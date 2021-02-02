«Три с половиной года колонии»: Суд заменил условный срок Навальному на реальный

Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, присудив ему 3,5 года лишения свободы.Отбывать наказание Алексей Навальный будет в колонии общего режима, из присужденных 3,5 лет в местах лишения он проведет 2,8 года, в зачет отбытия наказания пойдет время, проведенное им под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии).- огласила решение судья Наталья Репникова.Рассмотрение дела Навального проходило в Мосгорсуде, оппозиционера привезли из следственного изолятора "Матросская Тишина", где он находился под арестом до 15 февраля. О замене срока на реальный просила ФСИН, прокуратура просьбу поддержала. Сам Навальный, выступая в суде, потребовал немедленного освобождения. Подчеркивается, что ранее ему удавалось трижды избегать замены условного срока на реальный - в 2015 и 2016 годах выносился отказ, а в 2017 году суд продлил испытательный срок еще на год без замены на реальный.Отмечается, что на процессе присутствовали представители около 20 европейских стран. Российский МИД назвал это вмешательством во внутренние дела России.Приговор в силу не вступил, у Навального и его защиты есть 10 дней для обжалования решения суда, адвокаты оппозиционера уже заявили о планах подать жалобу.