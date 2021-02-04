Судьба русского флота

«Военный министр Сухомлинов высказал мнение, что раньше, чем создавать флот, надо укрепить Кронштадт, а затем следует только приступить к постройке минных судов и подводных лодок, на которых мог бы учиться личный состав флота ; создание базы Ревель – Поркаллауд трудно осуществимо; в работах штабов до настоящего времени нет никакого единства, которое должно быть основанием программы развития вооруженных сил империи».

«Начинался эстонский флот с двух эсминцев – «Спартака» и «Автроила», отнятых у красного Балтфлота в декабре 1918 года. Корабли шли на Таллин. Но, встретившись в море с английской эскадрой, революционные матросы избрали крайне спорную тактику и в результате сдались, так и не начав сражения. Корабли вместе с экипажами англичане передали эстонцам. А те, в свою очередь, распорядились ими более умело».

«Стихийный митинг, который шел на палубе и не прекратился даже при появлении неприятеля на борту эсминца. Впрочем, вопрос на повестке стоял действительно важный – запуск помп для осушения трюма, куда поступала вода из пробоины. Шигин пишет, что решение принималось чуть ли не общим голосованием экипажа. В результате собрание все же постановило дать пар к помпам».

Баланец подвели, фитанец выдали, в лоро и ностро записали, а денежки-то тю-тю, плакали-с.