Беспилотные комплексы в войнах будущего

Борьба за господство в воздухе

«Любой, кому предстоит сражаться даже самым современным оружием с противником, господствующим в воздухе, будет воевать, как дикарь против европейских колониальных войск, в таких же условиях и с такими же шансами на победу»,

Абсолютного оружия не существует

«размещение в Карабахе средств РЭБ «Поле 21» позволило на четыре дня ограничить полеты беспилотников противника».

Хороший инструмент в грамотных руках способен на многое

«Генералы готовятся к прошедшей войне».

Будущее беспилотников