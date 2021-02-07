Операция «Немезис»

Первая Армянская республика

«26 бакинских комиссаров»



Молодые Микоян и Сталин

Турецкий генерал-кемалист Халил-паша



Halil Pasha

Старинный узел Нагорного Карабаха



Елизаветпольская губерния на карте



Карта районов проживания армян в наши дни



Азербайджан и Армения в 1919–1920 гг.



Офицеры азербайджанской армии, 1918 г.



Армянские солдаты в Карабахе

«больше не меняется»,

Шаан Натали и боевики операции «Немезис»



Шаан Натали (Акоп Тер-Акопян). Трудно поверить, что этот «книжный юноша» стал организатором одной из самых эффективных карательных операций в мировой истории

«Я многое видел на своем веку, в том числе выслушивал рекомендации мира, в какой именно правильной форме армянам следовало бы мстить за 1,5 миллиона невинно умерщвленных соотечественников и за потерянную Отчизну.



И следовало ли вообще…



Рецепт прогрессивного человечества, напоминал диагноз: полная амнезия!



Нам советовали забыть всё: зарезанных родителей, сестер, детей, наконец, Родину, чтобы суметь «цивилизованно» отомстить скрывающемуся под чужой фамилией палачу.



Совет, что и говорить, весьма мудрый, тем более, когда он дается окровавленной жертве».

«палачей армянского народа».



Талаат-паша



Согомон Тейлерян



Аршавир Ширакян



Арам Ерканян

«привела в исполнение приговор»

Ахмед Джемаль-паша



Энвер-паша, раскрашенная фотография 1917 г.



Попавший в плен Ибрагим-бек. Фотография сделана в 1931 году незадолго до расстрела



Акоп Мелкумов

После «Немезиса»



Зарэ Мелик-Шахназаров. Фотография из книги «Записки карабахского солдата»