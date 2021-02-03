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Индия направила запрос на партию палубных истребителей МиГ-29К/КУБ для авианосца «Викрант»

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Индия направила запрос на партию палубных истребителей МиГ-29К/КУБ для авианосца «Викрант»

Индия намерена закупить новую партию российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, соответствующий запрос уже направлен российской стороне. Об этом в ходе выставки Aero India 2021 рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.


Отвечая на вопрос журналистов, Дрожжов пояснил, что Россия получила от Индии предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и уже направила индийским военным свои предложения. В настоящее время ожидается объявление тендера на поставку палубных самолетов для индийских авианосцев, но Россия надеется на межправительственное соглашение.

Оснащение авианосца "Викрант" однотипными самолетами МиГ-29К/КУБ и дальнейшее их боевое применение позволит существенно сократить расходы как на их эксплуатацию, так и на обучение личного состава, эксплуатирующего данную технику

- добавил Дрожжов.

В прошлом году индийское Минобороны заявило о планах передачи флоту новейшего легкого авианосца "Викрант" весной 2021 года. По планам на нем будут базироваться до 14 самолетов МиГ-29К/КУБ и несколько вертолетов радиолокационного дозора.

Напомним, что ранее по двум контрактам Индия получила 45 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.
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32 комментария
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  1. LinxS
    LinxS Вчера, 11:18
    +10
    Сдались индусы. А как нос воротили... А сколько разговоров было про создание своего самолёта с лучшими характеристиками...
    1. фигвам
      фигвам Вчера, 11:32
      +5
      Американцы даже свой Ф-18 с трамплина запускали, но видимо Индия дело тонкое.
    2. venik
      venik Вчера, 11:55
      +6
      Цитата: LinxS
      Сдались индусы. А как нос воротили... А сколько разговоров было про создание своего самолёта с лучшими характеристиками...

      ========
      - Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности.
      - Имею возможность купить козу, но не имею желания.
      Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями      ! .....

      А вот у индусов желания похоже сильно опережают возможности... request
      drinks
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 12:10
        +2
        В этот раз все сложилось как надо. bully
    3. Пленник
      Пленник Вчера, 12:16
      +3
      winked Так это только предварительные ухаживания. Настоящие танцы начнутся, когда придет время об условиях поставки договариваться. У них этот нос флюгером будет крутиться.
      1. bayard
        bayard Вчера, 13:03
        +9
        С условиями то как раз всё нормально и отработано - даже без транзакций в долларах , за рубли и рупии . К тому же эти МиГ-29К\КУБ могут быть унифицированы по БРЭО с МиГ-35 , а уже по МиГ-35 , российская сторона предлагала не просто поставки машинокомплектов и организацию сборки , но и лицензию и организацию сборки двигателей к ним , чего индусы давно очень хотели .
        А Ф-18 без катапульты никаких преимуществ по полезной нагрузке не имеет , скорей даже наоборот . А вот ценой выше в 2 - 2,5 раза .
        К тому же если срастётся всё же ещё и с партией МиГ-35 , то произведённые уже в Индии двиги вполне подойдут для их собственной самоделки . Так что есть соблазн решить все вопросы комплексно .
        1. ironic
          ironic Вчера, 14:49
          -5
          Дело не только в цене супершершней. Это ударный самолет с проверенным диапазоном возможностей и вооружений. Отработанный и вполне современный. 29-й такими уже не обладает, а каким будет обладать реально 35-й, это с учетом глагола будущего времени - ещё не обладает.
          1. Касым
            Касым Вчера, 15:13
            0
            И чем же Вам МиГ-29КУБ не угодил? По крайней мере, в ближнем бою МиГ-29 уделает Ф-18.hi
            1. ironic
              ironic Вчера, 16:31
              +1
              Возможностями процессорной станции, РЛС, списком современых боевых средств для применения... Ему F-16 то уделать не удалось.
              1. Касым
                Касым Вчера, 19:47
                -1
                Интересно, откуда Вы знаете возможности процессора, РЛС и новых вооружений МиГ-29 (35)?
                А вот насчет Ф-16 против МиГ-29 я бы поспорил - Вы на Ф-35 на фоне земли и гор не сможете обнаружить самолет противника. Вы вообще представляете работу РЛС, видели засветки на мониторе (экране) РЛС? Вижу, что представление не имеете. Хоть АФАР на Ф-16, но если подбираться к нему на низкой высоте или на фоне гор - на экране идет "засветка" отображенных лучей от земли и гор. МиГ-29 превосходит Ф-16 по тяговооружению и маневренности. Поэтому Ваши утверждения не верны. Индусы на МиГ-21 били Ф-15, ни то что Ф-16 и Ф-18.
                Ваши истребители наносят удары с территории Ливана и обнаружить их из-за гор РЛС ЗРК невозможно - иначе сирийцы уже давно приземлили Ваши ЛА. hi
                1. ironic
                  ironic Вчера, 21:53
                  +5
                  Откуда? Из открытых источников в вашем же рунете. Я даже представляю, что раньше для обнаружения такого самолета на фоне земли использовались математические наработки теоремы Пункаре-Перельмана, но позже были признаны недостаточно эффективными. Все зависит от места времени и стечения кучи обстаятельств в бою, но шансов на такое обнаружение у F-35 неизмеримо больше. Превосходит или не превосходит это теория, а вот на практике победы F-16 в бою над Миг-29 есть, а наоборот - нет. F-15 не сбивал ни один самолет мира ни разу. Не выдумывайте, а вот 21-х у 15-го на счету далеко не один.
                  Здесь же на ВО была не одна статья о ударах нанесенных не с территории Ливана и даже из зоны поражения C-300, но вера в то, что стреляют только из Ливанского воздуха силнее любого знания.
                  1. Касым
                    Касым Вчера, 22:43
                    0
                    Все понятно. Я на практике видел работу РЛС, т.к. "сидел на планшете". Вы явно не видели и не понимаете о чем речь. Я видел МиГ-29 в работе на полигоне. РЛС - это не панацея от всех бед. Включите ее и будете светиться на расстоянии в 3 раза превосходящее той дистанции на которую эта РЛС видит.
                    На практике, индусы подходили на малых высотах в учебных боях с американцами, англичанами и т.д., и завязывали ближний бой, где важна маневренность - это говорит о том, что если Вы находитесь на высоте, а противник на малых высотах, то на мониторе РЛС Вы не увидите подлета противника из-за сплошной засветки. Также и на фоне моря, тем более если штормит, и на фоне гор. А гонять толпой одиночные вылеты МиГ-29, да и еще при поддержки АВАКСов ... - это не показатель. В подобной ситуации можно и Ф-4 использовать
                    Один на один при одной квалификации летчиков МиГ-29 (даже старый) порвет в ближнем бою все американские машины. Наберите в ютубе "Джон Фарли о МиГ-29 (Су-27)" (кстати, англ. летчик-испытатель, работал с америк.) и обратите внимание на то, как он говорит о времени полного разворота (360*) истребителя и что это значит. У Ф-35 это 20 с лишним секунд (по-моему, Вояка писал за 23 сек.) и МиГ-29 с 10 сек.. Вот Вам и док-ва того, что МиГ-29 в ближнем бою превосходит все американские машины. hi
                    1. OgnennyiKotik
                      OgnennyiKotik Вчера, 23:02
                      +1
                      Вот только проблема в том, что все радары стоящие на истребителях США, без малейших проблем определяют самолёт на фоне земли. И не глазками пилота это происходит, РЛС сама обнаруживает, производит селекцию цели, информационно-управляющая система подбирает оптимальный вариант уничтожения и пилоту остаётся только разрешить запуск ракет.
                      Наши РЛС безнадёжно устарели и давно. На Миг-29 РЛС считай что и нет. Поэтому его сбивают все кому не лень, у него самый худший показатель по воздушным боям. Это самый сбиваемы истребитель 4 поколения, по этому показателю даже близко ни кого нет, настолько он плох.
                      1. Касым
                        Касым Вчера, 23:31
                        0
                        Извините, но я вижу, что Вы еще один теоретик. Не в обиду пишу.
                        Принцип работы у РЛС один и тот же. Излучатель на РЛС излучает радиоволны, а антенна улавливает отображенние этих волн. И как Вы распознаете что это отображение от самолета или земли, обоснуйте пожалуйста? То что Вы пишите - это либо ближняя дистанция, либо другие средства распознавание (тепловое излучение, либо ОЛС).
                        Вот Вам показательный пример. Расстояние м\у аэродромом и полигоном свыше 100км.. После одного ЧП нам приказали взять на радиолокационное сопровождение вертушки. Быстро оказалось, что надо поднимать их на высоту не менее ... 500 метров над землей!!! И это наземная станция П-18. С антенной, которая превосходит все бортовые РЛС.
                        Задайтесь вопросом, почему в Сирии никакие истребители РЛС не включают? Все стремятся заполучить самые лучшие РЛС, а когда до дело с "хорошим противником" дошло они эту опцию повыключали.
                        На мой взгляд, МиГ-29 опередил свое время. Я не зря написал про Джона Фарли - покажите, какой истребитель может быстрее сделать разворот? Какой самолет современности имеет лучшую маневренность, покажите пожалуиста?
                        Я уже ответил на Ваше возражения. Толпой на одиночные машины - это не показатель. Если хотя бы звено МиГ-29 появится над полем наземного боя ( а это главное его предназначение), то противнику мало не покажется. hi
                      2. OgnennyiKotik
                        OgnennyiKotik Вчера, 23:48
                        +1
                        Вопрос не в физике, она для всех едина. Вопрос к информационной система, сможет она по полученным данным выявить цели или нет. С тем что определение цели на фоне земли крайне трудная задача я согласен полностью, человек это просто не в состоянии сделать, за него это должна делать машина. У них это происходит, у нас частично.
                        Миг 29 это ошибка советского руководства. Изначально он должен был действовать в зоне действия своих станций наведения и своего руководителя полетов, то есть в своем информационном пространстве. Поэтому БРЭО на нем в зачаточном состоянии. Самостоятельно он не способен вести бой.
                        В войне Эфиопией и Эритреей эфиопские Су-27 сбили, по разным данным, от одного до четырех эритрейских МиГ-29. Ни о каком численном превосходстве там речи не было, АВАКСов тем более. В графе сбитых 29ым Мигом истребителей 4 поколения стоит гордый ноль. Его сбили 12–17 раз.
                  2. ironic
                    ironic Вчера, 23:12
                    +1
                    Я программист, я вижу как работают алгоритмы. Кроме того я знаю, что F-35 не светится так, как это описываете вы. Что происходит на экране РЛС F-35 вы точно не знаете. Сплошная засветка говорит о том, что система получения данных с РЛС не эффектвна в фильтрации сигнала на фоне соответствующих праразитных, что не говорит много хорошего о таковой в 29-м.
                    Что там было в учебных боях Индусов с Американцами я много читал на ВО о том как бедные Американцы не способны порток унести, но когда доходит дело до сбитых и кем, чет картина совсем не такая. Время разворота F-35 о котором мог писать вояка было ещё при ограничении в 7G, сейчас оно снято, по крайней мере для F-35А и на скоростях 0.9-1.2М он один из самых шустрых самолетов в воздухе причем, как разгон в этом диапазоне, так и торможение он осуществляет чуть ли не лучше Раптора и достижения 1.2М ему так же не нужен форсаж.
                    Чего ни о Мигах, ни о Су, ни о других F, кроме Раптора не скажешь. Фронтовой бой с ним на этих скоростях заранеие пригран практическим любым самолетом поколения 4, а он именно в этом диапазоне и будет навязывать бой.
                    1. Касым
                      Касым Сегодня, 00:19
                      +1
                      На самолетах стоят не только РЛС. Но все другие системы работают на ближних дистанциях - например, Ф-22 критикуют что нет ОЛС. Обоснуйте, как отличается отображение радиоволны от земли, морской волны или горного массива и самолета? Вам что РЛС фотокарточку печатает?
                      Я Вам посоветовал посмотреть мнение летчика-испытателя, который говорит, что время разворота "перспективного истребителя, который планируется принять на вооружение не менее 20 сек.". Что можете по этому поводу сказать
                      Вот Вам задача. На земле идет интенсивный бой с применением БТТ, РСЗО, арты и т.д.. Нужна воздушная поддержка с непосредственным участием над полем боя с применением НУРСов, АБ и АП. Какой самолет выберите? Сверхманевренный МиГ-29 или американские Ф-16, 18, 35? И не надо про дальние расстояния - этих высокоточных боеприпасов у всего ЕС против Ливии не хватило!
                      Вот поэтому первоначально на МиГ-29 не ставили РЛС, а только ОЛС - считалось, что нужны только средства для ближнего боя. Остальное дело за тяжами в виде Су-27 и МиГ-31. А теперь покажите, где эти самолеты МиГ-29 и Су-27 взаимодействовали вместе, в одном конфликте? НАТО стянуло в Ирак и Югославию все что только можно. И что может одинокий МиГ-29 (в Югославии отмечались одиночные полеты - это противоречит всем теориям о применении) против такой своры? hi
                      А я математик, которые эти самые алгоритмы составляет. И какой алгоритм Вы мне подскажите для того, чтобы отличить отображение от , например, земли и самолета? На ближней дистанции, где можно различить разницу, например, в 50 м. - это еще можно, а вот на дальних рубежах? Заметьте, что пролеты самолетов над палубами кораблей "вероятного противника" совершаются всегда на низкой высоте. wink
        2. bayard
          bayard Вчера, 15:15
          +7
          Достоинств "Шершней" я не умаляю , но кроме отлаженного планера с хорошим БРЭО и комплекса вооружений(и кроме цены) , смотреть нужно ещё и на унификацию индийского авиапарка . А закупить полтора десятка самолётов , а потом иметь головную боль с ремонтом , обслуживанием и логистикой ...
          А вот МиГ-29 в Индии на вооружении стоят и в ВВС , и как основа палубной авиации , поэтому сохранить однородность парка палубной авиации , пожалуй было бы важней . Тут и подготовка лётчиков , техников , возможность перевода с корабля на корабль и из палубной авиации в сухопутную(в т.ч. техников) ... Тем более , что эта партия может быть получена уже в модернизированном виде - с БРЭО МиГ-35 . А уже имеющиеся МиГ-29К можно модернизировать до их уровня , если заказчика всё устоит .
          Ради 15 шт. заводить новый тип истребителя ... тем более в палубной авиации ... не очень правильно .
          1. ironic
            ironic Вчера, 16:56
            -1
            У них и так салат оливье и в ВВС и в другиг родах войск...Морской авиации у них не так много, Супершершень прекрасно зарекомендовал себя как палубник. Миг-35 ещё предстоит себя зарекомендовать, в особенности как самолет 4++, с АФАР и новой авионикой, а пока этого ещё не произошло. Как и нет ещё как таковой авионики нового Миг-35, которой можно проапгрейдить 29-й.
          2. Наган
            Наган Сегодня, 01:47
            +1
            Цитата: bayard
            эта партия может быть получена уже в модернизированном виде - с БРЭО МиГ-35 . А уже имеющиеся МиГ-29К можно модернизировать до их уровня , если заказчика всё устоит .

            Если за тюк (ну хорошо, контейнер) чая, то да. А за живые деньги - это они будут долго торговаться, и в результате окажется что Россия им еще должна.
            1. bayard
              bayard Сегодня, 03:05
              0
              Там всё давно отработано - за РУБЛИ и рупии , а рублей они на нашем рынке зарабатывают немало . Есть решения по бивалютным свопам , так что никаких транзакций в долларах не будет .
              Деньги будут живыми . И они у них есть .
              Тут важней , что прямо сейчас проходит авиасалон в Индии , и там уже заявлено о готовности собирать МиГ-35 на индийских предприятиях . Индусы эксплуатируют немалый парк МиГ-29 , МиГ-29К\КУБ , уже заказали МиГ-29 для пополнения имеющегося парка , скорей всего выберут МиГ-29К для своего нового авианосца , к тому же российская сторона уже давно заявила о готовности продать лицензию на производство двигателей к МиГ-29 , чего больше никто не готов предоставить .
              А ведь этот двигатель вполне подходит и для собственно индийского истребителя "Таджес" .
              Унификация парка лёгких и палубных истребителей - давно назревший вопрос .
              И самый выгодный по деньгам и доступу к технологиям .
              А вопросы с мешками\контейнерами чая у нас решен давно - договор о паритете , сбалансированности в торговле и о встречных поставках . Рынок РФ давно открыт индийскому экспорту , поэтому Индия и является крупнейшим покупателем нашего оружия .
  • Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 11:23
    +6
    А какие варианты? Свой самолёт сделать не успевают, а адаптировать очередной рафаль для партии в 15 машин неадекватно дорого.
    1. nks
      nks Вчера, 19:26
      +1
      Зачем рафаль адаптировать? Он есть в палубном варианте. Да и собственно очередной тендер Multi-Role Carrier Borne Fighters (MRCBF) пока вроде не отменили.
  • Magic Archer
    Magic Archer Вчера, 11:24
    +5
    А как же Теджас)))?! Не индусы ли говорили что заменят им Миги))?! Ай яй яй, опять что то пошло не так... Видимо еще надо лет 10 дорабатывать laughing
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa Вчера, 11:40
      +5
      Там Теджас нужен двухмоторный. )
      1. bayard
        bayard Вчера, 15:04
        +1
        Цитата: d4rkmesa
        Там Теджас нужен двухмоторный. )

        Другой вариант - тот же "Теджас" , но с АЛ-31Ф ... правда придётся весь планер пересчитывать ... но тяги тогда точно хватит .
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 11:55
      +14
      Цитата: Magic Archer
      А как же Теджас)))?

      Есть только МИГ, за него и держись !
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 11:40
    +5
    Ой, ой, будем посмотреть ... там от намерений, до реальных дел ещё танцы, танцы, будут, непременно!
  • rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 11:47
    +5
    Индия направила запрос на партию палубных истребителей МиГ-29К/КУБ
    Могут когда хотят (или поджимает) и без американских "рекомендаций" обойтись.
  • zwlad
    zwlad Вчера, 12:00
    +3
    Хорошая новость!
    Авиапрому работа, людям зарплата.
  • Pavel57
    Pavel57 Вчера, 12:42
    0
    Разумное решение.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:10
    +1
    Джимми-джимми, ача-ача в своём репертуаре))

    А ведь могли наверняка клепать свои самолеты по программе FGFA, а теперь всё))