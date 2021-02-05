Существует ли «великая танкостроительная» держава Украина?

В январе 2021 года на канале YouTube вышел украинский пропагандистский видеоролик «Подводные камни модернизации Т-64», в котором записной укропропагандист Сергей Згурец, взращенный на западных грантах, демонстрирует, что он мало что понимает в технике. И тем более в танках.
Секретные ноты Украины
Этот страстный любитель верещать на укромове «снизошел» до русского языка и в этом ролике вещает на великом и могучем. С нескрываемым апломбом он рассказывает о «великой танкостроительной» державе Украине с многолетней школой танкостроения и о том, как она планирует модернизировать свои танки.
Сразу же поражает наглость, с которой он безапелляционно вещает про украинскую школу танкостроения, якобы создавшей лучшие в мире таки Т-34, Т-64 и какой-то суперсекретный танк «Нота» (о «Ноте» немного ниже).
Танки Т-34 и Т-64 действительно в свое время были одними из лучших в мире. Но какое к ним отношение имеет это новорождённое государство?
Эти танки – результат колоссального труда советской школы танкостроения, дислоцировавшейся в Харькове тогда, когда никакой Украины и тем более никаких «великих укров» ещё и в помине не существовало.
У меня всегда была гордость за эту нашу отечественную высококлассную школу, к которой я имел честь когда то принадлежать.
Наполняешься глубочайшим презрением к новороённым укропропагандистам, пытающимся нагло и безосновательно приписывать себе заслуги чужих школ. И заявлять о существовании некой якобы «украинской» школе танкостроения, что – блеф. Если на Украине и смогут создать что-то значимое после 1991 года, вот тогда и можно будет говорить об их якобы «школе».
В видеоролике мелькают танки Т-64 под коллаборационистским стягом, который для меня просто «желто-синяя тряпка» и не более того. Что полностью равносильно фашистскому стягу над советским танком времен Великой Отечественной.
Украина давно уже не производит своих танков.
Все танки, что имеются у нее на вооружении, произведены в Советском Союзе. И она их просто эксплуатирует.
В 90-е Украина поставила по пакистанскому контракту партию разработанных в Советском Союзе танков Т-80УД (Т-84). Потом с трудом реализовала поставку в Таиланд нескольких десятков танков «Оплот» (модернизация Т-80УД). И изготовила до двух десятков для ВСУ модернизированных Т-80УД.
На этом доставшаяся в наследство от СССР танкостроительная промышленность Украины и закончилась.
Сейчас можно вести речь только о модернизации еще советских танков, которых на Украине осталось около полутора тысяч. Это танки Т-64А (1968) и Т-64Б (1973).
Танков Т-80УД (1984) на Украине нет.
Выпущенные в 1984–1991 годах около 700 танков остались в России. И сейчас на хранении. Последняя партия Т-80УД в количестве 43 штук была поставлена в счет пакистанского контракта.
Нет там также и танка «Оплот». Один образец танка, который Украина обязалась поставить в США, с 2012 года никак не может покинуть цеха их завода из-за полного развала производства.
Из существующего парка танков это в основном Т-64Б.
До 1973 года Т-64А было выпущено не так много. И они разошлись по всем военным округам.
Тем не менее, Згурец (по своему недомыслию) утверждает в основном о якобы модернизации Т-64А.
В беседе с ним бывший сотрудник ХКБМ Богач объективно и доходчиво объясняет, в каком направлении можно вести модернизацию имеющихся танков, уходя от провокационных вопросов Згурца.
Богач раскрывает варианты модернизации танков по защите, подвижности и огневой мощи. При этом приводит ограничения, связанные с возможностями ходовой и допустимой массой танка до 46 тонн.
По защите – это внедрение последних достижений в области динамической защиты. Других приемлемых вариантов нет.
Наиболее интересные варианты модернизации могут быть в направлении повышения подвижности и огневой мощи. И на этом хотелось бы остановиться подробнее. (О чем в этом видеоролике не сказано).
К тому же попытаемся сравнить возможности модернизируемых Украиной танков с возможностями российских танков, у которых одна общая база – танк Т-64.
Модернизация силовой установки
Увеличение подвижности танка в первую очередь это увеличение мощности двигателя.
На танках Т-64А и Т-64Б устанавливался двигатель 5ТДФ мощностью 700 л.с. Имеется два варианта – установка двигателя 5ТДФМ мощностью 850 л.с. или двигателя 6ТД-1 мощностью 1 000 л.с.
Технических проблем здесь нет никаких. Двигатель 5ТДФМ разработан и испытан в составе танка еще в 80-е. А двигатель 6ТД-1 был опробован в составе партии танков объект 476 «Береза» в далеком 1976 году. И потом плавно перешел в качестве силовой установки на Т-80УД (1984).
Модернизация силовой установки будет определяться технологическими и организационными возможностями завода по выпуску требуемого количества двигателей. Однако эти самые возможности как раз серьезно подорваны общим развалом промышленности на Украине.
Насколько могут быть сопоставимы по своим характеристикам украинские силовые установки с российскими?
На танках Т-72 всех модификаций устанавливался двигатель В-46 мощностью 780 л. с. На Т-72Б (1984) двигатель В-84 мощностью 840 л. с. С Т-72Б3 (2011) – двигатель В92С2 мощностью 1 000 л. с. И на Т-72Б3 (2014), и Т-72Б3М (2018) – двигатель В92С2Ф мощностью 1 130 л. с.
То есть установка на Т-64 двигателя 6ТД-1 мощностью 1 000 л. с. позволит по силовой установке выйти на уровень Т-72Б3 (2011). И в перспективе перейти на двигатель 6ТД-2 мощностью 1 200 л. с.
Возможна ли такая модернизация?
Сомнительно. Поскольку для ее реализации необходимо восстанавливать производство и обеспечивать соответствующее финансирование, источников которого нет.
И вряд ли они появится в ближайшей перспективе.
Модернизация СУО
Повышение огневой мощи при модернизации может идти по пути использования более мощной пушки, применения более могущественных боеприпасов и установки совершенных СУО.
На всех украинских и российских танках стоят модификации пушки 2А46.
Напомню, что на Украине с очень большим трудом по советской документации и с помощью российских специалистов удалось воспроизвести эту пушку. Никаких других пушек на Украине нет. И менять ее никто там не собирается.
Возможности Украины по производству новых боеприпасов (кроме управляемых ракет) равны практически нулю.
Поэтому повышение огневой мощи может быть произведено за счет модернизации СУО. Тем более, по этим системам остался советский задел довольно высокого уровня.
Танк Т-64А по эффективности огня давно уже устарел. И серьезно уступает Т-64Б. Как таковой СУО на нем нет. Только набор прицелов и приборов наблюдения. У наводчика дневной прицел ТПД-2-49 с одноплоскостной стабилизацией поля зрения, без лазерного дальномера и без ТБВ, стабилизатор пушки, ночной не стабилизированный прицел наводчика ТПН-3, дневно-ночной не стабилизированный прибор командира ТКН-3 и закрытая дистанционно управляемая зенитная установка «Утес» с зенитным прицелом ПЗУ-5.
На танке Т-64Б установлена первая в Советском Союзе полноразмерная СУО 1А33 с дневным прицелом 1Г42 «Обь» с двухплоскостной стабилизацией поля зрения, лазерным дальномером, оптико-электронным каналом наведения (совместно с радиоканалом) управляемой ракеты комплекса 9К112 «Кобра», ТБВ, модификацией ночного прицела наводчика ТПН-3 и прицельным комплексом командира Т-64А.
На танке Т-80УД реализована СУО 1А42 следующего поколения, отличающаяся модернизированным прицелом наводчика 1Г46 «Иртыш» с каналом наведения по лучу лазера управляемой ракеты 9К119 «Рефлекс» и прицельным комплексом командира на основе дневно-ночного прицела ТКН-4С «Агат-С» с одноплоскостной стабилизацией поля зрения и закрытой зенитной установкой с прицелом ПЗУ-7.
Для модернизированного танка «Оплот» был разработан и внедрен прицельный комплекс командира на основе панорамы с двухплоскостной системой стабилизации поля зрения и тепловизионным каналом, а вместо ночного прицела наводчика установлен тепловизионный прицел. Но в ВСУ этот танк так и не попал.
Все это говорит о том, что на танках Т-64Б, Т-80УД (Т-84) и «Оплот» довольно совершенные СУО, не потерявшие своей актуальности и сегодня. Тут имеется технический потенциал для произведения серьезной модернизации СУО существующего поколения танков.
Но при этом также наблюдается и ряд организационных и производственных сложностей.
Напрашивается повышение огневой мощи Т-64А хотя бы до уровня Т-64Б. Но реализовать это невозможно.
Дело в том, что производство комплексов «Обь» и «Кобра» велось на заводах России. И оно давно уже прекращено. (Вместо них выпускаются «Иртыш» и «Рефлкекс»). К тому же управляемые ракеты «Кобра» на Украине также не производились. Следовательно, существующий парк танков Т-64Б, если эти танки находятся в удовлетворительном техническом состоянии, можно использовать только в артиллерийском варианте без управляемого вооружения.
Украине повезло в другом.
В 1989 году на Черкасский приборостроительный завод была передана из Вологды документации по организации серийного производства прицелов «Иртыш» и «Агат-С» для танков Т-80УД. И в рамках пакистанского контракта там было организовано их производство.
Остальные элементы СУО (такие как стабилизатор пушки, ТБВ и ряд других) были воспроизведены по имеющейся документации. А на базе ракеты «Рефлекс» разработана ракета «Комбат» и организовано ее производство.
Сейчас Украина теоретически в состоянии производить все составные части СУО танка Т-80УД и использовать их для модернизации СУО танков Т-64А и Т-64Б с доведением до уровня Т-80УД.
Но для этого требуется восстановление производственных мощностей и необходимое финансирование.
Сравнение СУО украинских и российских танков
Посмотрим, насколько возможная на Украине модернизация танков Т-64 может выглядеть успешной в сравнении с модернизацией российских танков Т-72 и Т-90.
На танке Т-72А (1973) прицельный комплекс был полностью заимствован с танка Т-64А.
На Т-72Б (1985) предпринята не совсем удачная попытка создать СУО, не уступающую СУО Т-64Б. В прицел наводчика встроили лазерный дальномер и получили прицел ТПД-К1. Вместо ТБВ установили баллистический поправочник со всеми его недостатками, комплекс управляемого по лучу лазера вооружения 9К120 «Свирь», обеспечивающего стрельбу ракетой только с места реализовали в дневно-ночном не стабилизированном прицеле 1К13, а у командира остались древние модификации прибора ТКН-3.
Только на Т-72Б3 (2011) начала формироваться СУО на основе полноценного прицела наводчика «Сосна-У» с тепловизионным каналом и лазерным каналом наведения ракеты «Рефлекс». Но его установили в страшно неудобном месте вместо 1К13, сохранив в качестве прицела – дублера ТПД-К1. Убогий прицельный комплекс командира так и не изменился.
На Т-72Б3М (2018) наконец-то был внедрен полноценный прицельный комплекс командира на основе панорамы с тепловизионным каналом и возможностью перехода в дальнейшем на СУО «Калина».
На Т-90 (1993) долго не лукавили. И просто перенесли СУО с танка Т-80УД.
А на Т-90М (2019) была внедрена СУО нового поколения «Калина», включающая прицел «Сосна-У» и панорамный прицел командира «Соколиный глаз».
Сравнивая СУО украинского и российского парков существующих танков, можно сделать вывод, что основной танк ВСУ Т-64Б находится на уровне российского Т-72Б, Т-80УД на уровне Т-90, а «Оплот» на уровне Т-72Б3М.
Сразу следует отметить, что российская армия начинает постепенно переходить на модернизированные Т-72Б3М и Т-90М, преимущества которых по эффективности огня не вызывают никаких сомнений.
Относительно СУО (пока что не принятого на вооружение) танка «Армата» можно отметить, что она принципиально мало чем по основным характеристикам будет отличаться от СУО Т-90М. Серьезного отрыва там пока что не наблюдается. При этом на танке нет ни одного прибора с оптическим каналом, даже дублирующих основные прицелы. И это можно оценивать как недостаток.
Модернизация украинских танков, несмотря на имеющийся технический задел, невозможна. По причине развала производства и отсутствия необходимого финансирования.
Для проведения модернизации танков необходима организация производства не только на танковом заводе, а и производства всех комплектующих на нескольких десятках заводов, что в условиях разваливающегося государства уже, увы, неосуществимо.
Так что такую модернизацию можно рассматривать чисто в теоретическом плане. И не более того.
Относительно заявления укропропагандиста Згурца о суперсекретном перспективном украинском танке «Нота», которого никогда не существовало, можно только весело посмеяться.
В 80-е в ХКБМ действительно разрабатывался последний советский перспективный танк «Боксер», работы по которому в 1991 году были свернуты в связи с развалом Союза и невозможностью организации на Украине полного цикла разработки такого сложного изделия, требующего привлечения специалистов в разных отраслях науки и техники, которых на Украине никогда не было.
По открытой информации, позже была проведена НИР «Нота», в рамках которой рисовались картинки перспективного танка без привлечения смежников по проработке узлов и систем танка, без чего танк создать невозможно.
Такими картинками все и закончилось.
А Згурец уже не первый год продолжает долдонить о каком-то псевдоперспективном танке.