ВМС США рассматривают возможность строительства лёгких авианосцев

То что казалось правильным решением тогда, сегодня могло утратить актуальность. Прибрежный локальный конфликт или противостояние морских супердержав требуют разных боевых средств

Американский флот может пополниться легкими авианосцами, возможность и целесообразность их применения в составе ВМС рассматривается, сообщает USNI News.Командование ВМС США заказало исследование, в котором специалисты управления по разработке морских систем ВМС США должны изучить возможность проектирования легких авианосцев и их необходимость и целесообразность использования в дополнение к уже стоящим на вооружении флота атомным авианосцам классов "Нимиц" и "Джеральд Форд".Отмечается, что идея строительства легких авианосцев появилась при прошлом министре обороны США Марке Эспере, который проявил к ней большой интерес. Тогда же появилось упоминание о возможном строительстве шести легких авианосцев до 2045 года.Как заявил руководитель управления по разработке морских систем ВМС США контр-адмирал Джейсон Ллойд, специалисты его управления изучат все возможные аспекты программы строительства легких авианосцев, после чего на основании этого исследования командование ВМС само примет окончательное решение. По его словам, тяжелые авианосцы на сегодняшний день могут утратить свою актуальность, но последне слово останется за флотом.- добавил он.Уточняется, что рассматривается вариант строительства полноценных легких авианосцев, способных нести все типы палубной авиации , а не универсальных десантных кораблей с самолетами укороченного взлета и вертикальной посадки.