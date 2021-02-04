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Судьба русского флота

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Написал о Русско-японской войне. Почитал комментарии. Грустно все это. Всем нужен конкретный виновник. Могу предложить нечистую силу. С учетом того, что русский флот погибал с 1905 по 1995 год четыре раза. Других объяснений с конкретными виновниками за все и быть не может.


Если же без виновных...

Что такое флот?

Если в разрезе политики, это инструмент для конкретных целей. Обороны побережья или внешней экспансии, например.

Если в разрезе функционирования – в первую очередь это материальная база. Это морские училища, готовящие спецов. Это юноши, рвущиеся бороздить океаны на призывных комиссиях. Это учебки для оных недорослей. Еще это наука, дающая пушки, ГЭУ, приборы управления стрельбой и прочие тактики-стратегии. Это заводы, способные проектировать и строить корабли мирового уровня. Это склады. Это рембаза, достаточная для заданного количества кораблей... И наконец, это политики, знающие, как этот инструмент использовать. И какой он нужен. А то просим молоток, промышленность выдает кувалду, а нужна то фигурная отвертка.

Если все это есть – сами корабли дело техники. Если нет – сколько коробок ни строй, а все равно Цусима на выходе. Собственно так и вышло в Русско-японскую. Хотели стать как Эвропа, завести колонии в качестве рынков сбыта. В итоге кораблики-то построили (и частью купили). А рембаза тю-тю. И качество ух ты. Матросики – забитые рекруты. А снабжать трудно... Пролетели.

После этого был шанс: строить заводы, ж/д дороги, доки, создавать конструкторскую школу... Нет, конструкторы были. Вот субмарины придумали, с ТА Джевецкого и безотсечные. Или Костенко был, гений прям, правда, о его гениальности мы знаем только с его слов, кораблей и проектов от Костенко как-то не наблюдалось. Но решено было строить кораплики и числом поболе. Программа Николая – это шедевр, 36 линкоров не шутка... Умных людей, как всегда, не послушали:

«Военный министр Сухомлинов высказал мнение, что раньше, чем создавать флот, надо укрепить Кронштадт, а затем следует только приступить к постройке минных судов и подводных лодок, на которых мог бы учиться личный состав флота; создание базы Ревель – Поркаллауд трудно осуществимо; в работах штабов до настоящего времени нет никакого единства, которое должно быть основанием программы развития вооруженных сил империи».

И понеслось...

Заложено 12 линкоров и линейных крейсеров, 10 легких крейсеров, куча эсминцев... Итог – на Балтике целей для «Севастополей» не оказалось. Немцев было либо слишком много, либо слишком мало. А эсминцев, тральщиков и нормальных ПЛ дико не хватало, пришлось «АГ» у США покупать...

В результате из 12 линкоров недостроены 5. Из восьми крейсеров – все. Старые корабли попилили после Гражданской. И получилось как-то неудобно – флота не стало. На Балтике 3 линкора береговой обороны (смотреть поход Парижской коммуны на Черное море). Немного «Новиков» и «Барсов» (тех самых, не имеющих аналогов. Так строить больше никто не пытался). На Черном море, Севере и Тихом океане ноль.

Для Цусимы номер два не понадобились и японцы. В Гражданскую сгинуло четыре линкора (знаю, Императрица рванула ДО, но восстанавливать не стали вовремя) и куча всякого-разного и старого и нового, лень перечислять. Разве, вообще, эпический момент:


«Начинался эстонский флот с двух эсминцев – «Спартака» и «Автроила», отнятых у красного Балтфлота в декабре 1918 года. Корабли шли на Таллин. Но, встретившись в море с английской эскадрой, революционные матросы избрали крайне спорную тактику и в результате сдались, так и не начав сражения. Корабли вместе с экипажами англичане передали эстонцам. А те, в свою очередь, распорядились ими более умело».

С подачи будущей «жертвы сталинских репрессий» Раскольникова. А то Небогатов-Небогатов, вот как надо:

«Стихийный митинг, который шел на палубе и не прекратился даже при появлении неприятеля на борту эсминца. Впрочем, вопрос на повестке стоял действительно важный – запуск помп для осушения трюма, куда поступала вода из пробоины. Шигин пишет, что решение принималось чуть ли не общим голосованием экипажа. В результате собрание все же постановило дать пар к помпам».

Как бы там ни было, после Гражданской войны флот начали восстанавливать, так сказать, в версии 3.0.

Красные военморы требовали разное. Даже строить авианосцы. И все числом поболе. И плевать, что судоремонт и судостроение стали скромнее, чем при царе Николае. Практика показала – даже СКР «Ураган» толком не выходит.

А что выходило – так вроде крейсера «Красный Кавказ», который улучшили, заменив ГК (неудачный) на четыре 180-мм орудия. Ясен пень, не имеющих аналогов. Особенно в плане выгорания стволов и дикого рассеивания снарядов. До сих пор неясно – кому нужны были пушки для загоризонтной стрельбы, если радары еще не придумали?

К счастью, к власти пробился Иосиф Виссарионович. И, озверев от нарушаемых безобразий, перестрелял «гениальных флотоводцев» и пересажал «гениальных судостроителей».

После этого дело пошло на лад – купили итальянские проекты крейсеров и эсминцев, в меру их ухудшили (Кировы с 152 мм смотрелись бы гармоничнее). Купили проект германских ПЛ. И начали строить довольно удачные «Эски»...

Но не был Иосиф Виссарионович моряком. И снова большая программа. Снова желание странного (15 линкоров, не шутка). К счастью, Сталин не спешил. И о легких силах позаботился. Цусимы 3,0 не вышло. Флот показал себя скромно, но достойно.

А вот после войны понеслась душа в рай. Кузнецов хотел линкоров под 100 тысяч тонн. И 30 крейсеров проекта 68. А также тяжелых крейсеров в 30 тысяч тонн. Крейсеров ПВО с 180-мм зенитными орудиями...

После смерти Исифа Виссарионовича все было списано на Сталина. А как иначе? Покойный «гению» ответить уже не мог.

Потом пришел Хрущев. И, желая сделать лучше, сделал как всегда. Крейсера и эсминцы пилили и раздавали папуасам. Ракеты и АПЛ сделали абсолютом...

Одним словом, Цусима. Старый флот порезали. А новый...

56 АПЛ первого поколения, аварийных и устаревших еще на стапелях. Главное – без возможности модернизации. По-нашенски – бессмысленно и беспощадно. Что К-3 с дефектной ГЭУ, что Хиросима с надводным стартом БР в эпоху авиации. Ну и шедевр – носители ПКР с надводным стартом. В 100 км от авианосца всплываем (система Успех появилась позже) и... Дальнейшее домыслить нетрудно.

И только с 1964 года Горшкову дали... Нет, не рулить. Просто не сильно мешали. Развивалась система базирования. Флот стали строить под политику, а не наоборот. И главное – стали использовать как инструмент, чего не было со времен Екатерины II.(Сталин пытался, но, не имея самого инструмента.).

Проблемы никуда не делись – списывать корабли руководство не давало. Денег не хватало. И к 1985 году Цусима 4.0 стала намечаться без всякой катастрофы. Ни судоремонт, ни финансовые возможности такого флота не тянули.


На иголки надо было пускать АПЛ 1–2 поколения. Нужно было резать вертолетоносцы 1123, ДПЛ 50-х годов и устаревшие СКР-эсминцы-крейсера...

Горшков ушел. И понеслось новое мышление – вместе со старыми кораблями порезали новые. Творилось форменное безумие. Так, из семи авианесущих крейсеров – три порезали, два бросили недостроенными в краине, один сначала долго гробили потом продали индусам... Вот головная АПЛ проекта 971 прослужила 10 лет. Флот угробили снова, в четвертый раз.

Что сейчас?

Разговор другой. Трудно сейчас. И хочется, чтобы наших адмиралов, желающих странного (вроде 6 авианосцев), так и не послушали.

Осталось установить причины. Они просты:

1. Флот у нас хронически обгонял экономику. Напрягаясь и снимая с народа последние штаны, мы несколько раз строили килей, как у англосаксов. При этом на тыл и моряков вечно не хватало (всем советую письма Рожественского жене. Флигель-адъютант, вице-адмирал и доверенное лицо Государя боится, что жену пока он в походе, выгонят из казенной квартиры. Своей не нажил, а казенную ему дали как начальнику МГШ. Командующему эскадрой было не положено. К счастью, не выгнали).


2. Нехватка финансов приводила к низкому качеству и кораблей, и боевой подготовки. О таких «мелочах» вспоминали, когда приходил пушистый зверек. А потом историки обсуждали: кто тупой – адмиралы или судостроители. Вот АПЛ «Лира», титановый корпус, рекордная скорость и полное отсутствие условий базирования. Построили и быстро угробили.

Баланец подвели, фитанец выдали, в лоро и ностро записали, а денежки-то тю-тю, плакали-с.

3. Имея инструмент, пользовались им... неумело. Исключение разве эпоха Брежнева. И КНДР силами ТОФ от США прикрыли, и таиландских папуасов гоняли, и брали под контроль международные торговые пути. Да и базами обзаводились, и плавучим тылом, и гражданский флот рос. Кажется мне, что определяй Горшков со товарищи военно-морскую политику без Политбюро, то последнего погрома бы не было. А к 1991 году авианосцев было бы поболе. И старых корыт – поменьше. И резать бы стало труднее. За новое и эффективное – не поймут.

4. Частенько власть придержащие сами не знали, какой инструмент им надо. Да, собственно, и не знали, какие они бывают. И как их использовать?

5. Ну и конструкторская школа. Все эти не имеющие аналогов прикрывают желание иметь больше за меньшие деньги. Изредка выходило, чаще – нет. Строить как все не рвались, да и, судя по нынешним метаниям – не рвутся.

Одним словом, либо русский флот будет частью политики и ее морской рукой, либо не будет вообще. Но интереснее копаться в деталях и искать виновников в системной, в сущности, проблеме, которой дал старт еще Александр с нумером два.
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16 комментариев
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  1. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 18:16
    +10
    Хорошо написано, со знанием дела и с душевной болью. Спасибо Автору.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 19:05
      +1
      Флот, особенно Океанский - очень «дорогой» но тем не менее ценный козырь в кармане Государства. Без Сильного Флота Стране не может считаться полноценным Мировым игроком - поэтому надеюсь на Флот будет направлено большее внимание Государства и будет выработана Полноценная Военно - Морская стратегия Страны.
      Статью прочитал с болью...
  2. Опасный
    Опасный Сегодня, 18:18
    +7
    Одним словом ежики плакали и кололись, но продолжали напрынивать на кактус. Все эти атомные эсминцы, бесконечные проекты авианосцев тоже ни до чего хорошего не доведут.
  3. bar
    bar Сегодня, 18:27
    +5
    Жостко, но справедливо am
  4. Undecim
    Undecim Сегодня, 18:30
    +4
    С учетом того, что русский флот погибал с 1905 по 1995 год четыре раза.
    Почему четыре. Пять.

    Однако автор должен быть готов у тому, что на него обрушится волна турбопатриотического гнева. Как говорится, начиная поиски правды, нужно быть готовым к любому результату.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:38
    +3
    Справедливости ради - адмиралы с генералами везде одинаковые. Гляньте на буржуев - у них ещё не такие коленца выкидывали. И продолжают выкидывать. Одни Зумволты чего стоят.. Просто те ощутимо богаче, посему их провалы не так чётко видны. А мы страна бедная, особенно сейчас, кораблей мало, посему дурь в глаза и бросается..
  6. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 18:38
    +4
    Коротко и по существу. Не плохой краткий анализ.
  7. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 18:39
    +1
    Русскому флоту быть....... или не быть... вот в чём вопрос...... request
  8. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 18:42
    +3
    Очень грамотная и доступным языком написанная статья. Автору искренняя благодарность. А вот с перспективами дальнейшего развития флота всё как-то в тумане.
    1. владимир1155
      владимир1155 Сегодня, 19:00
      +4
      у флота всего одна реальная достижимая задача сегодня= обеспечение выхода в океаны АПЛ, вот под нее и надо все делать. Насчет проблем флота это проблема управления, а наука об управлении это лже наука. Необходимо чтобы у руля страны стоял мудрый добрый бескорыстный сильный....(Сталин) и чтобы народ бы болел за страну, за Родину за Сталина....а как это сделать? Кто говорит, что нужно повернуться от корысти к Богу, а другие вообще не имеют ответа на этот вопрос
  9. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 19:00
    +2
    У любого флота есть две главные задачи - оборона собственного побережья и атака вражеского побережья. Исходя из этого и надо строить флот. Просто на начальном этапе необходимо обеспечить безопасность своего побережья. А упоминание 1904 года к тому, что это характерный пример побудки, которую устраивали нашему флоту не раз, когда тоже думали, что "не случится", "не произойдет". Так как в 1904 году, очень маловероятно было, чтобы какие-то "обезьяны" атаковали торпедами корабли супердержавы в её порту.
    1. владимир1155
      владимир1155 Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: Башкирхан
      У любого флота есть две главные задачи - оборона собственного побережья и атака вражеского побережья. Исходя из этого и надо строить флот. Просто на начальном этапе необходимо обеспечить безопасность своего побережья.

      флот не предназначен для обороны побережий, для этого используются береговые средства. (ракеты, береговая авиация) сухопутные войска . Атаку вражеского побережья в условиях РФ могут осуществить только АПЛ. Следовательно задача флота контроль прибрежных акваторий 1) Баренцево Море 2) 3000 км вокруг Петропавловска Камчатского. 3 акватория Черного моря вокруг Босфора и вдоль побережья
  10. dgonni
    dgonni Сегодня, 19:24
    0
    Ну так! Со вкусом написано!
    За места базирования в точку. Десять лет и любого авианесущего крейсера на ТОФЕ можно было пилить на иголки. По факту новс. А по ресурсу енергетики в утиль!
  11. Arzt
    Arzt Сегодня, 19:26
    0
    Потом пришел Хрущев. .... Ракеты и АПЛ сделали абсолютом...

    А ведь угадал, чертяка. Единственный из вождей, пожалуй, сумел предвидеть будущее. Но выставили дураком... request
  12. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Сегодня, 19:29
    0
    Одна из очень редких грамотных статей на этом ресурсе
  13. Кушка
    Кушка Сегодня, 19:31
    0
    Цитата: paul3390
    Справедливости ради - адмиралы с генералами везде одинаковые. Гляньте на буржуев - у них .


    Не, у них таких не было.
    НаркомПОМОРДЕ - звучит, а?
    (Народный комиссар по морским делам).