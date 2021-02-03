Чешский обозреватель: Россия проигрывает в космической гонке

Но только практически ничего не доводится до конца, до логического завершения.

Они ярко презентуют проекты, в том числе проект отправки космического аппарата на Венеру, проект коммерческих полётов на МКС, но пока российская космическая программа находится в явном кризисе. Россия проигрывается в космической гонке.

В чешской прессе обсуждается вопрос космических программ, существующих на данный момент. Обозреватель Карел Звоник отмечает, что в космическую гонку активно включился Китай, который создаёт собственную группировку спутников различного назначения, доставляет космические аппараты на Луну с их возвращением и доставкой лунного грунта. Как пишет чешский автор, если ещё два-три десятилетия назад китайские успехи в покорении космоса выглядели достаточно скромно, то теперь КНР превращается в одного из лидеров в этом направлении.Карел Звоник пишет об успехе ряда американских космических программ, не забывая упомянуть о реализации ряда проектов Илона Маска. Так, указывается на успешный полёт с последующей стыковкой с МКС корабля Crew Dragon от SpaceX, на грандиозную работу по созданию суперсети из нескольких тысяч спутников Starlink для охвата Интернетом всей поверхности Земли.По словам чешского автора, в США при Джо Байдене может быть несколько сокращено финансирование проектов NASA, так как «Байден является более приземлённым президентом, нежели Дональд Трамп». И этим может воспользоваться всё тот же Китай, чтобы окончательно превратиться в лидера по освоению космического пространства.На этом фоне, как пишет Карел Звоник, своё весомое преимущество в космосе утратила Россия. Чешский автор называет это «концом русской славы в космосе». Звоник отмечает, что в последние годы российские чиновники «позволяют себе неиссякаемый поток заявлений о многочисленных космических программах и проектах».В чешском СМИ:Указывается на перенос реализации российской космической программы «Луна-Глоб», на незавершённость проектов на космодроме «Восточный».Автор утверждает, что у России в этом плане нет чётко определённой цели, к которой она должна стремиться и при этом идёт по графику.При этом чешский обозреватель добавляет, что и у Европейского космического агентства сегодня далеко не всё в порядке с реализацией космических программ - многие отменены, многие перенесены по срокам.