Американская пресса: «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире»

Военно-воздушные силы США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии во время учений Red Flag сумели "сломать" сеть противовоздушной обороны потенциального противника. Основную "работу" проделал F-35, говорится в статье Popular Mechanics, посвященной американскому истребителю пятого поколения.
Издание описало ход учений, в которых принимали участие как истребители четвертого поколения F-16, F-15 и Typhoon, так и пятого - F-22 и F-35. Действия авиации трех стран координировал самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS).
В ходе маневров истребители четвертого поколения выполняли основную роль, а F-35 вел скрытое наблюдение. Противника изображали американские самолеты в российской раскраске.
(...) истребители противника в раскраске российских Су-30 начали приближаться
- пишет издание.
Какие действия предпринимали самолеты издание не сообщает, но подчеркивает, что в итоге победу одержали самолеты коалиции, а основную роль в этом сыграл истребитель F-35, сумевший преодолеть передовую систему ПВО, под которой понимается российская, если судить по раскраске "противника".
В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16
- добавляет издание.
Автор статьи напоминает, что основным преимуществом F-35 являются вычислительные мощности, а не скорость и вооружение. На сегодняшний день основные проблемы с истребителем пятого поколения связаны с его высокой стоимостью и программным обеспечением, но со временем это все будет исправлено.