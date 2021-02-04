Никаких чемоданов и вокзалов: будете жить дома

Так получилось, что в день суда по делу о нарушении Навальным режима отбытия наказания я договорился с несколькими молодыми людьми (из числа участников шествия 23 января) о встрече. Они студенты ближайших вузов. Не активисты из штаба Навального, не «борцы за свободу» и даже не «ненавистники» Путина. Обычные студенты, которые из тех, что твердят:
«Я не смотрю телевизор, потому что там все врут».
Они граждане какой-то другой, виртуальной страны под названием «интернетная Россия». И живут они там (в этой самой виртуальной России) достаточно активной жизнью. По крайней мере, даже тогда, когда одна рука была занята очередным куском шашлыка, вторая что-то настукивала на экране лежащего на столе смартфона. Разговор обычным человеческим языком шел в нашей компании. А параллельно беседа ещё с кем-то шла в той другой реальности.
Я специально не задавал какие-то каверзные вопросы. Просто иногда подталкивал беседу ребят между собой в нужное мне русло. Задача была довольно сложной. И выглядел я, наверное, в их глазах дремучим неандертальцем, который не знает каких-то элементарных и известных каждому вещей. Вроде солиста группы «Клопы» Васи Пупкина. Извиняюсь за то, что не запомнил имя (хотя группу запомнил – «Тараканы»).
Вы на какой машине приехали
Первое, на что я обратил внимание, это какое-то слепое преклонение перед Западом, замешанное на псевдопатриотизме.
«Почему «Вы» пишу с большой буквы? Потому что обращались не просто ко мне, а к нам, поколению постарше, допустили ситуацию, когда у нас нет ничего.
Телефоны, автомобили, телевизоры, даже кофемашины и пылесосы западных марок?
Мы хотим, чтобы все лучшее было российским!»
Телефоны, автомобили, телевизоры, даже кофемашины и пылесосы западных марок?
Мы хотим, чтобы все лучшее было российским!»
Разговор о том, что мы пережили разгром в 90-х годах прошлого века, категорически не принимается.
«Предания старины глубокой. Мы тогда даже не родились».
Сейчас напишу странную для многих, в том числе и для себя, фразу.
Оказывается, страну убивали не в 90-е, а в начале 2000-х! Молодежь в этом уверена. Вот так.
Ельцин и Горбачев? Вы (в смысле мы с вами) ещё Ивана Грозного вспомните.
Если честно, то мысль-то старая. Признаюсь, что и сам, например, с удовольствием смотрю на новые модели ВАЗа, на Камазы, Уралы и прочие авто, которые превращаются машины не только для удобства работы, но и для удобства человека. Где-то там внутри червячок обиды на наше государство, на наших инженеров и конструкторов, на наших рабочих автозаводов живет. Умом понимаю, что не все сразу. А вот глаза видят. Руки чувствуют. И все остальное, извините, на кочках тоже…
То, что весь мир живет именно так, пользуясь теми товарами, которые на данный момент лучшие в своем классе, независимо от страны производителя, на ребят не действует.
Должно быть российское. И точка!
Получается, юношеский максимализм против зрелого реализма. Говорим и думаем об одном и том же, но мы, потолкавшись локтями по жизни, понимаем, что не все так просто, а они нет. Они понимают только одно. Должно быть лучше, чем есть!
Мне кажется, произошла трансформация наших взглядов из 90-х, когда большинство видели западную жизнь только по фильмам и «Международной панораме» на ЦТ. И тогда просто купились на красивую упаковку. А сегодня дети купились на то, что там – всё современное, модифицированное,
«там самое лучшее, качественное и прогрессивное».
Причем, очень интересно было увидеть, советское восприятие России в глазах юношей, не знающих что такое СССР.
Есть Россия и есть Запад. Не США, ФРГ, Франция, Италия или любая другая страна, а именно Запад. Как единый противник или союзник. Это в зависимости от политических взглядов собеседников.
Мы опять
«один на один».
Только тот «один» Запад, что стоит напротив, состоит из многих стран.
Немецкие автомобили, японские компьютеры, корейские телефоны, американские трактора и прочее, против российских предметов, вещей и конструктов.
Пока я не могу сделать однозначный вывод о том, откуда это.
Почему мы, на каком-то глубоком, далеко спрятанном, уровне берем на себя ответственность за все человечество?
Воспитание?
Сомнительно.
Традиции?
Опять неточно.
Генетика? Так кто же её знает…
Политический винегрет в молодых головах
Я давно уже не спорю с теми, кто исповедует примитивизм в политике. Зачем?
Ну, хочет человек зарабатывать деньги, как при капитализме, а льготами пользоваться, как при социализме, и что? Объяснять ему, что капитализм и социализм – это разные социальные системы, основанные на противоположных принципах, индивидуализме и коллективизме? Просят объяснить, почему социалистический принцип
«от каждого по способностям, каждому по труду»
противоречит капитализму?
Беседуя с молодыми, я вдруг осознал, что мы одинаковые. Мы – из тех 90-х, а они из 2020-х. Только мы воспринимали Запад «через желудок», а они через «свободу и демократию».
Помните, почему мы ценили западные штаны, западные колготки, западные напитки и прочее? Мы ценили качество товаров. Да-да, именно качество товаров. СССР закупал и продавал именно качественные товары.
Я помню репортаж Валентина Зорина из ФРГ. 38 сортов мяса в обычной лавке! Мы смотрели на все это обилие и даже мысли не возникало, что же это за мясо такое? Мы, дикари, кушали свинину, говядину, баранину, оленину, дичь. А там, простой немец кушал 38 сортов. Это потом, через годы, мы стали понимать, что сорт мяса – это всего лишь то, что мы выбирали на рынке:
«для супа, для гуляша, для отбивных»
и прочее.
В головах же сегодняшних молодых уже не сорт мяса главный. Теперь свобода, демократия, права человека... И все это красиво уложено на юношеский максимализм.
Свобода значит анархия. Демократия значит слушать должны только меня. Права человека – это когда никто не может мне что-то запрещать! Может выборы? Да вы что, выборы – это всегда вранье тех, кто побеждает. Правильными выборы могут быть только тогда, когда победим мы.
Почему-то даже то, что в «интернетной России» можно увидеть не только позитив, но и негатив про западную жизнь, не меняет основного тренда –
«у нас все плохо, там все хорошо»,
именно политически хорошо.
Когда я попытался узнать почему, например, выступления демократов или республиканцев в США из политических быстро превращаются в погромы у первого же супермаркета, ответа я не получил.
Как не получил ответа и на контрольный вопрос:
«Почему вы, когда шли по улицам города, не громили магазины?»
Были большие глаза. Был докторский взгляд типа «дед сбрендил». Но ответа-то не было.
Они не смогли совместить погромы магазинов с «политической борьбой». Кстати, видео из Нидерландов, когда толпу поливают из брандспойтов, тоже удостоилось всего лишь –
«наверное, они не мирные демонстранты».
Мы совсем отказались от политического образования и политического воспитания наших детей.
Я разговаривал не с первокурсниками. Передо мной сидели почти готовые инженеры, в том числе и те, кто совсем скоро будет проектировать и конструировать новую боевую технику и вооружение. Причем, это действительно хорошие инженеры, не из сегодняшних, что «на платной основе».
А с другой стороны, передо мной сидели молодые мужчины с неопределенной политической ориентацией, с неопределенными политическими взглядами. Они хотят каких-то улучшений, но не знают каких. Они хотят, чтобы было «как у них», но власть защищалась «как у нас».
Не надо чемоданов и вокзалов
Предвижу реакцию некоторых радикальных ветеранов, так и не повзрослевших «романтиков революции». Этакое «чемодан, вокзал, Запад». Пусть другими словами, но суть именно такая. Не нравится у нас – вперед на Запад. Перевоспитывать вас никто не намерен. Мы не ясли и не школа. Хотите как на Западе – живите на Западе.
Кстати, я задал и этот вопрос. Почему бы просто не переехать туда?
«А кому мы там нужны? Там своих таких хватает!»
Своих, в смысле таких же студентов или молодых инженеров. Понимание того, что они россияне, что это их Родина, у молодежи есть. Как и патриотизм, пусть своеобразный, но есть.
Откуда же такая каша в умах?
Я помню о тех 2–3 % придурков, которые существуют в каждом народе. Они крикливы, активны, бескомпромиссны, но их мало. Но ведь есть и вот такие, мои собеседники, ищущие свою правду. Они задают те же вопросы, что задавали и мы в их возрасте. Но мы получали ответы, а они нет. Какие это были ответы не особо важно. Мы (с возрастом) сами нашли на эти вопросы правильные, с нашей точки зрения, ответы.
Сегодня же молодые остались без нашей взрослой мудрости. Сами, все сами. А потом мы удивляемся появлению радикалов разных направлений, появлению фашистов и леваков, рождению совершенно «диких» политических течений, с точки зрения формальной логики. Молодежь сама ищет ответы.
Чемодан, вокзал, Запад – это просто. Из серии «сам дурак».
А начинать надо с определения базовых задач воспитания школьников и студентов.
Кого мы, вообще, хотим видеть?
Ведь даже в семье сейчас нет ответа на этот простой вопрос.
«Мои дети должны вырасти хорошими людьми».
Ура! А хороший человек это как? Не уверен, что в мире много родителей, которые говорят, что хотят вырастить плохого человека.
Определимся с тем, кто нам нужен – появятся учителя и профессора, которые прекрасно выполнят задачу воспитания именно такого человека. То, что взрослого не перевоспитать, как показала жизнь, неверно.
Перевоспитать невозможно искренне верящего во что-то. А таких достаточно мало. Остальные достаточно быстро поменяют свои взгляды при мощном воздействии пропаганды, как мы видим на примере Украины.
Так что, не надо предлагать нашим детям чемодан. И показывать им, где находится вокзал.
Вдруг, как послушные дети, они, и правда, сядут в уходящий куда-то поезд?
И для кого тогда мы это все строили, разрушали и сейчас опять перестраиваем?