      7. Гражданский
                        Гражданский Вчера, 12:11
                        -6
                        Цитата: 30 вис
                        МЫ олигархи ..

                        Шестерки олигархов. Как и Провальный с паствой. lol левая и правая штанина одних дырявых подштанников laughing
                2. Ольгович
                  Ольгович Вчера, 12:04
                  +5
                  Цитата: Гражданский
                  Расходимся ничего интересного нет, все под шконки, приблатненные на диваны.
                  2. Непонятливым - силовые ведомства всегда помогут осознать их место в жизни.
                  3. Желающие побунтовать - штраф за несанкционированные общественные мероприятия неизбежен за это.


                  Хорошо вы по США и прочим Франция прошлись, да, только , напомню: там не только то, что у вас. но и мирных безоружных демонтрантов РАССТРЕЛЯВАЮТ возле Капитолия, травят СОБАКАМИ, газом и водометами, президентов банят и критиков байдена -арестовывают.

                  Недовольным же тем, что , наконец, сработал Закон в отношении установленного СУДОМ российского мошенника и ВОРА , надо повыше скакать .

                  И да-ждем от них истеричных визгов: " Америка-с НАМИ!!" yes
                3. Гражданский
                  Гражданский Вчера, 12:12
                  -5
                  Абсолютно в точку, плюс от меня. Только в одних странах гоняли зажравшихся богатых граждан, а в другой нищету 3 мира даже в декорациях Санкт- Петербурга. good
                4. Ольгович
                  Ольгович Вчера, 15:33
                  -1
                  Если Вы посмотрите на пртесты, скажем в Голландии, то там, в основном , арабская речь.

                  Это...зажравшиеся? belay

                  Цитата: Гражданский
                  другой нищету 3 мира даже в декорациях Санкт- Петербурга.
                  А вот уже этих зажравшихся жирных столичных котов/хомяков с айфонами по 100 ты руб действительно, сложно назвать нищими .
      2. Дмитрий Владимирович
        Дмитрий Владимирович Вчера, 12:58
        -1
        Цитата: Татьяна
        Захарова же объяснила на видео, что в международных отношениях подобное присутствие иностранных послов в зале суда не принято


        А вам все объяснять надо? Своей головой не пора пошевелить?

        Судебное решение ЕСПЧ по делу Ив Роше:
        Согласно заключению, в отношении Алексея и Олега Навальных были нарушены статей 7 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и необоснованными. Принятое решение "подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом", считают в ЕСПЧ.
        ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить бр Навальным компенсацию по делу Ив Роше.
        "Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорилось в решении ЕСПЧ.

        Правительство РФ выплатило компенсацию бр Навальным, в 2018 году
        А теперь осудило реальным сроком по этому же делу.
        А послы в суде - ЭТО СВИДЕТЕЛИ НА БУДУЩЕМ СУДЕ ПРОТИВ РФ.

        И что такой суд произойдет - можно не сомневаться, поскольку правовые нормы были вновь попраны - не захотел судья идти поперек мнения кремлевкого сидельца.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 15:43
          -3
          Цитата: Дмитрий Владимирович
          Правительство РФ выплатило компенсацию бр Навальным, в 2018 году
          А теперь осудило реальным сроком по этому же делу.
          А послы в суде - ЭТО СВИДЕТЕЛИ НА БУДУЩЕМ СУДЕ ПРОТИВ РФ.

          Ссылку на Вашу информацию о выплатах Россией Навальному по этому делу на основании решения ЕСПЧ дайте, пожалуйста!
          А то у Вас может получиться точно такая же фейковая липа, как у Запада с фильмом Навального якобы о "Дворце Путина"".
        2. nov_tech.vrn
          nov_tech.vrn Вчера, 20:55
          -2
          После последних изменений в Конституции, на решения ЕСПЧ просто будет положен болт, ранее, Ельцинская конституция, давала возможность кому не лень вмешиваться в наши дела, потому как признавала главенство !!! международных судов над нашим судопроизводством. не знаю получил ли Лешенька компенсацию, за те нарушения, в суде которые нарисовали западные борцуны за права оппозиционеров в России, правда уголовником он остался, но теперь на нары он отправится отдыхать однозначно. Я бы ему еще лобзик подарил, вековые сосны пилить.
        3. Татьяна
          Татьяна Вчера, 21:06
          0
          Цитата: Дмитрий Владимирович
          Правительство РФ выплатило компенсацию бр Навальным, в 2018 году
          А теперь осудило реальным сроком по этому же делу.
          А послы в суде - ЭТО СВИДЕТЕЛИ НА БУДУЩЕМ СУДЕ ПРОТИВ РФ

          Насколько мне известно, изначальный приговор по делу "Ив Роше" был вынесен Навальному ещё в 2014 году. Навальный был осужден по ч. 2 и 3 ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначили 3,5 года УСЛОВНО и 5 лет испытательного срока.

          Ныне приговор Равельному от 2.02.2021 года пока не вступил в силу, у сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Адвокаты Навального уже выразили такое намерение.
          При этом защита Навального собирается известить о решении суда Комитет министров совета Европы: в 2017 году он констатировал, что Россия не в полной мере исполнила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

          Однако российский прокурор же после заседания суда над Навальным отметила, что ЕСПЧ не признавал приговор незаконным и не предписывал российским властям отменить его, призвав лишь к повторному рассмотрению дела.
          Российский прокурор также напомнила, что в 2018 году Верховный суд РФ выполнил это требование, однако счел ИЗНАЧАЛЬНОЕ решение суда ЗАКОННЫМ и ОБОСНОВАННЫМ.
          См. подробно - "Негодование Запада и слезы жены: Навального отправляют в колонию" - https://www.gazeta.ru/politics/2021/02/02_a_13464908.shtml?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2599&utm_content=3308996&utm_campaign=11036&es=24smi&updated

          Это в корне противоречит Вашему заявлению, что "Правительство РФ якобы выплатило компенсацию бр Навальным, в 2018 году".

          Откуда тогда у Вас подобная информация? Ссылки, я так понимаю, на эту вашу информацию не будет.
          Цитата: Дмитрий Владимирович
          Судебное решение ЕСПЧ по делу Ив Роше:
          Согласно заключению, в отношении Алексея и Олега Навальных были нарушены статей 7 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и необоснованными. Принятое решение "подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом", считают в ЕСПЧ.
          ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить бр Навальным компенсацию по делу Ив Роше.
          "Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорилось в решении ЕСПЧ.
      3. Владимир Машков
        Владимир Машков Вчера, 18:11
        0
        Неплохо, но мало! Нужно довести до ума и призвать к ответу за другие "подвиги"! yes yes yes
    2. Ныробский
      Ныробский 2 февраля 2021 23:53
      +25
      Цитата: Revival

      Я правильно понимаю что они, по вашему, проникли в зал суда незаконно!? Может через окно? Или пособники у них из судебных приставов!?
      Неееет, вы не правильно понимаете.))) Они проникли в зал суда на вполне законных основаниях и никто препятствий им не чинил. И это правильно! Дурь Запада должна быть всем видна и очевидна, поскольку лучшего доказательства вмешательства во внутренние дела других государств и не придумать.
      1. Revival
        Revival Вчера, 00:04
        -12
        То есть вмешательство в наши внутренние дела законно, или непрепятствование ему?
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 00:28
          +23
          Цитата: Revival
          То есть вмешательство в наши внутренние дела законно, или непрепятствование ему?

          Неееет))) Непрепятствование присутствию дипломатов на судебном процессе на законных основаниях, по существу и является доказательством вмешательства иностранных государств в судебную систему России, поскольку оно не ограничивалось одним лишь присутствием "делегатов", а было сопряжено с высказанным ими требованием, в нарушение норм и процедур установленных законодательством, не лишать Навального свободы. Создав прецедент с выводом Навального на дальнейшее условное отбывание наказания, не взирая на явные нарушения, у тысяч уголовников- залётчиков по всей России, так же нарушивших условия отбывания условного наказания, появится повод опротестовать решения судов на замену условных сроков отбывания на реальную отсидку. Стремление Запада повлиять на судебную практику независимой страны из за одного блогера с подмоченной репутацией, более чем очевидно, к тому же и глупо.
          1. Revival
            Revival Вчера, 01:08
            -19
            О тут еще круче:
            "Непрепятствование присутствию дипломатов на судебном процессе на законных основаниях, по существу и является доказательством вмешательства иностранных государств в судебную систему России".

            То есть даже не присутствие, а "Непрепятствование присутствию дипломатов на судебном процессе на законных основаниях", является доказательством вмешательства иностранных государств в судебную систему России".

            Вот это поворот!
            То есть действия судебных приставов по "Непрепятствование присутствию дипломатов на судебном процессе на законных основаниях", являются доказательством вмешательства иностранных государств в судебную систему России".
          2. Stas157
            Stas157 Вчера, 11:06
            -13
            Цитата: Revival
            Вот это поворот!
            То есть действия судебных приставов по "Непрепятствование присутствию дипломатов на судебном процессе на законных основаниях", являются доказательством вмешательства иностранных государств в судебную систему России".

            Там нет логики и никогда ею не пахло. Что вы хотите от запутенцев! Они скоро и сам факт иностранных посольств на территории РФ объявят иностранным вмешательством!
        2. Miyamoto Musasi
          Miyamoto Musasi Сегодня, 07:16
          0
          да уж!!! глупее не придумаешь
      2. гильза
        гильза Вчера, 06:20
        +4
        Ну тут от уровня свободы государства пляшется. В не свободном как у нас суд согласно букве закона на открытом слушании вообще не может удалять присутствующих без причины т.е. препятствование ведению заседания . В свободной стране судья мог запретить находится в зале. И плевать ,что неприкосновенность. Заседание отменят ровно по этой причине, а послам надергают ушки. В этом проблема. Буква закона,мать ее. Цель то именно в провокации и была. Вот они и поехали работать.
    3. Revival
      Revival Вчера, 00:55
      -13
      То есть законное проникновение в зал суда это и есть вмешательство во внутренние дела !? О как, ясно
      1. Ныробский
        Ныробский Вчера, 01:17
        +24
        Цитата: Revival
        То есть законное проникновение в щал суда это и есть вмешательство во внутренние дела !? О как, ясно

        Присутствовать они могут, но не могут требовать - это то вам хоть ясно? Я не припомню таких массовых дипломатических фестивалей на судебных процессах в иных государствах, кроме одного, который состоялся в Нюрнберге по факту осуждения фашизма и фашистских преступников, и вот второй дип.фестиваль, из за Навального. Тогда, объективно и оправдано, тут то чего ради? К тому же с требованием не осуждать.
        P/S-Стесняюсь спросить, но это видимо необходимо для дальнейшего выстраивания или прекращения диалога, вы кто по национальности? Есть люди которые могут говорить по русски, но разучились по русски мыслить, поскольку на протяжении долгого времени проживают на территории других государств. Есть очевидное смысловое недопонимание request
        1. Revival
          Revival Вчера, 01:23
          -14
          Ну потрудитесь прочесть комментарий на который я отвечал.
          Если вы в нем найдете слово требовали, то процитируйте.
          Или вы не русский или давно разучились по русски мыслить, поскольку на протяжении долгого времени проживаете на территории других государств. Есть очевидное смысловое недопонимание?

          Жду цитату из комментария на который я отвечал....
        2. AUL
          AUL Вчера, 07:22
          -11
          Цитата: Ныробский
          Присутствовать они могут, но не могут требовать - это то вам хоть ясно?

          А они, су...(нехорошие люди), требовали?
        3. Ныробский
          Ныробский Вчера, 09:55
          +6
          Цитата: AUL
          Цитата: Ныробский
          Присутствовать они могут, но не могут требовать - это то вам хоть ясно?

          А они, су...(нехорошие люди), требовали?

          Ага.
          Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде посетила Москву, где у нее запланирована встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как сообщает ее пресс-секретарь, на встрече она планирует потребовать от Кремля освобождения Алексея Навального и граждан, задержанных правоохранительными органами во время митингов в поддержку блогера.Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.
          Тема освобождения оппозиционного политика на встрече Линде и Лаврова будет не единственной, но одной из самых главных. Помимо министра иностранных дел Швеции, дипломаты из разных стран Европы также требуют не сажать Алексея Навального.
          https://topwar.ru/179608-diplomaty-iz-stran-evropy-trebujut-ne-sazhat-navalnogo.html
        4. Revival
          Revival Вчера, 20:24
          0
          Она в зале суда присутствовпла и требовала?
          Или пазл из тысяч додумок собираете чтоб сова на глобус налезла?
          Напоминаю мы говорим о присутствии послов в зале суда и их действиях Именно там же
        5. Ныробский
          Ныробский Вчера, 20:54
          +2
          Вообще то, в данный момент, вы влезли в мой диалог с коллегой "AUL" где я ответил на поставленный ИМ вопрос.
          Что касается вас, то ваш вопрос малость выше. Коль вы ещё не угомонились, то отвечу и на него...
          Цитата: Revival
          Ну потрудитесь прочесть комментарий на который я отвечал.
          Потрудился, это комментарий коллеги Татьяны... Хронология диалога следующая
          "в зале присутствовали в качестве слушателей иностранные послы 20 стран, выступающих ранее за освобождение по сути антироссийского иностранного агента Навального.
          Захарова назвала это вмешательством иностранных государств в во внутренние дела суверенной России. И правильно сделала."

          Ваш вопрос -
          Я правильно понимаю что они, по вашему, проникли в зал суда незаконно!? Может через окно? Или пособники у них из судебных приставов!?
          Учитывая ваш интерес к тому, как им удалось проникнуть в зал суда, я вам и ответил, что проникли законно и поддержал позицию Татьяны в том плане, что Захарова правильно сделала обвинив страны запада во вмешательстве во внутренние дела России. Эта позиция, которую я полностью разделяю. Почему?-я пытался вам обосновать в последующих своих комментариях, но судя по "сове с глобусом", абсолютно безуспешно, в связи с чем, дальнейший диалог с вами считаю абсолютно бессмысленным.
        6. Revival
          Revival Вчера, 21:49
          +2
          Значит в зале суда они ничего не требовали, ясно
  • гильза
    гильза Вчера, 06:29
    +13
    Именно . Чувство такта и уважения очень важно в дипломатии. Если послы на вашей территории шарятся по уголовным судам,нарочито демонстрируют за кого они вас держат и плевать они желают на ваше мнение в вашей стране, то уважением к МИДу,власти в принципе ну и тем более к гражданам . Да кто вы вообще такие,чтоб учитывать ваши пожелания у вас дома?
    Это так мило. Ну и конечно же мило открыто накрываться на крайнюю форму ответа-высылку. Что поделать? Там выросло поколение хамов и колониальных хозяев.
  • nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Вчера, 11:50
    +9
    Есть негласные правила поведения дипломатов, так вот, они были демонстративно нарушены, эта дипломатическая гопота пыталась запугать судей своим присутствием, демонстрирую поддержку болезному Лешеньке, но судя по всему, судьи наоборот восприняли этот ход как вызов
    1. Комментарий был удален.
  • businessv
    businessv Вчера, 19:08
    -2
    Цитата: Revival
    Я правильно понимаю что они, по вашему, проникли в зал суда незаконно!? Может через окно?

    Для чего писать вещи, заведомо зная, что это глупость?! Суд был открытым, они имели право присутствовать, но не имели права требовать переводчиков, прерывать процесс замечаниями и т. п.. Это первое. Второе - назовите хоть один процесс в нашей новейшей истории, на котором присутствовал посол хотя бы одной страны НАТО! Именно присутствие этой иностранной своры и можно классифицировать, как давление на суд.
    1. Revival
      Revival Сегодня, 00:13
      +1
      А само присутствие, вот оно что, а что ж молчали, сказали бы сразу, а то говорили, что они присутствовали и требовали прям там чего то.
      Сразу бы и сказали что "округляете, додумываете", и спора бы не было
  • Стропорез
    Стропорез Вчера, 00:16
    -1
    Цитата: Татьяна
    По Навльному 275 статья УК РФ "Государственная измена" плачет!

    Можете пояснить в чём заключается его госизмена.
    А потом расскажите про госслужащих с мальтийскими паспортами и орденами.
    Шайгу с медведевым счастливые обладатели мальтийских наград, с чего бы?
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 00:50
      +15
      Меня все таки коробит, что человек под именем "Рядовой ВДВ" играет за команду зеленных беретов...Где же вас таких покупают и за сколько???
      1. Revival
        Revival Вчера, 00:56
        -15
        Там же где ебн и грачев, брал.
        Вроде недорого, да?
        1. Зяблицев
          Зяблицев Вчера, 00:59
          +12
          Вроде, в данном случае, не Вас, так зачем подмахиваете?
          1. Revival
            Revival Вчера, 01:02
            -6
            Погорячился))
          2. Зяблицев
            Зяблицев Вчера, 01:04
            +6
            Ничего страшного! Бывает! hi
          3. Татьяна
            Татьяна Вчера, 01:59
            +6
            Цитата: Revival
            Погорячился))

            Цитата: Зяблицев
            Ничего страшного! Бывает! hi

            Это он из-за меня сейчас истерикует. Сам ко всем пристаёт, а потом говорит, что его от наших ответов тошнит! laughing
          4. Revival
            Revival Вчера, 20:26
            +1
            Нет, только именно от ваших, поэтому просил и прошу мне не писать
        2. Revival
          Revival Сегодня, 00:20
          +1
          Вот прям намеренно, чтоб отделить наш диалог от "татьян", скажу прямо, хоть мы с вами хоть и в "жесткой, жесткой" полемике пребываем порой, но диалог с вами у нас все же конструктивный и гдето даже приятный.
          И да, если вы действительно офицер, то я думаю что я в пылу спора не совсем верно в запале акцентировался на чести и службе во времена ебн hi
  • Tank Hard
    Tank Hard Вчера, 11:28
    +4
    Цитата: Зяблицев
    Меня все таки коробит, что человек под именем "Рядовой ВДВ" играет за команду зеленных беретов...Где же вас таких покупают и за сколько???

    Разные есть индивиды.
    1. VORON538
      VORON538 Вчера, 15:22
      0
      Так я его давно "понторезом" кличу lol
  • Ольгович
    Ольгович Вчера, 12:10
    +6
    Цитата: Зяблицев
    Меня все таки коробит, что человек под именем "Рядовой ВДВ" играет за команду зеленных беретов...Где же вас таких покупают и за сколько???


    hi
    Подождите, сейчас скакуны из этой команды еще завизжат: "Америка с нами!"
  • Комментарий был удален.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 01:01
      +3
      "Скорбь о благополучии ближнего" - а проще, зависть, это грех! laughing
  • Татьяна
    Татьяна Вчера, 01:20
    +12
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Татьяна
    По Навльному 275 статья УК РФ "Государственная измена" плачет!
    Можете пояснить в чём заключается его госизмена.
    Сложный и большой вопрос Вы задаёте, но я постараюсь Вам это объяснить.
    Прежде всего Вы не с того конца начинаете бороться с коррупцией. Начинать надо с ИДЕОЛОГИИ! Народ ничего не будет толком понимать и правильно действовать для своего благополучного будущего до тех пор, пока не поймёт, что в стране по факту уже неформально присутствует ГОСУДАРСТВЕННАЯ идеология в виде КОЛОНИАЛЬНО-ПАРАЗИТАРНОЙ парадигмы американского экономиста Милтона Фридмана, которая изложена в его книге "Капитализм и свобода" на первых 20 страницах. И при Навальном она не поменяется, а станет ещё хуже. А именно.

    К сожалению в этом вопросе российское образование в стране давно «прокисло». Буржуазную идеологию американского экономиста М.Фридмана теперь уже не называют «буржуазной», а называют классово отвлечённо просто «рыночной» с элементами т.н. «монетаризма» (т.е. буржуазной погоней за финансовыми прибылями).
    Однако нельзя уравнивать понятие реального капитализма со всеми его недостатками с доктринёрской идеей американца Милтона Фридмана в виде некоего умозрительного социального проекта, воплощаемого в жизнь, для построения якобы идеально справедливого капитализма на Земле во всём мире. За счёт чего?
    За счёт якобы существования в мире некоего АНАРХИСТСКИ абсолютно "свободного" от всех и каждого мирового рынка, который якобы абсолютно "чист" от профанаций и недобросовестности как со стороны самих участников рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы, так и от давления на них национального государства. И при этом автором предполагается, что все свободные от государства участники рынка изначально во все времена по своему жизненному старту равны между собой и могут всегда стать богатыми, стоит им только этого захотеть. Это утопия и блеф в чистом виде!
    За этой попыткой Милтона Фридмана обелить капитализм скрывается вполне определённая цель, взятая на вооружение апологетами Вашингтона. А именно.
    Цель этого американского блефа состоит в том, чтобы "туземные" для США суверенные страны бесконтрольно и беспошлинно со стороны своих правительств ошибочно свободно и беззащитно от конкуренции открыли для транснациональных компаний США доступ на свои отечественные рынки для продажи иностранных товаров и скупки иностранцами "туземных" богатств, предприятий и природных ресурсов.
    При этом сокращение туземной госсобственности по-максимому - до "0" - пропагандируется "рыночниками" исключительно, как общественное благо. Ибо государству якобы уже контролировать ничего не нужно, наказывать никого не нужно, регулировать торговлю и производство тоже не нужно. Что все члены общества станут при этом такими честными и законопослушными предпринимателями, что поэтому и защищать население от жуликов, воров, грабителей и убийц тоже будет уже не нужно. И поэтому якобы национальное государство, как анахронизм, за ненадобностью исчезнет само собой, и защищать его вообще не нужно. Ибо распределение материальных благ "сверху" на уровне государства не потребуется, ибо всё будет регулировать этот "идеальный" капиталистический рынок. Ну а те, кто не вписались в рынок - это уже их проблемы. Пусть, мол, они выживают сами, как смогут. К ним в частности относятся все т.н. "лишние" люди: пенсионеры, инвалиды, дети и пр. - все те, кто "не вписался в рынок". Зато они должны быть "счастливы" своей свободой от веками давлеющего над ними жиреющего абстрактно-бюрократического государства так, как об этом всегда веками мечтали анархисты.

    ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана о якобы существовании т.н. "свободного" и "чистого" рынка является анархистской пропагандой американского истеблишмента по разложению национальной безопасности суверенных государств до полного их ликвидации и подчинения их ресурсов в пользу транснациональных компаний США. И к сожалению, эта идеология НЕОФИЦИАЛЬНО взята на вооружение российской правящей элитой, в качестве ГОСУДАРСТВЕННОЙ идеологии. Реализуется на практике правительством РФ, гарантом либеральной Конституции РФ, депутатами ГД и СФ. На основании самой Конституции РФ, написанной для российских либералов во власти со стороны спецов из США.
    А ВШЭ является кузницей буржуазных молодых кадров в этой компрадорской экономике и её апологетов.
    СПРАВКА
    Компрадорство (исп. comprador покупатель) способ ведения бизнеса, при котором прибыль извлекается в результате деятельности, подрывающей свою национальную экономику и уменьшающей её способность к росту и…
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 01:31
      +11
      Цитата: Стропорез
      Можете пояснить в чём заключается его госизмена.
      Вы понимаете, что такое идеология? Это программа поведения человека, которая закладывается в человека, как компьютерная программа в информационное устройство. При этом человек воспринимает её, как свою собственную, и готов за неё сражаться! Идеология для него как руководство к действию!
      А т.н. "рыночная" идеология Фридмана - это программа для неограниченного потребления. А ресурсы для потребления ограничены. Отсюда и идея о "золотом миллиарде" и сокращения населения - и всё за счёт третьего мира, к которому Запад относил СССР, а также относит и Россию!
      Именно благодаря Соросу вся эта перестройка в мозгах народа началась с реформы образования при Горбачёве в 1986 году для учителей, школьников и закончилась контрреволюцией и распадом СССР в 1991 году. Вот что значит идеология.
      И сейчас этот процесс продолжается. Идеология, пропагандируемая в вузах та же самая! И приведёт она именно к распаду РФ. Мы потеряем страну. Запомните: россияне никому на Западе не нужны, кроме как "пушечное мясо" для войны США с Китаем.
      В США планировали сократить население на территории бывшей РФ до 15 млн. человек.
      Так что раскатывать губу россиянам жить, как на Западе, могут только наивно ограниченные люди.

      Вот смотрите. Сейчас проходят протесты за Навального. Но ведь у протестующих при этом нет никаких политических требований для народа, кроме как покончить с коррупцией.
      А между прочим Горбачёв с ЕБН тоже развалили СССР под флагом борьбы с коррупцией.
      В Украине тоже каждый раз госпереворот проходил под флагом борьбы с коррупцией.
      Но в том то и беда, что "рыночная" идеология М.Фридмана построена именно как раз на внедрении и поощрении коррупции!
      Как само явление, сохраняя условия своего существования, может избавиться от того, что лежит в его основании? Да никак.
      Нужно менять идеологическое основание существования общества, чтобы изменить само общество.
      Как только госдеп США берёт коррупционера в другой стране под наблюдение и продвижение, то человек-коррупционер тут же оказывается у Вашингтона, как муха в паутине жука. - и через это Запад колонизирует и управляет любой страной, попавшей в его идеологические сети, уничтожая её национальный суверенитет и пожирая до конца её экономику и выпивая из неё все соки.
      Поэтому никакой поддержки Навальному, Ходорковскомй и прочей подобной прозападной шушере не должно быть. Это не то направление, которое нам нужно.
      При этом нужно помнить, что россиянам вовсе не безразлично, в каких экономических условиях они пойдут к своей цели по освобождению себя и своей страны. Поэтому в нашей экономике нужно сохранить то, что у нас осталось и развить то, что есть. А не как Тихановская рушит своими призывами к протестам против Лукашенко экономику Р.Беларусь. Подобного нам в России допустить нельзя.
      1. AUL
        AUL Вчера, 07:39
        -1
        Цитата: Татьяна
        Сложный и большой вопрос Вы задаёте, но я постараюсь Вам это объяснить.

        Да, демагогии Вы написали аж на два поста! Но, кстати, у гос измены есть вполне четкое и однозначное юридическое определение:
        Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, -
        (в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 190-ФЗ)
        Или призывы к борьбе с коррупцией стали угрозой безопасности Российской Федерации?
        1. Ахиллес
          Ахиллес Вчера, 09:30
          +8
          Цитата: AUL
          Или призывы к борьбе с коррупцией стали угрозой безопасности Российской Федерации?

          Татьяна имела виду что под такими лозунгами ( и не только) проходило свержения власти, но потом не кто не боролся с коррупцией т.к. идеология Фридмана подразумевает эту самую коррупцию.
        2. Стирбьорн
          Стирбьорн Вчера, 09:53
          -1
          Цитата: AUL
          Да, демагогии Вы написали аж на два поста!

          При этом она пихает это в каждую подобную тему уже недели две как wassat
          Задолбала своим Фридманом!
        3. VORON538
          VORON538 Вчера, 15:25
          -3
          А шо -таки не нравицца?
          Правда она ведь такая,горькая,хоть вам и вашему стаду не нравится! lol
        4. Стирбьорн
          Стирбьорн Вчера, 17:38
          +3
          Цитата: VORON538
          А шо -таки не нравицца?
          Правда она ведь такая,горькая,хоть вам и вашему стаду не нравится! lol

          Я вот уверен, что на фразе "колониально-паразитарная парадигма", ваш ватный мозг завис, если конечно вы, вообще осилили текст до нее. hi
    2. KAV
      KAV Вчера, 12:37
      +5
      Цитата: AUL
      оказание ... консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации
      Так вот, например, призывы к введению санкций против России, участие в фальсификации отравления с целью дискредитации силовых структур России, настойчивые попытки раскачать страну митингами несовершеннолетних, и многое прочее - это ли не тянет на госизмену? Тут даже и вспоминать про призывы к борьбе с коррупцией не стоит, т.к. это всего лишь ширма, при чем весьма дырявая.
    3. Revival
      Revival Вчера, 20:29
      0
      Подскажите где посмотреть, что он "призывал к введению санкций против России"?
      России
  • Stas157
    Stas157 Вчера, 11:09
    -8
    Цитата: Стропорез
    Можете пояснить в чём заключается его госизмена.

    Как в чем? Царька обидели!! Дворец показали.
    1. Додиксон
      Додиксон Вчера, 14:06
      -4
      а зачем он русский дворец Байдена показал ?
    2. Татьяна
      Татьяна Вчера, 14:08
      +5
      Цитата: Stas157
      Цитата: Стропорез
      Можете пояснить в чём заключается его госизмена.
      Как в чем? Царька обидели!! Дворец показали.

      "Дворец" то оказался липовым! А сам фильм Навального о "дворце" оказался ИНОСТРАННЫМ провокационным фейком!
      Этот якобы "дворец Путина" - уже 10 лет как ещё только строящаяся в будущем апарт-гостиница в перестраиваемом внутри историческом здании принадлежит Ротенбергу, который в РФ имеет свой развивающийся отель-бизнес! Внутри здания нет ещё вообще никакой отделки - только серый бетон без стяжки полов. Объект планируют достроить ещё только через 5-6 лет.
      Уже за одно только это - провокационную западную (по Геббельсу) мистификацию против нашей страны - провокационное враньё против России и её главы государства - можно отправлять Навального за решётку по статье 275 УК РФ "Государственная измена"!

      Да, мы - бывший СССР - проиграли США Холодную войну в 1991 году и платим США дань как колонизированная Америкой страна.
      Россия полусуверенна. Идёт разграбление коллективным Западом богатств нашей страны. Ельцинская Конституция РФ - колониальная, и писали её для РФ американские спецслужбы на английском с автоматическим переводом на русский.
      Вот мы сейчас пытаемся из этой колониально-зависимой ситуации выкарабкаться. Но это очень не нравится Западу. У коллективного Запада в отношении России абсолютно захватнические планы. В госдепе США жалеют, что в 1991 году не прикончили Россию до конца - не разорвали её на части и Россия сейчас поднимает голову против американских транс-атлантических компаний.

      На демонстрациях за Навального тоже работают организаторы-провокаторы-пропагандисты на стороне Запада (их иностранные агенты), как и в Р.Беларусь за Тихановскую. Причём работают они геббельскими методами!
      Цель у них одна - не улучшение жизни народа, как таковое, а под фиговым флагом якобы борьбы с коррупцией подготовка к ГОСПЕРЕВОРОТУ в стране в пользу усугубления внешнего управления Россией, чем есть сейчас, с целью её облегчённого захвата внешним противником в предстоящем недалёком будущем!
      Это есть ВОЙНА коллективного против России со стороны коллективного Запада под предводительством США! Пока эта война пассивно-активная - т.е. без горячей её фазы.

      Вы хотите эту войну РФ с Западом проиграть из-за 0,001% недоумков населения нашей страны, которых в Вашингтоне называют "полезными для США иди тами"? Я не хочу свою страну геополитически терять и Вам не советую её терять, и Вашим детям, если они у Вас есть или появятся.
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 14:18
        -5
        Цитата: Татьяна
        "Дворец" то оказался липовым!

        Как так?? Нет его что-ли?

        А я думал закадычный дружок царьку подмогнул (за миллиардные гос подряды), домик тот своим объявил. Мол хотел гостишку на землях ФСБ отстроить, и так чтобы у гостей бесполетная зона еще над головой была!)))
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 14:48
          +3
          Цитата: Stas157
          Цитата: Татьяна
          "Дворец" то оказался липовым!
          Как так?? Нет его что-ли?
          Именно что НЕТ!
          Немецкие журналисты провели своё расследования по этому поводу и оказалось, что абсолютно всё в фильме "Навального" о "дворце Путина" от начала и до конца оказалось враньём американских спец служб!

          Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. А именно.

          Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером Навальным поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса.

          Немецкая газета Stuttgarter Zeitung пишет, что Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии на лечнении якобы от отравления в клинике "Шарите", работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде.

          См. подробно - "Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США" - https://vz.ru/news/2021/1/29/1062583.html

          Вот так на самом деле выглядит "Сказочный дворец якобы Путина": первая НЕЛЕГАЛЬНАЯ экскурсия журналистапо дворцу в Геленджике. 29.01.2021 г.


          А это уже видео того, как уже ОФИЦИАЛЬНО российские журналисты разбирались с подробным разбором сведений Навального в его фильма о так называемом "дворце Путина". См 13:13 мин.

          Дворец для Путина». История самой большой лжи | СК | Эксклюзив
        2. Stas157
          Stas157 Вчера, 16:53
          0
          Цитата: Татьяна
          Именно что НЕТ!

          А вот в ваших предоставлены видео, якобы разоблачения, вполне этот самый дворец присутствует. Как же так?

          Разница только в том, что внутри наполнения нет. Ну так Навальный об этом и говорил, что там сейчас ремонт идет! Нет ни единого противоречия, кроме нелепых обвинений в сторону Навального по заезженной методичке. Дескать агент, спецслужбы, нашего любимого царька опорочить хотят и все такое в этом роде.
        3. nov_tech.vrn
          nov_tech.vrn Вчера, 21:02
          +2
          Стасик ты хоть один из фильмов смотрел, или только сноски в методичке?
  • aleksejkabanets
    aleksejkabanets Вчера, 20:52
    -1
    Цитата: Татьяна
    "Дворец" то оказался липовым! А сам фильм Навального о "дворце" оказался ИНОСТРАННЫМ провокационным фейком!......

    Дворец, конечно впечатлил, но значительно больше меня впечатлили способы получения своих активов, друзьями и родственниками Президента, а так же тот факт, что отдых семьи В.В. Путина оплачивал немецкий банкир. Напомню, что В.В. Путин в то время работал в администрации Президента, это взятка получается. Никаких опровержений по этому поводу ни от кого не поступало. Не увидел я и возбуждения уголовного дела за клевету, что, согласитесь со мной, было бы логичным, после этого нашумевшего фильма. Я понимаю, что приход Навального означает неолиберальный фашизм, но как это отменяет клановость и неимоверную коррупцию в нашей власти?
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 22:01
      0
      Цитата: aleksejkabanets
      Я понимаю, что приход Навального означает неолиберальный фашизм, но как это отменяет клановость и неимоверную коррупцию в нашей власти?

      Да никак не отменяет, пока в стране будет господствовать блефовая идеология американского экономиста Милтона Фридмана с его якобы существованием в мире т.н. "свободного" и "чистого" рынка капиталов, товаров и рабочей силы и монетаризмом (т.е. беспринципной погоней людей за прибылями для неограниченного личного обогащения), за которую он получил Нобелевскую премию!
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 22:37
      0
      Цитата: Татьяна
      Да никак не отменяет, пока в стране будет господствовать блефовая идеология американского экономиста Милтона Фридмана с его якобы существованием в мире т.н. "свободного" и "чистого" рынка капиталов

      Татьяна, давайте начнем с того, что идеология это "надстройка" а экономика это "базис". То есть какая экономика, такая и будет господствующая идеология. Господствующую идеологию формирует правящий класс для "теоретического обоснования" своих экономических интересов. Пока будет у нас вот такой вот зависимый полуфеодальный периферийный капитализм, иной государственной идеологии нам не видать.
    3. Татьяна
      Татьяна Вчера, 22:52
      0
      Цитата: aleksejkabanets
      Цитата: Татьяна
      "Дворец" то оказался липовым! А сам фильм Навального о "дворце" оказался ИНОСТРАННЫМ провокационным фейком!......
      Дворец, конечно впечатлил, но значительно больше меня впечатлили способы получения своих активов, друзьями и родственниками Президента...

      Этому удивляться не приходится...По Фридману это так и должно было быть.

      Меня удивляет совсем другое. За каким чёртом коммунисты КПРФ выступают единым блоком с Навальным? А именно, удивляет тот разнобой в позициях коммунистов по поводу их участия в несогласованных акциях, организованных сторонниками Навального, который породил массу разговоров о серьезном расколе внутри КПРФ.
      Вообще определенный раскол в виде внутривидовой борьбы за власть в КПРФ был всегда. И случилось это не 23 января, а гораздо раньше, когда коммунистические лидеры решили стать бенефициарами всех протестов, не обращая особого внимание на их содержание и реального инициатора.
      Партийный вождь Зюганов приветствовал откровенное «хайпожорство», не запрещал сотрудничество с проектом «Умное голосование» (проекты Ходорковского выборы во власть Навального и навальнистов), одобрял выстраивание московских коалиций с навальнистами.
      В результате кто сегодня встал в конфронтацию с официальной критической позицией Зюганова по Навальному? Это медийно раскрученные на скандалах и провокациях Рашкин, Куринный, Бондаренко. Коммунисты, которых по форме и содержанию, давно сравнивают с НЕСИСТЕМЩИКАМИ. По сути они такими и являются - коммунистическими вырожденцами.

      В рядах коммунистов сейчас - перед думскими выборами - наблюдается политический ХАОС, который отталкивает от КПРФ и коммунистов, и навальнистов! .

      См. подробно - "КПРФ подошла к точке невозврата. Хаос в партии оттолкнул и навальнистов, и коммунистов" - https://www.gazeta.ru/comments/2021/01/29_a_13459514.shtml?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    4. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 23:12
      0
      Цитата: Татьяна
      Меня удивляет совсем другое. За каким чёртом коммунисты КПРФ выступают единым блоком с Навальным? А именно, удивляет тот разнобой в позициях коммунистов по поводу их участия в несогласованных акциях, организованных сторонниками Навального, который породил массу разговоров о серьезном расколе внутри КПРФ.

      КПРФ сегодня не является однородной партией, там есть свои фракции, но в критических вопросах они едины. И не идут они объединяться с Навальным, тем более единым фронтом. Вопрос тут много сложнее, государство и СМИ освещают все таким образом, будто бы есть только Путин и Навальный. На самом деле на митингах разные люди, с разными идеями(а больше без идей), у людей там Навальный не главный персонаж. Вообще с КПРФ и с "левым движением" в целом, все гораздо сложнее чем Вы написали, в комент не вмещу, да и времени мало.
  • 30 вис
    30 вис Вчера, 13:41
    -1
    Цитата: Стропорез

    Стропорез (Рядовой ВДВ)
    Сегодня, 00:16

    -11
    Цитата: Татьяна
    По Навльному 275 статья УК РФ "Государственная измена" плачет!

    Можете пояснить в чём заключается его госизмена.

    Ну вот ! Борцы с злочинною владой подтянулись .Из тех которые за "коммунизм -социализм !! " "Гюльчатай =Стропорез" -отрыла своё истинное личико !
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 20:57
      0
      Цитата: 30 вис
      Можете пояснить в чём заключается его госизмена.

      Ну вот ! Борцы с злочинною владой подтянулись .Из тех которые за "коммунизм -социализм !! " "Гюльчатай =Стропорез" -отрыла своё истинное личико !

      Это вы таким образом поясняете в чем госизмена Навального заключается? "Богатый" же у Вас набор аргументов.
  • frruc
    frruc Вчера, 11:17
    +5
    ....на судебном заседании по делу Навального в зале присутствовали в качестве слушателей иностранные послы 20 стран, выступающих ранее за освобождение по сути антироссийского иностранного агента Навального....

    Что-то подсказывает, что иностранные послы оказали лишь "медвежью услугу" г-ну Навальному, затея была, мягко говоря, не очень удачная.
  • Комментарий был удален.
  • Revival
    Revival 2 февраля 2021 23:08
    0
    И что же там всплывет?
    Тайный, умерший!!!! Свидетель который его опознал.
  • 76rtbr
    76rtbr Вчера, 01:14
    0
    ну ты наверно лоб здоровый и сам можешь наклацать по клаве , привыкли пруфы подавай !! Евгений я тебя не узнаю , хотя и знать не знаю !!
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 19:57
      0
      Матушка лень! Меня тут всего подтерли...Даже не интересно!А про пруфы, так дедовщину в армии никто не отменял.... Пусть сами ищут, что бы меня в чем-то убедить laughing
  • Комментарий был удален.
  • Венд
    Венд Вчера, 09:29
    +5
    Цитата: Зяблицев
    Мало дали, если честно...Но, ведь, пруфов Вы не предоставите - а то там еще кое-что всплывет кроме разбитого окна...

    Да жаль мало, понимаю, что так нельзя, но надо было за присутствующих дипломатов добавить, по коду за каждого laughing
  • d1975
    d1975 Вчера, 20:06
    +1
    Вы знаете , моё мнение , что нам не договаривают , вот тут и можно делать передачи и говорить мнение , жаль что нет тех времен ((((
  • arhPavel
    arhPavel 2 февраля 2021 22:12
    -5
    Анархист, бомбист.
    Это конечно тот ещё товарищ.
    1. Revival
      Revival 2 февраля 2021 23:11
      0
      Бомбист!?
      Обьясните, или просто ляпнули?
  • Кубик123
    Кубик123 Вчера, 07:51
    +9
    Цитата: Гена84
    Тут аспиранта механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову осудили на шесть лет колонии за разбитое окно в офисе "Единой России".

    https://zen.yandex.ru/media/id/5c948a99a060d700b3d24de9/azat-miftahov-produkt-fabriki-ekstremistovizvrascencev-5caf9d352c72a400b362027a
    "Где ж вас таких делают?" Этот крик души приходит в голову, когда знакомишься с историей анархиста Азата Мифтахова, задержанного за изготовление самодельных взрывных устройств и активное участие в экстремистской организации. Вот только, как оказалось, Азат Мифтахов не только на бомбы горазд. Но и затмевает своими "талантами" самого Алексея Панина (в компании с собакой). Как оказывается Мифтахов - типовой продукт конвейера, исправно поставляющего российской оппозиции будущих "майданных скакатусов".
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    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 21:34
      +36
      Кадровый офицер - и мне есть с чем сравнивать, почти 3 десятка лет отдал службе Родине! Причем на командных должностях! Это хорошая школа, чтобы понимать - что было и что стало! А так же разбираться в людях - кто есть ху из ху! Честь имею!
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            2. Tank Hard
              Tank Hard 2 февраля 2021 22:53
              +1
              Цитата: Зяблицев
              По мне было бы лучше высшая мера социальной ответственности, но, к сожалению, времена мягкие, как пушок - вот всякая не.честь и плодиться на просторах России, не покладая рук пашущая в интересах иноземцев!

              Прочёл диалог, родился экспромт:

              Жил - был Володя, звался Сварог.
              (нет, не надменен и спесив)
              Он власти клял, кричал не мало,
              Сам на протесты не ходил...
              Он ненавидит инородцев,
              Хотя считался - коммунист.
              Навальный был ему за "Солнце"!
              Но некто Солнце запретил...
              Володя гневными словами,
              Запостил славный интернет.
              Не спал, писал на сайт ночами,
              Горел Володя, тратил свет.
              Он Родины - дитя обычный,
              За правду Вашу жизнь отдаст,
              Имеет долгий опыт личный,
              Он на диване всем задаст!
              laughing
              1. Стропорез
                Стропорез 2 февраля 2021 23:37
                +11
                Цитата: Tank Hard
                Жил - был Володя, звался

                Ну да , вы мне классику своими виршами напомнили, браво
                laughing
                1. Tank Hard
                  Tank Hard 2 февраля 2021 23:39
                  +2
                  Цитата: Стропорез
                  Ну да , вы мне классику своими виршами напомнили, браво

                  Я ценю ваше признание, ещё бы стихами могли отвечать, ну хоть такими как на видеоролике. Но понимаю Вас, не всем дано... feel laughing
              2. AUL
                AUL Вчера, 07:42
                +1
                Цитата: Tank Hard
                Прочёл диалог, родился экспромт:

                Агния Барто нервно курит в сторонке...
                1. Tank Hard
                  Tank Hard Вчера, 11:08
                  0
                  Цитата: AUL
                  Агния Барто нервно курит в сторонке.

                  Спасибо, Александр. Ваше мнение для меня очень важно. laughing
      2. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ 2 февраля 2021 22:33
        +12
        Уважаемый Сварог,Вы шикарный словоблуд..уже сколько лет читаю Ваши комментарии и словоблудие Ваше все лучше и лучше
        1. майор147
          майор147 2 февраля 2021 22:53
          +13
          Цитата: Андрей ВОВ
          Сварог,Вы шикарный словоблуд..

          Этот самый Сварог был пойман мною на ложной пропаганде, и когда я его "мордочкой" в его лож потыкал, он просто слился.....
          1. Tank Hard
            Tank Hard 2 февраля 2021 22:58
            -5
            Цитата: майор147
            Этот самый Сварог был пойман мною на ложной пропаганде, и когда я его "мордочкой" в его лож потыкал, он просто слился.....

            Сегодня он знаменит в этой ветке, я посвятил ему стих, читаем выше. laughing
          2. Prjanik
            Prjanik Вчера, 14:13
            +3
            Так любимая тема этих персонажей - делать левый вброс и сливаться, авось кто и поведётся не проверив. Я думаю они тут просто отрабатывают с одной из фабрик троллей.
      3. Whiteidol
        Whiteidol 2 февраля 2021 22:43
        -1
        Что под вашим пониманием означает "Пресс-хата"?
    2. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 21:46
      +5
      Цитата: Зяблицев
      А так же разбираться в людях - кто есть ху из ху! Честь имею!

      Поддерживаю и одобряю Ваши слова !
    3. Комментарий был удален.
      1. Зяблицев
        Зяблицев 2 февраля 2021 22:18
        +9
        Хорошо когда чести нет - и пошутить можно! А я вот так не умею, к сожалению! hi
        1. Revival
          Revival 2 февраля 2021 23:23
          0
          Это вы говорите про честь!
          Насколько отвечает понятию чести и заботе о стране "итог" нашего недавнего диспута: "переде мной путин вме обещания выполнил, а чтоттам перед народом, так то не моя забота"!!!?

          Да, "мне за Державу обидно" это не ваше, вам не сказать уже, у вас самого ведь норм пенсия, а остальное, ну....
          1. Зяблицев
            Зяблицев 2 февраля 2021 23:28
            +11
            А Навальный Вам пенсии прибавит? Боюсь и последнюю отберет...Правда Вы все равно этого не поймете! Ведь смена власти при капитализме ни коем образом не направлена на улучшение жизни простых граждан, а дядя Вова, плохо хорошо в жизнь привнес стабильность - и доходы у населения росли до всех передряг связанных с Крымом - уберите сейчас эту стабильность и страна вернется в 90-е - этого хотите? Нужна сегодня эволюция, так как революция не возможна (это смена политико-экономической формации) - а бунт, развал и потеря независимости - это да! Потому Ваши "благие" (если они действительно благие) намерения ведут в ад, а не к процветанию!
            1. Revival
              Revival Вчера, 00:00
              +1
              Вопрос поставлен прямо! Кто уже отобрал я вижу, факт!
              Про навального слова не произносил.
              У вас что дихотомия с этими двумя?
              Как быть с тем кто уже отобрал?
              А, вспомнил, уважать из принцыпа...
              1. Зяблицев
                Зяблицев Вчера, 00:12
                +6
                Кто у Вас и что отобрал? Не нравится Путин - так кто мешает! Голосуйте против и высказывайте в рамках закона свое мнения - бога ради! Статья просто про Навального и соответственно если Вы за него заступаетесь - значит Вы навальненок и прихвостень Госдепа (здесь шучу и прошу прощения)! Я уважаю ВВП, Вы нет - у меня уважения к нему родилось из-за его поступков к Вооруженным Силам и лично ко мне. Бывало и он ошибался - Сердюкова, к примеру поставил...Но, тем не менее, лично для меня и для страны под его руководством + больше, чем минусов особенно если сравнивать через призму правления Горбачева и Ельцина!
                1. Revival
                  Revival Вчера, 00:19
                  +2
                  Ну да, согласен, сравнивать с полным днищем, ебн и горбачем, это да, сильно
                2. Alex777
                  Alex777 Вчера, 09:52
                  +3
                  Ну да, согласен, сравнивать с полным днищем, ебн и горбачем, это да, сильно

                  А с кем сравнивать надо?
                  С Зеленским? С Навальным? С Лукашенко?
                  Или Зюганова предлагаете к сравнению?
                  Может Жириновского? Или Явлинского?
                  Прохорова или Собчак? Грудинина?
                  Нет у нас для вас других "писателей".
          2. Киса
            Киса Вчера, 00:42
            -8
            да Лешка мутный спору нет . но какая то должна быть реакция на Ротенбергов Миллеров ??? я все в толк не возьму а что вы тогда тут ноете каждый день что виоланчелисты берегов не видят всю кровь выпили ..
            как это все по вашему высказать донести чтоб по патриотически выглядело??? или мы этого достойны чтоб Жирик раздавал рубли на площади холопам
            как она выглядит эта эволюция по вашему ??? до 34го Бессмертный у власти это эволюция или стабильность?
            1. Зяблицев
              Зяблицев Вчера, 00:47
              +4
              Так донесите - кто же Вам мешает! Убедите меня, что будет лучше не на словах, а на деле - ВВП это доказал на деле, а Вы, не лично Вы, а противники и борцуны, только словоблудить умеете...Так доходчиво объяснил? На школьниках выехать через пяток лет будет можно - вот это то (особенно смотря на Украину) и страшно!
            2. ZAV69
              ZAV69 Вчера, 10:10
              +2
              Цитата: Киса
              до 34го Бессмертный у власти это эволюция или стабильность?

              Что бы до 34, вернее до 36 он был у власти надо что бы он пошел на выборы в 24 и его выбрали. А сейчас еще даже не 23. Так что смени перфокарту, еще ни кто не знает что случится через год
          3. Cottodraton
            Cottodraton Вчера, 06:44
            +3
            Эти "товарищи" с красными тряпками на авах есть обычные ряженки. Там через одного жители канад и прочих сша...но как эта публика за нас "переживает", аж почти слезы наворачиваются...
    4. keeper03
      keeper03 2 февраля 2021 22:47
      +2
      9 лет на сайте, а всё туды же ! request
    5. Комментарий был удален.
  • самый главный
    самый главный 2 февраля 2021 23:56
    0
    Цитата: Зяблицев
    Кадровый офицер - и мне есть с чем сравнивать, почти 3 десятка лет Причем на командных должностях! Это хорошая школа, чтобы понимать - что было и что стало! А так же разбираться в людях - кто есть ху из ху! Честь имею!

    Молодец то какой! Товарищ маршал, сравните, если сможете, армию СССР и современной России, промышленность СССР и современной России, сельское хозяйство СССР и современной России, количество нищих в СССР и в современной России. Есть чем гордиться? А наличие командной должности не всегда соответствует стратегическому мышлению.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 00:01
      0
      Что предлагаете - страну развалить - как в Украине или Грузии, кто там еще процветает после померанчивых революций - Ливия, Ирак? Вот Вам пример стратегического мышления - опровергните!
      1. Alexandes
        Alexandes Вчера, 01:26
        -4
        Цитата: Зяблицев
        Что предлагаете - страну развалить - как в Украине или Грузии, кто там еще процветает после померанчивых революций - Ливия, Ирак? Вот Вам пример стратегического мышления - опровергните!


        Нет. Лучше бесконечно ждать и катится в ту же самую задницу. Пока опухоль станет неоперабельной. За то время пока Путин-Ельцин у руля (а это два одинаковых персонажа), СССР из руин отстроился.

        Путину остался единственный способ уйти не осуждённым за свои преступления и малодушие - это вцепиться всеми силами в кресло и сдохнуть на рабочем месте. Что он успешно и делает.
    2. Cottodraton
      Cottodraton Вчера, 06:46
      -3
      Я вот запомнил ссср стоянием в очередях...
    3. Ка-52
      Ка-52 Вчера, 07:25
      -1
      сельское хозяйство СССР и современной России,

      да, это поэтому СССР закупал пшеницу в Канаде за нефтедоллары, а Россия экспортирует? Наверное по этому продуктовые магазины СССР демонстрировали лишь красоту пустых полок, в отличии от сегодняшнего изобилия?
      промышленность СССР и современной России

      по валовым показателям - да, все красиво. Только любой экономист скажет чем gross income отличается от net income. И СССР сгубило как раз вот такое несоответствие.
      Ну вы то лозунгами меряете, вам это знать не к чему
    4. Влад-мир
      Влад-мир Вчера, 09:22
      +3
      Особенно умиляет у поклонников Ленина с Троцким "превосходное" сельское хозяйство СССР по сравнению с нынешней Россией. Вы вспомните сколько миллионов тон зерна закупал СССР. Вспомните.
      А в данный момент при минусе 200миллионов гектар Россия Продает десятки миллионов тон зерна. Наверно с альфа центавры поставляют.
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 12:00
        -3
        Цитата: Влад-мир
        А в данный момент при минусе 200миллионов гектар Россия Продает десятки миллионов тон зерна.

        Пахотных площадей в РФ в три раза меньше, чем в СССР. Урожаи (абсолютное значение) примерно одинаковы, благодаря современным технологиям (все-таки больше 30 лет кануло). Россия потребляет гораздо меньше поэтому и продает излишки. При чем низкое потребление совсем не плюс для России!
  • Revival
    Revival 2 февраля 2021 23:57
    +2
    Кадровый офицер, не есть чтото хорошее по определению, грачев, ваш министр обороны, тоже был кадровый офицер, так что вполне понятно
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 00:06
      -11
      Грачев, каким бы не был, как говорится нормальный человек из исправного самолета выходить не будет, но командир полка ВДВ в Афганистане и свой крест он до конца нес - да, лег под алкаша, прогнулся под политиканов...Но не суди и не судим будешь! За 4 года министерства - ушел из жизни в 64...Много делов наворотил, но чтобы до конца разобраться - в его шкуре побывать надо!
      1. Revival
        Revival Вчера, 00:11
        +1
        А, я так и думал, что для вас "да, лег под алкаша" незазорно, теперь все на своих местах ... и честь тоже гдето сама по себе
        1. Зяблицев
          Зяблицев Вчера, 00:23
          -5
          Вообще то я более имел виду, что не суди да не судим будешь - но причем здесь моя или чья нибудь честь? Тем более Грачева уже 8 лет нет на Земле...А еще я "тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся" - я к тем кто кадровые офицеры, из казарм училищных отношусь немного по другому, чем к обычному человеку - к примеру Шойгу для меня чужой, он не кадровый, а вот Герасимов - глубокоуважаемый генерал... Это внутреннее уважение! Мне так и не объяснить - но кадровые офицеры поймут - это каста!
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Revival
                Revival Вчера, 00:49
                +2
                Хорошо, потружусь.
                Вам все равно кому служить.
                Вы еще и грачева защищаете, мол " ну прогнулся по алкаша", какой пустячок правда? Но для вас именно и я понимаю почему!, это стоило тысяч жизней тех самых мальчишек, которых вы Якобы пытались сохранить(?!).
                Вам все равно как живет страна, если лично вам хорошо.
                Вам "за державу не обидно", если лично самому хорошо.
                Для меня это не честь
              2. Зяблицев
                Зяблицев Вчера, 01:07
                +1
                Я вот вспоминаю текст Присяги и там, знаете, фамилий кому служить не указаны...Но Вам, наверное, виднее...
              3. Комментарий был удален.
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  • AUL
    AUL Вчера, 07:49
    -1
    Цитата: Зяблицев
    Много делов наворотил, но чтобы до конца разобраться - в его шкуре побывать надо!
    И в его мерседесах покататься...
  • Комментарий был удален.
    1. Revival
      Revival Вчера, 09:47
      +2
      Хаю всех офицеров?
      Совершенно такого не было
      Читать умеете?
      1. Ка-52
        Ка-52 Вчера, 09:50
        +4
        Кадровый офицер, не есть чтото хорошее по определению

        тогда расшифруйте свое мнение. Есть категория и есть определение, которое вы даете этой категории. Назовите способ чтения, при котором это можно понять иначе.
        1. Revival
          Revival Вчера, 10:14
          +4
          Разговор шел с Зяблинцевым, о его позиции, которая мне кажется неправильной.
          Он свою позицию, "аргументировал", в том числе и тем что кадровый офицер, какбы это по определению значит, что все что делаю, говорю и тд правильно.
          Вот именно на этот аргумент-прекрытие, я и ответил, что кадровый офицер, не есть панацея и синомим универсальной "безгрешности" и прпвильности, а судить надо по делам, каждого конкретного человека.
          Чтобы все это уловить, конечно нужно видеть целую переписку, тем более что наш спор уже планомерно перетекает в комментариях ни к одной статье на ВО.
          Речь в целом даже не о его чести как солдата, а о том что в споре на другие темы он выставляет ее как аргумент-щит, что само по себе некорректно и заставляет "атаковать" этот подставленный аргумент, иначе бы этот аспект в принципе не был бы мною затронут
          1. Ка-52
            Ка-52 Вчера, 10:20
            +2
            Вот именно на этот аргумент-прекрытие, я и ответил, что кадровый офицер, не есть панацея и синомим универсальной "безгрешности" и прпвильности, а судить надо по делам, каждого конкретного человека

            вот если бы фраза прозвучала так, как сейчас, то у меня и вопросов бы не было.
            1. Revival
              Revival Вчера, 14:39
              +1
              Понимаю, согласен
              hi
    2. Stas157
      Stas157 Вчера, 12:06
      -3
      Цитата: Ка-52
      что ты знаешь, проминатель дивана, про офицеров?

      Армия должна служить народу, а не обслуживать обнаглевшую верхушку. Я правильно понимаю или у вас иное на этот счет мнение? Весь спор-то в этом был.
      1. Ка-52
        Ка-52 Вчера, 12:15
        +1
        Весь спор-то в этом был.

        о чем был спор написано конкретно в моем вопросе. Потрудитесь его прочитать внимательно.
        Армия должна служить народу, а не обслуживать обнаглевшую верхушку

        ну ка расскажите как армия обслуживает верхушку. Желательно с аргументами - рыдания хомячков о розовых слонах меня не интересуют
        1. Stas157
          Stas157 Вчера, 12:41
          -3
          Цитата: Ка-52
          ну ка расскажите как армия обслуживает верхушку

          Можно без "ну ка"?

          Самый одиозный случай - расстрел Белого дома (парламент) в центре Москвы. Алкаша тогда поддерживали многие высоко поставленные офицеры. И сейчас поддерживают его ставленника - опору олигархов.
          1. Ка-52
            Ка-52 Вчера, 12:59
            -1
            Самый одиозный случай - расстрел Белого дома (парламент) в центре Москвы

            армия выполняла приказ Верховного главнокомандующего. На тот момент т.н. алкаш был законным президентом РФ, а не "верхушкой". И при этом на момент событий у Белого дома он еще и был весьма популярным президентом (это к слову об алкаше).
            И сейчас поддерживают его ставленника - опору олигархов.

            Путина поддерживают за то, что он вернул армии ее законное положение. Конечно, соросятам типа вас, хочется чтобы армия была такая же днищенская как во времена госдеповсого лизоблюда Горбачева, но уж нет, хрен вам.
            1. Stas157
              Stas157 Вчера, 14:07
              -1
              Цитата: Ка-52
              армия выполняла приказ Верховного главнокомандующего. На тот момент т.н. алкаш был законным президентом РФ

              Преступный приказ. Ваш ЕБН использовал армию не для внешних угроз, а для расстрела парламента и народных избранников в центре столицы. Но именно ваша "офицерская честь" это вполне для себя оправдала.

              Цитата: Ка-52
              соросятам типа вас, хочется чтобы армия была такая же днищенская

              А это зачем приплел? Где такое я утверждал? И да,запутенца кругом соросята мерещатся!))
            2. Ка-52
              Ка-52 Сегодня, 04:46
              0
              Преступный приказ

              с точки зрения кого? Малоуважаемый Стас, твое оголтелое желание покидаться какахами оставь для митинга. Мне втирать эту чушь не надо. Армия это вам не конституционный суд, который определяет степень законности действий президента, она выполняет приказ. Вам, диванным хомячкам, знающие об армии только по говнофильмам с Петровым, этого не понять.
              Ваш ЕБН использовал армию

              он такой же мой, как и твой, глупое существо
              А это зачем приплел? Где такое я утверждал? И да,запутенца кругом соросята мерещатся!))

              ну а кто ты? Ты именно соросенок, Лехин хомячек.
              Армия должна служить народу

              лозунг, которым кидаются всякие махинаторы, чтобы оболванить толпу. Как в 1917г. И толпа с поросячьим радостным визгом несет это дальше. А какому народу? В 1917г. и со стороны красных и со стороны белогвардейцев был народ. Тот же самый. Те же Вани, Степы и Пети. Городские ремесленники и крестьяне. К какому народу должна была принадлежать армия?
              В 2014г. украинские националисты устроили госпереворот с криками "Власть народу". Но они спросили желание народа? Их, особо ретивых, в Киеве было от силы 2-3 тыс. человек. А в Украине проживало 40млн. Так армии за кого быть? За этих 2-3 тыс. человек?
              В январе на митинги за Навального вышло от силы тыс. 10 000 чел. А в РФ проживает 140млн. За кого армии быть? За народ? А народ это ваши 10 тыс. хомячков или остальные граждане России? А, что там в ваших методичках написано на этот счет?
          2. Revival
            Revival Вчера, 14:43
            +4
            Тут для обьективности, как мне кажется, (по памяти, был юридический спор на данную тему).
            В тот момент верховный совет был главнее, ебн просто все решил силой, а не законом. Так что его действия и тех кто был в танке, видимо, по сути были незаконными, но ....
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        1. Зяблицев
          Зяблицев 2 февраля 2021 23:09
          +1
          Еще один не служивший в Армии навальновский пионэр... hi Вы хоть комментарии очитайте, по сайту походите - а уж потом в диалог вступайте - вот так Вы и на протесты ходите - лишь бы платили, а идея, знания, жизненны опыт, принципы в конце концов ...- не не слышал! laughing
  • Revival
    Revival 2 февраля 2021 23:14
    +3
    Так, не надрывайтесь с ним, я также переписывался, час зря потратил, а когда прижало, он наконец открыто написал, что считает путина хорошим руководителе, пенсионную реформу простительной оправданной шалостью и он по умолчанию за путина, так как у него норм пенсия от него, а остальные сами, сми
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 23:22
      -2
      Сергей, думается Вы это обо мне - так не надо было час на меня тратить - можно было молча начиная с 2014 года, моей регистрации на сайте, посмотреть комментарии, что бы понять, что я всегда поддерживал ВВП...А Вы целый час угробили - бедолага! Прошу прощения за бесцельно потраченное время - Ваши сторонники они более на "Дожде", "Эхо Москвы" или на украинском "Миротворце"! laughing
      1. Revival
        Revival 2 февраля 2021 23:51
        0
        Ага, комментарием выше вы про принципы пишите, но как мы выяснили, не имете отличить принцип от совершенно иного, так как у вас, как вы сказали, уважать путина это принцып!! О как
        1. Зяблицев
          Зяблицев 2 февраля 2021 23:55
          0
          А почему нет? Я с Верховным служу с 2000 года - и я знаю что было тогда и что стало потом - я где то даже солдатскими жизнями меряю правильность его решений и нашим национальным достоинством, а Вы чем - кафелем и кирпичем?
          1. Revival
            Revival Вчера, 00:07
            +1
            Вы и с ебн служили также точно ...
            1. Зяблицев
              Зяблицев Вчера, 00:15
              -2
              Служил точно так же - старался хорошо служить, но не мне судить, как выходило...Это Вы верно подметили!
              1. Revival
                Revival Вчера, 00:21
                +1
                Да я не про то как выходило, а про то что "Служил точно так же".
                Все ясно..
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Вчера, 00:30
                  +1
                  А как же по другому - мне что Ельцин, что Путин...но мальчишки то приезжают от мамок живые и здоровые, моя задачи их не только военному делу научить, но самое главное, живых и здоровых мамкам обратно вернуть! А если плохо буду служить, так из-за моей халатности и беспечности так не получиться...Поэтому и старался! ...
                2. Revival
                  Revival Вчера, 00:46
                  +1
                  Хватит уже "мальчишками" прикрываться, прошлый раз разобрали...
                  Служили, служили бы хоть кому с "мальчишками" и без
                3. Зяблицев
                  Зяблицев Вчера, 01:27
                  +4
                  В смысли прикрываться...Впрочем, у меня то хоть есть, кто со мной в разведку пойдет - а вот у Вас, судя по всему нет...Если только Леха, но он без западных кураторов ссыкун, может Каспаров, но он не в России, Ходорковский,вряд ли, Вы для него не та фигура, Невзоров, у Вас, бабок не хватит, Собчак, тут минимум нужно быть виртуозом анилингуса...А вот мне есть с кем пойти - если ваше племя продающее Россию захотит на американские деньги замутить гражданскую войну - вы ее все по полной получите! Но и этого не случится! Потому что Вас кот наплакал, кто продал уже Россию и еще меньше мужиков стоящих - бучу на улице поднимать, это не в интернете шарами трясти! Впрочем в недовольных, в основном геи...Или люди нетрадиционной (для русского мужика) англосакской ориентации! laughing
                4. Комментарий был удален.
  • sniperino
    sniperino 2 февраля 2021 23:28
    +13
    Цитата: Svarog
    Вы наверное еще и офицер?
    Без "ещё", Владимир. Вы столько лет тут клавиши протираете и не поняли, что офицер не может не видеть в Н-ном и его шобле врагов своей Родины, службе которой он отдаёт большую часть своей жизни. Даже если он совсем мало интересуется политикой.
  • Болторез
    Болторез 2 февраля 2021 21:37
    -19
    главе всех протестов на потеху уже будет выступать петухом - вот же зашквар
    Лимонов выступал и не парился wassat .
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  • Adimius38
    Adimius38 2 февраля 2021 21:57
    -11
    ЗАбавно Забавно laughing А дворец то чей? laughing
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 22:20
      -4
      Даже если и Путина - в чем проблема то? На дворе вроде как капитализм? А при капитализме двоврцы иметь не запрещено!
      1. Иван Колодин
        Иван Колодин 2 февраля 2021 22:54
        +5
        Особенно если на гослужбе, ваши познания о чести офицера при таком подходе становятся все более четкими.... При капитализме дворцы не запрещены конечно, но строятся они не на федеральной земле и не на гос средства....
        1. Зяблицев
          Зяблицев 2 февраля 2021 23:01
          -2
          А уже презумпцию невиновности отменили? Завтра я сниму кино, что Ваша жена (если она есть) Вам изменяет - без доказательств, за счет виртуальной графики - Вы ее сразу из дома выгоните или разум включите?
      2. Комментарий был удален.
        1. Зяблицев
          Зяблицев 2 февраля 2021 23:14
          -1
          Мне,в отличии от Вас - плевать на его дворцы...Я Родине служил и сейчас в запасе Отечества состою! Но, если до Вас не доходит, скажу проще - из-за кирпича и кафеля в туалете я менять Верховного на шавку Госдепа не буду! Я, чай, не украинец - мне сатиновых трусов за глаза хватит, это Вам кружевные стринги нужны -а я обойдусь как нибудь! laughing
          1. Стропорез
            Стропорез 2 февраля 2021 23:22
            +10
            Цитата: Зяблицев
            Я, чай, не украинец - мне сатиновых трусов за глаза хватит, это Вам кружевные стринги нужны -а я обойдусь как нибудь!

            Ой ли, а жане?А там и шубу подавай, детишек опять же пристроить нужна, ну и так по мелочи на харчишко-молочишко, жилищные условия улучшать опять же. Эх лукавите вы гаспадин полковник, эх лукавите wink
            1. Зяблицев
              Зяблицев 2 февраля 2021 23:32
              -3
              А у меня все уже что нужно есть - пенсия есть, плюс работаю...Мало,так завсегда мало,но Родину разрушать и продавать из-за своего эгоизма я не буду!
              1. Стропорез
                Стропорез Вчера, 00:08
                +12
                Цитата: Зяблицев
                Мало,так завсегда мало,но Родину разрушать и продавать из-за своего эгоизма я не буду!

                Все прикрываются понятием Родина, но не все могут объяснить в чём для них это понятие заключается.
                Вот для вротенбергов и володина путин=родина, а для меня это нечто другое, но что не путин -это точно.
                а из полковников мне Шендаков по духу гораздо ближе, он четыре войны сапёром отвоевал, а это ,коллега, ого-го, а ему бац и приговор...
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Вчера, 00:18
                  -3
                  Так это же и хорошо! За Вротенберга ничего не скажу - я его не знаю, за ВВП уже сказал, за Шендакова тоже ничего не скажу - я его тоже не знаю, не служил! Возможно и достойный офицер...так что здесь все нормально! У Вас свое мнение, у меня свое!
                2. sniperino
                  sniperino Вчера, 08:28
                  +1
                  Цитата: Стропорез
                  родина, а для меня это нечто другое
                  Убрав лишние знаки, можем осуществить восхождение от абстрактного к конкретному:
                  родина для меня это нечто

                  родина для меня этодругое
          2. Комментарий был удален.
          3. Ка-52
            Ка-52 Вчера, 07:57
            +4
            Я Родине служил и сейчас в запасе Отечества состою!

            Не любят на этом сайте "Военное обозрение", военнослужащих, как не парадоксально laughing С их понятием долга и воинской чести. Поэтому диванные хомячки, которым надкушенное яблоко заменило мораль и достоинство, вас минусят так ретиво. И не докажете вы ничего. Я пробовал с тем же результатом.
      3. Revival
        Revival 2 февраля 2021 23:26
        +12
        Ну вообше то и при капитализме можно иметь дворцы, если доход сможешь обьяснить, на который он построен
    2. синдикалист
      синдикалист 2 февраля 2021 22:27
      +8
      Роттенберг говорит, типа, мой
      1. Зяблицев
        Зяблицев 2 февраля 2021 22:36
        -3
        Начни реально разбираться чей он - так там может виртуальная комната грязи принадлежит Ходорковскому! Потому что капитализм! Прикупил акции отеля через подставных лиц - а теперь использует фото своих квадратных метров для кино Навального... laughing
        1. синдикалист
          синдикалист 2 февраля 2021 22:42
          +2
          Цитата: Зяблицев
          так там может виртуальная комната грязи принадлежит Ходорковскому! Потому что капитализм!

          Это сильно! Наверняка и у Навального там пара комнаток прикуплена
          1. sniperino
            sniperino Вчера, 07:52
            0
            Цитата: синдикалист
            у Навального там пара комнаток прикуплена
            Минимум - коврик в прихожей, максимум - койко-место в комнате для прислуги.
    3. Иван Колодин
      Иван Колодин 2 февраля 2021 22:51
      +16
      Официально он принадлежит аркадию Ротенберга.... Ну вы помните слова Президент он же четко сказал ни у меня ни у моих родственников нет дворцов))))
      1. Зяблицев
        Зяблицев 2 февраля 2021 23:02
        -14
        Скорее всего Вы очень наивный и простой человек - впрочем это не недостаток! Это даже положительное качество! Только Вас использовать будут плохие люди...
  • Комментарий был удален.
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак 2 февраля 2021 22:12
      +11
      Война, Профессор, ведётся на всех приоритетах обобщенных средств управления. Информационная война и атака связанная с овальным- тоже война, так что Ваш комментарий выдает заинтересованность. Глупым Вас не назовешь ..
      Анекдот для Вас, Профессор:"...а где ,позвольте поинтегесоваться, я могу получить свою долю"
      1. профессор
        профессор 2 февраля 2021 22:22
        -7
        Цитата: Танковый пиджак
        Война профессор ведётся на всех приоритетах обобщенных средств управления. Информационная война и атака связанная с овальным- тоже война, так что Ваш комментарий выдает заинтересованность. Глупым Вас не назовешь ..
        Анекдот для вас Профессор:"...а где ,позвольте поинтегесоваться, я могу получить свою долю"

        Перевод пословицы с древне еврейского: "Вещи заметные оттуда не заметны здесь". А мне, что Навальный, что Степанов или Ильин, но так грубо шить дело...

        Это же надо, сначала выплатить компенсацию признав тем самым приговор не действительным, а потом по этому же приговору потребовать от отправленного в коме за границу гражданина прийти отметится иначе срок. Кавка такого не смог бы придумать. hi
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак 2 февраля 2021 22:30
          -1
          "но так грубо шить дело..."
          Неуважительно выражаетесь по поводу правовой системы РФ. Напоминает вмешательство во внутренние дела России.
          Как там протесты ортодоксальных намедни? Грубо разгоняли? hi
        2. майор147
          майор147 2 февраля 2021 23:06
          +2
          Цитата: профессор
          потребовать от отправленного в коме за границу гражданина прийти отметится иначе срок.

          У Вас есть доказательства этим Вашим словам? Если нет, то придётся ответить...
          Насколько известно из СМИ, до выписки его из больницы по поводу отметок его ни кто не беспокоил.
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Вчера, 09:00
            -7
            а про то, что весь движ- по делу Ив роше за которое компенсацию Навальному уже выплатила РФ и которое соответственно признано необоснованным в т.ч. и самой РФ, как откомментируете?
            1. майор147
              майор147 Вчера, 11:11
              +1
              Цитата: советник 2 уровня
              а про то, что весь движ- по делу Ив роше за которое компенсацию Навальному уже выплатила РФ и которое соответственно признано необоснованным в т.ч. и самой РФ, как откомментируете?

              Если Вы отвечаете мне, то я не в курсе по выплатам Навальному, не интересовался. Я задал конкретный вопрос про отметки и просто хотел ответа. А мне встречный вопрос не по теме отметок.
            2. майор147
              майор147 Вчера, 11:22
              +3
              Цитата: советник 2 уровня
              которое соответственно признано необоснованным в т.ч. и самой РФ, как откомментируете?

              Поискал. Откоментирую не я, т.к. не юрист, а кандидат юридических наук Александр Зорин.
              "Итоговая часть постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание. Зорин обращает внимание, что ЕСПЧ отмечает приоритет национальных судов в вопросе вынесения решения об индивидуальной уголовной ответственности заявителей. В итоговой части постановления суд не признавал Навального невиновным и не обязывал власти России снять с него уголовное наказание. «В нем также не содержится требований передать дело братьев Навальных на новое рассмотрение», — отмечает Зорин. Согласно требованиям УПК РФ, президиум Верховного суда России рассмотрел возражения ЕСПЧ. Они были полностью изложены на 39 листах судебного постановления президиума ВС от 25 апреля 2018 года.
              Братья Навальные, совершая заведомо незаконные финансовые операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, не могли не предвидеть уголовную ответственность по статьям 159.4, 174.1 УК РФ. Тем самым поводы для представленных возражений ЕСПЧ снимаются. Никаких вопросов у Европейского суда после данного разъяснения ВС РФ оставаться не может. А значит, требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный абсолютно законно как по российскому законодательству, так и по международным нормам."
            3. майор147
              майор147 Вчера, 11:38
              +3
              Цитата: советник 2 уровня
              Цитата: советник 2 уровня

              "Всё дело в том, что при оценке доводов о нарушении ст. 18 Конвенции суд дает оценку не только юридическим аргументам, а оценивает общий контекст дела и образа жизни заявителя с учётом его общественно - политической роли в обществе, и обоснованность применения к нему различных уголовных мер принуждения"
              То есть объявляй себя "оппозиционным политиком" и иди воровать, а как посадят за воровство, кричи, что "прессуют" за политику. А уж про объективность европейских судов можно судить хотя бы по делу "Газпром" против "Нафтогаза".
              1. советник 2 уровня
                советник 2 уровня Вчера, 13:36
                0
                Я хз Сергей, о чем они думали когда решали, но решение признанное РФ - есть.. это факт.. ну выпустят сейчас ЕСПЧ разъяснение что они имели ввиду что он невиновен и придется Овального выпускать или не признавать ЕСПЧ нарушая международный договор.. не лучший выбор.. я его не защищаю, я наоборот поражаюсь что он единственный человек в РФ кто 2 условки получил.. все это странно..
                1. майор147
                  майор147 Вчера, 14:48
                  0
                  Цитата: советник 2 уровня
                  или не признавать ЕСПЧ

                  Насколько мне известно ЕСПЧ не может корректировать уг. законодательство стран. Они следят за правильностью процедур. Т.е. если это в РФ уголовное преступление, а в Швеции, к примеру нет, ЕСПЧ на это повлиять не может. На счёт дважды условного, видимо наше руководство не хотело обострять отношения с Западом. Но когда Запад "потерял берега", Навальному устроили показательную порку в присутствии западных дипломатов. Так я вижу ситуацию.
        3. APASUS
          APASUS Вчера, 09:20
          +6
          Цитата: профессор
          потом по этому же приговору потребовать от отправленного в коме за границу гражданина прийти отметится иначе срок.

          Вопрос не связанный с Навальным ,просто чисто теоретически ,вы верите что можно вылечиться от отравления боевым отравляющим веществом ?
          1. профессор
            профессор Вчера, 14:00
            +3
            Цитата: APASUS
            Цитата: профессор
            потом по этому же приговору потребовать от отправленного в коме за границу гражданина прийти отметится иначе срок.

            Вопрос не связанный с Навальным ,просто чисто теоретически ,вы верите что можно вылечиться от отравления боевым отравляющим веществом ?

            Все зависит от дозы. Иначе врачей-токсикологов не существовал-бы в природе.
            1. Кубик123
              Кубик123 Вчера, 14:59
              +2
              Цитата: профессор
              Все зависит от дозы. Иначе врачей-токсикологов не существовал-бы в природе.

              Все анализы Навального, взятые до его отправки в Германию, хранятся в России. Подтвердить их легко генетическим анализом. Поэтому и просят официальное заключение из Германии, чтобы можно было сравнить и припечатать. Похоже, по этой причине официальное заключение об его "отравлении" на Западе никто давать не торопится. А нет фактов, нет и отравления.
              1. профессор
                профессор Вчера, 17:52
                +1
                Цитата: Кубик123
                Цитата: профессор
                Все зависит от дозы. Иначе врачей-токсикологов не существовал-бы в природе.

                Все анализы Навального, взятые до его отправки в Германию, хранятся в России. Подтвердить их легко генетическим анализом. Поэтому и просят официальное заключение из Германии, чтобы можно было сравнить и припечатать. Похоже, по этой причине официальное заключение об его "отравлении" на Западе никто давать не торопится. А нет фактов, нет и отравления.

                Ну да. Пациент в коме есть, но фактов нет. Официальное заявление международных экспертов есть, а фактов нет. При таком отношении и бочка с "Новичком" не будет "фактом". А казалось бы чего проще? Заведите уголовное дело по заявлению потерпевшего, допросите "туристов" случайно путешествующих с потерпевшим по всей стране и делов-то. Но ...
                1. Кубик123
                  Кубик123 Вчера, 18:19
                  0
                  Цитата: профессор
                  А казалось бы чего проще? Заведите уголовное дело по заявлению потерпевшего,

                  А заявление потерпевшего есть? Есть официальное заключение российских врачей что в анализах Навального отравляющих веществ не обнаружено. Поэтому, без официального ответа из Германии о факте отравления, оснований для возбуждения дела нет. Что искать? Ведь Германия никаких официальных заключений не предоставила laughing "Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет". Словесные "Официальные заявления международных экспертов" - это не основание - документ дайте за подписью конкретного авторитетного человека wink Пусть ответит своим именем и репутацией.
                  1. профессор
                    профессор Вчера, 21:55
                    0
                    Цитата: Кубик123
                    А заявление потерпевшего есть?

                    Конечно же есть. Только состава преступления СК не видит и расследование проводить отказывается. СК пострадавшему заявляет "докажи". Юридический нонсенс!!!

                    Цитата: Кубик123
                    Есть официальное заключение российских врачей что в анализах Навального отравляющих веществ не обнаружено.

                    Токсикологов из глубинки которые его откачивали антидотами? Или тех кто его труселя дважды застирывал? Кстати, где одежде пострадавшего? Он и по этому поводу заявление писал. Почему не возбудили дело о хищении личного имущества гражданина РФ?
                    Токсикологов из глубинки которые его откачивали антидотами? Или тех кто его труселя дважды застирывал? Кстати, где одежде пострадавшего? Он и по этому поводу заявление писал. Почему не возбудили дело о хищении личного имущества гражданина РФ (УК РФ Статья 158. Кража)?

                    Цитата: Кубик123
                    Поэтому, без официального ответа из Германии о факте отравления, оснований для возбуждения дела нет. Что искать?

                    С каких пор ответ или не ответ другого государства является причиной отказа в расследовании преступления против гражданина РФ совершенного на территории РФ?

                    Цитата: Кубик123
                    Ведь Германия никаких официальных заключений не предоставила

                    И чё? request Преступление было совершено на территории РФ. "Туристов" допросили?

                    Цитата: Кубик123
                    Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет". Словесные "Официальные заявления международных экспертов" - это не основание - документ дайте за подписью конкретного авторитетного человека Пусть ответит своим именем и репутацией.

                    Плевать на экспертов. Не интересны они нам. Гражданин РФ попал в кому по подозрению в предумышленном отравлении группой лиц по предварительному сговору. Кто расследовал преступление о нанесении тяжких телесных повреждений (УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, УК РФ Статья 105. Покушение на убийство)? Заявление потерпевшего имеется.
                  2. Кубик123
                    Кубик123 Сегодня, 03:44
                    0
                    Цитата: профессор
                    Гражданин РФ попал в кому по подозрению в предумышленном отравлении группой лиц по предварительному сговору. Кто расследовал преступление о нанесении тяжких телесных повреждений (УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, УК РФ Статья 105. Покушение на убийство)? Заявление потерпевшего имеется.

                    На момент погрузки его в самолет нет никаких доказательств что он был отравлен. Чем его могли накачать в самолете или в Германии - информации у СК нет. Остальное все слова, слова, слова... Да и не важно это. Судят его сейчас за другое. А пока посидит разберутся и с его трусами, и с финансовыми махинациями, и со многим другим. Мы с Вами не юристы, а сторонние наблюдатели. Поэтому много не знаем. А если посмотреть со стороны, в посадке Леши есть огромный плюс. Именно из-за него и идет вся эта шумиха на уровне консулов, послов, президентов... В момент когда за ним закроются ворота колонии, он превратится в ПОЛИТИЧЕСКОЕ НИЧТО, как точно также превратился в такое ничто Ходорковский. Все вложения в Лешу и его команду банкротятся. Он перестает быть кому-либо нужным.
        4. майор147
          майор147 Вчера, 14:49
          -2
          Цитата: APASUS
          вы верите

          Не верю, если это вопрос веры.
          Кстати, мой дед в IМВ был отравлен газом, и в ВОВ не участвовал по здоровью.
      2. gurzuf
        gurzuf Вчера, 20:03
        0
        "Это же надо, сначала выплатить компенсацию признав тем самым приговор не действительным, а потом по этому же приговору потребовать от отправленного в коме за границу гражданина прийти отметится иначе срок. Кавка такого не смог бы придумать". Явный бред человека находящегося в коме.
    2. Keer
      Keer Вчера, 00:32
      -2
      Выглядит так, что гарант зачистив за 20 лет внутреннюю оппозицию, расчистил поляну под госдеповских засланцев? Он, в чьих окопах, выходит? wassat
      1. Зяблицев
        Зяблицев Вчера, 01:12
        +2
        Кого он зачистил??? Каспарова, Гудкова, Березовского, Ходорковского, Гусинского...- это даже не клоуны, а клоунессы! Березовский еще был так сяк, но выше уровня фарцовщика женскими сапогами подняться так и не смог...А засланцы Госдепа - это звучит, судя по их выходкам, как получившие увольнение из психушки, наиболее послушные пациенты! laughing
        1. Keer
          Keer Вчера, 01:31
          -1
          Создал ситуацию, когда оппозицию могут представлять только лукавые агенты laughing
        2. Keer
          Keer Вчера, 01:35
          0
          С Берёзой он опосля поругался, тот такая же оппозиция, как Чубайс, или Собчак старший.
        3. Keer
          Keer Вчера, 01:54
          -1
          К слову Березовский при СССР был весьма годный учёный, ДТН, математик, а гаранта из органов списали по возвращении из ГДР по профнепригодгости. Так, что про сапоги и уровень, не горячитесь.
          1. mikh-korsakov
            mikh-korsakov Вчера, 10:21
            0
            Кирилл, откуда Вы знаете, Что Путина списали по непригодности? Я лично знаю, что Путин после ГДР устроился проректором Ленгосуниверситета. Лично знаю, потому что он меня грубо выдворил из своего кабинета, когда я только. запутавшись в лабиринтах главного здания только хотел спросить как найти архив
            1. Keer
              Keer Вчера, 11:23
              +1
              Если подходить формально, то не списали, а не предложили проложить работать в ПГУ.
              1. mikh-korsakov
                mikh-korsakov Вчера, 11:42
                0
                Кирилл. На самом деле Путина нашёл Собчак или vise versa, со свечкой не стоял, не знаю. Но вы правы в том, что поскольку Путина взяли на должность проректора по работе с иностранцами, без участия компетентных органов в этом назначении не обошлось. Но на эту должность д.ураков не назначают, должность кстати более ответственная, чем та которую Путин занимал в ГДР. Одно дело составлять рутинные скучные сводки о настроениях директоров заводов в ГДР, другое дело работать с иностранцами в одном из крупнейших вузов страны, а там всякое бывает, вот например Ванзугу, сын вождя племени в Нигере по пьянке откусил ухо своему собутыльнику, и что с этим прикажете делать?
                1. Keer
                  Keer Вчера, 11:51
                  0
                  Он хотел продолжить оперативную работу за рубежом, получить новое назначение. Но желающих поддержать это стремление в ПГУ больше не нашлось.
      2. APASUS
        APASUS Вчера, 13:19
        -1
        Цитата: Keer
        Выглядит так, что гарант зачистив за 20 лет внутреннюю оппозицию, расчистил поляну под госдеповских засланцев? Он, в чьих окопах, выходит?

        Он скорее создал эту оппозицию и по большей мере ее и контролировал.От сюда непонятный успех у ЛДПР,три условных срока у Навального и куча ,на первый взгляд странностей ,как неподсудность некоторых лидеров .
        И оппозиция уверовала в свои возможности
  • Зяблицев
    Зяблицев 2 февраля 2021 22:16
    +2
    Как же тут без богоизбранных умников! Они тут же бросятся в бой адвокатствовать за своих любимых американских хозяев, даже если нужно опровергнуть всего лишь навсего неприкрытый сарказм! Но если бы дело касалось какого-нибудь осужденного по непонятной причине Ассанджа, то все было бы с точностью до наоборот... laughing Как там учил первосвященик Каифа - нужно искать лжесвидетей против Христа, чтобы предать Его смерти. Конечно же два лжесвидетеля нашлись. Они стало рассказывать о том, что Иисус говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его...А реального убивцу и душегуба надо отпустить - эко невидаль, убил кого то... laughing
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  • CheeRock
    CheeRock 2 февраля 2021 22:26
    +13
    Цитата: профессор

    Никто не стал бы влазить в дела двоих хозяйствующих субъектов если они исправно платят налоги и не имеют претензий друг к другу. То есть совсем.

    Претензии и заявление в СК от Ив Роше таки были и ущерб был. Пока компанию не начали травить всем "цивилизованным миром" до такой степени, что она решила, что ей проще списать ущерб и отказаться от претензий. Вы любите показывать только вторую половину дела и решение от ЕСПЧ, которое, кстати, то еще решение. Но тот момент, что вершина управленческой мысли Навального - это тупо создать "прокладочку" и сосать денешку ничего не делая (с Кировлесом - все ровно то же самое), а бабулечки отмывать через фабрику корзинок родителей - этого вы стыдливо не показываете. И да, в штатах этот человек однозначно сел бы.
    1. Комментарий был удален.
      1. Whiteidol
        Whiteidol 2 февраля 2021 23:00
        +2
        Кто в его крови нашел яд? Где медзаключение с указанием формулы этого яда? Где изъятые у пациента биоматериалы с указанным ядом? Почему пациент против передачи биоматериалов РФ? Уголовное дело просто так не возбуждают. Нужны основания.
      2. CheeRock
        CheeRock 2 февраля 2021 23:05
        +9
        Цитата: профессор

        Дык не было претензий. Вы ы хоть дело почитали. Финансовый директор "Ив Роше Восток" Кристиан Мельник провел аудит. Не было ущерба.

        Вы можете хоть сто раз еще повторить, что не было ущерба и заявления не было, но заявление было (прилагаю) и ущерб был. Материалы дела читал, видео прений смотрел, решение ЕСПЧ, в котором изрядный такой текста об "антикоррупционной и политической деятельности" Навального, совершенно не относящегося к делу, тоже читал. В оригинале.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 2 февраля 2021 23:26
          +9
          Цитата: CheeRock
          но заявление было (прилагаю)

          Заявление похоже на жалобу из детского сада детишек, которые писать научились. Сначала заключили договор, а потом начали что то о возможном ущербе думать.
          1. CheeRock
            CheeRock Вчера, 00:55
            +5
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: CheeRock
            но заявление было (прилагаю)

            Заявление похоже на жалобу из детского сада детишек, которые писать научились. Сначала заключили договор, а потом начали что то о возможном ущербе думать.

            Заявление было? Было. Пубертатюгенд утверждает, что его не было.
            Вы - владелец компании. Ваш манагер заключает с некими личностями договор, по которому Ваша компания платит за обычные услуги в два раза выше рынка и теряет 26 миллионов. Начался аудит, афера вскрылась, манагер свалил, но деньги стырены из вашего кармана. Как их вернуть законным путем? Смотри картинку выше.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Вчера, 01:12
              -2
              Цитата: CheeRock
              Начался аудит, афера вскрылась, манагер свалил

              Контролировать надо своего манагера, к тому же, судя по заявлению, он не один был. Кстати, доверчивых манагеров, которых так жестко обманули, нашли хоть? Что они на суде то сказали? И еще, помнится мне, что в ответ на аналогичные обвинения по закупкам капусты кто то просто кому то врезать пообещал.
              1. CheeRock
                CheeRock Вчера, 01:23
                +3
                Цитата: мордвин 3
                Контролировать надо своего манагера, к тому же, судя по заявлению, он не один был. Кстати, доверчивых манагеров, которых так жестко обманули, нашли хоть? Что они на суде то сказали? И еще, помнится мне, что в ответ на аналогичные обвинения по закупкам капусты кто то просто кому то врезать пообещал.

                Это совет из области - мойте руки перед тем, как начнете тщательно пережевывать пищу ))) Откат - неистребим и весь мир от этого страдает. Хотя нет, фирмы по проверке сотрудников на полиграфе от этого наслаждаются.))
                Судьбой и личностью того, кто пропихнул договорчик на подпись - как-то не интересовался, а вот то, как Ив Роше заставили от претензий отказаться - весьма показательно. Компания уже 100 раз пожалела, что решила свои 26 миллионов вернуть.
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Вчера, 08:59
                  -4
                  Цитата: CheeRock
                  Это совет из области - мойте руки перед тем, как начнете тщательно пережевывать пищу )))

                  Я Вам могу еще и посоветовать головой думать. Завтра поглядит ваш начальник на вашу зарплату, скажет, что вы ее недостойны,, ибо у вас руки крюки, и мозгов нету, а значит вы им ущерба нанесли на энную сумму, путем обмана. И поедете вы на Колыму, а сосед будет судачить, сколько вы в отдел кадров отката отвалили.
            2. Avior
              Avior Вчера, 03:15
              0
              дело было как-то так
              Уполномоченный представитель компании «Ив Роше» Вадим Алексеевич Кодол в ходатайстве[11] следствию в феврале 2013 года отметил, что при работе с компанией братьев Навальных цены в контрактах на перевозку были среднерыночными или ниже (от 4 % до 15 %)[12]. Представитель «Ив Роше» Кристиан Мельник сообщил об отсутствии какого-либо ущерба или упущенной выгоды при заключении этих контрактов[13]. В обращении также было указано, что предположение о возможном ущербе возникло у генерального директора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру только после допросов сотрудников компании в рамках уголовного дела и выемки документов. Впоследствии Бруно Лепру отказался выступать потерпевшим, уволился с должности гендиректора ООО «Ив Роше Восток»[14] и выехал за границу[15][16]. Позже Бруно Лепру стал генеральным директором российской фирмы «Иль де Боте»[17][18], однако, несмотря на то, что он был ключевым свидетелем, в суд приглашен не был[19][20].
              1. CheeRock
                CheeRock Вчера, 15:06
                +1
                Цитата: Avior
                дело было как-то так

                Дело было как-то не так. При среднерыночной цене перевозки Москва-Ярославль в 13,000-14,000 рублей за рейс в то время при работе напрямую с перевозчиком, "Главподписка" брала чуть больше 26,000 рублей за рейс, наваривая "два конца", тупо передавая заказы перевозчику. Чем отличается откатная прокладка от честного трейдера и брокера - мне объяснять не надо. Честный брокер за такую работу берет не больше 2%.
                То, что на Ив Роше сразу начали давить и продолжают их травить по сей день - это отдельная эпичная история.
                1. Avior
                  Avior Вчера, 15:16
                  -1
                  Да, начали давить, чтобы заявление написал
                  А теперь центральная контора Ив Роше под раздачу попала заодно
            3. for
              for Вчера, 04:22
              0
              Цитата: CheeRock
              Ваш манагер заключает с некими личностями договор,

              А манагера посадили?
            4. советник 2 уровня
              советник 2 уровня Вчера, 09:02
              0
              решение ЕСПЧ было? было.. а что они там и почему решили-Ваши домыслы..
              1. CheeRock
                CheeRock Вчера, 15:09
                +1
                Цитата: советник 2 уровня
                решение ЕСПЧ было? было.. а что они там и почему решили-Ваши домыслы..

                Повторюсь - решение ЕСПЧ читал полностью, занятный документ. Если кратко: - Господин Навальный - борец с коррупцией и популярный политик... судили не по справедливости, а по закону, поэтому - отказать и заплатить компенсацию. good
  • Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ 2 февраля 2021 22:38
    +6
    А вы бы профессор уж не лезли бы свои носом в чужие дела,это не ваша родина,вы свою выбрали так следите за своими и советы давайте у себя
    1. профессор
      профессор 2 февраля 2021 22:44
      -5
      Цитата: Андрей ВОВ
      А вы бы профессор уж не лезли бы свои носом в чужие дела,это не ваша родина,вы свою выбрали так следите за своими и советы давайте у себя

      Вы бы "Родина" писали с заглавной буквы, а потом о гражданстве поинтересовались и уж после с неумными советами лезли. hi
      1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 23:23
      -1
      Цитата: Андрей ВОВ
      вы бы профессор уж не лезли бы свои носом в чужие дела,

      Ну уж ясно, если профессор защищает Навального, то правильно его осудили.
  • mikh-korsakov
    mikh-korsakov 2 февраля 2021 23:14
    +4
    Уважаемый Олег. Цитирую Вас Никто не стал бы влазить в дела двоих хозяйствующих субъектов если они исправно платят налоги и не имеют претензий друг к другу. Вы это серьёзно. Но на немецком, так на немецком, если Вам так удобнее. Doch, Aber das ist ein Luege. Trotzdem das war Firma Yves Rauchet die gegen Nawalni verklagtet hat
  • Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Вчера, 07:27
    +2
    Цитата: профессор
    Спешу вас огорчить, даже дела не завели бы

    Да да Юлиан Асанж подтвердит laughing
  • Nick Rex
    Nick Rex 2 февраля 2021 22:11
    -11
    "в самой демократичной стране",Вашими словами,ее президенты неоднократно представали перед судом за нарушение закона,не говоря о всякой мелкой шушере вроде сенаторов и конгрессменов.
    Зато в светоче скреп и подписей не стоящих и бумаги,я таких случаев не припоминаю.
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 22:21
      +7
      А, дай бог памяти, пятерых президентов даже убили! laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 23:30
        +3
        Цитата: Зяблицев
        А, дай бог памяти, пятерых президентов даже убили!

        Якобы случайно.
  • Руссобел
    Руссобел 2 февраля 2021 22:15
    -3
    Б-лин, вот это текст братан.
    С уважением...
  • Болторез
    Болторез 2 февраля 2021 22:31
    -2
    США накладывают персональные санкции на Шныря, Гепу и Мирона за анальное вторжение в светоча Российского оппозиции.
    И всей третьей хате -эмбарго на поставки чая и курева laughing
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 23:40
      -4
      Цитата: Болторез
      И всей третьей хате -эмбарго на поставки чая и курева

      И свиданки laughing
  • Outsider
    Outsider 2 февраля 2021 22:39
    -13
    Цитата: Зяблицев
    Надеюсь, что наши зека окажутся более конкретными людьми, чем судьи и прочистят дымоход данному товарищу за продажу Родины - на Западе после этого он станет еще более популярней, но у нас в России, сколько-то времени во главе всех протестов на потеху уже будет выступать петухом - вот же зашквар у оппозиции случиться и их молодых тупоголовых навальнят! laughing

    - А что же Навальный продал американцам?! Дворец Путина в Геленджике за 1 миллиард долларов США?! ЧТО ОН ПРОДАЛ??
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 22:46
      +5
      Родину...Родину, он продал! Если до Вас не доходит - то тут уж ничего не попишешь! И наша дискуссия на которую Вы меня пытаетесь спровоцировать - бессмысленна! hi
      1. Комментарий был удален.
      2. Арпад
        Арпад Вчера, 11:59
        -2
        Цитата: Зяблицев
        Родину...Родину, он продал! Если до Вас не доходит - то тут уж ничего не попишешь! И наша дискуссия на которую Вы меня пытаетесь спровоцировать - бессмысленна! hi

        Если в Вашем понимании , расследование коррупции чиновников это измена Родине - видимо с Вашим пониманием Родины что то не то.
    2. Revival
      Revival 2 февраля 2021 23:35
      +6
      Вот этот вам не ответит, он так обчими фразами
      1. Зяблицев
        Зяблицев 2 февраля 2021 23:49
        -7
        А мне нравиться, как Вы пыжитесь - скажите честно, Вы хотите продать Родину? Но пока, судя по всему, никто денег не дает? laughing
    3. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 23:44
      -2
      Цитата: Outsider
      ЧТО ОН ПРОДАЛ??

      РОДИНУ

      20 иностранных дипломатов в суде в поддержку подвального вам ни о чём не говорит?
      Где ещё такое было?
      Хотя было. Когда пауэрса судили
    4. Световит
      Световит Вчера, 01:16
      +4
      Жесть, до сих пор носятся с этой фейковой немецкой киношкой laughing
      А Навального очень хорошо что посадили, с какого перепугу к нему особенное отношение. И не за нарушения условного срока, а за то ещё безмозглых детей подставляет, взрослым давно всё ясно с этим клоуном.
  • Комментарий был удален.
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 22:54
      -6
      Вы реинкарнация Фрейда? Мое почтение в этом случае! hi laughing
  • Комментарий был удален.
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 23:05
      -1
      hi Это бонус для политической карьеры Навального в Европах после освобождения - он его даже в резюме может смело прописывать! laughing
  • котик-русич
    котик-русич 2 февраля 2021 23:08
    +2
    Цитата: Зяблицев
    laughing

    Надеюсь, что наши зека окажутся более конкретными людьми, чем судьи и прочистят дымоход данному товарищу за продажу Родины - на Западе после этого он станет еще более популярней, но у нас в России, сколько-то времени во главе всех протестов на потеху уже будет выступать петухом - вот же зашквар у оппозиции случиться и их молодых тупоголовых навальнят! laughing laughing
    В том случае, что А. Навального ОПУСТЯТ в колонии...
    А. Навальный после отсидки сможет с полным "моральным правом" возглавлять ГЕЙПАРАД, где-небудь в Европе.
    1. Липчанин
      Липчанин 2 февраля 2021 23:46
      -6
      Цитата: котик-русич
      сможет с полным "моральным правом" возглавлять ГЕЙПАРАД, где-небудь в Европе.

      Можно и в Москве, но только в день Десантника
  • Умник
    Умник 2 февраля 2021 23:24
    +4
    Это что получается навальнятам придется мерзнуть каждые выходные в течении 2.8 года?!
    1. Стропорез
      Стропорез 2 февраля 2021 23:54
      +13
      Цитата: Умник
      то что получается навальнятам придется мерзнуть каждые выходные в течении 2.8 года?!

      Календарь говорит, что скоро может быть лето.
    2. Световит
      Световит Вчера, 01:18
      +4
      Ну если совсем неумные люди или бабло отрабатывают, то пусть мёрзнут))
  • SSR
    SSR 2 февраля 2021 23:52
    +6
    Цитата: Зяблицев
    В самой демократичной стране Вселенной - США ему бы впаяли бы 6 сроков по 439 лет и два электрических стула

    А у нас срок как служба на флоте в СССР.
    Я не судья и не хочу, но надеюсь избивший дпсника ITшник и удоды избившие парня с плакатом, ответят по полной. Как вели себя, так и огребают.
  • Простой
    Простой Вчера, 00:29
    +4
    Цитата: Зяблицев
    на Западе после этого он станет еще более популярней,


    Перед тем как "прочищать дымоход" пусть этому "правдоделу" настоящего"правдодела" вколят ( как говорится - кусарю кесарево) пусть он на видео расскажет о своих телодвижения в Германии).
  • Svarog
    Svarog 2 февраля 2021 21:21
    -10
    Цитата: yfast
    Какой неожиданный поворот... Как раз к следующим выборам выйдет.

    Может и не выйти.. а если выйдет..то не факт что к следующим выборам..
  • iouris
    iouris 2 февраля 2021 21:21
    +4
    Цитата: yfast
    Как раз к следующим выборам выйдет.

    Если карты не сметут со стола, а стол не перевернут. Какой-то странный покер.
    1. Стропорез
      Стропорез 2 февраля 2021 21:25
      +15
      Цитата: iouris
      Если карты не сметут со стола, а стол не перевернут. Какой-то странный покер

      а это не покер, это напёрстки.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 21:47
        +7
        Цитата: Стропорез
        а это не покер, это напёрстки.

        Верно, в покере шулеров канделябрами по морде бьют.
        1. Стропорез
          Стропорез 2 февраля 2021 21:56
          +5
          Цитата: tihonmarine
          Верно, в покере шулеров канделябрами по морде бьют.

          Камрад в данном случае главных напёрсточников начинают защищать обманутые и запуганные населенцы.Я там ниже выложил последнее слово, послушайте ради интереса.
    2. Балу
      Балу 2 февраля 2021 21:31
      +21
      Цитата: iouris
      Цитата: yfast
      Как раз к следующим выборам выйдет.

      Если карты не сметут со стола, а стол не перевернут. Какой-то странный покер.

      И фсё? belay А за оскорбление ветерана, кировлес и томографы? А нарушение режима? А неуплоченные налоги этим иноагентом? belay
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 21:49
        +3
        Цитата: Балу
        А за оскорбление ветерана, кировлес и томографы? А нарушение режима? А неуплоченные налоги этим иноагентом?

        Ответственность, согласно уголовного кодекса.
      2. синдикалист
        синдикалист 2 февраля 2021 22:29
        -14
        Цитата: Балу
        А за оскорбление ветерана, кировлес и томографы?

        Ещё туннель в сторону Японии и попытку отравить вождя
      3. Volga073
        Volga073 2 февраля 2021 22:32
        +2
        Как раз в Америке будут перевыборы ))
  • Бережливый
    Бережливый 2 февраля 2021 21:27
    +7
    Зато, через несколько лет в продаже будет бестселлер от навальки, книга с говорящим названием "Алёша -имя и женское "!!! wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 21:50
      +10
      Цитата: Бережливый
      Зато, через несколько лет в продаже будет бестселлер от навальки, книга с говорящим названием "Алёша -имя и женское "

      И мемуары "Как я выжил после самогона Новичок."
  • Гена84
    Гена84 2 февраля 2021 21:38
    +10
    Навального к реальному сроку, полковника Шендакова сегодня к двум с половиной годам условного срока... Репрессии однако.
    1. Зяблицев
      Зяблицев 2 февраля 2021 21:57
      -4
      Как страшно жить... laughing
      1. Volga073
        Volga073 2 февраля 2021 22:32
        +5
        А ты живи весело ))
        1. Зяблицев
          Зяблицев 2 февраля 2021 22:57
          +1
          Во первых Вы, а потом все Ваши дальнейшие пожелания! На "ты" с женой,разговаривать можете,если она у Вас есть...
    2. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 23:37
      +7
      Цитата: Гена84
      Навального к реальному сроку,

      Так у него уже было два условных срока, ни один россиянин, такой "милости" от государства не получал. Но он этого не понял, пусть перестукивается с Соболем, по трубам.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 09:06
        +1
        Вот и встает вопрос- за что ему такие блага? если в течении полугода выпустят - 100 % человек Кремля, последние сомнения исчезнут..
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 10:25
          +2
          Цитата: советник 2 уровня
          если в течении полугода выпустят - 100 % человек Кремля, последние сомнения исчезнут.

          Через полгода посмотрим. Конечно лучше было бы, чтобы он вес срок отмотал на нарах.
  • Бомба
    Бомба 2 февраля 2021 22:01
    -12
    Смелый человек. А гайки дальше закручивать будут все сильнее. Что есть хорошо, надо чтобы патриоты скрепной державы хлебнули национальной гордости сполна.
    1. PN
      PN 2 февраля 2021 22:41
      -3
      Ну трусом его не назовёшь, но ума ему явно не хватает.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 23:39
        +2
        Цитата: PN
        Ну трусом его не назовёшь, но ума ему явно не хватает.

        Но и героем тоже не назовёшь.
    2. Incvizitor
      Incvizitor 2 февраля 2021 23:04
      +2
      Не хотел как немцов убитым "по заказу Путина" своими фшацкими хозяевами закончить.
    3. Световит
      Световит Вчера, 01:26
      +2
      Смелый был в окружении немецких и британских спецслужб, а на суде затрясся и на истерику изошёл))) Ты патриоц чего, бандерстана чтоли?)
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 10:27
        0
        Цитата: Световит
        Ты патриоц чего, бандерстана чтоли?

        А что по фамилии не видно кто он.
  • Bullba
    Bullba 2 февраля 2021 22:12
    -6
    Ага, только выбирать будем МЫ, а вы дальше подлизывайте.
  • Volga073
    Volga073 2 февраля 2021 22:31
    +2
    С уголовкой не прокатит ))
    Разве только вместо Байдена !
  • mikh-korsakov
    mikh-korsakov 2 февраля 2021 22:41
    +6
    Ю. Выйдет? Это навряд ли. Там висят ещё два уголовных дела - о клевете на ветерана и о растрате средств ФБК. Начали с самого малозатратного, потому что нарушения режима - или они есть, или их нет. Что касается остального, то с ними будут разбираться не торопясь, ибо птичка в клетке.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 23:43
      +3
      Цитата: mikh-korsakov
      Что касается остального, то с ними будут разбираться не торопясь, ибо птичка в клетке.

      Как карась на крючке, теперь не сорвётся. А на сковородке уже масло кипит.
  • onstar9
    onstar9 Вчера, 04:28
    -3
    Цитата: yfast
    Какой неожиданный поворот... Как раз к следующим выборам выйдет.

    Ну, Путин этим приговором доказал, что этот Дворец - его собственный...
  • w70
    w70 Вчера, 07:09
    -3
    Ланселот проиграл Дракону
  • mark1
    mark1 Вчера, 07:20
    +3
    Будем надеяться, что это начало большого пути - грехов то много (вплоть до гос измены)
  • Венд
    Венд Вчера, 09:28
    +1
    Цитата: yfast
    Какой неожиданный поворот... Как раз к следующим выборам выйдет.

    Даже если и выйдет, закон РФ почитайте, лица с судимостью не имеют права выставлять свою кандидатуру на выборы) Так что дорога к кормушке для Навального закрыта. И не важно что там Европейский суд скажет, в России живут по российским законам.)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:30
      +1
      Цитата: Венд
      И не важно что там Европейский суд скажет, в России живут по российским законам.

      Да в Европе тоже не обожают "сидельцев", поэтому они и пытаются его до тюрьмы его не допустить.
  • frruc
    frruc Вчера, 11:10
    +3
    Хоть к десятым выборам, он никто и зовут его никак. Не стоит обострять на этом внимание.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса 2 февраля 2021 21:14
    -42
    Да... жестокое изнасилование судебной системы всё таки произошло... аминь
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:18
      +13
      Цитата: Корона без вируса
      а... жестокое изнасилование судебной системы всё таки произошло... аминь

      и в чем это зключалось?
      1. Antidote
        Antidote 2 февраля 2021 21:22
        -15
        В том, что по этому делу его уже судили, и выплатили по итогу 80к евро компенсации. Но, видимо посчитали, что двух раз мало.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:23
          +1
          Цитата: Antidote
          В том, что по этому делу его уже судили

          приговор озвучить сможете?
          1. Avior
            Avior 2 февраля 2021 22:09
            -10
            Суд счел несправедливым приговор и отметил произвольность толкования российских законов российскими судами .... Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также она обязана компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на приговор по делу «Ив Роше». Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.... ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о печально знаменитой статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда.


            это приговор, который вас интересует, можете посмотреть в подробностях, как и материалы дела.

            https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-177665%22]}


            по этому же делу есть и другой приговор
            ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск блогера Алексея Навального против России, которым он оспаривал законность содержания под домашним арестом в ожидании вердикта суда по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном во вторник.

            "Суд пришел к выводу, что содержание заявителя под домашним арестом было назначено незаконно и запрет на доступ к средствам связи не преследовал законной цели", - говорится в вердикте ЕСПЧ. В нем также отмечается, что общий срок содержания под домашним арестом превысил 10 месяцев (с 28 февраля 2014 года до 5 января 2015 года), когда Навальный срезал браслет слежения.

            ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статей 5 (о праве на свободу и личную неприкосновенность), 10 (о праве на свободу выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), а также статьи 18 (о пределах использования ограничений в отношении прав). В этой связи суд постановил выплатить Навальному €20 тыс. за моральный ущерб и €2,6 тыс. в качестве компенсации судебных издержек в течение трех месяцев после того, как решение вступит в силу.

            Все деньги , которые присудили в качестве компенсации, из российской казны уже выплатили.
            За растрату казенных денег в особо крупных размерах никто к ответственности не привлечен.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир 2 февраля 2021 22:51
              +2
              Цитата: Avior
              это приговор, который вас интересует, можете посмотреть в подробностях, как и материалы дела.

              мне мнение ЕСПЧ до одного места, впрочем по сегодняшним законам и судье то же
              1. Avior
                Avior 2 февраля 2021 23:04
                -5
                ага. 100000 евро уже выплатили, вы говорите- до одного места.
                Ваши сто тысяч евро.
                А с отменой приговора решили похимичить- сделать вид, что заново рассмотрели и такой же вынесли.
                В реальности это будет еще тысяч сто. а если и правда посадят- то и побольше.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Avior
                    Avior 2 февраля 2021 23:16
                    -3
                    понятно, аргументы у вас закончились, минуса пошли. ну-ну
              2. мордвин 3
                мордвин 3 2 февраля 2021 23:38
                +4
                Цитата: Василенко Владимир
                по сегодняшним законам и судье то же

                Это с каких пор, интересно?
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Вчера, 00:16
                  +1
                  Цитата: Василенко Владимир
                  ЕСПЧ до одного места, впрочем по сегодняшним законам и судье то же

                  К концу лета у Минюста России кончились деньги на оплату решений ЕСПЧ. «Снова»,— добавляют опрошенные “Ъ” юристы, подчеркивая, что так случается ежегодно. В 2020 году выплат ожидают 280 человек, сумма задолженности составляет 270 млн руб., сообщили “Ъ” в Минюсте, уточнив, что выплаты будут произведены до конца декабря.

                  https://www.kommersant.ru/doc/4451183
                2. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 08:33
                  0
                  Цитата: мордвин 3
                  Это с каких пор, интересно?

                  с последнего референдума
                  1. мордвин 3
                    мордвин 3 Вчера, 09:23
                    0
                    Цитата: Василенко Владимир
                    с последнего референдума

                    Как платили, так и будем платить, пока договор в силе. Иначе ждите ареста активов России за границей.
              3. Revival
                Revival 2 февраля 2021 23:41
                +6
                По моему личному мнению, позорно платить по требованию еспч, ну если это независимая страна конечно
                1. Avior
                  Avior 2 февраля 2021 23:57
                  +4
                  К ЕСПЧ присоединились добровольно, и силой там никто не держит- можно выйти в любой момент.
                  hi
                  1. Revival
                    Revival Вчера, 00:08
                    +2
                    Так чтото не выходят, хорошо хоть это не лицемерие .....
                    1. Avior
                      Avior Вчера, 03:25
                      -2
                      так есть такой старый бородатый анекдот о том, что нужно или крестик снять, или трусы надеть.
              4. ZAV69
                ZAV69 Вчера, 10:36
                +2
                Цитата: Василенко Владимир
                мне мнение ЕСПЧ до одного места, впрочем по сегодняшним законам и судье то же

                Ну если прочитать вышенаписаную цытатку то видно что решение ЕСПЧ совсем не отменяет решения по ИВ РОШЕ, там только компенсация за то что он "неправильно" сидел под домашним арестом.
          2. nov_tech.vrn
            nov_tech.vrn 2 февраля 2021 22:29
            +10
            Для Алексея Навального дело " Ив-Роше Восток" это уже не первый приговор. В 2013 году Алексей уже был осужден по делу "Кировлеса". Тогда его и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества компании "Кировлес". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам лишения свободы условно.
            2 дело - Алексей и Олег Навальные, обвиняются по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса России. Олег - 3,5 года в колонии, Алексей - и 3,5 условно, плюс штраф.
            Два условных срока подряд, кто-то ну очень сильно поддерживал Лешу.
            1. Avior
              Avior 2 февраля 2021 23:09
              -3
              по делу Кировлеса уже выплатили 80 тысяч евро компенсаций, приговор в ЕСПЧ признали незаконным. Но компенсации выплатили, а приговор тоже якобы заново рассмотрели. Навальный подал второй иск, дело в рассмотрении. Сумма как минимум не меньше будет.
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Вчера, 00:11
                -7
                Цитата: Avior
                по делу Кировлеса уже выплатили 80 тысяч евро компенсаций, приговор в ЕСПЧ признали незаконным. Но компенсации выплатили, а приговор тоже якобы заново рассмотрели. Навальный подал второй иск, дело в рассмотрении. Сумма как минимум не меньше будет.

                Пока удалось найти только слова Алексея о выплате ему компенсаций по решению ЕСПЧ. Суд присудил, да, а вот получил ли он эту компенсацию? Врун же. Скорее всего, опять щеки надувал.
                1. Avior
                  Avior Вчера, 03:45
                  +5
                  это?


                  Вот это приговор ЕСПЧ
                  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161060%22]}
                  А вот это решение ВС РФ по исполнению решения ЕСПЧ по отмене приговора Навальному
                  В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации
                  Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по уголовному
                  делу в связи с установлением Европейским Судом нарушений положений
                  11
                  Конвенции, допущенных при рассмотрении уголовного дела в отношении
                  Навального и Офицерова в суде Российской Федерации.
                  Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит
                  представление подлежащим удовлетворению.
                  Европейский Суд в постановлении от 23 февраля 2016 г. (вступило в силу
                  4 июля 2016 г.) по делу «Навальный и Офицеров против России» признал, что
                  при рассмотрении уголовного дела в отношении Навального и Офицерова имело
                  место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.
                  Установленное Европейским Судом нарушение положений Конвенции при
                  рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела является в
                  соответствии с подп. «б» п. 2 ч.4 ст.413 УПК РФ основанием для возобновления
                  производства по этому делу ввиду новых обстоятельств.
                  Согласно ч.5 ст.415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской
                  Федерации по результатам рассмотрения представления отменяет или изменяет
                  судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением
                  Европейского Суда.
                  В уголовном судопроизводстве по настоящему уголовному делу, по
                  мнению Европейского Суда, были нарушены права заявителей на справедливое
                  судебное разбирательство, что свидетельствует о нарушении пункта 1 статьи 6
                  Конвенции.
                  Поскольку Европейским Судом установлено нарушение пункта 1 статьи 6
                  Конвенции, приговор и апелляционное определение в отношении Навального и
                  Офицерова подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное
                  разбирательство.
                  Меру пресечения в отношении Навального и Офицерова Президиум
                  находит возможным не избирать.

                  http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1491258
                  То есть формально решение ЕСПЧ полностью выполнено- приговор по Кировлесу навальному отменен как незаконный.
                  Только потом старый приговор примитивно слово в слово переписали и оформили как новый приговор. Обжалование нового приговора на рассмотрении в ЕСПЧ. Результат рассмотрения очевиден.
                  Только денег навальному , похоже, больше присудят теперь. Так и будут платить и приговоры выносить, заведомо зная, что их отменят и придется снова платить компенсацию.Но деньги же казенные, а е свои, а навальный пока под судом побудет, пока суд да дело в ЕСПЧ пройдет.
                  1. Горный стрелок
                    Горный стрелок Вчера, 07:59
                    -4
                    Цитата: Avior
                    Только денег навальному , похоже, больше присудят теперь. Так и будут платить и приговоры выносить, заведомо зная, что их отменят и придется снова платить компенсацию.Но деньги же казенные, а е свои, а навальный пока под судом побудет, пока суд да дело в ЕСПЧ пройдет

                    Полагаю, не получит больше ничего. Сменилось отношение к решениям внешних судов. Ожидаю ряд дел к Начальному - особенно по налогам... И как вишенка на торте - дело об измене...
                    1. Avior
                      Avior Вчера, 09:05
                      0
                      Поживем- увидим.
                      Пока такой тенденции не наблюдается, как и попыток выхода из ЕСПЧ, даже разговора на эту тему нет.
                      1. Горный стрелок
                        Горный стрелок Вчера, 09:10
                        -1
                        Цитата: Avior
                        Пока такой тенденции не наблюдается, как и попыток выхода из ЕСПЧ, даже разговора на эту тему нет

                        Можно не выходить...можно не выполнять... Какие то решения считаем правильными, а какие то - политически ангажированными и исполнению не подлежащими.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 10:31
            -1
            Цитата: Василенко Владимир
            приговор озвучить сможете?

            Да он только языком светит, тоже наверное из той компании № 5.
      2. Комментарий был удален.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:47
          +1
          Цитата: Стропорез
          А полковник Шендаков по вашему тоже вор?

          вы из Одессы?!!
          вам задали КОНКРЕТНЫЙ вопрос по КОНКРЕТНОМУ уголовному делу, чего выкручиваетесь?"
          1. Комментарий был удален.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир 2 февраля 2021 22:12
              0
              Цитата: Стропорез
              Насколько я помню, вы вообще не из России

              вы плохо помните
              Цитата: Стропорез
              мне вопросов никто не задавал

              вы встряли в диалог посему либо отвечайте на вопросы поставленные выше, либо отвяньте
              Цитата: Стропорез
              а если интересно то вот послушайте, человек очень мужественно держался и сказал главное

              чисто спортивный интерес он бы так же мужественно держался если бы со спины ние подпирали, если бы знал что сядет на ОБЩИХ основаниях

              ну и главное мне он не интересен если не будет рваться во власть то и фиг его дери
              а так пусть для начала озвучит на какие доходы живет а уж после о коррупции будет рассуждать
      3. Paranoid50
        Paranoid50 2 февраля 2021 21:54
        -6
        Цитата: Василенко Владимир
        в чем это зключалось?

        Не обращайте внимания - мутный ник привычно набросил. yes
        1. Стропорез
          Стропорез 2 февраля 2021 23:49
          +9
          Цитата: Paranoid50
          Не обращайте внимания - мутный ник привычно набросил

          Ну среди мутных ников вы были бы членом жюри и ваша "золотая" ветка вне конкурса wink laughing
      4. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 23:46
        -4
        Цитата: Василенко Владимир
        и в чем это зключалось?

        Два срока условных, третий реальный. А если баба украла палку колбасы голодным детям, получит 3 года. Вот это изнасилование.
      5. Световит
        Световит Вчера, 01:31
        +1
        Он походу о чём-то о своём о женском))
    2. d1975
      d1975 2 февраля 2021 21:18
      0
      Не совсем понял Ваш ответ , давайте проще . Значит вы за Навального или его политику ? Или всё таки нет ? Размыто как то у вас . hi
      1. abrakadabre
        abrakadabre 2 февраля 2021 21:35
        +3
        Значит вы за Навального или его политику ?
        Вы не правильно формулируете вопрос. Тут нет политики ни грамма. Чистая уголовщина. Значит и формулировать вопрос к оппоненту надо про: Вы за верховенство закона или нет? В таком духе.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 2 февраля 2021 23:48
          +2
          Цитата: abrakadabre
          Вы не правильно формулируете вопрос. Тут нет политики ни грамма. Чистая уголовщина.

          А уголовник должен сидеть на нарах.
          1. abrakadabre
            abrakadabre Вчера, 12:49
            -1
            А уголовник должен сидеть на нарах.
            Именно
    3. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович 2 февраля 2021 21:28
      +18
      Цитата: Корона без вируса
      Да... жестокое изнасилование судебной системы всё таки произошло... аминь

      ФСИН весь декабрь талдычила, что, если Навальный не вернётся до 29 декабря, то его задержат.
      Что ему мешало вернутся не 17 января, а 17 декабря? И всё! Никаких задержек!
      Значит надо было, чтоб он вернулся именно после 29.12.20. Значит это была обдуманная провокация.
      Его хозяева в любом случае в выигрыше.
      Если б его не посадили, он начал бы орать, что власть испугалась, так как с ним народ и вообще весь свободный мир.
      Его посадили, и теперь заграница, которая и не собиралась помогать, будет вопить, доколе, отпустите, санкции.
      Его самого, конечно, никто ни о чём не спрашивал, так как проблемы негра шерифов не волнуют.
      Забавно, конечно. То он какой-то там и кого-то лидер, а с другой стороны - мелочишка для размена.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 23:53
        -1
        Цитата: Сидор Аменподестович
        То он какой-то там и кого-то лидер, а с другой стороны - мелочишка для размена.

        Пятак провалившийся в половую щель, достать тяжело, а бросить не жалко.
    4. Комментарий был удален.
    5. tihonmarine
      tihonmarine 2 февраля 2021 21:53
      +6
      Цитата: Корона без вируса
      Да... жестокое изнасилование судебной системы всё таки произошло... аминь

      Ну за такие статьи как у Навального, другого посадили бы лет на 15, а тут прося 3,5 года. Срок то детский, как за то что в магазине спёр пару обуви, и духи для любимой.
      1. Арпад
        Арпад Вчера, 12:43
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Корона без вируса
        Да... жестокое изнасилование судебной системы всё таки произошло... аминь

        Ну за такие статьи как у Навального, другого посадили бы лет на 15, а тут прося 3,5 года. Срок то детский, как за то что в магазине спёр пару обуви, и духи для любимой.

        Странный народ, чувака засудили и все понимают почему- интересует всю эту верхушку этот Киров лес или еще какая либо херня, как буд то фсн не знает где он был и почему.
        Засадили за то , что он затронул их интересы продолжать безнаказанно воровать.в вы тут упиваетесь в праведном гневе - предатель, вы предатели , вы позволяете власти творить с гражданином все что им вздумается , превращая суд в карающий меч олигархов и их сподвижников -- куплено все .только все ваши подобрстрастные комментарии и вздохи вам же не зачтутся, когда вы окажетесь в такой же ситуации и начнёте искать правду и надеясь на справедливый суд.
        Как говорится- по ком звонит колокол -- он не звонит по Навальному, он по вам звонит.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 12:50
          -3
          Цитата: Арпад
          Как говорится- по ком звонит колокол -- он не звонит по Навальному, он по вам звонит.

          Вперёд и с песнями на барикады, за светлое будущее Навального и его американских хозяев. Хотя вы только языком чесать может, а на баррикады детей пошлёте. Противно вас читать.
    6. синдикалист
      синдикалист 2 февраля 2021 22:34
      -1
      Первый судья соскочил, получив шанс на амнистию. Но всегда находят того, кто готов подписаться под все тяжкие
    7. Бомба
      Бомба 2 февраля 2021 22:43
      -4
      Да, теперь когда агенты госдепа не мешают со следующег месяца зарплата 2700 баксов будет
  • Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 2 февраля 2021 21:14
    +29
    ОЧЕНЬ ЖАЛКО, ЧТО ЕГО НЕ СУДИЛИ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ И ВСЕГО ТОЛЬКО 3,5 ГОДА ДАЛИ.
    1. Киса
      Киса 2 февраля 2021 21:29
      0
      через год добавят 5 за измену задним числом а то слишком резонансно . Вова второго Ходора не допустит . да Леха знал куда возращался . допускаю что про виоланчелистов дзюдоистов щас увидим новые сюжеты...
      1. tihonmarine
        tihonmarine 2 февраля 2021 23:58
        0
        Цитата: Киса
        через год добавят 5 за измену задним числом а то слишком резонансно

        И за нарушение режима два.
  • Petrik66
    Petrik66 2 февраля 2021 21:14
    +22
    Поделом Злодею мука . всем наемникам - наука. Наконец власть перестала прогинаться перед "партнерами". Респект Судье.
    1. abrakadabre
      abrakadabre 2 февраля 2021 21:38
      +5
      Наконец власть перестала прогинаться перед "партнерами".
      Власть перестала бы прогибаться, если бы за миллионные хищения впаяла бы ему не 3.5 годика, как за воровство шоколадки, а лет 12-15 строгача
      1. Световит
        Световит Вчера, 01:35
        -1
        Ещё не вечер, всегда можно добавить yes
        1. abrakadabre
          abrakadabre Вчера, 12:51
          -2
          Ещё не вечер, всегда можно добавить yes
          Вашими молитвами...
          Я только за. И я такой не один.
      2. ZAV69
        ZAV69 Вчера, 10:43
        0
        Цитата: abrakadabre
        Власть перестала бы прогибаться, если бы за миллионные хищения впаяла бы ему не 3.5 годика, как за воровство шоколадки, а лет 12-15 строгача

        Ну этот прогиб когда еще был. Вчера ему просто виртуальную отсидку конвертировали в реальную. И вот теперь , когда он будет на нарах, ни кто его так крышевать не будет, ибо на нарах он бесполезен, СК доведет до конца дело о хищениях в ФБК и получин он своих 12 строгача вместе с подельниками.
        1. abrakadabre
          abrakadabre Вчера, 12:53
          -2
          Хотелось бы верить, что будет именно так. Хотя делать ТАК надо было с самого начала
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:53
      -1
      Цитата: Petrik66
      Наконец власть перестала прогинаться перед "партнерами". Респект Судье.

      Ух ты сколько "американских наваляшек" на сайте, судя по Вашим минусам. Значит мы идём верным путём, если они нас не любят.
  • tralflot1832
    tralflot1832 2 февраля 2021 21:15
    +12
    А я уже думал что у него свой Уголовный Кодекс РФ.А оно вон как вышло,подлечится на "вилле",а то совсем плохо выглядит.Как я со страшного бодуна,пришлось мне имидж менять ,бороду отпустил,чтоб за Навального не приняли.
    1. d1975
      d1975 2 февраля 2021 21:22
      +13
      Да вот наши партнёры пусть и подумают , что в России есть всё таки закон ! Чем он лучше других людей . Не злорадствую , ну по делом ему ! Столько грязи от него , а толку 0 . Как политик 0 , мульковод ! hi
      1. Hagen
        Hagen 2 февраля 2021 21:30
        +10
        Цитата: d1975
        Как политик 0 , мульковод !

        Вор он!!
        1. tros
          tros 2 февраля 2021 23:06
          +1
          ..." Вор он!,- Это не смешно ,тетя.,- Не смешно."...(с)
      2. Стропорез
        Стропорез 2 февраля 2021 21:37
        +9
        Цитата: d1975
        ну по делом ему ! Столько грязи от него

        Можете хотя бы в двух предложениях перечислить всё вот это зло?
        1. d1975
          d1975 Вчера, 20:11
          0
          А санкции своей стране просить , это нормально ? Детей тянуть в свои мульки это нормально ? Что он предложил для страны ? Что ? Разоблачатель хренов , вот кто он ! Каково от этой мутоты людям , что они извините в этом видят ? Доказательств 0. Он что , всю жизнь думал , что будет неуловимым Джо ?
  • Наводлом
    Наводлом 2 февраля 2021 21:16
    +12
    Интересно будет понаблюдать за деятельностью борцов с коррупцией в отсутствие светоча русской оппозиции.
    Пахан выйдет, а детки уже повзрослели.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 21:22
      +1
      Остановился бы и жил препеваючи на Лазурном Берегу за счет навальнят.Все неймется шутки шутить.Счас как раз зяма,выдадут в местах не столь отдаленных "карандаш"весну рисовать.Смотришь и щечки порозовеют.
      1. Petrik66
        Petrik66 Вчера, 13:02
        -1
        так не дают злодеи мальчичку отдохнуть, он хоть сейчас купил бы себе костюм с отливом и в Ялту ,но..... работать буржуи заставляют.
    2. minomoto
      minomoto 2 февраля 2021 22:13
      +1
      Навальный на самом деле просто говорящая голова, которая озвучивает ролики и машет руками перед камерой. Главная проблема это крыша навального и ФБК которая 100% сидит в правительстве и только и ждет шанса чтоб подлезть под западные корпорации, интересы РФ их не особо интересует.
    3. Куница
      Куница 2 февраля 2021 22:16
      +3
      Ну вы - то только понаблюдать)) А бороться с коррупцией это пусть кто-то? Вас всё устраивает?
      1. Наводлом
        Наводлом 2 февраля 2021 22:32
        +1
        Цитата: Куница
        Ну вы - то только понаблюдать)) А бороться с коррупцией это пусть кто-то? Вас всё устраивает?

        Категорически не устраивает. Но с этой гоп-компанией мне точно не по пути.
        Коррупцию можно побороть только с чистыми руками.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 00:03
      -3
      Цитата: Наводлом
      Пахан выйдет, а детки уже повзрослели.

      И папу забудут.
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:17
    +15
    приятная новость, но не понятно почему он до сих пор не был посажен, любой другой гражданин уже за пару нарушений УДО сменил бы на реальный срок
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp 2 февраля 2021 21:35
      -5
      любой другой гражданин уже за пару нарушений УДО сменил бы на реальный срок

      НЕ ЛЮБОЙ!
      Особо приблеженных даже условкой не напрягают.
      1. mark2
        mark2 2 февраля 2021 21:53
        +2
        Особо приблеженных даже условкой не напрягают.

        А вы как думали? Думали в сказке про Золугку живете? Или считаете, что люди, которые придумывают законы, не будут предпринимать усилий что бы эти законы к ним не были применимы? Наивный вы "чукотскмй юноша". По мимо денег, это третий бонус по значимости у власти. Первый бонус сама власть и влияние, второй деньги и третий - минимум ответственности за грехи. Так было, так есть и так будет. Издержки демократии и не только.
        Но надо сказать, что любой оппозиционер, придя к власти поступать будет точно так же.
        Про это даже Шварц писал. Что бы убить дракона, надо самому стать драконом. А нам то какая разница? Красные придут - грабят, белые придут - грабят.
  • Бережливый
    Бережливый 2 февраля 2021 21:17
    +9
    Пусть с собой шведскую дипломатьку берет -на киче веселее будет. ... lol и вообще, всех европейских защитников к навальке в одну упряжку -под одну шконку!!! wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 00:06
      -3
      Цитата: Бережливый
      Пусть с собой шведскую дипломатьку берет -на киче веселее будет.

      Любка Соболь будет через стенку сидеть.
  • maxxavto
    maxxavto 2 февраля 2021 21:17
    +4
    ура, ура, ура-а-а-а-а !!!
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp 2 февраля 2021 21:36
      -16
      Ура.
      Наконец-то.
      Яхты и дворцы в целостности. Мерседесы и бентли в сохраности. Дети, жены и любовницы в Майами и на Лазурном берегу могут спать спокойно.
      Россия встает с колен. good
      1. Paranoid50
        Paranoid50 2 февраля 2021 21:56
        0
        Цитата: Simon Schempp
        Наконец-то.

        О, бегунков подвалило. fellow
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 00:08
        -1
        Цитата: Simon Schempp
        Дети, жены и любовницы в Майами и на Лазурном берегу могут спать спокойно.

        И дочка в Стенфорде учится, ходок однако Лёшик.
      3. гильза
        гильза Сегодня, 04:58
        0
        Да вы,батенька,сектант? "ЯхтодворцебОрцы"?
    2. Incvizitor
      Incvizitor 2 февраля 2021 23:08
      -4
      Ура когда за измену пожизненное а лучше смертную казнь ввести а это фигня всё.
  • Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff 2 февраля 2021 21:18
    -1
    Нифиха себе 3 года.
    Такой то талант и умение будет пропадать на зоне.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:21
      +5
      Цитата: Emil Mamedoff
      Такой то талант и умение будет пропадать на зоне.

      не переживайте, он и там работать не будет
      1. Бережливый
        Бережливый 2 февраля 2021 21:30
        -1
        Васильченко Владимир -работать он там будет -живым будильником по утрам, кукарекать время для "авторитетов ".... wassat
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:32
          +1
          Цитата: Бережливый
          удильником по утрам, кукарекать время для "авторитетов "....

          с него пылинки сдувать там будут и уж точно не позволят опустить во избежание воплей, хотя последние может и можно было бы сделать, вряд ли он бы об этом сам орать стал
          1. Incvizitor
            Incvizitor Вчера, 18:10
            -1
            Он с виду и так опущенный всегда так что ничего не изменится.
        2. Simon Schempp
          Simon Schempp 2 февраля 2021 21:52
          -10
          он там будет -живым будильником по утрам, кукарекать время для "авторитетов "

          Бережливый наверное с опытом в этом деле. smile
          1. Stas157
            Stas157 Вчера, 12:21
            +1
            Цитата: Simon Schempp
            Бережливый наверное с опытом в этом деле.

            Определенно.
          2. martin-159
            martin-159 Вчера, 15:46
            +1
            Со знанием дела описывает.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 21:45
      -1
      Вы бы ему доверили гранатами(плод с дерева)на рынке торговать в России.Без обид,азербайджанцы не только торгуют.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 00:11
      -1
      Цитата: Emil Mamedoff
      Такой то талант и умение будет пропадать на зоне.

      С такими талантами, да таким "гревом" из за бугра, глядишь через год и "смотрящим по зоне" станет.
  • xomaNN
    xomaNN 2 февраля 2021 21:19
    +11
    Благая весть! А то были опасения , что в верхах России кто-то мог дрогнуть от "пугалок" Запада. А так навал, глядишь, хотя бы пару лет ( если по УДО выйдет как паинька будет) рукавицы будет шить. Полезная вещь! love
  • iouris
    iouris 2 февраля 2021 21:20
    +4
    "Вы думаете, что это мне дали пятнадцать суток? Это нам дали пятнадцать суток"
  • cokol-161
    cokol-161 2 февраля 2021 21:20
    +13
    ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!! там ещё на подходе оскорбление ветерана, отмывание денег и госизмена.
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp 2 февраля 2021 21:37
      -15
      ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!

      1. Куница
        Куница 2 февраля 2021 22:08
        -2
        Классный отряд получился бы good Но их по одиночкам сажать нужно. И главное с конфискацией yes
  • loki565
    loki565 2 февраля 2021 21:20
    +13
    Забавно, он все ссылался на решение суда ЕСПЧ, вот только причем тут РФ?))) Сидел бы и дальше в Германии если так ЕСПЧ боготворит)))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 21:46
      +7
      ЕСПЧ сейчас побоку!Что зря поправки в Конституцию принимали.
      1. loki565
        loki565 2 февраля 2021 21:50
        +9
        Это правильно, абсурд когда суд чужой страны диктует свои условия. Пусть ЕСПЧ сначала США осудят, посмотрим как им там ответят))) НО ЭТО ДРУГОЕ)))
      2. Avior
        Avior 2 февраля 2021 22:12
        -7
        100 тысяч евро по приговору ЕСПЧ навальному по этому делу уже выплатили из казны.
        и, судя по всему, это не последняя выплата.
        А вы говорите- побоку....
        1. гильза
          гильза Сегодня, 05:02
          0
          А вот сейчас бы не выплатили... И это был один из факторов отстёгивается нашей судебной системы от "международной". Первый фактор-принципальная дескридетация системы правосудия.
  • faterdom
    faterdom 2 февраля 2021 21:20
    +3
    " Сед лекс - дура лекс!"
  • Горный стрелок
    Горный стрелок 2 февраля 2021 21:21
    +15
    Ожидаемо! Не сомневалс в этом. Ну а сейчас вдумчиво и не спеша - расследование по следующим делам... Неуплата налогов в особо крупных, а там и измена родине...8 лет строгого минимум. Икнется Лёше лажа с отравлением... не успеет потратить 30 серебренников.
    Аппеляция... Ну, пусть подают.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:24
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Неуплата налогов в особо крупных

      самый верный и простой способ, а самое главное на раз проводится
  • Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский 2 февраля 2021 21:22
    +7
    Маловато будет
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 2 февраля 2021 21:31
      +1
      Я поддерживаю, а кто минус поставил - пущай вместе с ним посидит...
  • Пленник
    Пленник 2 февраля 2021 21:24
    +17
    3,5 года, конечно, хуже, чем 10 лет, но лучше чем условный. winked
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак 2 февраля 2021 21:25
    0
    А потом..."Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вась"(с) bully
    Пророческие слова...Бегал, использовал детей на несанкционированных митингах.
    Теперь погремуха у него будет на киче- Василий Алибабаевич wassat
  • Falx
    Falx 2 февраля 2021 21:25
    +3
    Правосудие в действии!
  • maxxavto
    maxxavto 2 февраля 2021 21:25
    +6
    самое главное - он не сможет теперь никуда избираться !!!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:30
      -1
      Цитата: maxxavto
      он не сможет теперь никуда избираться !!!

      сможет либо по отбытию либо через 10 лет если сидит за тяжкое преступление, это в думу, в президенты примерно так же если ни чего не помменяли
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 2 февраля 2021 21:33
        +10
        ФЗ)
        5.2. Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации:
        1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;
        1.1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости;
        (пп. 1.1 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ)
        1.2) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости;
        (пп. 1.2 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ)
        2) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, если на такого гражданина Российской Федерации не распространяется действие подпунктов 1.1 и 1.2 настоящего пункта;
        (в ред. Федерального закона от 21.02.2014 N 19-ФЗ)
        (см. текст в предыдущей редакции)
        Уже не сможет! yes
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 2 февраля 2021 21:44
          +5
          законодатель устанавливает ограничения для избрания в Государственную Думу в отношении: - лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за такое преступление; - лиц, осужденных за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного УК и имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за такое преступление. Уголовный кодекс в числе подобных преступлений рассматривает деяния, предусмотренные ст. 214 (вандализм); ст. 243 (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры); ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения); ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности); ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и др.; - лиц, подвергнутых административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3 КоАП, т.е. за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в случае, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию; - лиц, в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен не превышающий четырехлетний срок до дня голосования факт нарушения ограничений, предусмотренных Законом об основных гарантиях (п. 1 ст. 56, подп. "ж" п. 7 и подп. "ж" п. 8 ст. 76). Это, в частности, наличие в предвыборных программах, иных агитационных материалах, выступлениях кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, граждан на публичных мероприятиях, в СМИ призывов к совершению действий экстремистской направленности. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (в ред. от 29.04.2008) к подобным действиям относится целый круг деяний, направленных на нарушение основ жизнедеятельности российского общества и конституционных прав граждан: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; подрыв безопасности РФ; осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; другие насильственные деяния;
          Всё, Выборы для него - Закрыты! Что Меня лично Радует!
        2. kit88
          kit88 2 февраля 2021 22:04
          +5
          Цитата: Охотовед 2
          Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации:
          1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления...

          Алексей, при всём уважении, всё что Вы написали можно свернуть в трубочку и отправить в Корзину.
          Поясняю. Весь Ваш текст касается осужденных по Тяжким и Особо тяжким статьям.
          У Навального:
          -- части 2 и 3 статьи 159.4 - утратившей силу - (до 3 лет - статья небольшой тяжести)
          -- част 2 статьи 174.1 (до 2 лет - статья небольшой тяжести)
          Навальный НЕ осужден по ТЯЖКОЙ и тем более по Особо тяжкой статье.
          PS/ Но лиха беда начало! Все говорит о том, что всё у него будет. И тяжкая и особо тяжкая.
          laughing
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 2 февраля 2021 22:21
            +5
            Собственно Я прекрасно понимаю, что и до изменения условий отбывания наказания, Навальный был осуждённым. Я как и Вся остальная страна не понимал, как вообще возможно получить столько условных сроков... да ещё и отбывать наказание подобным образом. Находясь за решёткой - очередная условна ему точно не грозит... а дел как Я понимаю по нему более чем достаточно. wink
            1. kit88
              kit88 2 февраля 2021 22:33
              +5
              Вай, Алексей, достаем твою бумагу из Корзины назад.
              У пациента же еще первая судимость имеется!
              А там - какая красота - ч. 4. ст. 160 ( до 10 лет - Тяжкое!) Да он еще и организатор по ч. 3 ст. 33.
              Тогда точно, Вы правы, приплыл клиент.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 00:17
          0
          Цитата: Охотовед 2
          Уже не сможет!

          Ух, отлегло от сердца.
    2. Falx
      Falx 2 февраля 2021 21:31
      +11
      да он бы и так не смог бы никуда избраться, с судимостью или без, даже самый захудалый сельсовет его бы не взял бы...

      но новость так или иначе хорошая!
      1. Antidote
        Antidote 2 февраля 2021 21:36
        -14
        На выборах в мэры Москвы наверное сам себе проценты нарисовал. С тех пор и завертелось
        1. Falx
          Falx 2 февраля 2021 21:41
          +8
          даже и тогда не победил, хотя в столице концентрация его сторонников была наивысшая..

          ну с тех пор его знают получше, теперь в электоральном отношении лёше ничего не светит, в независимости от его судимостей....
    3. Пленник
      Пленник 2 февраля 2021 21:40
      +4
      Самое главное, что получил хотя бы часть того, что заслужил. Хочется верить, что ещё получит за все свои "подвиги".
      1. Стропорез
        Стропорез 2 февраля 2021 21:47
        +4
        Цитата: Пленник
        Самое главное, что получил хотя бы часть того, что заслужил. Хочется верить, что ещё получит за все свои "подвиги".

        Какие хоть "подвиги" он совершил?Ну чиста ,чтобы знать.
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла 2 февраля 2021 21:30
    -4
    Осталось только пожелать ему:Солнца в решку и заточку в печень.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 2 февраля 2021 21:33
      0
      Цитата: Поэтиззаугла
      Солнца в решку и заточку в печень.

      фииии
      что за жаргон?!!!
      мы же культурные люди
  • Димид
    Димид 2 февраля 2021 21:31
    +5
    Вор должен сидеть в тюрьме (Г.Е.Жеглов)
  • tralflot1832
    tralflot1832 2 февраля 2021 21:32
    +8
    А представляете какой скулеж завтра будет из за "забора".Захаровой будет возможность оттопыриться по "партнерам".Завтра день Захаровой! drinks
    1. DimonSt
      DimonSt 2 февраля 2021 21:55
      +7
      На суде было 20 европейских дипломатов. МИД выразил озабоченность и назвал это "вмешательством во внутренние дела России". Вот и вся реакция. Лучше бы сегодня и выслали все 20 персон, раз вмешательство во внутренние дела имело место. request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 2 февраля 2021 22:08
        -2
        Разбор полетов послов будет завтра,наш МИД отреагировал.Завтра будет весело.А вы в курсе что крышу посольства США чистят "госторбайтеры" с образованием ,позволяющим быть дипломатическим работником госдепа..У посла сша в России самая большая лопата для скидывания снега в посольстве сша в России.
  • Konnick
    Konnick 2 февраля 2021 21:38
    -8
    Весь "цвет"ВО собрался, который разбирается в тюремных делах и умеет ботать по фене.
    1. Стропорез
      Стропорез 2 февраля 2021 21:45
      +6
      Цитата: Konnick
      Весь "цвет"ВО собрался, который разбирается в тюремных делах и умеет ботать по фене.

      Просто "цветных" слишком много.
      1. loki565
        loki565 2 февраля 2021 21:55
        +1
        Цветных революционеров? ну да хватает)))
  • IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV 2 февраля 2021 21:41
    +4
    Готовимся к мировому вою? А не пора ли нашему МИД использовать великий и могучий русский и если надо английский языки в культурном их проявлении с нужным смыслом так, чтобы им неповадно было?
    1. Alexandes
      Alexandes Вчера, 02:11
      -1
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Готовимся к мировому вою? А не пора ли нашему МИД использовать великий и могучий русский и если надо английский языки в культурном их проявлении с нужным смыслом так, чтобы им неповадно было?


      Давно не нашему МИДу глубоку и побоку на внешнюю политику и дипломатию. Там нескончаемая кокс-вечеринка
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  • mark021105
    mark021105 2 февраля 2021 21:44
    +9


    Скоро! Ждите звонка "специалиста",,, laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 22:14
      -1
      Ответ один Инна!Я не Инна!Ин на !Русский язык богатый!
  • taiga2018
    taiga2018 2 февраля 2021 21:45
    +7
    Власть все таки показала,что у неё пока ещё есть "яйца",а я уж думал что не хватит духу под таким давлением западных "партнеров" и "бессмертный" опять в очередной раз отделается условкой и штрафом...Теперь ставку западные кураторы сделают на жену "бессмертного",попытаются слепить из неё что то на подобие Тихановской...
  • samarin1969
    samarin1969 2 февраля 2021 21:45
    -3
    И причислен будет к сонму "страдальцев за демократию": Ходорковскому, Немцову и пр. laughing
    Кремлю выгоден этот шум. Сейчас все оглохнут от западных и провластных СМИ: "навальный, "навальный", "навальный".... "Замечательное" отвлечение от реальных проблем.
    1. Световит
      Световит Вчера, 01:50
      0
      ХПП не иначе laughing
  • Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин 2 февраля 2021 21:46
    +3
    Судья поправит ещё по паре дел лет до 7-8. laughing
  • Пивасик
    Пивасик 2 февраля 2021 21:48
    +9
    Да..."хозяину" ИТУ, где будет "отбывать" наказание гражданин Навальный не позавидуешь. winked
    1. tralflot1832
      tralflot1832 2 февраля 2021 22:17
      0
      Послы будут предлогать райские кущи ,на три поколения.Постаьте меня ,будет бегать как сивый конь по плацу,а я дом покрою медной черепицей!
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 12:32
      -2
      Цитата: Пивасик
      Да..."хозяину" ИТУ, где будет "отб