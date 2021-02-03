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Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области

65

Министерство обороны РФ планирует сформировать в 2021 году мотострелковую дивизию, которая будет дислоцироваться в районе Калининграда. Это означает, что Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области.


Такой информацией поделились с журналистами газеты «Известия» источники в Минобороны РФ.

Они сообщили, что командование уже начало переформировывать 79-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая на данный момент является крупнейшим общевойсковым соединением Калининградской области. На базе этой бригады сформируют полк, который станет частью новой мотострелковой дивизии и будет располагаться в Советске.

Помимо этого полка, в состав дивизии войдет еще несколько подразделений, одним из которых, вероятно, будет дислоцированный в Калининграде 7-й отдельный мотострелковый полк.

Уже в сентябре подразделения нового воинского формирования примут участи в учениях «Запад-2021».

Усиление сухопутной группировки в регионе, по мнению экспертов, вызвано тем, что последнее время к границам области стягиваются крупные ударные группы Североатлантического альянса, расположенные в Польше и Литве.

На данный момент задачи по обороне эксклава возложены на 11-й армейский корпус, который состоит из артиллерийской бригады, танкового полка, а также мотострелковых полка и бригады.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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65 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 11:01
    +19
    Усиление сухопутной группировки в регионе, по мнению экспертов, вызвано тем, что последнее время к границам области стягиваются крупные ударные группы Североатлантического альянса, расположенные в Польше и Литве.

    Давно пора. Пора шакалам хвосты прищемить.
    1. Ольгович
      Ольгович Вчера, 11:49
      +12
      Цитата: tihonmarine
      Давно пора. Пора шакалам хвосты прищемить.

      И важно подчеркнуть, что это только вынужденный ОТВЕТ наращиванию сил и агрессии НАТО.!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:54
        +4
        Цитата: Ольгович
        И важно подчеркнуть, что это только вынужденный ОТВЕТ наращиванию сил и агрессии НАТО.!

        Сидели молча, не выоняли на весь мир об российской угрозе, и группировок российских не было. Достукались, дождались, пусть продолжают в том же духе, а может и опомнятся, хотя болезнь неизлечимая.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 19:07
          +1
          НАТО собирается легко завоевать Калининградскую область? Придётся России усилить группировку войск там! lol
    2. кредо
      кредо Вчера, 12:11
      +3
      Цитата: tihonmarine
      Усиление сухопутной группировки в регионе, по мнению экспертов, вызвано тем, что последнее время к границам области стягиваются крупные ударные группы Североатлантического альянса, расположенные в Польше и Литве.

      Давно пора. Пора шакалам хвосты прищемить.

      Кстати.
      Литва с Польшей своими руками создают повод для получения Россией коридора в доль всей границы между Литвой и Белоруссией, а также возврата всего побережья Балтийского моря от границ Калининградской области до Германии.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Вчера, 12:40
        +1
        Правильно! Надо нарастить! Чтобы не подводить Польшу. Поляки обещали, что наши солдаты при желании могут дойти до Парижу. Польша не может врать
        1. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 18:17
          +2
          Цитата: seregatara1969
          Правильно! Надо нарастить! Чтобы не подводить Польшу. Поляки обещали, что наши солдаты при желании могут дойти до Парижу. Польша не может врать

          Правильно-то оно правильно, но как-то смешно, что ли: лет 10 назад точно так же кричали "правильно", когда дивизии уничтожали, а теперь - радость по поводу того, что их восстанавливают. Умом Россию не понять.(Не моё, если что)
    3. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 18:00
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Давно пора.

      Первая мысль пришедшая после прочтения. Калининградская группировка должна стать Дамокловым мечем, готовым не только защитить регион, но и при необходимости, реально смести любые угрозы на данном направлении включая территории Прибалтики и Польши.
      Только реальный кулак способен прекратить все эти визжания и разглагольствования о планах пересмотреть послевоенный статус Калининграда. Еще бы и Беларусь не выпендривалась, а разрешила разместить на своей территории предлагаемые Россией соединения и средства...ведь на словах союзник.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Вчера, 11:03
    +7
    Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области
    И это правильно!
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 11:55
      +2
      Цитата: Trapp1st
      И это правильно!

      Ещё и маловато будет... Наверное, как то отвечать на планы захвата Калининграда надо. Пара танковых дивизий было бы адекватно... Да где их там тренировать... Всю Восточную Пруссию истопчут... wassat
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 12:27
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Пара танковых дивизий было бы адекватно... Да где их там тренировать... Всю Восточную Пруссию истопчут

        На территории Польши можно тренировать.
  3. Ка-52
    Ка-52 Вчера, 11:05
    +14
    сейчас истинные еуропейцы в лице прибалтов и поляков завоют об "агрессивных планах Кремля" laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:57
      +1
      Цитата: Ка-52
      сейчас истинные еуропейцы в лице прибалтов и поляков завоют об "агрессивных планах Кремля"

      Да, они всё время лают, да на Луну воют, не привыкать. "Собаки и шакалы лают, а караван идёт".
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Вчера, 12:38
      +2
      Цитата: Ка-52
      сейчас истинные еуропейцы в лице прибалтов и поляков завоют об "агрессивных планах Кремля"

      Этот стон у нас Эстонией зовётся.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:51
        +1
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Этот стон у нас Эстонией зовётся.

        Не она только из за угла может, а выть не будет. Главное из стаи не вырываться.
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 12:41
      +1
      Правильно! Надо нарастить! Чтобы не подводить Польшу. Поляки обещали, что наши солдаты при желании могут дойти до Парижу. Польша не может врать
  4. BARKAS
    BARKAS Вчера, 11:05
    +3
    А морская пехота где?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 11:19
      +14
      А морская пехота где?.......а эти вообще появляются из ни откуда...тык скать в меру образованности- квантовая неопределённость
      1. kenig1
        kenig1 Вчера, 12:27
        +1
        В Балтийске.
    2. Юрий Зайцев
      Юрий Зайцев Вчера, 11:48
      +1
      там где и должна быть, в Балтийске...
    3. venik
      venik Вчера, 12:03
      +1
      Цитата: BARKAS
      А морская пехота где?

      =======
      А морская пехота - подчинена Балтфлоту!
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 12:47
        +4
        А морская пехота - подчинена Балтфлоту!.....а это без разницы....я полагаю что не требуется что то доказывать участвие 61-й ОБРМП СФ в Грозном на станции Минутка. да ещё ДШР МП ТОФ с Дальнего Востока в боях за Шали....так что морпехи как бы ни где а как бы везде....квантовый переход однозначно...мой первенец на данный момент в морской пехоте, точнее в танковой роте МП КЧФ...недавно был под Хабаровском, сейчас где то на севере Крыма.....так что где будет МП -это вопрос, но будет однозначно
        1. venik
          venik Вчера, 14:35
          +3
          Цитата: Крымский партизан 1974
          А морская пехота - подчинена Балтфлоту!.....а это без разницы....я полагаю что не требуется что то доказывать участвие

          ========
          Доказывать ничего не нужно! Морпехи даже в Афгане бывали!
          Просто речь шла о сухопутной группировке в Калининграде, а морпехи к ней формально не относятся - подчинение другое.... hi
          -------
          Цитата: Крымский партизан 1974
          мой первенец на данный момент в морской пехоте, точнее в танковой роте МП КЧФ

          =======
          Удачи ему в службе! Куда бы судьба не забросила! drinks
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Вчера, 15:58
            +1
            Просто речь шла о сухопутной группировке в Калининграде....плюсяра тёза, ..да чё там морпехи ВДВ. надо будет и сами тряхнём стариной....ополчение это сила силищная
            1. venik
              venik Вчера, 16:07
              0
              Цитата: Крымский партизан 1974
              надо будет и сами тряхнём стариной....ополчение это сила силищная

              ========
              good Что да, то да! В СА - учили на совесть! drinks soldier
              1. Крымский партизан 1974
                Крымский партизан 1974 Вчера, 16:22
                +1
                В СА - учили на совесть! ...в ВМФ тоже, прошло уже 30 лет а до сих пор помню 324 статью корабельного устава,,. вбивали наглухо через фанеру и полтора в упоре
        2. Doliva63
          Doliva63 Вчера, 18:55
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          А морская пехота - подчинена Балтфлоту!.....а это без разницы....я полагаю что не требуется что то доказывать участвие 61-й ОБРМП СФ в Грозном на станции Минутка. да ещё ДШР МП ТОФ с Дальнего Востока в боях за Шали....так что морпехи как бы ни где а как бы везде....квантовый переход однозначно...мой первенец на данный момент в морской пехоте, точнее в танковой роте МП КЧФ...недавно был под Хабаровском, сейчас где то на севере Крыма.....так что где будет МП -это вопрос, но будет однозначно

          Ну, Северный флот не только морской пехотой там отметился, там и морской разведпункт "работал". Трудно такой бред представить в советские годы. А первенцу - успехов в службе! drinks
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 21:04
        0
        Морская пехота подчинена напрямую командованию Балтфлота. А мотострелковые и танковые части входят в армейский корпус, находящийся тоже в подчинении Балтфлота и относящийся к береговым войскам. А сам Балтфлот подчиняется командованию Западного военного округа.
  5. askort154
    askort154 Вчера, 11:15
    +8
    .... последнее время к границам области стягиваются крупные ударные группы Североатлантического альянса, расположенные в Польше и Литве.

    На что рассчитывают эти "вояки" ? Стать первым "пушечным мясом" в Европе ?! Скорее - просто гав-гав на Россию, чтобы хозяин оценил их преданность.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:04
      +1
      Цитата: askort154
      На что рассчитывают эти "вояки" ? Стать первым "пушечным мясом" в Европе ?!

      Так не впервые, и при Наполеоне, и ПМВ и ВМВ, всегда их гнали впереди сюзерна. Ничего в Европе не меняется, те же заискивающие глаза, те же согнутые спины, те же жадные клыки, готовые кусать по свистку хозяина.
  6. svp67
    svp67 Вчера, 11:18
    +10
    Короче игра в "бригады" закончилась.... И правильно. "Старая" советская "полково-дивизионная" система была более гибкая и имела большую огневую мощь...
    1. Комментарий был удален.
    2. Lars971A
      Lars971A Вчера, 12:07
      +2
      Короче игра в "бригады" закончилась....
      Полностью согласен............. . Стоило только городить огород. Думаю и некоторые округа придется восстанавливать , да уж наши горе реформаторы заигрались................................
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 18:44
      +1
      Не совсем. Бригады и дивизии будут сосуществовать параллельно. В Китае вот тоже недавно значительную часть Сухопутных войск перевели на бригадную организацию.
  7. штурм
    штурм Вчера, 11:19
    -9
    Непонятно зачем эта дополнительная "прокладка" командования дивизии.
    Мало генералов в армии???
    Бригады и полки подчинены командующему корпуса, он и должен быть единоличным органом управления.
    1. svp67
      svp67 Вчера, 11:53
      +1
      Цитата: штурм
      Непонятно зачем эта дополнительная "прокладка" командования дивизии.

      Для создания "дивизионного комплекта усиления".
      Цитата: штурм
      Мало генералов в армии???

      А что плохого в том, что генерал будет командиром, а не "носителем папок"? И в его подчинении появятся сильный "дивизионный комплект" артиллерии, разведки, обеспечения и тд, и тп...
      Цитата: штурм
      Бригады и полки подчинены командующему корпуса, он и должен быть единоличным органом управления.

      А сил и средств у комкора хватит поддержать и обеспечить все подчиненные ему части?
    2. venik
      venik Вчера, 12:07
      +1
      Цитата: штурм
      Бригады и полки подчинены командующему корпуса, он и должен быть единоличным органом управления.

      =======
      А причем тут командующий корпуса? В смысле - в бригадно-корпусной структуре его место понятно.... А ГДЕ его место в дивизионно-армейской структуре? request
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Вчера, 11:20
    -2
    Не надо было ВВП допускать вхождения прибалтов в нато, насколько меньше проблем было бы..но он же гений внешней политики.теперь вот гениально смотрит как на укре в Херсоне, Львове разворачиваются американцы.м да...
    1. Volder
      Volder Вчера, 11:38
      +1
      Цитата: алекс самолетов
      Не надо было ВВП допускать вхождения прибалтов в нато
      Каким образом?
      на укре в Херсоне, Львове разворачиваются американцы
      А как им помешать?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 12:08
        +4
        Цитата: Volder
        Цитата: алекс самолетов
        Не надо было ВВП допускать вхождения прибалтов в нато
        Каким образом?

        Своевременным заявлением о наличии по одному квадратному метру спорных территорий с каждой из прибалтийских стран. hi
    2. poquello
      poquello Вчера, 12:37
      0
      Цитата: алекс самолетов
      Не надо было ВВП допускать вхождения прибалтов в нато, насколько меньше проблем было бы..но он же гений внешней политики.теперь вот гениально смотрит как на укре в Херсоне, Львове разворачиваются американцы.м да...

      хорошая мысля, но опосля
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Своевременным заявлением о наличии по одному квадратному метру спорных территорий с каждой из прибалтийских стран

      2004 год - бычиться рано, да и повода ещё нет, выпендриваться поздно - всё уже прокакал генсек СССР
  9. prior
    prior Вчера, 11:24
    +2
    Калининградская область - заноза в заднице НАТО.
    А с такой занозой воевать ох как некомфортно !
  10. cniza
    cniza Вчера, 11:25
    +2
    Уже в сентябре подразделения нового воинского формирования примут участи в учениях «Запад-2021».


    Мы не пугаем , мы просто говорим - не лезьте к нам и будет вам мир и покой...
  11. Luty
    Luty Вчера, 11:29
    +1
    Решение подтверждает стратегическое значение области .Но даже при таком раскладе уважаемых партнеров все таки больше.
    1. Volder
      Volder Вчера, 11:45
      +1
      Цитата: Luty
      Но даже при таком раскладе уважаемых партнеров все таки больше.
      Эти "партнёры" не кинут всю численность своей армии на одно направление - Калининград, оголив другие участки и границы своих стран. Нужно чётко понимать, что от "партнёров" будут обороняться не только со стороны Калининграда, но и атаковать со стороны остальной части России, а также с моря. Исход битвы решит оружие - у кого оно лучше, тот имеет преимущество. У России преимущество в ракетах, РСЗО, ОТРК, дальних бомбардировщиках, РЭБ, системах ПВО, РЛС.
      1. Luty
        Luty Вчера, 15:41
        0
        Очень хотелось бы чтобы до драки не дошло.
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:34
    +4
    Так то правильно.
    Лучший способ не допустить конфликта/ нападения, это обозначить, создать СИЛУ, с которой никто не решится "бодаться".
    В гейропе отморозков, реальных не шибко много ... хотя, виртуальных полно.
    1. spirit
      spirit Вчера, 11:58
      +3
      Так у нас тоже самое один в один! только пропаганда в другую сторону с диванными войсками,там так же думают надо нарастить сил тогда Русские не полезут,мозги промывают везде по одним лекалам hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 12:25
        +1
        Правящие, они везде один в один!
        Интересы одинаковые, способы оболванивания те же.
        Ничего не меняется в этом мире.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 11:41
    +1
    Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области.
    Когда поляки через американские СМИ выкладывают "планы" уничтожения российской группировки в Калининграде, когда трибалты с теми же поляками зазывают к себе как можно больше войск НАТО (в первую очередь американцев), нам остается только укреплять свою группировку и показать какой кровью и потерями каких территорий для них может обойтись поползновение на наши границы.
  14. Юрий Зайцев
    Юрий Зайцев Вчера, 11:55
    +4
    Восстановить 1-я гвардейскую мотострелковую Пролетарскую Московско-Минскую ордена Ленина, дважды Краснознамённую, орденов Суворова и Кутузова дивизию!!!
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 22:24
      0
      Цитата: Юрий Зайцев
      Восстановить 1-я гвардейскую мотострелковую Пролетарскую Московско-Минскую ордена Ленина, дважды Краснознамённую, орденов Суворова и Кутузова дивизию!!!

      Видимо так и сделают, доукомплектовав ее старым В и ВТ с БХВТ....
  15. Димид
    Димид Вчера, 12:08
    +4
    Что-то мне эта вся обстановка напоминает начало 1941 года.
    Усиление войск у границ с обеих сторон.Не хватает только призыва "партизан"( резервистов)
    1. Luty
      Luty Вчера, 15:42
      0
      Партизаны-это интересный вопрос.
      1. Димид
        Димид Вчера, 15:56
        0
        Так раньше в войсках называли военнообязанных призванных на военные сборы laughing
        1. Luty
          Luty Вчера, 16:55
          0
          Что это за категория я в курсе. Вопрос как всегда в качестве и количестве.
        2. DKuznecov
          DKuznecov Сегодня, 00:08
          0
          Это ошибка. Партизаны - термин двухсотлетней давности.
          "Пиджаки".
      2. DKuznecov
        DKuznecov Сегодня, 00:05
        0
        В Чечне бородачи еще в полиэтилен заматывались,
        чтобы не "светиться" с вертолетов.
        Сейчас технология позволяет летать одноразовым дронам
        между деревьями, и ловить излучение.
        Все меняется. Почти. Я не имел в-виду президента. Скала.
    2. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 00:00
      0
      Танки и пушечки нельзя клепать вечно.
      Их надо заменять на новые образцы,
      продавая старые в третьи страны,
      или использовать по-назначению.
      Громыхнет, однозначно.
      В США бизнес на оружии не терпит отлагательств.
      Кто гонял в Старкрафт, помнит - наделал юнитов,
      гони их в сторону супостата.
      Умрут, так покалечат добывающую инфраструктуру.
      И так, пока ресурс не истощится.
      Один юнит - пехотинец выживший, потом бегал и
      добивал постройки, благо все погибли.
      Зиг - победа.
  16. saygon66
    saygon66 Вчера, 12:09
    0
    - Ну ты посмотри, что творят! angry "Семерку" - то, что осталось от Московской-Минской дивизии пристегивают к остаткам 18й дивизии... Совсем на традиции наплевали! Обидно! am
  17. iouris
    iouris Вчера, 12:28
    0
    Войскам места мало. Пора расширять область. Но главное - присоединить. Не копать же тоннель.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 22:13
      0
      Цитата: iouris
      Войскам места мало. Пора расширять область. Но главное - присоединить. Не копать же тоннель.

      Ну да в 89-м и 92-м отсоединили, а теперь присоединять решили через 30 лет...
  18. ccsr
    ccsr Вчера, 12:51
    +2
    Они сообщили, что командование уже начало переформировывать 79-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая на данный момент является крупнейшим общевойсковым соединением Калининградской области.

    Ну наконец-то стали избавляться от этих сердюковских уродцев, которые не в женский половой орган, ни в Красную Армию не годился. Разумное мероприятие, тем более будет чем теперь настоящие полноценные дивизионные учения отрабатывать, чтобы добиться согласованности всех частей соединения. Климат там отличный, учебу проводить так гораздо легче, чем где-то в центральной части России. И советская инфраструктура для армии там была очень хорошая - все практически есть, начиная с аэродромов, шоссейных дорог, сооружений и кончая морскими портами.
  19. Sergej1972
    Sergej1972 Вчера, 21:17
    0
    Общевойсковые части на территории Калининградской области и Крыма входят в состав армейских корпусов береговых войск соответственно Балтийского и Черноморского флотов. Они не входят в состав Сухопутных войск. То же можно сказать об общевойсковых частях на территории Северного флота. Разница в том, что БФ и ЧФ подчиняются командованию ЗВО и ЮВО, а СФ сам приравнен к округу. То есть по сути это, конечно, сухопутные войска, но не в составе Сухопутных войск как вида ВС. Поэтому, когда у нас пишут о численности СВ, всегда стоит помнить о том, что сухопутные компоненты наших вооружённых сил и Сухопутные войска это не одно и то же. Да и ВДВ, в других странах относящиеся к СВ, у нас им не подчиняются и при определении численности Сухопутных войск не учитываются.
  20. Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 22:08
    0
    Министерство обороны РФ планирует сформировать в 2021 году мотострелковую дивизию, которая будет дислоцироваться в районе Калининграда. Это означает, что Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области.

    В чем наращивание? Как мне кажется МСД сформируют на базе МСБр., ТП, МСП., при этом МСБр. сократят до МСП. в чем наращивание?
    Не удивлюсь,если единственную в Калининградском оборонительном р-не АБр. сократят до АП, который также войдет в эту МСД....
    Надеялся, что в ходе "реформ" Сердюкова в составе ВС РФ будут только бригады - отдельные и входящие в состав дивизий, а у нас опять строиться мобилизационная армия, где даже МСД имеют неодинаковый боевой состав....
  21. Александр Ярош
    Александр Ярош Сегодня, 00:46
    0
    Да только зачем нужно было ломать в начале 2000 то. что осталось от Советской Армии, чтобы щас изображать активность