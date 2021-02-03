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Чешский обозреватель: Россия проигрывает в космической гонке

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В чешской прессе обсуждается вопрос космических программ, существующих на данный момент. Обозреватель Карел Звоник отмечает, что в космическую гонку активно включился Китай, который создаёт собственную группировку спутников различного назначения, доставляет космические аппараты на Луну с их возвращением и доставкой лунного грунта. Как пишет чешский автор, если ещё два-три десятилетия назад китайские успехи в покорении космоса выглядели достаточно скромно, то теперь КНР превращается в одного из лидеров в этом направлении.


Карел Звоник пишет об успехе ряда американских космических программ, не забывая упомянуть о реализации ряда проектов Илона Маска. Так, указывается на успешный полёт с последующей стыковкой с МКС корабля Crew Dragon от SpaceX, на грандиозную работу по созданию суперсети из нескольких тысяч спутников Starlink для охвата Интернетом всей поверхности Земли.

По словам чешского автора, в США при Джо Байдене может быть несколько сокращено финансирование проектов NASA, так как «Байден является более приземлённым президентом, нежели Дональд Трамп». И этим может воспользоваться всё тот же Китай, чтобы окончательно превратиться в лидера по освоению космического пространства.

На этом фоне, как пишет Карел Звоник, своё весомое преимущество в космосе утратила Россия. Чешский автор называет это «концом русской славы в космосе». Звоник отмечает, что в последние годы российские чиновники «позволяют себе неиссякаемый поток заявлений о многочисленных космических программах и проектах».

В чешском СМИ:

Но только практически ничего не доводится до конца, до логического завершения.

Указывается на перенос реализации российской космической программы «Луна-Глоб», на незавершённость проектов на космодроме «Восточный».

Автор утверждает, что у России в этом плане нет чётко определённой цели, к которой она должна стремиться и при этом идёт по графику.

Они ярко презентуют проекты, в том числе проект отправки космического аппарата на Венеру, проект коммерческих полётов на МКС, но пока российская космическая программа находится в явном кризисе. Россия проигрывается в космической гонке.

При этом чешский обозреватель добавляет, что и у Европейского космического агентства сегодня далеко не всё в порядке с реализацией космических программ - многие отменены, многие перенесены по срокам.
Использованы фотографии:
Роскосмос
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110 комментариев
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  1. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 06:11
    +6
    До чего же низкий уровень подачи материала.
    Впрочем, тут и материала-то нет.
    1. Гражданский
      Гражданский Вчера, 06:42
      +7
      Агония остатков Советской космической отрасли это заслуга всей России, а не только журналиста(
      1. Инженер Щукин
        Инженер Щукин Вчера, 06:44
        +6
        Я не про чешского обозревателя, а про ВО и его уровень плодить бессмысленные "новости".
        1. Гражданский
          Гражданский Вчера, 06:53
          0
          Цитата: Инженер Щукин
          Я не про чешского обозревателя, а про ВО и его уровень плодить бессмысленные "новости".

          Вот тут вины редакторов ВО нет. Они не лесу живут, есть "обязон".
          1. Аэродромный
            Аэродромный Вчера, 07:09
            +4
            Чешский обозреватель: Россия проигрывает в космической гонке
            врут...наши корабли бороздят Большой театр... следующая МКС будет называться "рогозин" ( но это не точно)
          2. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. military_cat
                military_cat Вчера, 09:00
                0
                Мы же сюда за этим и ходим, разве нет? :) Если если высказывания определённого спектра подкрепляется лишь однообразными и грубоватыми манипуляциями даже в издании, которое ангажировано в их сторону, это важная характеристика информационного поля.
                1. slipped
                  slipped Вчера, 16:16
                  0
                  Цитата: military_cat
                  Если если высказывания определённого спектра подкрепляется лишь однообразными и грубоватыми манипуляциями


                  Не, ну действительно чех просто трындит. Скорее всего у него недостаток информации или под заказ работает.

                  Взять хотя бы фразы : "на перенос реализации российской космической программы «Луна-Глоб», на незавершённость проектов на космодроме «Восточный»."

                  "Луна-25" летит в этом году, а на "Восточном" давно идёт строительство уже второй очереди космодрома.

                  "проект коммерческих полётов на МКС, но пока российская космическая программа находится в явном кризисе. "

                  Тут он вообще в глаза долбится - ежегодно на МКС летают люди по коммерческим путевкам на наших кораблях.

                  Заказная статья.
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 10:16
        -4
        Цитата: Гражданский
        Агония остатков Советской космической отрасли это заслуга всей России, а не только журналиста(

        Посмотрел бы я на космические успехи матрасов с китайцами, если бы им довелось пережить горбачёвскую перестройку и ельцинско-гайдаровские реформы с развалом промышленности и дефолтами.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 21:58
          +1
          Цитата: Ныробский
          если бы им довелось пережить горбачёвскую перестройку и ельцинско-гайдаровские реформы с развалом промышленности и дефолтами.

          А кто Вам сказал, что мы это все пережили? Они как шла тогда(реформы), так идут и сей час, может темпы, правда, помедленнее стали. У власти те же люди, те кто разваливал СССР или их родственники или друзья, на могилу Ельцина цветы вон не забывают возлагать. Что же касается дефолта, то для наших экономистов нет ничего невозможного, если смогут на этом руки погреть, то будет Вам и дефолт.
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 22:10
            +1
            Цитата: aleksejkabanets
            Цитата: Ныробский
            если бы им довелось пережить горбачёвскую перестройку и ельцинско-гайдаровские реформы с развалом промышленности и дефолтами.

            А кто Вам сказал, что мы это все пережили? Они как шла тогда(реформы), так идут и сей час, может темпы, правда, помедленнее стали. У власти те же люди, те кто разваливал СССР или их родственники или друзья, на могилу Ельцина цветы вон не забывают возлагать. Что же касается дефолта, то для наших экономистов нет ничего невозможного, если смогут на этом руки погреть, то будет Вам и дефолт.

            Смысл моего комментария по большей части касался не нас, а Китая и США, которые в отличие от нас избежали "перестроек" с "реформами" направленных на разгром своего же промышленного комплекса с уничтожением сопутствующих отраслей(химпрома, радиоэлектроники и т.д.) что и является основным фактором того, что мы с лидирующих позиций перешли на позиции догоняющих. С этим то вы согласны?
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Вчера, 22:53
              +1
              Цитата: Ныробский
              С этим то вы согласны?

              Конечно согласен, с этим невозможно не согласиться. Вопрос только в том, что мы как скатились, в одно известное место, так там и сидим и каких то попыток выбраться не предпринимаем. Больно вспоминать, что совсем недавно мы были второй экономикой мира и первой экономикой Европы.
      3. гильза
        гильза Вчера, 13:56
        -1
        Краса! Про агонию написали! Здорово!
        А чего написали -то?
        Про агонию русского космосааа!
        Дак а в чем агония-то?
        Во всем! Во всем!
        А кто писал-то?
        Великая космическая держава Чехия. У них космонавт (вернее половина,вторая словацкая) с СССР в космос летал.
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 06:12
    +2
    Ярко презентуют,а на деле пшик, хорошо подкололи Рогозина smile
    1. Профайлер
      Профайлер Вчера, 06:32
      +3
      Цитата: Пессимист22
      Ярко презентуют,а на деле пшик, хорошо подкололи Рогозина


      Чешский обозреватель: Россия проигрывает в космической гонке


      А в итоге "подкалывают" всю страну.
      Наш "Росскосмос" и нашу космическую программу за её "достижения" ещё не пнул , только разве что ленивый.
    2. loki565
      loki565 Вчера, 06:34
      -5
      Ярко презентуют,а на деле пшик, хорошо подкололи Рогозина

      Ну да яркая презентация, на деле большой БУМ)))

      1. military_cat
        military_cat Вчера, 09:05
        +2
        Вы не понимаете, это другое.

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      2. donavi49
        donavi49 Вчера, 09:06
        +7
        Бум - это взрыв на столе. Если опытная ракета полетела (и в РК тоже) - то это уже материал для сбора данных. Тут пока препрототипы. Рядом СН-10. У них проблемы с зажиганием и выводом на тягу при посадке, в последние 10 секунд, когда уже нет возможности ошибиться. И в первый раз и сейчас топлива хватило только на 1 двигатель.

        Рано или поздно доведут этот этап. Даже 3-4 года задержки для этой системы просто супер. Ибо это принципиально новый продукт, который делает все тяжелые ракеты в мире устаревшими разом.

        Другой момент, что эта ракета может утянуть за собой и Маска не только к Марсу, но и к банкротству. Ибо опять же, это революционный продукт по технологиям, материалам, двигателям, профилю полета и посадки (на башню) и т.п. Слишком много нового в одном изделии. Такое сочетание может увести допфинансирования и сроки разработки в бесконечность. Тогда как конкуренты не спят. Еще пару-тройку лет и Фалкон9 начнут вытеснять с рыночка.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 10:14
          0
          Цитата: donavi49
          Другой момент, что эта ракета может утянуть за собой и Маска не только к Марсу, но и к банкротству.

          Банкротство это финансовый инструмент, не более. Даже если это произойдёт ничего страшного. Но это практически невозможно, желающих вложить деньги в его проекты больше чем потребности в этих деньгах.
          1. donavi49
            donavi49 Вчера, 11:04
            +2
            В текущей ситуации да. Но он сейчас в позиции Роскосмоса периода доминации на рынке. То есть основной инструмент и кормилец (9ка) не обновляется. А конкуренты напротив максимальным темпом делают свои РН (включая и на метане).

            Он вкладывает все ресурсы компании в Старшип. Повторю, если он взлетит (не тестово, а хоть на уровне 9ки 1.1) то это задел на следующие 20-30 лет. Ну и все тяжелые РН можно выбросить, ибо они и близко такие характеристики и экономику не дают.

            Однако если он превратится в долгострой с нарастающим валом проблем. То можно потерять доминирующую долю на рынке, а дальше замкнутый круг - меньше денег - меньше возможностей для Старшипа - еще меньше денег из-за новых задержек и т.п.

            Опять же, разумно было бы делать еще 9ку на метане. Улучшенный реюз. Улучшенные характеристики. До 35-40-х годов доминирующая рабочая лошадка на выводы. wink Но видно уже ресурсов на 3 проекта нет.
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Вчера, 11:28
              +1
              Несколько моментов.
              1. Запуск в полноценную коммерческую эксплуатацию Starlink не за горами. Этот проект на долгие десятилетия обеспечит финансированием проекты Маска.
              2. Да, конкуренты Falcon 9 жмут его, но общий рынок коммерческих запусков расширяется. Цена запуска 1 кг падает, доступность увеличивается.
              3. Гос программы. Если космическая дочка Боинг не реформирует себя, то SpaceX выжмет ее из основных проектов. Так же есть целый ряд проектов в которых SpaceX может стать основным подрядчиком.

              За SpaceX тем более Маска я вообще не беспокоюсь, у них правильная стратегия. Максимально диверсифицируют свои продукты работают на массовый рынок, корпоративный и государственный. Даже если Starship провалится, он не утянет вниз корпорацию. Тем более по цене этот проект не так дорог, с Ангарой даже не сопоставимо.
      3. mark2
        mark2 Вчера, 09:13
        -8
        Добавлю только, что вчера 10 декабря 202о года при очередном испытательном пуске корабля Великого, богатейшего космического инженера и конструктора, американского "Королева" от экономистов Илона Маска случился очередной пшик. Очередной Старшип смог подняться только на 13 км. Но потом данное достижение переквалифицировали в плановое.
        Но кому это интересно. Это же другое. Маск же пытается, а Рогозин запускает до сих пор корабли, которые, если верить местным специалистам, собраны были еще при СССР.
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 09:21
          +5
          У него разрешение до 12,5 км вообще, а плановый 10-11км. Так что если 13 км подпрыгнул, то к нему придет FAA и будет больно.

          Вообще у Маска сейчас проблемы, хотят подрезать крылышки:
          - Идет расследование по трудоустройству. Мошенник Маск оказывается не принимает цветных и небинарных личностей, просто потому что они такие. Требует знаний и умений. А это по современным веяниям уже почти залет на суд. Причина, групповое заявление уволенных недавно нанятых и не принятых на работу. При всей комичности - это вполне реальная проблема.
          - FAA постоянно вставляет палки в пусковые окна. И не только на опытные Старшипы. Но и на 9ки.


          Кстати, о 9ках - завтра планируется парный пуск двух ракет.
          1. mark2
            mark2 Вчера, 09:32
            -3
            Так если бы вы поинтересовались результатом, то старшип не смог вернуться. Упал. "Ах, гравитация, беспощадная ты самка собаки"
            1. donavi49
              donavi49 Вчера, 10:04
              +6
              Так я выше написал - у них вторая ракета разбивается из-за невключения второго двигателя и проблем с тягой на последних 10 секундах. Скорей всего проблема с подачей топлива. После прошлой ракеты - поставили наддув. Тут видно надо еще что-то ставить.

              Гораздо печальнее для маска, если бы она развалилась на маневре или перевороте посадочном. Тут была бы беда с пересчетом прочности, выкидыванием прототипов и в целом +2-3 года автоматом. Но этот этап оба прототипа прошли нормально.

              Вообще, будет еще много подрывов, ибо никто не знает, как она будет возвращаться в атмосферу с предельными перегрузками. А на 10-й раз - пойдут ли швы трещинами. В общем работы и неожиданных проблем еще вагон. Что логично, для нового изделия, где даже технология сборки иная, чем у всех существующих ракет.
          2. gsev
            gsev Вчера, 16:34
            0
            Действительно Маск требует от своих конструкторов за гранью человеческих возможностей. Похоже просто не выдающиеся по таланту, знаниям и работоспособности просто не выдерживают задаваемых им темпов. Но вроде его компания пока не испытывает дефицита кадров. И племянницы с племянниками сильных мира сего туда не рвутся трудоустраиваться. Или они не приживаются в коллективе трудоголиков..
        2. loki565
          loki565 Вчера, 09:31
          -5
          Это же другое. Маск же пытается, а Рогозин запускает до сих пор корабли, которые, если верить местным специалистам, собраны были еще при СССР.

          Ну вы же понимаете что из Маска специалист по космонавтике не больше чем из Рогозина, он управленец и не более))) Представmте если бы эти провальные испытания проводила NASA, началось бы нытье о разбазаривание денег налогоплателищиков и тд. так начали хейтить что пришлось бы закрыть программу. Как же поступить? Очень просто, создать дочернюю компанию, нанять какого нибудь Максимку, выделить деньги, стартовые столы, специалистов, технологии и тд. Теперь любой провал можно списать на "частную" космонавтику и потихонечку пилить проект)))
          1. BlackMokona
            BlackMokona Вчера, 09:46
            +2
            НАСе ракеты разрабатывали Боинг ,Локхид и прочее. Поэтому нечего было Маску давать
          2. donavi49
            donavi49 Вчера, 11:10
            0
            Представmте если бы эти провальные испытания проводила NASA


            Ну вот буквально недавно - SLS жидко пукнула на испытаниях. И сейчас все бегают пытаются влезть хоть в расширенные сроки на сдачу этапов.

            По сравнению с вложенным в SLS баблом - вся программа 9ки и Старшипа, это как Бетельгейзе (пилорама SLS и Орион) рядом с Солнцем (космические программы Маска).

            Я уже молчу про ДельтуХэви - самую дорогую летающую серийную ракету в мире. Ее исправно покупает бюджет, а Маску крутят дули lol . Ибо ДельтаХэви это 420-460 млн за пуск и услуги, а у ФалконХэви это сотка лямов. Усушки, утруски и прочего конденсата даже нужным людям не выдавить. wink
          3. mark2
            mark2 Вчера, 12:43
            0
            Вы просто и доступно объяснили все то о чем я понимаю, но не могу красиво и просто сформулировать. Не писатель, к моему великому сожалению
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 06:13
    +2
    Автор утверждает, что у России в этом плане нет чётко определённой цели
    Вот это справедливо, а про гонку ерунда, вбухать деньги в какую нибудь престижную фигню у нас могут легко.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 06:18
      -1
      Но только практически ничего не доводится до конца, до логического завершения.

      Обидно слушать от этих....
    2. slipped
      slipped Вчера, 16:26
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Автор утверждает, что у России в этом плане нет чётко определённой цели
      Вот это справедливо.


      Чё?! belay Автор даже нашу текущую федеральную космическую программу поленился прочитать. laughing и всё высосал из пальца... или из другой части тела.
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 06:14
    +9
    Да.........обидно слюшай...........,но правдиво.......
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 07:10
      +1
      Цитата: Alien From
      но правдиво.......

      Пока одному, не обидно....
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 07:26
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Alien From
        но правдиво.......

        Пока одному, не обидно....

        Ему ?
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Вчера, 08:50
          -4
          Цитата: Аэродромный
          Пока одному
          Уже двум !
          Видимо гордость распирает....
  5. svp67
    svp67 Вчера, 06:18
    +1
    Вот интересно, у чехов больше нет проблем? Спасибо за ваше мнение, но вы там со своими проблемами разбирайтесь, а мы уж как нибудь со своими. И да, успехов Чехии в космической гонке...я вот не помню она там на каком месте
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 06:25
      +7
      первый лётчик-космонавт Чехословакии, первый человек в космосе, не являющийся гражданином СССР или США; майор Чехословацкой народной армии (ЧНА).


      Парадокс в уме чехов... what 39 лет назад Чехословакия стала третьей космической державой и то с помощью проклятых коммунистов. smile
      1. mat-vey
        mat-vey Вчера, 06:28
        +20
        Цитата: Леха с Андроида.
        39 лет назад Чехословакия стала третьей космической державой и то с помощью проклятых коммунистов.

        Сдаётся мне и Россия без коммунистов вряд ли космической державой стала бы.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 06:45
          +3
          Сдаётся мне и Россия без коммунистов вряд ли космической державой стала бы.
          Конечно...в России помнят и чтят Королева и Гагарина...а чтят ли Ремека из за того что стал космонавтом при коммунистах большой вопрос. hi
          1. mat-vey
            mat-vey Вчера, 06:49
            0
            Цитата: Леха с Андроида.
            .а чтят ли Ремека из того что стал космонавтом при коммунистах большой вопрос.

            Разве?
          2. gsev
            gsev Вчера, 16:38
            +1
            Цитата: Леха с Андроида.
            чтят Королева и Гагарина...а чтят ли Ремека

            Королевы, Ремеки и Гагарины действительно стали гордостью страны при коммунистах. В посткоммунистическую эпоху новые Ремеки и Королевы ни в Чехии, ни в России не появляются.
        2. Аэродромный
          Аэродромный Вчера, 07:33
          +2
          Цитата: mat-vey
          Цитата: Леха с Андроида.
          39 лет назад Чехословакия стала третьей космической державой и то с помощью проклятых коммунистов.

          Сдаётся мне и Россия без коммунистов вряд ли космической державой стала бы.

          а американцы без нацистов... не причём тут партии , когда людям было к чему стремиться,тогда и летали. времена были такие,что люди,особенно молодёжь,особенно советская, МЕЧТАЛИ,и делали. Сейчас потухли глаза то у молодёжи, ходят с отмороженными щиколотками,и такими же глазами,тиктокеры хреновы... будущее страны...
          1. mat-vey
            mat-vey Вчера, 07:37
            +1
            Цитата: Аэродромный
            не причём тут партии

            Цитата: Аэродромный
            особенно молодёжь,особенно советская,

            Не кажется ли вам ,что вы сами себе ответили?
          2. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 08:08
            +4
            Цитата: Аэродромный
            ходят с отмороженными щиколотками,и такими же глазами,тиктокеры хреновы... будущее страны...

            Мне даже на фотографию смотреть холодно...
            Мороз

            Греет только то, что мой собственный сын сейчас в Рязани учится, а дальше - на полжизни в берцах. Щиколотки не отморозит.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 07:27
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        с помощью проклятых коммунистов.

        СССР туда полмира стаскал.
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 07:39
          +4
          Цитата: Аэродромный
          Цитата: Леха с Андроида.
          с помощью проклятых коммунистов.

          СССР туда полмира стаскал.

          А могли бы и яхт настроить ... хотя без них и страны могло и остаться - алоизович не даст соврать .
      3. Эррр
        Эррр Вчера, 08:27
        +4
        Цитата: Леха с Андроида.
        Парадокс в уме чехов... what 39 лет назад Чехословакия стала третьей космической державой и то с помощью проклятых коммунистов. smile
        От того, что почти 43 года тому назад Ремек слетал на околоземную орбиту, Чехословакия, увы, не стала космической державой. smile
        1. gsev
          gsev Вчера, 16:40
          -1
          Цитата: Эррр
          Чехословакия, увы, не стала космической державой.

          Чехословакия занимала и занимает достойное место в мировой промышленности. Авиация, станки, локомотивы, автомобили, оружие, электроника.
    2. Липчанин
      Липчанин Вчера, 06:30
      -3
      Цитата: svp67
      .я вот не помню она там на каком месте

      А такого места ещё не придумали.
      Но ниже нижнего, это точно
      СССР в космос Ремека свозил и на этом основании они считают, что уже "эксперты" начинают что то вещать?
      1. AUL
        AUL Вчера, 06:58
        -1
        Ремека прокатили в космос - типа, извинялись за пражскую весну. Во всяком случае, это тогда так выглядело.
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 07:01
          0
          Скорее всего нет. По логике тогда уж и поляка надо было первого запустить.
          Мы тогда долго гадали почему именно чеха, а не болгарина
          1. AUL
            AUL Вчера, 08:06
            0
            Ну, польские события были много позже. "Солидарность", Лех Валенса...
          2. НДР-791
            НДР-791 Вчера, 08:43
            +1
            Мы тогда долго гадали почему именно чеха
            А он самый спокойный оказался. Руки не совал куда не попадя, кнопочки красивые не нажимал без спросу... wassat
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 13:52
              0
              Цитата: НДР-791
              А он самый спокойный оказался. Руки не совал куда не попадя, кнопочки красивые не нажимал без спросу...

              И до космоса так и не добрался laughing
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 08:12
          +3
          Цитата: AUL
          Ремека прокатили в космос - типа, извинялись за пражскую весну. Во всяком случае, это тогда так выглядело.

          А перед монголами или вьетнамцами за что извинялись? Ну, перед поляками-то понятно - за Ивана Сусанина... Это ТАК тогда выглядело?
          1. AUL
            AUL Вчера, 08:19
            +2
            Тогда весь соцлагерь катали, для престижа. Вопрос то был, почему первым Ремека, а не болгарина или поляка.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 08:22
              0
              Цитата: AUL
              Вопрос то был, почему первым Ремека, а не болгарина или поляка.

              А почему тогда не венгра?
              1. AUL
                AUL Вчера, 08:23
                +4
                Пражская весна была свежее в памяти. А венгры к тому времени уже как-то подзабылись.
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Вчера, 08:27
                  +1
                  Цитата: AUL
                  Пражская весна была свежее в памяти. А венгры к тому времени уже как-то подзабылись.

                  Странно... Сейчас помнят, как будто вчера было, и тыкают нам при каждом удобном и неудобном случае. А тогда "подзабылось"? Короткая у "младоевропейцев" память, однако... Всего-то 12 лет... И какая-то урывками
                  Здесь - помню, здесь - не помню...
                2. Липчанин
                  Липчанин Вчера, 13:54
                  0
                  Цитата: AUL
                  А венгры к тому времени уже как-то подзабылись.

                  Да про те события толком никто не знал
  6. Одиссей
    Одиссей Вчера, 06:20
    +8
    Она в ней не участвует. Гонка ( если говорить образно) идет между США и КНР. И в целом это можно только приветствовать, поскольку эта гонка пойдет на пользу всему человечеству.
    У европейцев тоже есть интересные проекты, но соперничать с двумя сверхдержавами им трудно.
  7. U-58
    U-58 Вчера, 06:42
    +11
    А что там чехи!
    Еще 6-7 лет назад в эфире ТВ "Россия" была передача, где ряд наших специалистов предрекли, что к 2025 году Россия скатится на 5-6 место в космической сфере, проиграв и Китаю и Японии и Франции и чуть ли не Бразилии.
    Их прогноз , к сожалению, сбывается.
    Нам буквально нечего выводить. Всю коммерцию прибрал Маск, "обув" и нас и французов и своих американских коллег.
    Пуски "для себя" сократились (можно считать состоявшимся фактом) с появлением американских пилотируемых кораблей .
    OneWeb- едва ли не последний глоток воздуха. Но это ненадолго.
    Остаются вопросы обороны и науки, которые суть тоже оборона.
    Добыча гелия-3 на Месяце- идея, пока что, завиральная, распил на части золотого астероида- и вовсе бред.
    Беда в том, что космические программы и идеи не в центре политики государства, что бы там ни заявлялось в верхах.
    Страна занята двумя проблемами: обогащением имущих и выживанием всех прочих.
    Так что без смены приоритетов и задач ничего хорошего в этой сфере ждать не стоит.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 08:16
      -4
      Цитата: U-58
      распил на части золотого астероида

      Так вот чем Америка решила с долгами расплачиваться и оплачивать "поддержание демократии" по всему миру...
      Астероид из железа, никеля и золота, стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов, НАСА посетит в 2026 году

      На буксире притащат? До Психеи, на минутку, от Земли в три раза дальше, чем до Солнца. Для "сумрачного американского гения" - ерунда...
      1. U-58
        U-58 Вчера, 09:20
        +2
        Ха, правду глаголите.
        А если прикинуть, что при (гипотетическом) освоении этой внеземной жилы золото обесценится ввиду своего огромного количества (сколь дорогой его добыча ни стала бы), то отсюда следует, что овчинка выделки не стоит ни гроша.))
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 10:32
          +1
          Цитата: U-58
          А если прикинуть, что при (гипотетическом) освоении этой внеземной жилы золото обесценится ввиду своего огромного количества

          Был один такой "хитросделанный". В романе А.Толстого
          [...]
          – Но, мой друг, Гарин сходит с ума, – сказала она Янсену, – он обесценивает золото… он хочет быть диктатором нищих.
          Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:
          – Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.
          – Каким образом? Не понимаю.
          – Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.
          – А шахта?
          – Шахта будет уничтожена.
          Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:
          – Ничего не понимаю.
          – Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

          Если гипотетически предположить, что США припрут этот астероид на земную орбиту, например, и будут отщипывать от него "кусочки", то, я думаю, эта нация воров и биржевых мошенников найдёт способ золото не обесценить. Ведь покупают же который десяток лет весь мир своей НИЧЕМ, кроме "честного американского слова" и доброго взгляда не обеспеченной зелёной резаной бумагой.
    2. slipped
      slipped Вчера, 16:50
      -2
      Цитата: U-58
      А что там чехи!
      Еще 6-7 лет назад в эфире ТВ "Россия" была передача, где ряд наших специалистов предрекли, что к 2025 году Россия скатится на 5-6 место в космической сфере, проиграв и Китаю и Японии и Франции и чуть ли не Бразилии.


      Ну да, если по телевизору показали, то нужно верить. laughing

      Цитата: U-58
      Их прогноз , к сожалению, сбывается.


      Нет. И даже предпосылок нет никаких.

      Цитата: U-58
      Нам буквально нечего выводить. Всю коммерцию прибрал Маск, "обув" и нас и французов и своих американских коллег.


      Глупость несусветная. Вот сейчас на Байконуре идёт подготовка коммерческого Южно-корейского спутника, который летит с кучей других иностранных КА:



      Цитата: U-58
      Пуски "для себя" сократились (можно считать состоявшимся фактом) с появлением американских пилотируемых кораблей .


      По программе МКС Россия должна доставлять в год два корабля к космической станции. Ранее было четыре, потому-что возили еще и американскую часть экипажа. В этом году - три пилотируемых корабля запланировано, так как начинаются коммерческие запуски туристов.

      Цитата: U-58
      OneWeb- едва ли не последний глоток воздуха. Но это ненадолго.


      Мы фсе умрём. lol Между прочим ILS заключило новые контракты. Скоро будет анонс.

      Цитата: U-58
      Остаются вопросы обороны и науки, которые суть тоже оборона.


      Научная оборона? так это вам в "Эру". laughing

      Цитата: U-58
      Добыча гелия-3 на Месяце- идея, пока что, завиральная, распил на части золотого астероида- и вовсе бред.


      Воот. С этим соглашусь. laughing
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Вчера, 17:14
        -1
        Цитата: slipped
        Вот сейчас на Байконуре идёт подготовка коммерческого Южно-корейского спутника, который летит с кучей других иностранных КА:


        Так сейчас и не 2025 год.
        1. slipped
          slipped Вчера, 17:15
          -2
          Цитата: Глаз вопиющего
          Так сейчас и не 2025 год.


          А что там будет в 2025-м году? Конец света? laughing Вы из этих... видящих да?
          1. Глаз вопиющего
            Глаз вопиющего Вчера, 17:16
            -1
            Цитата: slipped
            А что там будет в 2025-м году?


            Вы не помните, на что отвечали? Вот:

            Цитата: U-58
            Еще 6-7 лет назад в эфире ТВ "Россия" была передача, где ряд наших специалистов предрекли, что к 2025 году Россия скатится на 5-6 место в космической сфере, проиграв и Китаю и Японии и Франции и чуть ли не Бразилии.
            1. slipped
              slipped Вчера, 17:18
              -1
              Цитата: Глаз вопиющего
              Вы не помните, на что отвечали? Вот:


              Так те вам соврали то, как и этот чех. Никаких предпосылок нет. Не знаю какие там были специалисты, но вот чех точно отработал за серебреники.
              1. Глаз вопиющего
                Глаз вопиющего Вчера, 17:19
                -2
                Соврали или нет, выяснится в 2025. А предпосылки есть.
                1. slipped
                  slipped Вчера, 17:22
                  -1
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  А предпосылки есть.


                  Какие? Договаривайте. Мне даже интересно стало. Режте "правду-матку" прям от бедра. Я переживу.
                  1. Глаз вопиющего
                    Глаз вопиющего Вчера, 17:33
                    -1
                    Цитата: slipped
                    А предпосылки есть.


                    Какие?


                    Куча проектов в США - от Starship до Terran. Китайская программа.
                    1. slipped
                      slipped Вчера, 17:46
                      +1
                      Цитата: Глаз вопиющего
                      Куча проектов в США - от Starship до Terran. Китайская программа.


                      А, вы про средства выведения. Ну, так у нас тоже свои новые проекты реализуются. И успешно. Продолжаем лётные испытания семейства ракет "Ангара", создаем новый средний носитель "Союз-5" - через пару лет будет сделан, создаем новый крылатый многоразовый сверхлегкий носитель. Несколько частных российских компаний приступили к созданию своих сверхлегких ракет для запусков кубсатов. Частная компания "Космокурс" разрабатывает ракетный комплекс для космического туризма - недавно у них прошли поливочные испытания форсуночной головки ЖРД.



                      Работа идёт. Судя по всему чех об этом не в зуб ногой.
  8. Pavel73
    Pavel73 Вчера, 06:49
    0
    Россия проиграла космическую гонку, когда так и не смогла воспользоваться большой ошибкой американцев (Шаттл) и не создала ни нового нормального носителя на замену Протону, ни нового нормального многоразового корабля на замену Союзу. Хотя времени был вагон.

    Теперь американцы работу над своими ошибками завершили (Фалкон и Дракон), зарабатывают деньги, а мы у разбитого корыта и Ангары. Которая в лучшем случае - хороший дипломный проект постсоветского ракетостроения. Но никак не нормальная ракета.
    1. mat-vey
      mat-vey Вчера, 06:52
      +4
      Цитата: Pavel73
      Россия проиграла космическую гонку, когда так и не смогла воспользоваться крупной ошибкой американцев (Шаттл) и не создала ни нового нормального носителя на замену Протону, ни нового нормального многоразового корабля на замену Союзу.

      Ну в СССР "Энергия" и "Буран" были ...но тут бац - и Россия .
      1. Pavel73
        Pavel73 Вчера, 06:58
        +2
        Энергия-Буран - это величайшее достижение советской инженерной мысли. И одновременно величайшее поражение рассудка советских руководителей. Как тех, кто эту работу затеял, так и тех, кто её потом угробил. Вредители и те и другие. Первые - потому что хотели показать, что "и мы так можем!". Вместо того, чтобы делать нормальный востребованный носитель и нормальный многоразовый корабль. А вторые тупо просрали абсолютно всё хорошее и полезное, что в ходе этого проекта было наработано. Причём второе являлось прямым следствием первого.
        1. Одиссей
          Одиссей Вчера, 07:00
          +4
          Цитата: Pavel73
          И одновременно величайшее поражение рассудка советских руководителей. Как тех, кто эту работу затеял, так и тех, кто её потом угробил.

          Это был вопрос политики,а не техники. Не надо изображать Горбачева дураком. Изменником-да,но не дураком.
          1. Pavel73
            Pavel73 Вчера, 08:08
            +1
            Нет, он именно дурaк. Точнее некомпетентный человек, не на своём месте. Вследствие этой некомпетентности натворил кучу ошибок, которые так же ошибочно трактуются, как измена. Нет, он не изменник. То есть не тот, кто всё прекрасно понимал, и сознательно перешёл на сторону врага.
            1. A_Lex
              A_Lex Вчера, 21:07
              0
              Дураки до таких постов по карьерной лестнице не забираются. Предатели - легко.
        2. mat-vey
          mat-vey Вчера, 07:02
          +4
          Цитата: Pavel73
          И одновременно величайшее поражение рассудка советских руководителей.

          И в чём поражение?
          Цитата: Pavel73
          Как тех, кто эту работу затеял, так и тех, кто её потом угробил.

          Я бы тех кто угробил вряд ли советскими назвал...если только по стране рождения ...
          1. Pavel73
            Pavel73 Вчера, 08:19
            +3
            Поражение в том, что не надо было вообще эту работу затевать. Американцы с Шаттлом жестоко ошиблись, а мы эту ошибку повторили. Но уж если затеяли, то нельзя было позволить этой работе погибнуть. Все наработки по ней надо было скрупулёзно проанализировать, и всё полезное - сохранить. Например, водородные двигатели. Или авионику и другие системы Бурана. Материалы, теплозащиту, много чего было сделано. Даже простое уменьшение Бурана в два раза без изменения его аэродинамики дало бы нам хороший многоразовый корабль массой около 20 тонн, который можно было бы выводить на орбиту новой ракетой, заменителем Протона. Или даже самим Протоном (на первых порах).
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 08:47
              +2
              Цитата: Pavel73
              Американцы с Шаттлом жестоко ошиблись

              Ну "Буран" от "Шатла" только аэродинамику имел ..Хотя если активно в ближний космос выходить кто его знает - грузовик нужен.А "Энергия" то в чем не то?
        3. mark1
          mark1 Вчера, 09:48
          +2
          Цитата: Pavel73
          Энергия-Буран - это величайшее достижение советской инженерной мысли.

          Абсолютная истина
          Цитата: Pavel73
          И одновременно величайшее поражение рассудка советских руководителей

          На тот момент у советских руководителей с рассудком все было в порядке. Была создана передовая космическая ( в перспективе многоразовая) транспортная система - "Зенит" -"Энергия" г.п. от 13,7 до 105 тн (200 в перспективе) с "Бураном" и в перспективе с "Зарей". Она и сейчас не устарела (при условии доведения до задуманного)
          А вот дальше в связи с известными событиями рассудок у российского руководства был действительно поражен. Легко сломать, а сейчас даже "Зенит" (он же Союз-5) воссоздать стоит неимоверных трудов, а водородная тематика загублена еще на долго.
    2. U-58
      U-58 Вчера, 09:32
      +1
      А надо ли было на текущем этапе убивать Протон?
      Вот ей-ей он мог бы еще 15-25 лет трудиться в полную силу.
      Говорю не голословно, ибо всю жизнь участвовал.
      Технология была отточена до совершенства.
      Рассказы про экологию- это для бабушек на скамейке.
      Почти весь гептил сгорает.
      Остатки дренируются на высоте 40-45 км и быстро разлагаются.
      Цена готовой, надежной, сотни раз испытанной ракеты минимальна- в 6-7 раз меньше теперешней Ангары.
      Задуманы [увы, в стол всё легло] версии средняя и легкая, которые еще дешевле.
      Так что Рогозин запретил его только с одной целью- ускорить Ангару, с которой он носится как [д. у. р. а. к] с фантиками.
      Печально и , как выяснилось, преждевременно и недальновидно.
      А с Казахами по Байколрому можно было договориться
      1. slipped
        slipped Вчера, 16:59
        0
        Цитата: U-58
        А надо ли было на текущем этапе убивать Протон?


        У Протона еще около 10 пусков.

        Цитата: U-58
        Вот ей-ей он мог бы еще 15-25 лет трудиться в полную силу.


        Не мог.

        Цитата: U-58
        Почти весь гептил сгорает.


        Покойному Поповкину тоже об этом наверное говорили.

        Цитата: U-58
        Цена готовой, надежной, сотни раз испытанной ракеты минимальна- в 6-7 раз меньше теперешней Ангары.


        Ангара пока дороже в два раза в производстве, так как новая ракета.

        Цитата: U-58
        Так что Рогозин запретил его только с одной целью- ускорить Ангару, с которой он носится как [д. у. р. а. к] с фантиками.
        Печально и , как выяснилось, преждевременно и недальновидно.


        Выяснилось кем? Вами лично? laughing

        Цитата: U-58
        А с Казахами по Байколрому можно было договориться


        Весь ваш спич можно было свести вот к этому. Нельзя. И так договорились только на 20 лет.
      2. A_Lex
        A_Lex Вчера, 21:29
        +2
        Цена готовой, надежной, сотни раз испытанной ракеты минимальна- в 6-7 раз меньше теперешней Ангары.


        Давно пора понять, что перед РФ как проектом стоит цель выгода для немногих, которая в свою очередь может быть достигнута только за счет неэффективности для многих. В СССР все было ровно наоборот. Та система эффективно решала проблемы каждого, чтобы разгрузить человека от рутины. Нынешняя только и делает, что создает проблемы, преодолеть которые можно только за счет резкого увеличения расходов, на что у подавляющего большинства нет средств.
  9. Zug
    Zug Вчера, 07:15
    +3
    Не проигрывает-а ПРОИГРАЛА.Бизнес и космос-научный космос не совместимы.
  10. Пленник
    Пленник Вчера, 07:31
    +2
    "Они ярко презентуют..." (с) В этом мы достигли высоких высот (миль пардон, за тавтологию), при чем во всех областях. smile В этом нас даже Китай не обгонит.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 07:42
    -4
    Космос- единственное в чем преуспел СССР. Предмет гордости. Конечно, осваивать космос- нужно и важно. Но и о простом народе забывать нельзя. А получилось-наоборот- в деревнях и селах жили в нищете а строили космические станции и ракеты.
    1. FRoman1984
      FRoman1984 Вчера, 07:47
      +5
      Цитата: Андрей Николаевич
      Космос- единственное в чем преуспел СССР. Предмет гордости. Конечно, осваивать космос- нужно и важно. Но и о простом народе забывать нельзя. А получилось-наоборот- в деревнях и селах жили в нищете а строили космические станции и ракеты.

      Сейчас мы также продолжаем жить в нищите, но уже без станций и ракет.
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 07:54
    0
    Чешский обозреватель: Россия проигрывает в космической гонке

    Только делом надо заниматься конкретно, по плану, с надлежащим старанием и умением ... а вот тут то, пока, очень кисло у нас. А хотелось бы, что б было нормально.
  13. mag nit
    mag nit Вчера, 08:06
    0
    А что скажет молдавский космический обозреватель?
    1. slipped
      slipped Вчера, 17:03
      0
      Цитата: mag nit
      А что скажет молдавский космический обозреватель?


      А у тех обычно всё к вину сводится. Будет стенать, что совсем отстали и их вино на орбите не пьют. laughing
  14. zwlad
    zwlad Вчера, 08:43
    -4
    А вот интересно наши системы РЭБ способны глушить сигнал со спутников Старлинк. Очень уж проект Старлинк напоминает Радио "Свобода".
  15. APASUS
    APASUS Вчера, 09:08
    -2
    Карел Звоник, своё весомое преимущество в космосе утратила Россия. Чешский автор называет это «концом русской славы в космосе». Звоник отмечает, что в последние годы российские чиновники «позволяют себе неиссякаемый поток заявлений о многочисленных космических программах и проектах».

    В чешском СМИ:

    Но только практически ничего не доводится до конца, до логического завершения.

    Подпишусь под каждым словом .Поразительно ,что видят это все ,а шагов не предпринимают...........
    Что то в нашей системе ,кумовья вообще перестали работать
    1. military_cat
      military_cat Вчера, 10:50
      -1
      Цитата: APASUS
      Что то в нашей системе

      Но меняться она не будет, ведь всех недовольных можно объявить агентами запада и продолжать не работать. Стимулы работать для неё отсутствуют.
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 11:26
        -1
        Цитата: military_cat
        Стимулы работать для неё отсутствуют.

        К большому сожалению ,быть просто патриотом сейчас не прокатывает,а на деньгах сидят свои люди.
    2. slipped
      slipped Вчера, 17:05
      -1
      Цитата: APASUS
      Подпишусь под каждым словом .


      А кто вы такой и чего стоит ваша подпись? Может она выеденного яйца не стоит? Может вы бомж какой? laughing А ну тогда подписывайте.
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 17:07
        0
        Цитата: slipped
        Цитата: APASUS
        Подпишусь под каждым словом .


        А кто вы такой и чего стоит ваша подпись? Может она выеденного яйца не стоит? Может вы бомж какой? laughing А ну тогда подписывайте.

        Ну вот патриоты поперли .....................
        1. slipped
          slipped Вчера, 17:08
          -1
          Цитата: APASUS
          Ну вот патриоты поперли .....................


          Ну вижу ответить нечем. Только лозунгами. laughing Подписались уже?
          1. APASUS
            APASUS Вчера, 17:09
            0
            Цитата: slipped
            Ну вижу ответить нечем. Только лозунгами. Подписались уже?

            Я бы вам ответил на грубость ,но боюсь меня забанят
            1. slipped
              slipped Вчера, 17:11
              -1
              Цитата: APASUS
              Цитата: slipped
              Ну вижу ответить нечем. Только лозунгами. Подписались уже?

              Я бы вам ответил на грубость ,но боюсь меня забанят


              Так вы обстоятельно, не торопясь .... никто с вами же не ругается. laughing Хоть как-то прокомментируйте фактами то, высер чеха? Или фактов нету у вас? А лозунги одни, да?
  16. Стальнов И.П.
    Стальнов И.П. Вчера, 09:36
    +5
    Как бы Мы не говорили, писали, уровень развития космических программ СССР и РОССИИ это, тоже самое что СЛОН и моська. Нет продуманной ГОСУДАРСТВЕННОЙ политики, нет планирования, с приходом новых начальников начинаются новые приоритеты про которые рассказывают, как сказки, за которыми, кроме болобольства ни чего не стоит. Во главе должен стоять СПЕЦИАЛИСТ по космосу, а не журналист, социолог или филолог, тем более не юрист. Пока будет такое отношение, тем больше НАШ космос будет гнить и хереть.
  17. iouris
    iouris Вчера, 12:31
    -3
    Кто проигрывает в европейском суде, тот проигрывает и в космосе.
  18. Sirocco
    Sirocco Вчера, 14:52
    -1
    Прочитал комментарии, и словно в помойку попал, паноптикум какой то. взяли Ныробского заминусили, почему? все по делу сказал человек что мы знаем хоть про политику РФ хоть про космос? да ничего, что нам скормят СМИ то и жрем, а что под прилавком никто не знает из здесь сидящих. за меня дальше скажет киногерой
    1. slipped
      slipped Вчера, 17:07
      -1
      Цитата: Sirocco
      что мы знаем хоть про политику РФ хоть про космос?


      А тут ничего и не знают, тут как обезьянки - увидели чешский высер и рады пробла-блакать по сабжу.
  19. amat22
    amat22 Вчера, 16:58
    0
    Простите, а где мы выигрываем?
  20. Egor53
    Egor53 Вчера, 17:05
    +1
    Чехия такая же авторитетная страна по космосу, как Монголия по электронике и разработке вакцин.
    Не следует забывать, что Россия, по прежнему, производит лучшие ракетные двигатели серии РД. И эти двигатели США, по прежнему, закупают.
    К тому же на ВСЕХ космических аппаратах дальнего следования электроэнергия вырабатывается на изотопах исключительно российского производства.
    Ну не умеют ни США, ни Китай производить тот же плутоний 238. Да и с производством других изотопов с Россией даже близко никто в мире не стоит.