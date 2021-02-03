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В России представили мишенный комплекс для ускоренного обучения стрельбе

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Вооруженные силы РФ уделяют большое внимание подготовке личного состава, в процессе которого задействуются новейшие разработки отечественных инженеров. Так, в России специалисты госкорпорации «Ростех» представили новый мишенный комплекс для ускоренного обучения стрельбе.


Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Разработка была создана на предприятии АО «НПО «Прибор» имени Голембиовского», входящем в широкую и разветвленную структуру госкорпорации «Ростех». Новинка представляет собой бесконтактный акустический мишенный комплекс. Эта аппаратура способна производить анализ траектории полета пули или снаряда, определять координаты боеприпаса в режиме реального времени, демонстрируя на мониторе компьютера данные о попаданиях и отклонениях.

Устройство делает обучение стрельбе более быстрым и эффективным, а корректировку огня более точной.

Данный мишенный комплекс подходит для тренировок со стрелковым оружием калибра 5,45-12,7 мм и артиллерией небольшого калибра, не превышающего 30 мм. При этом максимальный темп ведения огня очередями составляет 200 выстрелов в минуту. В этом случае аппаратура рассчитывает среднюю точку попадания.

Госкорпорация «Ростех» считается одним из самых крупных российских производителей высокотехнологичной продукции. Около трети доходов корпорация получает от экспорта.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. iouris
    iouris Вчера, 12:45
    -8
    А если хакеры взломают программное обеспечение?
    1. nsm1
      nsm1 Вчера, 12:54
      -1
      И что с того?
      А главное - нафиг им сдалось, какая от того выгода?
    2. mark2
      mark2 Вчера, 12:55
      +3
      А если хакеры взломают программное обеспечение?

      Видимо мишень начнет отстреливаться, что придаст перчику в процесс обучения. У писателя Ливадного есть повесть "Мишень", в которой как раз рассматривается такой случай.
    3. Симон
      Симон Вчера, 13:09
      +1
      А причем тут хакеры? Прибор ведь не связан с интернетом.
    4. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 13:48
      0
      Тогда промахнешься и в мишень не попадешь. laughing
    5. ВПП
      ВПП Вчера, 14:07
      +1
      КЯ-73/83 к вашим услугам.
      1. Doliva63
        Doliva63 Вчера, 19:06
        0
        Цитата: ВПП
        КЯ-73/83 к вашим услугам.

        Думаете, тут кто-то знает, что это такое? laughing drinks
  2. svp67
    svp67 Вчера, 13:01
    0
    Устройство делает обучение стрельбе более быстрым и эффективным, а корректировку огня более точной.
    А каков объем данной аппаратуры? Можно ли ее устанавливать на БМП?
    1. тасха
      тасха Вчера, 13:46
      +2
      Сергей, на БМП - только для перевозки коробок с датчиками и обрабатывающим компьютером. wink
      Думаю, тут принцип другой - акустические датчики расставленные по мишенному полю, отслеживают траектории полёта пуль и снарядов. Стрельба ведётся боевыми патронами без навески на вооружение дополнительного оборудования.
      Как снайперов сейчас засекают по звуку выстрела? Вот наверное оттуда ноги и растут..
  3. abrakadabre
    abrakadabre Вчера, 13:13
    -2
    С ускоенным обучением стрельбы не сталкивался. А вот с ускоренным обучением морзянке да. Во время прохождения срочной службы, в учебке. Первый взвод нашей учебной роты был радистами (второй, мой - телеграфисты, третий - телефонисты). Через полтора-два месяца даже самые малоодаренные дети чабанов отстукивали морзянкой без ошибок в любое время дня и ночи, в любом физическом и душевном состоянии.
    Секрет чудо-методики был прост:
    На столе сержанта-преподавателя в учебном классе было прикручено магнето от полевого телефона и два контакта. После 3 поднятого курсанта в отделении, ответившего не правильно или отстучавшего с ошибками, раздавалась команда: "<#> отделение встать! Взяться за руки в цепочку. Первый и последний свободные руки на контакты.". Вращение магнето, все подпрыгнули. Сели дальше учить. Продолжается опрос следующего отделения. Ситуация повторяется. Если в третьем отделении то же самое, аналогичная команда, но уже для всего взвода. И подпрыгивали всем взводом.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 13:35
      +1
      Цитата: abrakadabre
      С ускоенным обучением стрельбы не сталкивался. А вот с ускоренным обучением морзянке да.

      Есть более простой и не связанный с уголовным наказанием способ. Знаете, что это:

      Отличники отрабатывают задачи (проходят обучение) без противогаза; хорошисты - в противогазе но без фильтра; троечники - в противогазе. Остальным к фильтру прилагаются пробки с просверленными в них отверстиями разного диаметра. Стимулирует работу мозга, тренирует лёгкие и усиливает тягу к знаниям.
      1. Doliva63
        Doliva63 Вчера, 19:27
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: abrakadabre
        С ускоенным обучением стрельбы не сталкивался. А вот с ускоренным обучением морзянке да.

        Есть более простой и не связанный с уголовным наказанием способ. Знаете, что это:

        Отличники отрабатывают задачи (проходят обучение) без противогаза; хорошисты - в противогазе но без фильтра; троечники - в противогазе. Остальным к фильтру прилагаются пробки с просверленными в них отверстиями разного диаметра. Стимулирует работу мозга, тренирует лёгкие и усиливает тягу к знаниям.

        В учебках связи, видимо, запрещалось всё, что может нарушить работу мозга - кислородное голодание, например. У нас, в ЗАС, ничего подобного не было. Максимум - укладка кабеля на плацу на время. Чухня, право.
  4. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 13:27
    +1
    Я его както по другому вижу(может и есть такие), Насадка на ствол(внутри лазар получает питание на импульс от газов холостого выстрела), далее на ростовой или другой мишени приемник принимает сигнал(в тирах и лазарболах в тц это отработано).Как вам идея?
    1. тасха
      тасха Вчера, 13:49
      0
      В верном направлении думаете. wink
      Можете ознакомиться, например, тут:
      https://topwar.ru/114924-lazernyy-trenirovochnyy-kompleks-arkom.html
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:28
    0
    В России представили мишенный комплекс для ускоренного обучения стрельбе

    Так то нормально .. что ещё можно сказать.