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«Узурпация власти»: на Украине отреагировали на решение Зеленского запретить вещание трёх каналов

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Президент Украины явно решил воспользоваться «демократическим» опытом США по полному превращению конституционной нормы о свободе слова и равном доступе к информации в самую настоящую профанацию. Речь идёт о принятом главой украинского государства решении по отключению от вещания сразу трёх каналов украинского ТВ.


Указ Зеленского предписывает введение санкций против трёх телеканалов – NewsOne, 112 Украина и ZIK. В ночь на 3 февраля они прекратили свою работу в общеукраинской эфирной сетке. Блокировка, как сообщается, будет действовать на протяжении пяти лет с возможностью её продления.

В Киеве говорят о том, что решение президента страны носит откровенно политический характер и связано с политическими взглядами владельцев этих телевизионных площадок с их крупной аудиторией.

По поводу указа Зеленского высказался руководитель национального союза украинских журналистов Сергей Томиленко. По его словам, это наступление на свободу слова. При этом Томиленко отмечает, что запрет на трансляцию телеканалов был введён без соответствующего решения суда, что является примером превышения президентом и членами Совета нацбезопасности и обороны своих должностных полномочий.

Томиленко:

Такое решение станет шоком для международных демократических институтов.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» решение Владимира Зеленского назвали ещё жёстче – «узурпацией власти и механизмом введения диктатуры».

Как сообщают представители упомянутых телеканалов, теперь им придётся ограничиваться интернет-трансляциями, «если не запретят и их».
Использованы фотографии:
офис президента Украины
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110 комментариев
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 06:32
    +23
    Любопытно что это из рядо вор событие осветят в демократической Европе)))) пальчиком то хоть погрозят?) Случись это у нас вой бы поднялся до небес)))
    1. фигвам
      фигвам Вчера, 06:43
      +12
      Такими методами у них скоро интернет будет для избранных)
      1. nsm1
        nsm1 Вчера, 06:46
        -17
        Интернет ограничить не получится, никак.
        Даже "золотой щит" пробивается.
        В России достаточно одной строки в настройках браузера.
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 06:52
          +14
          Цитата: nsm1
          Даже "золотой щит" пробивается.

          Как друзья с окраины общались со мной в "Одноклассниках", так и общаются, несмотря на то, что официально этот сайт заблокирован
          1. krot
            krot Вчера, 07:05
            +28
            Цэ ж Европа, тюю! laughing Они боролись за свободу, за борьбу с коррупцией, за независимость! А по итогу получили самую коррумпированную, самую зажатую нацистами, и самую ангажированную США страну в Европе. С самым низким уровнем жизни! Банановая республика очередная. За это же и борется Навальный. И США с бритами ему помогают активно. Им не нужна сильная Россия с достойным уровнем жизни граждан. Поэтому и санкции, чтобы наш уровень жизни снизить! Или у кого-то есть надежды, что санкции с уходом Путина снимут? Нет! Посмотрите на 20 лет назад.. Пришел прозападный Ельцин, а санкции в виде поправки "Джексона-Веника" как были для СССР, так и не отменили для России! Со временем при Путине их заменили "актом Магнитского", т.к. морально устарели, требовалось обновление. Так что санкции были и будут от англосаксов всегда!
            1. nsm1
              nsm1 Вчера, 07:12
              -39
              Цитата: krot
              Им не нужна сильная Россия с достойным уровнем жизни граждан.
              Достойный уровень и российским властям не нужен.
              Цитата: krot
              Поэтому и санкции, чтобы наш уровень жизни снизить!
              Они же не действуют!
              Или Вы телевизор не смотрите?!!
              1. krot
                krot Вчера, 07:13
                +21
                Они же не действуют!

                Они не действуют так, как они хотели бы.. Факт. Что им очень не нравится!
                Они действуют только на таких как вы.. laughing Чтобы выходить на митинги за канального вора.
                1. nsm1
                  nsm1 Вчера, 07:14
                  -42
                  Нееет - смотрите телевизор лучше!
                  Они вообще никак не действуют!
                  Нисколько не мешают России добиваться новых побед.
                  1. krot
                    krot Вчера, 07:16
                    +15
                    Что и где мне смотреть и делать, я решу без ваших тупых шумерских подсказок! laughing
                  2. carstorm 11
                    carstorm 11 Вчера, 07:23
                    +7
                    не гоните пургу а? они не действуют на то на что направленны. но иногда отражаются на простых людях что есть факт.
                    1. nsm1
                      nsm1 Вчера, 07:26
                      -31
                      Вот именно - иногда и редко!
                      А этот крот, враг России, развёл байду про уровень жизни...
                      Ни фига не понимает линию правительства.
                      1. carstorm 11
                        carstorm 11 Вчера, 07:46
                        +18
                        Я это вам сказал. Я понимаю что инфантильный сарказм это в вашем понимании круто но по факту это смешно.
                      2. nsm1
                        nsm1 Вчера, 07:56
                        -23
                        Мне тоже смешно.
                        На смех и рассчитано!
                        Прикалываюсь мало-мало laughing
                      3. UgoChaves
                        UgoChaves Вчера, 09:39
                        +5
                        У Вас юмор какой-то своеобразный, только вам и понятный. А что Вы юмора не понимаете, я это уже заметил.
                      4. nsm1
                        nsm1 Вчера, 09:45
                        -3
                        Нууу, не знаю...
                        Может и так...
                        Это же всё субъективно.
                        Мне показалось прикольным приколоться над персонажем, который в качестве отмазки приводит санкции.
                        Про цену нефти, контрсанкции он само собой не в курсе.
                  3. krot
                    krot Вчера, 08:00
                    +5
                    Цитата: carstorm 11
                    Я это вам сказал. Я понимаю что инфантильный сарказм это в вашем понимании круто но по факту это смешно.

                    Этот шумер - nsm1, тут явно не за Россию болеет! Совсем на окраине живется тоскливо видимо, что тут работает на сайте целыми сутками laughing
                  4. nsm1
                    nsm1 Вчера, 08:05
                    -13
                    Шумер это укроп?
                    Не угадали.
                    Я в Сибири живу, вахтовик, сейчас отдыхаю, делать совершенно нечего...
                  5. krot
                    krot Вчера, 08:08
                    0
                    Шумер, это вы! Гадать тут нечего..)) Вы все там в своей шумерии вахтовики сейчас) Работы нет, зрада полная, так и остается по вахтам скитаться, заробитчане. laughing
                  6. Комментарий был удален.
                  7. krot
                    krot Вчера, 08:20
                    +2
                    Надо попробовать укропским словам поучиться

                    Попробуй, все у тебя получится. laughing
                    И к сведению, Дагестан, это Россия! Нечего тут межнациональные розни устраивать!
                  8. nsm1
                    nsm1 Вчера, 08:28
                    -10
                    Если кто и устраивает так это Вы!
                    Я-то всю жизнь на севере, всегда в многонациональных коллективах, других тут нет!
                    А у вас - стоит упомянуть Дагестан и полезло!
                    Кто-то тут нуждается в совершенно неуместном подтверждении о составе России, кроме Вас?!
                  9. krot
                    krot Вчера, 08:32
                    0
                    Я-то всю жизнь на севере, всегда в многонациональных коллективах, других тут нет!

                    laughing laughing На севере он всю жизнь! Рассмешил! Сиди в своем шумерстане и ешь сало Российское, своего у вас уже мало осталось)))
                  10. nsm1
                    nsm1 Вчера, 08:36
                    -10
                    Да-да, вот прям сейчас и поскачу!
                    И сала захвачу побольше!
                    Ухотался, пишите ещё!! laughing laughing laughing
                  11. krot
                    krot Вчера, 08:39
                    0
                    Цитата: nsm1
                    Да-да, вот прям сейчас и поскачу!

                    Скачи! laughing Кто не скачет, тот москаль! laughing
  • ermak124.0
    ermak124.0 Вчера, 09:47
    +1
    а вы бы меньше кАналистов-всёпропальщиков и либерстов слушали. умнее бы казались.
  • красноярск
    красноярск Вчера, 09:58
    +5
    Цитата: nsm1
    Нееет - смотрите телевизор лучше!
    Они вообще никак не действуют!
    Нисколько не мешают России добиваться новых побед.

    Не тупи. Да, санкции усугубили положение, но они и подстегнули власти к созданию собственных, ранее существовавших в СССР и убитых, производств. И это в любом случае - хорошо. Мы, в РФ, стали слишком много покупать и слишком мало производить. Поэтому нам санкции во благо, если мы думаем о будущем. Ну и, конечно, во вред, если думать о вчера и сегодня. Но вчера мы уже прожили, сегодня как-нибудь проживем. Главное - в России открывается все больше и больше новых производств и именно благодаря санкциям.
  • Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 07:55
    +16
    Цитата: nsm1
    Достойный уровень и российским властям не нужен.

    Т..е. уровень жизни россиян в период с 2000 по 2021 г.г. упал по сравнению с уровнем жизни в период с 1992 по 1999 г.г.?
    И причем тут уровень жизни россиян, если в статье пишется об ограничении прав украинских СМИ? Вам лично лишь бы написать тут, что либо и устроить склоку.....
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Вчера, 09:12
      -10
      Цитата: Лара Крофт
      Т..е. уровень жизни россиян в период с 2000 по 2021 г.г. упал по сравнению с уровнем жизни в период с 1992 по 1999 г.г.?


      Сравнивайте уже с 1913.
  • Липчанин
    Липчанин Вчера, 07:13
    +15
    Цитата: krot
    За это же и борется Навальный. И США с бритами ему помогают активно.

    Тем кто топит за падвального один вопрос
    Почему на его суд аж 20!!!! дипломатов прибыло?
    Может для того чтобы убедиться что их провокация с "Новичком" сработала и деньги вложенные в него сработали и можно снова вводить санкции?
    вот я работу для минусовщиков нашёл laughing
    Один уже в поте лица трудится laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:55
      +5
      Цитата: Липчанин
      Тем кто топит за падвального один вопрос
      Почему на его суд аж 20!!!! дипломатов прибыло?

      Вот тут и ответ сам по себе напрашивается. Значит это человек Запада, вспомните когда Ходарковского судили, не одного "дипа" импортного не было, да даже Скрипаля не осчастливили своим присутствием. Тут как пень ясно, зацепили их за живое, бабки вложены, а тут "нары". Кто вернёт вложенные средства, ну ясно что не Путин. Вообщем теперь всем стало ясно "кто есть кто, и чьи торчат уши".
  • tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:49
    +3
    Цитата: krot
    Они боролись за свободу, за борьбу с коррупцией, за независимость!

    По высказыванием такого корупционера как Порошенко - боролись, на деле коррупцию развивали. Независимости и свобода слова на Украине отродясь не было, да и не должно быть.
  • рюрикович
    рюрикович Вчера, 06:57
    +5
    Цитата: nsm1
    Интернет ограничить не получится, никак.

    Ой ли?!!! В бульбяндии каждые с августа чуть ли не каждые выходные мобильный Инет пропадал на день! На вопросы операторы сначала молчали а потом отвечали прямо - "по запросу властей" wink Притом воздействие на сие чудо 21-го века осуществлялось скорее всего с помощью американской аппаратуры, закупленной властями ранее smile
    https://tech.onliner.by/2020/09/20/internet-v-minske-boleet

    https://www.forbes.ru/tehnologii/406783-cifrovoy-zheleznyy-zanaves-pochemu-v-belorussii-otklyuchilsya-internet
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 07:08
      -26
      На день?!
      Даже не смешно.
      Каким образом это помешает распространению не желательной для властей инфы?
      Вообще ни о чём.
      Можно попытатся митинг сорвать, с малой надеждой на успех, да и только...
  • Васян1971
    Васян1971 Вчера, 07:01
    +11
    Цитата: nsm1
    Интернет ограничить не получится, никак.

    Это Вы Ыну или Цзиньпину расскажите... wassat
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 07:04
      -19
      Цзиньпину?!
      Он типа не знает...
      На раз-два проходят.
      При том что у них совсем не такой примитив, как в России.
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 07:34
        +5
        Цитата: nsm1
        Цзиньпину?!

        Почему про Ына ни слова? wassat
        1. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Вчера, 09:14
          -8
          Потому что у Ына ограничивать нечего.
          1. Васян1971
            Васян1971 Вчера, 10:51
            +1
            Цитата: Глаз вопиющего
            Потому что у Ына ограничивать нечего.

            Об том и речь! wassat
            1. Глаз вопиющего
              Глаз вопиющего Вчера, 12:27
              -2
              Если вы поняли , почему нет речи об Ыне - я рад.
              1. Васян1971
                Васян1971 Вчера, 20:09
                0
                Цитата: Глаз вопиющего
                Если вы поняли , почему нет речи об Ыне - я рад.

                Я рад, что вы рад. wassat
                Однако за стремлением потроллить, вы пропустили факт ограничения Ыном интернета в своей стране, о чëм и была речь по поводу
                Цитата: nsm 1

                Интернет ограничить не получится, никак.
                wassat

                https://m.fishki.net/1769329-kak-vygljadit-internet-v-severnoj-koree.html
                1. Глаз вопиющего
                  Глаз вопиющего Вчера, 20:11
                  0
                  Это называется "нет Интернета".
                2. Васян1971
                  Васян1971 Вчера, 20:31
                  0
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  Это называется "нет Интернета".

                  Не-а... Сходите по ссылочке. Это называется: "Ограничил, так ограничил". Легко и непринуждëнно. wassat
                3. Глаз вопиющего
                  Глаз вопиющего Вчера, 20:36
                  0
                  Цитата: Васян1971
                  Сходите по ссылочке.


                  Без проблем: "По состоянию на конец 2015 года количество активных IP-адресов имеющих доступ к глобальной сети не превышает 1500. Это при том, что количество населения страны ещё в 2013 году перевалило за 25 миллионов". Т.е. доступ к интернет имеют 0.00006% населения (да, я знаю, что такое NAT). Это называется "нет интернета".
                4. Васян1971
                  Васян1971 Вчера, 21:01
                  0
                  Цитата: Глаз вопиющего
                  Это называется "нет интернета".

                  Это называется "ограничил, так ограничил."
                  Интернет в Северное Корее, конечно же есть, но доступен он лишь ограниченному числу «избранных» из партийной верхушки.

                  Источник: https://m.fishki.net/1769329-kak-vygljadit-internet-v-severnoj-koree.html © M.fishki.net
  • SSR
    SSR Вчера, 07:16
    +5
    Цитата: фигвам
    Такими методами у них скоро интернет будет для избранных)

    Маленький, хриплый ЗЕфюрер.
    По ходу проекту Украина, придет реальный пушной зверек.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 09:03
      +2
      Цитата: SSR
      Маленький, хриплый ЗЕфюрер.
      По ходу проекту Украина, придет реальный пушной зверек.

      Да какой это фюрер? Подумаешь, три канала запретил! А каналы Коломойского и Потроошенко запретить, не? А пушного зверька давно ждем. С самого начала "революций"
  • Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 07:38
    +7
    Цитата: фигвам
    Такими методами у них скоро интернет будет для избранных)

    Примерно как сейчас, если зайти на сайт, допустим, алкогольного магазина, то спрашивают: "А Вам есть 18 лет?"

    А они при подключении к интернетам будут спрашивать: "Вы против Трампа? Да-Нет..." или "Вы поддерживаете BLM? Да-Нет...". Ну, ещё, как вариант: "Сколько гендеров Вы признаёте? 100(Да)-2(Нет)..."
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 14:05
      +2
      И как торт на вишенке, Чей Крым?
      hi
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 14:06
        +2
        Цитата: Липчанин
        И как торт на вишенке, Чей Крым?

        Это доступ не к американскому интернету. Это - к Окраинскому...
        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 14:09
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          Это доступ не к американскому интернету. Это - к Окраинскому...

          Так мы вроде о нём и говорим request
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 15:25
            +1
            Цитата: Липчанин
            Цитата: Zoldat_A
            Это доступ не к американскому интернету. Это - к Окраинскому...

            Так мы вроде о нём и говорим request

            Не, Сергей... Про Трампа, BLM и гендеры - это доступ к американскому интернету. Я просто в своём комментарии забыл упомянуть, что Окраине есть у кого учиться про Трампа и прочее - это политика американских Фейсбуков и остальных Твиттеров. А Окраина - просто прилежные ученики.

            Не внёс ясность сразу, посыпаю голову пеплом... crying
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 15:28
              0
              Цитата: Zoldat_A
              Не внёс ясность сразу, посыпаю голову пеплом...

              Да ничего страшного, с кем не бывает
              hi
  • Профайлер
    Профайлер Вчера, 06:43
    +4
    Цитата: carstorm 11
    Случись это у нас вой бы поднялся до небес


    Даyes ,да yes , да yes , чёрт их побери с их "общечеловеческимиценностями"...

    «Узурпация власти»: на Украине отреагировали на решение Зеленского запретить вещание трёх каналов

    Указ Зеленского предписывает введение санкций против трёх телеканалов – NewsOne, 112 Украина и ZIK. В ночь на 3 февраля они прекратили свою работу в общеукраинской эфирной сетке. Блокировка, как сообщается, будет действовать на протяжении пяти лет с возможностью её продления.


    Кто-то,что-то - будет рассказывать о " свободе слова и демократии на Украине" ? "Украине европейской" ?
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 06:47
      +3
      Цитата: Профайлер
      "Украине европейской" ?

      А это демократия по шумерски laughing
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 06:59
        +4
        История повторяется...сперва в виде трагедии,потом фарса...
      2. Профайлер
        Профайлер Вчера, 07:06
        +4
        Цитата: Липчанин
        А это демократия по шумерски

        Было бы смешно, если бы всё не было так ужасно.

        С точки зрения своей специализации я вижу очередное подтверждение укрепления национально-тоталитарной системы в этой стране.

        Судите сами - не так давно всё тот же Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины , что с подачи Зеленского закрыл телеканалы , запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина...
        Естественно, что другие произведения Булгакова, а особо - "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" также под запретом на Украине.

        Так что же ГКТРУ так тронуло в конкретно этих произведениях , и чем начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийник аргументировал запрет на ввоз на Украину книг Акунина ?

        В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века. А все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ


        Касательно книги «Мастер и Маргарита», свои претензии к ней украинские цензоры сформировать не смогли. Однако, по мнению Олийника, "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии Русского мира. Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором".
        Также начальник управления заявил о том, что он сожалеет, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

        СКОРО НА УКРАИНЕ

        1. Липчанин
          Липчанин Вчера, 07:16
          +2
          Цитата: Профайлер
          Также начальник управления заявил о том, что он сожалеет, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

          На днях была информация, что запретили все книги на Русском языке
          1. Профайлер
            Профайлер Вчера, 07:21
            +2
            Цитата: Липчанин
            На днях была информация, что запретили все книги на Русском языке

            Могут пытаться , но в реальном секторе это может получится лишь при переводе украинского алфавита на латиницу, что там также интенсивно предлагается и обсуждается как -
            "мера по противодействию контрпродуктивному влиянию языка страны-агрессора".
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 07:52
          +3
          Цитата: Профайлер
          Касательно книги «Мастер и Маргарита», свои претензии к ней украинские цензоры сформировать не смогли.

          Вспомнился Портос в исполнении Смирнитского
          Дерусь... Просто потому что дерусь!

          Так и на Окраине
          Нельзя... Просто потому что нельзя!!!


          Паноптикум, блин...
          1. Профайлер
            Профайлер Вчера, 08:09
            +1
            Цитата: Zoldat_A
            Паноптикум, блин...


            Выше в комментарии коллега разместил видео,поэтому ограничусь только скрином.

            В оригинале персонажа в исполнении великого Ч.С.Чаплина звали "Хинкель", но более чем уверен , что подобие его, "с вершин " своего " «profession de foi»", президент Украины мог бы воплотить в образ например "ХетьМана"...
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 08:20
              0
              Цитата: Профайлер
              "с вершин " своего " «profession de foi»", президент Украины мог бы воплотить в образ например "ХетьМана"...

              "Хинкельмана"... laughing С учётом пятого пункта...
        3. Егоза
          Егоза Вчера, 09:08
          +4
          Цитата: Профайлер
          Также начальник управления заявил о том, что он сожалеет, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

          Да давно уже нельзя ввозить детективы, (прославление милиции), исторические книги (пропаганда), классическую литературу (нет там Украины, только Малороссия) и т.д. На самом большом рынке Петровка, продавцы если привозят, то "под заказ" по несколько книг, вроде как "для себя"
        4. Фрон Де Беф
          Фрон Де Беф Вчера, 09:36
          +1
          Зачем писать ерунду, вы услышали только отголосок, который раздули сми. Наложили запрет на ввоз книг одного издательства. А купить в Украине книги Булгакова, в том числе и на русском, можно без проблем.
          https://bukva.ua/catalog/browse/535/1/312196
          https://www.yakaboo.ua/ua/master-i-margarita-1767866.html
          https://prom.ua/p1215683014-mihail-bulgakov-master.html?
          1. Serge_
            Serge_ Вчера, 22:11
            0
            Купить новые книги в Украине сейчас ещё та проблема. АСТ,ЭКСМО,ВЕЧЕ и многие другие издательства России находятся под санкциями и ввоз книг этих издательств не возможен.
          2. Serge_
            Serge_ Вчера, 23:03
            0
            Вот полный список людей, которые решают, какие книги украинцам читать, а какие - нет.


            То есть, как видим, среди членов экспертного совета Гостелерадио - люди вполне определенного идеологического спектра. Часть из них - авторы антисемитской литературы, другие - открытые националисты, третьи - "порохоботы".
            На днях чиновник Гостелерадио разразился откровениями о том, на каком основании он запрещает книги, ввозимые из России.

            Как оказалось - украинские цензоры на свое личное усмотрение решают, какие книги - пропаганда, а какие нет. Так, в страну, по сути, запрещено ввозить книги Бориса Акунина - от любых издательств - и некоторые издания культового романа киевлянина Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

            Но не только их.
      3. Hagen
        Hagen Вчера, 08:37
        0
        Цитата: Липчанин
        А это демократия по шумерски

        Зачем обижать ни в чем не повинный, вполне заслуживающий уважения народ? Зеленский, по моему мнению, не то, чтобы нехороший человек, он человек без внутреннего стержня, воли, он конформист, не обладающий волевой способностью противостоять внешнему давлению. На ныне занимаемой должности он профнепригоден. Отсюда и все его беды (да и беды страны в целом). Не думаю, что решение им принято самостоятельно. Он даже решение о собственной отставке принять не в состоянии без санкции извне. И при отсутствии волевых лидерских качеств он не обладал реальной силовой поддержкой. Поэтому он сегодня своей тени боится, и поэтому он сегодня предает всех тех, кто за него голосовал, за него агитировал, составлял ядро команды в процессе выборов. Зеленский - это этакая политическая бибабо (тряпочная перчаточная кукла, надеваемая на руку, в голове которой отверстие для пальца актера). Вся реальная политика на Украине творится у него за спиной и без его управленческой роли. Страны с такой системой управления демократическими не являются по определению. По сути это элементарная колония.
        1. Профайлер
          Профайлер Вчера, 08:50
          +1
          Цитата: Hagen
          Зачем обижать ни в чем не повинный, вполне заслуживающий уважения народ?


          Цитата: Hagen
          По сути это элементарная колония.




          Фактически вы запутались в противоречиях Украины.
          1. Hagen
            Hagen Вчера, 12:24
            0
            Цитата: Профайлер
            Фактически вы запутались в противоречиях Украины.

            Никаких противоречий. Заслуживающий уважение народ - шумеры. Я считаю неверным называть граждан Украины шумерами. Заслугами не вышли. Шумеры родили цивилизацию, граждане
            Украины загоняют цивилизационные достижения в "пещерное" существование, вторую экономику Европы превратили в примитивную колонию. Вы, наверное подумали, что заслуживающим уважение я хотел назвать киевских украинцев? Нет, это ошибка. Если не совсем понятно выразился, то извините.
            1. Липчанин
              Липчанин Вчера, 14:13
              0
              Цитата: Hagen
              . Я считаю неверным называть граждан Украины шумерами.

              это они сказали, что шумеры их предки
              1. Hagen
                Hagen Вчера, 17:24
                0
                Цитата: Липчанин
                это они сказали, что шумеры их предки

                А вы всему верите, что оттуда доносится? Я вот больше на свою голову надеюсь...
                1. Липчанин
                  Липчанин Вчера, 18:00
                  0
                  Цитата: Hagen
                  А вы всему верите, что оттуда доносится?

                  Обязательно верю
                  Ну хочется им быть предками шумеров, пусть будут laughing
                  Да хоть инопланетянами и выкопавшим Чёрное море laughing

        2. Липчанин
          Липчанин Вчера, 14:12
          0
          Цитата: Hagen
          Зачем обижать ни в чем не повинный, вполне заслуживающий уважения народ

          БОльшая часть этого народа упала в моих глазах ниже плинтуса после майдана, ато и Одессы
          1. Hagen
            Hagen Вчера, 17:25
            0
            Цитата: Липчанин
            БОльшая часть этого народа упала в моих глазах ниже плинтуса после майдана, ато и Одессы

            В 12-24 я на это уже написал уточнение...
  • Липчанин
    Липчанин Вчера, 06:41
    +2
    теперь им придётся ограничиваться интернет-трансляциями, «если не запретят и их».

    Запретят и их yes
    Презиклоун в раж вошёл
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 07:58
      +5
      Сергей, hi !
      Цитата: Липчанин
      теперь им придётся ограничиваться интернет-трансляциями, «если не запретят и их».

      Запретят и их yes
      Презиклоун в раж вошёл

      А чего у нас до сих пор "Сватов" показывают? Задолбали ими уже... И ведь не бесплатно, наверняка... "Кварталу 95" и Зе лично как автору сценария и продюсеру до сих пор "оккупантские проклятые рубли" капают? Авторсие права и отчисления пока никто не отменял. Даже наоборот.

      Чо бы не запретить?
      1. Профайлер
        Профайлер Вчера, 08:21
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Чо бы не запретить?


        Вот так ,"Взять и запретить" ?

        https://vesti-ua.turbopages.org/vesti.ua/s/kultura/lipetskaya-ze-fabrika-kak-rossijskij-sts-kupil-ligu-smeha-cherez-shvedov

        Весной на российском телеканале СТС начнет выходить шоу “Лига смеха”(эта программа была придумана и является собственностью студии “Квартал 95” )

        На канале “1+1” (принадлежит И.Коломойскому) она выходит уже шесть лет подряд, и в этом году запланирован очередной сезон.

        Россияне достаточно давно начали присматриваться к этому проекту: еще несколько лет назад на съемки отдельных игр в Киев в качестве зрителей приезжали бывшие кавээнщики, работающие теперь на разных каналах.

        Первым был Сергей Светлаков, который трудился на “Первом канале” и СТС, потом Александр Гудков, один из участников “Вечернего Урганта”, опять же – с “Первого канала”, и Александр Незлобин – бывший резидент Comedy club на ТНТ, а с 2018 года – один из продюсеров СТС.

        Кто и как продал “Лигу смеха” в Россию ?

        По информации Vesti.ua, покупка проекта произошла намного раньше, чем об этом стало известно. Как рассказал один из редакторов КВН, бывший автор и актер команды “Сборная Санкт-Петербурга” Тимофей Куц, он и еще два десятка его коллег уже год трудятся над запуском этого проекта в России. Однако Куц настаивает на том, что ни он, ни другие авторы КВН не являются редакторами российской “Лиги смеха”, они лишь помогают, и приоритетом для них остается высшая лига КВН.

        В пресс-службе “Студии “Квартал 95” сообщили, что продажа происходила не напрямую.

        “Студия “Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Эта компания имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”. У нее есть собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет. За время сотрудничества проекты и сериалы студии были проданы и реализованы в десятках стран по всему миру. С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе знакомить третьи лица с процессом производства контента, в том числе, со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия от “Студии “Квартал 95“.
        1. Avior
          Avior Вчера, 10:17
          0
          Еще с начала февраля на канале Че собираются выпускать украинское Дизель- шоу. smile
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 15:18
            +1
            Цитата: Avior
            Еще с начала февраля на канале Че собираются выпускать украинское Дизель- шоу.

            Я против украинских программ принципиально против ничего не имею. И фильмы киностудии Довженко смотрю до сих пор. У меня вопрос конкретно по сценаристу и продюсеру Зеленскому и его "Кварталу 95".

            Кто жить без "Сватов" не может - найдёт способ посмотреть. Без особых проблем. А на российских телеканалах, считаю, таким "сценаристам" делать нечего.
            1. Avior
              Avior Вчера, 15:32
              +1
              Забавно, но против Сватов на Украине выступают украинские националисты. Он в их глазах пророссийский
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Вчера, 16:07
                +1
                Цитата: Avior
                Забавно, но против Сватов на Украине выступают украинские националисты. Он в их глазах пророссийский

                А он у них идёт на том языке, на котором снят - на русском? Если так - то ничего удивительного. Кстати, хоть там НИ В ОДНОЙ серии нет географической привязки, но ГАИшники там в украинской форме. А если там сериал идёт на мове - то я нациков не понимаю. Где они там нашли российскую пропаганду? Впрочем, нациков умом не понять...

                Сам естественно, "Сватов" не смотрю. Не по политическим или национальным мотивам, нет. Просто задолбал... В каждом рисунке - солнце "Сваты". Мама смотрит. Живёт с нами, иногда ужинаю, а она что-нибудь на кухне возится. Приходится терпеть...
      2. Липчанин
        Липчанин Вчера, 14:16
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Чо бы не запретить?

        Там много чего запретить можно.
        Значит кому то невыгодно
        Ну хоть окраинные "звёзды" эстрады не появляются. Видимр им кислород прикрыли
  • svp67
    svp67 Вчера, 06:42
    +7
    Ну узурпировал...Ну Хетман...И шо? Это ж все из-за "аХрессии Москвы", а так они "белые и деРмократичные"
    1. Липчанин
      Липчанин Вчера, 06:44
      +1
      Цитата: svp67
      Это ж все из-за "аХрессии Москвы"

      Да ещё и "борца с коррупцией" и "жертву новичка" наконец то на радость запада посадили
    2. Mouse
      Mouse Вчера, 08:09
      +3
      Указ Зеленского предписывает введение санкций против трёх телеканалов

      не... а что за полумеры???? закрыть всё тв нафиг!!!! деРмократично, так деРмократично!!!! wassat
  • Alien From
    Alien From Вчера, 06:57
    +1
    Да пёс с ними, меньше гавкать будут.
  • Комментарий был удален.
  • rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 07:12
    +1
    Блокировка, как сообщается, будет действовать на протяжении пяти лет с возможностью её продления
    Не забыли вбить продление блокировки на всякий случай. Так к этому все и шло. Русскоговорящих гнобят, российские каналы запретили давно, а тут еще свои пытаются иногда правду сказать.
    Такое решение станет шоком для международных демократических институтов.
    Каким шоком? Международные "демократические" институты давно себя дискредитировали и внимание если и обращают, то только на Россию. Поэтому такой оптимизм не уместен.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 07:35
    0
    А когда отключали российские каналы,всё всех устраивало а как тоже самое против своих провернули,так сразу плач ярославны начался. Кривда она такая.
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 07:36
    +3
    У "Оппозиционной платформы — За жизнь" сейчас самый большой рейтинг на Украине, даже в западных областях, поэтому у "ручного клоуна Коломойского" началась паника.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 07:36
    +4
    Чубатым уже российских каналов, мало. Они уже друг-друга за чубы таскать начали. Все как всегда. Ничего не меняется в этой резервации. И так, 300 лет.
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 07:50
    +2
    В Киеве говорят о том, что решение президента страны носит откровенно политический характер и связано с политическими взглядами владельцев этих телевизионных площадок с их крупной аудиторией
    Да "нормально всё", полная демократия! Торжество прям татарам!
  • APASUS
    APASUS Вчера, 09:03
    +2
    Зеленский потихоньку переходит грань клоуна и превращается в Императора ..............
  • Светлан
    Светлан Вчера, 09:09
    +1
    Под шумок с навальным закрыл. Нормально так ))
  • север 2
    север 2 Вчера, 09:12
    +3
    Не надо думать , что эти так сказать оппозиционные каналы когда не будь признали Крым территорией России или из этих каналов кто ни будь сказал , что планы вступления Украины в НАТО есть преступление против России . А что , может быт Бандеру на этих каналах
    назвали бандитом и фашистом и нынешних бандеровцем наследниками фашизма ? Ни черта . На этих теле . каналах все главные враждебности Украинского государства , как токового в общем и целом, не озвучены и не признаны до сих пор . А как эти теле.каналы освещали открытие Крымского моста ? Что , может они радовались , что для Крыма и для России это подарок и выгода ,а людям удобство и безопасность ? . Ни черта , что то там не внятно промычали и всё ... Так что России должно быт всё равно , что такие внутренние Украинские теле . каналы на Украине закрывает . А вот то, что позавчера 1 канал в Латвии закрыли кабельную трансляцию основных российских теле . каналов , включая ОРТ и НТВ , в добавок ещё раньше запрещённым РТР и Россия 24 ,закрыли в Латвии ,это России не должно бать всё равно , потому что эти каналы вещали правду об мире и об России , в том числе и правду об Крыме и об этой Украине тоже. А была ли статья на ВО , об позавчера Латвией прекращении трансляции Российских теле. каналов...
  • Avior
    Avior Вчера, 09:18
    +1
    Блокированы каналы Медведчука
  • Ros 56
    Ros 56 Вчера, 09:43
    +1
    Вот как клоун разошелся, что-то я такого нигде не припомню. Запасаемся попкорном и ждем, видимо год результативный будет.
  • dgonni
    dgonni Вчера, 10:00
    +4
    Очень неоднозначное решение. Хотя данные каналы реально несли всякую чушь и занимались вбросом заведомо неправдивых новостей. Но блокировка без решения суда, для команды Зеленского ещё аукнется.
    Хотя ребят из ОПЗЖ где то на пол годика из повестки дня и выбьют.
    Как мне представляется где то зацепили Зелю за личное. Ну и рейтинги как бы говорят что электорат зелёных убегает к ОПЗЖ.
    В общем в раде голосуют за бизнеса совместно, а в борьбе за электорат все средства хороши.
    П.С. Профукать 50+ процентов поддержки по факту за 1,5 года это также нужно уметь !
    1. Димид
      Димид Вчера, 11:52
      -1
      Да все здесь просто,Козак спалился на контробасе угля из ЛДНР ,а так как он являлся формальным владельцем каналов, самолётов и параходов, отсюда и все" танцы''.
      Короче сам подставился и теперь пытается все перевести в политическую плоскость
    2. iouris
      iouris Вчера, 13:07
      -2
      Цитата: dgonni
      данные каналы реально несли всякую чушь и занимались вбросом заведомо неправдивых новостей

      Это кто доказал?
  • iouris
    iouris Вчера, 12:32
    0
    Вот - единственный положительный пример.
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 13:40
    0
    Цитата: carstorm 11
    Любопытно что это из рядо вор событие осветят в демократической Европе)))) пальчиком то хоть погрозят?) Случись это у нас вой бы поднялся до небес)))

    Вряд ли, закрытие каналов "дерьмакратическим" путём - это и есть проявление покорности воле заокеанского "хозяина".
  • svoit
    svoit Вчера, 13:55
    +1
    Цитата: evgen1221
    А когда отключали российские каналы,всё всех устраивало

    Это вполне устраивало и Россию, по крайней мере топливо для танков меньше поставлять не стали.
  • Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 14:13
    0
    Да ничего он не решил!Говорящяя голова-Петрушка, с рукой в опе!
  • tros
    tros Вчера, 14:24
    0
    Да нормально все ! Давай, Вова , жги дальше !
  • yfast
    yfast Вчера, 14:31
    0
    Интересно, прогнутся каналы или нет?
  • Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 14:49
    +1
    Свобода слова на Украине? Как можно нступить на не сущесивующее?
  • Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 14:50
    0
    Результатом станет увеличение просмотров российских СМИ через интернет и спутник.
  • Слава Беркуту
    Слава Беркуту Вчера, 15:59
    +2
    Я думаю, что надо ввести против Украины санкции - закрыть Дождик и Эху Мацы laughing
  • леонидыч
    леонидыч Вчера, 20:03
    0
    Поступила команда от хозяев из за океана вот и всё. И никаких протестов не будет ну может кто и вякнет, но это вряд ли. Хозяева дали добро и холоп сразу выполнил их волю.
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 20:15
    0
    Цитата: nsm1
    Цитата: krot
    Им не нужна сильная Россия с достойным уровнем жизни граждан.
    Достойный уровень и российским властям не нужен.
    Цитата: krot
    Поэтому и санкции, чтобы наш уровень жизни снизить!
    Они же не действуют!
    Или Вы телевизор не смотрите?!!

    бежи уже))) там твоему вождю 2,8 уже нарисовали
  • Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Вчера, 22:51
    0
    Даёшь рунет вместо дерьма,главное/нужное это тех.информация
    А xoxляндия.., иди она в опу,вместе с кловуном и стадом lol
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 23:46
    0
    Цитата: Димид
    Да все здесь просто,Козак спалился на контробасе угля из ЛДНР ,а так как он являлся формальным владельцем каналов, самолётов и параходов, отсюда и все" танцы''.
    Короче сам подставился и теперь пытается все перевести в политическую плоскость

    я прям балдею как ваше с"р"анное цеевропейство гнут)))))) так и надо вас "нерабов" демократии учить)))))) то есть вся эта видеопомойка 95 квартал и КО это не заработок у агрессора....рошенки порошенки и налоги в бюджет РФ это не предательство.......давай давай....только рот не открывай широко в теме "а ля навальный"