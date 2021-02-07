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Самый ранний огнестрел: существовавшие параллельно

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Самый ранний огнестрел: существовавшие параллельно
Жан Фруассар (1337–1410). Арбалетчики в битве при Креси. Национальная библиотека Франции


Во всех искусствах был Бахрам умелым.
Он поскакал с колчаном, самострелом.
Помчался всадник за другой четой,
А в самостреле – камешек простой.
«Шах-наме» Хаким Абулькасим Фирдоуси. Перевод С. И. Липкина

История огнестрельного оружия. Мы часто думаем, что развитие любого явления происходит последовательно. И что то же самое имело место и в отношении истории огнестрельного оружия. Что сначала был лук, потом его сменил арбалет, затем ему на замену пришло огнестрельное оружие. Однако именно в данном случае было это совсем не так.

И арбалет, и огнестрельное оружие с искровым воспламенением достигли своего идеала практически одновременно. Другое дело, что развитие арбалета по ряду причин замедлилось, а вот огнестрельное оружие изменялось по нарастающей.

Тем не менее, в 1550 году и арбалеты, и всаднические колесцовые пистолеты по своему совершенству, сложности и боевым характеристикам были примерно равны. Да и в дальнейшем арбалеты еще долгое время продолжали использовать на охоте. И вот о том, как такое случилось, а также о самых последних и совершенных арбалетах, существовавших параллельно с фитильными и колесцовыми системами стрелкового оружия, мы вам сегодня и расскажем.


Китайский многозарядный арбалет эпохи династии Мин. Иллюстрация из китайской энциклопедии, ок. 1700–1725 гг.

История арбалета


Начнем с седой древности.

В 500 году до н. э. китаец Сунь-цзы в своем труде «Военное искусство» упоминает о мощных арбалетах, представляющих собой станковые луки.

С 400 года до н. э. греки используют арбалет – гастрафет.


Гастрафет Герона Александрийского. Рисунок из манускрипта кодекса «Фарисин» с дополнениями на греческом. Национальная библиотека Франции

В период с 206 года до н. э. по 220 год н. э. арбалет становится обычным оружием воинов и охотников династии Хань.

Около 100 года н. э. в Китае уже используются многозарядные арбалеты. Римляне (в эпоху империи), а затем и византийцы, знали арбалет под именем соленарион, однако широко он ими не использовался. Даже пикты и те его знали и применяли.

А в 1100 году он уже широко известен в Европе. В 1139 году Папа Римский Иннокентий II запрещает использование арбалета против христиан.


Самое раннее изображение всадника с арбалетом из Каталонского манускрипта 1086 года. На миниатюре четыре всадника Апокалипсиса. Архив собора в городе Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма, Испания

В 1199 году Ричард Львиное Сердце, ярый поборник арбалетов, смертельно ранен именно из арбалета при осаде замка Шалю в Аквитании.

В конце XIII века длинный лук вытесняет арбалет в Англии, но в континентальной Европе арбалет популярен по-прежнему.

В начале XIV века появляются уже арбалеты с луками из стали.


Арбалетчики XI–XIII вв. В самых первых европейских арбалетах тетива натягивалась руками. Но уже англо-нормадские арбалетчики XII века использовали для этого простейший блок (5). Использовались для натяжения и поясные крюки (3, 4). С их помощью, вставив ногу в стремя, арбалетчик натягивал тетиву ногой (6, 7). Снаряжение арбалетчика XIV века (8) было довольно громоздким, так как обязательно включало в себя щит-павезу. Стрелы использовались как оперенные (10), так и неоперенные (9), и даже зажигательные (7). В целом арбалет долгое время был очень простым устройством (1). Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. VIII–XV века: Доспехи и вооружение. Крепости и осадные машины. Рыцарские турниры и гербы. М.: Астрель, 2002, С. 125



Охотничий арбалет с четырехколесной тросовой лебедкой, обеспечивающей возможность очень сильного натяжения арбалетного лука. Изготовлен между 1499 и 1514 гг. Такие арбалеты получили распространение в годы Столетней войны. Ну, а впоследствии использовались в качестве охотничьего оружия. Художественно-исторический музей Вены, Новый Замок, Придворная охотничья и оружейная палата


Удивительно, но такие арбалеты были в ходу в Англии очень долго. Вот перед нами арбалет с лебедкой 1700–1799 гг. Королевский Арсенал, Лидс


А вот так устроена сама лебедка. Изготовлена в 1631–1670 гг. Королевский Арсенал, Лидс

В XIV–XV вв. арбалет становится стандартным оружием французских и фламандских граждан, обороняющих свои города. В 1521–1524 гг. арбалетчики активно участвуют в походах конкистадоров Кортеса и Писарро в Новом Свете.


Арбалет графа Ульриха V Вюртембергского (1413–1480), датируемый 1460 годом. Приписывается Генриху Хейду фон Винтертуру, вероятно, швейцарцу. Это самый ранний из известных датированных арбалетов из существующих. На нем изображены гербы Вюртемберга и Савойи, которые относятся к его владельцу, графу Ульриху V из Вюртемберга (1413–1480) и его третьей жене, принцессе Маргарите Савойской (1420–1479). Над спусковым крючком находится немецкое благословение, написанное еврейскими буквами. Это редкий и ранний экземпляр древнееврейского письма на личном предмете, предназначенном для христианского государя. Его можно перевести как «Береги Бога и будь великодушным!» или «Боже мой, добрый!» Материал: дерево (европейский граб), рог, сухожилия животных, олений рог, береста, железный сплав, медный сплав. Размеры: длина 71,2 см). Вес 2 972 г, Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Крепление лука на этом арбалете. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


«Орех» –главная деталь спускового механизма арбалета, до 1272 г. Вес 8 г, Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Традиционно лук арбалета делали из дерева. Но известны луки из рогов горного барана. А уже в XVI веке появились арбалеты с луками из стали, обладающие повышенной мощностью.


Возвращение Карла VI после битвы при Роозенбеке (1382). Миниатюра из «Хроник» Фруассара, XV в. На переднем плане арбалетчик с «английским воротом» на поясе. Национальная библиотека Франции

В XVI веке огнестрельное оружие начинает постепенно вытеснять арбалеты из военных арсеналов в Европе, где они используются главным образом на охоте (преимущественно на птицу) и для стрельбы по мишеням.


Универсальный арбалет-баллестер для пуль и стрел в сочетании с фитильным ружьем. Изготовлен ок. 1570–1600 гг. Инкрустация из полированного и выгравированного оленьего рога с изображением трофеев оружия основана на эскизах Якоба Флориса (1524–1581), которые были опубликованы в Антверпене в 1564 году. Лук был позднее заменен на новый. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


А вот таким образом на нем происходило взведение тетивы. Все позднейшие системы с управлением затвором при помощи рычага под цевьем вполне могли иметь в своей основе именно эту конструкцию. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В то же время появились даже гибридные виды оружия, то есть арбалет, объединенный с фитильным или колесцовым мушкетом. Понятно, что такое оружие заказывалось мастерам исключительно для потехи знати. И особого значения такие системы не имели. Но они развивали мастерство их изготовителей.

1894–1895 гг. Китайцы применяют многозарядные арбалеты в войне с Японией.

1914–1918 гг. Самодельные арбалеты-гранатометы используются в окопах Первой мировой войны.

Принцип


Интересно, что сам принцип наложения лука на ложу все это время оставался практически неизменным, зато изменениям подвергался механизм натяжения тетивы, что явным образом было связано с увеличением мощности лука.

Так, тот же гастрафет древних греков взводился за счет того, что стрелок упирал его во что-нибудь твердое и наваливался на его упор животом (отсюда, кстати, и его название).

Римляне тоже знали арбалет, называли его соленарион. Однако тетиву лука в нем натягивали руками. Поэтому мощность его была невелика. И использовался он потому в основном на охоте. Кстати, в поэме Фирдоуси «Шах-наме» арбалет упоминается как оружие именно для охоты.

Сначала арбалеты натягивались поясными крюками, лебедкой с системой полиспастов. А в XV веке появилась еще и так называемая «козья нога» – рычаг, закреплявшийся на ложе арбалета и оттягивающий тетиву назад. Арбалеты такой системы были более скорострельными, чем те, что натягивались с помощью лебедки. Но зато они были слабее.


«Козья нога» конца XV – начала XVI века. Длина 49,8 см. Вес 713 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В XVI веке распространились арбалеты-баллестеры, стрелявшие свинцовыми (а также глиняными) шаровыми пулями. На тетиве для такой пули укреплялась чашечка, а вместо ореха их спусковой механизм снабжали вертикальным опускающимся стержнем, входившим в петлю на чашечке.


Арбалет-баллестер, датируемый 1573 годом. Работа северо-итальянская или французская, вероятно, савойская. Материал: сталь, дерево (вишня, красное дерево), олений рог, слоновая кость. Длина 95,9 см. Вес 1 977 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Баллестер, Англия (1700–1740). Королевский Арсенал, Лидс


Охотничий баллестер 1580 г. Также с рычажным механизмом под ложей. Таким арбалетам не требовалась ни «козья нога», ни лебедка. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Но вот около 1450 года появился так называемый «нюрнбергский вороток», кранекин или «вертушка», представлявшее съемное устройство для натяжения тетивы лука арбалета любой силы. И это сразу же подтолкнуло создателей арбалетов на разработку не только больших и мощных арбалетов – мощных за счет размеров лука, но и небольших, но с луком из стали.

Появились совсем небольшие арбалеты (их так и называли кранекин) специально для всадников, заряжать которые они могли, уже не слезая с седла. И сразу же на поле боя появились отряды конных арбалетчиков, чего не была раньше, стрелявших по всадникам и пехоте противника издали. Появилась даже должность «великого мастера арбалетчиков», вторая по значимости во Франции после великого коннетабля.


«Нюрнбергский вороток», изготовлен в период между 1508 и 1519 годами. Принадлежал императору Максимилиану I. Художественно-исторический музей Вены, Новый Замок, Придворная охотничья и оружейная палата


Большой кранекин. Ок. 1575–1650 гг. Предположительно саксонский. Материал: сталь, дерево (вероятно, слива), медный сплав, золото, конопля, текстиль (вероятно, лен). Длина 47,1 cм. Вес 5,838 г. То есть весил этот вспомогательный механизм больше, чем современная винтовка с патронами. А ведь кроме кранекина арбалетчику нужен был еще и сам арбалет, а затем колчан со стрелами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Так что в 1550 году и арбалет, и всаднические колесцовые пистолеты и по сложности, и по своим боевым качествам были примерно на одном уровне.

Огнестрел арбалеты вытеснил


И, тем не менее, огнестрел арбалеты вытеснил.

Карл IX, король Франции в 1560–1574 гг. полностью исключил арбалет из военного снаряжения, заявив, что он, как оружие, стал бесполезен. И предложил всем лучникам и арбалетчикам вооружиться аркебузами.

Лук дожил в английской армии до 1595 года. И тоже был отменен.

Ну, а причина, думается, ясна. Уход за арбалетом был сложнее, чем за пистолетом или мушкетом. А стрелы занимали больше места в снаряжении, чем порох и пули. Его было сложнее привести в действие, для этого как бы там ни было, требовалась физическая сила. Тогда как аркебуз достаточно было всего лишь поднять, прицелиться и нажать на спусковой крючок. Кроме того, тот же «нюрнбергский вороток» был достаточно тяжелым и металлоемким изделием.

И это опять же именно арбалет подсказал оружейникам идею нарезного оружия, потому что многие арбалеты уже тогда стреляли вращающимися в полете стрелами. И это их вращение значительным образом повышало точность попадания в цель.

Зато охотничьи арбалеты производились и использовались еще очень долго. И стали они настоящими произведениями оружейного искусства.


Арбалет мастера Иоганна Готфрида Хениша Старшего, датируемый 1742 годом. Это один из серии арбалетов, созданных Хенишем Старшим для двора Фридриха Августа II, курфюрста Саксонии с 1733 по 1763 год и короля Польши Августа III с 1734 по 1736 год. Длина 73,2 см; ширина 63,3 см; 4817 г.; кранекин (без кривошипа) 36,2 см; длина кривошипа 27,3 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Приклад этого арбалета с охотничьей сценой, гравированной на кости. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Ну и, конечно, как уже отмечалось выше, для арбалетов требовались стрелы. А они в изготовлении были намного сложнее простых свинцовых пуль.

Помимо древков одинаковой толщины и веса требовалось отковать стальные наконечники, «квадратики», как их называли стрелки. Хотя наконечники в ходу были самые разные, в том числе и в форме обратного полумесяца. Все это удорожало использование арбалетов по сравнению с огнестрельным оружием, не давая при этом особых выгод.

И арбалеты, и мушкеты давали в 1550 году примерно по 1–2 выстрела в минуту.


Наконечники стрел к арбалету. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Продолжение следует…
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12 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:53
    +5
    Свинцовой пулей можно и из рогатки голову проломить, так что арбалет с такими боеприпасами довольно опасное оружие. Благодарю автора за интересную статью. hi
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:27
      +4
      Спортивный арбалет с разрешённым в МВД усилием натяжения около 40 кг. с проста метров пробивает сосновую доску на глубину наконечника. Аналогично при стрельбе из спортивного лука.
      Вячеславу респект и уважуха, только глаза «продрал», лапу к телефону потянул а тут долгожданный сюрприз! Пускай не на ветке истории, а в вооружении, но вместо «аппаратика» для нагона аппетита, как самое лучшее лекарство. Особенно с такими иллюстрациями. Как коту валерьяна!!!
      Ещё раз спасибо, всем доброго воскресного дня!!!
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 08:06
        +2
        Да, знакомый, как ребенок радовался, когда ему арбалет подарили.
        Я вот только не понял у Вячеслава Олеговича, что такое многозарядный арбалет? Нужно будет отдельно погуглить.
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:14
    +3
    Оказывается рычаг для шнеппера очень давно изобретен, и вовсе не Йоргом Стреве lol Неужели он не давал существенный прирост скорострельности?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:20
      +3
      Цитата: тлауикол
      Неужели он не давал существенный прирост скорострельности?

      Не могу сказать точно. Только, что английский ворот был очень медленным...
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 07:24
        +3
        Современные магазинные шнепперы до сорока в/мин делают. Слабые.
        Но и мощные довольно быстро заряжаются, несколько секунд. Видимо, на охоте это было не нужно, а против латных доспехов шариком неэффективно
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:45
      +1
      По своему опыту.
      С крюком на поясе можно обеспечить скорострельность 8-12 выстрела в минуту на протяжении трёх минут. Потом значительно ниже.
      С козьей ногой (не съемной) до 12-15 выстрелов в минуту, но не более пяти минут.
      С воротом 1-2 выстрела в минуту, но долго.
      С воротом «французкая мясорубка» 2-3 выстрела.
      Ну и последнее «вишенка на торте» прицельных получается не более первых десяти. Потом начинает спина болеть, рука или руки отваливаться.
      Из лука натренированная девочка, у нас на глазах накидала с 40 метров в мишень 40х40 см. 25 стрел и даже не вспотела!
      Что значит спортсмены- профессионалы и мы любители-экспериментаторы.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 07:51
        +1
        Потом значительно ниже
        Потому что болты кончатся. laughing
  3. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:21
    0
    В 1199 году Ричард Львиное Сердце, ярый поборник арбалетов,
    Как-то эта фраза не вяжется с рыцарским ("сан пер эт сан репорш") образом Ричарда.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:30
      +2
      Вот такой уж был Ричард... к тому же использовать он их ратовал против мусульман!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 07:39
        +1
        Тогда, конечно, это меняет дело! "Чего их, басурман, жалеть!" (С)
  4. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 08:00
    0
    Помимо древков одинаковой толщины и веса
    Древки болтов, в отличии от лучных стрел, коротки. При наличи качественных заготовок их можно делать обыкновенной выколоткой.