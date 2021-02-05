Боевые самолеты. Когда не везет по полной программе

Но «Тензан» можно смело назвать одним из лучших самолетов, таскавших торпеды во Второй Мировой войне.
Но так вот сложилось, что превосходная машина почти ничем себя не проявила в боях. Не было громких побед, не было кучи потопленных кораблей. Не было практически ничего, что подтвердило бы статус отличной машины.
Идем изучать историю, в которой найдутся аргументы в пользу моей версии.
Конец 1939 года, если конкретно, то декабрь. Уже два года, как в небо поднялся Nakajima B5N1, которому была уготована весьма яркая и интересная жизнь, а в штабе военно-морской авиации японского флота уже шла работа над заданием для нового самолета, который должен будет заменить B5N1. Причем, на все отводились довольно сжатые сроки, самолет надо было разработать и построить за 2 года.
Требования тоже были весьма непростыми: экипаж из трех человек, размеры в соответствии с палубными лифтами японских авианосцев, максимальная скорость 470 км/ч, крейсерская 370 км/ч и способность на крейсерской скорости преодолеть 1850 км с максимальной боевой нагрузкой в 800 кг.
Кроме того, в перспективе, самолет должен был нести новейшую торпеду Type 91 Kai 3 калибром 450-мм и весом более 800 кг. Оборонительное вооружение планировалось традиционно слабым, 1 пулемет 7,7-мм в задней части кабины.
В общем, самолет не сильно отличался по параметрам от B5N, за исключением скорости, которая должна была вырасти почти на 110 км/ч в боевом режиме и 85 км/ч в крейсерском.
Для того, чтобы все было сделано побыстрее, за работу над новым самолетом посадили ту же команду, что трудилась над B5N, который и был взят в качестве образца для подражания.
Тендера, привычного для Японии тех лет, на удивление, не было. Заказ сразу отдали «Накадзиме». Руководителем назначили Кена Мацумуру, который строил B5N.
Идея Мацумуры была очень проста, чем и подкупала. Взять за основу планер B5N, благо, он был всем хорош, и навесить на него более мощные двигатели. К тому времени стало понятно, что Nakajima «Sakae» 11 откровенно слаб и взять от этого мотора просто нечего.
Руководство штаба флота усиленно рекомендовало двигатель от Mitsubishi, «Kasei», но в фирме сопротивлялись, поскольку на подходе был собственный двигатель, Nakajima «Mamori» 11, мощностью 1 870 л.с.
Работы над самолетом шли весь 1940 год, а к марту 1941 был завершен первый прототип B6N1.
Самолет получился красивым и элегантным. Крылья складывались под размеры лифтов и ангаров авианосцев, стойки шасси, хвостовое колесо и посадочный гак убирались с помощью гидравлики, в основном конструкция была дюралюминиевой, за исключением хвостового оперения. Экипаж так же, как и на B5N состоял из трех человек, сидевших в одной кабине.
Первый полет прототипа B6N1 состоялся 14 марта 1941 года. Вскоре после этого, испытательные полеты были продолжены пилотами из Арсенала ВМФ, в том числе и на авианосцах «Рюдзе» и «Зуйкаку».
Полеты выявили недостаточную прочность посадочного гака, что было исправлено. А вот с двигателем «Мамори» начались проблемы почти сразу. Он оказался недоведенным и капризным, с огромным количеством недоделок. Мало того, что он не развивал запланированную мощность, так еще и грелся, как проклятый. Но и этого было мало. Перегреваясь, «Мамори» еще и начинал вибрировать.
Война с двигателем затянулась до 1942 года. Но когда проблемы все-таки решились, самолет был принят на вооружение, как «Палубный штурмовик флота «Тензан» Модель 11». «Тензан» - это японское название хребта Тянь-Шаня. Хребет находился в Китае, но у японцев на это были свои мнения.
В ходе производства было усилено вооружение. Появился второй пулемет 7,7-мм Тип 97 с боекомплектом 400 патронов, который был установлен в центральной секции крыла с левого борта за пределами зоны, ометаемой винтом.
Очень такое сомнительное усиление, поскольку боевая ценность такого курсового пулемета была минимальной. Возможно именно поэтому его и перестали устанавливать.
Однако самолет получился изрядно потяжелее предшественника, что сразу ограничило спектр его применения в плане размещения на кораблях. С малых авианосцев, которые перестраивали из грузовых судов, самолет взлетать не мог. Даже с применением ракетных ускорителей, такая система испытывалась, но в дело не пошла. Но взлет – это только половина дела, а вот проблему посадки на короткую палубу так и не решили, поэтому «Тензан» применялся только с ударных авианосцев, а на малых и эскортных авианосцах продолжали использоваться B5N.
С бронированием было как обычно у японцев. То есть – никак. Да, была неплохая идея установки протектированных баков. Для 1943 года – так себе новшество, но японское командование отказалось и от такого улучшения, поскольку на 30% сокращался объем баков, а значит, и радиус действия.
Так что баки оставили обычные, и самолет в таком виде пошел в серийное производство и в войска.
Но новый самолет пошел с такими задержками, что мало того, как планировалось к середине 1941 года не была произведена замена B5N на B6N, так еще и пришлось снова начать выпуск B5N в 1942 году, потому что необходимо было как-то компенсировать убыль торпедоносцев в боевых частях.
И в итоге самолет лишился двигателя. «Мамори» волею морского Генштаба был снят с производства, так как там решили унифицировать применяемые двигатели. Тем более, что проблемы у «Мамори» не были решены.
Вместо «Мамори» приняли решение использовать либо «Касей» от «Мицубиси», либо накадзимовский новый двигатель «Хомаре», который подкупал еще и тем, что в нем использовалась поршневая группа от «Сакае».
Вообще победил «Касей», как уже освоенный, но начались проблемы, потому что мотор от «Мицубиси» был почти на 100 кг легче, чем «Мамори».
Пришлось для восстановления центра тяжести удлинить носовую часть самолета, переносить маслорадиатор и в итоге даже внешне самолет стал отличаться от предшественников.
В итоге общий вес самолета снизился на 140 кг, и даже с более слабым двигателем B6N2 достиг максимальной скорости 482 км/ч, Плюс значительно возросла скороподъемность.
Производство B6N2 началось в июне 1943 года, а в 1944 году произошла революция в плане вооружения.
Задний пулемет Тип 92 калибра 7,7-мм был заменен на 13-мм пулемет тип 2, а нижний пулемет был заменен на 7,92-мм копию немецкого MG-81, который, несмотря на близкий калибр, обладал значительно лучшими баллистическими характеристиками, более высоким темпом стрельбы и ленточным питанием вместо магазинного у Тип 92.
В конце войны был разработан «Тензан» сухопутного базирования. Это была вынужденная мера, поскольку к тому времени авианосцы у Японии закончились, а противник подошел настолько близко, что по нему можно было работать с береговых аэродромов. Изменения были незначительными: убрали гак за ненадобностью, а хвостовое колесо снова стало убирающимся.
Однако в серии уже шел более совершенный самолет Aichi B7A «Ryusei», так что версия не пригодилась.
Первые «Тензаны» оказались на фронте в августе 1943 года, а первое применение было в ноябре, в битве за Соломоновы острова.
5 ноября 14 машин B6N1 с эскортом из четырех «Зеро» атаковали американские корабли, стоявшие на якоре к югу от острова Бугенвиль.
В соответствии с японскими отчетами их успехи были следующими: были потоплены один большой и один средний авианосец, два тяжелых крейсера, и еще два легких крейсера или больших эсминца. Потери составили четыре B6N.
На самом деле американцы, имея в этом месте лишь два больших десантных корабля и один эскортный миноносец, потерь не имели.
Следующие эпизоды с участием «Тензан» произошли 8 и 11 ноября в районе Бугенвиля.
Достижения японских экипажей были скромными, а потери высокими. Плюс добавили потерь налеты американцев на аэродромы на Рабауле. В целом, из 40 самолетов B6N1 первой линии, через две недели в строю осталось 6.
Однако в Генштабе флота сочли применение B6N успешным. Если верить отчетам единичных уцелевших экипажей. Если же верить американцам, то потерь у них не было.
К концу 1943 года все больше новых B6N поступало в авиационные эскадрильи флота, но применение по-прежнему было эпизодичным.
Первое массированное применение состоялось в битве за Филиппины, или в «Охоте на марианских индюшек», как назвали сражение американцы.
Из 227 самолетов первой волны 37 были «Тензаны».
Атаки японцев разбились об американскую систему ПВО из наводимых по данным радаров истребителей и зенитной артиллерии. Из тридцати семи «Тензан» только десять вернулись на авианосцы и еще три B6N из семи самолетов второй волны.
Все выпущенные экипажами B6N торпеды прошли мимо цели, и единственным успехом «Тензан» был самоубийственный таран одного из сбитых зенитками самолета в палубу линкора «Индиана».
В результате сражения японцы потеряли три ударных авианосца («Тайхо», «Шокаку» и «Хайо»), «Дзуйкаку», последний из крупных авианосцев был сильно поврежден, так что фактически палубная авиация японского флота перестала существовать.
В результате двухдневного сражения на отступавших остатках 3-го японского флота оставалось всего 35 самолетов и среди них только 2 уцелевших «Тензан»!
B6N приняли участие в битве за Иводзиму, где многие были потеряны вследствие налетов американских самолетов. Сражались B6N и за Формозу.
14 октября 1944 года был зафиксирован первый успех B6N. Но он оказался немного подмочен обстоятельствами.
17 «Тензан» атаковали группу американских кораблей. Было сбито 16 самолетов из 17, но один из торпедоносцев с торпедой спикировал на палубу легкого крейсера «Рено» (тип «Атланта») и нанес ему очень тяжелые повреждения. Была уничтожена башня №6, крейсер принял много воды, но остался на плаву.
Естественно, такой самолет, как торпедоносец, не обошла участь камикадзе. «Тензан» переделывали в самолеты для смертников и использовали в такой роли. Это случилось после того, как японский флот в бою у мыса Энганье потерял последние четыре авианосца, оставшиеся к тому времени без самолетов.
«Тензан» как камикадзе повсеместно начали использовать в битве за Филиппины. Документов об удачных действиях не сохранила ни одна из сторон, но то, что на Филиппинах союзники не обнаружили ни одного целого B6N, говорит о многом.
21 февраля группа японских самолетов у атолла Чичиджима атаковали соединение американских кораблей. Три B6N, вооруженных 800-кг бомбами атаковали транспорт «Кеокук», который чудом удалось спасти, а три B6N с торпедами повредили авианосец «Саратога».
Последнее крупное сражение, в котором приняли участие B6N была оборона Окинавы, которое началось вторжением на остров американцев 26 марта 1945 года и продолжались несколько месяцев.
6 апреля 1945 года группой самолетов, в которую входили и B6N, был потоплен эсминец «Буш».
12 апреля был поврежден торпедой эсминец «Зелларс»
16 апреля смертники повредили авианосец «Интерпид».
16 июня одиночный B6N атаковал и попал торпедой в эсминец «Твиггс». Это уже не оставляло шансов американскому кораблю, но пилот «Тензана», сделав круг, врезался в надстройку корабля. «Твиггс» затонул.
После этого побед B6N уже не одерживали и постепенно сгорали в горниле войны, которая, правда, скоро закончилась.
ЛТХ B6N2
Размах крыла, м: 14,90
Длина, м: 10,40
Высота, м: 3,70
Площадь крыла, м2: 37,25
Масса, кг
- пустого самолета: 3 225
- нормальная взлетная: 5 200
Двигатель: 1 х Мицубиси МК4Т «Касей» -25 х 1850 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 463
Крейсерская скорость, км/ч: 330
Практическая дальность, км: 3 500
Максимальная скороподъемность, м/мин: 455
Практический потолок, м: 8 660
Экипаж, чел: 3
Вооружение:
- один 13-мм пулемет тип 2 в задней части кабины;
- один 7,7-мм пулемет тип 97 в люковой установке вниз;
- до 800 кг бомб или торпеда.
Какой итог можно сделать для этого самолета?
«Тензан» был хорош. Отличная маневренность, прекрасная дальность полёта, характерные для японских самолетов вообще. Как всегда, никакое бронирование и слабое оборонительное вооружение. Классика.
Почему же B6N не получил даже десятой части славы своего предшественника, B5N?
Все просто. «Тензан» был введен в эксплуатацию во второй половине 1943 года, но практически не использовался до июня 1944 года, когда японское командование бросило в бой все свои силы во время воздушного и морского сражения в Филиппинском море у Марианских островов.
К тому времени авиация японского флота испытывала жесточайший кадровый голод. Самолет был весьма неплох, но для того, чтобы реализовать его сильные стороны, нужны были хорошо подготовленные экипажи.
А вот летчики к тому времени закончились. Они сгорели в кабинах А6М и B6N, и заменить из было просто некому.
Именно потому эскадрильи B6N не совершили таких значительных подвигов. Их некому было совершать. Были самолет, но для него не было пилотов.
А как боевая машина B6N был хорош. Очень хорош. Но 1300 самолетов без нормальных экипажей просто сгорели в бесполезных атаках.