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Американская пресса: «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире»

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Американская пресса: «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире»

Военно-воздушные силы США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии во время учений Red Flag сумели "сломать" сеть противовоздушной обороны потенциального противника. Основную "работу" проделал F-35, говорится в статье Popular Mechanics, посвященной американскому истребителю пятого поколения.


Издание описало ход учений, в которых принимали участие как истребители четвертого поколения F-16, F-15 и Typhoon, так и пятого - F-22 и F-35. Действия авиации трех стран координировал самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS).

В ходе маневров истребители четвертого поколения выполняли основную роль, а F-35 вел скрытое наблюдение. Противника изображали американские самолеты в российской раскраске.

(...) истребители противника в раскраске российских Су-30 начали приближаться

- пишет издание.

Какие действия предпринимали самолеты издание не сообщает, но подчеркивает, что в итоге победу одержали самолеты коалиции, а основную роль в этом сыграл истребитель F-35, сумевший преодолеть передовую систему ПВО, под которой понимается российская, если судить по раскраске "противника".

В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16

- добавляет издание.

Автор статьи напоминает, что основным преимуществом F-35 являются вычислительные мощности, а не скорость и вооружение. На сегодняшний день основные проблемы с истребителем пятого поколения связаны с его высокой стоимостью и программным обеспечением, но со временем это все будет исправлено.
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111 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Вчера, 08:37
    +71
    Так и не понял... чью систему ПВО они преодолели? Свою???
    1. Victor_B
      Victor_B Вчера, 08:38
      +38
      Цитата: Охотовед 2
      чью систему ПВО они преодолели? Свою???

      Так других у них нету...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 08:54
        +35
        систему ПВО, под которой понимается российская, если судить по раскраске "противника".

        Круто ! Покрасили свои самолеты и мужественно их победили ! fellow
        1. роман66
          роман66 Вчера, 09:22
          +25
          раскрашенные - для них самые страшные..
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 11:03
            +11
            Цитата: роман66
            раскрашенные - для них самые страшные..

            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 22:45
              +2
              Я не понял.
              Они на учениях использовали СВОЮ "самую передовую" систему ПВО.
              Сумели её взломать.
              И ХВАСТАЮТСЯ ЭТИМ ...
              fool
              1. Умник
                Умник Сегодня, 05:51
                0
                Что непонятно? Использовали вычислительную мощность ф35 и переиграли пво в тетрис
        2. фигвам
          фигвам Вчера, 09:29
          +15
          Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 11:06
            +17
            Цитата: фигвам
            Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.

            Я бы удивился, если бы они на СВОИХ учениях "российские" самолёты не победили. До Г.К.Жукова, который в оперативно-штабной игре в январе 1941-го, играя за "западных", раздолбал генерала Павлова, играющего за "наших", им далеко. Что они могут сказать миру, если даже себе врут?

            Война показала, что в первой игре, где был разыгран реальный сценарий, Жуков был прав и всё случилось так, как он действовал. А вот во второй игре, "восточные" применив то, что сейчас в компьютерных играх и тяжёлой атлетике называется "читинг", таки выиграли. Вот по второму сценарию американцы сейчас и "играют". Зато как самооценку поднимает...

            Кстати, Жуков в первой игре играл за "западных" и вёл наступательные бои, выиграл и получил от Сталина "по фуражке". А ко второй игре, где Жуков играл "восточными" и вёл опять же "наступательные бои на территории противника" силами шести кавалерийских ( laughing !) дивизий - претензий не возникло. Война, как я сказал выше, подтвердила правильность первого сценария, за что с Жукова была снята опала, а генерал Павлов, "противник" Жукова в обоих играх и реально командовавший войсками по второму сценарию, через месяц после начала войны был расстрелян.
            В случае реальной войны - американцы расстреляют командующего такими учениями?
            1. yehat2
              yehat2 Вчера, 11:24
              +14
              До Г.К.Жукова, который в оперативно-штабной игре в январе 1941-го, играя за "западных", раздолбал генерала Павлова

              это не совсем так. Жуков на учениях сделал вид, что атакует, но в это время основные силы разместил для обороны в укрепрайоне на месте калининградской области.
              А Павлов просто слил свои основные силы в лобовом штурме этих укреплений
              Так что, скорее, Павлов сам себя раздолбал, имея 40 общевойсковых дивизий против 30. По сути, повторился сценарий начала финской войны
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Вчера, 13:10
                +11
                Цитата: yehat2
                Жуков на учениях сделал вид, что атакует, но в это время основные силы разместил для обороны в укрепрайоне на месте калининградской области.
                А Павлов просто слил свои основные силы в лобовом штурме этих укреплений

                Всё это верно и правильно, только Вы, извините, не до конца дочитали описание и ход первой игры. Да, Жуков отошёл на подготовленный плацдарм, оттянув ударные силы Павлова на 15-30 километров от основных. И ударил в стык двух группировок Павлова, продвинувшись вперёд и нанося удары по флангам и тылу "восточных". В результате возникла угроза окружения до 20 стрелковых дивизий и до 4 танковых бригад "восточных". На этом игра была прекращена. Прошло 13 дней "игрового" времени.

                А теперь сравните с тем, что было в первые недели настоящей войны. Район Белостока - практически немецкие генералы действовали по "конспекту" Жукова. Естественно, в Берлине не знали о подробностях этой игры. Сомневаюсь, что в принципе об игре знали. Но Жуков - отличный стратег и тактик. И в Берлине войной руководил тоже не ефрейтор-недоучка, возомнивший себя величайшим полководцем в истории, а генералы, вооружённые, как и Жуков, передовой военной теорией того времени. Потому и решения принимали схожие.
                1. красноярск
                  красноярск Вчера, 13:28
                  -1
                  Цитата: Zoldat_A
                  Но Жуков - отличный стратег и тактик.

                  Насчет Жуков - стратег, сомнительно. Стратегией Сталин занимался. А - тактик, да, неоспоримо.
                  1. Outsider
                    Outsider Вчера, 23:29
                    -1
                    - Из-за сталинской "стратегии" вся армия июня 1941 года была полностью разгромлена...
                    1. красноярск
                      красноярск Сегодня, 00:17
                      +1
                      Цитата: Outsider
                      - Из-за сталинской "стратегии" вся армия июня 1941 года была полностью разгромлена...

                      Это Вам Хрущов рассказал? Дескать операции планировал по глобусу. Так? Меньше слушайте сванидзев и волкогоновых и... нет им числа.
                2. yehat2
                  yehat2 Вчера, 13:30
                  +9
                  Не стоит Гитлера считать идиотом.
                  он сам понимал ограниченность своих знаний и обычно не лез в тактику - только в общестратегические решения. Большинство его вмешательств были жестко продиктованы связью между влиянием тактического результата на более глобальные события.
                  Например, защита в Венгрии нефтяных месторождений или запрет на отступление из Сталинграда или рискованные попытки взять МСК любой ценой в конце осени 1941.
                  1. Zoldat_A
                    Zoldat_A Вчера, 20:20
                    +1
                    Цитата: yehat2
                    Не стоит Гитлера считать идиотом.
                    он сам понимал ограниченность своих знаний и обычно не лез в тактику - только в общестратегические решения.

                    Общестратегические решения Гитлера -
                    В апреле 1941 года фельдмаршал Эрвин Роммель находился на пороге большой победы: его Африканский корпус закрепился на позициях в непосредственной близости от Суэцкого канала и готов был вытеснить оттуда британские войска. Все, что нужно было для завоевания Египта, — это усиления группировки Роммеля быстрой переброской двух танковых дивизий. В отказе переброски дополнительных дивизий в Египет Роммель обвинил начальника Генштаба сухопутных войск Франца Гальдера, не зная, что генерал лишь послушно исполнил волю фюрера.

                    Гудериан на встрече с Гитлером высказал свою позицию о безотлагательном наступлении на Ленинград и Москву, падение которых позволяло приблизить окончательный успех в войне. Гитлер в ответ яростно обвинял своих командиров в некомпетентности и решительно настаивал на необходимости захвата важного промышленного района на юго-востоке Украины. Однако советское руководство использовало временную передышку, чтобы подготовиться к защите столицы.

                    Весной 1943 года Германия находилась в критическом положении на Восточном фронте. Многие немецкие генералы осознавали, что только оборонительные действия смогут спасти армию от катастрофы. Но Гитлер совершил ту же ошибку, что и под Сталинградом. «Он собирался атаковать настоящую крепость и не воспользовался всеми преимуществами мобильной тактики, столкнувшись с русскими в том месте, которое они выбрали сами», — критиковал фюрера Манштейн. На Курской дуге вермахт потерял тот танковый потенциал (около 1500 машин), на который в дальнейшем рассчитывал Гудериан.

                    У Германии оставалось оружие, аналогов которому в мире не было — реактивный самолет Me.262. В 1943 году самолет находился на стадии доработок. Гитлер в модифицированной машине хотел видеть не только истребитель, но и бомбардировщик. Руководство Люфтваффе идею универсального самолета признало крайней неудачной. Рейхсканцлер, разумеется, продолжал настаивать на своем. Разногласия в военном руководстве привели к тому, что с открытием Второго фронта скоростной бомбардировщик не был готов. Промедление стоило Германии полного поражения в воздушной войне.

                    И это ДАЛЕКО-ДАЛЕКО не всё... Он не был, возможно. Но чуть поменьше амбиций и побольше слушать генералов - возможно, ему бы и повезло побольше.

                    Извиняюсь за очень длинное цитирование, но по этому поводу написано очень много книг - от мемуаров самого генералитета до книг западных, заметьте, авторов.
                    Одна из них - А.Бевин.«10 фатальных ошибок Гитлера». Рекомендую, в инете есть. Автор - американец, весьма далёк от "красных" идей. Чистый анализ противостояния Гитлера и его командной верхушки. Несколько лет назад заинтересовался. https://royallib.com/book/bevin_aleksander/10_fatalnih_oshibok_gitlera.html
                    1. yehat2
                      yehat2 Вчера, 22:14
                      -1
                      вы слишком любите популярные книжки, читайте разные мнения, чтобы составить картину.
                      Я отлично знаю, сколько немецких командующих в мемуарах катили бочку на Гитлера.
                      Знаю и о том, что часть "гениальных" решений Гитлер банально приписал себе.
                      Почитайте разные стороны, особенно адьютанта Гитлера.
                3. Jager
                  Jager Вчера, 20:03
                  0
                  Не надо быть большого ума, расположение войск говорило само за себя, дислокация там огромного количества армейских частей была ошибкой. Фактически, это был естественный "мешок".
            2. Intruder
              Intruder Вчера, 18:59
              +1
              В случае реальной войны - американцы расстреляют командующего такими учениями?
              ну зачем, так дико!? Просто первым транспортным..., отправят на Гуам, а там тихо сгноят wink
        3. gurzuf
          gurzuf Вчера, 09:47
          +4
          good Смеялся от души! Классно подмечено! hi
        4. Тави
          Тави Вчера, 17:24
          +1
          Вот оно в чем дело... дело то в краске... а наши то и не знают....
      2. Охотовед 2
        Охотовед 2 Вчера, 09:03
        +10
        Цитата: Victor_B

        Так других у них нету...

        А... ну тогда ладно. Калифорнию с Техасом бомбить что-ли собрались? Иль Канаду научить демоКратии? request
        1. роман66
          роман66 Вчера, 09:20
          +9
          . Калифорнию с Техасом бомбить что-ли собрались?

          неплохая мысль!! lol
    2. роман66
      роман66 Вчера, 08:53
      +13
      воображаемую!!!! условный противник...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:15
        +3
        Привет Роман soldier
        Маэстро это круто, сразу всё доходчиво можно объяснить, показать, излишне воодушевлённым!
        1. роман66
          роман66 Вчера, 09:19
          +10
          мне Макарыч ближе...
          Витя, здорово! hi
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 09:51
            +4
            Макарыч это душа ... для сердца.
            1. роман66
              роман66 Вчера, 09:55
              +9
              памятник не там, нам бы!
    3. роман66
      роман66 Вчера, 08:55
      +3
      а еще Козьма Прутков
      На берегах Ижоры и Тосны
      Наши гвардейцы победоносны*.

      *Неприличный намек на маневры.


      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 09:06
        0
        Алексей Толстой после Крыма.
        С прицелом на манёвры гвардии в Красном Селе.
        1. роман66
          роман66 Вчера, 09:09
          0
          знал, что писал
    4. Пленник
      Пленник Вчера, 09:00
      +3
      Само собой. Написано же- "одну ИЗ передовых систем ПВО в мире". Про наших бы написали "САМУЮ ПЕРЕДОВУЮ". hi
      1. роман66
        роман66 Вчера, 09:07
        +4
        Про наших бы написали "САМУЮ ПЕРЕДОВУЮ".

        и... хрен преодолели...
        1. hydrox
          hydrox Вчера, 11:06
          0
          И чего обсуждать?
          Фуфловый аппарат сделал вид, что преодолевает систему ПВО и изобразил, что получил какие-то разведданные.
          Что там было на самом деле - не узнает никто, хотя бы потому, что боеготовность этих аппаратов по двигателю всего 36% и долетел ли этот аппарат до базы - ещё большой вопрос ...
    5. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 09:06
      -8
      [quote][quote=Охотовед 2]Американская пресса: «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире»[/quote]
      канешна... причём виртуально. а у нас, плату вчетверо по ЖКХ понизили, а деректор,волевым решением,прировнял рупь к доллару, разрешил на работу не ходить, с сохранением зарплаты,если неохота...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 09:36
        -8
        [quote=Аэродромный][quote][quote=Охотовед 2]Американская пресса: «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире»[/quote]
        канешна... причём виртуально. а у нас, плату вчетверо по ЖКХ понизили, а деректор,волевым решением,прировнял рупь к доллару, разрешил на работу не ходить, с сохранением зарплаты,если неохота...[/quote]
        просто для интереса,мне то всё ровно, это два первых американца минуснули что ли ? я со скуки,готов статистику вести круче "вцыома"- жду предложений,денег много не надо, ЖКХ оплачиваете и норм.
        1. роман66
          роман66 Вчера, 09:42
          +2
          я с радости плюснул.... потом подумал.. минусовать не стал, хотя расстроился
        2. sevryuk
          sevryuk Вчера, 10:16
          -5
          Не говори - лучше бы пенсионерам отдали... А то понастроют себе "Дворцов" и сажают навальных в СИЗО! crying
    6. Ныробский
      Ныробский Вчера, 10:34
      +3
      Цитата: Охотовед 2
      Так и не понял... чью систему ПВО они преодолели? Свою???

      Свою, а чью же ещё? Главное что бы покрашена была правильно! А так, если чужую передовую ПВО преодолевать, то тут никаких самолётов не напасёшься. yes
    7. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 10:54
      +2
      Цитата: Охотовед 2
      Так и не понял... чью систему ПВО они преодолели? Свою???

      Естественно! Сказано же: "Самую передовую". wassat
    8. raw174
      raw174 Вчера, 12:09
      +1
      Цитата: Охотовед 2
      Так и не понял... чью систему ПВО они преодолели? Свою???

      Так вот для чего им "Панцырь" нужен был))) кстати, что там про уничтожение средства РЭБ "Реппилент", в Армении, подтвердилось?
  2. Victor_B
    Victor_B Вчера, 08:37
    0
    В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16

    Всё в игрушки играются!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 08:42
      +9
      Всё в игрушки играются!

      Забыли в сценарий прописать ответный удар противника по аэродромам базирования Ф-35...хе хе и центрам принятия решений...короче говоря штабам.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 09:08
        -24
        Цитата: Леха с Андроида.
        Всё в игрушки играются!

        Забыли в сценарий прописать ответный удар противника по аэродромам базирования Ф-35...хе хе и центрам принятия решений...короче говоря штабам.

        а теперь Виталик,посчитай,сколько и где находится Ф-35... ах да...там же ещё "рапторы" и фэлконы" с "игл"... ой,ещё и "шершни!... чуть не забыл....ай....и авиация морская с ДРЛО... да "пустое" это,забей. вопи "ура" дальше ! Тебе чо...ты уже не увидишь...
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 09:28
          +10
          Как страшно ...такая армада авиации...мамочка я боюсь.Вы забыли еще про 11 авианосцев США указать ,большая часть которых на приколе стоят.

          Аэродромный (Аэродромный) уже сдался врагу,руки поднял и идет в плен за вкусным обедом...ням ...ням...вкусно.Чего воевать...пущай другие воюют ,нам и так хорошо.
          1. Аэродромный
            Аэродромный Вчера, 09:50
            -16
            Цитата: Леха с Андроида.
            Как страшно ...такая армада авиации...мамочка я боюсь.Вы забыли еще про 11 авианосцев США указать ,большая часть которых на приколе стоят.

            Аэродромный (Аэродромный) уже сдался врагу,руки поднял и идет в плен за вкусным обедом...ням ...ням...вкусно.Чего воевать...пущай другие воюют ,нам и так хорошо.

            laughing эх Педалик...наивный ты... "ням-ням" ты и так чавкаешь уже с развала СССР,и розовые очки приросли к твоим глазницам намертво,это я знаю. и застрелить ты меня обещал не раз,( это не принимать за угрозу,я настаиваю,просто Педалик- болен,так что "спецслужбы",при всём уважении- мимо... Виталька тихий,диванный))) с тобой интересно, когда скучно,жги дальше...ждёмс... я вот "Гнездилова" представляю себе из сериала "Пёс", ты прям и говоришь также наверное...я вот больше на "Лимонидова" смахиваю,хотя,волос поменьше,но побольше чем у "Макса"...ладно,пока Миханище...трудись,диван не протрись...или не продрись...? да всё равно.вот сюда сходи...https://natribu.org/
    2. Mouse
      Mouse Вчера, 08:51
      +4
      Цитата: Victor_B
      Всё в игрушки играются!

      в своей песочнице возятся... и грезят..... wink
      1. роман66
        роман66 Вчера, 09:09
        +10
        был такой случАй
        1. Русь
          Русь Вчера, 09:13
          +7
          Зажмурюсь, темно... и меня никто не увидит! wink
          1. роман66
            роман66 Вчера, 09:14
            +3
            никто страшный!! lol
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 09:48
              +4
              я в домике!!! wassat
              1. роман66
                роман66 Вчера, 09:49
                +3
                и под одеялком!!
                1. Mouse
                  Mouse Вчера, 09:51
                  +4
                  и дырдочку для вентиляции.... wink
                  1. роман66
                    роман66 Вчера, 09:51
                    +3
                    нельзя, бабайка залезет
          2. Аэродромный
            Аэродромный Вчера, 09:53
            -7
            Цитата: Русь
            Зажмурюсь, темно... и меня никто не увидит! wink

            Цитата: роман66
            никто страшный!! lol

            пацаны- они до смерти пацаны...случайно выжившие мальчики.шифер,карбид,баллоны,(перечислять могу долго, но "майору" не понравится,приедет зря...я уже безопасный...) всё что "летает"-летело...не понимаю,почему мне почти 60, у меня есть глаза,руки и ноги ?...странно,видимо кому то это нужно было.
    3. Галеон
      Галеон Вчера, 09:19
      +8
      Видимо, вам не приходилось принимать участие в моделировании ситуаций, в т.ч. боевых. Этот прием используется очень эффективно при обучении по различным темам. Когда в опытовом бассейне топишь модель корабля через поступление воды в тот или иной отсек, понимание и соображение раскрываются весьма быстро и широко: какие меры по живучести надо организовать. Ну это пример.
      Система ПВО могла быть сымитирована штабным компьютером (апертура луча), могли быть использованы собственные РЛС.
      Банальный пример "играния в игрушки" - потешные полки Петра Великого, с помощью которых впоследствии он немножко переделал карту Европы.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 09:59
        -3
        Цитата: Галеон
        Видимо, вам не приходилось принимать участие в моделировании ситуаций, в т.ч. боевых.

        а что мы делали всё детство ??? wassat
        1. Галеон
          Галеон Вчера, 10:27
          +1
          [/quote] а что мы делали всё детство ??? wassat[/quote]
          Можно и так сказать, только в детстве исходные данные и параметры сочиняли мы сами, а при моделировании ситуаций они собираются самым скурпулезным образом. smile Примерно так поступает наш автор Даманцев, оперируя в своих анализах ТТХ и наименованиями средств и вооружений.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 14:55
        +2
        В систему ПВО они включают советские и российские зенитные комплекты
        и отдельные радары, которые они скупают по всему миру.
        И размещают на своих полигонах для подобных учений.
        (Это было не первое).
        Кроме того, там же плотно размещают системы Пэтриот
        (которые самолеты сбивают замечательно , проблемы у них только с БР).
        Я уже пытался рассказать как-то о подобном учении, где Ф-35 прошли
        сквозь плотное, многослойное ракетное ПВО незамеченными.
        По ним даже не стреляли, потому что не секли на радарах.
      3. Photon
        Photon Вчера, 19:37
        +1
        Мне вот точно не приходилось принимать участие в моделировании боевых ситуаций. Но что-то мне сердце вещует, что между моделированием ситуаций, и преодолением эшелонированной ПВО есть некоторая разница. И понятие о моделировании(математическом) говорит, что разница может быть очень большой, вплоть до наоборот
  3. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 08:37
    +17
    Редакция вообще читает то что машинным переводом копирует на сайт? Масло масленное и вопросов от статьи ниочем больше к ВО чем к источнику. Прорвали пво-как? Пво чем представлено-краской на амерских машинах?-БРАВИССИМО!Обоим сайтам-бред копипастера короче-мусор.
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 08:44
      +8
      Это как же себя не похвалить?Самый лучший самолёт в Мире обязан преодолеть все ПВО, в мировом масштабе.Все в очередь за самолётом .
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 08:53
        +2
        Самый лучший самолёт в Мире обязан преодолеть все ПВО, в мировом масштабе.Все в очередь за самолётом .

        Они как Израиль в Сирии их Ф-35 не рискуют соваться,прорывают с территории Ливана ПВО Сирии...жулье.
    2. Комментарий был удален.
  4. Андрей83
    Андрей83 Вчера, 08:38
    +5
    основным преимуществом F-35 являются вычислительные мощности, а не скорость и вооружение.

    Как бы не получилось, как в анекдоте от Путина, про кортик и часы.
  5. zwlad
    zwlad Вчера, 08:39
    +3
    Сами создали систему ПВО (типо условного противника) и сами же успешно ее преодолели. Браво!
    1. Шиден
      Шиден Вчера, 12:46
      -2
      Влад вы когда ни будь задумывались над тем что ,когда проходят такие же учения в России ,вы же не пишете что это показуха. Может уже пора выключить "ура патриотизм " и включить мозги.А то по комментариям получается что американцы чуть ли не на бипланах первой мировой летают.
  6. Dimy4
    Dimy4 Вчера, 08:39
    +5
    Решила правая рука провести тренировку с левой кто быстрей владельцу морду лица набьет....
  7. Canecat
    Canecat Вчера, 08:39
    +2
    Звездно полосатые не упомянули, что из под левого крыла F-35 периодически выглядывал наш Охотник и все тщательно конспектировал?
  8. Anatoly 288
    Anatoly 288 Вчера, 08:40
    +8
    А как называется эта игра, и где можно скачать?
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 09:27
      +1
      ВВС амэриги вестимо)))
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 08:46
    +3
    F-35 вел скрытое наблюдение
    И при этом по отчетам «F-35 преодолел одну из передовых систем ПВО в мире». Так наблюдал со стороны или что-то преодолевал выступая как хакер? И какую систему ПВО преодолел - Сша, Канады, Великобритании или Австралии??? Возникает много вопросов, на которые нет ответов в американской статье.
    1. Шиден
      Шиден Вчера, 13:10
      0
      А что ПВО перечисленых стран не современное.По вашему если такие же учение будет проведено в России , у вас вопросов наверное не будет.Да комментаторы пошли нынче не те, в место того чтобы выдать анализ на печатаного ,все сводится кто больше шутовских комментариев напишет да плюсиков нахватает.
  10. Русь
    Русь Вчера, 08:47
    +22
    поигрались там между собой... а гонору... what
    Три женщины сидят за кофе и треплются о интимной жизни.
    Первая говорит: Девчонки, мой муж занимается подниманием тяжестей и когда мы занимаемся любовью у него столько силы, что это доводит меня до безумия!
    Вторая отвечает: А мой - марафонский бегун. Когда мы занимаемся любовью у него столько выносливости, что это просто нечто!
    Потом двое смотрят на оставшуюся третью, что скажет она. Третья:
    Ну - говорит она - мой муж - ведущий инженер программы F-35. На самом деле любовью мы пока так и не занимались. Но он уверяет, что когда до этого дойдет дело, это будет нечто невероятное! feel
    как- то так... laughing
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 09:21
      -12
      Цитата: Русь
      как- то так.

      зачёт...это как у нас прямо, про армату и другие весчи. laughing
  11. APASUS
    APASUS Вчера, 08:53
    +9
    Все идет в рамках рекламной компании ,по продвижению на рынок F-35. Преодолели несметные расстояния ,совершили молниеносный прорыв и победили сильнейшего противника .
    Появление негативной информации о проблемах самолета, должно нивелироваться информацией с более положительным потенциалом !!!Сейчас появиться очередная порция сказаний,про то как F-35 пролетел весь Иран на сквозь и не был замечен .......................
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 08:56
      -4
      Есть там негатив, признание что со скоростью и вооружением не всё гладко...
      Иначе обязательно написали бы что самое лучшее.
      1. krot
        krot Вчера, 09:11
        -2
        Цитата: nsm1
        Есть там негатив, признание что со скоростью и вооружением не всё гладко...
        Иначе обязательно написали бы что самое лучшее.

        Вы читать не умеете?
        Появление негативной информации о проблемах самолета, должно нивелироваться информацией с более положительным потенциалом !!!

        Для вас написали, что негативная информация нивелируется более положительной.. Или слова незнакомые? laughing
    2. Шиден
      Шиден Вчера, 13:17
      0
      Ну тогда ответе на такой вопрос. Почему после появления статьи в кувейтской газетенки , заявки на приобретения Ф35 посыпались как из рога изобилия, хотя Пентагон официально признал что в самолета есть проблемы.
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 13:24
        0
        Цитата: Шиден
        Ну тогда ответе на такой вопрос. Почему после появления статьи в кувейтской газетенки , заявки на приобретения Ф35 посыпались как из рога изобилия, хотя Пентагон официально признал что в самолета есть проблемы.

        Вы смотрите не в ту сторону.Запрос Катара на приобретение F-35 выглядит явным ответом на аналогичный запрос со стороны ОАЭ в условиях продолжающихся распрей между Саудовской Аравией и ОАЭ с одной стороны и Катаром и Турцией с другой.Дело совсем не в самолете,а во внутренних отношениях в регионе
        1. Шиден
          Шиден Вчера, 14:56
          0
          А как же другие страны по мимо Ближнего Востока.Может все дело в том что Ф35 даже с проблемами хорош.Знаете ведь Пентагон официально признал проблемы с самолетом ,а его все равно берут, где логика.Ведь ф35 от нють не дешевый самолет.
          1. APASUS
            APASUS Вчера, 17:02
            0
            Цитата: Шиден
            Пентагон официально признал проблемы с самолетом ,а его все равно берут, где логика.Ведь ф35 от нють не дешевый самолет.

            Его берут по целому ряду причин,начиная от предоставление американцами военно политической крыши,заканчивая отношениями с соседями
            1. Шиден
              Шиден Вчера, 17:46
              0
              Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь в мире есть выбор кроме ф35 можно купить самолеты и подешевле Рафали,Гриппены,Тайфуны,Ф16и ф15 последних модификаций апараты проверенные временем да и дешевле.Ну а насчет крыши это вы батенька загнули,по вашему получается что Индонезия,Майлазия,Египет находятся под Российской крышей.Мне вон минусов наставили только за то что написал правду, ведь людям так нравится изголятся над противником , хотя забывают чем хвастовство закнчивается.Для примера ,перед войной в СССР приняли истребитель и153"Чайка"самолет с посретствеными характеристиками,ведь военными виделась концепция маневриных боев и Поликарпов сделал такой истребитель.И что в итоге ,пилоты воевавшие на этих машинах без раций , наведения с земли с устаревшым построением, наверное задавали себе вопросы , как так ведь в газетах писали что страна дала им в руки совершенное оружие.
              1. OgnennyiKotik
                OgnennyiKotik Вчера, 18:02
                +1
                Цитата: Шиден
                Ведь в мире есть выбор кроме ф35 можно купить самолеты и подешевле Рафали,Гриппены,Тайфуны,Ф16и ф15 последних модификаций апараты проверенные временем да и дешевле.

                Ошибаетесь. Рафаль, Тайфун, F15 в 1,5-2 раза дороже F35, Гриппен и F-16 сопоставимы по цене.
                F-35A в ВВС США идёт по цене 78 млн $, на экспорт в районе 87 млн $. F-15QA за 172,2 млн $ и F-15EX за 149 млн $
            2. Outsider
              Outsider Вчера, 23:38
              0
              - Так и брали бы ОАЭ Су-35, и скорость там, и дальность, и потолок! А они всё у американцев настойчиво F-35 требуют! wink
      2. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 22:05
        0
        Цитата: Шиден
        Пентагон официально признал что в самолета есть проблемы.

        Ага. Из 873, обнаруженных первоначально, не устранены до сих пор 13. Но истребитель продолжают продавать все, против их воли. Поэтому штатники вынуждены стыдливо признавать, что 2/3 ЛА небоеготовы. И этот факт они вынуждены признавать...
        Печалька, однако.
  12. Гуру
    Гуру Вчера, 08:54
    +2
    победу одержали самолеты коалиции, а основную роль в этом сыграл истребитель F-35, сумевший преодолеть передовую систему ПВО,
    Мечтатели. wassat
  13. askort154
    askort154 Вчера, 08:58
    0
    Американская пресса: «F-35 преодолел украинскую ПВО, одну из передовых систем ПВО в мире»

    Такой заголовок был бы интереснее, особенно на Украине. yes
  14. А. К.
    А. К. Вчера, 09:00
    +1
    Все как всегда одни фантазии и выдумки, легенды. Сами придумывают зло потом его побеждают травят потом исцеляют, "защищают " права человека и сами же их нарушают все по одному лекалу просто вызывает отвращение.
  15. Светлан
    Светлан Вчера, 09:08
    -1
    Написать что-ли сочинение о том, что Американская пресса написала о успешной победе Абрамсов и разгрома противника в Европе?
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:13
    +2
    В ходе маневров истребители четвертого поколения выполняли основную роль, а F-35 вел скрытое наблюдение. Противника изображали американские самолеты в российской раскраске.

    "боевая раскраска" это да, это важно, это ВСЁ МЕНЯЕТ fool
  17. kieferandreas
    kieferandreas Вчера, 09:24
    -5
    как бы у них не храмами самолёты в ближнем бою но у них авиация 13266 самолёты и вертолёты у России 4163.
    и это в 2019году, при нужде они с бесконечными денежными ресурсами будут новые клепать быстрее чем корабли в отечественную.
    надеюсь что войны не будет и ненужнобудет на яву сравнивать, всем плохо будет.
  18. bar
    bar Вчера, 09:28
    +4
    В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире

    Где эти клоуны взяли "самую передовую ПВО"? Или это они на своих "патриотах" красные звёздочки нарисовали?
    Во истину, пока сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный. laughing
  19. askort154
    askort154 Вчера, 09:33
    +2
    Противника изображали американские самолеты в российской раскраске.

    А сами постоянно твердят, что их тактика, и менее маневренные самолёты (по сравнению с российскими), не предусматривают ближнего боя. Зачем тогда краску переводить, на радарах цвет самолёта не отражается. fool
  20. Из Томска
    Из Томска Вчера, 09:45
    -1
    Основной секрет Ф-35 - противорадарный слой кизяка.
  21. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 09:45
    0
    Прекрасная история про воображаемые российские ВКС/ПВО. Борьба с ветряными мельницами в разгаре :D
  22. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 09:55
    0
    Как говорится не говори гоп пока не перепрыгнешь . Их заявление звучит если честно примерно как : "У меня нет скорости и мышц но у меня мощные мозги", интересно это поможет в драке или нет?
    1. Glad
      Glad Вчера, 12:37
      0
      "У меня нет скорости и мышц но у меня мощные мозги", интересно это поможет в драке или нет?

      Конечно поможет! Отбегаешь на приличное расстояние и ведёшь скрытое наблюдение. И данные передаёшь (то есть, ценные указания как и чего делать). Вот так! Понимать надо! А кулаками махать - не царское дело...
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Вчера, 12:53
        0
        Так для этого другие машины есть,которые эти задачи выполнят лучше. Это же боевая единица и она должна все функции выполнить самостоятельно.
  23. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 10:03
    +2
    "На сегодняшний день основные проблемы с истребителем пятого поколения связаны с его высокой стоимостью и программным обеспечением, но со временем это все будет исправлено"
    Замечательно. Только стоимость и ПО. То есть, практическую неспособность к сверхзвуковому полёту считают мелочью? Я рад smile И что там с кислородной системой? Летать выше 7км разрешили уже? И шлем допилили? А то я ничего пока на этот счет не слышал. Может, кто знает?
  24. A.B.
    A.B. Вчера, 10:13
    +1
    Сами себя победили, сами себе награды дали, сами себя повысили в звании. И что??? Да ничего, просто сами себя объявили самыми сильными в мире. Вот только ПВО России об этом и не догадывалось продолжая контролировать все полеты заклятых друзей.
  25. Tagan
    Tagan Вчера, 10:22
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    систему ПВО, под которой понимается российская, если судить по раскраске "противника".

    Круто ! Покрасили свои самолеты и мужественно их победили ! fellow

    Просто какая-то волшебная краска!
  26. Mr.dimadroll
    Mr.dimadroll Вчера, 10:44
    0
    В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире

    В войнушку играли понарошку и систему ПВО «взломали» понарошку.
  27. ЗВС
    ЗВС Вчера, 11:02
    0
    Система ПВО в Австралии или Великобритании?
    Передовая система ПВО только в России.
  28. Hagen
    Hagen Вчера, 11:25
    +1
    Red Flag сумели "сломать" сеть противовоздушной обороны потенциального противника. Основную "работу" проделал F-35, говорится в статье Popular Mechanics

    "Популярная механика" некий аналог нашей "Военной приемки". Что, кроме дифирамбов своему ВПК там может появиться? Нелепо думать, что в журнале для домохозяек и любителей пива с креветками будут на 500 страницах текста без картинок рассказывать, как Lockheed Martin с Northrop Grumman Corporation пытаются за большие деньги налогоплательщиков уже не один год ликвидировать под тысячу выявленных недостатков в их F-35 , из которых больше двух сотен фатального характера. laughing
  29. Glad
    Glad Вчера, 12:30
    +2
    F-35 вел скрытое наблюдение

    Гхм...А это как? Летал в сторонке и не отсвечивал?
    Ах, да! Забыл-забыл... Там же у него оптоэлектроника, которая сквозь землю видит. Может стартующую ракету за 1200 км засечь... И тепла в полёте двигатели F-35 не излучают. Или предполагается, что вероятный перекрашенный противник свои станции ОЛС не включает?
    Хотя... О чём это я... Демократические истребители не должны быть никому видны. Особенно в том случае, когда они покрашены в правильные, демократические цвета. И когда усиленно рекламируются с целью продажи "аборигенам". Кто-то же должен снова сделать Америку великой.
  30. Комментарий был удален.
  31. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 13:32
    0
    A shto tyotke khotelos to i ey snilos. :)
  32. Ingenegr
    Ingenegr Вчера, 18:40
    0
    Цитата: Zoldat_A
    Я бы удивился, если бы они на СВОИХ учениях "российские" самолёты не победили.

    Правда? А вот поляки на СВОИХ учениях, проведённых совсем недавно, проиграли. Вроде, не Георгий Константинович за противника играл. Как же так получилось, а?
    Может, вопрос не в плоскости "свои" или "не свои" учения стоит? Или у нас святая вера в "американцы тупые" не позволяет иначе обрабатывать информацию?
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:07
      0
      Цитата: Ingenegr
      у нас святая вера в "американцы тупые" не позволяет иначе обрабатывать информацию?

      Вопрос, конечно, интересный... (с)
      Просто мы привыкли "все подвергать сомнению" (К. Маркс)
      К примеру. Управляя другими ЛА, преодолевающими систему ПВО, F-35 "излучать" вообще не будет? Или он летает на "холодных" двигунах? и наши системы РТР и ОЛС ничего не видят, не слышат, а командование систем ПВО не догадываются, что нужно нападающим "рубить голову"? Раньше это были Сентри с их мощнейшим "летающим" радаром. Сейчас появились F-35 -- "летающие мозги" сетицентрической войны...И почему это амы решили, что им никто не даст по мозгам -- не понятно.
      Хорошо. Предположим, что с супер-пупер Пингвином мы и в самом деле ничего поделать не сможем ( lol )...
      А как с остальными силами, участвующими в "прорыве передовой ПВО" ? Они что, тоже "неприкасаемые" для средств обнаружения и поражения? Отнюдь! И линии связи -- тоже...
      Поэтому не факт, что все сказанное янки стоит принимать за чистую монету. Но озаботиться стоит.
      ИМХО.
  33. gvozdan
    gvozdan Вчера, 20:06
    0
    Напоминает мультик про котёнка Гаф, когда он собственный хвост поймал
  34. Русский2020
    Русский2020 Вчера, 21:28
    +1
    Сам себя похвали и наври вот и вся правда из сша
  35. trahterist
    trahterist Сегодня, 04:02
    0
    Цитата: yehat2
    До Г.К.Жукова, который в оперативно-штабной игре в январе 1941-го, играя за "западных", раздолбал генерала Павлова

    это не совсем так. Жуков на учениях сделал вид, что атакует, но в это время основные силы разместил для обороны в укрепрайоне на месте калининградской области.
    А Павлов просто слил свои основные силы в лобовом штурме этих укреплений
    Так что, скорее, Павлов сам себя раздолбал, имея 40 общевойсковых дивизий против 30. По сути, повторился сценарий начала финской войны

    Не судите строго, но... О комментах на форумах, уже давно замечена тенденция:
    Итак.
    ТЕМА.
    1.коммент: Ну в принципе согласен, с некоторыми оговорками....
    3.коммент: Бред, я считаю что это все вранье!
    5.комент: Да что мы про самолеты? Вот также и с танками...
    7.коммент: Ну что вы заладили?! Тут о Стране в целом думать надо!
    10.комент: А вот при Сталине...
    25.комент: Кровавый совок, Россия, которую мы потеряли...
    50.комент: Все на митинг, так победимЪ.
    100.комент: Так какую машину посоветуете брать?
    200.комент: Помню, дед кума брата рассказывал на рыбалке...
    300. Кстати, какую наживку используете?
    И так далее и далее ОТ темы laughing