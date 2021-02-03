Министерство обороны РФ планирует сформировать в 2021 году мотострелковую дивизию, которая будет дислоцироваться в районе Калининграда. Это означает, что Россия наращивает группировку Сухопутных войск в Калининградской области.
Такой информацией поделились с журналистами газеты «Известия» источники в Минобороны РФ.
Они сообщили, что командование уже начало переформировывать 79-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая на данный момент является крупнейшим общевойсковым соединением Калининградской области. На базе этой бригады сформируют полк, который станет частью новой мотострелковой дивизии и будет располагаться в Советске.
Помимо этого полка, в состав дивизии войдет еще несколько подразделений, одним из которых, вероятно, будет дислоцированный в Калининграде 7-й отдельный мотострелковый полк.
Уже в сентябре подразделения нового воинского формирования примут участи в учениях «Запад-2021».
Усиление сухопутной группировки в регионе, по мнению экспертов, вызвано тем, что последнее время к границам области стягиваются крупные ударные группы Североатлантического альянса, расположенные в Польше и Литве.
На данный момент задачи по обороне эксклава возложены на 11-й армейский корпус, который состоит из артиллерийской бригады, танкового полка, а также мотострелковых полка и бригады.