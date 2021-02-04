Никаких чемоданов и вокзалов: будете жить дома

«Я не смотрю телевизор, потому что там все врут».

Вы на какой машине приехали

«Почему «Вы» пишу с большой буквы? Потому что обращались не просто ко мне, а к нам, поколению постарше, допустили ситуацию, когда у нас нет ничего.



Телефоны, автомобили, телевизоры, даже кофемашины и пылесосы западных марок?



Мы хотим, чтобы все лучшее было российским!»

«Предания старины глубокой. Мы тогда даже не родились».

«там самое лучшее, качественное и прогрессивное».

«один на один».

Политический винегрет в молодых головах

«от каждого по способностям, каждому по труду»

«для супа, для гуляша, для отбивных»

«у нас все плохо, там все хорошо»,

«Почему вы, когда шли по улицам города, не громили магазины?»

«наверное, они не мирные демонстранты».

Не надо чемоданов и вокзалов

«А кому мы там нужны? Там своих таких хватает!»

«Мои дети должны вырасти хорошими людьми».

Так получилось, что в день суда по делу о нарушении Навальным режима отбытия наказания я договорился с несколькими молодыми людьми (из числа участников шествия 23 января) о встрече. Они студенты ближайших вузов. Не активисты из штаба Навального, не «борцы за свободу» и даже не «ненавистники» Путина. Обычные студенты, которые из тех, что твердят:Они граждане какой-то другой, виртуальной страны под названием «интернетная Россия». И живут они там (в этой самой виртуальной России) достаточно активной жизнью. По крайней мере, даже тогда, когда одна рука была занята очередным куском шашлыка, вторая что-то настукивала на экране лежащего на столе смартфона. Разговор обычным человеческим языком шел в нашей компании. А параллельно беседа ещё с кем-то шла в той другой реальности.Я специально не задавал какие-то каверзные вопросы. Просто иногда подталкивал беседу ребят между собой в нужное мне русло. Задача была довольно сложной. И выглядел я, наверное, в их глазах дремучим неандертальцем, который не знает каких-то элементарных и известных каждому вещей. Вроде солиста группы «Клопы» Васи Пупкина. Извиняюсь за то, что не запомнил имя (хотя группу запомнил – «Тараканы»).Первое, на что я обратил внимание, это какое-то слепое преклонение перед Западом, замешанное на псевдопатриотизме.Разговор о том, что мы пережили разгром в 90-х годах прошлого века, категорически не принимается.Сейчас напишу странную для многих, в том числе и для себя, фразу.Оказывается, страну убивали не в 90-е, а в начале 2000-х! Молодежь в этом уверена. Вот так.Ельцин и Горбачев? Вы (в смысле мы с вами) ещё Ивана Грозного вспомните.Если честно, то мысль-то старая. Признаюсь, что и сам, например, с удовольствием смотрю на новые модели ВАЗа, на Камазы, Уралы и прочие авто, которые превращаются машины не только для удобства работы, но и для удобства человека. Где-то там внутри червячок обиды на наше государство, на наших инженеров и конструкторов, на наших рабочих автозаводов живет. Умом понимаю, что не все сразу. А вот глаза видят. Руки чувствуют. И все остальное, извините, на кочках тоже…То, что весь мир живет именно так, пользуясь теми товарами, которые на данный момент лучшие в своем классе, независимо от страны производителя, на ребят не действует.Должно быть российское. И точка!Получается, юношеский максимализм против зрелого реализма. Говорим и думаем об одном и том же, но мы, потолкавшись локтями по жизни, понимаем, что не все так просто, а они нет. Они понимают только одно. Должно быть лучше, чем есть!Мне кажется, произошла трансформация наших взглядов из 90-х, когда большинство видели западную жизнь только по фильмам и «Международной панораме» на ЦТ. И тогда просто купились на красивую упаковку. А сегодня дети купились на то, что там – всё современное, модифицированное,Причем, очень интересно было увидеть, советское восприятие России в глазах юношей, не знающих что такое СССР.Есть Россия и есть Запад. Не США, ФРГ, Франция, Италия или любая другая страна, а именно Запад. Как единый противник или союзник. Это в зависимости от политических взглядов собеседников.Мы опятьТолько тот «один» Запад, что стоит напротив, состоит из многих стран.Немецкие автомобили, японские компьютеры, корейские телефоны, американские трактора и прочее, против российских предметов, вещей и конструктов.Пока я не могу сделать однозначный вывод о том, откуда это.Почему мы, на каком-то глубоком, далеко спрятанном, уровне берем на себя ответственность за все человечество?Воспитание?Сомнительно.Традиции?Опять неточно.Генетика? Так кто же её знает…Я давно уже не спорю с теми, кто исповедует примитивизм в политике. Зачем?Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме, и что? Объяснять ему, что капитализм и социализм – это разные социальные системы, основанные на противоположных принципах, индивидуализме и коллективизме? Просят объяснить, почему социалистический принциппротиворечит капитализму?Беседуя с молодыми, я вдруг осознал, что мы одинаковые. Мы – из тех 90-х, а они из 2020-х. Только мы воспринимали Запад «через желудок», а они через «свободу и демократию».Помните, почему мы ценили западные штаны, западные колготки, западные напитки и прочее? Мы ценили качество товаров. Да-да, именно качество товаров. СССР закупал и продавал именно качественные товары.Я помню репортаж Валентина Зорина из ФРГ. 38 сортов мяса в обычной лавке! Мы смотрели на все это обилие и даже мысли не возникало, что же это за мясо такое? Мы, дикари, кушали свинину, говядину, баранину, оленину, дичь. А там, простой немец кушал 38 сортов. Это потом, через годы, мы стали понимать, что сорт мяса – это всего лишь то, что мы выбирали на рынке:и прочее.В головах же сегодняшних молодых уже не сорт мяса главный. Теперь свобода, демократия, права человека... И все это красиво уложено на юношеский максимализм.Свобода значит анархия. Демократия значит слушать должны только меня. Права человека – это когда никто не может мне что-то запрещать! Может выборы? Да вы что, выборы – это всегда вранье тех, кто побеждает. Правильными выборы могут быть только тогда, когда победим мы.Почему-то даже то, что в «интернетной России» можно увидеть не только позитив, но и негатив про западную жизнь, не меняет основного тренда –именно политически хорошо.Когда я попытался узнать почему, например, выступления демократов или республиканцев в США из политических быстро превращаются в погромы у первого же супермаркета, ответа я не получил.Как не получил ответа и на контрольный вопрос:Были большие глаза. Был докторский взгляд типа «дед сбрендил». Но ответа-то не было.Они не смогли совместить погромы магазинов с «политической борьбой». Кстати, видео из Нидерландов, когда толпу поливают из брандспойтов, тоже удостоилось всего лишь –Мы совсем отказались от политического образования и политического воспитания наших детей.Я разговаривал не с первокурсниками. Передо мной сидели почти готовые инженеры, в том числе и те, кто совсем скоро будет проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение. Причем, это действительно хорошие инженеры, не из сегодняшних, что «на платной основе».А с другой стороны, передо мной сидели молодые мужчины с неопределенной политической ориентацией, с неопределенными политическими взглядами. Они хотят каких-то улучшений, но не знают каких. Они хотят, чтобы было «как у них», но власть защищалась «как у нас».Предвижу реакцию некоторых радикальных ветеранов, так и не повзрослевших «романтиков революции». Этакое «чемодан, вокзал, Запад». Пусть другими словами, но суть именно такая. Не нравится у нас – вперед на Запад. Перевоспитывать вас никто не намерен. Мы не ясли и не школа. Хотите как на Западе – живите на Западе.Кстати, я задал и этот вопрос. Почему бы просто не переехать туда?Своих, в смысле таких же студентов или молодых инженеров. Понимание того, что они россияне, что это их Родина, у молодежи есть. Как и патриотизм, пусть своеобразный, но есть.Откуда же такая каша в умах?Я помню о тех 2–3 % придурков, которые существуют в каждом народе. Они крикливы, активны, бескомпромиссны, но их мало. Но ведь есть и вот такие, мои собеседники, ищущие свою правду. Они задают те же вопросы, что задавали и мы в их возрасте. Но мы получали ответы, а они нет. Какие это были ответы не особо важно. Мы (с возрастом) сами нашли на эти вопросы правильные, с нашей точки зрения, ответы.Сегодня же молодые остались без нашей взрослой мудрости. Сами, все сами. А потом мы удивляемся появлению радикалов разных направлений, появлению фашистов и леваков, рождению совершенно «диких» политических течений, с точки зрения формальной логики. Молодежь сама ищет ответы.Чемодан, вокзал, Запад – это просто. Из серии «сам дурак».А начинать надо с определения базовых задач воспитания школьников и студентов.Кого мы, вообще, хотим видеть?Ведь даже в семье сейчас нет ответа на этот простой вопрос.Ура! А хороший человек это как? Не уверен, что в мире много родителей, которые говорят, что хотят вырастить плохого человека.Определимся с тем, кто нам нужен – появятся учителя и профессора, которые прекрасно выполнят задачу воспитания именно такого человека. То, что взрослого не перевоспитать, как показала жизнь, неверно.Перевоспитать невозможно искренне верящего во что-то. А таких достаточно мало. Остальные достаточно быстро поменяют свои взгляды при мощном воздействии пропаганды, как мы видим на примере Украины.Так что, не надо предлагать нашим детям чемодан. И показывать им, где находится вокзал.Вдруг, как послушные дети, они, и правда, сядут в уходящий куда-то поезд?И для кого тогда мы это все строили, разрушали и сейчас опять перестраиваем?