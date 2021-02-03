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Названы сроки поставки Индии первого полкового комплекта ЗРС С-400

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Названы сроки поставки Индии первого полкового комплекта ЗРС С-400

Первый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 будет поставлен Индии до конца этого года. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов на выставке Aero India-2021 в индийском Бангалоре.


Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Дрожжов сообщил, что выполнение контракта на поставку С-400 Индии идет по графику, первый полк российской зенитной системы поступит заказчику до конца этого года. Индия уже направила своих военнослужащих в Россию для прохождения обучения работе на С-400.

Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года


Напомним, что Индия подписала контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400. Окончание поставки запланировано на апрель 2023 года.

В то же время замдиректора ФСВТС опроверг сообщения некоторых индийских СМИ о планируемой закупке индийским Минобороны российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для организации прикрытия ЗРС С-400. По словам Дрожжова, индийская сторона не обращалась с таким предложением к России.

К настоящему времени обращения от индийской стороны на поставку ЗРПК "Панцирь" не поступали

- добавил он.
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14 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Вчера, 12:58
    +2
    очередные Индийские пляски.......... laughing
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 13:01
      +1
      Цитата: SaLaR
      Индийские пляски.......... laughing


      Не закончились одни пляски вокруг многострадального тендера на истребители,как начинаются пляски вокруг С-400.
      .«Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35 в случае победы РФ в тендере на 110 истребителей, сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. Он заявил, что достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL. По его словам, "Рособоронэкспорт" уже направил индийской стороне предложение о поставке истребителей МиГ-35 в рамках полученного запроса на информацию (RFI), а в ходе авиасалона МАКС-2019 были проведены полеты индийских летчиков на МиГ-35», - об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

      https://avia.pro/news/indiya-reshila-kupit-110-istrebiteley-mig-35-kontrakt-ocenyon-v-bolee-chem-5-mlrd-dollarov
      1. антивирус
        антивирус Вчера, 14:03
        +3
        какой позор. какой позор-- экспорт АВ не налажен. только С400 и Панцири с МиГ35 можем производить.
        до чего довел ВПК Шойгу?!

        без шуток --поставка С400-это достижение -мягко передвинули амеров в др весовую категорию-" партнеры по переговорам".
    2. Joker62
      Joker62 Вчера, 18:21
      +1
      А как иначе??? wassat Только танцы с бубном!! belay lol
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 13:01
    +6
    Пять полков С-400 очень солидно... А чем они будут оборонять эти полки? Хотя бы Торы, раз Панцири не заказали?
    1. SaLaR
      SaLaR Вчера, 13:03
      +4
      Шива и Вишня.... drinks
    2. URAL72
      URAL72 Вчера, 13:29
      +3
      Они закупали израильские РЛС и ЗРК, корейские системы, свой Акаш, есть и старенькие системы, ПЗРК.
  3. askort154
    askort154 Вчера, 13:11
    +3
    Странно, почему молчат США ? Где санкции ? Или им сейчас не до этого ?
    А как показала история, индийцы не любят ссорится с англосаксами. Индийцы любят "смыковать". Хотя, если уже прислали на учёбу, то значит предоплату сделали.
    В сатье не озвучено.
  4. Гуру
    Гуру Вчера, 13:16
    +5
    Индия подписала контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400. Окончание поставки запланировано на апрель 2023 года.
    Пять полковых комплектов за два года,это вполне неплохо. Удачи нашим заводчанам.
  5. abrakadabre
    abrakadabre Вчера, 13:18
    +2
    замдиректора ФСВТС опроверг сообщения некоторых индийских СМИ о планируемой закупке индийским Минобороны российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для организации прикрытия ЗРС С-400.
    То есть индусы опять принимают половинчатое решение. И не создают согласованную эшелонированную ПВО/ПРО. А потом, когда возможная сборная солянка или даже просто отдельный эшелон не справится с задачей, будут траурно скакать и ругать неправильное оружие. А не говорить про свою руко..пость.
    Это если смотреть с точки зрения создания нормальной ПВО/ПРО. С точки зрения продаж и дохода для нашего ВПК, все более менее хорошо.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:26
    +1
    К настоящему времени обращения от индийской стороны на поставку ЗРПК "Панцирь" не поступали

    В общем то зря. Что то для ближней зоны надо обязательно ...
    Будут опять лепить разное, в одну невообразимую кучу, а потом удивляться, что ж оно так косячно работает?
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:53
    +2
    Теперь полосатые начнут вокруг индусов свои развед-пляски устраивать.
  8. bk316
    bk316 Вчера, 14:13
    +3
    В то же время замдиректора ФСВТС опроверг сообщения некоторых индийских СМИ о планируемой закупке индийским Минобороны российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для организации прикрытия ЗРС С-400. По словам Дрожжова, индийская сторона не обращалась с таким предложением к России.

    Сколько папуасам не объясняй о эшелонированном ПВО, все серебряную пулю ищут. А потом удивляются и ноют.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 15:17
    +2
    Накажут их.....как пить дать!