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Турецкий чиновник: Вместо планов на получение F-35 придётся сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16

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Власти Турции на данном этапе смирились с американскими санкциями, которые вывели Анкару из совместной программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Если некоторое время назад в министерстве обороны Турции заявляли, что будут поднимать вопрос о возможном снятии санкций, введённых США за покупку у России ЗРК С-400, то теперь военное ведомство решило пойти другим путём.


Находящийся под персональными санкциями Вашингтона руководитель Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о том, что вместо планов на получение для ВВС Турции истребителей F-35 государству приходится сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16. Речь идёт о самолётах F-16 Block 30.

По словам Исмаила Демира, ставится задача по увеличению эксплуатационного ресурса этих боевых самолётов, стоящих на вооружении ВВС страны. При этом планируется осуществить замены от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. различных деталей и комплектующих.

Турецкие военные эксперты отмечают, что такие планы Департамента оборонной промышленности говорят о вынужденной мере по сохранению F-16 в качестве основных истребителей ВВС Турции. Добавляется, что так же это может свидетельствовать и о том, что Анкара разуверилась в возможности убедить США вернуть её в программу F-35.

Для справки: по состоянию на 2020 год в военно-воздушных силах Турции насчитывалось не менее 40 F-16 Block 30 различных версий. Помимо этого в ВВС Турции на вооружении стоят другие модификации того же истребителя, включая более 150 единиц F-16C Block 50. Несколько из своих F-16 Турция в своё время перебрасывала на один из аэродромов Азербайджана.
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32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ка-52
    Ка-52 Вчера, 12:32
    +4
    вместо планов на получение для ВВС Турции истребителей F-35 государству приходится сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16. Речь идёт о самолётах F-16 Block 30.

    ну и правильно. Ухудшение боевых возможностей ВВС точно не будет, а бюджет сэкономят процентов на 40
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 12:43
      +3
      А как же разработка турецкого истребителя 5 поколения TF-X? Эрдоган грозился что TF-X совершит первый полет в 2023 году. Вроде как британцы обещали помочь с движками.





      Турецкий истребитель 5-го поколения.

      Он же TF-X, он же Turkish Fighter Experimental, он же Турецкий истребитель экспериментальный. Это проект истребителя 5 поколения, который разрабатывается турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. Стоимость программы примерно более 10 млрд. долларов США.


      Начало проектирования началось еще в 2010 году, когда Исполнительный Комитет Оборонной Промышленности Турции дал поручение военным создать собственный самолет, который должен был заменить американский F-16 и летать вместе с F-35. Первый полет должен пройти в 2023 году в год столетия Турецкой республики.

      https://zen.yandex.ru/media/id/5d9e1fc38d5b5f00b0d8dd8f/tureckii-samolet-5-pokoleniia-tfx-konkurent-su57-5edad26b1394a14a1cc527c2
      1. Додиксон
        Додиксон Вчера, 13:31
        +4
        они танк сделать не могут , а тут сразу самолет 5 поколения .
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 12:47
      +1
      Основная задача увеличить ресурс конструкции с 8000 до 12000 часов. Так же эти самолеты оснащаются новыми системами РЭБ. В этом году планируется установка турецкого РЛС АФАР.
      Видимо решили дотянуть до начала производства британо-турецкого TF-X. От F-35 они не отказались, деньги за них не вернули обратно.
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 12:54
        +3
        . Видимо решили дотянуть до начала производства британо-турецкого TF-X. От F-35 они не отказались, деньги за них не вернули обратно.

        Все больше турки становятся похожими по своему поведению в плане развития авиации на индусов.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 13:01
          0
          Не вижу ничего общего. Сейчас у них линейка истребителей F-4/5/16, первые 2 типа окончательно спишут и у них останутся TF-X и F-16/35. У каждого свои задачи, пересечений по функционалу нет.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Вчера, 13:03
            0
            Цитата: OgnennyiKotik
            Не вижу ничего общего. Сейчас у них линейка истребителей F-4/5/16, первые 2 типа окончательно спишут и у них останутся TF-X и F-16/35. У каждого свои задачи, пересечений по функционалу нет.

            И TF-X и F-35 истребители-ударники 5 поколения.
      2. Додиксон
        Додиксон Вчера, 13:31
        0
        а на каких мощностях они будут делать турецкие АФАР ?
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 13:39
          +1
          Цитата: Додиксон
          а на каких мощностях они будут делать турецкие АФАР ?


          Совместно с зарубежными производителями. На этом построен весь турецкий ВПК.
          . Авионику для TF-X создают турецкие и зарубежные производители. Так, компания Aselsan работает над перспективной РЛС с АФАР, построенной на основе нитрида галлия. Эта же организация должна создать средства радиотехнической разведки, некоторые приборы управления и т.д. К разработке БРЭО привлечены зарубежные компании; возможна закупка готовых компонентов.

          Будущий TF-X должен будет взять на себя роль истребителя-бомбардировщика, что предъявляет особые требования к номенклатуре вооружений и прицельно-навигационным системам. Ожидается, что во внутренних грузоотсеках и на внешней подвеске самолет сможет перевозить ракеты и бомбы разных типов – в первую очередь, современное и перспективное управляемое оружие турецкой и зарубежной разработки. В последние годы Турция представила целый ряд авиационных средств поражения, и, как минимум, большая их часть может быть использована на TF-X.


          https://topwar.ru/159235-jeffektnaja-premera-i-neopredelennoe-buduschee-tureckogo-tf-x.html
          1. Додиксон
            Додиксон Вчера, 13:40
            +2
            я в курсе этого , я про то что турецкая АФАР будет такой же турецкой как и танк Алтай .
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 13:00
      +5
      А какой статок ресурса у планеров? Где движки будут брать? Получается ситуация, как бандерлянде - самолетов до хрена, реально боеспособных - ни хрена. Так что, перспективки хреноватые и это радует.
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 13:13
        +2
        Могут турки в случае чего купить пакистанские истребители JF-17 THUNDER. Они Пакистану строят корабли военные,а Пакистан им истребители в случае чего.
        1. mvg
          mvg Вчера, 13:30
          +3
          Они могут и J-10C взять. Ничем не хуже F-16 Bl 50. И в эти деньги влезет и J-16D, да и мы можем Су-35С поставить
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 16:42
            0
            Не нужно из этого им ничего. У них на подходе реактивный учебно-боевой истребитель HÜRJET. Аналог Корейского T-50.

        2. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Вчера, 22:56
          0
          А Китай разрешит? Китайцам очень не нравится, что в Сирии, в протурецких бандах воюют уйгуры, потому это отнюдь не факт, да и сам аэроплан так себе.
  2. Cowbra
    Cowbra Вчера, 12:40
    +4
    Начали что-то соображать в мире:
    Кстати, финны тут запросили у "Эрбас" "оптимальное предложение" по поводу закупки "Тайфуна" - видать, "еврофайтер" стал победителем финского конкурса. И похоже, это первый серьезный конкурс, где "пролетел" F-35.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 01:36
      0
      Цитата: Cowbra
      Начали что-то соображать в мире:
      Кстати, финны тут запросили у "Эрбас" "оптимальное предложение" по поводу закупки "Тайфуна" - видать, "еврофайтер" стал победителем финского конкурса. И похоже, это первый серьезный конкурс, где "пролетел" F-35.

      А ведь было дело, финны закупали МиГи.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:54
    0
    Анкара разуверилась в возможности убедить США вернуть её в программу F-35.
    Одним словом американцы показали, что и "союзники" бывают разные, но все без исключения обязаны выполнять американскую волю. Так может сказав А (закупив С-400) и помыкавшись стоит и сказать и Б (рассмотреть вопрос закупки российских самолетов)...
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 13:09
      0
      Не стоит практиковать ходьбу по граблям. Продать туркам Су-57 равнозначно продаже Су-57 США,которые его на винтики разберут у себя за океаном. Не нужен нам коллективный "подвиг" предателя Беленко (угнал Миг-25) совершать. Турки сами за себя и при случае предадут и глазом не моргнут.
      .Российский «союзник» вновь подставил российских военных.

      Захваченный на территории Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» российского производства, был передан американским специалистам военными из Турции, причём, как утверждают аналитики, очевидно, при непосредственном участии в этих переговорах высших высокопоставленных лиц США и Турции. Одним из предметов «торга» являлись санкции, которые, по «неожиданному» стечению обстоятельств против Турции так и не ввели, несмотря на принятое решение.



      По причине того, что захваченный ЗРПК «Панцирь-С» был сразу же передан турецким военным, силы Правительства национального единства не могли самостоятельно передать этот комплекс американским военным, а без разрешения Эрдогана, самолёт с американскими военными вряд ли бы вообще вошёл в воздушное пространство Ливии, что свидетельствует о том, что Турция приняла непосредственное участие в передаче российской боевой техники американским военными.

      https://avia.pro/news/zahvachennyy-v-livii-rossiyskiy-zrpk-pancir-byl-peredan-ssha-erdoganom-v-obmen-na-otmenu
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:02
    0
    Так янки и тут подгадить санкциями, запретить обслуживание американских самолётов у Турции.

    И тут прямо встанет вопрос, а с кем дружить выгоднее?
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:27
    0
    Турецкий чиновник: Вместо планов на получение F-35 придётся сосредотачиваться на модернизации истребителей F-16

    Пусть теперь гадают, повезло им или нет?
  6. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:43
    0
    А как вы турки хотели, и рыбку съесть, и чтобы костей не было. laughing Не надо было С-400 приобретать.
    1. Rufat
      Rufat Вчера, 14:01
      -2
      От этого С-400 только много шума. Пока еще нигде себя не показал. Напрасно турки из-за него испортили отношения с америкой. Это того не стоит
      1. Ros 56
        Ros 56 Вчера, 14:09
        +1
        Когда настанет время для С-400 себя показывать, тогда поздно будет вести речь о его приобретении. fool
        1. ironic
          ironic Вчера, 14:44
          -1
          Это в России, если что, C-400 может себя показать, a боюсь в Турции всего двум полкам это намного труднее будет сделать, если ВВС начнут отставать.
  7. ironic
    ironic Вчера, 14:42
    0
    Фактически Турецкая авиация начнет отставать от требований современного фронтового боя. Ещё какое то время Блок 50 сможет выполнять функции рабочих лошадок, но не более того. Туркам в самом деле не стоило портить с Американцами отношения. Ведь и в плане F-16 они во многом зависимая сторона.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:44
      +1
      Пусть делают свой TF-X и будет им счастье. Не нужен будет никакой F-35.
      1. ironic
        ironic Вчера, 17:20
        0
        Ну лет 15 займет...а потом ещё производство наладить...
  8. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 15:06
    +1
    laughing Пусть болгарам с греками - wassat предложат.В турецких информационных СМИ опубликовали материал, в котором сообщается о том, что Греция с разочарованием восприняла отказ российского президента Владимира Путина посетить мероприятие в Афинах, посвященное 200-летию независимости страны 25 марта. laughing
  9. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 15:13
    +1
    Цитата: OrangeBigg
    А как же разработка турецкого истребителя 5 поколения TF-X? Эрдоган грозился что TF-X совершит первый полет в 2023 году. Вроде как британцы обещали помочь с движками.





    Турецкий истребитель 5-го поколения.

    Он же TF-X, он же Turkish Fighter Experimental, он же Турецкий истребитель экспериментальный. Это проект истребителя 5 поколения, который разрабатывается турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. Стоимость программы примерно более 10 млрд. долларов США.


    Начало проектирования началось еще в 2010 году, когда Исполнительный Комитет Оборонной Промышленности Турции дал поручение военным создать собственный самолет, который должен был заменить американский F-16 и летать вместе с F-35. Первый полет должен пройти в 2023 году в год столетия Турецкой республики.

    https://zen.yandex.ru/media/id/5d9e1fc38d5b5f00b0d8dd8f/tureckii-samolet-5-pokoleniia-tfx-konkurent-su57-5edad26b1394a14a1cc527c2

    Было бы желание, мозги , ресурсы ,давно бы забабахали.
  10. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 15:41
    +2
    Для всех соседей Турции , модернизированных Ф16 хватит. А с РФ и Израилем воевать , в здравом уме, не нужно.
  11. Геннадий Фомкин
    Геннадий Фомкин Вчера, 20:18
    0
    Технологическая а главное управленческая отсталость любой страны, в данном случае турции показывает что неизбежно происходит вслед за сим потеря территории.Смотрим как Турция приобретала С-400: Турция всегда хотела свои ПВО\ПРО. Аж с 2003 года, когда выдали ТЗ на ПВО большой дальности. Правда потом одумались и решили двигаться мелкими перебежками.  В 2008 стартовала программа Turkish Low Altitude Air Defence Missile Systems. В 2013 получился комплекс Hisar-​A. Разработка Hisar-​B по программе Turkish Midle Altitude Air Defence Missile Systems началась примерно в 2010.

    Кроме этого турки хотели купить юсерскую Пэтриот -- получили отказ. Провели в 2009 тендер где участвовали Raytheon, Lockheed Martin, Eurosam, "Рособоронэкспорт" и  CPMIEC. В 2013 году китайцы тендер выиграли. Но юсеры наложили. В 2015 результат тендера отменили и Турция предложила РФ заново подать заявку с С-400. И в 2018 контракт на поставку С-400 был подписан. Турки, поковырявшись с разработкой ПВО, поняли как это непросто. За всё это время смогли только малой дальности родить. Да и то с помощью Eurosam. Им нужны технологии. Будут им технологии, хых)) laughing