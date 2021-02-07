Операция «Немезис»

В предыдущей статье (Армянские погромы в Османской империи и резня 1915–1916 гг.) было рассказано о начале армянских погромов в этом государстве (начавшихся ещё в 1894 году) и о масштабной резне армян в 1915 и последующих годах, которая впервые в истории была названа геноцидом.
В этой части мы поговорим о первой Армянской республике и мести армян лицам, причастным к уничтожению их соплеменников.
Первая Армянская республика
После распада Российской империи, 22 апреля 1918 года была образована Закавказская демократическая федеративная республика, которую возглавил меньшевик А. Чхенкели.
Это государственное образование оказалось нежизнеспособным.
И уже 26 мая из его состава выделилась Грузия (в которой Чхенкели стал министром иностранных дел). А 28 мая 1918 года – Армения и Азербайджан.
«Новорожденная» Армения тут же сцепилась и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Турцией – об этом было рассказано в статье Падение Османской империи.
«26 бакинских комиссаров»
Особенно ожесточенными были межэтнические столкновения между армянами и азербайджанцами: уровень ненависти был таким, что обе стороны стремились не просто изгнать чужаков, но физически истребить их.
Армяне частично уничтожили, частично изгнали азербайджанцев из Новобаязетского, Эриваньского, Эчмиадзинского и Шаруро-Даралагезского уездов.
Азербайджанцы сделали то же самое с армянами в Шемахинском и Нухинском уездах, Агдаме и Гяндже.
Сложной была ситуация в Баку, где в марте 1918 года начались погромы мусульман, поддержанные руководством Бакинской коммуны (где было много армян) и партией Дашнакцутюн.
25 апреля 1918 года в Баку был создан Совет Народных Комиссаров, главой которого был избран С. Шаумян. Одним из этих «бакинских комиссаров» стал небезызвестный Анастас Микоян.
В июне войска Бакинского Совета были разбиты союзными азербайджанскими и турецкими соединениями у города Гейчай. Баку оказался в осаде.
Совет «раскололся». И 25 июля меньшевики, правые эсеры и дашнаки продавили решение о приглашении в город англичан, которые прибыли 4 августа.
До этого – 1 августа 1918 была образована так называемая Временная диктатура Центрокаспия. 16 августа прежние руководители Бакинского Совета попытались отплыть в Астрахань. Но были арестованы.
Англичане Центрокаспию не помогли.
Ситуация была критической. И потому 13 сентября британцы эвакуировали свои войска из Баку.
14 сентября за ними последовали руководители «Диктатуры». В ночь на 15 сентября 1918 года Баку пал. В город вошли азербайджанские части, которые стали мстить армянам за убитых соплеменников.
Командиры регулярных турецких частей, опасаясь падения дисциплины, не хотели, чтобы их солдаты участвовали в этой «кровавой оргии». Но и запретить её союзникам не могли.
Поэтому турецкие войска вошли в Баку лишь через два дня. Позже азербайджанцами были разорены также 28 армянских сел в Нухинском и Арешском уездах.
«Бакинские комиссары», которых накануне входа в Баку азербайджанских войск сумел освободить находившийся на нелегальном положении А. Микоян, на пароходе «Туркмен» попали в Красноводск. Где 25 из них (а также, ставший 26-м командир отряда дашнаков Татевос Амиров) были казнены по приказу Закаспийского Временного правительства, контролировавшегося эсерами.
Чаще всего говорят о расстреле. Но некоторые утверждают, что они были обезглавлены.
Сергей Есенин в своём известном стихотворении, следуя официальной версии, приписывает казнь англичанам.
Но те к тому времени до Красноводска ещё не добрались.
Микоян, как вы понимаете, казнён не был. И дожил до 1978 года, умерев в возрасте 83 лет (согласно завещанию, похоронен рядом с женой на Новодевичьем кладбище).
Турецкий генерал-кемалист Халил-паша
Halil Pasha
В апреле 1920 года части Красной Армии вошли в Азербайджан и в Баку.
Турецкие офицеры-кемалисты, которых возглавлял Халил-паша, сполна заплатили России за будущую военную и экономическую помощь, сознательно введя в заблуждение азербайджанских союзников. Они утверждали, что наступающую Красную армию возглавляет их соотечественник – Ниджат-бек, в полках которого много поволжских турков. И что эта армия идет на помощь Турции – в Анатолию.
Благодаря стараниям Халила-паши нефтепромыслы Баку и предприятий нефтепереработки не были разрушены и переданы представителям новой власти в работоспособном состоянии.
Из Азербайджана Халил-паша направился в Москву, где в середине мая 1920 года в составе турецкой делегации принял участие в переговорах с советским правительством, встречался с Чичериным. Помимо прочего, он обещал турецкую поддержку политики Москвы среди мусульман Персии, Индии (в которую тогда входил и Пакистан) и Афганистана.
Перед отъездом на родину, Халил-паша получил в подарок от ЦИК РСФСР серебряный кинжал, который сейчас можно увидеть в военном музее Стамбула.
Старинный узел Нагорного Карабаха
Весьма напряжённой была и ситуация в Арцахе (Нагорный Карабах).
Эта территория издавна была заселена армянами. Но затем она была завоевана тюркским Карабахским ханством. И здесь стали селиться предки современных азербайджанцев.
В первой половине XIX столетия Нагорный Карабах вместе с другими областями вошел в состав России. Позже он оказался частью Елизаветпольской губернии, заселенной и армянами, и азербайджанцами.
Карта районов проживания армян в наши дни
Каждый раз, когда ослабевала центральная власть, в Карабахе начинались межэтнические столкновения.
Так было и во время Первой Русской революции 1905–1907 гг. Тогда армянские погромы отмечались, например, в расположенном на территории Карабаха городе Шуша.
После распада Российской империи и Закавказской демократической федеративной республики Азербайджан объявил своей всю территорию Елизаветпольской губернии.
С чем армяне Карабаха были категорически не согласны: они желали независимости либо соединения с Арменией.
Власти Армянской республики против включения Арцаха в состав своего государства тоже не возражали.
Офицеры азербайджанской армии, 1918 г.
В марте 1920 года армянские кварталы снова были разрушены в Шуше: от пятисот до двух тысяч человек тогда были убиты, остальные – изгнаны из города.
Город так полностью и не был восстановлен. Численность его населения снизилась с 67 тысяч до 9 тысяч человек.
Но, следует сказать, что эту катастрофу спровоцировали сами армяне, вооруженные боевики которых в ночь на 23 марта атаковали азербайджанские гарнизоны Шуши, Аскерана и Ханкенди. Причем в последнем городе нападению подвергся военный госпиталь.
Межэтнические столкновения в Закавказье прекратились с приходом туда большевиков: и в Азербайджане, и в Армении быстро поняли, что новая российская власть сильна и
«больше не меняется»,
резать соседей теперь никто не позволит.
Из состава бывшей Елизаветпольской губернии были выделены земли с армянским населением, из которых была образована Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР.
Возможно, сделано это было потому, что новообразованная автономная область не имела границы с Арменией.
Однако некоторые историки считают, что в состав Азербайджана НКАО была передана под влиянием Турции, отношения с которой в то время у советских властей были более чем дружественными.
Шаан Натали и боевики операции «Немезис»
Первая армянская республика просуществовала лишь до 2 декабря 1920 года.
К тому времени она потерпела сокрушительное поражение в войне с Турцией. И вынуждена была заключить унизительный Александропольский мир, аннулированный после установления в Армении советской власти.
Об этом было рассказано в статье Падение Османской империи.
Но лидеры партии «Дашнакцутюн» на IX съезде (Ереван, октябрь 1919 года) успели принять решение о проведении операции по физическому уничтожению турецких руководителей, виновных в организации массовых убийств армян в 1915 году, и правителей Азербайджана, причастных к резне армян в Шуше и в Баку в 1918–1920 гг.
Инициатором этой операции, получившей название «Немезис» (по имени древнегреческой богини правосудия) стал Акоп Тер-Акопян, более известный под именем Шаан (Шаган) Натали – псевдоним, состоящий из имён отца и любимой женщины. Отец и многие родственники Тер-Акопяна были убиты в 1894–1896 гг.
Шаан Натали (Акоп Тер-Акопян). Трудно поверить, что этот «книжный юноша» стал организатором одной из самых эффективных карательных операций в мировой истории
Его противниками тогда выступили члены Бюро партии «Дашнакцутюн» Симон Врацян, Рубен Тер-Минасян, и Рубен Дарбинян. Позже Тер-Акопян писал о мотивах своего решения:
«Я многое видел на своем веку, в том числе выслушивал рекомендации мира, в какой именно правильной форме армянам следовало бы мстить за 1,5 миллиона невинно умерщвленных соотечественников и за потерянную Отчизну.
И следовало ли вообще…
Рецепт прогрессивного человечества, напоминал диагноз: полная амнезия!
Нам советовали забыть всё: зарезанных родителей, сестер, детей, наконец, Родину, чтобы суметь «цивилизованно» отомстить скрывающемуся под чужой фамилией палачу.
Совет, что и говорить, весьма мудрый, тем более, когда он дается окровавленной жертве».
И следовало ли вообще…
Рецепт прогрессивного человечества, напоминал диагноз: полная амнезия!
Нам советовали забыть всё: зарезанных родителей, сестер, детей, наконец, Родину, чтобы суметь «цивилизованно» отомстить скрывающемуся под чужой фамилией палачу.
Совет, что и говорить, весьма мудрый, тем более, когда он дается окровавленной жертве».
Непосредственными руководителями операции «Немезис» стали Акоп Тер-Акопян (Шаан Натали) и Григор Мерджанов (участник боев с азербайджанцами в 1905 году, в 1915–1918 гг. служил в болгарской армии).
Главным информатором штаба операции «Немезис» был Грач Папазян, который под видом турецкого студента сумел стать своим человеком среди младотурецких эмигрантов.
Уникальной особенностью подготовленных Тер-Акопяном и Мерджановым ликвидационных актов было то, что в ходе их осуществления не пострадал ни один случайный прохожий. В состав каждой группы исполнителей входили от трёх до пяти человек, которые устанавливали наблюдение за потенциальной жертвой и определяли место и время нападения. Если у приговорённого не было телохранителей, на акцию отправлялся один человек, в противном случае одновременно атаковать его могли два-три заговорщика.
Первым делом был составлен список из 650 человек, причастных к депортациям и убийствам армян.
Руководители операции всё же были реалистами. Они понимали ограниченность своих ресурсов. И потому сосредоточили свои усилия на ликвидации наиболее одиозных
«палачей армянского народа».
В итоге, «смертный приговор» ими был вынесен 41-му из них.
В качестве цели номер 1 был выбран бывший министр внутренних дел Османской империи Мехмед Талаат-паша.
Талаат-паша
На «охоту» за ним был отправлен Согомон Тейлерян, которому Тер-Акопян приказал оставаться на месте карательного акта и ожидать полицию, поставив ногу на труп, затем без сопротивления позволить арестовать себя.
На судебном процессе Тейлерян должен был донести до мировой общественности правду о деяниях Талаата и трагедии армянского народа. Всё получилось именно так, как и задумывал Тер-Акопян: Талаат был убит в Берлине 15 марта 1921 года, а 6 декабря того же года германский суд Тейлеряна оправдал.
Согомон Тейлерян
На этом процессе присутствовал польский журналист (уроженец Гродненской области современной Белоруссии) Рафаэль Лемкин, который услышав показания свидетелей о массовых убийствах армян, стал изучать историю вопроса и со временем придумал новый термин – «геноцид».
Впервые он употребил его в 1944 году в книге «Правление государств «Оси» в Оккупированной Европе», где в качестве примера привел «истребление армян в 1915 году».
19 июня 1920 года в Тифлисе был убит бывший премьер-министр Азербайджанской Демократической Республики Фатали хан Хойский и ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил-бек Хасмамедов, признанные руководителями «Немезиса» виновными в организации погромов и резни армян в Баку (в сентябре 1918 года). Исполнителями выступили Арам Ерканян и Мисак Киракосян (он был ранен во время этой операции).
Сам Григор Мержанов в составе одной из групп принял участие в операции по ликвидации Саида Хали-паши (великий визирь Османской империи в период 1913–1917 гг.): 6 декабря 1921 года тот был убит в Риме Аршавиром Ширакяном.
17 апреля следующего 1922 года уже знакомые нам Аршавир Ширакян и Арам Ерканян застрелили в Берлине бывшего губернатора Трапезунда Джемала Азми (по его приказу в этом городе были утоплены 15 тысяч армян) и создателя «Особой организации» (контрразведки – «Тешкилатии Махсусе») Бехаэтдина Шакир-пашу. Во время этой акции был убит также один из охранников Шакира.
Аршавир Ширакян
Арам Ерканян
Через несколько месяцев этой же группой в Тифлисе был убит главнокомандующий четвертой османской армии Кемаль-паша.
Также в Тифлисе группа, в которую входили С. Цагикян, А. Геворгян, П. Тер-Погосян и З. Мелик-Шахназарян 25 июля 1922 года
«привела в исполнение приговор»
Ахмеду Джемалю-паше (один из членов «Младотурецкого триумвирата»), который «прославился» также репрессиями против ливанских и сирийских шиитов и получил на Ближнем Востоке прозвище Ас-Саффах – «кровавый мясник».
Ахмед Джемаль-паша
В то время Джемаль-паша был военным советником правительства Афганистана и в Тифлисе оказался по пути в Турцию, где собирался встретиться с Мустафой Кемалем.
Еще один член «Младотурецкого триумвирата» – бежавший из Константинопроля бывший военный министр Османской империи Исмаил Энвер (Энвер-паша). Он попытался предложить свои услуги большевикам – как знаток «Востока» и Туркестана. Будучи направленным в Бухару, летом 1921 года он сдался басмачам, которыми командовал Ибрагим-бек узбекского племени Локай.
Попавший в плен Ибрагим-бек. Фотография сделана в 1931 году незадолго до расстрела
Ибрагим к бывшему османскому министру отнёсся без всякого уважения: ограбил его и три месяца держал, как пленника.
Однако осенью того же года Энвер неожиданно оказался главнокомандующим басмаческими отрядами Бухары и Хивы. В феврале 1922 года он даже захватил Душанбе и большую часть территории бывшего Бухарского ханства. Но уже в мае этого года части Красной Армии нанесли ему несколько серьезных поражений и изгнали из Душанбе.
Ибрагим-бек, не питавший к Энверу никаких теплых чувств, не только не оказал помощи заезжему турку, но даже напал на его отряд в Локайской долине, хорошо потрепав его.
4 августа Исмаил Энвер погиб в бою в кишлаке Чагана (территория современного Таджикистана). Некоторые утверждают, что его убил Яков Мелькумов (Акоп Мелкумян), временно исполнявший обязанности командира Первой Туркестанской кавалерийской дивизии. Якобы, именно за это он и был награжден вторым орденом Красного знамени.
Акоп Мелкумов
Бывшего генерального секретаря младотурецкой партии «Единение и прогресс» Назима-бея Селаникли (идеолог армянской резни) участникам операции «Немезис» убить не удалось.
Его повесили сами турки – в 1926 году за попытку покушения на Гази Мустафу Кемаля (ещё не Ататюрка).
В Константинополе в рамках операции «Немезис» были убиты несколько армянских коллаборационистов. Среди них оказались служивший в османской тайной полиции Мкртич Арутюнян, которого застрелил Согомон Тейлерян (после этого он отправился в Берлин, чтобы убить Талаата), Ваге Есаян, участвовавший в составлении списков на депортацию (убит Аршавиром Ширакяном), Амаяк Арамянц, который в 1914 году выдал османам участников заговора против Талаата-паши (застрелен Аршаком Езданяном).
Также в Константинополе 19 июля 1921 года группой, состоявшей из Мисака Торлакяна, Ерванда Фундукяна и Арутюна Арутюнянца был ликвидирован бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Дживаншир и ранен Бехбуда.
Непосредственным исполнителем был Торлакян. Он был арестован британскими оккупационными властями, но судьи военного трибунала освободили его от наказания, заявив, что убийство было совершено им в состоянии аффекта.
После «Немезиса»
Судьба участников операции «Немезис» сложилась по-разному.
Акоп Тер-Акопян (Шаан Натали) был известен как армянский писатель, поэт и философ, умер в США.
Григор Мержанов в 1922 году вышел из партии «Дашнакцутюн», обвинив её руководство в «беспринципности». Жил в Париже.
Грач Папазян был депутатом парламента Сирии, незадолго до смерти переехал в Ливан.
Аршавир Шираканян открыл магазин восточных ковров в Нью-Йорке.
Арам Ерканян сменил много стран. В Аргентине был редактором газеты «Моя Армения». Умер от туберкулёза в Кордове.
Согомон Тейлерян долго жил в Сербии, перед смертью переехал в США.
Зарэ Мелик-Шахназаров работал в Закавказском Центральном исполнительном комитете, в строительных организациях Сумгаита и во Всеобуче Азербайджана. Во время Великой Отечественной войны был инструктором по стрельбе. Умер в 1992 году.
Зарэ Мелик-Шахназаров. Фотография из книги «Записки карабахского солдата»
Мисак Торлакян во время Второй мировой войны вступил в ряды Армянского легиона, был арестован американскими военными, но освобожден, поскольку было признано, что он не совершал военных преступлений.