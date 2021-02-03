Турецкий чиновник: Вместо планов на получение F-35 придётся сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16

Власти Турции на данном этапе смирились с американскими санкциями, которые вывели Анкару из совместной программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Если некоторое время назад в министерстве обороны Турции заявляли, что будут поднимать вопрос о возможном снятии санкций, введённых США за покупку у России ЗРК С-400, то теперь военное ведомство решило пойти другим путём.Находящийся под персональными санкциями Вашингтона руководитель Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о том, что вместо планов на получение для ВВС Турции истребителей F-35 государству приходится сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16. Речь идёт о самолётах F-16 Block 30.По словам Исмаила Демира, ставится задача по увеличению эксплуатационного ресурса этих боевых самолётов, стоящих на вооружении ВВС страны. При этом планируется осуществить замены от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. различных деталей и комплектующих.Турецкие военные эксперты отмечают, что такие планы Департамента оборонной промышленности говорят о вынужденной мере по сохранению F-16 в качестве основных истребителей ВВС Турции. Добавляется, что так же это может свидетельствовать и о том, что Анкара разуверилась в возможности убедить США вернуть её в программу F-35.Для справки: по состоянию на 2020 год в военно-воздушных силах Турции насчитывалось не менее 40 F-16 Block 30 различных версий. Помимо этого в ВВС Турции на вооружении стоят другие модификации того же истребителя, включая более 150 единиц F-16C Block 50. Несколько из своих F-16 Турция в своё время перебрасывала на один из аэродромов Азербайджана.