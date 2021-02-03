Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в условиях низких температур

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", проходящий государственные испытания, в ближайшее время отправится в Западную Сибирь для тестирования в условиях низких температур. Об этом РИА Новости рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
По словам Оздоева, легкий танк для ВДВ уже прошел испытания на Черном море, в средней полосе России и в субтропиках. Следующий этап испытаний - Западная Сибирь, где "Спрут" будут испытывать в условиях низких температур.
Кроме того, машину протестируют на аэромобильность путем десантирования с военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ. Где будут проходить испытания на аэромобильность, не уточняется.
Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", предназначенного для ВДВ, начались в августе 2020 года. По ранее озвученной информации, на госиспытания отводится полтора года. По их итогам планируется утверждение конструкторской документации и начало серийного производства машины. Решение о принятии "Спрут-СДМ1" на вооружение уже принято.
Российская боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.