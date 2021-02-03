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Globalfirepower назвал «самые мощные страны Европы» на 2021 год

71
Globalfirepower назвал «самые мощные страны Европы» на 2021 год

Global Firepower (GFP)опубликовал рейтинг сильнейших армий Европы за 2020 год. Расчет "мощи" той или иной армии производится с учетом более 50 критериев, но без учета наличия ядерного оружия.


Помимо численности армии, количества военной техники и прочего, учитывается уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.

Рейтинг формируется по принципу "чем меньше PwrIndx (индекс мощи), тем страна сильнее". Согласно этой формуле, максимальный показатель военной мощи должен составлять 0.0000, но этого не достигла ни одна армия в мире.

Десятка самых сильных армий в Европе по итогам 2020 года выглядит так: на первое место выходит Россия с показателем 0,0796. На втором и третьем местах расположились Франция и Великобритания с рейтингом в 0.1681 и 0.1997. Четвертое место заняла Турция, набравшая 0.2118, на пятом Италия с результатом 0,2139. Шестое место у Германии с рейтингом в 0,2529. Далее идут Испания с 0,3274, Польша с 0,4202, Украина с 0,4413 и Швейцария с 0,5027.

Если смотреть мировой рейтинг, то Россия находится на втором месте, пропустив вперед США с 0,721. На третьем месте расположился Китай с 0,0858, на четвертом Индия с 0,1214. Также в мировую десятку входят армии (по мере убывания): Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

Украина, попавшая в европейский рейтинг на 9 место, в мировом занимает 25-е.
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71 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andre___86
    Andre___86 Вчера, 09:35
    +14
    Сколько можно плодить всяких рейтингов?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:36
      +15
      Цитата: Andre___86
      Сколько можно плодить всяких рейтингов?

      Есть такая профессия. Жить то на что-то надо.
      1. Лексус
        Лексус Вчера, 14:50
        +9
        Авторитетный ресурс. Имеются, конечно, некоторые условности и допущения, но критерии оценки учитывают несколько десятков определяющих статистических параметров, в результате чего сам рейтинг выглядит достаточно объективным. Заслуживает внимания.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 18:41
          +1
          Всё верно, сегодня армия России первая в Европе и вторая - в мире. Правда, эксперты говорят, что Китай сильно прогрессирует и прочат ему бурный рост.
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Вчера, 09:37
      +20
      Цитата: Andre___86
      Сколько можно плодить всяких рейтингов?

      Меряться писюнами - Древняя традиция Человечества! laughing
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 09:38
        +10
        Причем, чужими писями.
      2. Mouse
        Mouse Вчера, 09:54
        +28
        — Вчера с кумом по пьянке мерялись писюнами — у кого больше …
        — Ну, и у кого больше?
        — Ничья …
        У него — один, и у меня — один! laughing
        1. Кроу
          Кроу Вчера, 10:07
          +28
          Приходит сын к маме и радостно говорит:
          - Мама! Мама! А мы с ребятами сегодня в школе письками мерялись! У меня самая большая оказалась!
          - А ты что хотел, ты же учитель.
      3. dorz
        dorz Вчера, 10:20
        +4
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: Andre___86
        Сколько можно плодить всяких рейтингов?

        Меряться писюнами - Древняя традиция Человечества! laughing

        Главное, чтобы было чем мериться. Размер р̶е̶й̶т̶и̶н̶г̶а тоже имеет значение.
      4. Перейра
        Перейра Вчера, 10:33
        +2
        Китайцы с индусами недавно весело померялись. Любопытно, нашло ли это отражение в рейтинге?
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Вчера, 10:55
          +1
          Цитата: Перейра
          Китайцы с индусами недавно весело померялись. Любопытно, нашло ли это отражение в рейтинге?

          Однако сложно у вас с географией... это когда Китайцы с Индусами стали Европейскими странами??? belay
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Вчера, 11:34
            +4
            это когда Китайцы с Индусами стали Европейскими странами??? .........из статьи автора "Если смотреть мировой рейтинг"...чё не понятно,
          2. Перейра
            Перейра Вчера, 11:53
            +3
            Вообще-то мой посыл о методике .Вы же не думаете, что в зависимости от географии методика меняется?
        2. Юра
          Юра Вчера, 16:02
          0
          Цитата: Перейра
          Если смотреть мировой рейтинг, то Россия находится на втором месте, пропустив вперед США с 0,721. На третьем месте расположился Китай с 0,0858, на четвертом Индия с 0,1214.

          Наверно, а может и нет -
          Если смотреть мировой рейтинг, то Россия находится на втором месте, пропустив вперед США с 0,721. На третьем месте расположился Китай с 0,0858, на четвертом Индия с 0,1214.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 09:37
    +1
    есть только один реальный критерий и крайне не хочется что бв нас по нему оценивали
    1. Карт
      Карт Вчера, 14:31
      -4
      Какой?
      Неужели количество рукопожатых неполживых?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 16:06
        0
        Цитата: Карт
        Какой?

        ВОЙНА
  3. vvvjak
    vvvjak Вчера, 09:39
    +7
    Рейтинг формируется по принципу "чем меньше PwrIndx (индекс мощи), тем страна сильнее".

    Россия с показателем 0,0796.

    пропустив вперед США с 0,721

    Ноль после запятой потеряли или как?
  4. URAL72
    URAL72 Вчера, 09:44
    +15
    На бумаге Украина сильна, а реально износ техники таков, что она не справится и с Венгрией. Модернизация авиации просто условна и не прибавит боевой эффективности. Проблемы с комплектующими не решаемы в военное время. Мобилизации мы уже видели...
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 09:49
    +6
    Увы, все эти циферки не учитывают боевой устойчивости и умения воевать... Конечно, если на одной стороне луки со стрелами, а на другой - пулеметы - это глобальное преимущество. Ну а если примерно равное по качеству - то главным уже именно то, что сказал.
  6. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Вчера, 09:53
    +1
    Десятка самых сильных армий в Европе по итогам 2020 года выглядит так: на первое место выходит Россия с показателем 0,0796.

    Провести бы такой опрос среди местного "экспертного" контингента. Случился бы раскол реальности и внеочередная сингулярность.
    От это был бы цирк с конями. Можно было бы грандиозно повеселиться.
    "Флота нет. Торпеды не той системы. Турецкие БПЛА всё разбомбили. С-300 не стреляет. Разносортица такая, что у чёрта множественные открытые переломы обеих ног...
    Шойгу всё испортил/починил. Всё/что-то есть, но скоро ничего не будет."
    1. Карт
      Карт Вчера, 14:33
      +1
      Местный "экспертный" контингент уже отстрелялся в комментах.
      Пишут, что рейтинги вообще не нужны.
      Ну то есть, если бы там Россия была на последнем месте - орали бы в голос, что вот, мы же говорили.
      А так - не нужны, конечно.
  7. Anar
    Anar Вчера, 09:56
    +1
    Фуфлорейтинг, показывает что Армения поднялась, хотя в реале все понимают что от ее армии осталось 30% от войска прошлого года. Как страна которая фактически подписала капитуляцию может подняться в рейтинге?)))))) Походу рейтинг пишут играя в пасьянс на работе))))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 10:31
      +7
      показывает что Армения поднялась, хотя в реале все понимают что от ее армии осталось 30% от войска прошлого года.
      Почему 30% пишите 3%, что Вы их жалеете?) Есть данные об участии частей Армянской армии в конфликте?
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 10:35
        +1
        Есть данные, что через 5 лет армию Армении ждёт то же самое, что и НКР. Бить-то будут не по рейтингу, а по морде.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 10:37
          +1
          Есть данные, что через 5 лет армию Армении ждёт то же самое, что и НКР.
          Интересно, поделитесь данными пожалуйста. feel
          1. Перейра
            Перейра Вчера, 11:57
            +1
            Какие там данные. Всё просто как коровье мычание.
            Миротворцы приглашаются обеими сторонами конфликта. Это международная практика.
            Мандат в Карабахе на 5 лет. Если Азербайджан захочет продолжения банкета, то не согласует продление и миротворцы тихо уйдут.
            Далее будет вторая серия. Можно делать ставки, продержатся армяне более 5 дней или, азербайджанцы поставят новый рекорд, побив 08.08.08?
            1. Trapp1st
              Trapp1st Вчера, 12:06
              +1
              Мандат в Карабахе на 5 лет. Если Азербайджан захочет продолжения банкета, то не согласует продление и миротворцы тихо уйдут.
              Сомнений в том что миротворцы покинут Карабах через 5 лет, очень мало, но причем тут Армения? Зачем Алиеву нападать на Армению?
              1. Перейра
                Перейра Вчера, 20:05
                +1
                Да не на Армению, а на остатки НКР. Дело надо доделать.
                1. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 22:39
                  0
                  Цитата: Перейра
                  Да не на Армению, а на остатки НКР. Дело надо доделать.

                  Кто ж ему даст? Дашнаки поняли, что Армении они не нужны, и единственным их гарантом выживания становится нация, с которой они не собирались жить в конце 80-х....и в столице, которой в 70-х (в метро) они совершили теракт...
                  РФ нужна земля НКР в виде Форпоста против ампириалистов, жителям НКР гарантия жизни....при обоюдном согласии обе Стороны получат все что хотят...друг от друга...
            2. Anar
              Anar Вчера, 12:49
              0
              Какие там данные. Всё просто как коровье мычание.

              Не спорь с ним, это скорее всего армянин, а тут уже как в анекдоте, гол забьёшь-фиг докажешь )
              1. Trapp1st
                Trapp1st Вчера, 13:38
                0
                Не спорь с ним, это скорее всего армянин
                Я на Армянина похож гораздо меньше чем Вы уважаемый laughing
            3. Комментарий был удален.
      2. Наган
        Наган Вчера, 10:48
        +2
        Цитата: Trapp1st
        Есть данные об участии частей Армянской армии в конфликте?

        Ихтамнет lol
        1. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 11:00
          +2
          Ихтамнет lol
          Ихтамнет там были, как и Российские добровольцы и возможно ВЧК, но участвовали части Армянской армии, а не отдельные солдаты? Все таки разница огромная, армия это военная машина, а ополченцы/добровольцы это бестолково слоняющиеся оборванцы иногда вооруженные.
          1. illuminаt
            illuminаt Вчера, 12:26
            +1
            Цитата: Trapp1st
            Ихтамнет там были, как и Российские добровольцы и возможно ВЧК, но участвовали части Армянской армии, а не отдельные солдаты?

            В Карабахе официально служат призывники из Армении (служили и до последнего конфликта), составляя 30% всего призывного контингента армии Арцаха (по оценкам британского военного ведомства до 50%, Азербайджан считает до 60%) официально расположены в/ч армии Армении. Трудно представить, что они могли "неучаствовать".
            Собственно, весь мобпотенциал Карабаха составляет 35-38 тыс чел (мужчины, включая тыл. командование, безногих и инвалидов), из которых каким-то непостижимым образом набирается 20 тыс постоянных вооруженных сил и 30 тыс резерва.
            1. Trapp1st
              Trapp1st Вчера, 13:40
              +1
              В Карабахе официально служат призывники из Армении (служили и до последнего конфликта), составляя 30% всего призывного контингента армии Арцаха
              Да может быть, но служат в армии Арцаха, товарищ вел речь за армию Армении.
              1. illuminаt
                illuminаt Вчера, 16:10
                -1
                Цитата: Trapp1st
                Да может быть, но служат в армии Арцаха, товарищ вел речь за армию Армении.
                Очень неубедительная отговорка. Трудно поверить в такую Вашу наивность.
      3. Anar
        Anar Вчера, 12:46
        0
        Цитата: Trapp1st
        Есть данные об участии частей Армянской армии в конфликте?

        А как вы думаете почему у Армении более 3000 погибших? Армения же представляет только свои данные, данные сеперастического режима она не представляет как за потери Армении. И еше как вы думаете откуда столько танков, ПВО и другой техники в Карабахе было со стороны Армении? Вы думаете кто то будет продавать оружие не признанной республике? Все это оружие официльно было куплено или передано Армении а она в свою очередь разместила в Карабахе.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 13:44
          +1
          А как вы думаете почему у Армении более 3000 погибших?
          Потому что погибли в вооруженном конфликте, у нас тоже граждане России головы кладут в Новороссии, но Российская армия пока в войне участие не принимает. Я не отрицаю/утверждаю, но информации об разгроме хоть какой то регулярной части Армянских ВС у меня нет, есть у Вас, будьте добры, поделитесь.
          1. Anar
            Anar Вчера, 15:19
            -3
            а что там о какой то части говорить? разбита вся страна.... если страна подписала капитуляцию, то о чем разговор?
            1. Trapp1st
              Trapp1st Вчера, 15:36
              +1
              разбита вся страна....
              Ага весь мир в труху laughing Поправите меня если Я ошибаюсь, но Армения с Азербайджаном не воевали, Азербайджан воевал с Карабахом!?
              1. Anar
                Anar Вчера, 16:09
                -3
                Азербайджан с Карабахом не воевал (Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана). Карабах это территория Азербайджана которая удерживалась сепаратистской хунтой при поддержки правительства Армении. Азербайджан вел операции по зачистке своих территорий от сепаратистов и террористов поддерживаемые властями и военными Республики Армении. Фактически Азербайджан воевал с Арменией на оккупированных со стороны Армении территориях Азербайджана.
                1. Перейра
                  Перейра Вчера, 20:07
                  -1
                  Это словоблудие приберегите для Азербайджана.
                  1. Anar
                    Anar Вчера, 20:18
                    0
                    1. А что не так? Есть какая та страна кто не признает территориальную целостность Азербайджана? Покажите хоть одну.
                    2. Есть страна которая признает независимость Нагорного Карабаха?
                    3. Если какая та страна насильно держит свой военный контингент на всемерно признаки территории другой страны это не является оккупацией?
                    Ответь те на все 3 вопроса.
                    1. Перейра
                      Перейра Вчера, 22:02
                      0
                      Элементарно, Ватсон.
                      1 и 2 в данном случае меня не интересует. Это всё изгибы политики не более.
                      Отсутствие широкого признания 30 лет лет не мешало НК существовать, как не мешает сейчас существованию турецкой части Кипра, Косово, пакистанской части Джамму и Кашмира. Ах, да, там же мусульмане. Это другое? Да?

                      В НК не было сепаратистов и террористов. Там были армяне. Просто армяне, которые не захотели жить в составе Азербайджана и оружием добились независимости.
                      Население США в своё время сделало то же самое. Почему бы их не назвать террористами и сепаратистами?
                      Ирландцы не захотели жить в составе Британской империи. Они террористы и сепаратисты? А вся Африка? А поляки с Финнами?
                      Да их официально признали. Но метод получения независимости был использован тот же самый.
                      Вы же прекрасно понимаете, если бы армяне отвоевали территорию 100 лет назад, все признали бы право сильного, как это было принято на протяжении тысячелетий. Если бы в СССР НК был частью Армении, то на волю она ушла бы с международно признанными границами.
                      Просто сейчас политики научились ловко гузном вилять и словесными кружевами запутывать очевидное.
                      Нет, Анар, это всё ущербная логика. Это навешивание ярлыков и шельмование соперника. Это боевая пропаганда, не более того.
                      Я не понимаю, зачем делать это теперь, после победы Азербайджана?
                      Через 5 лет в НК не останется ни одного армянина. Так что этот низкий пропагандистский приём больше не нужен и в России он никого не убедит. Хотя бы потому, что Россия сама сотни лет является объектом шельмования. У нас на это врождённый нюх.
                      По поводу третьего вопроса.
                      Выше я уже говорил про извращённую практику современной политики. Тут так же. Война больше не считается войной, так недоразумение. Слово оккупация больше не используется - теперь это называется восстановлением демократии. Разве США оккупировали Ирак и половину Сирии? Да ни разу, это братская помощь.
                      В общем, коль говорите современным политическим языком, то забудьте такое недемократическое слово как оккупация - говорите помощь в демократии. Если же хотите использовать классическую терминологию, то вспомните: территории всех без исключения стран - результат оккупации. Даже территория островной Японии.
  8. askort154
    askort154 Вчера, 09:59
    +6
    Украина, попавшая в европейский рейтинг на 9 место, в мировом занимает 25-е.

    Видимо в анализ вошли : рк. "Украина", пл "Запорожье", 3 катера из США, миномёты "Молот", и 6 турецких БЛА . А если посерьёзнее, Украина сама не знает, сколько у неё на сегодня население страны, и сколько находится в гастарбайтерах за её пределами.. С 2014 г, ни один план по призыву в армию, не выполняется. Харьковский танковый, за 2019 г., отремонтировал 9 танков, и собрал новый только 1. Всё что у неё есть на сегодня, всё стащили в зону к Донбасу, оставив внутри только "аваковцев" (нациков ), для поддержания порядка.
    1. Наган
      Наган Вчера, 10:45
      +1
      Цитата: askort154
      Украина, попавшая в европейский рейтинг на 9 место, в мировом занимает 25-е.

      Да они уже который год с ополчением справиться не могут, хоть и стараются на всю катушку. Хотя, если волевым решением Иловайск и Дебальцево назначить перемогами (Нет, лучше так - Великими Перемогами fellow ), то да, самая могучая no вооруженная сила во всей Европе. И только из-за свойственного им миролюбия украинские силы еще не въехали на танках в Москву... нет, это слишком мелко, пусть будет линия "Астрахань-Архангельск", предначертанная еще гениальным фюрером Германии и всея Европы.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:01
    +1
    Все тамошние рейтинги ... одно и тоже.
    1. cniza
      cniza Вчера, 10:10
      +2
      Цитата: rocket757
      Все тамошние рейтинги ... одно и тоже.


      Все по классике - "кто её ужинает , тот её и танцует" , но данный рейтинг очень близок к реальному...
      Доброго времени! hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 10:46
        0
        Замалчивать очевидное ... можно, только им своего обывателя ещё пугать!!! Как иначе такие военные расходы оправдать?
        1. cniza
          cniza Вчера, 11:22
          +2
          Ну для них , в первую очередь , это свое население вогнать в страх , особенно российского нападения и кормить этим не переставая...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 11:30
            -1
            Ну да, стандартный вариант ... ничего ведь нового, в принципе. Тема та же, способы несколько изменились и ВСЁ!
            1. cniza
              cniza Вчера, 11:32
              +1
              Ну по пути на этом немножко подзаработать , опять же за счет населения...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 11:37
                -1
                "зелени срубить" это да, это для них тема, архи желательная!
                Тут все идёт в ход, безудержная фантазия переходящая в полный бред .... и это ещё не худший вариант, если разобраться.
  10. cniza
    cniza Вчера, 10:04
    +5
    Украина, попавшая в европейский рейтинг на 9 место, в мировом занимает 25-е.


    Составителей рейтинга , отправивших сильнейшую армию Европы на 25 место , всех на Миротворец... lol
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:05
    +4
    Даже по своим хитрым показателям (индекс мощи почему-то должен стремиться к 0) в Европе Россия на первом месте, в мире на втором, как и определяли другие используя свои методы рейтинга. Сегодня прочитал в "Военных материалах" что Польша провела учения по отражению вероятного противника (понятно кого). Исходом учений поляки были ошеломлены. В учениях использовали свои возможности, которые ожидаются только в будущем и даже при этом через 5 дней получили полное поражение, а российские войска стояли у Вислы. К этому времени естественно НАТО еще даже не приняло ни каких решений по защите Польши и трибалтов. Вот так.
    1. Наган
      Наган Вчера, 10:31
      0
      Цитата: rotmistr60
      через 5 дней получили полное поражение, а российские войска стояли у Вислы.
      А дальше, соответственно, Висло-Одерская операция, хоть сдувай пыль с карт 1945г. Прям как в советской песне: "Если надо, повторим". Вот только кому оно надо и зачем? Ну разве что польским панам генералам чтобы вытрясти из Сейма еще бабла на оборону, потому что чем больше денежный поток, тем проще зачерпнуть из него в свою фляжку.
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 11:59
        0
        Интересно, в легенде учений присутствовали армии Англии и Франции, которые обязаны прийти Польше на помощь?
        Судя по тому, что помощь Германии не учитывалась, итогом учений стал возврат Германии Силезии и Померании (Разумеется для защиты поляков от Советской агрессии).
  12. realmadmaxx
    realmadmaxx Вчера, 10:07
    +1
    вспомнил тут один рейтинг перед пандемией recourse
  13. Дмитрий Капустин
    Дмитрий Капустин Вчера, 11:07
    -1
    Самая мощная армия Европы- это сборище чиновников в Брюсселе.
  14. Шарнхорст
    Шарнхорст Вчера, 11:45
    +1
    На каком месте мирового рейтинга Израиль? Неужели слабее Украины!?
    1. Tochilka
      Tochilka Вчера, 12:02
      0
      что интересно, в Википедии, в статье про Европу: Израиль находится в разделе "Государства Азии, иногда относимые к Европе". Как член УЕФА и Европейских олимпийских комитетов.
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:32
        -1
        Цитата: Tochilka
        Израиль находится в разделе "Государства Азии, иногда относимые к Европе". Как член УЕФА и Европейских олимпийских комитетов.


        "Как член" звучит мощно laughing
  15. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 11:57
    +1
    самая мощная армия в мире находится в центре Рима-это ватикан...всё точка
    1. Наган
      Наган Вчера, 20:26
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      самая мощная армия в мире находится в центре Рима-это ватикан...всё точка

      ???
      Цитата: И. В. Сталин
      А сколько дивизий у Папы Римского?
  16. iouris
    iouris Вчера, 12:48
    0
    Цитата: "...на первое место выходит Россия с показателем 0,0796" Конец цитаты.
    Да, мощь растёт, а уровень математической подготовки в средней школе падает.
    1. Tochilka
      Tochilka Вчера, 16:21
      0
      Жертвы-с ЕГЭ и невнимательность-с при редактировании материала )))
  17. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:30
    0
    Очень странный рейтинг.

    А учитывали боевой дух и патриотизм?
    Нюансов очень много.
  18. Doliva63
    Doliva63 Вчера, 18:10
    0
    Забавный рейтинг: на 3 месте Китай, проигравший войну маленькому Вьетнаму(на каком он месте, интересно?), на 4 месте Индия, которая никогда вообще ни с кем не воевала(разборки с Пакистаном не считаем). Балабольство пустое.
  19. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 18:37
    -1
    Цитата: Andre___86
    Сколько можно плодить всяких рейтингов?

    пока платят - столько сколько хотите
  20. Александр Ярош
    Александр Ярош Сегодня, 00:47
    0
    Среди европеойдов да, а так на 3 месте в мире и то в основном на Советском заделе...