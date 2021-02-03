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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Министерство обороны успешно вывело на орбиту спутник военного назначения. Космический аппарат принят на управление наземными средствами ВКС, сообщает пресс-служба военного ведомства.


Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил, старт состоялся в 23:45 мск. вр. с космодрома Плесецк, через установленное время ракета вывела спутник на расчетную орбиту. Старт ракеты и вывод спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил

- говорится в сообщении.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2549", он внесен в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).

Запуск спутника прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сделавший соответствующую запись в Фейсбуке.

Старт "Союза-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк состоялся. Всё штатно

- написал он.

Отмечается, что это первый в этом году старт "Союза-2" с космодрома Плесецк, предыдущий пуск был проведен 3 декабря 2020 года.
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51 комментарий
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  1. Ilya098
    Ilya098 Вчера, 10:15
    +19
    Это спутник радиотехнической разведки Лотос-С №5, часть новой спутниковой системы радиотехнической разведки "Лиана".
    1. vvvjak
      vvvjak Вчера, 10:27
      +3
      Цитата: Ilya098
      Это спутник радиотехнической разведки Лотос-С №5, часть новой спутниковой системы радиотехнической разведки "Лиана".

      2 Лотоса уже на орбите. Для полностью укомплектованной "Лианы" не хватало 2-х "Пионов".
      1. Ilya098
        Ilya098 Вчера, 10:36
        +8
        Из лотосов на орбите сейчас 1 Лотос-С и 4 Лотоса-С1, про пионы не знаю, их разработку на несколько лет позже лотосов начали, наверное пока не готовы. Недавно новость проскальзывала https://rg.ru/2020/06/30/shojgu-napomnil-o-srokah-sozdaniia-kosmicheskogo-apparata-voennogo-naznacheniia.html
        1. Аэродромный
          Аэродромный Вчера, 10:44
          -15
          Цитата: Ilya098
          Из лотосов на орбите сейчас 1 Лотос-С и 4 Лотоса-С1, про пионы не знаю, их разработку на несколько лет позже лотосов начали, наверное пока не готовы. Недавно новость проскальзывала https://rg.ru/2020/06/30/shojgu-napomnil-o-srokah-sozdaniia-kosmicheskogo-apparata-voennogo-naznacheniia.html


          Ilya098 (Илья)
          vvvjak (Владимир)
          вы считаете,что только тупая дженни псаки лазит в интернете ? у вас есть информация, её тут же нужно отдать ? руки жжёт? в своём уме ?неее..... мир кончился...Апокалипсис уже вот он.
          1. Гражданский
            Гражданский Вчера, 10:49
            -11
            Военные свои задачи решают, а вот журналист... ну как журналист решает, но как глава Роскосмоса только батуты
          2. Ilya098
            Ilya098 Вчера, 10:51
            +15
            В статье не было названия и назначения спутника, я его указал, потому что половина прочитавших увидит название Космос-2549 и закроет статью, а восстановление спутниковой группировки вещь крайне важная, не понимаю почему редакторы не указали в статье назначение спутника.
          3. vvvjak
            vvvjak Вчера, 11:12
            +8
            Цитата: Аэродромный
            у вас есть информация, её тут же нужно отдать ? руки жжёт? в своём уме ?неее..... мир кончился.

            А в чем "траблы" (как говорит молодежь)? Мы для чего тут "комменты" пишем, как не для обмена информацией, опытом и мнениями. Ваши намеки на мои (и Ильи) умственные способности выглядят не очень лицеприятно и не делают вам чести.
        2. vvvjak
          vvvjak Вчера, 10:47
          +3
          Посмотрел на другом ресурсе - действительно еще один "Лотос". А я уже подумал что "Пион" "допилили"
      2. мусоргский
        мусоргский Вчера, 12:21
        0
        Скорее всего это "Пион - НК" его долго не могли доработать!
    2. Роза Капоне
      Роза Капоне Вчера, 11:06
      0
      Всё правильно. Пора обновить старьё.Спутники системы заменят собой советские спутники «Целина-2» и «УС-ПУ», входящие в систему «Легенда». Да амеровские спутники-инспекторы,подозрительно часто стали проплывать мимо наших старых.
  2. Наводлом
    Наводлом Вчера, 10:15
    -2
    Самое ценное - комментарий опухшего от бессонных ночей Дмитрия Олеговича.
    Поберёг бы себя трудяга наш.
    1. askort154
      askort154 Вчера, 10:28
      0
      Наводлом.....Самое ценное - комментарий опухшего от бессонных ночей Дмитрия Олеговича. Поберёг бы себя трудяга наш.

      А вы думаете легко быть и Главою РОСКОСМОСА, и прессекретарём !
      Надо первым выйти в "фейсбук", чтобы отчитаться о его успехах.
      Журналист по профессии, он даже в "роскосмосе - "журналист". hi
    2. HUNTERDON
      HUNTERDON Вчера, 10:34
      -11
      Как то нехорошо осознавать, что наши космонавты вторую неделю на МКС жуют американские печенюшки, голодают, так сказать. Не беспокоится Дима о здоровье космонавтов.
      1. Volder
        Volder Вчера, 11:07
        +11
        Цитата: HUNTERDON
        Как то нехорошо осознавать, что наши космонавты вторую неделю на МКС жуют американские печенюшки, голодают
        Зато хорошо было осознавать, что американские астронавты пользовались русским туалетом в российском сегменте МКС, когда свой американский вышел из строя. Да? Что же вы не надсмехались над NASA за то, что на протяжении 7 лет, начиная с 2012 года, США были вынуждены просить Россию доставлять своих астронавтов на МКС? Или это другое? :)
        1. HUNTERDON
          HUNTERDON Вчера, 15:42
          0
          Конечно другое. Вы абсолютно не так меня поняли. Я, высказался в такой манере, давая понять, что позор нынешнему Роскосмосу, который допускает такую ситуацию. как отсутствие пищи у наших космонавтов, ссылаясь на какие-то там неполадки с доставкой. Думать им надо, а не деньги проедать. Нынешний Роскосмос- это позор России, вот такое моё личное мнение
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 01:37
            -1
            Цитата: HUNTERDON
            отсутствие пищи у наших космонавтов

            Ага, уже ботинки съели. Заврался, всепропальщик.
    3. 210окв
      210окв Вчера, 10:41
      +3
      Военные спутники к Дмитрию Олеговичу имеют отношение? Я думаю, что если бы имели то это была бы катастрофа в военном космосе.
      1. bk316
        bk316 Вчера, 10:59
        +2
        Думаю что сами спутники никакого.
      2. Карт
        Карт Вчера, 11:58
        +3
        Спутники - нет.
        Носители - самое прямое.
        Всё прошло штатно, носитель отработал.
        Но некоторые всё равно будут кривляться про батуты.
        Кстати, у Маска намедни как раз очередной батут полыхнул.
        1. slipped
          slipped Вчера, 12:26
          +4
          Цитата: bk316
          Думаю что сами спутники никакого.


          Цитата: Карт
          Спутники - нет.


          Неверно. Спутник создан на базе платформы "Янтарь". Платформа собрана на самарском "Прогрессе".
          1. Карт
            Карт Вчера, 14:24
            +1
            Ну тем более.
            1. Комментарий был удален.
    4. slipped
      slipped Вчера, 13:15
      +2
      Цитата: Наводлом
      Самое ценное - комментарий опухшего от бессонных ночей Дмитрия Олеговича.
      Поберёг бы себя трудяга наш.


      Самое это вчерашний комментарий Псаки на вопрос журналиста, на брифинге. laughing

      и демотиватор как раз подоспел на тему laughing

  3. Victor_B
    Victor_B Вчера, 10:16
    +6
    Ну что сказать?
    Молодцы!
  4. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Вчера, 10:18
    +2
    Безобразие! Ведь так приятно греет мысль, что Рогозин всё пробатутил, и тут на тебе!
    Разве ж можно так над людями издеваться? Всё штатно у него, понимаешь. Врёт, поди. К чему бы прицепиться?.. Маска может, или Китай? Да уж поднадоело: то Маск, то Китай. То Китай, то Маск. А ладно, пусть сразу оба будут. (сркзм)
    1. vadimtt
      vadimtt Вчера, 10:29
      -1
      Какое отношение Рогозин имеет к разработке "Союз-2"?
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Вчера, 10:33
        +7
        Цитата: vadimtt
        Какое отношение Рогозин имеет к разработке "Союз-2"?

        Во! К этому вполне можно прицепиться.
        К успешному пуску Союза-2.1б Рогозин не имеет никакого отношения.
        Зато прошлые неудачи с ракетами и КА - целиком и полностью его вина. Хотя к их разработке он тоже отношения не имел, но это его нисколько не оправдывает, верно?
        1. vadimtt
          vadimtt Вчера, 10:42
          -2
          Я к тому, что Союз-2 это ракета, в которой массовое совершенство принесено в жертву сверхнадежности. И если и она начнет за бугор летать - то это уже будет край. А пока летает, в отличии от всех "прожектов". Про КА вообще не надо, грустно все.
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Вчера, 10:49
            +1
            Про КА вообще не надо, грустно все.

            Может написать что-нибудь про Китай с Маском. Это Вас наверняка успокоит.
            Например:
            Луноход, марсоход,
            Двадцать пусков в год.
            А Рогозин на батуте дёргается в такт.
          2. slipped
            slipped Вчера, 12:29
            +8
            Цитата: vadimtt
            Про КА вообще не надо, грустно все.


            Более 160-ти космических аппаратов различного назначения на орбите, новые аппараты готовятся к запуску, в этом месяце еще два пуска, что там у вас грустно? lol
            1. Карт
              Карт Вчера, 14:26
              +1
              В придуманной стране. Там, где всё продали, и миллиарды голодных выходят из последних сил на улицы против кровавого режима - там всё грустно.
            2. vadimtt
              vadimtt Вчера, 14:47
              -1
              Дипспейс? Не, не слышали. Тут с горепатриотами даже бессмысленно полемизировать.
              1. slipped
                slipped Вчера, 15:44
                +1
                Цитата: vadimtt
                Дипспейс? Не, не слышали. Тут с горепатриотами даже бессмысленно полемизировать.


                Аааааа, ну да, ну да. laughing То, что наши научные приборы, с которых ежедневно снимается текущая информация, много лет находятся на орбите и поверхности Марса, и в данный момент летят на пути к Меркурию, а в точке Лагранж 2 второй год висит большая астрофизическая станция - оно как бэ не считается. laughing Ясно. Нечем полемизировать наверное.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Вчера, 11:51
      +2
      у маска сегодня ракета взорвалась
      1. Вольный Каменщик
        Вольный Каменщик Вчера, 12:30
        -1
        Не ракета, а ранний прототип ракеты, да и не ракеты, если уж на то пошло, а ее второй ступени, которую Маск, первым в истории, делает возвращаемой. Взрыв был при посадке - будь старшип невозвращаемой ракетой, испытания были бы признаны полностью успешными.
        1. Карт
          Карт Вчера, 14:27
          -2
          А если бы у бабушки - то дальше знаете.
          Ну так и Ангара ранний прототип.
          Представляю, как бы тут взрывалось, если бы каждый запуск её прототипа заканчивался катастрофой после 10 км. полёта.
          1. Вольный Каменщик
            Вольный Каменщик Вчера, 20:55
            0
            Представляю, как бы тут взрывалось

            Да, взрывалось бы, и справедливо - в Ангаре нет абсолютно ничего революционного, это устаревший ещё до начала эксплуатации аналог американских Дельта-4 и Атлас-5, который мучают с 1997 года и было бы странно, если она взорвалась
  5. Mouse
    Mouse Вчера, 10:20
    +5
    можем и могём ведь!!! yes
  6. Ren
    Ren Вчера, 10:35
    0
    Очередная "ТАНЯ" ушла успешно в небо! fellow
  7. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 10:49
    -14
    А с каким пафосом это в новостях по первому представлено,да с апломбом напомнено что вот дескать у амеров то взорвалась ракетка,а наша скрепная взлетела. Милота аж заглядение. Правда скромненько потупив глазки в пол,умолчали что совокупно они раз в 5 спутникоб больше запускают, ну это же непатриотично плебсу говорить,а то вопросы начнут к поэту недопесеннику во главе роскосмоса и властям задавать. Хорошо конечно что вообще взлетел спутник. Но как бы убрать ворьё и коекакелов, то и больше можем и было даказано недавней нашей историей активно призываемой забыть об которой.
    1. Volder
      Volder Вчера, 11:23
      +6
      Цитата: evgen1221
      А с каким пафосом это в новостях по первому представлено,да с апломбом напомнено что вот дескать у амеров то взорвалась ракетка,а наша скрепная взлетела.
      Жаль, что в силу своего ума вы не смогли понять смысл новости. Речь не об успешном запуске ракеты. Для Минобороны и для обороны России в целом этот пуск важен с точки зрения выведенного спутника, на который возлагаются большие надежды.
      Насчёт "ворья", которое надо убрать, не питайте иллюзий - это невозможно из-за капиталистического строя. Даже в полукоммунистическом Китае воруют. Воруют во всех странах мира, особенно много и часто в США.
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 11:47
        -9
        Да всё я понимаю и знаю что нужны спутники позарез и так же знаю что наши люди и страна способны больше,намного больше создавать. Вот только власть пришла компетентна только в вопросах своровать и спрятать и на полном серьезе считает своё население быдлом и терпилами коих следует только ошкуривать в своих личных интересах. Или вам не видно что жизнь только хуже становится с каждым годом-ну если вы из чинушь то да-вам благодать господня,тьфу-скрепная.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Вчера, 15:34
          0
          Цитата: evgen1221
          на полном серьезе считает своё население быдлом

          laughing laughing laughing О, вот и "короли курилок" подтянулись. fellow
    2. slipped
      slipped Вчера, 12:40
      +5
      Цитата: evgen1221
      Правда скромненько потупив глазки в пол,умолчали что совокупно они раз в 5 спутникоб больше запускают,


      В основном за счет запуска "мусоросатов". МКА различных классов от килограмма до 150 кг., так как они раньше нас освоили их серийное производство.



      Теперь и у нас на подходе свои небольшие аппараты - налажено своё производство таких КА. Первые запуски уже состоялись. Например отлично показал себя экспериментальный МКА "Норби":



      В ходе опытной эксплуатации спутника NORBY с 1 ноября по 25 декабря получено около 7000 телеметрических кадров с результатами орбитальных испытаний интерфейса SpaceFiber и сетевого транспортного протокола STP-ISS. Итогом орбитального эксперимента стало подтверждение надёжности работы российской электронной компонентной базы, протокола STP-ISS и возможности их использования в бортовых космических сетях SpaceWire и SpaceFiber.

      Кроме этого идет разработка новой платформы для спутников космического интернета вещей в рамках проекта "Сфера":

    3. Карт
      Карт Вчера, 14:28
      0
      Цитата: evgen1221
      что вот дескать у амеров то взорвалась ракетка,а наша скрепная взлетела.

      Наша взлетела, Российская.
      Ваши скрепные в вашей стране как известно продали олигархи.
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:54
    -2
    Военные работают качественно!
    Гражданку б подтянуть не помешало.
  9. bk316
    bk316 Вчера, 11:05
    +3
    Ну вот потихоньку и достраивается Лиана.
    Кто не знает, это компонент ассиметричного ответа АУГ.
    Когда 5 лет назад я писал что вместо 10 авиков с сотнями самолетов, достаточно 10 ракет с планирующими блоками , ядерными БЧ и системой целеуказания, наши флотоводцы круто меня заминусовали, на почве что ничего этого нет и не будет (как будто 10 авиков уже были) . А все это уже тогда строилось и теперь уже точно скоро встанет на БД. Кстати КНР идет тем же путем.
  10. donavi49
    donavi49 Вчера, 11:14
    -2
    Персы таки смогли обогнать РК - правда до космической пустоты докинуть не вышло. Но лиха беда начало. Кстати, твердотопливная. А где сейчас бум твердотопливных РН класса до 500 кг на низкую? Внезапно в Китае, где их уже с десяток в разработке и 3 успешно летают. Совпадение? Не думаю bully .


    1. slipped
      slipped Вчера, 12:44
      +1
      Цитата: donavi49
      Внезапно в Китае, где их уже с десяток в разработке и 3 успешно летают. Совпадение? Не думаю bully


      у китайцев давеча тоже ... не вышло

      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 14:49
        +1
        Гипербола развалилась на макс Кью - прочнистов ждут тяжелые ночи.
  11. iouris
    iouris Вчера, 12:51
    +1
    Какие интересные подробности можно узнать в комментариях!
  12. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:36
    -1
    Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту спутник Минобороны


    А все скажут:
    Ну очередное ведро с гайками для наблюдения Россией за янки запущено.

    А вот Илон Маск belay
    Запустил очередную мега-ракету, которая немедленно взорвалась, но это ведь успех)))
    Это вам не отсталая Россия с отработанными и беспроблемными запусками и полётами laughing

    Сейчас в тренде при запуске взрывать ракету))))