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ВМС США рассматривают возможность строительства лёгких авианосцев

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ВМС США рассматривают возможность строительства лёгких авианосцев

Американский флот может пополниться легкими авианосцами, возможность и целесообразность их применения в составе ВМС рассматривается, сообщает USNI News.


Командование ВМС США заказало исследование, в котором специалисты управления по разработке морских систем ВМС США должны изучить возможность проектирования легких авианосцев и их необходимость и целесообразность использования в дополнение к уже стоящим на вооружении флота атомным авианосцам классов "Нимиц" и "Джеральд Форд".

Отмечается, что идея строительства легких авианосцев появилась при прошлом министре обороны США Марке Эспере, который проявил к ней большой интерес. Тогда же появилось упоминание о возможном строительстве шести легких авианосцев до 2045 года.

Как заявил руководитель управления по разработке морских систем ВМС США контр-адмирал Джейсон Ллойд, специалисты его управления изучат все возможные аспекты программы строительства легких авианосцев, после чего на основании этого исследования командование ВМС само примет окончательное решение. По его словам, тяжелые авианосцы на сегодняшний день могут утратить свою актуальность, но последне слово останется за флотом.

То что казалось правильным решением тогда, сегодня могло утратить актуальность. Прибрежный локальный конфликт или противостояние морских супердержав требуют разных боевых средств

- добавил он.

Уточняется, что рассматривается вариант строительства полноценных легких авианосцев, способных нести все типы палубной авиации, а не универсальных десантных кораблей с самолетами укороченного взлета и вертикальной посадки.
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50 комментариев
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  1. nsm1
    nsm1 Вчера, 10:41
    -2
    Просто столько тяжёлых уже не под силу США.
    1. Гражданский
      Гражданский Вчера, 10:51
      +1
      Сливается гегемон, приходит эра коммунистической Китайской народной республики.
      1. bayard
        bayard Вчера, 18:02
        +1
        Цитата: Гражданский
        Сливается гегемон, приходит эра коммунистической Китайской народной республики.

        Вообще то эта тема уже лет 15 как обсуждается и проталкивается рядом экспертов и адмиралов . Просто атомные авианосцы обходятся в 5 - 10 дороже авианосца с обычной ГЭУ , тем более если он будет среднего ВИ . Далеко не всегда на определённом ТВД нужны именно тяжелые атомные , а для обеспечения эскорта транспортных конвоев в случае войны , лучше лёгкого\среднего АВ и придумать сложно .
        Ну а Китаю ещё лет 10 - 15 силы копить и строить флот , ибо корабли , это ещё не флот , нужны моряки , морские офицеры и флотоводцы , имеющие опыт боевого применения , дальних походов , организации служб и обеспечения логистики . Таких специалистов ещё нужно подготовить\воспитать , авианосцами ещё предстоит научиться пользоваться , для прикрытия из под воды ещё предстоит создать и построить МАПЛ с приемлемыми характеристиками ...
        Для этого всего нужно время - те самые 10 - 15 лет .
        А их то Китаю могут и не дать .
        ... Если США сами скоропостижно не сольются гражданской войной и внутренним расколом .

        А нам самое время подумать именно о таких АВ - среднего ВИ , на обычной ГЭУ , но с катапультами и самолётами ДРЛО .
        Лет через пять промышленность РФ будет уже вполне готова к таким задачам .
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 19:04
          +2
          Полагаю, что причиной рассмотрения ВМС США возможности строительства лёгких авианосцев является комплекс причин. Тут и огромные затраты на строительство и содержание авианосцев-гигантов, уязвимость их в случае большой мировой войны, и нежелание вообще отказываться от прекрасного средства создания значительного перевеса в любой точке мира в мирное время с целью завоевания чего-либо или демонстрации силы, и значительная экономия средств и времени, и возможность иметь большее количество авианосцев за те же деньги, и снижение уязвимости лёгких авианосцев за счёт их большего количества.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 11:37
      -1
      Цитата: nsm1
      Просто столько тяжёлых уже не под силу США.

      специалисты управления по разработке морских систем ВМС США должны изучить возможность проектирования легких авианосцев

      Случаем не рассматривают покупку проекта от "Кузи" ? (ШУТКА юмора)
  2. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Вчера, 10:47
    +10
    Рассматриваются 2 вариант легкого АВ на базе УДК Америка и Форда. Для унификации и удешевления.
    Цена 1 Форда равна цене 4-5 УДК Америка (до 22 F35В), даже если новый легкий АВ будет стоить 3 раза дешевле, это значит сократив тяжелые АВ с 11 до 6, можно построить 15 легких, ещё плюс 11 (по планам) УДК Америка.
    32 корабля несущих истребители, против 20 текущих. Серьезное усиление.
    1. Юрий В.А
      Юрий В.А Вчера, 11:42
      +2
      А, сколько многочисленные лёгкие авианосцы потребуют эскорта ? Не такая уж очевидная экономия с заменой.
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 12:14
        +4
        А легкие авианосцы парами можно отправлять.
        Они же еще и не атомные будут? Экономия есть.
        1. Юрий В.А
          Юрий В.А Вчера, 13:08
          +3
          Именно так и будет, парами, как говорится - каждой твари по Тамаре.
      2. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Вчера, 12:26
        +6
        Путаете задачи. Легкие авианосцы поддерживают ударные морские группы. Повышая общие возможности и устойчивость. АУГ станет больше количественно, они будут более маневренные и менее заметные. Увеличится вариативность использования. Количества кораблей 1 ранга в ВМС США зашкаливает ежегодно 1-2 Арли Берка и 1-2 Вирджинии в строй вступают, это без кораблей других классов. В скором времени массово пойдут фрегаты FFG(X) и новые проекты эсминцев/крейсеров.
        1. Юрий В.А
          Юрий В.А Вчера, 13:18
          0
          Американцы не пойдут на сокращение общего числа полноценных АУГ, даже усиленных лёгкими авианосцами.
        2. Romario_Argo
          Romario_Argo Вчера, 18:08
          0
          это конечно всё очень интересно,
          а у нас в запаснике ещё одна дубина есть
          многоразовая ракета-носитель Корона от КБ Макеева, полезная нагрузка 7 тонн - 4 ББ Авангард
          а когда поставят детонационный двигатель то будет постоянно висеть на ГСО (36000 км) над США
          а по теме, у нас как то другая школа, и сложилось строить авианесущие крейсера
          и один в поле воин - как по мне так это Ламантин:
          8 ЗРПК Панцирь (32 канала/ 256 ЗУР)
          96 УВП под ПКР (Циркон, Калибр), ПЛУР (КАлибр, Ответ), КРМБ, ЗУР (Редут)
          ПТЗ Пакет-НК
          и собственно авиагруппа
  3. Кариб
    Кариб Вчера, 10:48
    +3
    В 70-х когда в СССР собирались строить первый авианосец полосатые провели в своей печати подобный флэшмоб. Результат "Адмирал Кузнецов" и компания. Неужели они думают что второй раз получится..? Я к морю никак и то знаю.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 10:48
    -3
    Лёгкий авианосец как критерий тяжёлой жизни USA. Доллар скоро рухнет! Ирония.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 21:01
      +1
      не ирония --решат кинуть сумнивающихся в исключительности амерцов--кинут! перейдут на фантики с портретами вождей ирокезов-гуронов.
  5. Пленник
    Пленник Вчера, 10:51
    -1
    А что так? Печатный станок износился или людей не густо, или количеством хотите взять?
  6. Mouse
    Mouse Вчера, 11:00
    +3
    Дадут стране угля... мелкого, но много!!! wink
  7. prior
    prior Вчера, 11:07
    +7
    Не имея даже надежды на собственный российский хоть большой хоть малый авианосец, остаётся только стебаться над желанием американцев иметь небольшой авианосец.
    Но надо признать, небольшой авианосец для малых региональных конфликтов, отличное решение.
    Зачем гонять Камаз для перевозки мешка с песком.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 03:29
      0
      Цитата: prior
      Зачем гонять Камаз для перевозки мешка с песком.

      Но если этот песок золотой, то и пары БТР не жалко добавить для перевозки. ))
  8. askort154
    askort154 Вчера, 11:34
    +2


    И всё это - для "обеспечения безопасности мирового
    судоходства" , как они любят излагать в СМИ.
    А на мой взгляд - готовятся залезть основательно в Арктику , чтобы вытеснять Россию. Уже приняли программу для быстрого строительства нескольких десятков ледоколов. Теперь примутся за "лёгкие" авианосцы под эти ледоколы.
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 12:15
      +2
      Уже приняли программу для быстрого строительства нескольких десятков ледоколов.

      Шутите?
      1. askort154
        askort154 Вчера, 12:44
        +2
        Alex777.....Шутите?

        Шучу не я , а Трамп. Он призвал догнать России по количеству ледокольного флота. Подключить Канаду, Швецию и Финляндию, чтобы к 2029 г. построить 6 шт.,
        а в дальнейшем довести до 50 шт.
        Трампа ушли ! А что с его программой - ???. hi
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 12:56
          +2
          а в дальнейшем довести до 50 шт.

          Зачем им столько? Нет задач.
          Поэтому сейчас всего 1,5 ледокола в Штатах.
          Да, на Канаду скинули частично строительство ледоколов.
          Вот только в обмен Трамп им нефтепровод Keystone XL разрешил.
          А Байден уже его запретил. Так что и этих 6 скорее всего не будет. hi
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 18:47
      0
      а вытеснять как будут-навалом? в неледовом океане куча авианосцев и т.д., но что-то нас никто оттуда не вытесняет..
  9. Genry
    Genry Вчера, 11:42
    +4
    Если серьёзно....
    Слабым звеном нынешних авианосцев являются пилоты. Их нужно в 3 раза больше чем на такое-же число самолётов на земле. Проблема в аэро-финишере с его отрицательными перегрузками, когда кровь приливает в глаза и отрывает сетчатку. Для профилактики такой травмы, после полёта, необходим период в пару дней (пилот учавствует в визуальном наведении самолётов на посадку, занимается самобразованием, спортом, .... или валяет дурака).
    На малых авианосцах, видимо, решили отказаться от живых пилотов и перейти полностью на БПЛА. Это позволит увеличить уровень перегрузок на взлёте и посадке, что укорачивает длины катапульты и финишера, а также избавляет их от проблемы регулировки/управления ускорения (теперь одно значение для всех ЛА). Не требуется страховка активно летающим спасательным вертолётом, и проблемное дежурство медицинской бригады.
    В общем, это уменьшает количество экипажа и значительно удешевляет содержание.

    Кроме этого, взлётная полоса с катапультой позволяет скрытно, горизонтально запускать крылатые ракеты без стартовых ускорителей(раскалённые газы от ступени дают засветку на радаре) и на малой высоте.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 12:10
      +3
      Цитата: Genry
      На малых авианосцах, видимо, решили отказаться от живых пилотов и перейти полностью на БПЛА.

      Пока полный отказ от пилотов не планируется. Это перспектива 40ых годов. Но количество и роль БПЛА будет увеличиваться. КМП планирует целую линейку БПЛА с вертикальным/укорочённым взлетом и вертикальной посадкой. В ВМС MQ-25 скоро пропишется на АВ. На его базе сделать ударно-разведывательный БПЛА не проблема.

      1. Genry
        Genry Вчера, 12:19
        +1
        Цитата: OgnennyiKotik
        Пока полный отказ от пилотов не планируется. Это перспектива 40ых годов.

        Вы живете сегодняшним днём.
        Новые авианосцы появятся лет через десять и будут служить ещё 30 и более лет, поэтому уже сейчас и решается их конфигурация.
      2. антивирус
        антивирус Вчера, 21:05
        0
        короче говоря --все упирается в новые двигатели.
        срок запуска в серию нового--показатель передовых гос-в.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 12:26
      +7
      "Проблема в аэро-финишере с его отрицательными перегрузками, когда кровь приливает в глаза и отрывает сетчатку"///
      ----
      Присутствует еще сильный удар по позвоночнику и шее при старта с катапульты.

      Но этих неприятностей нет у F-35B.
      Любой средний летчик со средним здоровьем может им управлять.
      Взлет/посадка максимально автоматизированы.
      1. Genry
        Genry Вчера, 13:45
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Присутствует еще сильный удар по позвоночнику и шее при старта с катапульты.

        На катапульте спину и голову поддерживает кресло и проблем не было.
        На финишере вы никак не компенсируете физиологию глаз.
        Цитата: voyaka uh
        Но этих неприятностей нет у F-35B.

        Пилот именно на Ф-35 бьётся головой о фонарь.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 14:37
          +3
          Не F-35B. Ему не нужны ни катапульта, ни трамплин.
          Он стартует с короткой плоской палубы.
          Бился (это исправили) летчик F-35C при старте с катапульты авианосца.
          При тестах на пустом (очень легком) самолете.
          На электрической капапульте очень чуткая настройка по весу и типу самолета.
          1. Genry
            Genry Вчера, 14:52
            0
            Цитата: voyaka uh
            Не F-35B. Ему не нужны ни катапульта, ни трамплин.

            Ну тогда зачем его упоминать было в теме полноценных авианосцев? Пусть существует где нет условий для более-менее нормального взлёта/посадки. И про него, наверно, будут говорить/вспоминать только в историческом плане, по зрелищности автоматического открывания всяких лючков - первое место в семействе Ф-35 по ущербности.

            Цитата: voyaka uh
            При тестах на пустом (очень легком) самолете.

            Старты других полупустых самолётов проблем не вызывали. Просто не рассчитали эргономику кабины.
            1. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 14:58
              +2
              Нет. Когда тот же Ф-35С наполнили горючим и подвесили ракеты,
              летчик перестал биться головой.
              1. Genry
                Genry Вчера, 15:09
                0
                Цитата: voyaka uh
                Нет. Когда тот же Ф-35С наполнили горючим и подвесили ракеты,
                летчик перестал биться головой.

                Понятно, что уменьшилось ускорение на взлёте самолёта, но может вылезти недостаточная устойчивость при достигнутой меньшей скорости.
  10. Окорок
    Окорок Вчера, 11:55
    -2
    финансы начинают петь романсы
  11. iouris
    iouris Вчера, 12:35
    0
    У них дым пожиже.
  12. MaxWRX
    MaxWRX Вчера, 12:57
    +4
    При таком кол-ве баз по всему миру (более 1000) и политической мощью непонятно вообще зачем им тяжелые ударные авианосцы.
    Опыт боевых действий США показал, что боевые вылеты с авианосцев составлял около 5% от всех, вес бомб около 1 %. При этом стоимость всей этой армады составляла 60% по сравнению с самолетами и инфраструктурой базирующие на земле. Там шли широкие дебаты зачем они вообще нужны.
    С учетом того, что авианосцы становятся все более уязвимы (тот же кинжал, китайские баллистические ракеты и т.д.), замена больших авианосцев на средние/малые вполне логичная трата средств, а сэкономленные пустят на что-то другое. Боевой радиус истребителей существенно вырос + у них много (вроде около 200шт) воздушных танкеров.
    Большие авианосцы строятся к тому же долго, а в США верфи сейчас перегружены, могут освободиться. К примеру УДК Америка (45тыс т) который вмещает до 22 F-35B стоит 3,4 млрд. И это десантный корабль!
    Форд стоил 12,8 млрд (100тыс т) до 90 самолетов
    Скорее всего будут делать средний авианосец на 50-60 самолетов F-35С в размерности 60-70тыс т. по цене в 5-6 млрд.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 13:21
      +1
      Цитата: MaxWRX
      у них много (вроде около 200шт) воздушных танкеров.

      Если бы. Такое количество танкеров только на хранении. На службе порядка 700 танкеров + большое количество частных танкеров. Т.е. всего около 1000 штук.
      Цитата: MaxWRX
      Форд стоил 12,8 млрд (100тыс т) до 90 самолетов
      Скорее всего будут делать средний авианосец на 50-60 самолетов F-35С в размерности 60-70тыс т. по цене в 5-6 млрд.

      Это похоже на вариант мини Форд, я за переделанную Америку 50-60 тыс тонн водоизмещение 40-50 самолетов/тяжёлых БПЛА/Оспрей. Ценой в 3-4 млрд. Удешевление за счёт унификации и сокращения десантных возможностей.
      1. MaxWRX
        MaxWRX Вчера, 13:31
        0
        Вы наверное путаете, я про самолеты-танкеры
        Думаю все же Америка не пойдет если рассматривать F-35C. У F-35B версии при коротком взлете и вертикальной посадке слишком малый радиус получается. Поэтому им нужна электромагнитная катапульта(+200 млн) и ядерный реактор(+1-1,5млрд), слишком много перепроектировать. Проще сделать новый проект.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 13:40
          +1
          Цитата: MaxWRX
          Вы наверное путаете, я про самолеты-танкеры

          Не путаю. На службе+хранении+частные 900-1000 штук. Все виды войск считаю.
          Цитата: MaxWRX
          если рассматривать F-35C. У F-35B версии при коротком взлете и вертикальной посадке слишком малый радиус получается.

          Там разница не принципиальная в районе 200-300 км, решается дозаправкой в воздухе. ДРЛО и Заправщик можно сделать на базе Оспрей. Такие проекты есть.
          1. MaxWRX
            MaxWRX Вчера, 14:17
            +2
            Ну круто, что могу сказать.
            С учетом того, что авианосцы находятся в 500 км от театра боевых действий 200-300 км значительная разница и оспреи при массовом применении самолетов не справятся с задачей. Да и в целом лишний геморрой и опять же удорожание.
            + все же США не откажутся от ядерных авианосцев, они дают значительные преимущества.
            А так то можно и Америку модернизировать под чистый авианосец, но вопрос зачем? Если УДК имеет гораздо более широкое применение, при чем такскает все те же ф-35б
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Вчера, 16:29
              +2
              F-35В имеет боевой радиус больше чем F-14/18, они устраивали флот.
              От ядерных АВ они не откажутся, это факт. Сократить количество могут. Могут и не сокращая количество построить легкие АВ. Ресурсы позволяют.
              Авианосец и УДК разные корабли, с разными задачами. На бумаге Америка может нести 22 самолёта, но может ли он их нести фактически, вызывает вопросы и это значит что не будут вертолетов на нем совсем.
              Выше писал, они рассматривают несколько вариантов. Базовых два: мини Форд, то что вы писали, но без ядерной установки и на базе Америки, то что я пишу.
              Можно легкий АВ оснастить трамплином, F-18 может взлететь с него точно, F-35C вероятно. Ещё основная роль сместится на БПЛА, они могут взлёт по разному. На мой взгляд F-35В+Оспрей+БПЛА закроют все основные задачи. На остальное тяжелая атомные АВ. Короче вариантов много.
              Кстати вот вариант самолета ДРЛО на базе Оспрей, с ним необходимость катапульты отпадает.

              1. bk0010
                bk0010 Вчера, 20:40
                +1
                Цитата: OgnennyiKotik
                Кстати вот вариант самолета ДРЛО на базе Оспрей
                Получите те же недостатки, что и ДРЛО на вертолете: слабый радар (из-за энергетики борта), малый радиус действия и скорость полета (слишком много мощности двигателя отбирается для питания радара), низкая высота полета (существенно для радиогоризонта), нет места для команды управления.
                1. OgnennyiKotik
                  OgnennyiKotik Вчера, 21:05
                  +1
                  Оспрей меняет С-2 в ВМС, E-2 Hawkeye и С-2 это один и тот же самолёт. Оспрей по всем параметрам лучше или сопоставим с этим самолётом. Единственное уступает по высоте практического потолка 7,6 против 9,4 км. Это 40 км разницы в радиогоризонте. Не думаю что критично.
              2. антивирус
                антивирус Вчера, 21:12
                0
                для смеха----- на подходе у амеров гиперзвук и КР+ПКР. сунут в МРК(Зел Дол) и целеуказание-главное.
                другое взаимоувязанное размещение ударных и ПВО возможностей.
                экономия.
              3. MaxWRX
                MaxWRX Сегодня, 01:44
                0
                Нет, у них вроде была принята новая доктрина, что сместились от берега на 200-300 км по сравнению со старым вариантом.
                Почему Вы считаете мини-форд должен быть без ядерной установки? Электромагнитная катапульта, скорость, меньший объем двигательной установки (включая топливо), меньшая эксплуатационная стоимость жизненного цикла, возможность запускать F-35C с максимальным взлетным весом и самолеты дрло. Слишком большие преимущества примерно за 1-1,5 млрд
  13. Ryusey
    Ryusey Вчера, 14:57
    +1
    Эта тема поднимается каждый раз, как в России задумываются над строительством АВ.
    Никогда США не будет строить эти недоавианосцы, там к сожалению не дураки решения принимают, это раз.
    Во вторых у них достаточно УДК способных брать на борт F35.
  14. bk0010
    bk0010 Вчера, 20:36
    +1
    Дурацкая затея. Хокаи тоже с легких авианосцев будут взлетать? Ударные задачи с авианосцев снимаем, только ПВО (серьезную нагрузку без катапульты не поднять)? ПЛО только кораблями сопровождения и вертолетами? Легкий авианосец полноценно может выступать только как дополнение к нормальному, в составе одной АУГ.
  15. Евгений Селезнев
    Евгений Селезнев Вчера, 22:31
    0
    Вариант строительства полноценных легких авианосцев, способных нести все типы палубной авиации, а не универсальных десантных кораблей с самолетами укороченного взлета и вертикальной посадки. Имеет смысл для обеспечения ПВО и ПЛО групп кораблей (тех же УДК).
  16. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 23:12
    0
    Dumayu eti lyogkie/malie AV budut dla BPLA.