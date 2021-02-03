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Командование ВСУ: До половины будущих операторов ПТРК Javelin - женщины

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В вооружённых силах Украины продолжается подготовка военнослужащих-операторов противотанковых ракетных комплексов Javelin. Напомним, что такие комплексы поступили на Украину несколько лет назад после многочисленных просьб в адрес Пентагона со стороны украинских властей.


Изначально ПТРК «Джавелин» оказались на Донбассе, однако потом их переместили на Яворовский полигон во Львовскую область. Там и проходят тренировки украинских военнослужащих.

Минобороны Украины сообщает о том, что подготовка идёт на базе «международного центра миротворчества Нацакадемии им.гетмана Сагайдачного». Это название, где присутствует термин «миротворчество», откровенно говоря, слабо стыкуется с использованием американских FGM-148 Javelin, как, впрочем, и с именем гетмана.

В сводке военного ведомства Украины указано на то, что «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины». При этом подготовку проводят американские военнослужащие, которые дислоцированы на Яворовском полигоне в формате так называемой «многонациональной тренировочной группы» JMTG-U. Напомним, что там же находятся военнослужащие из некоторых других стран НАТО – Канады, Британии.

Подполковник «центра миротворчества» Николай Ханас:

Одна из основных целей – ознакомление военнослужащих ВСУ с современным ПТРК, с его практическим применением.

На данный момент на базе центра подготовлено 8 украинских инструкторов и не менее 60 операторов противотанкового комплекса «Джавелин» американского производства.



Частично тренировки проходят в электронном виде в специальных аудиториях, где будущие операторы размещаются на полу с ПТРК в руках.
Использованы фотографии:
сержант Грегори Глосер
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57 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 10:04
    +3
    До половины будущих операторов ПТРК Javelin - женщины

    Обалдеть!
    Что, мужиков уже нету?
    1. svp67
      svp67 Вчера, 10:09
      +2
      Цитата: Victor_B
      Что, мужиков уже нету?

      Ни, нЭма...е человИки...
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 10:14
        +4
        «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины».
        "Белые колготки" 2.0 ??? Тех принадлежность к женскому полу не спасала. И этих не спасёт.
        1. hydrox
          hydrox Вчера, 13:02
          +2
          А разве есть какая-то разница, какого полу враг стреляет в тебя?
          Хочешь жить - убей его!
          1. Лексус
            Лексус Вчера, 15:07
            +5
            Эффективное современное оружие, представляющее фатальную опасность для бронетехники и не только, аналогов которого в ВС РФ до сих пор нет и, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. Как и гарантированного "противоядия". А бахвальство, как известно, ещё никого до добра не доводило. При негативном стечении обстоятельств оно может оказаться пляской на костях собственных бойцов, "которых там нет", например.
    2. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Вчера, 10:14
      +1
      Поразбежались, как костя лакеев. Куда угодно, лишь бы не в армию
    3. Комментарий был удален.
    4. фигвам
      фигвам Вчера, 10:19
      0
      Цитата: Victor_B
      Что, мужиков уже нету?

      Наверно не охота на передовой в окопах.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 13:19
        0
        Цитата: фигвам
        Цитата: Victor_B
        Что, мужиков уже нету?

        Наверно не охота на передовой в окопах.

        Да не... Это они с Хозяина пример толерантности и равноправия берут. Ну, если с гомосеками на Окраине всё нормально, инвалидов тоже насобирать пару рот не проблема - где Окраина столько негров с пуэрториканцами наберёт? Чтобы совсем было как в Америке. Щирых бандеровцев гуталином натирать будут?

        В армии Норвегии, например, считающейся в НАТО передовой по уровню гендерного равенства, женщины принимают душ вместе с мужчинами и спят в одном помещении.
        Я к женщинам крайне положительно отношусь во всех абсолютно смыслах - от самых возвышенных до самых неприличных, но в армии (да и после армии) ходить в баню предпочитал (и предпочитаю) ходить только в мужской компании. Иначе это не баня, а что-то другое... В такой бане что угодно можно делать, только не мыться и не париться.
        1. Кушка
          Кушка Вчера, 19:50
          +2
          У скандинавов и немцев ВСЕГДА баня была общей.
          Причем ходят туда семьями, с малыми детьми.
          Эта традиция сохранилась до сего дня, ей сотни лет.
          Недавно читал впечатления нашей соотечественницы,
          которая там живет, как привыкала и теперь тоже так
          поступает.
          Почитайте у Леонида Соболева в "Капитальном ремонте".
          Там есть эпизод, когда в Финляндии один российский
          военный моряк позволил себе в такой бане подсесть к
          одной барышне и что из этого вышло.
    5. Перейра
      Перейра Вчера, 10:22
      +2
      Дураков нема. Мужики поварами и хлеборезами служат.
    6. Умник
      Умник Вчера, 10:22
      +2
      Как они его таскать будут? Хотя женщины гораздо более жестокие чем мужчины
      1. icant007
        icant007 Вчера, 10:35
        -1
        Цитата: Умник
        Как они его таскать будут?


        В коляску положат ))) Не шибко тяжелее, чем дите.

        А вообще там второй номер полагается.
    7. Пленник
      Пленник Вчера, 10:41
      0
      Инструктора видимо зело подвержены западным "ценностям". Мужик мужика от учебы отвлекает, а гарны дивчины им наверное не интересны.
    8. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 13:27
      0
      А я думал, что ЖЕНЩИНА создана для продолжения рода, а не для УБИЙСТВА...Увы,Увы...Такова реальность...
    9. Монтажник
      Монтажник Вчера, 16:37
      -1
      Выглядеть будет примерно так.
    10. майор147
      майор147 Вчера, 22:38
      0
      Цитата: Victor_B
      До половины будущих операторов ПТРК Javelin - женщины

      Узаконенная прости туция request
    11. сибиряк54
      сибиряк54 Сегодня, 05:58
      0
      Мужики в смертники не рвутся,галантные -женщин вперед пропускают.
  2. Эррр
    Эррр Вчера, 10:05
    +5
    Очевидно, дамы сидят надёжнее; площадь опоры ширше. laughing
    1. sevryuk
      sevryuk Вчера, 10:09
      +3
      я думаю, американским инструкторам с ними веселее... winked
      1. Эррр
        Эррр Вчера, 10:17
        0
        Цитата: sevryuk
        американским инструкторам с ними веселее... winked
        Или романтичнее... feel
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 10:23
          +1
          И служба у них будет короткая и приятная - до беременности.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Вчера, 10:10
      +3
      Цитата: Эррр
      Очевидно, дамы сидят надёжнее; площадь опоры ширше

      Правда сваливать с позиции помедленнее будут. Сильно медленнее.
      1. Эррр
        Эррр Вчера, 10:14
        +3
        В точку! Скорость убегания обратно пропорциональна ширине базы. laughing
      2. Умник
        Умник Вчера, 12:13
        +1
        Сваливать с позиции непредусмотрено
  3. nsm1
    nsm1 Вчера, 10:07
    0
    Это хорошо, боеспособность укропов ещё снизится.
  4. Русь
    Русь Вчера, 10:10
    +3
    указано на то, что «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины». При этом подготовку проводят американские военнослужащие

    напрашивается вопрос.... от своих феминисток устали? так хоть на краине расслабятся... поставка обеспечена.. yes feel
  5. askort154
    askort154 Вчера, 10:10
    +2
    "...до половины будущих операторов ПТРК "Джавелин" - женщины".

    Так как мужчины избегают призывов , скрываясь в "работниках" за бугром.
    Да и не надо стоять на "трассе", инструктора-негры рядом. yes
  6. vladimirvn
    vladimirvn Вчера, 10:11
    +4
    .. «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины». При этом подготовку проводят американские военнослужащие..
    Это чтобы амерским инструкторам не скучно было. Да и теткам шанс, при случае кавалера заиметь, да в Штаты свалить.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Вчера, 10:45
      +1
      "Америкэн бой, уеду с тобой!"
      Тоже вариант)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:11
    +6
    «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины»
    Я не понял, это они в заслугу себе ставят? Не даром Зеленский заявлял, что поставит женщин под ружье.
    подготовку проводят американские военнослужащие
    Не исключено, что население может пополнится правильными, "демократическими" детьми и даже черненькими.
  8. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 10:12
    +3
    Девушкам-операторам неплохо бы понять, что в случае непробития, фразой "Ой, всё" они не отделаются! (((
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:23
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Девушкам-операторам неплохо бы понять, что в случае непробития, фразой "Ой, всё" они не отделаются!

      Ну если у небратьев, бабы операторы ПТР, то значит плохи их дела. А мужики или горилку пьют или заробитчанами по Европе шастают.
  9. Наводлом
    Наводлом Вчера, 10:13
    +1
    Если на земле в позе лотоса, то женщины однозначно предпочтительнее.
    Они от природы более гибкие.
  10. Mouse
    Mouse Вчера, 10:13
    +2
    надо отдать должное руководству краины! ну не всё же дамам трассы России полировать, нашли им постоянное место дислокации... wink
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 10:25
      +2
      Полагаете, будут через линию фронта на заработки бегать? А потом командиру процент отстёгивать?
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 10:28
        +1
        нафиг?
        При этом подготовку проводят американские военнослужащие, которые дислоцированы на Яворовском полигоне в формате так называемой «многонациональной тренировочной группы» JMTG-U. Напомним, что там же находятся военнослужащие из некоторых других стран НАТО – Канады, Британии.

        так сказать... не отходя от кассы.. wink
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 10:31
          +1
          Инструкторы рано или поздно уедут. А пока да. Главное брать расчёт в канадских долларах, а не в гривнах. На войне всё-таки. Уважать надо.
        2. Mouse
          Mouse Вчера, 10:36
          +1
          Как показывает практика... если уж приперлись, то надолго... даже если захочешь, фиг выкуришь....
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 10:16
    0
    В противотанковую артиллерию всегда старались отбирать максимально психически устойчивых бойцов. Танк, идущий на тебя - это очень страшно... а если их много? Танков... Они чем собираются женщин пичкать, чтобы они просто не убежали с поля боя?
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 10:26
      0
      Финны, говорят, к пулемётам приковывали.
    2. Инсургент
      Инсургент Вчера, 10:47
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Они чем собираются женщин пичкать, чтобы они просто не убежали с поля боя?

      Нацистско-бандеровской идеологией. Такая установка майданной своры.
    3. Умник
      Умник Вчера, 12:15
      0
      Джавелин вроде как не пт ружье
  12. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:21
    0
    Это название, где присутствует термин «миротворчество», откровенно говоря, слабо стыкуется с использованием американских FGM-148 Javelin, как, впрочем, и с именем гетмана.

    Не успев стать страной Украина показала своё "миротворчество" на Донбассе. Да и герои у них все из разбойников, грабителей и карателей.
  13. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 10:27
    +3
    А до какой половины, до верхней, или нижней? laughing
  14. shubin
    shubin Вчера, 10:33
    +2
    Международный бордель имени Сагайдачного, так правильнее будет! laughing
  15. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 10:51
    0
    А вторая половина видимо онижедети-мужики то в польше унитазы чистят.
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:52
    +2
    Коль сидя стреляют ... дамам и правда сподручнее, надёжнее!
    Против физиологии не попрешь!
  17. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 11:00
    +1
    классная фотка внизу текста.....в кабинете отстрел. а после прострел во все дыры....а по теме,даже негры учитывают что попав на передок в боестолкновении с ДНРовцами джовы окажутся на территории ДНР в исправном состоянии...по сему джовы останутся во львове а бабы разьедутся с новоиспечёнными супругами.ну если толерастней. с супружками...да и бабам в таком войськовом вареве проще жить...за газ электроэнергию, отопление , харчи платить не надо, тем более раз в месяц менструальный отпуск...да полная шара..чё не служить
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 12:57
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      раз в месяц менструальный отпуск...


      Даже не предполагаю о чём вы what ... Хотя реально, у нас во взводе была оператор-наводчиК(ца ?) БМП...
      Никаких отпусков no , ни по каким-таким дням no ... На позицию заступала не по графику цикла, а по графику дежурств yes

      Война, а не пансион благородных девиц.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 13:11
        0
        а по графику дежурств ......мой первенец на данный момент службу служит в танкистах по контракту....дык когда приезжает на побывку матом кроет девиц-танкисток....снятие и пополнение боекомплектом занимаются приставы ровно как и техобслуживанием танка...а девки так-на камеру поулыбатся....да чё там в лес ходить....танковый биатлон видел? ...видел что б девки норматив отрабатывали по загрузке боеприпасов.....да чё там...а прохождение...млин колпаки все позбивали....а война есть война понятное дело , у войны неженское лицо. тут спуску нет ни для кого...
  18. iouris
    iouris Вчера, 12:29
    0
    Чёрные или одноногие?
  19. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 12:49
    +1
    Всё правильно. А вторая половина операторов должны быть ЛГБТ.
  20. rotfuks
    rotfuks Вчера, 14:02
    +1
    Причина скорее в другом. Наверняка инструкторы по Javelin американцы. А украинки ринулись в операторы Javelin чтобы быть поближе к потенциальным женихам. Украинки практичный народ.
  21. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:50
    +1
    До половины будущих операторов ПТРК Javelin - женщины

    Стимулируют со смазкой комплексы, ведь они не летают, даже с лаской))
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 18:38
      0
      Зато им в руках такой ,,комплекс" держать приятно. Большой и толстый.
  22. Alex Justice
    Alex Justice Вчера, 18:09
    0
    Хорошая новость
  23. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 18:36
    0
    С ленинградки- к джавелину.