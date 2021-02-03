В России представили мишенный комплекс для ускоренного обучения стрельбе

Вооруженные силы РФ уделяют большое внимание подготовке личного состава, в процессе которого задействуются новейшие разработки отечественных инженеров. Так, в России специалисты госкорпорации «Ростех» представили новый мишенный комплекс для ускоренного обучения стрельбе.
Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Разработка была создана на предприятии АО «НПО «Прибор» имени Голембиовского», входящем в широкую и разветвленную структуру госкорпорации «Ростех». Новинка представляет собой бесконтактный акустический мишенный комплекс. Эта аппаратура способна производить анализ траектории полета пули или снаряда, определять координаты боеприпаса в режиме реального времени, демонстрируя на мониторе компьютера данные о попаданиях и отклонениях.
Устройство делает обучение стрельбе более быстрым и эффективным, а корректировку огня более точной.
Данный мишенный комплекс подходит для тренировок со стрелковым оружием калибра 5,45-12,7 мм и артиллерией небольшого калибра, не превышающего 30 мм. При этом максимальный темп ведения огня очередями составляет 200 выстрелов в минуту. В этом случае аппаратура рассчитывает среднюю точку попадания.
Госкорпорация «Ростех» считается одним из самых крупных российских производителей высокотехнологичной продукции. Около трети доходов корпорация получает от экспорта.