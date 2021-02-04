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Никаких чемоданов и вокзалов: будете жить дома

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Так получилось, что в день суда по делу о нарушении Навальным режима отбытия наказания я договорился с несколькими молодыми людьми (из числа участников шествия 23 января) о встрече. Они студенты ближайших вузов. Не активисты из штаба Навального, не «борцы за свободу» и даже не «ненавистники» Путина. Обычные студенты, которые из тех, что твердят:


«Я не смотрю телевизор, потому что там все врут».

Они граждане какой-то другой, виртуальной страны под названием «интернетная Россия». И живут они там (в этой самой виртуальной России) достаточно активной жизнью. По крайней мере, даже тогда, когда одна рука была занята очередным куском шашлыка, вторая что-то настукивала на экране лежащего на столе смартфона. Разговор обычным человеческим языком шел в нашей компании. А параллельно беседа ещё с кем-то шла в той другой реальности.

Я специально не задавал какие-то каверзные вопросы. Просто иногда подталкивал беседу ребят между собой в нужное мне русло. Задача была довольно сложной. И выглядел я, наверное, в их глазах дремучим неандертальцем, который не знает каких-то элементарных и известных каждому вещей. Вроде солиста группы «Клопы» Васи Пупкина. Извиняюсь за то, что не запомнил имя (хотя группу запомнил – «Тараканы»).

Вы на какой машине приехали


Первое, на что я обратил внимание, это какое-то слепое преклонение перед Западом, замешанное на псевдопатриотизме.

«Почему «Вы» пишу с большой буквы? Потому что обращались не просто ко мне, а к нам, поколению постарше, допустили ситуацию, когда у нас нет ничего.

Телефоны, автомобили, телевизоры, даже кофемашины и пылесосы западных марок?

Мы хотим, чтобы все лучшее было российским!»

Разговор о том, что мы пережили разгром в 90-х годах прошлого века, категорически не принимается.

«Предания старины глубокой. Мы тогда даже не родились».

Сейчас напишу странную для многих, в том числе и для себя, фразу.

Оказывается, страну убивали не в 90-е, а в начале 2000-х! Молодежь в этом уверена. Вот так.

Ельцин и Горбачев? Вы (в смысле мы с вами) ещё Ивана Грозного вспомните.

Если честно, то мысль-то старая. Признаюсь, что и сам, например, с удовольствием смотрю на новые модели ВАЗа, на Камазы, Уралы и прочие авто, которые превращаются машины не только для удобства работы, но и для удобства человека. Где-то там внутри червячок обиды на наше государство, на наших инженеров и конструкторов, на наших рабочих автозаводов живет. Умом понимаю, что не все сразу. А вот глаза видят. Руки чувствуют. И все остальное, извините, на кочках тоже…

То, что весь мир живет именно так, пользуясь теми товарами, которые на данный момент лучшие в своем классе, независимо от страны производителя, на ребят не действует.

Должно быть российское. И точка!

Получается, юношеский максимализм против зрелого реализма. Говорим и думаем об одном и том же, но мы, потолкавшись локтями по жизни, понимаем, что не все так просто, а они нет. Они понимают только одно. Должно быть лучше, чем есть!

Мне кажется, произошла трансформация наших взглядов из 90-х, когда большинство видели западную жизнь только по фильмам и «Международной панораме» на ЦТ. И тогда просто купились на красивую упаковку. А сегодня дети купились на то, что там – всё современное, модифицированное,

«там самое лучшее, качественное и прогрессивное».

Причем, очень интересно было увидеть, советское восприятие России в глазах юношей, не знающих что такое СССР.

Есть Россия и есть Запад. Не США, ФРГ, Франция, Италия или любая другая страна, а именно Запад. Как единый противник или союзник. Это в зависимости от политических взглядов собеседников.

Мы опять

«один на один».

Только тот «один» Запад, что стоит напротив, состоит из многих стран.

Немецкие автомобили, японские компьютеры, корейские телефоны, американские трактора и прочее, против российских предметов, вещей и конструктов.

Пока я не могу сделать однозначный вывод о том, откуда это.

Почему мы, на каком-то глубоком, далеко спрятанном, уровне берем на себя ответственность за все человечество?

Воспитание?

Сомнительно.

Традиции?

Опять неточно.

Генетика? Так кто же её знает…

Политический винегрет в молодых головах


Я давно уже не спорю с теми, кто исповедует примитивизм в политике. Зачем?

Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме, и что? Объяснять ему, что капитализм и социализм – это разные социальные системы, основанные на противоположных принципах, индивидуализме и коллективизме? Просят объяснить, почему социалистический принцип

«от каждого по способностям, каждому по труду»

противоречит капитализму?

Беседуя с молодыми, я вдруг осознал, что мы одинаковые. Мы – из тех 90-х, а они из 2020-х. Только мы воспринимали Запад «через желудок», а они через «свободу и демократию».

Помните, почему мы ценили западные штаны, западные колготки, западные напитки и прочее? Мы ценили качество товаров. Да-да, именно качество товаров. СССР закупал и продавал именно качественные товары.

Я помню репортаж Валентина Зорина из ФРГ. 38 сортов мяса в обычной лавке! Мы смотрели на все это обилие и даже мысли не возникало, что же это за мясо такое? Мы, дикари, кушали свинину, говядину, баранину, оленину, дичь. А там, простой немец кушал 38 сортов. Это потом, через годы, мы стали понимать, что сорт мяса – это всего лишь то, что мы выбирали на рынке:

«для супа, для гуляша, для отбивных»

и прочее.

В головах же сегодняшних молодых уже не сорт мяса главный. Теперь свобода, демократия, права человека... И все это красиво уложено на юношеский максимализм.

Свобода значит анархия. Демократия значит слушать должны только меня. Права человека – это когда никто не может мне что-то запрещать! Может выборы? Да вы что, выборы – это всегда вранье тех, кто побеждает. Правильными выборы могут быть только тогда, когда победим мы.

Почему-то даже то, что в «интернетной России» можно увидеть не только позитив, но и негатив про западную жизнь, не меняет основного тренда –

«у нас все плохо, там все хорошо»,

именно политически хорошо.

Когда я попытался узнать почему, например, выступления демократов или республиканцев в США из политических быстро превращаются в погромы у первого же супермаркета, ответа я не получил.

Как не получил ответа и на контрольный вопрос:

«Почему вы, когда шли по улицам города, не громили магазины?»

Были большие глаза. Был докторский взгляд типа «дед сбрендил». Но ответа-то не было.

Они не смогли совместить погромы магазинов с «политической борьбой». Кстати, видео из Нидерландов, когда толпу поливают из брандспойтов, тоже удостоилось всего лишь –

«наверное, они не мирные демонстранты».

Мы совсем отказались от политического образования и политического воспитания наших детей.

Я разговаривал не с первокурсниками. Передо мной сидели почти готовые инженеры, в том числе и те, кто совсем скоро будет проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение. Причем, это действительно хорошие инженеры, не из сегодняшних, что «на платной основе».

А с другой стороны, передо мной сидели молодые мужчины с неопределенной политической ориентацией, с неопределенными политическими взглядами. Они хотят каких-то улучшений, но не знают каких. Они хотят, чтобы было «как у них», но власть защищалась «как у нас».

Не надо чемоданов и вокзалов


Предвижу реакцию некоторых радикальных ветеранов, так и не повзрослевших «романтиков революции». Этакое «чемодан, вокзал, Запад». Пусть другими словами, но суть именно такая. Не нравится у нас – вперед на Запад. Перевоспитывать вас никто не намерен. Мы не ясли и не школа. Хотите как на Западе – живите на Западе.

Кстати, я задал и этот вопрос. Почему бы просто не переехать туда?

«А кому мы там нужны? Там своих таких хватает!»

Своих, в смысле таких же студентов или молодых инженеров. Понимание того, что они россияне, что это их Родина, у молодежи есть. Как и патриотизм, пусть своеобразный, но есть.

Откуда же такая каша в умах?

Я помню о тех 2–3 % придурков, которые существуют в каждом народе. Они крикливы, активны, бескомпромиссны, но их мало. Но ведь есть и вот такие, мои собеседники, ищущие свою правду. Они задают те же вопросы, что задавали и мы в их возрасте. Но мы получали ответы, а они нет. Какие это были ответы не особо важно. Мы (с возрастом) сами нашли на эти вопросы правильные, с нашей точки зрения, ответы.

Сегодня же молодые остались без нашей взрослой мудрости. Сами, все сами. А потом мы удивляемся появлению радикалов разных направлений, появлению фашистов и леваков, рождению совершенно «диких» политических течений, с точки зрения формальной логики. Молодежь сама ищет ответы.

Чемодан, вокзал, Запад – это просто. Из серии «сам дурак».

А начинать надо с определения базовых задач воспитания школьников и студентов.

Кого мы, вообще, хотим видеть?

Ведь даже в семье сейчас нет ответа на этот простой вопрос.

«Мои дети должны вырасти хорошими людьми».

Ура! А хороший человек это как? Не уверен, что в мире много родителей, которые говорят, что хотят вырастить плохого человека.

Определимся с тем, кто нам нужен – появятся учителя и профессора, которые прекрасно выполнят задачу воспитания именно такого человека. То, что взрослого не перевоспитать, как показала жизнь, неверно.

Перевоспитать невозможно искренне верящего во что-то. А таких достаточно мало. Остальные достаточно быстро поменяют свои взгляды при мощном воздействии пропаганды, как мы видим на примере Украины.

Так что, не надо предлагать нашим детям чемодан. И показывать им, где находится вокзал.

Вдруг, как послушные дети, они, и правда, сядут в уходящий куда-то поезд?

И для кого тогда мы это все строили, разрушали и сейчас опять перестраиваем?
Автор:
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285 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    +2
    Они граждане какой-то другой, виртуальной страны под названием «интернетная Россия».

    И такое уже есть!
    Впрочем - "моя хата с краю, ничего и знать не хочу!", не сегодня это придумали. Хотя, всемирная паутина, это уже не совсем то ... они ж там разных, всяких "знаний" набираются по самое не могу!
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 12:15
      -2
      пример Украины их ничему не научил .
      пример прям перед их глазами , но они не хотят его видеть , потому что он не вписывает в их картину мира где запад белый и пушистый , а Россия дремучая и варварская страна .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:18
        +3
        Грабли каждый находит САМ!
        У кого они свои, персональные ... другие по чужим прыгать желают!
        Результат одинаковый ... звёзды из глаз и шишка на лбу!
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 12:20
          -7
          проблем в том что у нас этими недоумками глаз и лоб общий . и если они себе его набьют , то подбитый глаз и лоб будет и у нас .
          а они этого не понимают .
          и удивляются почему простой народ готов их на вилы поднять за всего лишь "их право жить как они хотят" , они не понимают что они свое право распространяют на других и другим тоже тогда придется жить как они хотят . а другие этого не хотят и их большинство.
          вот такой молодняк надо высылать на запад .
          пускай живут в своем "раю"
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:23
            +9
            Цитата: Додиксон
            проблем в том что у нас этими недоумками глаз и лоб общий

            Проблема как у трёхглавого Горыныча!!! Пьёт то одна, а вот голова болит у всех.
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 12:25
              -4
              дык если бы только пила .
              у них скоро и ценности будут европейскими , и тогда наутро болеть будет и то что пониже и сзади .
              1. military_cat
                military_cat Сегодня, 12:41
                +10
                Сразу видно человека, который мыслит не мемасиками, не штампами и не лозунгами.
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 12:44
                  -3
                  вспоминайте скандалы когда майдан только начинался , они все были с тем что ловили лидеров майдана с "мальчиками" .
                  и сейчас будет та же тема ибо двигатель революции всегда одинаков . как и топливо , в виде денег от еврейских банков в США
                  1. Лексус
                    Лексус Сегодня, 13:09
                    +7
                    Человек не может радоваться постановке в стойло. А насчёт "ваших" всё ясно.
                    1. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 13:13
                      -5
                      да , наши не хотят что бы граждане РФ стояли в стойле .
                      а вот Ваши хотят . и выделяют дохрена денег на госпереворот в России
                      1. Татьяна
                        Татьяна Сегодня, 16:02
                        +3
                        Начинать надо с ИДЕОЛОГИИ! Нужно осознать, что в РФ по факту уже НЕФОРМАЛЬНО присутствует антироссийская ГОСУДАРСТВЕННАЯ идеология в виде КОЛОНИАЛЬНО-ПАРАЗИТАРНОЙ парадигмы американского экономиста Милтона Фридмана, которая изложена в его книге "Капитализм и свобода" на первых 20 страницах. В противном случае мы, россияне, потеряем нашу страну. А именно.

                        К сожалению, в этом вопросе российское образование в стране давно «прокисло». Буржуазную идеологию американского экономиста М.Фридмана теперь уже не называют «буржуазной», а называют классово отвлечённо просто «рыночной» с элементами т.н. «монетаризма» (т.е. буржуазной погоней за прибылями).
                        Однако нельзя уравнивать понятие реального капитализма со всеми его недостатками с доктринёрской идеей американца Милтона Фридмана в виде некоего умозрительного социального проекта, воплощаемого в жизнь, для построения якобы идеально справедливого капитализма на Земле во всём мире. За счёт чего?
                        За счёт якобы существования в мире некоего АНАРХИСТСКИ абсолютно "свободного" от всех и каждого мирового рынка, который якобы абсолютно "чист" от профанаций и недобросовестности как со стороны самих участников рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы, так и от давления на них национального государства. И при этом автором предполагается, что все свободные от государства участники рынка изначально во все времена по своему жизненному старту равны между собой и могут всегда стать богатыми, стоит им только этого захотеть. Это утопия и блеф в чистом виде!
                        За этой попыткой Милтона Фридмана обелить капитализм скрывается вполне определённая цель, взятая на вооружение апологетами Вашингтона. А именно.
                        Цель этого американского блефа состоит в том, чтобы "туземные" для США суверенные страны бесконтрольно и беспошлинно со стороны своих правительств ошибочно свободно и беззащитно от конкуренции открыли для транснациональных компаний США доступ на свои отечественные рынки для продажи иностранных товаров и скупки иностранцами "туземных" богатств, предприятий и природных ресурсов.
                        При этом сокращение туземной госсобственности по-максимому - до "0" - пропагандируется "рыночниками" исключительно, как общественное благо. Ибо государству якобы уже контролировать ничего не нужно, наказывать никого не нужно, регулировать торговлю и производство тоже не нужно. Что все члены общества станут при этом такими честными и законопослушными предпринимателями, что поэтому и защищать население от жуликов, воров, грабителей и убийц тоже будет уже не нужно. И поэтому якобы национальное государство, как анахронизм, за ненадобностью исчезнет само собой, и защищать его вообще не нужно. Ибо распределение материальных благ "сверху" на уровне государства не потребуется, ибо всё будет регулировать этот "идеальный" капиталистический рынок. Ну а те, кто не вписались в рынок - это уже их проблемы. Пусть, мол, они выживают сами, как смогут. К ним в частности относятся все т.н. "лишние" люди: пенсионеры, инвалиды, дети и пр. - все те, кто "не вписался в рынок". Зато они должны быть "счастливы" своей свободой от веками давлеющего над ними жиреющего абстрактно-бюрократического государства так, как об этом всегда веками мечтали анархисты.

                        ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана о якобы существовании т.н. "свободного" и "чистого" рынка является анархистской пропагандой американского истеблишмента по разложению национальной безопасности суверенных государств до полного их ликвидации и подчинения их ресурсов в пользу транснациональных компаний США. И к сожалению, эта идеология НЕОФИЦИАЛЬНО взята на вооружение российской правящей элитой, в качестве ГОСУДАРСТВЕННОЙ идеологии. Реализуется на практике правительством РФ, гарантом либеральной Конституции РФ, депутатами ГД и СФ. На основании самой Конституции РФ, написанной для российских либералов во власти со стороны спецов из США.
                        А ВШЭ является кузницей буржуазных молодых кадров в этой компрадорской экономике и её апологетов.
                        СПРАВКА
                        Компрадорство (исп. comprador покупатель) способ ведения бизнеса, при котором прибыль извлекается в результате деятельности, подрывающей свою национальную экономику и уменьшающей её способность к росту и…
                      2. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 18:45
                        0
                        поэтому очень скоро возродится старая вера , и возродится она в России .
                        и она спасет весь мир .
                  2. Stas157
                    Stas157 Сегодня, 14:21
                    +6
                    Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме

                    А в России разве капитализм? А почему зарплаты не как у капиталистов, а как в Африке? Феодалы делиться не любят.

                    «от каждого по способностям, каждому по труду»

                    противоречит капитализму?

                    Конечно. Человек зачастую вынужден заниматься не тем, к чему душа лежит, а там где больше платят. И как хорошо было бы если бы всем платили по труду! Тогда бы не было дружков миллиардеров, а простые люди получали бы больше.
                    1. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 14:24
                      -4
                      а что , при капитализме везде большие зарплаты ?
                      вот в Индии капитализм ? какие там зарплаты ?
                      а в Болгарии капитализм ? а какие там зарплаты ? в Египте капитализм ? а какие там зарплаты ?
                    2. Stas157
                      Stas157 Сегодня, 14:30
                      +10
                      Индия, Египет это не совсем полноценные, развивающиеся страны. Не надо равняться на убогих, если вы хотите сделать для себя хороший выбор.

                      Хотя, я вас хорошо понимаю - величие Путина возможно только на фоне проклятых 90-х и отсталых в развитии стран. Но и это уже спорно.
                    3. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 14:39
                      -11
                      ух ты , теперь че , про капитализм звездеть не будем ? теперь начнем про развивающие страны ?
                      а если и там облом будет то че потом в ход пойдет ? цвет кожи населения , географическое положение ?
                      Вы уже облажались и смиритесь с этим .
                    4. kakvastam
                      kakvastam Сегодня, 17:19
                      +2
                      Есть капиталистический центр, а есть периферия, и первый живёт за счёт второй.
                      И странно надеяться жить как в центре, находясь с края.
                    5. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 19:10
                      0
                      а тело выше звездело что раз капитализм то зарплаты сразу становятся высокими .
                      кто звездит то ? Вы или пассажир выше ?
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:00
            +3
            Цитата: Додиксон
            в виде денег от еврейских банков в США

            Вот чего не поддерживаю, так это желание обвинить во всех бедах представителей одной, конкретной, национальной группы ... есть КАПИТАЛИСТ ЭКСПЛУАТАТОР, его прислужники, против все остальные прочие. Это дело сугубо ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ, т.е. везде "всякой твари по паре".
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 14:25
              -2
              я не обвинял всех евреев . я уже обсуждал даже с ними эту тему . и даже они признают что да , среди них есть те что портят всем жизнь , и как пример приводили что даже им сорос подсерает знатно .
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:56
          +1
          Одними мемами, лозунгами сыт не будешь!
          Можно и макарошками, но мой организм резко против ... хотя, макароны по флотски, с НАСТОЯЩЕЙ тушёнкой, это весчЬ! Но опять же тушёнка из МЯСА, а не из потрохов, ушей и всего остального прочего.
          1. Zoer
            Zoer Сегодня, 14:09
            +4
            Настоящие макароны по-флотски делаются с фаршем. а не с тушёнкой.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 14:22
              0
              Всё равно вкусно, когда делают с МЯСОМ, а не с субпродуктами.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: Додиксон
        дык если бы только пила .
        у них скоро и ценности будут европейскими , и тогда наутро болеть будет и то что пониже и сзади .

        С той стороны, с тыла ... шой то, я, такой аспект из виду упустил!!! Похоже очень зря.
  2. dorz
    dorz Сегодня, 13:04
    0
    Я разговаривал не с первокурсниками. Передо мной сидели почти готовые инженеры ...

    Смотрим самые желаемые страны для эмиграции россиян, также категории граждан и вопросов "почему?" больше нет.
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 13:14
      0
      и 90% этих желающих свалить инженеров потом работают разнорабочими и живут в условиях худших чем на Родине .
  3. 210окв
    210окв Сегодня, 14:50
    +4
    Эти "недоумки" по-Вашему, задают справедливый вопрос. Почему социалистической принцип"от каждого по способности-каждому по труду" противоречит капитализму? А ведь получается что противоречит. Или у нас другой капитализм? Звериный. Способности реализовать? При социализм-пожалуйста! При капитализм-а заплати, иначи замучаешься способности выкладывать. По труду вообще финиш. Точнее по оплате этого труда. Почему я тружусь на той же должности и отдаю работе всего, но моя зарплата за последние три года упала? Они не недоумки, они видят и делают выводы.
  4. майор147
    майор147 Сегодня, 19:04
    0
    Цитата: Додиксон
    вот такой молодняк надо высылать на запад .
    пускай живут в своем "раю"

    Или на Украину. Кому не хватает «воздуха свободы» — Украина его вам предоставит.
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:20
    +1
    Цитата: rocket757
    Результат одинаковый ... звёзды из глаз и шишка на лбу!

    Слава Богу, если только шишкой отделаются.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:06
      +1
      Просто шишка ... это уж для совсем везунчиков! остальным ломает многое, самою жизнь.
  • НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:26
    +7
    Я помню о тех 2–3 % придурков, которые существуют в каждом народе. Они крикливы, активны, бескомпромиссны, но их мало.
    Вот эти 2-3% придурков и делают революции. Даже автор понимая о чём пишет отдаёт их на откуп самим себе считая их не важной частью, а только крикливой. И когда у этих буйных появляется руководство и происходят революции с молчаливого согласия тех чья хата с краю
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 12:36
      -7
      революции становятся успешными тогда , когда ее поддерживает кто то во власти .
      в той украине переворот удался только потому что яныка предали практически все главы ведомств , и не только силовых , но даже всякие министры сельхоза .
      а когда у тебя куплена вся верхушка то эти крикливые нужны лишь только для создания красивой картинки мол это все сам народ , ну и для запугивания несогласных .
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:56
        +12
        революции становятся успешными тогда , когда ее поддерживает кто то во власти .
        Не соглашусь!!! У нас в 1917 какая верхушка была куплена? Власть просто валялась на земле и ждала кто её первым поднимет. В Крайне так же - все просто самоустранились и частично драпанули. Теперь они в телевизоре нас жить учат хотя сами всё и прокакали. Если честно, то и в августе 91го у нас не нашлось "лейтенанта Буонапарте". А нашлось сборище старцев с дрожащими руками. И именно за ними никто не пошёл. А за лейтенантом бы пошли. И произошло то что произошло.
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 13:00
          -6
          вся верхушка была куплена , ибо революция была еврейская и на еврейские деньги
          николая второго предали все , даже самое ближайшее окружение .
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 15:02
            0
            Цитата: Додиксон
            николая второго предали все , даже самое ближайшее окружение .

            а Керенского кто предал?
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 15:23
              -5
              а че настоящая фамилия керенского была романов ?
              1. mat-vey
                mat-vey Сегодня, 15:25
                +6
                Специально для вас - Николая II не большевики свергли,и 1917 году было ДВЕ революции ...
        2. sniperino
          sniperino Сегодня, 13:48
          +1
          Цитата: НДР-791
          у нас не нашлось "лейтенанта Буонапарте". А нашлось сборище старцев с дрожащими руками.
          Ельцин помоложе был, но руки с утреца как у тех старцев дрожали. Орущая толпа, которая его с утра не видела, подзуживаемая барыгами, понесла его на руках к вершинам власти. Кто бы из нас стал этому сопротивляться.
        3. lucul
          lucul Сегодня, 13:56
          -8
          Не соглашусь!!! У нас в 1917 какая верхушка была куплена? Власть просто валялась на земле и ждала кто её первым поднимет.

          Снимайте лапшу с ушей - власть никогда , никогда не может валяться на земле . Просто февральскую революцию делал один клан , а октябрьскую - уже другой . А русских никто и не спрашивал , так же как и в 1991г.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 14:04
      +5
      Я согласен с этими буйными процентами. Но разговор то ведётся не с упоротыми анальнятами. А с вполне нормальными. И ответы я их понимаю. Страна пережила Разгром? Да. Но с этого времени прошло уже двадцать с лишним лет. Напомнить за сколько времени страна поднималась после гражданской или после Великой Отечественной? Может быть пора перестать кивать на эти годы и интенсивно трудится? А молодёжь видит за короткую свою сознательную жизнь то, что в стране строят магазинов в тысячи раз больше чем новых производств, зарплаты низкие, перспективы, так о них лучше и не говорить.
      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 14:28
        -13
        а напомнить какой ценой поднималась страна после войн ?
        хотите так же ?
        как по мне так лучше не так быстро , но с бОльшим комфортом , чем как в 30е годы , гнать пшеницу на запад , при то что у себя миллионы голодали .
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 14:54
          +6
          С большим комфортом мы окажемся на задворках технического прогресса, ползя как черепахи. И при чем тут пшеница? Мы её и так её гоним-я работаю в сельском хозяйстве. И почему тридцатые? А после военное десятилетие. Да, было непросто, зато какие результаты! А, ну Вы видимо из этих, комфортно разместившихся. Тогда вопросы о падают.
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 16:53
            +2
            Цитата: 210окв
            С большим комфортом

            Если мне ничто не изменяет до войны сторонником этой "теории" был Бухарин ..дескать куда торопиться с этой индустриализацией .всё само дойдёт,но только позже ...Если не смотря на все меры всё равно к началу войны не совсем успели,то представляю последствия если бы с "комфортом" .
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 17:31
              +1
              Знаете, я вполне понимаю Сталина, имевшего таких компаньонов по революции. Бухарина, Троцкого, Зиновьева.. По другому было нельзя-похерили бы государство вместе с населением.
              1. mat-vey
                mat-vey Сегодня, 17:37
                0
                Цитата: 210окв
                , я вполне понимаю Сталина, имевшего таких компаньонов

                В 1917 году и Сталин был другой .Просто он не был догматиком . И развивался вместе с изменениями обстановки .Соизмерял теорию с практикой и на вновь открывшихся закономерностях развивал теорию .
                1. sniperino
                  sniperino Сегодня, 19:29
                  0
                  Цитата: mat-vey
                  Сталин ...на вновь открывшихся закономерностях развивал теорию
                  Пример бы один. У Ленина один есть.
  • ee2100
    ee2100 Сегодня, 12:30
    +2
    "моя хата с краю, ничего и знать не хочу!"(с) это советский новодел, а правильно " моя хата с краю- первым ворога встречаю"
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: ee2100
      "моя хата с краю, ничего и знать не хочу!"(с) это советский новодел, а правильно " моя хата с краю- первым ворога встречаю"

      Слово дело такое, как надо, так его и прикладывают.
      1. ee2100
        ee2100 Сегодня, 14:30
        0
        Слов из песни не выбрасишь, а так грубый передел меняющей смысл на противоположный.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:49
          0
          народная мудрость для того, что б её использовали по уму, а не для того, чтоб на неё молится до скончания веков.
          1. ee2100
            ee2100 Сегодня, 15:31
            0
            Что Вы называете "народной мудростью " пораженческую кастрированную пословицу , которая полностью поменяла смысл?
            Поменяли смысл пословицы в первые годы советской власти по идейным соображениям. Чтобы развалить общинное устройство крестьян в деревне. В первую очередь в головах.
            И этим занимались пропагандисты того времени и результаты их творчества мы видим и по сей день.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 15:51
              0
              любые поговорки могут существовать параллельно, от этого суть их не меняется. применять ту, что подходит в данном конкретном случае и всё норм.
              1. ee2100
                ee2100 Сегодня, 16:08
                0
                Новые поговорки могут существовать как угодно, но если старую переиначили и полностью поменяли смысл это в лучшем случае новодел. Да и в чем мудрость пословицы "моя хата с краю - я ничего не знаю!"? Творите что хотите я буду молчать? Не кажется Вам что это как-то не по человечески? Вас грабят,а сосед закрылся и делает вид,что ничего не видит. Круто!
                Пару примеров.
                "Кто любит земле кланяться - без добычи не останется " правильная пословица? А если так:
                "Кто любит земле кланяться - в дураках останется " и это народная мудрость?
                "Без труда не выловишь и рыбку из пруда." Знаете эту народную мудрость? А " дурака работа любит " это тоже по Вашему народная мудрость?
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 17:54
                  0
                  народная мудрость когда то тоже была новинкой, кем то придуманной, высказанной, суть в другом ... в том, как мы живём, поступаем сейчас!
                  1. ee2100
                    ee2100 Сегодня, 18:45
                    0
                    Я про другое. Про то как была извращена очень правильная пословица.
                    Надеюсь знаете стих Чуковского "Муха-цокотуха".
                    Там такая же идеологическая диверсия .Положительными героями объявлены муха - переносщик разнообразной заразы и комар - кровопийца и переносщик малярии. А главный злодей - паук. Паук всегда почитался в русских сказках,как положительный герой который и борется с разносщиками разнообразной заразы. Он часто выступает под именем Мизгирь. Есть о нём и сказки. Мизгирь - старословянское имя. Не стали бы родители называть сына именем несущим отрицательное.
                    Да, изменённая пословица вошла в нашу повседневную жизнь. Всем этого не объяснишь.
                    Представьте себе ,что кто-то будет вместо Вашего отчества будет употреблять какое-то прилагательное. Вам это понравится?
                    Всего хорошего Вам и Вашим близким, а главное здоровья!
    2. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: ee2100
      " моя хата с краю- первым ворога встречаю"

      Первый раз встречаю человека, который знает это выражение!
      1. ee2100
        ee2100 Сегодня, 17:12
        0
        Всё когда-то в первый раз hi
  • Симон
    Симон Сегодня, 12:34
    +5
    А вообще молодежь нужно уже воспитывать с молодости. Теперь в школах нет молодежных патриотических организаций, таких как пионерия а от комсомола осталась только газета с названием "Комсомольская правда". Получается, что государство уже не занимается воспитанием молодежи. Вот и получили то, что теперь твориться. Раньше можно было ходить в любую спортивную секцию или кружки бесплатно, а теперь молодежь болтается без толку по улицам и дворам, ищут, где по тусоваться, выпить энергетика . Вот и вся жизнь нынешней молодежи.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 13:29
      +5
      В чем то соглашусь. Но вот мой опыт говорит, что приходя на производство и покрутившись там, многие "бунтари" меняют своё мнение о том, что нужна революция и протест. Жизненный опыт делает свою коррекцию. И уже включается критичность, начинает работать голова не на уровне "ютуб сказал, значит так и есть". Но видя, что нет возможности вырасти в профессиональном плане, так как места заняты кланами не хуже, чем на кавказе, плюют на эту систему и живут в своем мире. Но недовольство копится.... И когда вот эти выйдут на улицу, а это вопрос времени, власти станет совсем кисло.
      1. Zoer
        Zoer Сегодня, 14:50
        +3
        Главное, что бы было то самое производство, куда можно прийти. А то в магазине менеджером за 25 тр критичность другого толка включается. Критичность к существующему укладу в стране.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 15:03
        0
        Выше мой коммент про принцип социализма и почему он противоречит капитализму. Автор почему то не понимает, и по его словам молодёжь задаёт странный вопрос. Считает наверное, что теперь каждый сможет реализовать свои способности.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 14:01
      0
      А вообще молодежь нужно уже воспитывать с молодости.

      Так классика же - хочешь победить врага - воспитай его детей.
      А мы свою молодёжь отдали на воспитание врагу , за жвачку ,джинсы и кока-колу.
      Это мне напоминает - дали мужу 500$ и имеют за углом его жену и дочь , а он радуется , сколько может бутылок водки купить за эти 500$.
      Тьфу.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 15:07
        0
        Ну, жвачку, джинсы и напитки делали ещё при Советской власти. Может дело не в этом? Да, молодёжь надо воспитывать(в семье-на собственном примере). А в государстве? Молодёжной политики нет вообще.
  • dauria
    dauria Сегодня, 13:32
    0
    Хотя, всемирная паутина, это уже не совсем то ... они ж там разных, всяких "знаний" набираются по самое не могу!


    Объём и скорость информации о мире -"мутагенный фактор" для "генетики" государств. Колбасит все развитые страны. А вот африканцев, племена Амазонки , арабов гораздо меньше. Есть такая штука - семейный уклад. Именно тут рождаются новые клетки организма под названием "страна". И каждые 25 лет страна "обновляет" поколение клеток. Уклад хранит "генную" информацию . Наследственность, изменчивость, отбор результата . Результат - это страна. Жизнеспособная или умирающий урoд.
    Развитой мир не заметил , с какой скоростью стали происходить изменения. Изменчивость превзошла возможности наследственности. Посмотрите на "чайнатауны", диаспоры, цыган и евреев ... Они сопротивляются, их семейные традиции выработаны отбором.
    Что будет ? Не знаю. Но равновесие снова установится. И в нём не изменить один параметр - время воспитания и срок жизни человека.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: dauria
      Объём и скорость информации о мире -"мутагенный фактор" для "генетики" государств

      Вопрос неоднозначный ... как любая палка о двух концах. Хотя по моему мнению концов может быть больше!
      Всё зависит от точки приложения, направления усилий и усердия многих, многих, не глупых, ответственных людей ... если таковые находятся, конечно.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 14:55
        0
        направления усилий и усердия многих, многих, не глупых, ответственных людей ... если таковые находятся, конечно.

        "Благими намерениями вымощена дорога в ад "... wink Усердия пока привели к тому, что арабы плодятся в Париже , как кошки. А "неглупые и ответственные" удивлённо разводят руками -"Что ж наши всем обеспеченные толерантные куклы рожать не хотят ? "
  • ЭДВАРД
    ЭДВАРД Сегодня, 14:02
    +14
    меня всегда удивляло.. как люди которые не жили в СССР, рассказывали мне жившему в Союзе , как в нем плохо жилось!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:18
      +1
      Ура! А хороший человек это как? Не уверен, что в мире много родителей, которые говорят, что хотят вырастить плохого человека.

      У нас был поэт - Владимир Владимирович Маяковский. В популярной форме стиха он давно объяснил это.
      Я помню о тех 2–3 % придурков, которые существуют в каждом народе.

      Скажите, зачем нам помнить тех придурков, которые не смогли научить ничему хорошему и не дали рецептов набраться «чего» плохого и отвратительного?
      Я давно уже не спорю с теми, кто исповедует примитивизм в политике. Зачем?

      Хотя бы затем, что примитивизм в политике - частная сторона примитивизма жизни вообще. Чтобы человек стал понимать, что надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть...Особенно в три горла. Может несварение наступить.
      Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме, и что? Объяснять ему, что капитализм и социализм – это разные социальные системы, основанные на противоположных принципах, индивидуализме и коллективизме? Просят объяснить, почему социалистический принцип: «от каждого по способностям, каждому по труду», - противоречит капитализму?

      Объяснять разницу капитализма и социализма? Здорово! fellow Давайте лучше подумаем, какой экономический уклад не позволяет эксплуатацию человека человеком в самой извращённой форме. Давайте постараемся объяснить, что справедливей и чем в конечном счёте должно закончиться развитие общества в том и в этом случае. В самом конце. Когда уже всё. Когда уже все. С обязательным указанием источников доходов для всех...
    2. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 14:25
      +10
      Как уже достали эти апологеты "правильного воспитания". Да-больше парков "храмов", "патриот" надо строить и "спортивных комплексов" в которые никто не ходит из-за отсутствия денег и времени. Главные "воспитатели" в России это: 1-МРОТ на уровне 170 USD, 2-"средний класс начинающийся с 17000 рублей", 3- уже "созданные" "25 миллионов высокотехнологических, высокоплачиваемых рабочих мест", 4-построенная кланово-семейная "экономика" и "вертикаль" управления в которых-полное отсутствие социальных и профессиональных лифтов для "людей с улицы", 5-"закручивание гаек" с выкачиванием денег из населения прямыми и непрямыми путями, исходя из лозунга: "люди-это вторая нефть"... 6-лоббизм только тех кто при деньгах и полная беззащитность остальных против произвола-"идите в суд" звучит уже, как ругательство....
      1. ghby
        ghby Сегодня, 15:56
        +1
        Цитата: Улиточник N9
        "спортивных комплексов" в которые никто не ходит из-за отсутствия денег и времени.

        У нас построили спортивный комплекс, сынка пошел в первый класс, пришли записались на самбо, взносы 500 рублей в месяц - на организацию мероприятий. Пока ходит три раза в неделю. По городу во дворах тренажеры понаставили, летом на них постоянно молодежь вижу. Не пьют пиво а занимаются.
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 17:23
          +1
          У нас построили спортивный комплекс, сынка пошел в первый класс, пришли записались на самбо, взносы 500 рублей в месяц - на организацию мероприятий. Пока ходит три раза в неделю. По городу во дворах тренажеры понаставили, летом на них постоянно молодежь вижу. Не пьют пиво а занимаются.

    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:50
      0
      они уже не рассказывают, просто так. они это в догму хотят возвести.
  • Карт
    Карт Сегодня, 14:52
    -4
    Цитата: rocket757
    Они граждане какой-то другой, виртуальной страны под названием «интернетная Россия».

    И такое уже есть!

    У них она называется Этастрана. Там правит кровавый тиран Царь Медвепут, вот уже 300 лет. Живёт он понятно во дворце с шлюхами и американским блэкджеком.
    А всех несогласных его сатрапы хватают, и прячут в комнаты для мусора прямо в подвалах дворца.
    Население Этойстраны питается исключительно ежами, которые кстати уже закончились. Но! Несмотря на голодные обмороки население выходит протестовать против своего кровавого режЫма.
    Нетрудно догадаться, что в Этойстране всё давно продано олигархами, и уже давно не осталось ни машин, ни заводов, ни дорог, ни электричества.
    Интернет по карточкам, айфоны не раздают бесплатно, и на пенсию уходят не в 20 лет ( как в демократических странах).
    Одни только луч надежды остался у несчастных - западная демократия и Лёша.
    Победят ли они своего тирана? Думаю, победят. если интернет не отрубят.
    Ну а мы в России посмотрим - как там у них дела.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 12:13
    0
    автор прав , куча молодняка с головой вообще не дружат , считают себя умными , но мозгов нет от слова "вообще" , мыслят мемасиками , штампами и лозунгами что сильнее все продвинуты в интернете .
    что бы завербовать таких - надо просто больше выделять денег на интернет троллей , коих везде уже прорва . штаты на это денег не жалеют .
    1. Карт
      Карт Сегодня, 14:56
      -2
      Верно. Мозги забить им можно чем угодно.
      Правда справедливости ради - часто вернуть на место мозг, провалившийся на митинге в штаны, помогает хороший пинок под зад.
  • paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:14
    +37
    Должен заметить, что в словах молодёжи есть определённая правда.. Возьмём например товарища Сталина - он получил реальную власть примерно в 1930-м.. Через 20 лет, столько, сколько правит Путин, наступил 1950-й.. Я думаю - сравнивать достижения страны при товарище Сталине и гражданине Путине - просто нелепо. Ибо они не сравнимы по определению.. Деяния титана, держащего небеса и пигмея. На что же мы потратили 20 лет и колоссальные деньги, выкачанные за эти годы из страны? На это можно было превратить всю страну в цветущий сад и полететь к альфа Центавра! А что получили мы? Нищий народ и практическое отсутствие промышленности, образования, социалки и науки? Торжество либерастов во всех областях? Вытирание о нашу страну ног всеми кому не лень? И это - достижения?? В Габоне негры уже живут лучше нас.. И поставьте это рядом всё это со сталинским Советским Союзом..

    Так что - вопросы вполне закономерные, и их - накопилось ооооочень много.. И рано или поздно - но нашим типа элитам таки придётся на них ответить.. Иначе - спросим. Если не мы - то молодняк уж точно.
    1. WIKI
      WIKI Сегодня, 12:17
      +18
      Цитата: paul3390
      Должен заметить, что в словах молодёжи есть определённая правда..

      Передо мной сидели почти готовые инженеры, в том числе и те, кто совсем скоро будет проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение.
      Так дайте же им такую возможность. Молодые люди голосуют именно за возможности и перспективу. Восхищаясь западными товарами, они не видят этой самой возможности применения своих знаний. "По удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34 месте. Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%). США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на ИР (исследования и разработки "
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 12:22
        +11
        Цитата: WIKI
        Восхищаясь западными товарами

        А у нас сейчас есть другие?
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 12:26
          -11
          зайдите в магазин и посмотрите где сделаны сникерсы , доместосы , тайд с ариэлем и мендос с орбитом .
          шибко удивитесь когда увидите что 90% типа импорта сделана у нас .
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 12:30
            +12
            Цитата: Додиксон
            шибко удивитесь когда увидите что 90% типа импорта сделана у нас .

            что это меняет если товар всё равно западный,просто на транспорте экономят?
            Если так подходить то 90% "качественного западного товара" сделано в индо-китае .
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 12:32
              -13
              а так же на сырье , энергии , рабочей силы .
              по сути только название импортное , а сам товар уже полностью наш .
              1. mat-vey
                mat-vey Сегодня, 12:35
                +10
                Цитата: Додиксон
                а сам товар уже полностью наш .

                Товар их - они владельцы,и они определяют рецептуру, технологию и к стати какое оборудование сюда завозить ...Ну и прибыль естественно то же их .
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 12:39
                  -10
                  да , но произведено в России . так же как и айфон сделан в Китае , но считается американским .
                  но если закрыть границы , то все эти доместосы и сникерсы так и будут продолжать выпускаться у нас , под другими названиями и дефицита не будет
                  1. mat-vey
                    mat-vey Сегодня, 12:42
                    +12
                    Цитата: Додиксон
                    но если закрыть границы , то все эти доместосы и сникерсы так и будут продолжать выпускаться у нас , под другими названиями и дефицита не будет

                    Вы что такое производство представляете?Без западных расходников у вас производство совсем не долго протянет ...
                    1. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 12:57
                      -5
                      айфона да , а мыла и доместоса расходники делают у нас .
                      1. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 13:00
                        +7
                        Цитата: Додиксон
                        а мыла и доместоса расходники делают у нас

                        Так ясно ...а для оборудования? Вы в курсе что всё это добро ремонтировать-обслуживать надо?
                      2. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 13:08
                        -7
                        в курсе и оборудование у бОльшей части наше ,и обслуживают их тоже наши .
                        не путайте телевизоры Самсунг которые у нас типа производят и обычную хим. промку .
                        кстати , а процессоры интел и АМД это американские процессоры ?
                      3. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 13:12
                        +7
                        Цитата: Додиксон
                        в курсе и оборудование у бОльшей части наше

                        О как Нэстле у ИжМаШа линию по производству шоколада закупила?А P&G в Нижнем ?
                      4. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 13:16
                        -5
                        а че думаете что в СССР батончики не делали ?
                        сникерсы в 90х (конце) делали на местном оборудовании даже передача про это была .
                        и драже какие то еще ,уже не помню . их много было .
                        а вот доместос как думаете , в СССР хим промки не было ? а мыло в СССР не делали ?
                        и кстати Вы так и не ответили на вопрос - процессоры интела и АМД американские или нет ?
                      5. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 13:25
                        +4
                        Цитата: Додиксон
                        а че думаете что в СССР батончики не делали ?

                        А с чего такой интересный вывод?
                        Цитата: Додиксон
                        в СССР хим промки не было ?

                        Вот именно "было"..
                        Цитата: Додиксон
                        и кстати Вы так и не ответили на вопрос - процессоры интела и АМД американские или нет ?

                        А что это вас так озаботило? Это транс националы со штабами в США..Но учитывая что они основные поставщики "мозгов" в Пентагон ,то под полным контролем США .Хотя при любом количестве дочерних компаний они были и остаются "западными" .
                      6. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 13:44
                        -5
                        а чего это Вас не озаботило ? ибо че , транснационалам можно чужим пользоваться и не создавать свое ,а русским надо все делать самим . даже деревянные палочки для суши .
                      7. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 13:46
                        +3
                        Цитата: Додиксон
                        а чего это Вас не озаботило ? ибо че , транснационалам можно чужим пользоваться и не создавать свое ,а русским надо все делать самим . даже деревянные палочки для суши .

                        вы тему помните ?Или просто "поговорить"?
                        Цитата: mat-vey
                        Восхищаясь западными товарами

                        А у нас сейчас есть другие?
                      8. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 14:28
                        -2
                        по Вашей логике СВОИХ товаров НЕТ НИ У КОГО .
                      9. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 14:34
                        +3
                        О,вы про логику ..Что фраза
                        Цитата: WIKI
                        Восхищаясь западными товарами
                        говорит про мою логику?. Заметте,это не я " Восхищаясь западными товарами" я бы как раз свои хотел видеть ..
                      10. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 14:38
                        -2
                        нет . это Вы пытаетесь доказать что раз станок сделан не у нас то и товар не наш . и при этом если товар сделан американцами . но станок сделан не ими , то как бы чего в этом плохого то ?
                      11. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 14:49
                        +4
                        Цитата: Додиксон
                        нет . это Вы пытаетесь доказать что раз станок сделан не у нас то и товар не наш .

                        Вы опять свою логику ко мне .Я считаю если собственник фирма западная,то и товар их .
                        А если наша фирма купила импортный станок то товар наш,но расходники и запчасти всё равно у них покупать придётся .А так как у нас полного собственного производства практически не осталось,то и товаров своих практически нет .
                      12. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 15:24
                        -3
                        полного цикла сложных изделий нет ни у одной страны .
                      13. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 15:27
                        +4
                        Цитата: Додиксон
                        полного цикла сложных изделий нет ни у одной страны .

                        Расскажите какие и сколько сложные изделия на завершающем цикле у нас делают?
                      14. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 15:51
                        -2
                        расскажите а какие сложные изделия на завершающем цикле делают где то еще ?
                        если че самолеты и ракеты , а так же электронику для военных у нас все еще делают .
                        как то из чего делают самолеты , ракеты и электронику для военных .
                      15. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 16:01
                        +1
                        Цитата: Додиксон
                        расскажите а какие сложные изделия на завершающем цикле делают где то еще ?
                        если че самолеты и ракеты , а так же электронику для военных у нас все еще делают .
                        как то из чего делают самолеты , ракеты и электронику для военных .

                        Так вам поговорить?
                        Цитата: mat-vey
                        Восхищаясь западными товарами

                        Так это они танками ,самолётами и ракетами восхищаются западными...
                        Цитата: Додиксон
                        расскажите а какие сложные изделия на завершающем цикле делают где то еще ?

                        В Индо-Китае например и с каждым годом всё больше ... в Германии например,в Японии например ..
                      16. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 18:46
                        0
                        значит они банальные русофобы раз им не нравятся русские самолеты и ракеты . которые ничем не хуже .
                      17. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 18:48
                        0
                        Цитата: Додиксон
                        значит они банальные русофобы раз им не нравятся русские самолеты и ракеты . которые ничем не хуже .

                        А где они про "не нравится " заявляли - там наверное всякой твари по паре,так что я бы обобщать не стал ..
                      18. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 18:51
                        0
                        так это Вы же пишете что они восторгаются западными самолетами и ракетами .
                        и забавляют сказки про охрененные Германию и Японию , какие они клевые и продвинутые , куда лапотной рашке до них .
                        кстати , а какие истребители , АЭС и ПЛАРБ с ракетами-носителями в полном цикле делают в Германия и Япония ?
                      19. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 18:55
                        0
                        Цитата: mat-vey
                        Восхищаясь западными товарами

                        Так это они танками ,самолётами и ракетами восхищаются западными...

                        Вы это прочитать пробовали?
                        Цитата: Додиксон
                        кстати , а какие истребители , АЭС и ПЛАРБ с ракетами-носителями в полном цикле делают в Германия и Япония

                        Забавляет когда речь идёт про бытовуху,некоторые сразу стрелки на военку переводят.Это для чего делается не подскажите?
                      20. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 19:01
                        0
                        нет , меня забавляет что когда мы говорим про реально сложные и технологичные изделия , кто то начинает доказывать что он говорил про бытовуху .
                        ну ведь да , микроволновка и тостер куда сложнее истребителя пятого поколения или нового реактора .
                      21. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 19:03
                        0
                        Цитата: Додиксон
                        нет , меня забавляет что когда мы говорим про реально сложные и технологичные изделия , кто то начинает доказывать что он говорил про бытовуху

                        Вернитесь к началу ветки и посмейтесь ..
                      22. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 19:07
                        0
                        я вернулся и дальше что ?
                        есть господа которые прыгают с темы на тему как ручные обезьянки с ветки на ветку когда им становится неуютно на текущей темки .
                        то товары сделанные на иностранном оборудование это не наши товары , а вот если эти товары сделаны на западе , то это западные товары , если школоте нравятся высокие технологии , то русские АЭС , истребители , подлодки , ЗРК и куча всего , это уже не высокие технологии , и вообще клятая рашка не может сама выпускать сложные изделия , а вот Германия и Япония может . правда ни АЭС , ни истребитель ни подлодку ни даже свой процессор ни Япония и Германия не могут , но они великолепные и клевые .
                        кстати , Вам самому то сколько лет ? уроки сделали ? родители почему еще спать не уложили ?
                      23. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 19:09
                        0
                        Цитата: Додиксон
                        я вернулся и дальше что ?
                        есть господа которые прыгают с темы на тему как ручные обезьянки с ветки на ветку когда им становится неуютно на текущей темки .
                        то товары сделанные на иностранном оборудование это не наши товары , а вот если эти товары сделаны на западе , то это западные товары , если школоте нравятся высокие технологии , то русские АЭС , истребители , подлодки , ЗРК и куча всего , это уже не высокие технологии , и вообще клятая рашка не может сама выпускать сложные изделия , а вот Германия и Япония может . правда ни АЭС , ни истребитель ни подлодку ни даже свой процессор ни Япония и Германия не могут , но они великолепные и клевые .
                        кстати , Вам самому то сколько лет ? уроки сделали ? родители почему еще спать не уложили ?

                        А вас истерика?Или вы просто так приврать решили?
                      24. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 19:12
                        0
                        нет . просто у меня мозгов хватает что бы помнить о чем были предыдущие коменты .
                        жаль Вы не можете похвастаться тем же .
                        хватает только на "Вернитесь к началу ветки и посмейтесь .."
                        ну так вернитесь и перечитайте . а потом посмейтесь , если сможете .
                      25. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 19:14
                        0
                        Цитата: Додиксон
                        Вы не можете похвастаться тем же .
                        хватает только на "Вернитесь к началу ветки и посмейтесь

                        Если бы не помнил - не советовал.
                        Цитата: Додиксон
                        нет . просто у меня мозгов хватает что бы помнить о чем были предыдущие коменты .

                        а если не хватает ,то и не надо надрываться ..Нервы очень тяжело лечить..и дорого .
                      26. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 19:23
                        0
                        какие нервы ? просто снова разочарование в некоторых гражданах нашей Родины .
                        как у каклов , память как у аквариумной рыбки , 5 минут и снова новый мир .
                        ни хрена Вы не помните . ибо
                        1)это Вы утверждали что раз товар сделан у нас .но на импортном оборудовании то это не наш товар .
                        2) это Вы начали вилять филейной частью когда я спросил Вас процессоры интел и АМД это американские процессоры ?
                        3) это Вы писали что Россия не может самостоятельно выпускать сложных изделий на заключительных циклах
                        4) это Вы на мой комент про полный цикл сложных изделий написали "В Индо-Китае например и с каждым годом всё больше ... в Германии например,в Японии например .." то есть Россия не может сама выпускать полный цикл сложных изделий , а Германия и Япония может .
                        5) и это Вы , на мой пример того что истребители , реакторы , подлодки , это и есть высокие технологии , ответили
                        "Так это они танками ,самолётами и ракетами восхищаются западными..." то есть сами признаете что это тоже высокие технологии , но когда оказалось что наши в этом плане находятся не на уровне папуасов в полне на уровне лидеров то сразу пошло
                        "Забавляет когда речь идёт про бытовуху,некоторые сразу стрелки на военку переводят.Это для чего делается не подскажите?"
                        то есть когда речь идет про запад , то танки , ракеты самолеты это высокие технологии , а как речь про русских , то зачем ты про военку , тут про бытовуху трещать надо .
                        Вы или крестик снимите или трусы оденьте , а то Вас читать противно
                      27. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 19:30
                        0
                        После
                        Цитата: Додиксон
                        кстати , Вам самому то сколько лет ? уроки сделали ? родители почему еще спать не уложили ?

                        Вам бы рот с мылом прополоскать не мешало ,высоко духовный вы наш .
                        Цитата: Додиксон
                        1)это Вы утверждали что раз товар сделан у нас .но на импортном оборудовании то это не наш товар .

                        Вы где так примитивно врать научились?
                        Цитата: mat-vey
                        Вы опять свою логику ко мне .Я считаю если собственник фирма западная,то и товар их .
                        А если наша фирма купила импортный станок то товар наш,но расходники и запчасти всё равно у них покупать придётся .А так как у нас полного собственного производства практически не осталось,то и товаров своих практически нет .

                        Вы банальное хамло батенька .
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 13:40
    +11
    Цитата: Додиксон
    в курсе и оборудование у бОльшей части наше

    Ложь. Оборудование в основном импортное. Лично сталкивался с производством мебели - ни одного нашего распиловочного станка. Торцовка, кромка - тоже импорт.
    Да о чем говорить, на всех стройках страны тяжелая техника в основном импорт, хотя лет 15 назад нашей было больше половины. Посмотрите, какая техника на строительстве дорог - все асфальтоукладчики и катки импорт. Рынок тяжелых грузовиков проигрываем Китаю.
    О каком нашем оборудовании вы говорите?
  • mat-vey
    mat-vey Сегодня, 13:44
    +6
    Цитата: Ингвар 72
    Оборудование в основном импортное.

    Так там другое вряд ли может быть оборудование под производство делается,а там своя рецептура свои технологии .. свои стандарты .
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 13:57
    +3
    Цитата: mat-vey
    ,а там своя рецептура свои технологии .. свои стандарты .

    А куда деваться с подводной лодки, своих то у нас нет. И не предвидится в ближайшее время.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 13:56
    -7
    охренеть не в встать , мосьё утверждает что все оборудование в химической промышленности импортное , потому что в лесопилке где он побывал пила была не русской .
    мрак ....
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:16
    +5
    Цитата: Додиксон
    охренеть не в встать , мосьё утверждает что все оборудование в химической промышленности импортное

    Урякайте дальше! good
    МОСКВА, 8 февраля 2020г. /ТАСС/. Доля российской высокотехнологичной продукции при закупках госкомпаниями составляет всего 5%, сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

    По станкостроению нас опережает даже Бразилия.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 15:22
    -6
    мрак , либерасы уже не видят разницу между сделано и закуплено госкомпаниями .
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:37
    +5
    Это вы либерасы. У нас у власти абсолютно либеральное правительство.
    А госкомпании закупают больший процент отечественного оборудования, чем частные. Это аксиома.
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 15:50
    -3
    мдя . то либерасы блеют что государство не поддерживает промышленность и только ворует , а тут надо же , признал что государство старается закупать отечественное .
    либерасам лишь бы наврать , правда иногда завираются что сами признаю что ранее звездели .
  • Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 16:00
    +1
    Бла-бла-бла. У запутинских троллей разрыв шаблона и путаность мыслей - когда их ткнут носом в факты, начинают метаться и уводить разговор в другую тему. laughing
    Так что с долей отечественного оборудования? wink
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 18:47
    0
    вот госдеповец и спалился , риторика знакомая .
    и доля нашего оборудования у нас намного выше .
  • Zoer
    Zoer Сегодня, 14:56
    +3
    Технологии чьи? Кто за них заплатил? Куда прибыль выводится? Сколько стоит труд оператора линии, и много ли таких нужно на эту самую линию? Ответив на все эти вопросы, Вы поймёте, что толку в развитии промышленности и экономики нашей страны от этого "отечественного" производства 0,0...
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:38
    -1
    Цитата: mat-vey
    Если так подходить то 90% "качественного западного товара" сделано в индо-китае .

    Если не больше, только бренд "сделано на западе" , а произведено по заказу в Китае, Турции, Малазии.
  • Sauron80
    Sauron80 Сегодня, 12:43
    +12
    Сделано или создано? Установленная импортная линия по выпуску сникерсов из импортного оборудования импортными инженерами отлаженная и проносящая прибыль импортной компании - это сделано у нас по Вашему?
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 12:59
      -6
      смотря что . электроника нет , а вот мелочь в виде бытовой химии , сладостей и прочего вполне наша . ибо и линии у них наши , и инженеры и остальные тоже наши . импортная только прибыль .
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:24
        +4
        Цитата: Додиксон
        смотря что .

        Трижды вы меня удивили оригинальностью мысли (+++)... yes До этого места
    2. Карт
      Карт Сегодня, 15:04
      -3
      Цитата: Sauron80
      Сделано или создано? Установленная импортная линия по выпуску сникерсов из импортного оборудования импортными инженерами отлаженная и проносящая прибыль импортной компании - это сделано у нас по Вашему?

  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:07
    -1
    Цитата: Додиксон
    зайдите в магазин и посмотрите где сделаны сникерсы шибко удивитесь когда увидите что 90% типа импорта сделана у нас .

    даже смотреть не буду потому что это есть нельзя
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:44
      +3
      гляжу есть любители сникерсов, ну-ну, любте дальше
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 14:02
        +2
        Со сникерсами вообще интересно -
        в Европе несколько лет назад компании Марс через суд запретили использовать какой то компонент ввиду его вредности. Так в Европе они перестали его использовать, найдя заменитель. А у нас продолжают использовать тот самый вредный компонент при производстве шоколада
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 14:27
          +4
          Цитата: Ингвар 72
          А у нас продолжают использовать тот самый вредный компонент при производстве шоколада

          У нас в пищевой промышленности используют тот сорт пальмового масла, за который в Европе и США можно присесть на очень долго. yes
          Что там говорить, если в частных «забегаловках» разводят бардак, коего не было в даже советских столовых.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 15:22
            +3
            Цитата: ROSS 42

            У нас в пищевой промышленности используют тот сорт пальмового масла, за который в Европе и США можно присесть на очень долго.

            Пожелания Маргарет Тэтчер воплощаются в жизнь усилиями самого лучшего правительства на свете? laughing
          2. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 16:19
            0
            Цитата: ROSS 42
            коего не было в даже советских столовых.

            оставьте советские столовые там вполне ни чего себе было
  • paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:23
    +8
    Молодые люди голосуют именно за возможности и перспективу. Восхищаясь западными товарами, они не видят этой самой возможности применения своих знаний.

    Так дайте же им такую возможность - вы это сейчас кого к этому призвали?? what
    И какие западные товары - Запад уже давным-давно ничего не производит. Так что восхищаются - товарами в основном китайскими.. laughing
    1. WIKI
      WIKI Сегодня, 12:36
      +4
      Товары Китайские, а технологии западные.И восхищаются они именно технологиями , заложенными в товар. А технологи, это отражение вклада в науку. То , что мы выпускаем Тойоту, никак не говорит об уровне наших технологий, кроме как о способности собирать .
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:45
        +8
        Угу.. То-то сейчас Хуавэй и иже с ним так отчаянно пытаются гнобить.. Как думаете - за что? А вот как раз за собственные технологии.. Ещё лет 15-20 - и Китаю Запад будет интересен исключительно как рынок сбыта.. Вы явно недооцениваете возможности и веру в победу социализма и ком.партии КНР..
        1. WIKI
          WIKI Сегодня, 13:09
          +1
          Цитата: paul3390
          А вот как раз за собственные технологии..

          Самое главное в любом смартфоне , это операционная система и процессор. И все это не является результатом их собственных разработок. На данный момент они создали свою собственную ОС, но " Новую операционку для смартфонов Huawei назвали копией Android" https://rg.ru/2021/02/03/novuiu-operacionku-dlia-smartfonov-huawei-nazvali-kopiej-android.html
          Одним словом, опять "цап-царап".
      2. Карт
        Карт Сегодня, 15:08
        -4
        Цитата: WIKI
        Товары Китайские, а технологии западные.И восхищаются они именно технологиями , заложенными в товар. А технологи, это отражение вклада в науку.

        Точно.
        Только есть одна деталь. В эту науку вкладывали в конце 80-ж, и в 90-х.
        У них конечно, нам то не до этого было, мы на площади кричали "Ель-цЫн". В перерывах между очередями за продуктами по талонам.
        Какие там технологии. Развитие которых, кстати, процесс непрерывный.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:20
          -1
          Цитата: Карт
          мы на площади кричали "Ель-цЫн"

          Вполне верю, что именно вы кричали.
          1. Карт
            Карт Сегодня, 16:28
            -1
            А может именно вы.
            Кто знает?
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 16:30
              -1
              Цитата: Карт
              А может именно вы.
              Кто знает?

              У нас вообще никаких демонстраций за Ельцина в 91-ом не было.
  • domokl
    domokl Сегодня, 12:50
    -2
    Цитата: WIKI
    Так дайте же им такую возможность.

    Как раз тем, кто будет работать в оборонке, такая возможность дается ещё на 3-м курсе. получая диплом. молодой инженер знает не только своё предприятие, но и должность. Более того, он уже имеет опыт стажировки именно в этой должности и на этом предприятии
    Местные ВУЗы работают на местные производства и выполняют их заказ
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 13:04
      -4
      и как либерасня начала минусовать .
    2. WIKI
      WIKI Сегодня, 13:28
      +4
      Вы бы так и написали, что отбор интервьюеров был произведен специально из определенной группы молодых людей.
      Они студенты ближайших вузов.

      Я глубоко сомневаюсь, что все ближайшие вузы готовят специалистов для военных предприятий.
      1. Карт
        Карт Сегодня, 15:10
        -2
        Так и автор так себе государственник.
        Тоненько-тоненько несёт оппозиционным душком.
        Объяснить он им видишь-ли не смог, ну и типа ладно.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:33
      +3
      Цитата: domokl
      Как раз тем, кто будет работать в оборонке, такая возможность дается ещё на 3-м курсе.

      Очень жаль, что жизнь не зациклилась именно на «оборонке». Есть промышленное производство разного назначения, позволяющее создавать «новую стоимость». Есть интересная зарубежная методика лечения неизлечимых в России болезней. Есть научная деятельность по разработке и производству альтернативных источников энергии, созданию всяких новых материалов (из нефти)...
    4. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:14
      +1
      Цитата: domokl
      Местные ВУЗы работают на местные производства и выполняют их заказ

      И сколько процентов отучившихся принимают местные производства?
  • КЕРМЕТ
    КЕРМЕТ Сегодня, 13:09
    +1
    Так давайте им такую возможность - это вопрос Вы кому задание то?
  • Додиксон
    Додиксон Сегодня, 12:23
    -3
    я вот тоже не против что бы поднимать страну за счет таких деятелей как Вы .
    при Сталине (которого я абзац как уважаю) народ жил НАМНОГО хуже чем сейчас .
    не хрен даже сравнивать уровень жизни тогда и сейчас .
    и хрен бы народ понял если бы дедушка Пу пошел по рельсам Сталина .
    все хотят что бы страна развивалась сталинскими темпами . но никто из этих хотетелей не хочет жить как жили простые люди при Сталине . все хотят что бы другие терпели лишения , а вот они так уж и быть , сделают всем одолжения поживут по современному , с кайфом , айфонами и колбасками .
    1. parma
      parma Сегодня, 12:47
      +5
      Цитата: Додиксон
      я вот тоже не против что бы поднимать страну за счет таких деятелей как Вы .
      при Сталине (которого я абзац как уважаю) народ жил НАМНОГО хуже чем сейчас .
      не хрен даже сравнивать уровень жизни тогда и сейчас .
      и хрен бы народ понял если бы дедушка Пу пошел по рельсам Сталина .
      все хотят что бы страна развивалась сталинскими темпами . но никто из этих хотетелей не хочет жить как жили простые люди при Сталине . все хотят что бы другие терпели лишения , а вот они так уж и быть , сделают всем одолжения поживут по современному , с кайфом , айфонами и колбасками .

      Ну давайте как в Германии хотяб или во Франции по уровню жизни...
      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 13:06
        -4
        давайте . и давайте и быть такими же как немцы и французы .
        Вы реально считаете что средний русский работает так же хорошо и качественно как немец ?
        вот только сказок рассказывать не надо . ибо я видел в жизни сравнение .
        и признаю что и я пахать как пашут матрасы может и смогут , но только недолго . кстати потому матрасы и живут на антидепрессантах .
        на Вам все коллеги стучали ? или Вы работаете идеально без косяков ?
    2. КЕРМЕТ
      КЕРМЕТ Сегодня, 13:11
      0
      А никто Пу и не предлагал рельсы Сталина, времена и стремления другие. Сталин для своего времени предложил что то всеобще справедливое и перспективное - его поддержали, что Пу предложил чего то сравнимого?
      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 13:18
        -3
        лол че ? это народ решил с голоду помереть лишь бы дать стране индустриализацию ?
        ответьте честно - Вы уморите голодом свою мать и детей что бы страна купила новый станок ?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: Додиксон
          Вы уморите голодом свою мать и детей что бы страна купила новый станок ?

          Сейчас морят, что бы купить себе новый дворец.
          1. Додиксон
            Додиксон Сегодня, 18:37
            +2
            голодаете ? кушать нечего ? в обносках ходите ?
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 18:39
              -1
              Цитата: Додиксон
              в обносках ходите ?

              Хожу. А что?
              1. Додиксон
                Додиксон Сегодня, 18:44
                +2
                да ничего . первый раз виду бомжа который ничего не ест , с голоду пухнет , но при этом в интернете сидит .
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 18:49
                  -1
                  Цитата: Додиксон
                  первый раз виду бомжа

                  А где я написал, что я бомж, малоумный?
                  1. Додиксон
                    Додиксон Сегодня, 18:53
                    +1
                    да только бомжи ходят в обносках с помойки , у остальных хотя бы на китайчатину денежка найдется .
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 Сегодня, 19:04
                      -1
                      Цитата: Додиксон
                      да только бомжи ходят в обносках с помойки , у остальных хотя бы на китайчатину денежка найдется .

                      Я где то писал, что ношу вещи с помойки? Слышь, бодик, ты хоть в курсе, что по потребительской корзине дорогим россиянам полагается 7 пар носков на 1,4 года, а пенсионерам аж целых 4 пары на 1,9 лет? На китайчатинские потники сам молись, а я патриот, я только русский товар покупаю из братского вьетнамского бамбука. Понял, поклонник западных тряпок?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Додиксон
      все хотят что бы страна развивалась сталинскими темпами

      Забывая при этом, что при Сталине был социализм, а сейчас уже 30 лет капитализм.
      1. Карт
        Карт Сегодня, 15:14
        -4
        Мало того, совершенно не представляя что такое на самом деле реальный социализм для рядового человека. Не по газетным дуделкам и не по партийным отчётам.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:56
          +2
          Цитата: Карт
          Мало того, совершенно не представляя что такое на самом деле реальный социализм для рядового человека.

          И у всех работа была, выпить и закусить на столе всегда было, и по помойкам никто шастал. А какие песни были !
          1. Карт
            Карт Сегодня, 16:34
            0
            Цитата: tihonmarine
            выпить и закусить на столе всегда было

            Ага, точно. Две ириски на троих. а если бутылки сдать, то и на сырок плавленый хватит. Что ещё советскому человеку надо?
            За куст зашёл - опа, стакан висит на ветке.
            Так что "и под каждым им кустом был готов и стол и дом".
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:26
          0
          Вот только не надо рассказывать либерастные байки тем, кто при социализме родился и вырос!! Уж мы-то отлично помним, каким он был на самом деле.
    4. WIKI
      WIKI Сегодня, 13:44
      +7
      Цитата: Додиксон
      но никто из этих хотетелей не хочет жить как жили простые люди при Сталине

      Эти люди хотят понять , как так могло произойти, что результатом труда поколений, воспользовалась узкая группа людей, диктующих свои условия остальным, при помощи законодательных и силовых структур.
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:41
      +4
      Цитата: Додиксон
      при Сталине (которого я абзац как уважаю) народ жил НАМНОГО хуже чем сейчас .

      Справедливости ради замечу только одно: при управлении страной товарищем Сталиным народу жилось много хуже, чем сейчас. Это бесспорно, кто бы чего там не говорил. Только государственные структуры при товарище Сталине работали на развитие страны, что привело советский народ к победам в разных немаловажных аспектах общественного и экономического развития в целом. Цели были ясны. yes именно ради них народ свершал то, что не могли свершить в странах капитализма...
      stop Это не может отрицать некоторых перегибов, с которыми приходилось считаться. Иногда из-за простого животного страха.
      Нам надо понять, что хорошей может считаться только та жизнь, где человек начинает плодиться и размножаться.
      1. Карт
        Карт Сегодня, 15:17
        -1
        Цитата: ROSS 42
        Это не может отрицать некоторых перегибов, с которыми приходилось считаться.

        Вот бы всех авторов таких выражений в эти перегибы лично, да вместе с близкими.
        Оно тогда сильно по другому смотрится, нежели из уютного кресла за хорошим монитором.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:53
        0
        Цитата: ROSS 42
        Нам надо понять, что хорошей может считаться только та жизнь, где человек начинает плодиться и размножаться.

        Понять то можно но не всё так просто. Вот в одной из развитых стран, Германии на конец 2020 года, население составляло 83 703 925 человек. За 2020 год население Германии увеличилось приблизительно на 52 700 человек. Учитывая, что население Германии в начале года оценивалось в 83 651 225 человек, годовой прирост составил 0.06 %.
        Родившихся: 697 651 человек
        Умерших: 904 270 человек
        Естественный прирост населения: -206 619 человек
        Миграционный прирост населения: 259 319 человек.
        И вот Нигерия бедная страна на конец 2020 года, население Нигерии составляло 208 994 835 человек. За 2020 год население Нигерии увеличилось приблизительно на 5 429 098 человек. Учитывая, что население Нигерии в начале года оценивалось в 203 565 737 человек, годовой прирост составил 2.67 %.
        Вот основные демографические показатели Нигерии за 2020 год:
        Родившихся: 8 205 735 человека
        Умерших: 2 705 389 человек
        Естественный прирост населения: 5 500 346 человек
        Миграционный прирост населения: -71 248 человек
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:15
          0
          Цитата: tihonmarine
          Понять то можно но не всё так просто.

          А нам эта простота, которая хуже воровства, и не нужна. Личинки навозной мухи размножаются в отхожих местах, но это не значит, что интеллект мухи выше человеческого. Если отбросить контрацептивы, то самая высокая рождаемость должна быть в борделях. Мы должны сравнивать не уровень обеспеченности едой и пищей (если на то пошло), а уровень осознания человеком своей пригодности в стране, которая имеет собственную государственность.
          Если в стране принимается конституция, устанавливаются законы и нормы жизни, то всё это должно устраивать бóльшую часть населения и служить большинству для развития материального обеспечения и духовного развития.
          Превращение государственных устоев в нормы содержания скота разных габаритов, основная задача которого нагулять вес и дать потомство, не является предметом сравнения.
          Да. Всё сложно, но не до такой степени, чтобы небольшая часть населения страны занималась обиранием бóльшей его части с целью устроить свою жизнь вне этого обираемого сообщества. И вы, и я, и многие другие пользователи сайта хотят видеть свою страну устроенной и развитой державой, а не местом разгула шайки людей, цель которых обобрать и народ, и саму страну до нитки.
          Я даже не могу себе представить, какими «благородными» помыслами руководствуются российские олигархи, набивая собственные карманы. Может быть, нам надо просто избавляться от паразитической прослойки в обществе, которая присвоила себе право решать за нас, как нам жить и на какие средства.
      3. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 18:39
        0
        не совсем , иначе бы Сталин не расстреливал столько народу если бы не воровали и не вредили .
        разница в том что Сталин мог расстреливать , а Путин нет.
      4. Болторез
        Болторез Сегодня, 19:30
        0
        Нам надо понять, что хорошей может считаться только та жизнь, где человек начинает плодиться и размножаться
        Стало быть в Бангладеш и Малави жизнь просто рай,не чета всяким Германиям и Норвегиям wassat ?
    6. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:12
      +2
      Цитата: Додиксон
      при Сталине (которого я абзац как уважаю) народ жил НАМНОГО хуже чем сейчас .

      А в 1880-ом насколько хуже жили чем в 1950-ом, не курсе случайно?
    7. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:24
      +1
      при Сталине (которого я абзац как уважаю) народ жил НАМНОГО хуже чем сейчас .

      А вас, любезнейший, не смущает что с тех пор 70 лет прошло? Или понятие технического прогресса вам чуждо? И потом - вовсе не факт. В миллионниках - да, наверное живут лучше. По остальным городам и весям - ой не думаю!! Это при тотальном отсутствии там работы, медицины, образования, колоссальном росте тарифов и ценников на всё - с какого переляку они живут лучше чем при товарище Сталине, при котором всё было совсем иначе? Или вы сторонник тезиса что за МКАДом разумной жизни нет?
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 13:05
    0
    Вы рассуждаете о прошлом, будущее никому неизвестно. Настоящее делаем мы сами. hi
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:43
      +4
      Цитата: Alien From
      Настоящее делаем мы сами.

      Это обычная демагогия. Не может быть настоящего без прошлого, а будущего - без настоящего. Жить одним днём по принципу мотылька? Неразумно. no
    2. Карт
      Карт Сегодня, 15:18
      -3
      Как раз наоборот.
      Будущее известно с той или иной степени вероятности, иногда очень высокой.
      А вот прошлое неизвестно никому. Потому что мы знаем о нём только со слов других, заинтересованных людей.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:02
        +2
        Цитата: Карт
        А вот прошлое неизвестно никому. Потому что мы знаем о нём только со слов других, заинтересованных людей.

        Пересмотрите (посмотрите), пожалуйста:

        Оказывается, чтобы знать часть истории нужно прожить подольше. Чтобы знать историю (быть историком) нужно жить вечно. В одном вы правы: историю мы знаем со слов других, ибо мы смертны, а историю пишут те, кому это выгодно и как выгодно.
        1. Карт
          Карт Сегодня, 16:37
          +1
          Такого историка как Булгаков описал мы скорее всего не встретим.
          Так что только сами.
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:21
    +4
    Цитата: paul3390
    На что же мы потратили 20 лет и колоссальные деньги,

    Яростно плюсую! Только не отделяйте период 90-х, как нечто чуждое сегодняшнему курсу. По полной программе нас развенчивают уже 30 лет.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 15:20
      -3
      Тут другой вопрос - на что-же вы потратили 30 лет - с 70-х по конец 90-х?
      А мы потратили 20 этих на то, что-бы нас не добили 30 тех.
  • Ярославский
    Ярославский Сегодня, 14:29
    +4
    Да, я к Вам присоединяюсь полностью....ибо вижу как уводят всех несогласных, в удобную для власти сторону, а именно :накидывают на них покрывало этакого детского -неразумного -навальнятского бунта...да нет ребят, мне за сорок например и моим друзьям коллегам...и мы мягко сказано, не довольны политикой путина и правительства, по многим справедливым обстоятельствам....а так можно долго разглагольствовать про неразумность и запад...все так...но жизнь ухудшается, страну унижают как только могут...провал просто везде и во всем...перемены безусловно нужны
  • Карт
    Карт Сегодня, 14:58
    -3
    Цитата: paul3390
    Я думаю - сравнивать достижения страны при товарище Сталине и гражданине Путине - просто нелепо.

    Сталина с чем надо сравнивать? С Николаем 2, или с Лениным?
    Ну пусть с Николаем 2.
    Так и Путина тогда сравним с Ельциным. Ну в крайнем случае с Горбачёвым.
    А вот тут всё оказывается совсем наоборот, и сравнение как раз в пользу Путина, и сильно.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:29
      +1
      Нет. Сравнивать - надо с тем, что этим персонажем порицается и отрицается. А то этак вы Путина скоро со временами Батыя начнёте сравнивать. Впрочем - он и без вас уже пытался спихнуть все беды страны на половцев с печенегами.. laughing
  • Теренин
    Теренин Сегодня, 12:15
    +12
    Сам автор и даёт, на мой взгляд, ответ на свои размышления
    Мы совсем отказались от политического образования и политического воспитания наших детей.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:21
      +8
      Привет Геннадий soldier
      Начать с того, что из Храма Знаний, то бишь из школы и прочих учебных заведений, где учили, воспитывали, давали путёвку в жизнь, слепили контору по предоставлению УСЛУГ! Это нам ещё боком выйдет и не раз.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:16
        0
        Цитата: rocket757
        Привет Геннадий soldier
        Начать с того, что из Храма Знаний, то бишь из школы и прочих учебных заведений, где учили, воспитывали, давали путёвку в жизнь, слепили контору по предоставлению УСЛУГ! Это нам ещё боком выйдет и не раз.

        Безусловно так yes
        А ведущий "научно-образовательный" гадюшник "либеральной мысли" в стране, это - ВШЭ.

        Привет, Виктор hi
    2. unaha
      unaha Сегодня, 12:29
      0
      Разве? Вон на днях "политическое образование и воспитание" вбивали в головы, причем буквально. Ну а выводы каждый сам уже делает из такого воспитания.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: unaha
        Вон на днях "политическое образование и воспитание" вбивали в головы, причем буквально. Ну а выводы каждый сам уже делает из такого воспитания.

        Ну да, это всё, как у "братьев иеговы". Идеи христианские, а в головы такого вбивают, что даже чёрт не разберётся. И главное этих "братьёв" уже никогда не переубедить.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:46
      +3
      Цитата: Теренин
      Сам автор и даёт, на мой взгляд, ответ на свои размышления

      Вместо политического образования и политического воспитания наших детей с успехом применено среднестатистическое выравнивание, бухгалтерский учёт и воспитание ненасытного «потреблянта».
      1. Карт
        Карт Сегодня, 15:23
        -2
        Политическое образование и воспитание уже дало свои плоды в начале 90-х.
        СССР, который всё это давал с треском рухнул. Как раз в руках тех, кто политически образовывался и воспитывался в советской школе.
  • prior
    prior Сегодня, 12:17
    +18
    Просматривается, что у автора по вопросу образа будущего в голове такая же каша, как и у описываемой им молодёжи.
    Почему ? Да потому, что образа счастливого будущего в современной России просто нет, ни у кого.
    И на протесты молодёжь выходила за будущее, а не громить магазины.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:21
      +8
      образа счастливого будущего в современной России просто нет

      Есть. Это Советский Союз. Исправленный и дополненный согласно опыту прошедших лет.
      1. prior
        prior Сегодня, 12:26
        +4
        Назад в будущее? А что мы будем делать со страной дворцов и особняков?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:30
          +8
          Советский Союз 2.1 - это не назад, это - вперёд в будущее. Ибо только социализм способен спасти нашу страну. Мне казалось - за прошедшие 30 лет все, у кого есть хоть спинной мозг и зачатки совести, в этом убедились. what

          "Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем"! bully
          1. prior
            prior Сегодня, 12:36
            +5
            Да я совсем не против социального социалистического государства, скорее даже за.
            Я о том, как сложно и кровопролитно это может быть осуществлено, если вообще возможно.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 12:47
              +6
              Простите - я не очень вас понимаю. Разве Советский Союз - это какое-то абстрактное умствование?? belay what
              1. КЕРМЕТ
                КЕРМЕТ Сегодня, 13:14
                +4
                Что тут непонятного - никто добровольно и без большой крови тебе не даст просто так строить второй СССР
                1. paul3390
                  paul3390 Сегодня, 16:32
                  0
                  Ну да. И - что? Какой из этого мы должны сделать вывод? Смотреть безропотно как из наших детей делают крепостных а из страны - помойку?? Лишь бы типа кровь не пролилась? Да вы, батенька, я смотрю прям толстовец..
            2. Svarog
              Svarog Сегодня, 13:32
              +5
              Цитата: prior
              Я о том, как сложно и кровопролитно это может быть осуществлено, если вообще возможно

              Я бы сказал, что социалистическое государство -это не избежно. А вот по кровопролитию, тут вопрос к властям. Если бы придерживались Конституции , то все бы обошлось мирным путем.. но судя по Платошкину, мирного пути не будет. Боятся они реальной демократии и выборов.
          2. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 13:15
            +3
            Цитата: paul3390
            "Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем"!

            еще бы найте его
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 16:33
              0
              Он сам нас найдёт. Даже не сомневайтесь. Ибо это - наш единственный шанс..
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:49
        +3
        Цитата: paul3390
        Есть. Это Советский Союз. Исправленный и дополненный согласно опыту прошедших лет.

        Именно об этом рассказывал прекрасный человек - Платошкин Николай Николаевич (пока был на свободе):
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    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 12:25
      +9
      И если в головах молодежи "политический винегрет" ( по автору), то у "дедуганов" - "политическое заливное". Дрожащее, холодное, инертное и не любимое молодежью....
    3. stalki
      stalki Сегодня, 12:39
      -1
      Просматривается, что у автора по вопросу образа будущего в голове такая же каша, как и у описываемой им молодёжи.
      Почему ? Да потому, что образа счастливого будущего в современной России просто нет, ни у кого.
      И на протесты молодёжь выходила за будущее, а не громить магазины.
      Главная наша ошибка, что мы этот образ и формировать не собираемся. Я для своих детей его сам формирую и для себя в том числе. Уже не жду когда власть до этого доберётся.
      P.s. какая молодёжь выходила? Недоделки и недоучки? Это не молодёжь это планктон. Без веры, без целей, без будущего, без понимания того, что будущее зависит от них самих. Это избалованная, незначительная масса зажравшихся детишек и подростков, у которых родители явно положили крест на воспитание.
    4. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 12:41
      +9
      Запрос на самом деле простой: социальная справедливость. И многие выходили за ней. Власти проигрывают соцсетям: столкнувшись с вольницей, где люди могут высказываться как угодно, ответ один - запретить. А надо налаживать искренний диалог и заключать новый общественный договор.
      1. КЕРМЕТ
        КЕРМЕТ Сегодня, 13:15
        +4
        Какой договор Вы собираетесь с олигархом заключать? Трудовой - он уже есть
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:29
      -1
      Цитата: prior
      Да потому, что образа счастливого будущего в современной России просто нет, ни у кого.

      Нет даже идеи построения социального общества. И нет основы какое общество, социалистическое, капиталистическое, народно-демократическое и так далее. Но я слушаю, смотрю и прихожу к выводу, что более вероятно к анархическому.
    6. Карт
      Карт Сегодня, 15:25
      -3
      Понятно "за будущее", это как "за всё хорошее".
      Поймите, результаты будут совсем не такие, как вы ожидаете. Потому что счастливое будущее у каждого своё. И они скорее всего вам не понравятся.
      Речь идёт о будущем вообще, в принципе.
      А тут как раз протестуны пытаются его лишить.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 12:22
    +4
    В головах же сегодняшних молодых уже не сорт мяса главный. Теперь свобода, демократия, права человека... И все это красиво уложено на юношеский максимализм. из статьи

    А еще, прикиньте, современная мОлодежь ведет ЗОЖ (здоровый образ жизни)... belay Не пьет, не курит, и спортом занимается ))) (Как же они меня (молодые работники моей фирмы) достали своими лекциями их Руководителю (то бишь мне) (я же ведь пью, курю и сексом занимаюсь) laughing laughing laughing )

    Так что будущее за ними, хотим мы этого или нет, но что то мне подсказывает, Путин не станет вечным Президентом - и это решение будут принимать не мы, старшее поколение, а такие вот "онижедети", которых сейчас дубинками по беспределу дубасят на улицах... Будущее за ними good
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 12:28
      -5
      лолче ? да еще больше молодых которые тоже не курят и не пьют , не хотят того что хотят те кого описали в статье .
      если эти молодые упыри попытаются повернуть страну вспять ,то еще больше молодых тоже выйдет на улице и пинками даст понять в какую сторону им лучше валить из страны .
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 12:30
        +3
        Цитата: Додиксон
        лолче ? да еще больше молодых которые тоже не курят и не пьют , не хотят того что хотят те кого описали в статье .
        если эти молодые упыри попытаются повернуть страну вспять ,то еще больше молодых тоже выйдет на улице и пинками даст понять в какую сторону им лучше валить из страны .

        Ни слова не понял, что Вы хотели сказать, дайте, плиз, развернутый ответ на мой пост good
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 12:34
          -1
          а там несложно понять , это Вы мыслите только тем что сами симпатизируете тем кто описан в статье , и у Вы так описываете что ВСЯ молодежь как та что описана в статье . а это ложь . это так же небольшая часть молодежи , как и либерасы среди взрослых .
          и до хрена молодых даже если дедушка Пу уйдет , умрет , передаст власть , поддержит того кто продолжит его курс .
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 12:40
            +2
            Цитата: Додиксон
            а там несложно понять , это Вы мыслите только тем что сами симпатизируете тем кто описан в статье , и у Вы так описываете что ВСЯ молодежь как та что описана в статье . а это ложь . это так же небольшая часть молодежи , как и либерасы среди взрослых .
            и до хрена молодых даже если дедушка Пу уйдет , умрет , передаст власть , поддержит того кто продолжит его курс .

            Я не знаю про какую именно часть молодежи Вы речь ведете -а я о тех, кто начитался "вредной фантастики" типа Конституции РФ и свято уверен, что так должно быть и в жизни laughing
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 13:01
              -1
              вот и я о том же . Вы видите только навальнят и считаете только их умными и пушистыми . а остальных , коих большинство , Вы видеть не хотите , потому что они не вписывают в Ваше видение мира .
              1. Корона без вируса
                Корона без вируса Сегодня, 13:09
                +1
                Цитата: Додиксон
                вот и я о том же . Вы видите только навальнят и считаете только их умными и пушистыми . а остальных , коих большинство , Вы видеть не хотите , потому что они не вписывают в Ваше видение мира .

                Самое прикольное, они не знают, кто такой Навальный в массе своей belay wassat tongue
                Они - центры Вселенной, где вся вселенная должна вращаться вокруг их, ибо их еще со школы начали обучать (Государство обучало на наши с вами деньги) - что если даже родители повысили на тебя голос - сразу надо звонить по телефону такому то - не говоря о том, что задействовать ремень в педагогических целях... am Как говориться, "что посеешь - то пожнешь" )))
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 13:19
                  +1
                  понятно . пупы вселенной с раздутым самомнением .
                  я штук пять таких в жизни повидал . гонору много умений мизер , хотя вру , один был толковый начальник транспортного отдела . но это не конструктор самолетов , кораблей и ракет .
                  1. Корона без вируса
                    Корона без вируса Сегодня, 13:22
                    0
                    Цитата: Додиксон
                    понятно . пупы вселенной с раздутым самомнением .
                    я штук пять таких в жизни повидал . гонору много умений мизер , хотя вру , один был толковый начальник транспортного отдела . но это не конструктор самолетов , кораблей и ракет .

                    А я таких вижу каждый день am Знаний - 0, гонору - до небес!!!
                    Только ведь такая фигня... будущее за ними... мы уже "шлак истории"... как не прискорбно это признавать... crying
                    1. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 15:55
                      -1
                      а в КБ видят много молодежи которые идут в оборонку и голова у них соображает отлично , и сейчас они опыта набирается .
          2. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 12:50
            +7
            Знаете, у меня 6 племянников и сын, от 7 до 17 лет все.. часто болтал/слышал на ДР, где куча пацанов собирается разных, много разного про политику.. так вот.. ни разу не слышал ни от кого из них слова поддержки ВВП и его курса.. наоборот слышал много.. но при этом в основном патриотично настроены.. на митинги не слышал желания ходить.. думаю "корона без вируса" прав..

            П.С. они вообще не знают, что может быть не Путин, 90е и т.д. - он у них с рождения, а 90е для них действительно наравне с войной 1812 для нас..
            1. Додиксон
              Додиксон Сегодня, 13:03
              -1
              потому что в их возрасте надо быть крутым , а крутой это те кто живет не подчиняясь правилам и кто борется с кем то наверху .
              или Вы скажете что и АУЕ это то что нас всех ждет ? ибо охренеть сколько молодняка под ними было .
              потом начинают думать головой и начинают понимать че к чему .
              1. советник 2 уровня
                советник 2 уровня Сегодня, 13:21
                +4
                я специально написал, что на митинги не собираются т.к. это незаконно, да и АУЕ не исповедуют.. и на учете в милиции не состоят и даже в школу не вызывают за поведение.. обычные дети.. не отмороженные которые против всех и за анархию..
                1. Додиксон
                  Додиксон Сегодня, 15:56
                  -1
                  Ваши АУЕ может и не исповедуют , но есть целые регионы где АУЕ была как пионеры , без вступления дальше будет трудно в жизни (то бишь в старших классах) , но это не говорит что так жила вся страна и теперь Россия пойдет в криминальное будущее .
                  1. советник 2 уровня
                    советник 2 уровня Сегодня, 16:52
                    0
                    Я думаю АУЕшникам вообще пофиг и на Путина и на Навального.. Или Вы ведете к тому, что я просто не знаю школьников, что за Путина? Так у нас дома про политику особо и не говорят-это их среда общения сама такая и мнение без участия взрослых сформировалось... ну зайдите в двач какой-нибудь или еще куда где школьники массово со всей России общаются, ради интереса-наверное что-то для себя откроете в их позиции..
                    1. Додиксон
                      Додиксон Сегодня, 18:36
                      0
                      да , наконец то Вы поняли . школьники не могут быть за Путина , потому что это не круто .
                      а потом когда мозги появляются , тогда начинают понимать что лучше с Путиным чем с либерасами .
                      1. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Сегодня, 18:58
                        0
                        а через 15 лет Путин точно будет живой и в своем уме? Не подумали?
                      2. Додиксон
                        Додиксон Сегодня, 18:59
                        -1
                        будет его продолжатель . или думаете что раз он помрет то сразу анального к власти поставят ?
                      3. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Сегодня, 19:32
                        0
                        а Хрущев продолжатель дела Сталина? А Андропов Брежнева? А Путин Ельцина? другой человек- другие порядки... И, да.. я надеюсь что не при Путине не будет опять кучки "Ротенбергов"-очень надеюсь.. А Овальный также надеюсь - никогда президентом не будет.. да и кто должен его "ставить" по Вашему?
  • Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:25
    +1
    Цитата: Корона без вируса
    по беспределу дубасят на улицах... Будущее за ними

    ну вообще-то по закону
    Цитата: Корона без вируса
    А еще, прикиньте, современная мОлодежь ведет ЗОЖ (здоровый образ жизни)... Не пьет, не курит, и спортом занимается )))

    не смешите это я про ЗОЖ
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      Цитата: Корона без вируса
      по беспределу дубасят на улицах... Будущее за ними

      ну вообще-то по закону
      Цитата: Корона без вируса
      А еще, прикиньте, современная мОлодежь ведет ЗОЖ (здоровый образ жизни)... Не пьет, не курит, и спортом занимается )))

      не смешите это я про ЗОЖ

      НЕ БУДУ drinks
      Только вот какая фигня... на последней фирме отдел программистов из 12 человек не пил и не курил belay
      А в фирме было человек 50... остальные кроме них отрывались по полной good не в здоровом образе жизни в смысле )))
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Корона без вируса
        не пил и не курил

        при то что мы сейчас едим ни о каком ЗОЖ даже разговор вести нельзя
  • антивирус
    антивирус Сегодня, 12:23
    +1
    Какие это были ответы не особо важно. Мы (с возрастом) сами нашли на эти вопросы правильные, с нашей точки зрения, ответы.

    -сомневаюсь в правильности наших( и моих) ответов на вызовы жизни. все течет и все меняется.
  • svp67
    svp67 Сегодня, 12:25
    +5
    Никаких чемоданов и вокзалов: будете жить дома
    А только ли такой молодежи это касается. Точно так же это касаемо всех наших чиновников и депутатов, любого уровня
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 12:41
      +5
      Цитата: svp67
      Точно так же это касаемо всех наших шиновников и депутатов, любого уровня

      Касаемо то оно касаемо,только как том у Оруэла ... а степень равности определяет тот у кого сила ..
  • Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 12:28
    +13
    Откуда же такая каша в умах?

    Честно говоря, этот вопрос я хочу переадресовать автору. То, что он написал в статье, особенно - в первой ее части, это просто ни в какие ворота
  • советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:31
    -3
    Александр, хорошая статья и правильный вопрос.. потому что именно эти "почти инженеры" дети 21 века через 10-15 лет судьбу страны решать будут.. а для них ссылки на 90е- уже древняя древность.. осталось совсем мало времени до того момента, когда решать будут они..
  • iouris
    iouris Сегодня, 12:31
    -3
    Жить... Это вряд ли. Не для того Навального прислали в опечатанном самолёте.
  • pytar
    pytar Сегодня, 12:34
    +4
    Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме, и что? Объяснять ему, что капитализм и социализм – это разные социальные системы, основанные на противоположных принципах, индивидуализме и коллективизме?

    Уважаемы автор, наверно не слышал о социалдемократии и ее вариянты, вполне успешно совмещающие капиталистическая система производства с социальные системы обеспечения.
    Еще автор не прав, что индивидуализм и коллективизм обязательно связанные с капитализма и социализмом! Неучет ментальных особенностей разных народов, ведет к таких мягко сказанно неверные твердения! Например у японцах очень сильно развит колективизм, а одновременно Япония капиталистическая страна! С другой стороне социализм в его авторитарные формы, принуждал народов имеющие индивидуалистический уклад, переходить к несвойственного им колективизма. Сразу как социализм рухнул и отпало принуждение, люди в етих странах вернулсь к своего эстественного понимания.
    Проблема автора и его опоненты /эти млодые люди/ в полярность мнениях! Они не видят, что между черного и белого есть огромная палитра цветов!
    1. КЕРМЕТ
      КЕРМЕТ Сегодня, 13:22
      +2
      Задумайтесь, была бы такой эта палитра, если бы в истории не было существования белого и черного? Только лишь противостояние двух систем их породило. Сейчас же одной из этих систем не стало - я думаю и палитра со временем уменьшится
      1. pytar
        pytar Сегодня, 13:37
        +1
        Вы наверно понимаете, что для движения нужные полюса...+/- bully Находится прям на них значит "пришел", типо все... Лучше между ними быть, двигатся надо! Движение может быть неровномерное, а иногда и в обратном направлением /регрес/. В периода в которого находимся, один из полюсах ослаб и движение замедлилось. Но ето временно, идет накоплении энергии. По законах природой, именно молодое поколение несет ету энергию! Природа немилостива к старому, но так должно быть... Старый стебель высохает, на его место вырастает свежий нов! hi
    2. iouris
      iouris Сегодня, 13:37
      +2
      Цитата: pytar
      Например у японцах очень сильно развит колективизм, а одновременно Япония капиталистическая страна!

      У японцев сохраняется архаический феодальный уклад жизни, а не коллективизм. Именно поэтому Макартур не тронул императора. Япония - колония США. Японцы делают только то, чего не способны делать американцы.
      "Капитализм", "социал-демократия" (в новейшую эпоху) существовали только пока существовала мировая система социализма. Теперь государства будут отмирать, их заместят корпорации. Корпорации больше не заинтересованы в капитализме, социал-демократии, профсоюзах, свободе слова и прочих пережитках.
      1. pytar
        pytar Сегодня, 15:27
        -1
        У японцев сохраняется архаический феодальный уклад жизни, а не коллективизм.

        Арх. феод. уклад воспитал у японцев чувство общей ответствености, которое они сохранили до ныне. Ведь за неповиновении одного индивида, могла понести наказание целая деревня. Ни один член общества не мог существовать не упираясь на других. Культ к авторитетов, колективизм, стадное чувство, дисциплинированность, да как хотите его называйте, все это - усточиво формированны японский национальны менталитет. Не важно какой строй у них шась.
        "Капитализм", "социал-демократия" (в новейшую эпоху) существовали только пока существовала мировая система социализма.

        В конкурентной борьбе, капитализм был вынужден эвоюлировать, приобрел социальность. А вот социализм оказался не такой гибкий, отстал и сдох...
        Теперь государства будут отмирать, их заместят корпорации. Корпорации больше не заинтересованы в капитализме, социал-демократии, профсоюзах, свободе слова и прочих пережитках.

        При отсуствие конкуренции, неизбежно наступают деструктивные процессы. До следующего накоплении энергии. В каком направлением пойдет, можем предпологать.
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 12:36
    -2
    Когда этим "гражданам" надо денег, сразу становятся пушистыми. Плюньте, если это не так!
  • Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:36
    +7
    И для кого тогда мы это все строили, разрушали и сейчас опять перестраиваем?

    Хороший вопрос, ищи кому выгодно, а выиграли от этого в лучшем случае 10% граждан под руководством 100 млрд.-ов, остальные же скатываются в пропасть нищеты, уничтожается средний класс. Вот и ответ кучка богачей ограбила страну, наняла охрану слуг и сидит пирует, собираясь в случае шухера сбежать в "Майями". На этом примере когда старшее поколение должно работать до гробовой доски молодежь не воспитаешь.
  • профессор
    профессор Сегодня, 12:39
    +7
    Передо мной сидели почти готовые инженеры, в том числе и те, кто совсем скоро будет проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение. Причем, это действительно хорошие инженеры, не из сегодняшних, что «на платной основе».

    Будут-будут "проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение", но не в РФ. Уедут и будут это делать не в РФ. Остальные уйдут в коммерцию...
    Ну хотят люди жить хорошо. Что в этом преступного?
  • Маркович
    Маркович Сегодня, 12:40
    +6
    В этих комментариях удручает полное отсутствие попыток проанализировать ситуацию и понять это поколение, а только постоянное навешивание ярлыков. Это и понятно, видимо, у авторов нет ни времени, ни навыков, проводить такой анализ. Образ страны, образ жизни в ней создаётся кинематографом. А наш кинематограф настолько убог, депрессивен, что смотреть его может разве что представитель силовых структур, который, собственно и является главным героем этих лент.
  • Суслин
    Суслин Сегодня, 12:46
    +1
    Вся "возня" с перестройкой образования привела к печальному результату. И грамотных специалистов не получили и убеждённых "революционеров" потеряли. А сейчас опять "мы старый мир разрушим, а затем..."? Может хватит шарахаться из стороны в сторону, а возродить идиалогическое воспитание молодёжи и пропаганду идей?
  • for
    for Сегодня, 12:58
    +4
    Политический винегрет в молодых головах

    Может у вас уже старческий винегрет. Большинство молодежи живут и работают и без всяких винегретов. Живут в соответствии с реалиями современной жизни. И заместо этой писанины для "старых " уйти на молодёжную площадку. В молодости поди танцевали не кадриль и пели песен родителей ( не застольные). Хватит бухтеть, про хужих детей, есть много примеров про паяник предавших и хулиганов умеревших за Родину. Время покажит кто есть кто.
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 12:59
    0
    Статья мне лично не понравилась. Сплошной сумбур!
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:02
    -1
    Да ничего тут сложного, просто на западе врать и делать красивую упаковку для барахла умеют лучше нас, особенно про 38 сортов мяса. Ну если только про Анкл Бенс где негр нарисован wassat lol А у меня холодильник Орск проработал больше тридцати лет и пылесос Уралец около 15. А вот по автомобилям, да, после середины 60-х начали отставать
    Мы это все прошли и поняли что почем, а молодняк кидается, потому что не знает, а что там за горизонтом. А ведь все банально, как в романе Отцы и дети Тургенева. А эти промокашки наверное и не знают такой фамилии и героев этого романа. Зато в своих гаджетах и соцсетях как рыба в воде. Надо возвращать методику советского образования, естественно с учетом нынешних реалий.
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 13:03
    +1
    О чем статья? Опять о скрепах или на тему не ходите дети в Африку гулять, у вас все есть. smile
  • ccsr
    ccsr Сегодня, 13:03
    -4
    Спасибо автору за статью, она почти что про мою ситуацию - сын второкурсник бауманки, бюджетник и будет работать именно по военной тематике в будущем. Язык мне с ним трудно найти, действительно автор точно подметил, как они относятся к старшему поколению. Не пытаюсь залезть ему в душу, потому что они нас считают какими-то отсталыми, но в то же время, когда ему что-то нужно, легко находим общий язык. Особого преклонения перед западом я у него не заметил, видимо сказалось то, что они большую часть времени учатся на режимном предприятии, и там преподавательский состав более консервативен и без всякой либеральной дури в голове - точные науки от убеждений не зависят.
    На риторический вопрос автора
    И для кого тогда мы это все строили, разрушали и сейчас опять перестраиваем?

    отвечу только одним словом - ДЛЯ НИХ. Надеюсь они не профукают нашу страну так, как мы это успешно сделали в 1991 году.
    Думаю автор продолжит цикл таких статей - как я понял он из преподавателей ВУЗа, и в курсе чем живет нынешняя молодежь, которую мы не то что догнать, а даже понять не можем какие у них ориентиры. Не скрою, меня тема очень заинтересовала.
    1. mina
      mina Сегодня, 14:02
      -3
      Цитата: ccsr
      сын второкурсник бауманки, ... они большую часть времени учатся на режимном предприятии,

      fool
      БРЕХЛИВЫЙ прапор Ссык (ccsr) ты даже врать не умеешь lol
  • КЕРМЕТ
    КЕРМЕТ Сегодня, 13:04
    +1
    У самого каша в голове, а ещё полез молодых учить и порицать....
  • ee2100
    ee2100 Сегодня, 13:05
    0
    Очередная агитка - воспитывайте детей, а " дети ",как пишет автор студенты последних курсов. Проверим, что автор с ними беседовал.
    Только не понятно о чём статья. Про протесты ни слова, хотя было упомянуто 23.01.21. Про Навального тоже "0".
    Так чем недовольны визави автора?

    "Они понимают только одно. Должно быть лучше, чем есть!"(с)

    И что в этом плохого? Автор пишет, что это поколение живёт в "виртуальной России " и из чего это следует? То что они ТВ не смотрят? Нет они живут в реальной России со всеми её положительными и отрицательным сторонами. И если им что-то не нравится они хотят донести это до властей.
    Почему они выходят на протестные акции? В защиту Навального? От части да, но основная часть протестующих хочет конструктивного диалога с властью. Власть принципиально делает вид,что не понимает этого и жёстко пересекает не санкционированные акции. Создаётся впечатление, что эти протестные акции наруку власти. Лишний раз хочется поиграть мускулами.
    Власть своей цели добилась- протесты сошли на нет. А что протестующие? Не только те,кто вышел на улицу, но и многие кто остался дома. Они в очередной раз убедились,что власть их не хочет слушать, а тем более вступать в диалог.
    И задаёшься риторическим вопросом " кому это выгодно?" Ясно,что такая ситуация не объединяет гражданской общество.

    "Беседуя с молодыми, я вдруг осознал, что мы одинаковые. Мы – из тех 90-х, а они из 2020-х. Только мы воспринимали Запад «через желудок», а они через «свободу и демократию»."(с)
    Я бы слова "свобода и демократия " заменил на одно слово - справедливость. Ваш желудок оставлю Вам.

    "Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме"(с)
    Интересно, а какие такие льготы были при социализме, которые отсутствуют при капитализме?

    После разговора с "детьми " сделать выводы , что в их понимании:

    "Свобода значит анархия. Демократия значит слушать должны только меня. Права человека – это когда никто не может мне что-то запрещать! Может выборы? Да вы что, выборы – это всегда вранье тех, кто побеждает. Правильными выборы могут быть только тогда, когда победим мы."(с)

    И сразу задаёшься вопросом куда ходил автор и с кем он беседовал.
  • A.B.
    A.B. Сегодня, 13:05
    +5
    Мы совсем отказались от политического образования и политического воспитания наших детей.

    Нет не мы, а правительство России. Автор должно не в курсе что согласно Федеральному закону "О политических партиях", политическим партиям запрещено вмешиваться в учебный процесс образовательных учреждений. Это означает что Государство практически ничего не делает для воспитания молодежи. Так называемые "Общественные молодёжные движения в России" это всего 2-3% от молодежи. В бюджете на 2021–2022 годы заложено сокращение финансирования молодежной политики. А вот коллективный Запад увеличевает финансирование на работу с молодежью России.
  • nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 13:06
    -4
    Да. Молодежь попутала берега.Надо радеть за страну,а не за отдельно взятую личность.Мне неприятно,когда молодежь бросается на Росгвардию с кулаками за какую то личность.И неприятно,когда ее безжалостно бьют дубинками.А ведь эта молодежь выросла у нас.Что мы им дали,то и получили.Платное образование. Мне скажут это капитализм.А в Чехии социализм? Если многие едут туда на чужие хлеба.Прежде,чем кого то обвинять,надо глубоко задуматься.Я видел много ребят,кого учили поркой.Ничего хорошего не вышло.Агрессия порождает агрессию.
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин Сегодня, 13:12
    +1
    Автор неандерталец и понятия не имеет об экономике и наполнении бюджета. Конечно не возможно производить всё самое лучшее. Но стремиться к этому надо! Завоёвывать рынок надо! Выгляните в окно и посиотрите по квартире: все гаджеты иностранного производства и автомобили 90% катают по России иностранные. Это не вопрос престижа! Это рабочие места и налоги в бюджет! И все эти колоссальные деньги уходят в другие страны! Подумать только! Даже турбины на ТЭЦ у нас немецкие!!! Насосы французкие ставят уже! Всё то что СССР производил сам для себя и половина мира. Поймите уважаемый автор! Повторюсь производство это продукты с высокой добавленной стоимостью. И это в первую очередь рабочие места, налоги в бюджет и высококвалифицированные кадры. А от сюда вытекает Уровень жизни, быта, сознания и так далее и тому подобное. Правы те малолетние студенты и мозгов у них побольше чем у автора этой статьи, как бы он не кичился своим возрастом и опытом)))))
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  • Роза Капоне
    Роза Капоне Сегодня, 13:15
    -7
    Нужно всех тупых молодых баранов,на два года,в обязательном порядке рекрутировать. Не делай скидок на "элитарность " происхождения и мелкие казусы со здоровьем. Всех" плоскостопников " и "недоношенных" в кавалерию гужевых войск-на бочки,"золоторями" .
    Армейское воспитание и присяга,сделает из недоумков и чертей-ПАТРИОТОВ Родины.
    1. Алексей Полюткин
      Алексей Полюткин Сегодня, 15:36
      +1
      Вы ещё один неандерталец. Не обязательно в армии как вы выразились золоторями... Умному и талантливому эффективней дать лабораторию и реактивы чем лопату и кирзачи. Вы просто салдафон какойто... И не от большого ума как я погляжу.
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин Сегодня, 13:15
    +1
    Добавлю что СССР развалили в том числе и догмой от западных помошников: зачем производить когда у вас нефть и всё можно купить?
    Так что статью автора рассматриваю как вредительскую, пропагандисткую и вражескую!!!
    1. ccsr
      ccsr Сегодня, 14:20
      -2
      Цитата: Алексей Полюткин
      Добавлю что СССР развалили в том числе и догмой от западных помошников: зачем производить когда у вас нефть и всё можно купить?

      А я думал что СССР развалил наш народ, который вышел на митинги по всей стране с плакатами "Долой КПСС" и "Руки прочь от Ельцина"
      1. Алексей Полюткин
        Алексей Полюткин Сегодня, 15:33
        +1
        Я сказал "в том числе". Это раз. Во вторых надо понимать что американские советники насоветовали Ельцинской команде такого по экономике что до сих пор разгрести не можем. И это было намеренно, что бы вдавить нас по глубже в каменный век. Так вот один из принципов навеяный нашими "партнёрами" в головы мололых "реформаторов" и ьыл принцип: нечего свои предприятия поддерживать, что надо купим за бугром.
        До сих пор многое покупаем
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:31
    +4
    Это не молодые живут в виртуальной стране, а кремлёвская диаспора. Выстроили свой мирок и катаются на шее всей страны.
  • Serpet
    Serpet Сегодня, 13:32
    +3
    Не совсем понял, что хотел сказать автор (Александр). То что молодежь имеет юношеский максимализм и не знает другой власти, кроме нынешней? Так это и так понятно.
    Про Навального: считаю, что это человек нынешней власти. Он 15 лет "портит" жизнь Кремлю, а с ним ничего сделать не могут. Когда нужно, с оппонентом быстро разбираются (Немцов например, или поливание грязью Грудинина).
    Если недовольство народа не получается пресечь, то его лучше возглавить через подставного человека.
    1. kamakama
      kamakama Сегодня, 14:25
      +1
      Все может быть. Вопрос в том, насколько эти люди подконтрольны власти в текущий момент. Иногда они уходят в самостоятельное плавание. Как Бен Ладен, например, был создан на американские деньги в 80е годы
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 16:02
      +1
      Про Платошкина забыли,поделилися мыслями в письме, стал экстремистом и на домашние нары."Вот так вот .Ходишь,ходишь в школу и ...бац!Вторая смена"(с) smile А Навальный это выро...эээээ выкормыш Кремля и к бабке ходить не надо..После того, когда пройдут все манифестации в его защиту, не удивлюсь появлению новых федеральных законов,ограничивающих права и свободы.Поправки, не зря же принимали laughing
  • Алексей Полюткин
    Алексей Полюткин Сегодня, 13:32
    +1
    Про турбины раскрою тему: на полуострове Крым запустили электростанцию с турбинами Siemens. По мимо стоимости этих турбин, пуско-наладка осуществляеться естественно под контролем немецких инженеров, час работы которого стоит от 1000 евро, + командировочные и т.д. и т.п. По итогу германия получает деньги в бюджет, немецкий инженер увозит зарплату в германию и там платит налоги, а в России остаётся Вася Пупкин с зарплатой 40000 р. Который прикрутил 2 гайки которые прказал инженер. Как можно этого не понимать? Вопрошаю я автора? Как! Более того стали заново сами разрабатывать турбины осознав такие растраты. А вы как говорили? И так сойдёт, купим в америкоси и станки и айфоны и машины в европе и т.д. пусть там рабочие получают достойные зарплаты и ездят по достойным дорогам построенным на достойные отчисления в бюджет?
  • DmSol
    DmSol Сегодня, 13:35
    -2
    Ничего страшного. Обзаведется эта молодежь семьями. Начнет работать. Воткнется так сказать мордой в реальный быт. И наберется вполне себе здорового прагматизма. И вся эта шелуха слетит сама собой.
  • zenion
    zenion Сегодня, 13:41
    0
    Как они могут понять, если в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне победила Россия, а бывшие союзники пишут, что это был Совет Юнион, то мозги могут по плавятся у тех, которые знают, что перевести это на русский то будет Советский Союз. И агитационные пропагандисты продолжают писать, что немцы воевали не против СССР, а против России.
  • svoit
    svoit Сегодня, 13:41
    0
    Цитата: Додиксон
    Вы реально считаете что средний русский работает так же хорошо и качественно

    Дело не в этом, даже если у нас работают в два раза хуже это не объясняет, что уровень жизни хуже в более чем два раза.
    1. hhhhhhh
      hhhhhhh Сегодня, 14:20
      +2
      Чем водитель автобуса или поезда работает хорошее и качественнее в ЕС или США по сравнению с водителем в РФ?
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:42
    0
    в ТВ не верят а " независимым" блогерам верят?
  • kamakama
    kamakama Сегодня, 13:51
    -1
    Не помню, в какой части "Любить по русски" (вроде 2й), когда были выборы губернатора (речь идет про середину 90х), там сказали "Так, как мы жили раньше - жить нельзя. Но и как живем сейчас - так невозможно". Вот эта фраза отражает вообще все воззрение. Оно не созидательное, оно разрушительное. Но это никоим образом не искупляет текущую власть, которая потихоньку теряет связь с реальностью, варясь в собственном соку и своем представлении о иерархии.
    За последние 100 лет в России каждый раз, когда так происходило, дело заканчивалось кровью, большой кровью. 1917 год, когда Николай Александрович написал, что он хозяин земли Русской, 1937 (а за ним - 1941) год, когда конкуренты давили друг друга, а победитель подумал, что власть - это подставь ближнего своего, 1980-е, когда стало нечего кушать.
    "17 тысяч рублей (250 долларов) - это средний класс" и "денег нет, но вы держитесь" семимильными шагами приближают виток спирали. Молодежь не видит никаких перспектив в своей жизни - вообще. Ни возможности заработать нормальные деньги, если не приближен к власти, ни купить себе жилье, откладывая из 250 долларов -и их убеждают, что это нормально.
  • hhhhhhh
    hhhhhhh Сегодня, 14:14
    0
    В США и ЕС нет столько халявного вайфая как у нас. Побывали бы там и сразу начали ценить Россию.)))
  • kriten
    kriten Сегодня, 14:30
    +1
    Это же интернет неумные люди, для которых работа - это кривлянье в тик токе. Дармоеды с промытыми мозгами, которых в изобилии готовит наше реформированное по Соросу образование.
  • Strashila
    Strashila Сегодня, 14:50
    +1
    По этому вопросу всегда вспоминаю Павленского Петра Андреевича, пока он чудил в России, на Западе писались от умиления его "чудачеств"... искусство. Но только он на Западе стал повторять проделанное в России, тут же отправили под суд.
  • kamakama
    kamakama Сегодня, 15:12
    0
    Цитата: pytar
    Например у японцах очень сильно развит колективизм, а одновременно Япония капиталистическая страна!

    Почитайте, что такое заемный труд у корейцев и японцев. Очень удивитесь. Там фирма - это такая большая семья, а не та, где жена и дети. Где работники - это такие неразумные чада, а начальники их родители. И если неразумные чада хотят конфетку (денешку), то родители проводят воспитательную беседу про то, что мы все семья и всему свое время. Увольнение - вселенская печаль, ибо в любом другом месте будете карьеру строить с самого низа. Это не коллективизм, это феодализм
  • ё-моё
    ё-моё Сегодня, 15:15
    -1
    Пока эти вьюноши не выроют своими руками траншею "от забора до обеда" и не съедят своим говорливым ртом пару вёдер дерьма, оне ничего так и не поймут. Особенно пока их мамы-папы кормят и одевают. А потом РАЗ и, кувалда реальной жизни бьёт по их головушке.
  • Korax71
    Korax71 Сегодня, 15:22
    0
    Автор laughing
    [/quote]И выглядел я, наверное, в их глазах дремучим неандертальцем, который не знает каких-то элементарных и известных каждому вещей. Вроде солиста группы «Клопы» Васи Пупкина. Извиняюсь за то, что не запомнил имя (хотя группу запомнил – «Тараканы»).[quote]

    можно было бы потрудиться хоть немного и забить в Гугл название группы.Дмитрий "Сид" Спирин вашей опрашиваемый молодежи годится в папы laughing аж 1975г.р. а модной эта группа была в лучшем случае в 90х и начале нулевых.основной контингент слушателей сия коллектива взрослые дяди в возрасте 40 годов,так что больше похоже,что такая молодежь выглядит неондертальцами,если они слушают музыку своих пап.хотя мне кажется немного другой вариант wassat
  • yehat2
    yehat2 Сегодня, 17:04
    +2
    мне кажется, в телевизоре вообще никакой России не осталось - только реклама и пропаганда. Я поэтому там смотрю только 2-3 раза в год футбол и лыжные гонки. Купил полтора метра диагональ телика, сотня каналов, можно лежа на диване смотреть, но нет ни времени, ни желания. Что касается молодежи, то всё просто - у неё нет авторитетов. Никто не может им объяснить, как правильно жить. Единственное, что для них истина - это явная зависимость уровня жизни от количества денег.
  • Трикстер
    Трикстер Сегодня, 17:11
    +1
    Странная статья из размышлений на абстрактные вещи. Главная вещь это уровень жизни и разговоры должны быть только про это. Уровень жизни что Запада, что Китая у обычного человека в России просто недосягаемы. Средняя зарплата учителя в Китае например 190 тысяч рублей в месяц. В США и Европе ещё больше. Молодежь это прекрасно видит и знает. И поэтому активно сваливает или работает, как я например на американские фирмы, в случае если не может уехать. Всё остальное это чёс об абстрактных понятиях, которые базируется на корне всего, а именно уровне жизни обычного человека.
  • A_Lex
    A_Lex Сегодня, 18:05
    0
    Откуда же такая каша в умах?


    Либо в умах будет ясное мировоззрение, четко и однозначно объясняющее окружающую реальность, либо в умах будут разнообразные фантазии относительно окружающей реальности.

    Только нужно сразу сказать, что в буржуазном государстве подобное мировоззрение не может транслироваться на официальном уровне, поскольку оно вынуждает излагать правду, только правду и ничего кроме правды, тогда как правда это злейший враг буржуазной системы. Отсюда и пресловутая "каша в умах", потому что место отсутствующей правды заполняют самые разнообразные выдумки, мифы, заблуждения, суеверия, стереотипы и прочие фантазии.

    Но и повод для протестных настроений в буржуазном обществе будет всегда, потому что общество никогда не согласится с мифом, что оно должно жить по указке кучки толстосумов и работать на их благо. Другое дело, что протестные настроения, направляемые "умами с кашей", т.е. без адекватной теории, цели и стратегии, никогда не будут представлять опасность для буржуазной системы, потому что в этих "умах с кашей" отсутствует реальная альтернатива буржуазной системе.

    Проще говоря: даже если протестующие возьмут власть, они не будут знать, какую же общественную систему следует строить вместо буржуазной и какую же хозяйственную модель следует строить вместо капиталистической. До тех пор, пока в умах присутствует каша и отсутствует четкое понимание, буржуазная система может спокойно почивать на заслуженных лаврах.
  • nnm
    nnm Сегодня, 19:00
    0
    Осилил 100-150 комментариев. Понял одно:
    - ну о каком воспитании молодежи может идти речь, если по простейшему поводу мы сами между собой устраиваем ср.ч вселенского масштаба, сравнивая сникерсы, оборудование, Сталина, зарплаты и принципы социализма/капитализма ?! Мы с собой то разобраться не можем !

    И главное, о чем не устану повторять :
    1. Никакое патриотическое образование не будет иметь эффекта, ибо за стенами школы/семьи подросток столкнется с ровно обратными проявлениями. Причем, в массовых масштабах и от представителей высших слоев власти, бизнеса и тп.
    2. Любая система настроена на самовоспроизведение и самозащиту - крайне наивно полагать, что действующая в стране система капитализма позволит появлению каких либо социалистических проявлений.