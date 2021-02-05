Беспилотные комплексы в войнах будущего

Борьба за господство в воздухе
События вооруженных конфликтов последних десятилетий породили мысль, что БЛА способны самостоятельно добиться решающего разгрома войск противника.
Начиная с войны во Вьетнаме, где впервые были применены БПЛА, масштабы их применения продолжали нарастать.
Если во время первых применений БПЛА использовались единицы, а позже – десятки аппаратов, то уже во время операции «Буря в пустыне» войска коалиции совершили 522 вылета БПЛА, чей суммарный боевой налёт составил 1 641 час.
Соловьиной песней использования БПЛА стал недавний вооруженный конфликт в нагорном Карабахе. Фактически массированное применение ударных БЛА стало главной особенностью данного инцидента.
На основании этого у ряда специалистов популярность обрела идея о том, что якобы беспилотники способны самостоятельно решить задачи вооруженного конфликта.
Начиная с 1921 года итальянским военным теоретиком Джулио Дуэ в книге «Господство в воздухе» утверждалось, что авиация должна играть в войне ведущую роль. И что авиаудары по государственным и экономическим центрам противника способны привести к победе.
«Любой, кому предстоит сражаться даже самым современным оружием с противником, господствующим в воздухе, будет воевать, как дикарь против европейских колониальных войск, в таких же условиях и с такими же шансами на победу»,
– подтверждает его мысль фельдмаршал Роммель.
Абсолютное господство в воздухе во время войн в Ираке, операции в Югославии и в прочих других позволило ВС США в кратчайшие сроки реализовать поставленные задачи, нанеся противнику невосполнимый ущерб на земле.
Однако при сравнении с сопоставимым пилотируемым истребителем (стоимость которого начинается от 100 миллионов долларов) или ударным вертолетом типа AH-64 Apache (от 50 миллионов долларов) ценник малых БЛА начинается от 500 долларов (самоделки, используемые боевиками ИГИЛ в Ираке и Сирии) и варьируется вплоть до 30 миллионов долларов (например, за MQ-9 Reaper).
Средняя же цена БЛА, спроектированного по «военным требованиям», составляет 10–20 тыс. долларов.
То есть по цене одного пилотируемого ЛА можно закупить сотни боевых дронов. А при учете стоимости подготовки пилотов, обеспечения живучести, наземной инфраструктуры и прочего, стоимость пилотируемых ЛА возрастае еще больше.
Кроме относительно небольшой стоимости и малых затрат на их эксплуатацию, БПЛА обладают еще рядом достоинств, среди которых возможность выполнять манёвры с перегрузками, превышающими физические возможности человека, и оперативность применения.
К примеру, война в Афганистане выявила ряд проблем с применением «классической» тактики нанесения авиаударов крылатыми ракетами. От момента получения разведданных до поражения цели уходило слишком много времени. Боевая обстановка успевала измениться, а цель – покинуть зону поражения. БПЛА, барражирующие в районе боевых действий, оказались способны передавать разведданные в реальном времени и немедленно атаковать ракетами «воздух-поверхность». Иными словами, они оказались более эффективным средством нанесения точечных ударов.
Важно отметить, что современные ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа.
Так 3 января 2020 года ударом ракеты AGM-114 «Hellfire» был уничтожен иранский военный деятель, командующий спецподразделением «Аль-Кудс», Касем Сулеймани. Удар был нанесен по двум автомобилям, в одном из которых находился Сулеймани.
О растущей эффективности беспилотников свидетельствует тот факт, что все локальные военные конфликты последнего времени не обходятся без применения дронов. Не считаться с этим уже нельзя.
Абсолютного оружия не существует
Однако наряду с достоинствами БЛА существует ряд недостатков, на которые необходимо обратить внимание в целях дальнейшего развития данного вида вооружения.
Основным недостатком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления – любые сигналы, принимаемые и отсылаемые летательным аппаратом, можно глушить, перехватывать и подменять. Для управления БПЛА требуются защищенные каналы связи высокой пропускной способности, которые сложно организовать, особенно для загоризонтной связи.
В ходе войны в Карабахе армянской стороне временно удалось ограничить активность вражеских дронов в небе.
По словам экс-главы генштаба ВС Армении Акопяна,
«размещение в Карабахе средств РЭБ «Поле 21» позволило на четыре дня ограничить полеты беспилотников противника».
Другим примеров зависимости БЛА от каналов связи является применение БПЛА во время кампании США в Афганистане.
Так, из восьми аппаратов, имеющихся в распоряжении (шесть MQ-1 Predator и два RQ-4 Global Hawk), одновременно в воздухе могли находиться не более двух аппаратов. А для экономии пропускной способности канала спутниковой связи пилоты были вынуждены отключать некоторые датчики и использовать видеопоток низкого качества.
Кроме того, в 2012 году учёными из Техасского университета в Остине была доказана практическая возможность взлома и перехвата управления БПЛА путём так называемого «GPS-спуфинга».
В конце 2008 года в Ираке у захваченного партизана был изъят ноутбук с перехваченным видео с беспилотного самолёта. Для видеоперехвата использовалась программа SkyGrabber российской компании.
К тому же, несмотря на все плюсы БПЛА, минусом является невысокая полезная нагрузка аппарата при достаточно высокой стоимости доставки по сравнению с наземными артиллерийскими системами.
К примеру, один 120-мм миномет 2Б11 способен на дальности до семи километров за одну минуту обрушить на противника такой же вес взрывчатого вещества, как и ударный БПЛА типа Bayraktar. При стоимости на порядки дешевле. А что касается площади поражения (или возможности поражения рассредоточенных или укрытых целей), то сравнение с артиллерийскими системами дроны проиграют полностью.
Артиллерия значительно выигрывает за счет низкой «себестоимости» уничтожения целей. Так что в условиях экономической обоснованности всегда будут сохраняться и более дешевые виды вооружения.
Хороший инструмент в грамотных руках способен на многое
Так почему же БПЛА так активно используются в конфликтах последних десятилетий?
В первую очередь, из-за новизны тактики применения такого типа оружия.
Так, не модернизируемая на протяжении ряда лет система ПВО Армении оказалась совершенно беспомощной в борьбе с массированным применением БПЛА и была полностью выведена из строя. А после подавления системы ПВО разгрому подверглась наземная группировка ВС Армении в Нагорном Карабахе.
Как сказал У. Черчилль,
«Генералы готовятся к прошедшей войне».
Армянские войска не были готовы к такому новому типу боевых действий.
Пренебрежение средствами маскировки на местности, отсутствие серьезных инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения и скопление сил позволили нанести армянской стороне большие потери.
Во вторую очередь, это произошло из-за отсутствия противодействия атакуемым войскам. Как и в Ливии, так и в Нагорном Карабахе БПЛА были применены против военной техники прошлых поколений.
В то же время правильно организованная и эшелонированная система ПВО способна нейтрализовать практически любой рой беспилотников противника.
Исторической аналогией является высокая эффективность применения немецкого пикирующего бомбардировщика Ju 87 Stuka на начальных этапах вторжения и в условиях достигнутого превосходства в воздухе. А также его малая эффективность в конце войны, когда данные самолеты стали нести тяжёлые потери из-за роста мощи британских и советских ВВС.
В третью очередь, дешевизна применения БПЛА. Проблема борьбы ПВО с малыми БЛА находится в плоскости экономики: как уничтожать БЛА зенитными ракетами с приемлемым соотношением «эффективность-стоимость».
БЛА, являясь оружием бедных, способны стать стратегическим средством для более слабой стороны конфликта против более сильного противника.
Будущее беспилотников
Так какие же возможные меры противодействия будут развивать вооруженные силы государств для противодействия угрозе дронов?
Первое. Разработка комплексов и программ для обнаружения, подавления центров, а также перехвата управления беспилотными системами.
Второе. Создание эффективных мобильных РЛС и станций РЭБ для надежного обнаружения БПЛА, а также оснащение ими подразделений на уровне до ротной тактической группы.
Третье. Конструирование новых и модернизация имеющихся типов боеприпасов для поражения БПЛА. На тактическом уровне бригада-батальон – «малым ЗУР» против БЛА и дальнобойным (порядка 40 км) ЗУР для ЗРК малой дальности.
На тактическом уровне рота-взвод – оснащение войск вооружением и боеприпасами «ближней самообороны» (снаряды с дистанционным подрывом, крупнокалиберные пулеметы).
Разработка принципиально новых типов вооружения и боеприпасов – на основе импульсного потока радиочастотного электромагнитного излучения (источники направленного излучения, преобразователи взрывчатого вещества в электромагнитный импульс).
Четвертое. Боевая подготовка войск (начиная с исследовательских учений) по реальным массированным налетам БЛА.
Соответственно, развитие БПЛА для парирования этих вызовов, возможно, пойдет в следующих направлениях:
1. Объединение БПЛА в комплексы, где каждый аппарат выполняет свою роль под общим руководством.
2. Интеграция БПЛА в робототехнические наземные системы (БПЛА выполняют роль разведки и корректировки огня, а наземные системы – роль управления и огневого поражения цели).
3. Отработка способов и алгоритмов коллективного поведения (тактика роя).
4. Создание алгоритмов независимого поведения (программы искусственного интеллекта, где сама система после получения задачи автономно выбирает способы её решения без внешнего управления человеком).
5. Защита каналов связи управления беспилотными системами (разработка новых способов передачи данных).
Наступает эпоха высокомобильных систем, обладающих искусственным интеллектом и включенных в единую сеть, способную одновременно управлять техникой, армейскими подразделениями на поле боя.
И игнорирование этого факта может дорого обойтись в будущих конфликтах.