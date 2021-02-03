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Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в условиях низких температур

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Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытают в условиях низких температур

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", проходящий государственные испытания, в ближайшее время отправится в Западную Сибирь для тестирования в условиях низких температур. Об этом РИА Новости рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.


По словам Оздоева, легкий танк для ВДВ уже прошел испытания на Черном море, в средней полосе России и в субтропиках. Следующий этап испытаний - Западная Сибирь, где "Спрут" будут испытывать в условиях низких температур.

Кроме того, машину протестируют на аэромобильность путем десантирования с военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ. Где будут проходить испытания на аэромобильность, не уточняется.

Государственные испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", предназначенного для ВДВ, начались в августе 2020 года. По ранее озвученной информации, на госиспытания отводится полтора года. По их итогам планируется утверждение конструкторской документации и начало серийного производства машины. Решение о принятии "Спрут-СДМ1" на вооружение уже принято.

Российская боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
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63 комментария
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  1. V1er
    V1er Вчера, 11:58
    +6
    Хорошие новости. Добрый путь в войска!
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 11:59
    +2
    Хорошая ведь машина. Лучшая в своем классе. Главное, использовать ее грамотно.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 12:35
      -3
      Плавающий танк, вмерзший в лёд реки, в Сибири зимой ещё никто не видел
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 12:41
        +4
        Цитата: seregatara1969
        Плавающий танк, вмерзший в лёд реки, в Сибири зимой ещё никто не видел

        Провалится под лёд - выплывет. Он же плавающий. А вмерзнет - вырубят... wassat
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Вчера, 12:43
          -1
          Танк - ледоруб плавающий! О как оно
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 12:03
    +1
    Хорошие новости всегда радостны. Скорее бы в войска.
  4. RUSЛАН
    RUSЛАН Вчера, 12:04
    +9
    У нас в Западной Сибири сегодня -3,а завтра вообще 0 обещают!
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 12:12
      +3
      Низкие температуры при нынешнем положении- это север... крайний... wink
      Юг Красноярского края... завтра тож ноль обещают...
      1. Ка-52
        Ка-52 Вчера, 12:22
        +5
        а то, что позавчера было -43 это не низкая температура? belay wink
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 12:26
          +3
          Не было у нас -43... в этом годе, ниже тридцати не опускалось.... кто свидетель? Я свидетель! А что случилось?.... wassat
          1. Ка-52
            Ка-52 Вчера, 12:30
            0
            обычно в Хакасии морозы приличные. вот и думал, если уж в Красноярске под 40, то и на "юге" должно быть так же
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 12:34
              +3
              обычно в Хакасии морозы приличные.

              Было, было, было но прошло о-о-о... от меня до Абакана 26 км. полчаса езды... Зимы давно уже не те....
              1. Intruder
                Intruder Вчера, 12:47
                +1
                от меня до Абакана 26 км. полчаса езды
                я с детства в Абакане жил, рядом с вами...на коротке получается!? hi
                1. Mouse
                  Mouse Вчера, 13:17
                  +2
                  hi Только теперь... Абакан- столица Хакасии, а Минусинск- задворки Красноярского края... bully
              2. rotmistr60
                rotmistr60 Вчера, 13:01
                +2
                Зимы давно уже не те....
                Коль зашел разговор о зиме, то в Хабаровске третью зиму практически нет снега. Так припорошит немного, потом ветром раздует. И температура стала выше, даже в Крещенские морозы ниже -25 не опускалась, а днем -17-19. Правда ветер поэтому по ощущению (новое в прогнозе погоды) иногда ниже 30.
                1. Сергей Куликов_3
                  Сергей Куликов_3 Вчера, 17:26
                  0
                  Не буди лихо, пока оно тихо! Помню я как в Хабаровске дома по первый этаж заметало, со второго этажа спускались, чтобы двери откопать.
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 12:13
      +5
      У нас в Западной Сибири сегодня -3,а завтра вообще 0 обещают
      Это не на долго laughing На следующей неделе уже -26. Как раз доедет. А потом марток-оденешь семь порток wassat Наверное в 242УЦ ВДВ повезут тестить.
      1. ghby
        ghby Вчера, 13:10
        +1
        Цитата: НДР-791
        Наверное в 242УЦ ВДВ повезут тестить.

        У нас погодка пляшет плюс минус 20 градусов за день. но разлет был и более.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 12:13
      +1
      Сахалин, юг -16 днём....
      1. Додиксон
        Додиксон Вчера, 13:37
        0
        ХМАО недавно было -46 .
        1. Маша
          Маша Вчера, 15:38
          +3
          Вот как тут прочитав комменты выше не вспомнить Ломоносова...
          "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном"
          Приветики, Сибирякам!!! love
    4. BARKAS
      BARKAS Вчера, 12:26
      0
      Можно было и за пределы заводского полигона не выезжать на месте испытывать.
  5. Протон
    Протон Вчера, 12:10
    +6
    Давайте его к нам, в Восточную Сибирь. Всю неделю -40С стояла погода, только вчера начало отпускать. Сегодня вообще жара -12С. laughing
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:15
      +2
      На юге Сибири, сейчас -13, может тогда ее лучше к нам!? Ниже ведь... feel
      1. Протон
        Протон Вчера, 12:16
        +2
        Да можно и к вам. Лишь бы для дела помогло.
        Привет сибирякам! hi
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 12:32
          +3
          Взаимно, землякам... hi матушка Сибирь, нам всем!!!
      2. Mouse
        Mouse Вчера, 12:23
        +3
        Сибирь она бооольшая!!! wink от сеаера до юга... от Урала до Чукотки... yes
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 19:17
          +1
          Точно, большая и сейчас 3 февраля, еще на юге - на удивление: +2 wink , прямо погодный абсурд, какой-то...
  6. Uncle Lee
    Uncle Lee Вчера, 12:21
    +2
    на аэромобильность путем десантирования
    Лёгкий плавающий, летающий танк
    Во ! Многофункциональный !
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 12:37
      +1
      Вот мне интересно, летает он со свистом или нет?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 12:41
        +1
        Цитата: seregatara1969
        со свистом

        Свистит в выхлопной трубе.... lol
      2. Intruder
        Intruder Вчера, 12:41
        +2
        летает он со свистом или нет?

        там газовые турбины маленькие и очень скромно тихие wink
  7. iouris
    iouris Вчера, 12:26
    +2
    Интересное кино: сначала приняли на вооружение, и только затем... Когда я был маленьким, делали наоборот.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 12:30
      +3
      Кто его принял то если он госы проходит?) Полтора года будут крутить да болячки лечить возникающие. Решение о принятии на вооружение это говорит о том что войсковые прошли удачно. Но до факта принятия на вооружение еще пахать и пахать.
    2. Mouse
      Mouse Вчера, 12:37
      +3
      Когда я был маленьким

      И деревья были большими..... wink
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 12:43
        +2
        И деревья были большими.....
        и трава зеленее и мороженное в стаканчиках слаще и жирнее, а сейчас все в асфальте и мороженное не такое (красители и прочая конитель..с вкусовыми добавками...) и цены на него тоже, не такие... winked
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 12:46
          +2
          Все течет, все изменяется.........
        2. Грица
          Грица Вчера, 14:17
          +1
          Цитата: Intruder
          и трава зеленее и мороженное в стаканчиках слаще и жирнее, а сейчас все в асфальте и мороженное не такое (красители и прочая конитель..с вкусовыми добавками...) и цены на него тоже, не такие...

          У меня сосед говорил "раньше и глина помягче была"
  8. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 12:43
    +1
    Башня слегонька голой выглядит без ДЗ. Не?) Придумали бы туда что нибудь грамотное. Не просто раскидать ДЗ куда попало, как на старых т72, а четко аккуратно что-нибудь продумать, и по бортам тоже немного, вдруг враг с легким РПГ встретится? (не говоря о птрк). Думаю большой такой массы не добавит.
    А так нужная очень вещь, желаю удачи, и чтоб нам тоже продали!..)
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:50
      +3
      Придумали бы туда что нибудь грамотное. Не просто раскидать ДЗ куда попало, как на старых т72, а четко аккуратно что-нибудь продумать, и по бортам тоже немного, вдруг враг с легким РПГ встретится? (не говоря о птрк)
      ну ДЗ, от тандема даже в выстреле РПГ не сильно спасет, тем более если ПТРК шмальнуть из засады, лучше худой КАЗ поставить тогда, а еще лучше не худой, последнего поколения.., но опять вопрос цены...???
  9. ironic
    ironic Вчера, 12:44
    -3
    Танк весом пустого 18Т? Это братская могила экипажа, аналогичная БМП-1/2.
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:55
      +1
      Танк весом пустого 18Т?
      дык, заявлен же - легкий танк!? Или что-то я пропустил..., ну могущество калибра - 125 мм. с автоматизированной системой управления огнем, комплексом управляемого вооружения..., в БМП уже на пределе втиснуть можно, но смысл!? А так, новая машина с хорошим орудием, и легкая с возможностью десантирования..., а там и до Ла-Манша недалеко laughing
      1. ironic
        ironic Вчера, 13:10
        0
        Важно не как он заявлен, а его ТТХ. Сегодня боевое средство меньше 30т весом на поле боя, это принесенный в жертву экипаж, который успеет сделать несколько выстрелов и будет изрешечен скорострельными средствами и/или поражен легкими ПТРК с гарантированной гибелью всех. belay
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Вчера, 13:27
          +1
          Цитата: ironic
          Сегодня боевое средство меньше 30т весом на поле боя, это принесенный в жертву экипаж

          Ну, как бэ, танком эту машину называют только журнализды.
          А на самом деле это САУ. Для поля боя не предназначено.
          1. ironic
            ironic Вчера, 14:33
            +1
            Ну может как противотанковая САУ она найдет своё применение.
            1. garri-lin
              garri-lin Вчера, 16:39
              +1
              Ну эта машина как ПТ САУ и создавалась. А на фоне увлечения запада Легкими Танками журналюги перекрестили её а Легкий Танк.
              1. ironic
                ironic Вчера, 17:00
                +1
                Легкий танк в западном понимании совершенно не соотвествует машинам типа Спрут. Спрут и в самом деле это скорее артиллерия на шасси БМД.
          2. Сергей Куликов_3
            Сергей Куликов_3 Вчера, 17:31
            0
            САУ стреляющая только прямой наводкой?
        2. Комментарий был удален.
        3. Додиксон
          Додиксон Вчера, 13:39
          0
          ну как сможете десантировать с парашютом 30 тонную машину маякните , нам тоже хочется на такое посмотреть .
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:06
    0
    Спрут это хорошая машина, судя по ттх.
    В добрый путь! good
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 13:24
    +4
    И с каких пор он танком стал?
    Это самоходная пушка, САУ, никакой не танк.
    Соответственно и броня у него слабенькая, на всякий случай. Для поля боя не предназначена.
    1. Додиксон
      Додиксон Вчера, 13:39
      +1
      это артиллерия для ВДВ , а не танк .
      хз кто назвал это танком .
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 13:41
      0
      Точно, создали для гаражного хранения. fool
    3. Сергей Куликов_3
      Сергей Куликов_3 Вчера, 17:33
      0
      Угол возвышения ствола 15 градусов, с такими ТТХ - это танковая пушка на гусеничном ходу.
  12. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Вчера, 13:30
    +4
    Судя по ТТХ, ходовые показатели ,такие как - удельное давление на грунт, преодолеваемый подъем и всё такое точно такие же, как у 2С31 Вена. Та тоже плавает. Что касается орудия и огневого потенциала, то Вена тоже может вести прицельный огонь с прямой наводкой без предварительной подготовки огневой позиции. Еще навесом стреляет аж на дальность до 13км, в отличии от Спрута.
    Да, одна машина заявлена как "легкий-танк, а другая как универсальная САУ. Но в чем реально по возможностям отличается Спрут и превосходит Вену как легкий танк? Что может сделать Спрут, чего не сделает Вена? Как раз наоборот только может быть ИМХО. Да и вся эта вычислительная система у Вены, самокорриктировка огня, даже прямой наводкой, в целом система управления огнем думаю будет не хуже, а то и лучше, чем у "легкого танка" Спрут. Просто инетерсно было бы их сравнение, при одних и тех же поставленных боевых задачах.)
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 14:26
      +1
      Цитата: Emil Mamedoff
      машина заявлена как "легкий-танк,

      Да ни разу она как танк не заявлена. Это писаки её так называют.
    2. garri-lin
      garri-lin Вчера, 16:41
      +2
      Орудие высокой балистики и орудие низкой баллистики. Прямой наводкой лучше Спрут. Навесом Вена.
  13. алекс самолетов
    алекс самолетов Вчера, 13:34
    +1
    Спрут сд создан в Союзе, в 1990 вышел на испытания.сколько можно свистеть про новую технику, когда живём советским запасом(слегка модофицированным)
  14. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:39
    +1
    Подмога десанту неплохая, не все с гранатами под танк бросаться.
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 19:24
      +1
      Цитата: Ros 56
      Подмога десанту неплохая, не все с гранатами под танк бросаться.

      БМП-3 Корнет
      БМП-3 Корнет
      Хризантема ПТРК
      Хризантема ПТРК. Можно делать "платформу для ПТРК" на десантируемой базе БМД. Против укреплённых пунктов противника есть УР с фугасной БЧ. soldier
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 07:09
        0
        Как ни крути, а все это очень нужно десантуре.
        Особенно в свете того, что сегодня прошла новость, что Рособоронэкспорт подписал разрешение о продаже Арматы на экспорт. У себя в войсках еще нет, а за бугор пожалуйста. fellow recourse
  15. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 22:30
    0
    Poskoree zavershit gosispitania.
    Dla Indusov samoe to.
  16. 113262а
    113262а Вчера, 23:39
    0
    Дык,в Елань его,спрута! Как раз граница Свердловской и Тюменской. Зимой-колотун дикий,носы и уши у курсантов отмерзают! . Если еще есть средний полк-как раз туда. Тяжелый и Даурия-так же восьмидесятками занята?.