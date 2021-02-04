Миф о «просвещённой» Европе

Успехи европейцев на мировой арене в период Великих географических открытий определялись не интеллектуальным, культурным, техническим превосходством или «прогрессивным» общественным устройством. А слабостью или ошибками других народов и держав. Также европейские хищники отличались беспрецедентной наглостью и агрессивностью.
«Просвещённая» Европа
Ныне господствует миф, что «развитая и просвещённая» Европа смогла «открыть» мир и принести начала цивилизации в самые глухие уголки планеты. Однако это морок и обман.
К примеру, римский престол смог остановить распространение Реформации и удержать за собой примерно половину Европы одним простым, но эффективным способом. Рим стал закрывать глаза на разврат и разложение социальной верхушки.
Протестанты в этом отношении в это время были непримиримы. Они использовали самые страшные ветхозаветные законы против развратников. В германских протестантских княжествах началась новая волна «охоты на ведьм». Мужчин и особенно женщин, уличённых в блуде (а под раздачу попасть было легко, любой человек мог настучать на прелестную соседку, которая ему отказала, либо донос поступал от завистницы), выставляли нагими у позорных столбов, где их могли оплевать, забросать грязью и калом, избить. В соответствии с Ветхим Заветом их забивали камнями или сжигали.
В Англии пуритане («чистые») и индепенденты («независимые») тоже рьяно пытались исправить нравы общества. Парламент принял «Закон о супружеской неверности», который предписывал смертную казнь обоим согрешившим. Закон первоначально вполне соблюдался. И протестантские «святые» могли в любое время суток зайти в чужой дом и проверить поведение супругов.
Католические священники же стали «либеральными». Они легко прощали подобные грехи. Рим стал довольно свободным городом. На улицах соблюдались строгие правила, но в особняках епископов, кардиналов и в папском дворце устраивались вполне раскрепощённые балы и пиры. Церковные иерархи имели свои богатые дворы с художниками, архитекторами, поэтами и любовницами.
Во Франции такое отношение Рима к половым излишествам сыграло ведущую роль, когда шла борьба между католиками и протестантами-гугенотами. Франция традиционно была самой развращённой страной Европы. Политика, войны, карьера, искусство всё было густо замешано на гедонизме.
«Высокая» культура
Европейцам, в принципе, было нечем похвастаться перед другими народами и культурами. На Западе существовала наука и система университетского образования (которая появилась под влиянием византийской и арабской культур).
Однако в университетах тогда в основном обучали пустой и запутанной религиозной схоластике и такой же юриспруденции (тогда, в сущности, это была наука обмана менее образованных). Те отрасли, которые ныне именуют наукой, в середине XVII века только начали формироваться. Причём часто случайным образом – по прихоти королей, вельмож и церковных иерархов, которые решали какие-то свои задачи.
К примеру, по сооружению грандиозных объектов. Они платили учёным, архитекторам, скульптурам, художникам ради удовлетворения своих прихотей, попутно получалось что-то полезное.
Астрономия, вообще, была «побочной» ветвью астрологии. Вся европейская знать была увлечена гороскопами. И астрологи, которые составляли их, вычленили некоторые закономерности звёздного неба.
Повальная страсть к азартным играм родила заказ на вычисление вероятности выигрыша, возникла теория вероятностей.
Театр стал «трамплином» для развития механики. В итальянских и французских дворах устраивали помпезные постановки. Большим шиком считались различные хитрые механизмы. И для этого понадобились механики, изобретатели.
При строительстве фонтанов (также для развлечения богачей) возникла гидродинамика. А математика совершенствовалась в иезуитских учебных заведениях (иезуиты на порядок превосходили противников в знаниях), где профессорам хорошо платили.
Особого практического значения наука ещё не имела. Она была уделом горстки энтузиастов. На всю Западную Европу было 15–20 гениальных учёных: Галилей, Торричелли, Паскаль, Бесон, Ферма, Декарт и т.д.
Лаборатории были кустарными, домашними. Результаты нигде не публиковались, о них извещали знакомых письмами. Учёным приходилось больше внимания уделять выживанию, поиску богатых покровителей, чем научным исследованиям.
Культура «буржуазной» Европы
Позднее был создан миф о том, что буржуазные революции и развитие капитализма открыли дорогу развитию культуры и науки.
На самом деле это не более чем легенда.
К примеру, в революционной Англии (Английская революция: кровь и безумие; Английская бойня: кавалеры против круглоголовых) всю старую культуру смели буквально начисто.
Были разрушены и ограблены церкви и монастыри, часто бывшие великолепными произведениями зодчества. Уничтожалось всё их великолепное убранство, статуи и иконы. Они разрушались, как элементы «язычества».
Насмешка истории: несколько столетий ранее католики также смели языческую культуру и искусство. Сжигались и светские произведения искусства, картины, статуи. Музыку объявили «языческой».
Композиторов и музыкантов заставляли публично каяться. Сжигали ноты, ломали инструменты. Погиб шекспировский театр. Парламент запретил публичные сценические произведения. На режиссёров, писателей, актеров и музыкантов обрушились репрессии, многие бежали за границу. Или оставили свою прежнюю деятельность.
Под запрет попали народные праздники, игры, танцы и песни, в которых видели наследие язычества. Даже громкий смех считался порочным. Протестантские фундаменталисты, дорвавшиеся до власти, были настоящими фанатиками. При этом тёмными и упёртыми. Они требовали изгнать из жизни всё «греховное», боролись с «чертями».
Европейское рабовладение
Схожая ситуация были и в Голландии, где победила революция и официальной религией стал кальвинизм. Искусство признали грехом, а расходы на него
«пустой тратой средств»,
что было ещё более страшным грехом.
Что интересно, Голландия стала одним из ведущих промышленных центров Западной Европы, голландский флот был самым большим и мощным на Западе, корабли голландского производства покупали все европейские страны, как и голландские товары.
Однако какой ценой был достигнут подобный расцвет?
Технические новинки практически не внедрялись, здешние толстосумы были весьма прижимистыми. Зачем тратить средства, если они хозяева жизни и законодатели? Если есть иные пути к богатству?
Во-первых, все государственные расходы повесили на крестьянство. Их буквально высасывали налогами. Хуже всех пришлось крестьянам Брабанта, Фландрии и Лимбурга, которые Голландия захватила в результате Тридцатилетней войны. Эти южные провинции исторической Нидерландии, получили статус завоёванных земель и эксплуатировались, как заморские колонии. Местные жители не получили никаких буржуазных «свобод» и до XIX века там крестьяне находились в полукрепостническом состоянии.
Во-вторых, местная промышленность пользовалась практически даровым трудом рабочих. Нидерландские крестьяне, попавшие в «свободный» мир капитализма, массово разорялись, собственность уходила в расчёт долгов. И бездомным, и нищим оставалось только идти на мануфактуры. В бесправные работники. В сущности, это рабы капитала.
В Англии для этого проводили «огораживание», когда крестьян лишали земли в интересах развития скотоводства и промышленности. Был ещё один путь – в матросы, огромному флоту требовались команды. Жизнь суровая – без прав, под палками начальников, за любой «бунт» – жесточайшие наказания, палки и смерть. Кто-то шёл в сухопутные и морские разбойники,
«украл, выпил и на рею».
А жизнь на мануфактурах тогда сравнивали с каторгой, галерами и преисподней. Шансы на выживание были примерно равными. Грязные и холодные бараки, битком набитые мужчинами, женщинами и детьми. Людей косили болезни, голод и холод. Гроши спускали на пьянство.
Правители, законотворцы и хозяева предприятий умели повышать прибыль. Штрафы и санкции. Цены на хлеб, другое продовольствие и товары постоянно взвинчивались. Их стоимость в «передовой» капиталистической стране была самой высокой в Европе. А зарплаты – самыми низкими.
Рабочих использовали на износ, смертность была ужасающей. Но об этом не беспокоились. Рождаемость крестьян была высокой, новые толпы бедняков постоянно вливались в города. Именно так создавался первоначальный капитал. Наряду с мировой работорговлей, мародерством и грабежом, пиратством и торговлей наркотиками.
В середине XVII века произошли первые стачки рабочих, которые стали обычным явлением. Но олигархи не обращали на них внимания. Они не были опасными. Вся власть и сила принадлежала плутократии (политическое господство богачей). Волнения жестоко давились, вожаков ждала смерть или продажа в рабство (отложенная на небольшой срок смерть). Капиталы, выжатые из подданных, не использовались для развития страны, её украшения.
Деньги приносили новые деньги. В 1602 году Ост-Индская компания создала Амстердамскую фондовую биржу. В Голландии возникли крупнейшие мировые банки, которые давали ссуды многих королям и вельможам. Сюда стал перетекать капитал итальянской верхушки, основанный в результате жесточайшего разграбления Средиземноморья (включая доходы от работорговли и пиратства).
Море в пасмурный день. Нидерландский художник Ян Порселлис. Ок. 1630 г.
Голландская колониальная империя
Голландия активно расширяла заморские владения, наращивала флот. Из 25 тыс. европейских кораблей, которые бороздили моря и океаны, 15 тыс. были голландскими.
Из Тридцатилетней войны голландская буржуазия вышла в хорошем состоянии. Голландия не была вырезана, опустошена и разорена, как Германия. Она не понесла таких затрат и потерь, как Испания, которая вела войну за весь католический мир. Франция также активно воевала, несла потери, внешние войны чередовались с внутренними фрондами и восстаниями. Англия не смогла тогда использовать проблемы континентальных стран, так как свалилась в свою смуту, которая привела к страшным людским и материальным потерям. В итоге Голландия получила шанс стать владычицей морей, захватить монополию на мировую торговлю.
Руководство Ост-Индской, Вест-Индской компании давало соответствующие указания своим капитанам. Пока европейцы резали друг друга на континенте голландцы вовсю разгулялись на морях.
При удобном случае они грабили любые корабли – испанские, португальские, английские или французские. Захватили несколько английских факторий в Индонезии, временно заняли часть Бразилии. Завладели Новой Швецией – шведской колонией в районе р. Делавэр.
В итоге голландцы создали свою мировую колониальную империю с базами, портами и землями в Западной и Южной Африке, Северной Америке (включая Новые Нидерланды) и на Карибах, в Южной Америке (реки Эссекибо, Померун, часть Гвианы, Суринам и пр.), Индии. Голландцы установили свой контроль над большей частью о. Цейлон и Индонезии, вытесняя оттуда португальцев и англичан. Голландцы проникают в Фомозу (Тайвань) и Японию.
Колониальная империя строилась на большой крови.
Протестантская вера оправдывала любые зверства против «недочеловеков». Кальвинизм перенял из Ветхого Завета теорию «богоизбранного» народа. Теперь под ним подразумевались протестанты. На этом же основании строили свою мировую империю и британцы. Никакого милосердия к тем, кто считался «зверем». Кто может противиться господу и «избранному» народу?
Поэтому колониальные порядки голландцев, а затем и англичан, были даже страшнее испанских. Испанцы-католики, как и португальцы, со временем стали считать местных жителей, которые приняли христианство, такими же людьми, гражданами. Брали в законные жены местных женщин, не третировали потомков смешанных браков.
В колониях Голландии и Англии всё было иначе. Здесь мир чётко делился на «избранных» господ, белых слуг (ирландцы, шотландцы, славяне и пр.) и рабов, которые были на уровне «двуногих орудий», мебели или лопаты.
Голландская империя: Ост-Индская компания – зелёный цвет. Вест-Индская – тёмно-зелёный. Земли, освоенные в XIX–XX вв. – жёлтый.
Продолжение следует…