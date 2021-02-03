В России создан композитный кессон крыла для перспективного самолёта малой авиации

Стало известно о создании в России полимерного демонстратора силовой конструкции крыла для 9-местного самолёта малой авиации.
Конструированием и созданием такого демонстратора для перспективного средства авиации занимались специалисты ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) по госконтракту с Минпромторгом РФ. Отмечено, что соисполнителем выступил НИИ авиации им.С.Чаплыгина.
Работы проводились в рамках программы, которая обозначается шифром «МА 19-20». Одной из основных задач при проведении работ была задача по оценке возможности импортозамещения материалов, необходимых для успешной реализации проекта.
Пресс-служба ЦАГИ сообщается, что для этих целей изготовили свыше 400 различных образцов (включая конструктивно-подобные) для получения оперативной информации о прочностных характеристиках. Как отмечено, в итоге пришли к выводу, что произведённые в России материалы по основным своим параметрам не уступают импортным.
В ЦАГИ добавляют, что полученные данные о прочности образцов и легли в основу разработки конструкции, которая включает лонжероны, нервюры и трехслойные панели обшивки.
Лонжероны в итоге изготовили на базе Сибирского НИИА в автоклавном формовании, а стальные элементы конструкции – непосредственно в ЦАГИ с применением технологии вакуумного формования.
По словам начальника конструкторско-производственного отдела Юрия Евдокимова, при изготовлении демонстратора силовой конструкции крыла самолёта малой авиации из отечественных композиционных материалов были применены такие новые решения, как использование метода вакуумной инфузии при изготовлении панели кессона (ее размах составляет порядка 5 м, хорда — около 1 м). Эта панель представляет собой интегральную трехслойную обшивку.
В текущем году изготовленная конструкция крыла пройдёт прочностные испытаний, чтобы в итоге подтвердилась правильность использованных технологических решений.