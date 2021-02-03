«Узурпация власти»: на Украине отреагировали на решение Зеленского запретить вещание трёх каналов

Такое решение станет шоком для международных демократических институтов.

Президент Украины явно решил воспользоваться «демократическим» опытом США по полному превращению конституционной нормы о свободе слова и равном доступе к информации в самую настоящую профанацию. Речь идёт о принятом главой украинского государства решении по отключению от вещания сразу трёх каналов украинского ТВ.Указ Зеленского предписывает введение санкций против трёх телеканалов – NewsOne, 112 Украина и ZIK. В ночь на 3 февраля они прекратили свою работу в общеукраинской эфирной сетке. Блокировка, как сообщается, будет действовать на протяжении пяти лет с возможностью её продления.В Киеве говорят о том, что решение президента страны носит откровенно политический характер и связано с политическими взглядами владельцев этих телевизионных площадок с их крупной аудиторией.По поводу указа Зеленского высказался руководитель национального союза украинских журналистов Сергей Томиленко. По его словам, это наступление на свободу слова. При этом Томиленко отмечает, что запрет на трансляцию телеканалов был введён без соответствующего решения суда, что является примером превышения президентом и членами Совета нацбезопасности и обороны своих должностных полномочий.Томиленко:В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» решение Владимира Зеленского назвали ещё жёстче – «узурпацией власти и механизмом введения диктатуры».Как сообщают представители упомянутых телеканалов, теперь им придётся ограничиваться интернет-трансляциями, «если не запретят и их».