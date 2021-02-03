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В России создан композитный кессон крыла для перспективного самолёта малой авиации

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В России создан композитный кессон крыла для перспективного самолёта малой авиации

Стало известно о создании в России полимерного демонстратора силовой конструкции крыла для 9-местного самолёта малой авиации.


Конструированием и созданием такого демонстратора для перспективного средства авиации занимались специалисты ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) по госконтракту с Минпромторгом РФ. Отмечено, что соисполнителем выступил НИИ авиации им.С.Чаплыгина.

Работы проводились в рамках программы, которая обозначается шифром «МА 19-20». Одной из основных задач при проведении работ была задача по оценке возможности импортозамещения материалов, необходимых для успешной реализации проекта.

Пресс-служба ЦАГИ сообщается, что для этих целей изготовили свыше 400 различных образцов (включая конструктивно-подобные) для получения оперативной информации о прочностных характеристиках. Как отмечено, в итоге пришли к выводу, что произведённые в России материалы по основным своим параметрам не уступают импортным.

В ЦАГИ добавляют, что полученные данные о прочности образцов и легли в основу разработки конструкции, которая включает лонжероны, нервюры и трехслойные панели обшивки.

Лонжероны в итоге изготовили на базе Сибирского НИИА в автоклавном формовании, а стальные элементы конструкции – непосредственно в ЦАГИ с применением технологии вакуумного формования.

По словам начальника конструкторско-производственного отдела Юрия Евдокимова, при изготовлении демонстратора силовой конструкции крыла самолёта малой авиации из отечественных композиционных материалов были применены такие новые решения, как использование метода вакуумной инфузии при изготовлении панели кессона (ее размах составляет порядка 5 м, хорда — около 1 м). Эта панель представляет собой интегральную трехслойную обшивку.

В текущем году изготовленная конструкция крыла пройдёт прочностные испытаний, чтобы в итоге подтвердилась правильность использованных технологических решений.
Использованы фотографии:
ЦАГИ
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68 комментариев
Информация
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Вчера, 07:06
    -7
    красиво ,что сказать... морскую сперва оживите,самолёты ПЛО как воздух нужны.
    1. bar
      bar Вчера, 09:41
      +4
      Вот всё бросить, и ждать ПЛО? Параллельно работать вообще не вариант? А может всё таки попробовать? what
      1. роман66
        роман66 Вчера, 09:58
        +1
        аналоги Ан-2 важнее
  2. SAG
    SAG Вчера, 07:06
    +10
    +1 позитивная новость,для бодрого дня good
    1. yehat2
      yehat2 Вчера, 09:40
      +12
      Цитата: SAG
      +1 позитивная новость,для бодрого дня

      малой авиации нужно не крыло - это дело 10-е, а нужен недорогой экономичный двигатель.
      пока его не будет - хоть чудеса с крыльями твори, авиации не будет.
      Второй момент - это импортная авионика. Она тоже значительно удорожает машину.
      И последний момент - цены на топливо и льготы для малой авиации. Сейчас малая авиация - самый НЕВЫГОДНЫЙ по финансовым условиям вид транспортной авиации. Почитайте, сколько стоит просто встать в аэропорт и как это вообще можно окупить.
      Далее, разрешение на вылет. Вы никогда не уверены, что его получите вовремя.
      И это далеко не все проблемы, так что позитив от новости чисто номинальный.
      1. Souchastnik
        Souchastnik Вчера, 10:12
        +3
        так что позитив от новости чисто номинальный

        Позволю не согласиться. Если образно, то отсутствие денег на черную икру не говорит о том, что надо отказаться от черного хлеба.
        А по существу: проведение исследований - это необходимое условие для развития авиации, да и для любой сферы деятельности. Облегчение конструкции позволит применять и менее эффективные имеющиеся двигатели.
        1. yehat2
          yehat2 Вчера, 10:24
          +9
          новые мелкосерийные технологии - это всегда дорого
          а у нас малая авиация и так страдает от очень больших издержек
          и я не согласен с вами, что малая авиация - для олигархов.
          Есть куча других стран, где самолет - это на уровне автофургона. Так же доступно.
      2. Intruder
        Intruder Вчера, 12:23
        +3
        малой авиации нужно не крыло - это дело 10-е, а нужен недорогой экономичный двигатель.
        вот и правда, пока с этим туго и как-то подозрительно глухо, как и для БПЛА впрочем!? recourse
        Второй момент - это импортная авионика.
        а тут вообще засада, особенно в области микроэлектронных компонентов, когда их легко определить, (при желании) как продукцию двойного назначения и перекрыть поставки "из-за столбика"...
        И последний момент - цены на топливо и льготы для малой авиации.
        лучше частной авиации, но и с этим "затык" в нормативно-законодательной сфере, а стоимость на авиационные типы топлива, при отсутствии рынка сбыта в частной авиации, всегда будет монопольно-высокой!
        Увы и ах... no
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 07:14
    +1
    Насколько такое крыло дороже алюминиевого? Нашёл цену алюминия в 3 дол. за кг, а композита для Боинг-787 в 400 д. за кг. Особо аэродинамические и прочие характеристики неважны , просто интересно примерное ценообразование.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 07:31
      +15
      Цитата: Владимир_2У
      Насколько такое крыло дороже алюминиевого?

      Правильно считать стоимость всего цикла.
      Не только изготовление, но и эксплуатация.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Вчера, 18:20
        -1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Цитата: Владимир_2У
        Насколько такое крыло дороже алюминиевого?

        Правильно считать стоимость всего цикла.
        Не только изготовление, но и эксплуатация.


        И посмотрите еще на разницу в качестве эксплуатации и обслуживания.
        Если аэробус современный - это топовый новейший автобус, то мизерный самолет - это телега.
        И он обязан быть телегой.
        Что бы в любом курумане - его смог починить Дядя Федор.
        А Дед Мазай, мог ему заплатку повесить.

        Просто надо тупо повторять опыт Цессны, Бичкрафта.
        Тех, у кого сотни тысяч самолетов гоняют по Аляске, Канаде, Штатам, Южным и Средним Америкам.
        С сопоставимым уровнем обслуживания и ремонтопригодности.

        Чем это композитное крыло чинить будут при падении елки с сучками на плоскость?
        И так во всем.
    2. nsm1
      nsm1 Вчера, 07:45
      +7
      В своё время импортное долото было дороже нашего в 10 раз, при стойкости в 1,5 раза большей.
      Но за счёт сокращения числа спуско-подъёмных операций в результате получалась значительная экономия.

      И считать цену конструкции исходя только из стоимости материала странная идея вообще-то.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 08:11
        -1
        Цитата: nsm1
        И считать цену конструкции исходя только из стоимости материала странная идея вообще-то.
        Параметр стоимость/эффективность не от скуки придумали. Меня именно цена интересует.
        1. Hagen
          Hagen Вчера, 08:59
          +2
          Цитата: Владимир_2У
          Меня именно цена интересует.

          Цена - функция живая. То, что сегодня может быть непомерно дорого, завтра после обкатки соответствующих сопутствующих технологий, может кратно подешеветь и стать вполне конкурентной и неотъемлемой частью конструктива, и не только в авиации.
        2. Souchastnik
          Souchastnik Вчера, 10:26
          +4
          Меня именно цена интересует.

          Вам уже выше сказали, что стоимость кг алюминия не показывает всю картину. Многое зависит от технологий изготовления образца: литьё, фрезеровка и т.п. Кроме того важно - делаешь ты одну деталь в единственном экземпляре (с помощью надфиля и наждачки), или 10 000 деталей (на роботизированном конвейере).
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 10:33
            -1
            Цитата: Souchastnik
            Вам уже выше сказали, что стоимость кг алюминия не показывает всю картину.
            Я вам больше скажу, даже без каких либо операций лист, уголок или плита одного и того же материала по цене за кг. разные будут. По композиту есть что сказать?
      2. Hagen
        Hagen Вчера, 09:13
        -1
        Цитата: nsm1
        Но за счёт сокращения числа спуско-подъёмных операций в результате получалась значительная экономия.

        Если не секрет, какое месторождение ковыряете?
    3. Ка-52
      Ка-52 Вчера, 08:05
      +3
      Насколько такое крыло дороже алюминиевого?

      при чем тут цена? Основная цель применения композита - снизить удельный вес конструкции. Вес это самый серьезный дамоклов меч конструкторов со времен еропланов. Вес это ограничение по эксплуатационным характеристикам, которые приходится парировать мощностью силовой установки, увеличением объема топливных баков, размерностью плоскостей и тд.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 08:09
        -5
        Цитата: Ка-52
        при чем тут цена? Основная цель применения композита - снизить удельный вес конструкции.
        Не надо прописные истины про вес, мне интересна именно цена за кг композита.
        1. bar
          bar Вчера, 09:45
          +4
          Не надо прописные истины про вес, мне интересна именно цена за кг композита.

          Интересует цена именно на стадии НИР? И именно в валюте? Подождать до хотя бы мелкосерийного производства и из отечественных компонентов в рублях не вариант?
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 10:02
            -3
            Цитата: bar
            Интересует цена именно на стадии НИР? И именно в валюте? Подождать до хотя бы мелкосерийного производства и из отечественных компонентов в рублях не вариант?

            Если вы такой весь умный, то приведите стоимость чёрного крыла ЛЮБОГО серийного самолёта с указанием веса.
            1. bar
              bar Вчера, 10:10
              +2
              Я по крайней мере не пытаюсь изобразить из себя умного. И привести стоимость композитного крыла серийного российского самолёта точно не смогу по причине отсутствия такового. Предлагаю тоже не умничать и не бежать впереди паровоза, а хотя бы дождаться выхода в серию МС-21. А там посмотрим. В любом случае НИОКР должен продолжаться. А считать стоимость образцов в руб/кг, произведённых в его рамках, просто глупо. Там основные затраты в мозгах, а не в килограммах.
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Вчера, 10:17
                -3
                Цитата: bar
                Я по крайней мере не пытаюсь изобразить из себя умного.
                Я поинтересовался, а вы вместо ответа начали именно умничать.
                Цитата: bar
                Интересует цена именно на стадии НИР? И именно в валюте? Подождать до хотя бы мелкосерийного производства и из отечественных компонентов в рублях не вариант?
                И речь идёт о ЛЮБОМ самолёте, не обязательно отечественном. Ещё раз, персонально для вас, 400 юсд за кг указан некий композит для 787.
                1. bar
                  bar Вчера, 10:25
                  +1
                  Цитата: Владимир_2У
                  Ещё раз, персонально для вас, 400 юсд за кг указан некий композит для 787.

                  Большое спасибо, но не стоило беспокоиться. Мне это цифра совсем ни к чему, да и не говорит она ни о чём, абсолютно. Боинг не торгует этими крыльями и не делает их на заказ. Возможно, это его внутренние цены, по его внутренней бухгалтерии, не имеющие никакого рыночного смысла.
        2. Ros 56
          Ros 56 Вчера, 10:01
          +4
          Вообще-то композиты разные бывают. Ваш вопрос скорее напоминает - сколько стоит кг. еды.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Вчера, 10:05
            -4
            Цитата: Ros 56
            Вообще-то композиты разные бывают. Ваш вопрос скорее напоминает - сколько стоит кг. еды.
            Речь о композите для крыла, так конкретнее? Есть что сказать конкретно, или из любви к искусству умничаете?
            1. Ros 56
              Ros 56 Вчера, 10:10
              +6
              Там тоже применяют разные сочетания материалов, и углеткань, и стеклоткань, и кевлар, и бороволокно, как на тех же лопастях вертолетов. hi
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Вчера, 10:13
                -4
                Цитата: Ros 56
                Там тоже применяют разные сочетания материалов, и углеткань, и стеклоткань, и кевлар, и бороволокно, как на тех же лопастях вертолетов
                Ну тогда усреднённую цену приведите, вот по 787 цена некоего композита указана, не исключено что и усреднённого.
                1. Ros 56
                  Ros 56 Вчера, 10:22
                  +3
                  А я откуда знаю, мы с этими материалами еще в прошлом веке работали в 80-х годах. Вообще не понимаю, почему их за новинки выдают. Просто так широко не использовали, это да. Даже судомоделисты использовали стеклоткань для корпусов кораблей еще в 70-х годах.
            2. Roman 57 rus
              Roman 57 rus Вчера, 11:44
              +3
              Углеволокно+ компаунд 6000 р за кг.
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Вчера, 11:46
                +1
                Цитата: Roman 57 rus
                Углеволокно+ компаунд 6000 р за кг.

                Единственный пока конкретный коммент. Спасибо.
              2. Intruder
                Intruder Вчера, 12:30
                +3
                многослойная фанера и перкаль, с лаковым покрытием чистая "зеленная" органика (до кучи и дешевую эпоксидную смолу можно использовать в ремонте...,между прочим на ИЛ-2, так клеяли хвостовое оперение...) и композитом является и дешевле углеродного волокна !? Предки через Атлантику на подобных материалах летали и в Африке тоже, кстати и две мировых прошли... sad
              3. Minus
                Minus Вчера, 19:41
                0
                Сейчас специально кучу сайтов просмотрел. Ткань карбоновую для ремонтных целей в среднем продают от 1500 до2500 рублей за квадратный метр. Расход связующего 2 кг на квадратный метр. Стоимость эпоксидки в среднем пусть будет 500 рублей. Получаем 2500- 3500 за примерно 2,2 кг изделия не считая стоимости работы. Материалы конечно бытового применения, но явно на 6000 за кг не вытягивают. И ещё это цены мелкооптовых торгоцев....Стоимость готового изделия в любом случае будет определяться по другому. И жадность производителя имеет не последнее значение. Уже писал как-то про оборудование и запчасти включенные например в морской регистр. В регистре стоимость может быть в десятки раз дороже. Примеры сейчас приводить не буду. Или например различные датчики в машинах. Производит одна фирма одни и те же датчики. Абсолютно идентичные. Но например Митсубиси наклеили на датчик свою наклейку. Цена выросла на данную запчасть в среднем в два раза. Вернее даже не сами наклеили,а производитель .
      2. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Вчера, 08:17
        +3
        Цитата: Ка-52
        Основная цель применения композита - снизить удельный вес конструкции.
        Опять а насколько это будет оправдано для самолета малой авиации. Вон ТВС 2ДТС оказался не востребован из за большой цены.
        1. Ка-52
          Ка-52 Вчера, 08:27
          0
          Опять а насколько это будет оправдано для самолета малой авиации.

          не факт. Для бигфутов и для военных самолетов к крылу предъявляются совершенно другие требования и ограничения. Например по упругим характеристикам. Что в конечном итоге влияет и на технологию и тем более на цену ГИ
    4. Пеханик
      Пеханик Вчера, 08:10
      +1
      композит легче , экономия будет на топливе при эксплуатации
    5. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:18
      +3
      Нашёл цену алюминия в 3 дол. за кг, а композита для Боинг-787 в 400 д. за кг.
      Так то для Боинга!!! wassat Для ф-35 наверное по 4000 продают tongue
      А так пока дороже люминя, но чем больше тем дешевле. Да и это именно о конструкции. Сам материал наши давненько выпускают.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 08:19
        -5
        Цитата: НДР-791
        А так пока дороже люминя, но чем больше тем дешевле. Да и это именно о конструкции. Сам материал наши давненько выпускают.
        Так в статье и напишу! laughing
        1. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 08:21
          +3
          Так в статье и напишу!
          Не забудьте выделить что высокая цена это не о материале, а именно о конструкции
    6. APASUS
      APASUS Вчера, 08:58
      +3
      Цитата: Владимир_2У
      Насколько такое крыло дороже алюминиевого? Нашёл цену алюминия в 3 дол. за кг, а композита для Боинг-787 в 400 д. за кг.

      Крыло для Боинг-787 является сложнейшим механизмом,цена скорее показывает общую стоимость за кг готового изделия .
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 09:09
        -3
        Цитата: APASUS
        Крыло для Боинг-787 является сложнейшим механизмом,цена скорее показывает общую стоимость за кг готового изделия .
        Т.е. если бы крыло было чисто алюминиевым то стоило 3 д. за кг? Я эти цены видел в одном предложении без всякого "цена за килограмм крыла".
    7. Сергей Валов
      Сергей Валов Вчера, 09:08
      +3
      « Насколько такое крыло дороже алюминиевого?» - на этот вопрос однозначного ответа не существует в принципе, от серии зависит, причём цена может отличаться в разы.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 10:07
        -4
        Цитата: Сергей Валов
        на этот вопрос однозначного ответа не существует в принципе, от серии зависит, причём цена может отличаться в разы.
        А мне примерный ответ нужен, хотя бы. Примерная стоимость при прочих равных.
  4. nsm1
    nsm1 Вчера, 07:46
    -1
    Подробностей мало, поверхностно описано.
    1. krot
      krot Вчера, 08:36
      -6
      Цитата: nsm1
      Подробностей мало, поверхностно описано.

      Сюда то что залез? Эта ветка не для шумеров) Мало ему написали.Остальное не для таких как ты. Ты же говорил наша страна ничего нового не делает..))) И все пропало, санкции тебе мешают.. Как плохому танцору laughing
      Чьи слова были про санкции?
      Нееет - смотрите телевизор лучше!
      Они вообще никак не действуют!
      Нисколько не мешают России добиваться новых побед.
      1. nsm1
        nsm1 Вчера, 09:11
        -1
        По существу что-то есть?
        А про санкции всё верно, они пока точечные и влияют значительно в узких областях, потому Ваши отмазки не катят.
        Но здесь это не по теме.
        1. krot
          krot Вчера, 09:15
          -4
          они пока точечные и влияют значительно в узких областях

          Будешь радоваться, если санкции станут не точечными? laughing
          Чтобы всем было плохо в России, за это болеешь?
          1. nsm1
            nsm1 Вчера, 09:19
            0
            Нет, мне то чего радоватся?
            Вот Вас и ваших соплеменников укропов это точно обрадует!
            1. krot
              krot Вчера, 09:21
              -5
              Цитата: nsm1
              Нет, мне то чего радоватся?
              Вот Вас и ваших соплеменников укропов это точно обрадует!

              Я думаю по вашим комментариям понятно, чьи соплеменники укропы laughing
              А радуешься ты всегда, видно по твоим комментариям, везде, где есть плохое слово о нашей стране..
              И санкции ваши желанные, лично меня они никак не трогают, думаю как и большинство россиян.
              1. nsm1
                nsm1 Вчера, 09:23
                -1
                Тут трудно не понять, все же знают кто громче всех кричит держи шумера и есть шумер!
                1. krot
                  krot Вчера, 09:31
                  -5
                  Цитата: nsm1
                  Тут трудно не понять, все же знают кто громче всех кричит держи шумера и есть шумер!

                  Старый баян.. laughing И логика тоже из детского сада. Нового ничего не придумаете? laughing
                  И к стати, "громче всех"- это именно вы, т.к. тут не слышно звука, к сожалению. Но за то видно многое))))
                  1. nsm1
                    nsm1 Вчера, 09:37
                    -1
                    Старая истина не перестала быть точно так же верной, как и раньше!
                    1. Комментарий был удален.
                      1. nsm1
                        nsm1 Вчера, 09:46
                        -2
                        Так не прислали пока из шумеростана!
                        Где взять?
                        Свою не одолжите?
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:25
    +6
    Направление работ говорит о том, что дефицита углеволокна не предвидится. Санкции подтолкнули российское производство. Углеволокна. Ну и препрегов на его основе.
  6. Гардамир
    Гардамир Вчера, 08:38
    +4
    Урря конечно, но неужто в России ещё существует малая авиация. Есть конечно самолётики у тех, у кого для нас денег нет, так это лёгкая авиация.
    Помню как мы студенты из Сочи до Красной Поляны добирались на вертолёте. А теперь для кого эта новость?
    1. Ка-52
      Ка-52 Вчера, 12:05
      0
      Есть конечно самолётики у тех, у кого для нас денег нет, так это лёгкая авиация.

      и чем в вашей альтернативной вселенной "легкая" отличается от "малой"?
  7. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 08:44
    +2
    Короче рапортовали об введении наконец то в строй новой(скорее закупленной линии), Щасья то сколько. И что появится малая авиация?,сомневаюсь.В единичных образцах для парадов и галочки да,Массово-не для этого строй существует.Вот если бы телепорт придумали по моментальному перекачиванию добытых ресурсов за границу то да, массово бы внедрили. Об малой авиации можно говорить только когда она массовая, а единичная это просто смешно.А есть ли у нас условия для массовой авиации?,скорее не чем да. Ну и всё на продажу наше всё конечно.
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 09:12
      -1
      Как там у китайцев, не точно: "Путь в тысячу ли начинается с первого шага"
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 09:24
        -1
        Как там у китайцев-своровал пулю? А у нас-на повышение-еще вопросы об светлом завтра будут?
    2. Strannik96
      Strannik96 Вчера, 12:16
      -1
      Читайте внимательно - говорится в целом о программе и конктретной задаче. Откуда стало известно об условиях для массовой авиации? Поменьше питайте себя ненужной инфо, будтье здоровы
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 13:32
        +1
        Ну если это делают не для массовой по вашим словам авиации а следовательно для единичной(то где я тогда не прав по вашему), и нафига тогда завод для единиц техники( проще сесну готовую купить.
        1. Strannik96
          Strannik96 Вчера, 14:22
          0
          Проще и здоровее пешком ходить
  8. Alex013
    Alex013 Вчера, 08:49
    -1
    Новость хорошая, главное чтобы до логического завершения всё довели. До производства техники.
  9. prior
    prior Вчера, 09:52
    +2
    Мечтать это конечно здорово.
    Как по мне, так лучше через три года менять "Жигули", чем всю жизнь мечтать о "Роллс-Ройсе".
    Ну, сделали один СУ-57, а случись чего, воевать придётся на СУ-27 и его модернизированных версиях.
  10. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 09:54
    +3
    Штука конечно хорошая, прочная и легкая, но дорогая и не ремонтнопригодная. Так что считать надо, и количество самолетов, и их загрузку. Поживем, увидим, как оно обернется.
  11. yehat2
    yehat2 Вчера, 10:31
    +1
    Цитата: Владимир_2У
    просто интересно примерное ценообразование.

    композиты обычно не связаны с дорогими исходными материалами и менее энергоемки, чем металлы.
    часто значительная часть крыла вообще из углерода и подобных элементов, которые в избытке есть везде, так что потенциал себестоимости ресурсов, как правило, отличный.
    Вопрос только в цене оборудования, исследований, персонала и самого изготовления и иногда в очень дорогих компонентах, которые по идее можно заменить, но этого не произошло.
    Еще один момент - это узкая специализация. Композиты переплавить на другое не получится, они обычно создаются необратимо и со списанием превращаются просто в мусор.
  12. tros
    tros Вчера, 11:57
    +4
    Всё это хорошо и весело , но , если мы всерьез намерены поднять малую авиацию - вопрос один и главный - ДВИГАТЕЛЬ . И не просто движок , а комплекс , модульный ( как подход к изготовлению ПД-14 ). Всегда планеры в России - не проблема и всегда ( не только в авиации, но и во всех отраслях) мы категорически отстаем в двигателях ( как в свое время нам говорил один препод на кафедре АД - "кельвинов на 300-400" ) . Исключение - ракетные двигатели ...
  13. MaxWRX
    MaxWRX Вчера, 13:17
    +2
    Вообще я читал, что от черного крыла отказались во всем мире в малой и даже средней (размерность суперджета) потому как очень дорого в изготовлении, а вес который экономит(в т.ч. экономия на топливе) не перекрывает всех затрат. А для больших самолетов (уровня МС-21 и больше) такое крыло обязательно.
    Поэтому либо прорыв в технологии/кардинальное уменьшение себестоимости по какой-либо из множества причин, либо для тяжелых беспилотников для военных под мифом разработки гражданской авиации (чтобы поставляли оборудование, материал и т.д.)