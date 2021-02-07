Самый ранний огнестрел: существовавшие параллельно



Жан Фруассар (1337–1410). Арбалетчики в битве при Креси. Национальная библиотека Франции

Во всех искусствах был Бахрам умелым.

Он поскакал с колчаном, самострелом.

Помчался всадник за другой четой,

А в самостреле – камешек простой.

«Шах-наме» Хаким Абулькасим Фирдоуси. Перевод С. И. Липкина



Китайский многозарядный арбалет эпохи династии Мин. Иллюстрация из китайской энциклопедии, ок. 1700–1725 гг.

История арбалета



Гастрафет Герона Александрийского. Рисунок из манускрипта кодекса «Фарисин» с дополнениями на греческом. Национальная библиотека Франции



Самое раннее изображение всадника с арбалетом из Каталонского манускрипта 1086 года. На миниатюре четыре всадника Апокалипсиса. Архив собора в городе Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма, Испания



Арбалетчики XI–XIII вв. В самых первых европейских арбалетах тетива натягивалась руками. Но уже англо-нормадские арбалетчики XII века использовали для этого простейший блок (5). Использовались для натяжения и поясные крюки (3, 4). С их помощью, вставив ногу в стремя, арбалетчик натягивал тетиву ногой (6, 7). Снаряжение арбалетчика XIV века (8) было довольно громоздким, так как обязательно включало в себя щит-павезу. Стрелы использовались как оперенные (10), так и неоперенные (9), и даже зажигательные (7). В целом арбалет долгое время был очень простым устройством (1). Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. VIII–XV века: Доспехи и вооружение. Крепости и осадные машины. Рыцарские турниры и гербы. М.: Астрель, 2002, С. 125



Охотничий арбалет с четырехколесной тросовой лебедкой, обеспечивающей возможность очень сильного натяжения арбалетного лука. Изготовлен между 1499 и 1514 гг. Такие арбалеты получили распространение в годы Столетней войны. Ну, а впоследствии использовались в качестве охотничьего оружия. Художественно-исторический музей Вены, Новый Замок, Придворная охотничья и оружейная палата



Удивительно, но такие арбалеты были в ходу в Англии очень долго. Вот перед нами арбалет с лебедкой 1700–1799 гг. Королевский Арсенал, Лидс



А вот так устроена сама лебедка. Изготовлена в 1631–1670 гг. Королевский Арсенал, Лидс



Арбалет графа Ульриха V Вюртембергского (1413–1480), датируемый 1460 годом. Приписывается Генриху Хейду фон Винтертуру, вероятно, швейцарцу. Это самый ранний из известных датированных арбалетов из существующих. На нем изображены гербы Вюртемберга и Савойи, которые относятся к его владельцу, графу Ульриху V из Вюртемберга (1413–1480) и его третьей жене, принцессе Маргарите Савойской (1420–1479). Над спусковым крючком находится немецкое благословение, написанное еврейскими буквами. Это редкий и ранний экземпляр древнееврейского письма на личном предмете, предназначенном для христианского государя. Его можно перевести как «Береги Бога и будь великодушным!» или «Боже мой, добрый!» Материал: дерево (европейский граб), рог, сухожилия животных, олений рог, береста, железный сплав, медный сплав. Размеры: длина 71,2 см). Вес 2 972 г, Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Крепление лука на этом арбалете. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Орех» –главная деталь спускового механизма арбалета, до 1272 г. Вес 8 г, Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Возвращение Карла VI после битвы при Роозенбеке (1382). Миниатюра из «Хроник» Фруассара, XV в. На переднем плане арбалетчик с «английским воротом» на поясе. Национальная библиотека Франции



Универсальный арбалет-баллестер для пуль и стрел в сочетании с фитильным ружьем. Изготовлен ок. 1570–1600 гг. Инкрустация из полированного и выгравированного оленьего рога с изображением трофеев оружия основана на эскизах Якоба Флориса (1524–1581), которые были опубликованы в Антверпене в 1564 году. Лук был позднее заменен на новый. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



А вот таким образом на нем происходило взведение тетивы. Все позднейшие системы с управлением затвором при помощи рычага под цевьем вполне могли иметь в своей основе именно эту конструкцию. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Принцип



«Козья нога» конца XV – начала XVI века. Длина 49,8 см. Вес 713 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Арбалет-баллестер, датируемый 1573 годом. Работа северо-итальянская или французская, вероятно, савойская. Материал: сталь, дерево (вишня, красное дерево), олений рог, слоновая кость. Длина 95,9 см. Вес 1 977 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Баллестер, Англия (1700–1740). Королевский Арсенал, Лидс



Охотничий баллестер 1580 г. Также с рычажным механизмом под ложей. Таким арбалетам не требовалась ни «козья нога», ни лебедка. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Нюрнбергский вороток», изготовлен в период между 1508 и 1519 годами. Принадлежал императору Максимилиану I. Художественно-исторический музей Вены, Новый Замок, Придворная охотничья и оружейная палата



Большой кранекин. Ок. 1575–1650 гг. Предположительно саксонский. Материал: сталь, дерево (вероятно, слива), медный сплав, золото, конопля, текстиль (вероятно, лен). Длина 47,1 cм. Вес 5,838 г. То есть весил этот вспомогательный механизм больше, чем современная винтовка с патронами. А ведь кроме кранекина арбалетчику нужен был еще и сам арбалет, а затем колчан со стрелами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Огнестрел арбалеты вытеснил



Арбалет мастера Иоганна Готфрида Хениша Старшего, датируемый 1742 годом. Это один из серии арбалетов, созданных Хенишем Старшим для двора Фридриха Августа II, курфюрста Саксонии с 1733 по 1763 год и короля Польши Августа III с 1734 по 1736 год. Длина 73,2 см; ширина 63,3 см; 4817 г.; кранекин (без кривошипа) 36,2 см; длина кривошипа 27,3 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Приклад этого арбалета с охотничьей сценой, гравированной на кости. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Наконечники стрел к арбалету. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Мы часто думаем, что развитие любого явления происходит последовательно. И что то же самое имело место и в отношении истории огнестрельного оружия. Что сначала был лук, потом его сменил арбалет, затем ему на замену пришло огнестрельное оружие. Однако именно в данном случае было это совсем не так.И арбалет, и огнестрельное оружие с искровым воспламенением достигли своего идеала практически одновременно. Другое дело, что развитие арбалета по ряду причин замедлилось, а вот огнестрельное оружие изменялось по нарастающей.Тем не менее, в 1550 году и арбалеты, и всаднические колесцовые пистолеты по своему совершенству, сложности и боевым характеристикам были примерно равны. Да и в дальнейшем арбалеты еще долгое время продолжали использовать на охоте. И вот о том, как такое случилось, а также о самых последних и совершенных арбалетах, существовавших параллельно с фитильными и колесцовыми системами стрелкового оружия, мы вам сегодня и расскажем.Начнем с седой древности.В 500 году до н. э. китаец Сунь-цзы в своем труде «Военное искусство» упоминает о мощных арбалетах, представляющих собой станковые луки.С 400 года до н. э. греки используют арбалет – гастрафет.В период с 206 года до н. э. по 220 год н. э. арбалет становится обычным оружием воинов и охотников династии Хань.Около 100 года н. э. в Китае уже используются многозарядные арбалеты. Римляне (в эпоху империи), а затем и византийцы, знали арбалет под именем соленарион, однако широко он ими не использовался. Даже пикты и те его знали и применяли.А в 1100 году он уже широко известен в Европе. В 1139 году Папа Римский Иннокентий II запрещает использование арбалета против христиан.В 1199 году Ричард Львиное Сердце, ярый поборник арбалетов, смертельно ранен именно из арбалета при осаде замка Шалю в Аквитании.В конце XIII века длинный лук вытесняет арбалет в Англии, но в континентальной Европе арбалет популярен по-прежнему.В начале XIV века появляются уже арбалеты с луками из стали.В XIV–XV вв. арбалет становится стандартным оружием французских и фламандских граждан, обороняющих свои города. В 1521–1524 гг. арбалетчики активно участвуют в походах конкистадоров Кортеса и Писарро в Новом Свете.Традиционно лук арбалета делали из дерева. Но известны луки из рогов горного барана. А уже в XVI веке появились арбалеты с луками из стали, обладающие повышенной мощностью.В XVI веке огнестрельное оружие начинает постепенно вытеснять арбалеты из военных арсеналов в Европе, где они используются главным образом на охоте (преимущественно на птицу) и для стрельбы по мишеням.В то же время появились даже гибридные виды оружия, то есть арбалет, объединенный с фитильным или колесцовым мушкетом. Понятно, что такое оружие заказывалось мастерам исключительно для потехи знати. И особого значения такие системы не имели. Но они развивали мастерство их изготовителей.1894–1895 гг. Китайцы применяют многозарядные арбалеты в войне с Японией.1914–1918 гг. Самодельные арбалеты-гранатометы используются в окопах Первой мировой войны.Интересно, что сам принцип наложения лука на ложу все это время оставался практически неизменным, зато изменениям подвергался механизм натяжения тетивы, что явным образом было связано с увеличением мощности лука.Так, тот же гастрафет древних греков взводился за счет того, что стрелок упирал его во что-нибудь твердое и наваливался на его упор животом (отсюда, кстати, и его название).Римляне тоже знали арбалет, называли его соленарион. Однако тетиву лука в нем натягивали руками. Поэтому мощность его была невелика. И использовался он потому в основном на охоте. Кстати, в поэме Фирдоуси «Шах-наме» арбалет упоминается как оружие именно для охоты.Сначала арбалеты натягивались поясными крюками, лебедкой с системой полиспастов. А в XV веке появилась еще и так называемая «козья нога» – рычаг, закреплявшийся на ложе арбалета и оттягивающий тетиву назад. Арбалеты такой системы были более скорострельными, чем те, что натягивались с помощью лебедки. Но зато они были слабее.В XVI веке распространились арбалеты-баллестеры, стрелявшие свинцовыми (а также глиняными) шаровыми пулями. На тетиве для такой пули укреплялась чашечка, а вместо ореха их спусковой механизм снабжали вертикальным опускающимся стержнем, входившим в петлю на чашечке.Но вот около 1450 года появился так называемый «нюрнбергский вороток», кранекин или «вертушка», представлявшее съемное устройство для натяжения тетивы лука арбалета любой силы. И это сразу же подтолкнуло создателей арбалетов на разработку не только больших и мощных арбалетов – мощных за счет размеров лука, но и небольших, но с луком из стали.Появились совсем небольшие арбалеты (их так и называли кранекин) специально для всадников, заряжать которые они могли, уже не слезая с седла. И сразу же на поле боя появились отряды конных арбалетчиков, чего не была раньше, стрелявших по всадникам и пехоте противника издали. Появилась даже должность «великого мастера арбалетчиков», вторая по значимости во Франции после великого коннетабля.Так что в 1550 году и арбалет, и всаднические колесцовые пистолеты и по сложности, и по своим боевым качествам были примерно на одном уровне.И, тем не менее, огнестрел арбалеты вытеснил.Карл IX, король Франции в 1560–1574 гг. полностью исключил арбалет из военного снаряжения, заявив, что он, как оружие, стал бесполезен. И предложил всем лучникам и арбалетчикам вооружиться аркебузами.Лук дожил в английской армии до 1595 года. И тоже был отменен.Ну, а причина, думается, ясна. Уход за арбалетом был сложнее, чем за пистолетом или мушкетом. А стрелы занимали больше места в снаряжении, чем порох и пули. Его было сложнее привести в действие, для этого как бы там ни было, требовалась физическая сила. Тогда как аркебуз достаточно было всего лишь поднять, прицелиться и нажать на спусковой крючок. Кроме того, тот же «нюрнбергский вороток» был достаточно тяжелым и металлоемким изделием.И это опять же именно арбалет подсказал оружейникам идею нарезного оружия, потому что многие арбалеты уже тогда стреляли вращающимися в полете стрелами. И это их вращение значительным образом повышало точность попадания в цель.Зато охотничьи арбалеты производились и использовались еще очень долго. И стали они настоящими произведениями оружейного искусства.Ну и, конечно, как уже отмечалось выше, для арбалетов требовались стрелы. А они в изготовлении были намного сложнее простых свинцовых пуль.Помимо древков одинаковой толщины и веса требовалось отковать стальные наконечники, «квадратики», как их называли стрелки. Хотя наконечники в ходу были самые разные, в том числе и в форме обратного полумесяца. Все это удорожало использование арбалетов по сравнению с огнестрельным оружием, не давая при этом особых выгод.И арбалеты, и мушкеты давали в 1550 году примерно по 1–2 выстрела в минуту.