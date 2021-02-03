Globalfirepower назвал «самые мощные страны Европы» на 2021 год

Global Firepower (GFP)опубликовал рейтинг сильнейших армий Европы за 2020 год. Расчет "мощи" той или иной армии производится с учетом более 50 критериев, но без учета наличия ядерного оружия.
Помимо численности армии, количества военной техники и прочего, учитывается уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.
Рейтинг формируется по принципу "чем меньше PwrIndx (индекс мощи), тем страна сильнее". Согласно этой формуле, максимальный показатель военной мощи должен составлять 0.0000, но этого не достигла ни одна армия в мире.
Десятка самых сильных армий в Европе по итогам 2020 года выглядит так: на первое место выходит Россия с показателем 0,0796. На втором и третьем местах расположились Франция и Великобритания с рейтингом в 0.1681 и 0.1997. Четвертое место заняла Турция, набравшая 0.2118, на пятом Италия с результатом 0,2139. Шестое место у Германии с рейтингом в 0,2529. Далее идут Испания с 0,3274, Польша с 0,4202, Украина с 0,4413 и Швейцария с 0,5027.
Если смотреть мировой рейтинг, то Россия находится на втором месте, пропустив вперед США с 0,721. На третьем месте расположился Китай с 0,0858, на четвертом Индия с 0,1214. Также в мировую десятку входят армии (по мере убывания): Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.
Украина, попавшая в европейский рейтинг на 9 место, в мировом занимает 25-е.