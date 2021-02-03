Индия направила запрос на партию палубных истребителей МиГ-29К/КУБ для авианосца «Викрант»

Оснащение авианосца "Викрант" однотипными самолетами МиГ-29К/КУБ и дальнейшее их боевое применение позволит существенно сократить расходы как на их эксплуатацию, так и на обучение личного состава, эксплуатирующего данную технику

Индия намерена закупить новую партию российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, соответствующий запрос уже направлен российской стороне. Об этом в ходе выставки Aero India 2021 рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.Отвечая на вопрос журналистов, Дрожжов пояснил, что Россия получила от Индии предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и уже направила индийским военным свои предложения. В настоящее время ожидается объявление тендера на поставку палубных самолетов для индийских авианосцев, но Россия надеется на межправительственное соглашение.- добавил Дрожжов.В прошлом году индийское Минобороны заявило о планах передачи флоту новейшего легкого авианосца "Викрант" весной 2021 года. По планам на нем будут базироваться до 14 самолетов МиГ-29К/КУБ и несколько вертолетов радиолокационного дозора.Напомним, что ранее по двум контрактам Индия получила 45 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.