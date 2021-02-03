Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает это соглашение.

Глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс ответил на брифинге на вопросы журналистов. Помимо прочего, он сообщил, что в США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу (ДОН).Вопросы представителей СМИ и ответы американского чиновника были опубликованы на официальном сайте Государственного департамента США.Прайс заявил, что вопрос будет изучен, после чего «в должное время» власти США примут решение. Его слова стали ответом на сделанное ранее заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В нем шла речь о том, что Россия готова не начинать процедуру выхода из соглашения, если в США решат снова его выполнять.- отметил Нед Прайс, комментируя слова главы МИД РФ.Договор по открытому небу – это соглашение, позволяющее военным из 33 стран-подписантов проводить инспекции с воздуха территорий друг друга. Осенью прошлого года Соединенные Штаты вышли из ДОН. В ответ Министерство иностранных дел России 15 января также объявило о выходе РФ из соглашения. Несмотря на это, Москва при определенных условиях готова продолжить свое участие в ДОН.