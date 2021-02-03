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В США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу

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Глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс ответил на брифинге на вопросы журналистов. Помимо прочего, он сообщил, что в США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу (ДОН).


Вопросы представителей СМИ и ответы американского чиновника были опубликованы на официальном сайте Государственного департамента США.

Прайс заявил, что вопрос будет изучен, после чего «в должное время» власти США примут решение. Его слова стали ответом на сделанное ранее заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В нем шла речь о том, что Россия готова не начинать процедуру выхода из соглашения, если в США решат снова его выполнять.

Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает это соглашение.

- отметил Нед Прайс, комментируя слова главы МИД РФ.

Договор по открытому небу – это соглашение, позволяющее военным из 33 стран-подписантов проводить инспекции с воздуха территорий друг друга. Осенью прошлого года Соединенные Штаты вышли из ДОН. В ответ Министерство иностранных дел России 15 января также объявило о выходе РФ из соглашения. Несмотря на это, Москва при определенных условиях готова продолжить свое участие в ДОН.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Air Force
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18 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Вчера, 09:30
    +8
    Ну просто Мультфильм про Винни-Пуха! Входит и Выходит... замечательно выходит(с).
    А мнение России спросить не удосужились, нам то этот договор нужен и при каких условиях?
    1. Комментарий был удален.
    2. Наводлом
      Наводлом Вчера, 10:20
      0
      Цитата: Охотовед 2
      Входит и Выходит... замечательно выходит(с).

    3. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 10:27
      0
      Цитата: Охотовед 2
      Ну просто Мультфильм про Винни-Пуха! Входит и Выходит... замечательно выходит(с).

      Ага, подглядывать лично всё же интереснее, чем надеяться на подчинённых из НАТО ?!
      Не всё увидят, не так расскажут...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 10:36
        0
        Цитата: Starover_Z
        Ага, подглядывать лично всё же интереснее, чем надеяться на подчинённых из НАТО ?!
        Не всё увидят, не так расскажут...
        Лучше всего, на мой взгляд, ответить :- Померла так померла!.
        На нынешнем этапе во всяком случае.
    4. gsev
      gsev Вчера, 18:39
      0
      Цитата: Охотовед 2
      А мнение России спросить не удосужились, нам то этот договор нужен и при каких условиях?

      Если США намерены начать войну с Россией, то им этот договор не нужен, если они желают снизить риск случайного обмена ядерными ударами, то этот договор им полезен. Россия вроде не собирается нападать на США, электроника у нас хуже, возможности вести разведку за США тоже хуже. поэтому договор для нас полезен если он затрагивает все районы откуда нам может грозить нападение армии США.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 09:30
    0
    Нет уж, нет уж... Умерла так умерла...
  3. bar
    bar Вчера, 09:37
    +5
    в США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу

    А нам оно точно надо? recourse
  4. prior
    prior Вчера, 09:39
    +4
    Не будет соглашения - не будет обвинений в его нарушении.
    Остановить расходы бюджета США на американскую армию оно всё равно не способно.
    А координаты целей на территории партнёров мы и так знаем.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:41
    0
    Если будут возвращаться,то только на наших условиях,пусть свои хотелки при себе оставят! bully
  6. Boris55
    Boris55 Вчера, 09:44
    +5
    Если каждые четыре года новый президент будет отменять решения предыдущего, кто с такой страной захочет иметь деловые отношения? Всё таки США кирдык!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:55
    +2
    в США рассматривают возможность возвращения к Договору по открытому небу (ДОН).
    Начал за здравие, но закончил за упокой
    Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает это соглашение.
    А вот насколько мы знаем, так это Сша ограничивала маршруты полетов наших самолетов, не допускала самолеты ссылаясь на какую-то не ту аппаратуру...
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:56
    +1
    Туда, сюда, обратно ... кому это приятно?
  9. V1er
    V1er Вчера, 10:00
    0
    США - страна шулер. Меняет своё мнение и правила игры каждые 5 минут.
  10. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 10:13
    0
    Однако очко-то у полосатых не железное, сразу назад пятками. Это они зря, у них же крутой клоун есть, на букву Зе.
  11. comradChe
    comradChe Вчера, 10:24
    0
    Лавров,своим поспешным предложением, предоставил возможность сга «пого вняться». В тоже время озвучь он твёрдую решимость России на выход из договора, то заставил бы сга суетиться. Действовать надо по «сталински», а то « ....за державу обидно » !!!
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 11:44
      0
      Да уж, они просто время тянут, а их союзники в это же время ведут разведку.
  12. iouris
    iouris Вчера, 12:37
    0
    Возвращаются, потому что вышел Трамп. И это было неправильно. Возвратившись, выйдут правильно, по-байденовски.
  13. ccsr
    ccsr Вчера, 12:43
    0
    Я еще раньше на ВО заявил, что они сами прибегут к нам, чтобы продлить этот невыгодный нам Договор. Пока они сделали пробный вброс, ожидая нашей реакция, которая должна быть одной - полное игнорирование их вбросов, до момента пока они официально к нам не обратятся с предложением. А мы можем и пересмотреть кое-какие невыгодные нам позиции, в части ограничения некоторых полетных зон. Так что козыри у нас на руках - это очевидно.