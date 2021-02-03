Командование ВСУ: До половины будущих операторов ПТРК Javelin - женщины

Одна из основных целей – ознакомление военнослужащих ВСУ с современным ПТРК, с его практическим применением.

В вооружённых силах Украины продолжается подготовка военнослужащих-операторов противотанковых ракетных комплексов Javelin. Напомним, что такие комплексы поступили на Украину несколько лет назад после многочисленных просьб в адрес Пентагона со стороны украинских властей.Изначально ПТРК «Джавелин» оказались на Донбассе, однако потом их переместили на Яворовский полигон во Львовскую область. Там и проходят тренировки украинских военнослужащих.Минобороны Украины сообщает о том, что подготовка идёт на базе «международного центра миротворчества Нацакадемии им.гетмана Сагайдачного». Это название, где присутствует термин «миротворчество», откровенно говоря, слабо стыкуется с использованием американских FGM-148 Javelin, как, впрочем, и с именем гетмана.В сводке военного ведомства Украины указано на то, что «до половины будущих операторов ПТРК «Джавелин» - женщины». При этом подготовку проводят американские военнослужащие, которые дислоцированы на Яворовском полигоне в формате так называемой «многонациональной тренировочной группы» JMTG-U. Напомним, что там же находятся военнослужащие из некоторых других стран НАТО – Канады, Британии.Подполковник «центра миротворчества» Николай Ханас:На данный момент на базе центра подготовлено 8 украинских инструкторов и не менее 60 операторов противотанкового комплекса «Джавелин» американского производства.Частично тренировки проходят в электронном виде в специальных аудиториях, где будущие операторы размещаются на полу с ПТРК в руках.