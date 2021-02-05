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Беспилотные комплексы в войнах будущего

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Борьба за господство в воздухе



События вооруженных конфликтов последних десятилетий породили мысль, что БЛА способны самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника.

Начиная с войны во Вьетнаме, где впервые были применены БПЛА, масштабы их применения продолжали нарастать.

Если во время первых применений БПЛА использовались единицы, а позже – десятки аппаратов, то уже во время операции «Буря в пустыне» войска коалиции совершили 522 вылета БПЛА, чей суммарный боевой налёт составил 1 641 час.

Соловьиной песней использования БПЛА стал недавний вооруженный конфликт в нагорном Карабахе. Фактически массированное применение ударных БЛА стало главной особенностью данного инцидента.

На основании этого у ряда специалистов популярность обрела идея о том, что якобы беспилотники способны самостоятельно решить задачи вооруженного конфликта.

Начиная с 1921 года итальянским военным теоретиком Джулио Дуэ в книге «Господство в воздухе» утверждалось, что авиация должна играть в войне ведущую роль. И что авиаудары по государственным и экономическим центрам противника способны привести к победе.

«Любой, кому предстоит сражаться даже самым современным оружием с противником, господствующим в воздухе, будет воевать, как дикарь против европейских колониальных войск, в таких же условиях и с такими же шансами на победу»,

– подтверждает его мысль фельдмаршал Роммель.

Абсолютное господство в воздухе во время войн в Ираке, операции в Югославии и в прочих других позволило ВС США в кратчайшие сроки реализовать поставленные задачи, нанеся противнику невосполнимый ущерб на земле.

Однако при сравнении с сопоставимым пилотируемым истребителем (стоимость которого начинается от 100 миллионов долларов) или ударным вертолетом типа AH-64 Apache (от 50 миллионов долларов) ценник малых БЛА начинается от 500 долларов (самоделки, используемые боевиками ИГИЛ в Ираке и Сирии) и варьируется вплоть до 30 миллионов долларов (например, за MQ-9 Reaper).

Средняя же цена БЛА, спроектированного по «военным требованиям», составляет 10–20 тыс. долларов.

То есть по цене одного пилотируемого ЛА можно закупить сотни боевых дронов. А при учете стоимости подготовки пилотов, обеспечения живучести, наземной инфраструктуры и прочего, стоимость пилотируемых ЛА возрастае еще больше.

Кроме относительно небольшой стоимости и малых затрат на их эксплуатацию, БПЛА обладают еще рядом достоинств, среди которых возможность выполнять манёвры с перегрузками, превышающими физические возможности человека, и оперативность применения.

К примеру, война в Афганистане выявила ряд проблем с применением «классической» тактики нанесения авиаударов крылатыми ракетами. От момента получения разведданных до поражения цели уходило слишком много времени. Боевая обстановка успевала измениться, а цель – покинуть зону поражения. БПЛА, барражирующие в районе боевых действий, оказались способны передавать разведданные в реальном времени и немедленно атаковать ракетами «воздух-поверхность». Иными словами, они оказались более эффективным средством нанесения точечных ударов.

Важно отметить, что современные ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа.

Так 3 января 2020 года ударом ракеты AGM-114 «Hellfire» был уничтожен иранский военный деятель, командующий спецподразделением «Аль-Кудс», Касем Сулеймани. Удар был нанесен по двум автомобилям, в одном из которых находился Сулеймани.

О растущей эффективности беспилотников свидетельствует тот факт, что все локальные военные конфликты последнего времени не обходятся без применения дронов. Не считаться с этим уже нельзя.

Абсолютного оружия не существует


Однако наряду с достоинствами БЛА существует ряд недостатков, на которые необходимо обратить внимание в целях дальнейшего развития данного вида вооружения.

Основным недостатком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления – любые сигналы, принимаемые и отсылаемые летательным аппаратом, можно глушить, перехватывать и подменять. Для управления БПЛА требуются защищенные каналы связи высокой пропускной способности, которые сложно организовать, особенно для загоризонтной связи.

В ходе войны в Карабахе армянской стороне временно удалось ограничить активность вражеских дронов в небе.

По словам экс-главы генштаба ВС Армении Акопяна,

«размещение в Карабахе средств РЭБ «Поле 21» позволило на четыре дня ограничить полеты беспилотников противника».

Другим примеров зависимости БЛА от каналов связи является применение БПЛА во время кампании США в Афганистане.

Так, из восьми аппаратов, имеющихся в распоряжении (шесть MQ-1 Predator и два RQ-4 Global Hawk), одновременно в воздухе могли находиться не более двух аппаратов. А для экономии пропускной способности канала спутниковой связи пилоты были вынуждены отключать некоторые датчики и использовать видеопоток низкого качества.

Кроме того, в 2012 году учёными из Техасского университета в Остине была доказана практическая возможность взлома и перехвата управления БПЛА путём так называемого «GPS-спуфинга».

В конце 2008 года в Ираке у захваченного партизана был изъят ноутбук с перехваченным видео с беспилотного самолёта. Для видеоперехвата использовалась программа SkyGrabber российской компании.

К тому же, несмотря на все плюсы БПЛА, минусом является невысокая полезная нагрузка аппарата при достаточно высокой стоимости доставки по сравнению с наземными артиллерийскими системами.

К примеру, один 120-мм миномет 2Б11 способен на дальности до семи километров за одну минуту обрушить на противника такой же вес взрывчатого вещества, как и ударный БПЛА типа Bayraktar. При стоимости на порядки дешевле. А что касается площади поражения (или возможности поражения рассредоточенных или укрытых целей), то сравнение с артиллерийскими системами дроны проиграют полностью.

Артиллерия значительно выигрывает за счет низкой «себестоимости» уничтожения целей. Так что в условиях экономической обоснованности всегда будут сохраняться и более дешевые виды вооружения.

Хороший инструмент в грамотных руках способен на многое


Так почему же БПЛА так активно используются в конфликтах последних десятилетий?

В первую очередь, из-за новизны тактики применения такого типа оружия.

Так, не модернизируемая на протяжении ряда лет система ПВО Армении оказалась совершенно беспомощной в борьбе с массированным применением БПЛА и была полностью выведена из строя. А после подавления системы ПВО разгрому подверглась наземная группировка ВС Армении в Нагорном Карабахе.

Как сказал У. Черчилль,

«Генералы готовятся к прошедшей войне».

Армянские войска не были готовы к такому новому типу боевых действий.

Пренебрежение средствами маскировки на местности, отсутствие серьезных инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения и скопление сил позволили нанести армянской стороне большие потери.

Во вторую очередь, это произошло из-за отсутствия противодействия атакуемым войскам. Как и в Ливии, так и в Нагорном Карабахе БПЛА были применены против военной техники прошлых поколений.

В то же время правильно организованная и эшелонированная система ПВО способна нейтрализовать практически любой рой беспилотников противника.

Исторической аналогией является высокая эффективность применения немецкого пикирующего бомбардировщика Ju 87 Stuka на начальных этапах вторжения и в условиях достигнутого превосходства в воздухе. А также его малая эффективность в конце войны, когда данные самолеты стали нести тяжёлые потери из-за роста мощи британских и советских ВВС.

В третью очередь, дешевизна применения БПЛА. Проблема борьбы ПВО с малыми БЛА находится в плоскости экономики: как уничтожать БЛА зенитными ракетами с приемлемым соотношением «эффективность-стоимость».

БЛА, являясь оружием бедных, способны стать стратегическим средством для более слабой стороны конфликта против более сильного противника.

Будущее беспилотников


Так какие же возможные меры противодействия будут развивать вооруженные силы государств для противодействия угрозе дронов?

Первое. Разработка комплексов и программ для обнаружения, подавления центров, а также перехвата управления беспилотными системами.

Второе. Создание эффективных мобильных РЛС и станций РЭБ для надежного обнаружения БПЛА, а также оснащение ими подразделений на уровне до ротной тактической группы.

Третье. Конструирование новых и модернизация имеющихся типов боеприпасов для поражения БПЛА. На тактическом уровне бригада-батальон – «малым ЗУР» против БЛА и дальнобойным (порядка 40 км) ЗУР для ЗРК малой дальности.

На тактическом уровне рота-взвод – оснащение войск вооружением и боеприпасами «ближней самообороны» (снаряды с дистанционным подрывом, крупнокалиберные пулеметы).

Разработка принципиально новых типов вооружения и боеприпасов – на основе импульсного потока радиочастотного электромагнитного излучения (источники направленного излучения, преобразователи взрывчатого вещества в электромагнитный импульс).

Четвертое. Боевая подготовка войск (начиная с исследовательских учений) по реальным массированным налетам БЛА.

Соответственно, развитие БПЛА для парирования этих вызовов, возможно, пойдет в следующих направлениях:

1. Объединение БПЛА в комплексы, где каждый аппарат выполняет свою роль под общим руководством.

2. Интеграция БПЛА в робототехнические наземные системы (БПЛА выполняют роль разведки и корректировки огня, а наземные системы – роль управления и огневого поражения цели).

3. Отработка способов и алгоритмов коллективного поведения (тактика роя).

4. Создание алгоритмов независимого поведения (программы искусственного интеллекта, где сама система после получения задачи автономно выбирает способы её решения без внешнего управления человеком).

5. Защита каналов связи управления беспилотными системами (разработка новых способов передачи данных).

Наступает эпоха высокомобильных систем, обладающих искусственным интеллектом и включенных в единую сеть, способную одновременно управлять техникой, армейскими подразделениями на поле боя.

И игнорирование этого факта может дорого обойтись в будущих конфликтах.
Автор:
Использованы фотографии:
https://shnyagi.net/439949-Armenija-nashla-ehffektivnyjj-sposob-borby-s.html
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9 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:05
    +1
    Начиная с войны во Вьетнаме, где впервые были применены БПЛА, масштабы их применения продолжали нарастать.

    Впервые БПЛА в большом количестве применялись США в 1944 году, против Японии. Изначально планировался как ударный БПЛА, потом переквалифицировался в камикадзе.

    по заказу флота был разработан Interstate TDR-1, способный нести торпеду или 2000-фунтовую бомбу. Первой успешной миссией TDR-1 стала атака на японское торговое судно «Yamazuki Maru» 30 июля 1944 года — на тот момент корабль уже два года сидел на мели на Соломоновых островах, но был вооружён зенитной артиллерией. Всего с 1942 по 1945 год было произведено 195 таких беспилотников


  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    0
    Абсолютного оружия не существует
    Однако наряду с достоинствами БЛА существует ряд недостатков, на которые необходимо обратить внимание в целях дальнейшего развития данного вида вооружения.

    Увеличение количества беспилотной техники требует резкого увеличение автоматизации боевого процесса!
    Хорошо это или стрёмно, вот в чём вопрос???
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 20:04
      0
      Цитата: rocket757
      Хорошо это или стрёмно, вот в чём вопрос???

      На основании этого у ряда специалистов популярность обрела идея о том, что якобы беспилотники способны самостоятельно решить задачи вооруженного конфликта.

      Когда-то в прошлом веке, один товарищ полковник воодушевлённо рассказывал, что управление войсками можно нарушить производством воздушного ЯВ малой мощности. ЭМИ просто обесценит все достижения электронной промышленности.
      Я не уверен, что в больших конфликтах это специфическое оружие не найдёт применения. Возможно даже над территорией противника. Возможно, и над расположением собственных войск, только в ином исполнении.
      То, что роботизация стала отвоёвывать себе место в тактике общевойскового боя - очевидная реальность. Не думаю, что БПЛА долго будут господствовать в воздухе. Особенно те, чьи габариты не способны обеспечить выполнение сложных и ёмких задач.
  3. Aleks тв
    Aleks тв Сегодня, 18:43
    +1
    БПЛА это реальность, которая нахально припёрлась в своей неизбежности.
    Разведка и носитель оружия

    О том что они будут - знали ВСЕ.
    И это не супер оружие. Просто в небе появился... Новый боевой объект.
    Мы с ними, кхм, немного затянули, это верно.

    Угроза с воздуха существовала ВСЕГДА. Бомбы, ракеты, управляемые боеприпасы, кассетное оружие....
    Почему не вспоминаем?
    Просто сейчас защита от "воздуха" стала ещё более актуальней.

    Может теперь хоть займутся комплексный противодействием угроз с воздуха.
    А то броня как была сверху полулысая, так и осталась. А это всего лишь Один элемент защиты.
    А то про БПЛА только одни разговоры...
    Прям мода.
    ..........
    Готовиться нужно к будущему оружию - управляемый РОЙ дронов, действующий как единое целое.
    Вот это будет НАМНОГО серьёзней.
    И не только для сухопутных войск.
  4. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:47
    0
    Проблема подобных статей, что все БПЛА перемешали в кучу.
    MALE, HALE, дроны-камикадзе, малые разведывательные, Loyal Wingman, орбитальные беспилотные самолёты, истребитель 6 поколения, переделанные гражданские - всё это БПЛА.
    У каждого типа своя роль и тактика. В массе своей они не дешевые и не для бедных. Хотя есть и для них.
    Вторая большая проблема непонимание задач и принципов РЭБ, передачи данных, информационных систем. Отсюда мифы о перехвате управления, глушения всего и вся. С другой стороны что создавать и управлять БПЛА легко и просто, каждый кружок «очумелые ручки» наклепает их сотни, да и вообще они сами всех перебьют.
  5. пес войны
    пес войны Сегодня, 19:09
    0
    Беспилотник это новая реальность, как в свою очередь появления артиллерии привела к исчезновению замков, появления пулеметов привела к исчезновению кавалерии, появления танков сделала боевые действия мобильными. Беспилотники сделали войну куда мобильннее и более скоротечными. А когда появятся рой дронов под управлением ИИ, полностью перевернет все старые взгляды на ведение войны как на суше, так и на море. На мой взгляд основные баталии будут проходить не на поле боя и даже не в воздухе, а в недрах компьютеров. Професиональные хакеры станут важным родом войск.
  6. Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 19:10
    0
    К примеру, один 120-мм миномет 2Б11 способен на дальности до семи километров за одну минуту обрушить на противника такой же вес взрывчатого вещества, как и ударный БПЛА типа Bayraktar.


    Вот именно - на дальности 7 километров. А как насчет, например, противотанковых боеприпасов для миномета?
  7. Gato
    Gato Сегодня, 19:18
    0
    События вооруженных конфликтов последних десятилетий породили мысль, что БЛА способны самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника.

    События вооруженных конфликтов времен 1 МВ породили мысль, что бомбардировочная авиация способна самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника - см. доктрину Дуэ:
    И что авиаудары по государственным и экономическим центрам противника способны привести к победе.

    Сам автор считал, что для того, чтобы выиграть войну в течение месяца будет достаточно угрозы сбросить 300 тонн бомб на города противника. На практике же за всю Вторую Мировую союзники сбросили на Германию около 2,5 миллионов тонн бомб, однако без активных действий наземных войск это едва ли привело бы к капитуляции нацистского режима.
    Нигде не встречал расчетов необходимого количества ударных БПЛА, чтобы "принудить к миру" среднее европейское государство. Сколько их понадобится? Десятки, сотни, тысячи или десятки тысяч? С соответствующим количеством боеприпасов, разумеется, и с учетом потерь.
  8. Shahno
    Shahno Сегодня, 19:23
    0
    Цитата: Gato
    События вооруженных конфликтов последних десятилетий породили мысль, что БЛА способны самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника.

    События вооруженных конфликтов времен 1 МВ породили мысль, что бомбардировочная авиация способна самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника - см. доктрину Дуэ:
    И что авиаудары по государственным и экономическим центрам противника способны привести к победе.

    Сам автор считал, что для того, чтобы выиграть войну в течение месяца будет достаточно угрозы сбросить 300 тонн бомб на города противника. На практике же за всю Вторую Мировую союзники сбросили на Германию около 2,5 миллионов тонн бомб, однако без активных действий наземных войск это едва ли привело бы к капитуляции нацистского режима.
    Нигде не встречал расчетов необходимого количества ударных БПЛА, чтобы "принудить к миру" среднее европейское государство. Сколько их понадобится? Десятки, сотни, тысячи или десятки тысяч? С соответствующим количеством боеприпасов, разумеется, и с учетом потерь.

    Расчёты есть. Да и были.... Но как бы не для крупного противника, который может год два сопротивляться.