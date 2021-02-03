Названы сроки поставки Индии первого полкового комплекта ЗРС С-400

Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года

К настоящему времени обращения от индийской стороны на поставку ЗРПК "Панцирь" не поступали

Первый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 будет поставлен Индии до конца этого года. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов на выставке Aero India-2021 в индийском Бангалоре.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Дрожжов сообщил, что выполнение контракта на поставку С-400 Индии идет по графику, первый полк российской зенитной системы поступит заказчику до конца этого года. Индия уже направила своих военнослужащих в Россию для прохождения обучения работе на С-400.Напомним, что Индия подписала контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400. Окончание поставки запланировано на апрель 2023 года.В то же время замдиректора ФСВТС опроверг сообщения некоторых индийских СМИ о планируемой закупке индийским Минобороны российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для организации прикрытия ЗРС С-400. По словам Дрожжова, индийская сторона не обращалась с таким предложением к России.- добавил он.