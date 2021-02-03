Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил

Старт "Союза-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк состоялся. Всё штатно

Министерство обороны успешно вывело на орбиту спутник военного назначения. Космический аппарат принят на управление наземными средствами ВКС, сообщает пресс-служба военного ведомства.Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, старт состоялся в 23:45 мск. вр. с космодрома Плесецк, через установленное время ракета вывела спутник на расчетную орбиту. Старт ракеты и вывод спутника на орбиту прошли в штатном режиме.- говорится в сообщении.С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2549", он внесен в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).Запуск спутника прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сделавший соответствующую запись в Фейсбуке.- написал он.Отмечается, что это первый в этом году старт "Союза-2" с космодрома Плесецк, предыдущий пуск был проведен 3 декабря 2020 года.