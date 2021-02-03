Военное обозрение
Войти Регистрация

«Нужно немного поработать над посадкой»: Лётные испытания прототипа космического корабля Starship закончились взрывом

230
«Нужно немного поработать над посадкой»: Лётные испытания прототипа космического корабля Starship закончились взрывом

Очередной прототип космического корабля Starship SN9 компании SpaceX взорвался при посадке после выполнения испытательного полета. Глава компании Илон Маск назвал испытания успешными.


Компания SpaceX провела очередные летные испытания прототипа пилотируемого космического корабля Starship SN9 на полигоне компании в районе Бока-Чика штата Техас. Корабль оторвался от земли и поднялся на высоту 10 км. В воздухе было отработано отключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение и посадка. Однако при приземлении корабль не удалось вернуть в вертикальное положение и он разбился.

(...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой

- заявил главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.


Отметим, что SN9 повторил судьбу SN8, поднявшегося в воздух 9 декабря прошлого года. Тогда прототип достиг высоты 12,5 км, но также разбился при посадке из-за отказа одного из двигателей.

Ранее Илон Маск заявил, что планирует первый испытательный полет на околоземной орбите корабля Starship на 2021 год.

В окончательном варианте Starship будет иметь высоту в почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива - 1400 тонн. Оборудованный 37 двигателями Raptor он сможет выводить на орбиту до 150 тонн нагрузки или транспортировать до 100 человек.

Космический корабль Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории. Основное предназначение данного корабля - доставка колонистов на Луну и Марс. В версии Starship Super Heavy он окажется мощнее и тяжелее ракеты NASA Saturn V, которая доставила астронавтов Аполлона на Луну.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
230 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:31
    +4
    «Нужно немного поработать над посадкой»: Лётные испытания прототипа космического корабля Starship закончились взрывом

    Странная у них конструкция ракеты ... полетит\ не полетит, поди догадайся?
    1. military_cat
      military_cat Вчера, 13:36
      +11
      Летает уже нормально (SpaceX сделали первый успешно оторвавшийся от земли ракетный двигатель с полной газификацией компонентов), садиться пока не хочет. Но Falcon 9 тоже сначала не могли посадить одним куском, а теперь его приземляющаяся ступень никого даже не удивляет. Это нормальные исследования и разработки — Starship садится по другой схеме, чем Falcon 9, он снижается горизонтально и делает манёвр перад посадкой.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Вчера, 13:42
        +10
        Цитата: military_cat
        с полной газификацией компонентов), садиться пока не хочет. Но Falcon 9 тоже сначала не могли посадить одним куском, а теперь его приземляющаяся ступень никого даже не удивляет.

        А у кого всё с первого раза получалось ? Люди работают, экспериментируют, пока аварии, потом полетят...
        Остаётся им позавидовать...
        1. bk316
          bk316 Вчера, 13:58
          +32
          А у кого всё с первого раза получалось ?

          Когда доводилась Булава, даже здесь, я уж не говорю о всяких эхах, стоял оглушительный визг о потере компетенций в РФ а тут у Вас зависть к чему эти двойные стандарты?
        2. dauria
          dauria Вчера, 14:10
          +17
          Остаётся им позавидовать...


          Так купите акции, поучаствуйте в освоении Марса и окрестностей. Дело добровольное ... laughing
          1. donavi49
            donavi49 Вчера, 14:28
            +8
            К сожалению нельзя купить акции. SpaceX частная компания - ее нет на бирже.
            Тесла про другое. И в целом их покупают очень активно 872,79 долларов за штуку сейчас - перед НГ было 660 за акцию.
            1. dauria
              dauria Вчера, 15:09
              -10
              К сожалению нельзя купить акции. SpaceX частная компания - ее нет на бирже.

              Что, несчастного миллиона баксов нет под подушкой, или всего 200 тыс за два года заработать не можете ? Станете квалифицированным инвестором в соответствии с законами США
              И тогда мистер Мавроди даст вам право стать элитным лохом, а не каким-нибудь там. laughing Главное - вовремя соскочить , до поворота
        3. Косм22
          Косм22 Вчера, 14:27
          +10
          Нда-с...
          Печалька...
          Чукча бы в этом месте произнес свое коронное - тенденция, однако.
          Но мы не будем спешить. Из видео мало, что понятно, подождем отчет спецов. Пока на первый взгляд полет девятого прототипа идентичен полету восьмого.
          Сама концепция проекта, расчеты, методы сборки и сварки оказались на высоте. При переходе "в горизонт" и обратно корпус вел себя безукоризненно, не развалился на куски, как "Протон-М" при нештатной ситуации в июле 2013 года. После успешного выполнения акробатического трюка с контролируемым падением и торможением выяснилось, что сама концепция правильная, ошибок нет.
          Проблема видится снова либо в срыве подачи топлива на посадке, либо есть замечания к Раптору (что это - зажигание, отказ второго движка - выяснится, пока мало данных).
          Не буду скрывать, я к этому проекту отношусь с известной долей скептицизма. Слишком он грандиозный, необычный и фантастический. Просто не укладывается в голове, что человеку сегодня такое под силу. Но, как видно, процесс идет. Причем, семимильными шагами.
          Скорость сборки завораживает. Сборка девятого бустера (кстати, первого прототипа из полностью 304 сплава) дыла начата 13.09.2020, а уже 01.11.2020 на нем были смонтированы крылья. 25.11.2020 прототип собран целиком, все секции соединены в HighBay. 22.12.2020 бустер уже на стартовой площадке, а 06.01.2021 - уже кратковременный огневой тест. И вот, как видим, изделие уже полетело. Правда, снова не село. Что ж, Фалконы тоже не сразу научились садиться. Будем посмотреть, что получится дальше.
          Я тут поднял инфографику по производству Старшипов, это фантастика...
          На сегодня "десятка" уже полностью собрана, успела покрасовалась вместе с "девяткой" на космодроме Южного Техаса, на 11-й прототип SN осталось установить только нижние крылья, прототипы 12-17 на разных этапах изготовления, для 18-го уже прибывают первые элементы. Кроме того, почти в финальной стадии сборка BN1, а это уже немножко другой уровень.
          Ждем цыганочку с выходом от десятого. Хотя он наверняка вчера приуныл, глядя на финал своего братца-близнеца.
          В целом же не знаю... Как любой нормальный человек желаю успеха проекту Старшип. Ибо это - прогресс. Это - новое.
          Можно, конечно, ничего нового не делать, как Роскосмос. И сидеть на технологиях и аппаратах шестидесятилетней давности. Тогда и аварий почти не будет, и этим достижением можно будет гордиться.
          С другой стороны - гложут сомнения... А если проект Старшип не будет успешным? Теоретически ведь и такое может быть? Посмотрим...
          Зато если полетит - очень многие производители ракетно-космической техники очень громко скажут "ой!"
          В Европе. В России. В самих Штатах.
          Это будет та революция, которую можно только приветствовать.
          1. military_cat
            military_cat Вчера, 14:45
            +1
            Цитата: Косм22
            Пока на первый взгляд полет девятого прототипа идентичен полету восьмого.

            Я бы сказал, что у восьмого прототипа была проблема с подачей топлива в двигатели при приземлении (поэтому двигатели выдали зелёное пламя с парами меди), а у девятого один двигатель стартовал и отработал полностью нормально, а от второго при повторном запуске отлетел какой-то кусок, и он не запустился.

             Показать / Скрыть текст
            1. Косм22
              Косм22 Вчера, 14:47
              0
              Возможно, возможно...
              Подождем отчет Спейсов.
          2. squid
            squid Вчера, 14:49
            +7
            Проект конечно грандиозный, многоразовость, метан и все такое. Но только... А что по настоящему технологически прорывного в этом старшипе? Материал - бытовая нержавейка, двигатель закрытого цикла на метане Глушко сделал бы легко еще лет 40-50 назад, спуск боком в атмосфере тоже можно было много десятилетий назад организовать... Разве что система управления новая, но и буран в 80х летал на автомате.
            Если старшип полетит (в чем я все же сомневаюсь), останется вопрос - чем занимались конструкторы последние пол века? Ведь то же самое можно было реализовать ещё в 70-80х
            1. ZAV69
              ZAV69 Вчера, 15:20
              +3
              Цитата: squid
              Ведь то же самое можно было реализовать ещё в 70-80х

              В принципе все это было в журнале "Техника молодежи " именно в начале 80х.
            2. military_cat
              military_cat Вчера, 15:40
              +3
              Цитата: squid
              двигатель закрытого цикла на метане Глушко сделал бы легко еще лет 40-50 назад

              Не просто "двигатель закрытого цикла" а "двигатель полнопоточного закрытого цикла (с полной газификацией компонентов)". Двигатели такой схемы никогда до этого не летали (ни на каком топливе).
              1. squid
                squid Вчера, 17:54
                +2
                да, не летали. но удельный импульс раптора 330с на уровне моря против 309с у рд-170 из семидесятых. при другом, несколько более выгодном топливе. я бы не сказал что кардинальная разница. тот же BE-4 на new glenn - не полнопоточный, но вполне себе конкурент раптору. а водородники вообще за 450 импульс имеют, так что раптор тут не уникален.
                ну и я не сказал что Глушко сделал бы ровно то же самое/лучше/полнопоточный. но метановый движок, сопоставимый по конечным характеристикам с рд-170 (а значит и с раптором) - смог бы вполне, будь такая задача поставлена
                1. military_cat
                  military_cat Вчера, 17:59
                  +1
                  РД-270 сделать пытались — значит, видели смысл в такой схеме.
            3. Косм22
              Косм22 Вчера, 16:48
              +8
              Ох, как все запущено...
              Но буду краток, не хочется свое время терять на пустяки.
              1. По-настоящему прорывное в проекте то, что это абсолютно новая КС. Многоразовая, универсальная, способная решать все космические задачи. Как на НОО, так и вплоть до освоения других планет.
              2. С бытовой нержавейкой не погорячились? С характеристиками этой "бытовой" нержавейки знакомы? Применение нержавеющего сплава для материала корпуса - великолепная находка конструкторов. Почему - об этом Гугл может поведать.
              3. О метановых двигателях Глушко никогда даже не поднимал вопрос на правительственном уровне.
              4. За всю историю мировой космонавтики в мире было сделано всего 3 ЖРД замкнутого цикла с полной газификацией топлива. В 60-х годах прошлого века у СССР были наработки по РД-270, но он никогда не летал. В начале 2000-х Aerojet с Rocketdyne работали над IPD, этот движок не прошел тестовый прогон. И только в SpaceX сделали Raptor - единственный на сегодня в мире с такой схемой.
              5. Если спуск боком в атмосфере можно было организовать много десятилетий назад, то почему не организовали? Вам такие дисциплины, как сопромат, теория упругости знакомы? Посмотрите на аварию Протона, который вынужденно "лег боком", многое станет понятно.
              6. Буран летал на автомате (технологии, освоенной в США в авиастроительной отрасли десятилетиями раньше) только потому, что иначе сесть он не мог. Никак. В принципе. Рассказать, почему?
              7. Чем занимались конструкторы... Вот это интересный вопрос... Модернизировали... модифицировали... улучшали... И только Маск решил сделать революцию в космосе.
              1. squid
                squid Вчера, 18:07
                +4
                1. Конечный результат в виде starship`а - не просто прорывной, а революционный (если полетит). С этим никто не спорит. А вот лежащие в его основе технологии - вполне себе доступны последние лет 40.
                2. Сталь используется aisi 304 (по словам Маска) - кастрюли из такой делают. Он еще хвастался что стоит 3$ за кило на любой металлобазе. Первые прототипы вроде бы даже из 301-й.
                3. Глушко вопроса не поднимал, но сделать бы метановый движок смог, если бы такую цель кто-то поставил. Так же, как сделал рд-170.
                4. И без полной газификации в многоразовость летают (точнее собираются). Как New Glenn с их BE-4. Может чуть меньше удельный импульс, но не принципиально. А на фалконе вообще открытый цикл.
                5. Какой смысл реализовывать спуск боком второй ступени с орбиты, если в то время даже первую ступень не возвращали? А могли бы, как тот же маск. Почему не делали - так о том и вопрошает мой пост.
                6. Буран летал. На автомате. И я об этом сказал. И система управления 80-х (а в штатах десятилетиями раньше) с этим справилась, как вы правильно заметили. И, вероятно, справилась бы с посадкой ступеней старшипа. Что вы мне рассказывать собрались?
                7. Вот я этот интересный (и риторический) вопрос и задал.
                1. Косм22
                  Косм22 Вчера, 20:16
                  -2
                  1. Да, технологии доступны. Прямо на земле под ногами валяются. Но почему-то никто кроме Маска не нагнулся и не поднял их.
                  2. Верно. Вот Вы и ответили на вопрос сами. Характеристики нержавейки таковы, что она - наиболее пригодный материал для целей Маска. Основная причина - из нее построить корпус гораздо ПРОЩЕ. Чем из углеродного материала или алюминия. Второй момент Вы тоже озвучили - дешевизна. Сталь гораздо дешевле того же карбона. Но есть еще куча факторов, по которым выбрана именно нержавейка. Она лучше переносит перепады температур. Она более устойчива к воздействям внешней нагрузки, в ней минимизирован риск образования микротрещин. С добавками она очень устойчива к сверхнизким температурам, что немаловажно для материала баков. Она более устойчива к перегрузкам и такая сталь без проблем выдержит температуру в 800°С, тогда как алюминий поплывет при 660. Что, никто этого не знал раньше? Все знали. Но применили на практике только инженеры Маска.
                  3. Глушко не поднимал, но сделать бы смог... Если бы такую цель кто-то поставил. По аналогии я продолжу: я штангу весом 400 кг не поднимал, но смог бы. Конек Глушко - керосинки. Здесь он был асом. О метане в то время никто не думал. Да и где бы Глушко взял время на разные глупости с метаном, если надо было срочно доводить до ума керосинки? Если военные в спину дышали?
                  4. "И без полной газификации в многоразовость летают..." А когда и где я утверждал обратное? Я сказал лишь о том, что только Спейсы сделали метановый движок полностью закрытого цикла. Никто более.
                  5. Опять могли бы... Если могли, то почему не возвращали? А я скажу, почему: не было необходимости. И вторично задам вопрос - а почему? Да потому что все российские семейства РД - одноразовые. В этом весь фокус.
                  6. Знаете, я очень дорожу своим временем. Посему в длительную дискуссию вступать не намерен. Могу только повторить: Буран не мог сесть иначе, как в автоматическом режиме. Ибо это была просто ПН для Энергии. Да, его можно назвать КК. Но он с Шаттлом и рядом не стоял. Даже на удалении нескольких километров. Нельзя Буран сравнивать с Шаттлом даже в фантазиях.
                  7. Все что-то знают... Все все понимают... Все могли все сделать гораздо раньше... Но делает почему-то один Маск.
                  1. Вадим237
                    Вадим237 Сегодня, 00:37
                    0
                    "Сталь без проблем выдержит температуру в 800°С" Есть нержавеющая сталь ХН45Ю она может держать температуру 1350 градусов в течении 100 часов. Но Маск с сотоварищами решили для космического корабля взять обычную 304ую.
                  2. squid
                    squid Сегодня, 03:22
                    +1
                    1. Два объяснения: 1) остальные дураки (включая таких корифеев как Глушко или команда Спейс Шаттла) - зачем-то делали долго, сложно, одноразово и дорого, хотя уже тогда можно было как Маск 2) Маск авантюрист и сделал на скорую руку нереалистичный проект, который не летает и летать не будет. Об этом и был пост, который вы взялись критиковать.
                    2. Не надо мне пересказывать слова Маска про преимущества нержавейки. Я это и сам знаю. Да, дешевая и устойчивая к широкому диапазону температур. А еще - ТЯЖЕЛАЯ. Потому не применялась ни в авиации ни в ракетостроении (за парой исключений). А у Маска в многоразовой системе, где должен быть каждый кг на счету, применяется и при этом доля ПН 2%. А у одноразовых ракет из легких и дорогих материалов, которые не надо спускать с орбиты - доля ПН 2-4%. Что-то тут не вяжется, разговор об этом.
                    3-4. Ни о чем.
                    5. Технически могли а на практике не догадались, хотя о многоразовости размышляли все и много. Точнее, пошли другим (как выяснилось, более затратным) путем. Нет никакого "семейства РД". Конкретно РД-170 создавался с прицелом на многоразовость (такая задача ставилась). Потому он в состоянии летать до 10 раз, если конструкторы самой ракеты смогут его вернуть.
                    6. Все не могу понять что вы мне доказать пытаетесь. И какое из моих утверждений оспорить.
                    7. Старшип пока не летает. Если полетит - Маск оставит в дураках всех остальных, начиная с 70х годов. Если не полетит (что в текущем виде на мой взгляд весьма вероятно) - останется в дураках сам. Но возможно все же взлетит, но не скоро, сильно переделанный, с уменьшенной ПН и может даже из других материалов.
            4. eklmn
              eklmn Вчера, 17:30
              +2
              Проект конечно грандиозный, многоразовость, метан и все такое.

              В проекте Маска - метан и всё такое....
              А в проекте частной компании bluShift Aerospace из штата Мэн, топливо из кукурузы/навоза/животных_какашек. И настолько химически нейтральное, что при попадании на кожу и глаза не вызывает никакой реакции.
              “Изобретатель Саша Дери пока не раскрывает его состав, но говорит, что нужные компоненты имеются на фермах по всему миру. Основатель и глава венчурной компании bluShift Aerospace и его команда работали шесть лет, совершенствуя формулу топлива и создавая под него оригинальный модульный гибридный двигатель.”
              Создали ракету, запустили пока на 1 милю. Планируют стать космическим Uber - дёшево и в большом кол-ве запускать кубсаты размером 10х10х10 см на высоту 160 км.
              “Согласно некоторым оценкам, услуги по запуску в космос малогабаритных спутников могут принести в ближайшие десять лет $69 миллиардов.”
              https://www.bbc.com/russian/news-55887505
          3. ALEX_SHTURMAN
            ALEX_SHTURMAN Вчера, 16:55
            +1
            Не понятно почему вас заминусовали. Очень внятный комментарий никого и ничего не рекламирующий, ни к чему не призывающий!
            1. Комментарий был удален.
            2. loki565
              loki565 Вчера, 17:51
              +1
              Не понятно почему вас заминусовали. Очень внятный комментарий никого и ничего не рекламирующий, ни к чему не призывающий!

              Может за это
              При переходе "в горизонт" и обратно корпус вел себя безукоризненно, не развалился на куски, как "Протон-М" при нештатной ситуации в июле 2013 года.

              Просто человек не понимает, что протон пошел закручиваться по баллистической траектории на максимальной тяге двигателей, что привело к перегрузкам в разы превышающие те которые образовались на Starship SN9, когда он по сути свободно падал с отключенными главными двигателями.
              1. Косм22
                Косм22 Вчера, 21:08
                -2
                Да тут хоть закручивай, хоть не закручивай...
                Если длинный цилиндрический аппарат рассчитан только на осевые продольные нагрузки, он неизбежно переломится, попав под поперечные.
                В данном же случае речь идет о правильно и грамотно сделанной конструкции инженерами SpaceX. Причем, поперечные нагрузки в момент торможения крыльями весьма существенные.
          4. хрыч
            хрыч Вчера, 19:25
            0
            А что, не видел, что двигатель сразу загорелся (в маленьком экране)? И от зрителей его сразу отключили, от греха ... laughing Не видел, как система пожаротушения работала? Что сразу не рвануло - великая удача. Когда подача топлива прекращена, ладно, падал нормально. При включении движкв, сработал лишь один и крандец. Какое тут достижение? Полный провал. От начала и до закономерного конца. Попилили бюджетное бабло и влетела страховая, хотя, чтоб работать с Максом, нужна страховая-камикадзе wassat
        4. Alexey-74
          Alexey-74 Вчера, 14:28
          +2
          Согласен, рано или поздно все у него получится. Дорогу осилит идущий....
      2. Azim77
        Azim77 Вчера, 13:52
        +4
        Объясните пожалуйста, эта ракета "корабль" одноступенчатая, без отделяемых отсеков? В таком вот виде будет входить в плотные слои атмосферы на обратном пути? Из чего она?
        Второй вопрос, почему такая струя узкая и ну уж очень небольшая?
        1. НасРать
          НасРать Вчера, 13:59
          +7
          Долго вспоминал, где я видел подобное..?
          1. кредо
            кредо Вчера, 14:10
            -4
            Цитата: НасРать
            Долго вспоминал, где я видел подобное..?

            В этом нет ничего удивительного, ведь весь западный мир живёт исключительно на русских (советских) разработках hi
        2. bk316
          bk316 Вчера, 14:01
          -4
          Второй вопрос, почему такая струя узкая и ну уж очень небольшая?

          А действительности у меня тот же вопрос, факел еле видно. Развернуть в падении ракету можно, но как ее посадить?
          1. Карт
            Карт Вчера, 14:38
            +4
            Всё очень просто.
            Это макет. Максимально облегчённый, рассчитанный на полёт на высоту 10-15 км.
            Скорее для отработки систем управления двигателем.
            1. bk316
              bk316 Вчера, 14:43
              +1
              Скорее для отработки систем управления двигателем.

              Да но движок-то явно другой должен быть...
              1. Карт
                Карт Вчера, 14:58
                +1
                Да фиг их знает. Эти имитаторы хайтека для публики стараются и инвесторов.
                1. orionvitt
                  orionvitt Вчера, 15:38
                  0
                  Цитата: Карт
                  Эти имитаторы хайтека для публики стараются и инвесторов

                  Судя по комментариям и капитализации Маска, у них хорошо получается. Вот с ракетой правда не очень, но то как говорится, другое.
            2. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:55
              +1
              Цитата: Карт
              Это макет. Максимально облегчённый, рассчитанный на полёт на высоту 10-15 км.
              Скорее для отработки систем управления двигателем.

              Отрабатывая системы управления двигателями логичным представляется приземлять не на стартовую площадку, но в отдалении от стартового комплекса.
              Но "жираф большой, - ему видней".
        3. military_cat
          military_cat Вчера, 14:31
          0
          Цитата: Azim77
          эта ракета "корабль" одноступенчатая, без отделяемых отсеков? В таком вот виде будет входить в плотные слои атмосферы на обратном пути? Из чего она?
          Это корбль и многоразовая вторая ступень. Первая ступень тоже будет, она называется Super Heavy, её прототип тоже делается и готовится к испытаниям. Super Heavy тоже будет многоразовая, спускаться на решётчатых рулях, как Falcon 9. Starship для входа в плотные слои предполагается покрыть на пузе термостойкими плитками, как шаттл (но шестиуголной формы, а не четырёхугольной). Корпус из нержавейки.
          Цитата: Azim77
          Второй вопрос, почему такая струя узкая и ну уж очень небольшая?
          Двигатели для полётов в атмосфере сосредоточены по центру, потому что по внешнему контуру находятся двигатели для вакуума. Ну и метан в качестве горючего, его пламя светится менее ярко, чем пламя керосина.
          1. mojohed2012
            mojohed2012 Вчера, 14:44
            +2
            Напоминает старую игру space engeneers, где можно было самому стоить корабли и движки атмосферные и космические, но сейчас ее забросили. Там физика, конечно, хромала.
            А здесь в металле - возможно будущее человечества в космосе.
            Как не жалко, но надо пожелать удачи. может и мы когда - то возвращаемые элементы ракет научимся делать, а не будем штамповать советские наработки и слушать сказки Рогозина.
            1. orionvitt
              orionvitt Вчера, 15:41
              +6
              Цитата: mojohed2012
              А здесь в металле - возможно будущее человечества в космосе

              С двигателями на химическом топливе, у человечества нет будущего в космосе. Копошиться на орбите, это предел.
          2. bk316
            bk316 Вчера, 14:45
            -4
            его пламя светится менее ярко,

            ВЫ посмотрите толщину струи - просто смешно. Ну или там скорость струи запредельная, во что не верится. Пока же просто лепешка при посадке получается. Скорей я уж поверю что он садиться пока и не собирается.
            1. military_cat
              military_cat Вчера, 14:59
              +1
              Цитата: bk316
              ВЫ посмотрите толщину струи - просто смешно. Ну или там скорость струи запредельная, во что не верится0
              Скорей я уж поверю что он садиться пока и не собирается..

              Я не вижу тут поля для веры и неверия. Поскольку Starship отрывается от земли и ускоряется, набирая вертикальную скорость, значит, двигатели создают тягу больше его веса. И, следовательно, способны остановить падение на конечной (терминальной) скорости, если их включить на определённой высоте.
          3. Bad_gr
            Bad_gr Вчера, 17:43
            +1
            Цитата: military_cat
            Двигатели для полётов в атмосфере сосредоточены по центру, потому что по внешнему контуру находятся двигатели для вакуума.

            У наших была разработка: один двигатель у которого на высоте сопло удлинялось (надвигалась дополнительная вставка) и он был эффективен как при работе в атмосфере, так и в разряжённом воздухе-вакууме. Для одноступенчатой ракеты, в самый раз.
        4. vadimtt
          vadimtt Вчера, 14:36
          +2
          Цитата: Azim77
          Объясните пожалуйста


          Это корабль, не целиковая ракета. В космос его повезет супертяж. А вот до других планет\спутников будет добираться своим ходом, после дозаправки на орбите.
          Делают из нержавейки по большей части прямо на полигоне. Потом еще термозащитой по "днищу" обмажут, пока её нет.
          Струя узкая и невидимая - особенность топливной пары и движков. Кроме того - запуск днем не столь эффектен.
          Это прототип, на нем мало движков, только минимально необходимое для испытаний количество. Дорого это, даже для Маска bully
          1. bk316
            bk316 Вчера, 14:47
            -1
            Струя узкая и невидимая - особенность топливной пары и движков.

            Да да стелс laughing Молодой человек он же на метане - вполне видно.
            1. Карт
              Карт Вчера, 14:59
              -1
              Это же сам Маск!
              Он же не врёт. Понимать надо!
            2. Bad_gr
              Bad_gr Вчера, 17:56
              0
              Цитата: bk316
              он же на метане - вполне видно

              На метане - да, вот на водороде - практически нет. Когда Шатлы взлетали было видно пламя пороховых ускорителей, а выхлопа двигателей самого Шатла (водород+кислород) нет.
               Показать / Скрыть текст
        5. Эррр
          Эррр Вчера, 14:46
          0
          Starship объединяет в себе две функции — второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.
          https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Starship#Описание
        6. BlackMokona
          BlackMokona Вчера, 15:48
          0
          Это вторая ступень ракеты, он же корабль по совместительству
        7. ALEX_SHTURMAN
          ALEX_SHTURMAN Вчера, 17:05
          +2
          Эта новая транспортная система погуглите Старшип +СуперХеви. Она двух ступенчатая первая ступень СуперХеви он же бустер 9м диаметр высота приблиз 65м 28 двиг Раптор 20 тягой по 300т 8-7 по 220-250т общая тяга должна быть в районе 7500т т больше чем у Сатурна 5. На кадрах Корабль Старшип он же вторая ступень 50м в высоту 9м в диаметре будет оснащен 6 двигателями Раптор 3 атмосферных и 3 оптимизированных для вакуума. Входить в атмосферу будет пузом на нем будут размещены теплозащитные плитки по типу как на Шатле. На данный момент отрабатывается посадка прототипа, те аэродинамическое торможение корпусом корабля об атмосферу с подруливающей системой rcs холодного газа плюс аэродинамические поверхности(крылья) Стабильное падение выход в заданный район посадки(бетонная площадка) разворот в вертикальное положение торможение и посадка.
      3. кредо
        кредо Вчера, 13:58
        +2
        Цитата: military_cat
        Летает уже нормально (SpaceX сделали первый успешно оторвавшийся от земли ракетный двигатель с полной газификацией компонентов), садиться пока не хочет. Но Falcon 9 тоже сначала не могли посадить одним куском, а теперь его приземляющаяся ступень никого даже не удивляет. Это нормальные исследования и разработки — Starship садится по другой схеме, чем Falcon 9, он снижается горизонтально и делает манёвр перад посадкой.

        Обычно об успешности в такой отрасли как космическая говорят лишь тогда, когда количество полётов исчисляется сотнями, поэтому пока с аплодисментами Маску многие специалисты в этой области не торопятся.
        Вообще, на фоне того, как обходят молчанием работы других стран мира в космической области, у многих складывается представление о том, что только трудяга и "непревзойденный гений" Маск что-то делает и может, а остальные так, плетутся в хвосте и завидуют удачливому Илону.
        Похоже не всё так очевидно, как это представляют американские СМИ.
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 14:38
          +5
          Почему обходят? Вернее где??? Куча новостей. У китайцев целый десяток компаний со своими РН, включая и на метане и с посадкой. Некоторые уже слетали 10+ раз с коммерческой нагрузкой.


          В США делают новый РН от ULA на метане.


          Скоро летят светлячки. А компания Бека собирается вводить космодром в США, первые возвраты и первые дальние миссии на своем Електроне.


          Просто все делают классические ракеты. На керосине, водороде или метане. Некоторые проектируют возврат. Лишь Маск затеял революционный проект. Плюс в отличие от многих, у него есть доминирующая рыночек рабочая ракета.

          Из тех про кого меньше говорят, я повторю - Релавити. Их РН создается по революционным техническим процессам. Минимум людей - люди на производстве не нужны, максимум операций роботами и 3д принтерами. То есть, мало того, что они сразу выбрали самую перспективную топливную пару с метаном, так еще и оптимизировали производство по максимуму. Ибо роботы зарплаты не требуют, не спят и не ошибаются. Главное отличие от всех иных РН - эта принципиально проектируется под максимальную автоматизацию производства. В отличие от того же Маска или ULA - где под это проектируют лишь отдельные узлы и агрегаты.
          1. bk316
            bk316 Вчера, 14:48
            0
            Вернее где???

            Правильный вопрос! - Ответ у нас, да хоть на ВО.
        2. Косм22
          Косм22 Вчера, 20:37
          -1
          "Похоже не всё так очевидно, как это представляют американские СМИ"?
          А что может быть очевиднее статистики запусков?
          Возьмите стату запусков мошенника, авантюриста и шулера Маска за прошлый год и наложите ее на статистику запусков государственного Роскосмоса.
          Если даже после этого будет "все не так очевидно", тогда не знаю... Тогда только окулист в помощь.
      4. rocket757
        rocket757 Вчера, 15:01
        0
        Странно, это всего лишь отклонение от привычных, общепринятых конструкций изделий данного типа ....
        Когда полетит или никуда не долетит, тогда можно будет не удивляться, а констатировать по факту события.
        Эксперимент, исследования, отработка технологий ... это нормальный процесс. Будем ждать итогов.
      5. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 15:47
        +1
        Он уже успешно садился при полётах на одном двигателе без переворота. Сейчас выход из планирования не удаётся сделать нормально, топливная система от этих пируэтов сбоит
    2. кредо
      кредо Вчера, 13:44
      -1
      Цитата: rocket757
      Основное предназначение данного корабля - доставка колонистов на Луну и Марс.

      На Земле что совсем скучно стало, что Маск так озаботился переселением людей на другие планеты или может быть это просто повод, чтобы первым захватить ближайшие к Земле планеты, чтобы оттуда грозить неугодным странам неотвратимостью уничтожения?
      1. синдикалист
        синдикалист Вчера, 13:54
        +1
        Просто Маску скучно покупать дворцы и меряться яхтами. Марс - совсем иное дело. На это он готов потратить все свое состояние до цента.
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 13:58
          +4
          Цитата: синдикалист
          Наэто он готов потратить все свое состояние до цента.

          Ага... не смешите мои тапки... laughing заработать на этом! И побольше одного цента... будьте уверены... yes
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 14:46
            +1
            Он зарабатывает на других своих проектах по-крупному.
            И значительную часть прибыли переводит на марсианский
            проект, который прибылей не обещает.
            Но престиж - огромный.
            1. кредо
              кредо Вчера, 15:36
              +1
              Цитата: voyaka uh
              Он зарабатывает на других своих проектах по-крупному.
              И значительную часть прибыли переводит на марсианский
              проект, который прибылей не обещает.
              Но престиж - огромный.

              Текст ниже из статьи ВВС Ньюс Русская служба:
              "...«Старшип» также может быть использован в ходе программы НАСА «Артемида» по обеспечению постоянного присутствия людей на Луне. В 2020 году SpaceX получила контракт с НАСА стоимостью в 135 миллионов долларов на приспособление корабля для пилотируемых лунных экспедиций...".

              Я не знаю откуда у людей вера в то, что Маск это филантроп и бессеребренник, а весь Роскосмос состоит исключительно из казнокрадов, мошенников, жуликов и просто тунеядцев. Даже по той информации, что приходит из-за рубежа известно, что Маска плотно опекает НАСА и НАСА же предоставляет ему многомиллионные контракты.

              Говорите, что он зарабатывает на других своих проектах по-крупному, а зачем тогда такому "работяге" 135 миллионов зелёных от НАСА? На носки или носовые платки?
              Нестыковочка получается с бессеребренником.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 16:10
                +4
                Маск - крупный бизнесмен.
                Он параллельно ведет несколько интересных проектов в разных инновационных отраслях
                промышленности.
                И его проекты быстро становятся прибыльны.
                ----
                Я про Роскосмос ничего не писал плохого.
                ----
                НАСА организует тендеры на свои проекты и дает гранты участникам.
                SpaceX - один из участников в тендерах.
                1. кредо
                  кредо Вчера, 16:22
                  0
                  Цитата: voyaka uh
                  Маск - крупный бизнесмен.
                  Он параллельно ведет несколько интересных проектов в разных инновационных отраслях
                  промышленности.
                  И его проекты быстро становятся прибыльны.
                  ----
                  Я про Роскосмос ничего не писал плохого.
                  ----
                  НАСА организует тендеры на свои проекты и дает гранты участникам.
                  SpaceX - один из участников в тендерах.

                  Про Роскосмос это так к слову пришлось, поскольку здесь уже его кто-то попинал, на фоне статьи о Маске.
                  А во всём остальном Маск, как Вы точно подметили бизнесмен, а не филантроп и мечтатель, желающий осчастливить человечество переселением на бесплодные планеты.
              2. military_cat
                military_cat Вчера, 16:14
                +1
                Маску приписывают стремление делить контракты НАСА и стремление устроить "пиар" и "шоу", но почему-то забывают, что для того, чтобы делить контракты НАСА, пиар или шоу не нужны. А некоторых ситуациях даже вредны. SpaceX могла бы пойти по пути наименьшего сопротивления и стать копией ULA с дорогими одноразовыми ракетами, и задачу получить от НАСА контракты выполнила бы полностью без шума и пыли.
                1. кредо
                  кредо Вчера, 16:34
                  +1
                  Цитата: military_cat
                  Маску приписывают стремление делить контракты НАСА и стремление устроить "пиар" и "шоу", но почему-то забывают, что для того, чтобы делить контракты НАСА, пиар или шоу не нужны. А некоторых ситуациях даже вредны. SpaceX могла бы пойти по пути наименьшего сопротивления и стать копией ULA с дорогими одноразовыми ракетами, и задачу получить от НАСА контракты выполнила бы полностью без шума и пыли.

                  Да ладно. Вы это серьезно так думаете.
                  Тогда выходит, что Вам никогда не приходилась проводить презентацию своего проекта для получения кредита или, как сейчас модно выражаться, гранта для того, чтобы его осуществить.
                  К Ваше сведению, это уже давно сложившаяся практика в западном капиталистическом мире. Но также такая практика существовала и в СССР, когда под проект будущего изделия, добивались финансирования в профильных Министерствах и ведомствах, путём изготовления полноразмерных изделий и организации их действия.
                  Поэтому пиар и шоу сейчас идут рука об руку с будущими проектами начинающих и действующих бизнесменов, особенно когда на кону стоят многомиллионные или миллиардные контракты.
                  1. military_cat
                    military_cat Вчера, 16:41
                    +2
                    Вы написали, что НАСА "плотно опекает" Маска — я так понял, это подразумевает, что ему не приходится выбивать себе контракты на общих основаниях, иначе в чём тогда какая-то особая "опёка"?
                    1. кредо
                      кредо Вчера, 17:05
                      +1
                      Цитата: military_cat
                      Вы написали, что НАСА "плотно опекает" Маска — я так понял, это подразумевает, что ему не приходится выбивать себе контракты на общих основаниях, иначе в чём тогда какая-то особая "опёка"?

                      Тут всё очень просто - Кто даёт деньги тот и контролирует.
                      Это такая форма опеки, когда за каждый израсходованный цент нужно давать отчёт перед "спонсором".
                      Я прекрасно понимаю Маска, когда он с улыбкой во весь рот рассказывает о своих достижениях и будущих победах (если им суждено будет сбыться). Но я также понимаю и то, что когда его снимают десятки журналистов он не может говорить по другому, так как это может негативным образом повлиять на котировки акций его компаний, возникновения ненужных вопросов у спонсоров и как результат на его дальнейшей деятельности.
                      Точно также себя ведут и остальные подрядчики НАСА. Обычное дело.
                      1. military_cat
                        military_cat Вчера, 17:16
                        0
                        Цитата: кредо
                        Точно также себя ведут и остальные подрядчики НАСА. Обычное дело.

                        Но многоразовых ракет и прочих "шоу" с "пиарами" у них нет, обычные безликие менеджеры. И это не мешает им получать контракты НАСА. Ровно об этом я и говорил, что Маску не требовалось даже половины того, что он делает, если его задачей было просто получать контракты.
                      2. кредо
                        кредо Вчера, 17:42
                        +1
                        Цитата: military_cat
                        Цитата: кредо
                        Точно также себя ведут и остальные подрядчики НАСА. Обычное дело.

                        Но многоразовых ракет и прочих "шоу" с "пиарами" у них нет, обычные безликие менеджеры. И это не мешает им получать контракты НАСА. Ровно об этом я и говорил, что Маску не требовалось даже половины того, что он делает, если его задачей было просто получать контракты.

                        Одно другому не мешает, просто у разных людей разный темперамент и способы убеждения.
                        Одни, как Маск или Трамп, любят покрасоваться на публике и "распушить хвост", а другие делают своё дело без лишнего шума, зарабатывая не меньшие капиталы.
                        Например, по последним данным в США порядка 20 миллионов долларовых миллионеров, т.е. каждый 17 гражданин страны, а многих ли мы знаем вот так по имени как Маска, Гейтса или Трамп. Вряд ли.
                        И тем не менее Маск оказывается ни один такой успешный. Оказывается есть и другие, о которых мы не знаем.
      2. bk316
        bk316 Вчера, 13:59
        +1
        Марс - совсем иное дело.

        Да Марс - это другое под него легко строить пирамиды.
        Впрочем это пройденный этап сейчас новая тема, киборгизация, вероятно с морковкой о здоровой вечной жизни.
        1. vadimtt
          vadimtt Вчера, 14:39
          +1
          Без киборгизации другие планеты не колонизировать, солнышко так просто не позволит good
          1. bk316
            bk316 Вчера, 14:42
            +1
            [quote]Без киборгизации другие планеты не колонизировать, солнышко так просто не позволит
            Да нет киборгизация штука неплохая (Вы на мой аватар посмотрите - это мое колено). Да только это тоже развод, этим направлением серьезные корпорации много лет занимаются....
            1. vadimtt
              vadimtt Вчера, 14:59
              +1
              У меня почти такая штука в плече, должны были вытащить этой зимой, но ковид внес свои коррективы, не кладут планово hi
              Развод не развод, а постепенно все к этому и придет. И конечности и органы. Жаль с мозгами не все так однозначно wassat
              1. bk316
                bk316 Вчера, 15:56
                0
                Жаль с мозгами не все так однозначно

                Прикол в том Маск как раз занимается киборгизацией МОЗГА. laughing
                Загуглите: Маск обезьяны чип
        2. mojohed2012
          mojohed2012 Вчера, 14:45
          +2
          Марс - вопрос. А что там делать? Что такого добывать, чтобы экономически было оправдано на него летать и там пребывать?
          1. vadimtt
            vadimtt Вчера, 15:03
            -1
            Добывать вряд-ли. А вот крупную, в идеале самовоспроизводящуюся колонию на полном самообеспечении - интересно. Но среда не сахар, на данном этапе скорее нереализуемо.
      3. кредо
        кредо Вчера, 14:03
        +5
        Цитата: синдикалист
        Просто Маску скучно покупать дворцы и меряться яхтами. Марс - совсем иное дело. На это он готов потратить все свое состояние до цента.

        Я бы с Вами согласился, но уж как-то это не вяжется с фактами, притом что многие его проекты в этой области финансируются НАСА, из того что публикуют.
        В западном мире большие деньги просто так никому не дают и значит ответ он однозначно держит хотя бы перед НАСА. А НАСА это госбюджет и значит ответственность он несёт перед США или власть имущих, а там альтруистов вообще нет.
        Так что не смахивает он ни на какого бессеребренника или святого даже внешне, готового потратить всё своё состояние до цента.
      4. SAG
        SAG Вчера, 14:12
        +1
        Цитата: синдикалист
        Просто Маску скучно покупать дворцы и меряться яхтами. Марс - совсем иное дело. На это он готов потратить все свое состояние до цента.

        Да какое ...ять свое состояние, не будте ребенком, маск и его компания очередная афера по американски, если бы налогоплательщики узнали что за их счет оплачивается такое гиганское количество аварий и недоэксперементов, протестов было бы не избежать. Кто такое этот маск откуда у него астрономические суммы на эти дорогущие эксперименты, которые даже бил гейтс бы не потянул. Просто задайте себе эти простые вопросы...
    3. rocket757
      rocket757 Вчера, 15:08
      -1
      Цитата: кредо
      На Земле что совсем скучно стало

      Полет фантазии, это такое явление, которое объяснить логически лучше не браться ... вот хотят они так и всё.
      Вариантов множество, но, экономическая составляющая не на последнем месте, эт точно!
      1. кредо
        кредо Вчера, 15:43
        -1
        Цитата: rocket757
        Цитата: кредо
        На Земле что совсем скучно стало

        Полет фантазии, это такое явление, которое объяснить логически лучше не браться ... вот хотят они так и всё.
        Вариантов множество, но, экономическая составляющая не на последнем месте, эт точно!

        Что касается полёта фантазии, то тут не поспоришь.
        Разница только в том, что свои фантазии англосаксы всегда стараются монетизировать, а не бросать на ветер в надежде на призрачные дивиденды или встречу с гуманоидами.
  2. letinant
    letinant Вчера, 13:55
    +4
    А вам не кажется странным малые разрушения площадки после падения? Все архивные видео ( в том числе и FALCON 9, не в сравнение разрушительней). Так небольшой "ПАФ" и всё, складывается впечатление что взорвались только пары топлива. А ведь там керосин и жидкий кислород.
    1. mark2
      mark2 Вчера, 14:40
      -1
      Не кажется.
      То что поднимается под маркой старшипа всего лишь, по сути, цистерны с топливом. Это и ракетой назвать сложно. А 100 человек они там не разместят. Если только в консервами.
      У Руслана Осташко был ролик на ютьюбе, посвященный производству этих ракет. Их производят прямо на улице, на открытых площадках и без обтекателя они смотрятся как реакторы для производства биогаза из навоза. Как выглядят так и летают.
      А когда падают так и разрушений мало жестяной бак упал, керосин сгорел площадку помыли. Все. Успех.
      1. ironic
        ironic Вчера, 15:13
        -2
        Вы знаете, что такое proof of concept?
        1. mark2
          mark2 Вчера, 16:23
          +1
          Проверка концепции это было во времена Циолковского, или Брауна и Королева. А это провал.
          1. ironic
            ironic Вчера, 17:02
            +1
            С чего бы это? Каждый стартап начинает с проверки своего концепта.
    2. donavi49
      donavi49 Вчера, 14:41
      +4
      Там метан и кислород. Ну ее заправили на 13 км и возврат же. Вот что осталось, то и взорвалось.
  3. Cympak
    Cympak Вчера, 15:08
    -2
    Цитата: rocket757
    Странная у них конструкция ракеты ... полетит\ не полетит, поди догадайся?

    Они постепенно доводят ракету. Задача последних испытаний была отработка сверхзвукового полета при возвращении ракеты на землю. Задача посадить была опционной (получится- хорошо). Пока отрабатывают механизм посадки (в последний раз посадочные двигатели работали несколько иначе чем в предыдущий), нарабатывают данные. Ждем продолжения....
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 16:28
      +1
      Что можно пожелать, вперёд к своей мечте, к звёздам.
      Это все в копилку человечества пойдёт.
  4. vkl.47
    vkl.47 Вчера, 16:19
    -4
    Какие-то гигантские фаллосы)))
  5. Комментарий был удален.
  6. Bad_gr
    Bad_gr Вчера, 17:22
    +1
    Цитата: rocket757
    Странная у них конструкция ракеты ...

    Обводами похожа на эту:
  • ccsr
    ccsr Вчера, 13:33
    +6
    Отметим, что SN9 повторил судьбу SN8, поднявшегося в воздух 9 декабря прошлого года. Тогда прототип достиг высоты 12,5 км, но также разбился при посадке из-за отказа одного из двигателей.

    Поразительно - за два месяца две аварии. И куда же так торопится Маск, раз такое происходит? А сдается мне, что его обещания про околоземный полет в 2021 году летят коту под хвост, вот он и торопится, пока инвесторы не побежали.
    Не буду вспоминать наших почитателей Илона Маска, которые нам впаривали как он полетит на Марс, но очередная авария сильно подмочит ему репутацию. Подождем околоземного полета, время пошло...
    1. Сержант Павловский
      Сержант Павловский Вчера, 14:39
      +4
      Я вот уже несколько лет сижу и жду, мне взахлеб рассказывали про Red Dragon который вот вот полетит, но нет, его отменили, про бесплатный интернет и беззаветность маска, но нет, плати деньги, причем немалые. И вот наконец, пепеллац до марса, мы все этого ждали, белоснежный космолет, но и в этот раз не вышло, взрывоопасная консервная банка из фольги, отсеки которой стыкуют кувалдой. И напоследок особо фанатичные рассказывали, что у фалкона9 вторая ступень станет возвращаемой к 2020 году fool
      Еще про любовь к человечеству, маск пожертвовал аппараты ИВЛ, "Бизнесмен которого мы заслужили" и т.д.оказалось, что это не ИВЛ, а аппараты против храпа и не на свои деньги, а на деньги китайских сотрудников теслы. Кажется почитатели стремительно превращаются в секту. Мой совет - давайте лучше в закрытую)
      1. ironic
        ironic Вчера, 15:23
        0
        Я и вас тоже спрошу, вы знаете, что такое proof of concept? И что такого что проект красного дракона закрыли ещё в 17-м году? Вы никогда не слышалки, что из 10-ти стартапов на финишь приходит в лучшем случае один? А вот остальное это уже в духе перетрушивания грязного белья. Достойным точно не назовешь.
        1. Сержант Павловский
          Сержант Павловский Вчера, 18:16
          +1
          proof of concept

          Вы это лучше расскажите своим коллегам по цеху lol , а то они(большинство, что я встречал) не то что "эти ваши proof or concept", даже космический корабль от ракеты не отличают, про возвращаемую вторую ступень уже написал.
          Достойным точно не назовешь.

          А масковский пиар на костях достойным назвать можно? В то время как больницы нью йорка были переполнены и требовались аппараты ИВЛ, этот 'гений" не на свои деньги закупил кучу бесполезных для госпиталя аппаратов против храпа(внешне схожих с ИВЛ, но стоят они в десятки раз дешевле), но писал, что это ИВЛ. Закупил бы на те же деньги хоть и меньшее количество нормальных ИВЛ, но нет пиар важнее. Достойный поступок, не так ли?
          1. ironic
            ironic Вчера, 18:21
            0
            И вообще в стартапы приходят самые тупые люди, они вообще ничего ни от чего не отличают, особенно в тех, что оказались успешными. Им на входе сразу глаза выкалывают, поэтому вы их и встречали, они сами то уйти не могут. lol

            А ссылку западную на это дать можете? Причем не желтой прессы?
      2. Azim77
        Azim77 Вчера, 15:35
        0
        И стать самым богатым человеком в мире за такое короткое время - тут вообще без комментариев)) Невольно вспоминаешь классика: "Я идейный борец за денежные знаки!"
        Нужно дать должное - Маск многократно превзошел Остапа! Но все еще впереди, поэтому "Заседание продолжается, господа присяжные заседатели."
      3. ccsr
        ccsr Вчера, 18:22
        0
        Цитата: Сержант Павловский
        Кажется почитатели стремительно превращаются в секту.

        Я думаю они еще не знают что такое МММ американского разлива, а ведь и у нас это так хорошо начиналось....
    2. ironic
      ironic Вчера, 15:14
      -1
      Вы наверное плохо представляет как развивается технологический стартап, а тем более в проекте подобной сложности.
    3. orionvitt
      orionvitt Вчера, 15:55
      +3
      Цитата: ccsr
      пока инвесторы не побежали

      У Маска под хвостом уже конкретно подпекает. Учитывая его заявления, что он готов продать все свои акции, что бы вырученные деньги "вложить" в "марсианский проект". laughing Капитализация, это не деньги и не богатство. Сегодня она есть, а завтра очередной "чёрный четверг" на бирже и останется Илоша, голый и босый, ещё и с миллиардными долгами. А пока ,можно и пыль в глаза попускать. Типа вы же видите, "дело" то идёт. laughing
      1. ccsr
        ccsr Вчера, 18:30
        -2
        Цитата: orionvitt
        А пока ,можно и пыль в глаза попускать. Типа вы же видите, "дело" то идёт.

        Я тоже это давно подозреваю, особенно после глупого запуска "Теслы" в космос - ну какому здравомыслящему бизнесмену придет в голову так глупо тратить деньги на бесполезный проект.
        Цитата: orionvitt
        Капитализация, это не деньги и не богатство.

        К сожалению это наши хомячки не понимают - один здесь уже договорился до того, что стал утверждать, что Маск с "Теслой" обогнал "Тойоту" по стоимости и это главный критерий его успехов. Ну что тут скажешь - вопиющая неграмотность при обсуждении даже простейших вопросов экономики и бизнеса.
  • Балу
    Балу Вчера, 13:34
    +12
    Успешно освоен бюджет.
    Анекдот из Одесс: мужчина в темноте споткнулся, упал, схватил блестящее, оказалось бутылка. Стал тереть. Вдруг оттуда вылетает джин и торжественно произносит: о, повелитель, я исполню любые три твоих желания! Повелитель: Баню, водки и обнаженных женщин. Джин: о, повелитель, все будет исполнено. Деньги давай... yes wink
    1. Кушка
      Кушка Вчера, 14:39
      +4
      Оттуда же: новый русский в гостях у другого, а там,
      бассейн, крытый корт. Колись братан, откуда? Да
      от джина. А поделиться? Бери не жалко. Взял, принес
      бутылку домой, открыл и громко крикнул - много баксов!
      С неба посыпались факсы, весь двор засыпало. Тот к
      другу с предявой. Так джин же старый, глухой, я у него
      думаешь что - большой ТЕНИС просил?
      1. Балу
        Балу Вчера, 15:25
        0
        Цитата: Кушка
        большой ТЕНИС просил?

        wassat good
  • Гуру
    Гуру Вчера, 13:37
    +5
    (...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой
    Напильник вам в помощь. laughing
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 13:54
      -3
      Цитата: Гуру
      (...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой
      Напильник вам в помощь. laughing

      Увы, уже не смешно. несколько лет назад канал НТВ показывал явление высоких чинов на один из заводов, относящихся к производству ракет. Так там прямо в кадре показали обработку молотками и напильниками металлических заготовок ...((( Было совсем не смешно ...
      1. Гуру
        Гуру Вчера, 13:59
        +1
        ((( Было совсем не смешно ...
        Знаю на собственном опыте, ибо служил на Байконуре и сам видел процесс сборки в МЗК и МИКе.
      2. ccsr
        ccsr Вчера, 18:34
        0
        Цитата: Starover_Z
        Так там прямо в кадре показали обработку молотками и напильниками металлических заготовок ...

        Какой цех был, если что-то в этом понимаете? Вы думаете для съёмок телевидения в сборочный цех вас поведут?
      3. loki565
        loki565 Вчера, 20:00
        +1
        несколько лет назад канал НТВ показывал

        Знаете как телевидение снимает? приходят на объект и просят имитировать бурную деятельность, а потом получается такое)))
  • svp67
    svp67 Вчера, 13:37
    +3
    Оборудованный 37 двигателями Raptor он сможет выводить на орбиту до 150 тонн нагрузки или транспортировать до 100 человек.
    Это, что попытка повторить королевскую Н-1?
    1. Robocat
      Robocat Вчера, 13:50
      +7
      Это, что попытка повторить королевскую Н-1?

      Нет, это какой-то косяк в цифрах. Страртовая масса в два раза больше, чем у действующих РН тяжёлого класса, а полезная нагрузка — в 7 раз больше?
      Слабо верится.
  • Alien From
    Alien From Вчера, 13:39
    -3
    У них денег до (много), допилят к сожалению....
    1. askort154
      askort154 Вчера, 14:00
      +2
      Alien From.....У них денег до (много), допилят к сожалению.

      Если будут "пилить" как эсминец Zumwаlt , или F-35 , то печатный станочек может и сломаться. good hi
      1. ironic
        ironic Вчера, 15:31
        -1
        Ну да, будут пилить Зумвольты, морских волков тоже пилили за чрезмерные бабки, но пока до сих пор эти три лодки не имеют равных даже у себя дома. Над линией фронта и в разведке пока лучше F-35 все равно ничего не придумали, как и печатный станок и при Байдене продолжил свою работу. Так о чем речь то?
    2. bk316
      bk316 Вчера, 14:05
      +5
      Толи допилят то ли нет, но АБСОЛЮТНО точно что если допилят, то это будет совсем другая ракета.
      Вообще существует мнение что вся эта возня для того что бы отладить новый движок, а летающая водонапорная башня просто что бы не приставали обыватели. Ведь МАРС! Движок потом будет использоваться на обычных тяжелых ракетах.
      1. ironic
        ironic Вчера, 15:34
        -2
        Так и не должна быть обаязательно та же. Отрабатывается технический концепт, т.н. бетта, потом предварительны экземпляр и лишь потом рабочий экземпляр для производства.
        1. bk316
          bk316 Вчера, 16:01
          0
          т.н. бетта,

          Сашенька вы прежде чем умствовать о PoC сначала научитесь слово БЕТА правильно писать laughing
          А потом, когда-нибудь лет через 10 Вам и про цикл разработки расскажет кто-нибудь.
          Это я к тому что бета версия подразумевает реализацию основного функционала системы. А прыжок на 10 КМ и падение в лепешку никак не является основным функционалом полета на Марс. Хотя, кто его Маска знает... wassat
          1. ironic
            ironic Вчера, 17:08
            -3
            Вы начальник программного обеспечения в действующем стартапе, прошедшем альфу, бету, препродукцию и готовящемуся выпускать продукцию? Что нет? А я да. Так что Вовочка, вы пишите правильно бету, а я уже осуществляю цикл, о котором вы пока только посты пишите, причем в значительной мере на Российские инвестиции, кстати.

            P.S. Знаете как отличается наша альфа от беты и бета от препродукции? Как БМП от трехколесного велосипеда и десяти метров колючей проволоки.
      2. orionvitt
        orionvitt Вчера, 16:08
        +2
        Цитата: bk316
        вся эта возня для того что бы отладить новый движок

        Сказки. Для отладки движков, есть такая штука, которая называется стендовыми испытаниями. Если для отладки движков, постоянно гробить ракеты, то кто их умными назовёт? laughing Ответ прост, освоение финансирования. А для этого, нужна красивая картинка. И не важно, что всё вдребезги, главное назвать весь этот фейерверк успехом.
        1. loki565
          loki565 Вчера, 20:07
          0
          Там проблема не в движках, а в топливных магистралях, которые нужно постоянно охлаждать, а если во время полета произойдет нагрев, образуются пузыри которые забивают эту магистраль, в общем проблема в повторном запуске двигателя и на стенде это сложно отработать.
    3. Роман123567
      Роман123567 Вчера, 14:40
      -2
      А о чём сожалеть??
      Вон Хаббл летает, радует нас снимками.. всякие марсоходы, зонды дальние планеты изучают - разве для нас всё это плохо??

      Ну давайте сожалеть тогда, что немцы свои Мерседесы допили до ума, а Корейцы Хёндаи.. и мы теперь вынуждены на всём этом ездить.. ибо сами своё допилить не смогли..))

      зы.. если сидеть и ждать у моря погоды Рогозина.. то толку будет не много..
    4. ironic
      ironic Вчера, 15:26
      -2
      А почему к сожалению? Вы о чем сожалеете?
    5. orionvitt
      orionvitt Вчера, 16:01
      0
      Цитата: Alien From
      У них денег до (много), допилят к сожалению....

      Бюджеты допилят, тут сомнений нет. А вот изделие, тут большой вопрос. Учитывая что сам проект с технической точки зрения, абсолютно неосуществимый.
  • michael2000
    michael2000 Вчера, 13:41
    +7
    Глядя на корабли Маска, всегда вспоминаются фантасты 70-х, на обложкам там тоже рисовали такие корабли. Мне вот интересно - законы физики уже отменили или у Маска есть хитрость, которая позволит довезти до Марса людей и оборудование в достаточном количестве, что бы организовать колонию.
    Ведь если просто прикинуть то ему только топливо для посадки на красную планету нужно будет взять вагон и маленькую тележку. А сколько надо воды для людей? Ведь до марса лететь (при сближении планет) не менее 210 дней. Люди столько не протянут, а как будет проходить их реабилитация после невесомости? Короче, вопросов возникает много, но ни на один из них у Маска нет ответа.
    1. Hog
      Hog Вчера, 13:47
      -5
      Глядя на корабли Маска, всегда вспоминаются фантасты 70-х, на обложкам там тоже рисовали такие корабли. Мне вот интересно - законы физики уже отменили или у Маска есть хитрость

      И чем они противоречат законам физики?
      Ведь если просто прикинуть то ему только топливо для посадки на красную планету нужно будет взять вагон и маленькую тележку.

      И откуда взялся "вагон"?
      А сколько надо воды для людей? Ведь до марса лететь (при сближении планет) не менее 210 дней. Люди столько не протянут, а как будет проходить их реабилитация после невесомости?

      Спросите на МКС.
      Короче, вопросов возникает много, но ни на один из них у Маска нет ответа.

      Так вы у него спрашивали?
      1. bk316
        bk316 Вчера, 14:07
        +4

        И откуда взялся "вагон"?

        Не вагон состав из вагонов. А Вы при всей вашей любви к Маску не знаете что ответить. Ответ простой
        ЭТА ракета на Марс не полетит. Она для доставки грузов на орбиту для сборки там марсианского корабля.
        Просто этот честный ответ ясно дает понять, что до Марса еще десятилетия, а не пару лет как Маск обещал. Это в Лучшем случае.
      2. loki565
        loki565 Вчера, 20:12
        0
        Спросите на МКС.

        Туда грузовики постоянно летают и пополняют запасы
        К тому же у МКС нет проблем с солнечной радиацией, так как ее защищает поле земли, а во время полета на марс одна вспышка на солнце и прилетят радиоактивные трупы.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 13:50
      +4
      Цитата: michael2000
      А сколько надо воды для людей?

      А ещё и жрачи, два вагона. Фантасты !
      1. Гуру
        Гуру Вчера, 13:57
        +4
        А ещё и жрачи, два вагона. Фантасты !
        И к тому же -еще два вагона оборудования, один вагон трактора марсианские ; Итого ЭШЕЛОН ! laughing laughing Дожились lol 21 век а мы на Марс Эшелоны посылаем и мерим вагонами.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 15:03
          +1
          Цитата: Гуру
          Дожились 21 век а мы на Марс Эшелоны посылаем и мерим вагонами.

          Даже Жюль Верн до такого не додумался.
    3. НасРать
      НасРать Вчера, 14:07
      +2
      Главный вопрос - как уберечься живому организму от жесткого излучения в дальнем космосе ?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:04
        0
        Цитата: НасРать
        Главный вопрос - как уберечься живому организму от жесткого излучения в дальнем космосе ?

        Пока это не решённый вопрос, и на долго.
      2. loki565
        loki565 Вчера, 20:23
        0
        Ну тут два пути, либо генерировать магнитное поле по типу земли, либо придумывать материалы которые смогут снижать такое воздействие)))
    4. Simon Schempp
      Simon Schempp Вчера, 14:22
      +3
      Мне вот интересно - законы физики уже отменили или у Маска есть хитрость

      Да, да. Вбейте в поиске топвара Фалкон9 и отройте статьи 2017 года и раннее. Там эксперты чуть ли не мамой клялись, что проект возвращаемой ступени нереализуем впринципе. Тоже про законы физики вещали.
      И где сейчас Фалкон9 и где эксперты? Ну эксперты понятно где. Они и дальше с невозмутимым лицом на просторах ВО рассказывают какой Маск аферист.
      1. FrankyStein
        FrankyStein Вчера, 15:23
        +1
        Да не было такого. Даже мне диванному обывателю было понятно, что возврат ступени чисто технический вопрос, даже студенты какого нибудь профильного вуза вам это сделают. Если автоматические станции садились на луну, марс, Венеру, если капсулы возвращаются с МКС, в чем может быть проблема с возвратом ступени? Сомнения были в целесообразности. И они до сих пор присутствуют у многих специалистов.
    5. Intruder
      Intruder Вчера, 14:26
      -1
      Люди столько не протянут, а как будет проходить их реабилитация после невесомости?
      если набрать с пожизненным сроком половину от сотни, с реабилитирующим приговором заочно, при удачном выполнении миссии, а затем выбрасывать по пути в шлюз, проблема с массой может быть решена, хотя это и жестоко как-то..., но остальные астронавты-марсиане с подпиской о неразглашении ведь могут быть!? wink а реабилитация, ну сначало всякие андроиды будут месяц поддерживать за ручку и тяжести всякие таскать, а потом восстановятся, гравитация меньше же, чем на Земле и... winked
    6. mark2
      mark2 Вчера, 14:48
      +4
      Короче, вопросов возникает много, но ни на один из них у Маска нет ответа

      Странно, у вас возникают а у комментатора выше нет. И у секты маскофилов то же не возникает.
      Верить надо. Верить. Только вера поднимет ЭТО в космос.
      А вообще ни на какой марс никто не полетит. Одно дело доставить куб железа с гранью 2.5 м это те же самые 100 тонн а другое 100 человек. Их как там разместить? Прямо имперский крейсер
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:06
        +1
        Цитата: mark2
        Верить надо. Верить. Только вера поднимет ЭТО в космос.

        Да у нас половина населения, чему то несбыточному верят. Но несбыточное происходит только в сказке "О рыбаке и рыбке".
        1. mark2
          mark2 Вчера, 15:10
          +3
          Половина? Берите выше большая часть.
      2. loki565
        loki565 Вчера, 20:28
        0
        Конечно никто на Марс не полетит, точнее могут каких нибудь роботов посылать. Первую базу логично делать на Луне, так сказать отработать технологии, а полеты человека на Марс это фантастика)))
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 13:42
    +2
    При плохой игре - улыбайся... Поработать над посадкой - можно. Выдавать взрыв ракеты за успех ... Это называется -"покер фейс"...
    1. синдикалист
      синдикалист Вчера, 13:58
      -6
      Цитата: Горный стрелок
      Выдавать взрыв ракеты за успех ... Это называется -"покер фейс"...

      Видимо поэтому мы и не будем пытаться запускать что то новое. Никто не обвинит в неудаче мультяшные проекты Рогозина.
      1. loki565
        loki565 Вчера, 20:31
        -1
        Нет, скорее после первой аварии начнется такой вой что придется все сворачивать))) Хотя у Королева Р7 тоже не сразу полетела)))
    2. cniza
      cniza Вчера, 13:58
      0
      Тут больше исходит из логики , что любой результат , отрицательный или положительный можно оценить , разбив его на этапы и чем меньше эти этапы , можно найти все ошибки и недоработки...
      1. orionvitt
        orionvitt Вчера, 16:17
        +1
        Цитата: cniza
        Тут больше исходит из логики , что любой результат , отрицательный или положительный можно оценить , разбив его на этапы и чем меньше эти этапы , можно найти все ошибки и недоработки...

        Исходя из логики, главные ошибки и недоработки, нужно оценивать уже на стадии обоснования проекта, а не на этапе испытаний. Я к тому, что вся эта возня Маска с полётом на Марс, с технической точки зрения, абсолютная ерунда. С нынешним уровнем технологий. Тем более, что в этой области (комической), за последние 60 лет, кроме компьютеров, ничего существенно нового не придумали.
    3. Simon Schempp
      Simon Schempp Вчера, 14:26
      -2
      При плохой игре - улыбайся... Поработать над посадкой - можно. Выдавать взрыв ракеты за успех ... Это называется -"покер фейс"...

      О. А вот и эксперт.
    4. donavi49
      donavi49 Вчера, 14:45
      +1
      Ну тут не соглашусь. На опытных ракетах любой результат, кроме взрыва на столе успех. Это возможность собрать информацию и поправить косяки.

      Проблема лишь тогда, когда есть стагнация или незабарываемая проблема. У Старшипа это вывод двигателей на полную тягу в последние 10 секунд. И тогда и сейчас один двигатель заглох, а второй не вышел на тягу.

      С другой стороны повторю, если бы старшип разрушился на перевороте, то это была бы фундаментальная проблема. Пришлось бы пересчитывать все, переделывать и +2-3 года. Но второй аппарат выдерживает пиковую перегрузку. Это своего рода позитив.
    5. ironic
      ironic Вчера, 15:37
      -3
      Зависит от того, что ожидалось получить. Но это у тех, кто реально стартапами занимается, а не только коменты пишет.
  • OrangeBigg
    OrangeBigg Вчера, 13:44
    +5
    .Глава компании Илон Маск назвал испытания успешными.

    Пожелаем дальнейших таких же успешных испытаний Илону Маску.
    1. Додиксон
      Додиксон Вчера, 13:56
      -4
      а за что минусуют ?
      я вот матрасов не люблю , но что делать если у нас кроме рагозена космос не развивает , а с рагозеным и в 3 тысячелетии будет летать на протонах и не дальше Луны .
      Маск двинул прогресс вперед и это факт . а удачи надо желать всем кто двигает его вперед , даже если он не русский .
      компьютеры же тоже не русские развили , и что бы минусаторы выбрали - сидеть на 4046 с 4кб ОЗУ и иметь максимум командную строку и текстовые игры или сидеть за современным компом и лазить по инету ?
      1. Комментарий был удален.
    2. профессор
      профессор Вчера, 13:56
      0
      Цитата: OrangeBigg
      .Глава компании Илон Маск назвал испытания успешными.

      Пожелаем дальнейших таких же успешных испытаний Илону Маску.

      Зависть плохой спутник жизни. negative

      Девятку уже давно и успешно сажают и потом по много раз (ЕМНИП то уже 8 раз) повторно запускают. Так Маск побил рекорд по низкой стоимости вывода на орбиту полезного груза и по количеству одновременно произведенных запусков. Спасибо Маску за то, что делает космос доступным. За обеспечение быстрым интернетом в любой точке планеты.
      1. loki565
        loki565 Вчера, 20:39
        -3
        Ну да ну да, как там лунопрыг поживает, так и не смог повторить успех 50 летней давности?)))
        1. профессор
          профессор Вчера, 22:01
          0
          Цитата: loki565
          Ну да ну да, как там лунопрыг поживает, так и не смог повторить успех 50 летней давности?)))

          Дык и Вы не повторили сей успех с тех пор да и наврят-ли повторите. . А здесь готовят вторую попытку и совсем не за те средства которые были вложены в проект 50-и летней давности. wassat
          1. loki565
            loki565 Сегодня, 01:47
            -2
            Так а зачем повторять то что уже делал?))) Вот Американцы тоже на луну больше не летают, наверно скучно там шастать стало, все уже посмотрели)))
      2. Disant
        Disant Сегодня, 02:22
        +1
        Маск побил рекорд по низкой стоимости вывода на орбиту полезного груза

        очень спорно, думаю, такие документы и договорённости закрыты от посторонних глаз
        1. профессор
          профессор Сегодня, 07:21
          0
          Цитата: Disant
          Маск побил рекорд по низкой стоимости вывода на орбиту полезного груза

          очень спорно, думаю, такие документы и договорённости закрыты от посторонних глаз

          Ничего спорного нет. Клиенты идут к нему толпой, а привлекает их в первую очередь низкая стоимость запуска.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 13:55
    +6
    9 ый разбился,но 10 ый уже стоит под парами.Меня не покидает мысль что он похож на космические корабли илюстраторов фантастических рассказов 50 ых годов.И эта "бандура"должна будет вернуться из космоса?Действительно фантастический проэкт!Даже интересно.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 14:46
      +1
      11 и 12 в работе.
  • cniza
    cniza Вчера, 13:55
    0
    В окончательном варианте Starship будет иметь высоту в почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива - 1400 тонн. Оборудованный 37 двигателями Raptor он сможет выводить на орбиту до 150 тонн нагрузки или транспортировать до 100 человек.


    Серьезная заявка...
  • Ros 56
    Ros 56 Вчера, 14:00
    +1
    Пущай летает, не доживет Маск ни до Луны, ни до Марса, а тут чего не попрыгать.
  • smaug78
    smaug78 Вчера, 14:04
    -2
    Да полетит, куда денется...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:17
      0
      Цитата: smaug78
      Да полетит, куда денется...

      Полетит - похлопаем. Сейчас не полетел - тоже похлопаем, всё равно не наш.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:07
    +3
    Какой-то мертворождённый проект. Эту ракету как будто нарисовал фантаст 50-х годов))

    Постоянно всё взрывается, конструкция сомнительная.
    Да и ещё и химических двигателях, когда у нас вовсю строят ядерный буксир.
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp Вчера, 14:28
      -5
      Да и ещё и химических двигателях, когда у нас вовсю строят ядерный буксир.

      Ахах. Ну да. Первая партия ядерных буксиров уже сошла с конвейра. laughing
    2. Роман123567
      Роман123567 Вчера, 14:51
      -3
      у нас вовсю строят ядерный буксир.


      У вас - на Альфа-Центавре??)
      1. Сержант Павловский
        Сержант Павловский Вчера, 16:16
        +2
        Пожалуйста - https://lenta.ru/news/2020/09/17/nucleon/
        Выступление в РАН, где рассказывают про реактор и другие УЖЕ отработанные решения - https://www.youtube.com/watch?v=4GGMOOulEfc&t=16800s
        Смотрите на здоровье. Руководство заинтересовано в его создании, поэтому это только вопрос времени.
        1. Simon Schempp
          Simon Schempp Сегодня, 00:56
          +2
          Смотрите на здоровье. Руководство заинтересовано в его создании, поэтому это только вопрос времени.

          Как там база на Луне к 2015 году? smile
      2. Комментарий был удален.
      3. Disant
        Disant Сегодня, 02:38
        0
        У вас - на Альфа-Центавре??)

        ракета-носитель готова, реактор, охладители, двигателя готовы
        новости о начале сборки образца для вакуумной продувки уже полгода.
        Сейчас решают вопрос с нагрузкой: сразу его к Юпитеру в научных целях отправить или подождать, когда допилят боевой лазер под параметры реактора и запустить на орбиту Луны для охраны рубежей Луны от посягательств иностранных держав.
        Вы что, даже интернет не смотрите?
  • tarabar
    tarabar Вчера, 14:08
    +4
    (...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой

    Я даже не могу представить подобной оценки из уст Сергея Павловича Королева после неудачного испытательного полета. А здесь, ссы в глаза - божья роса, бабло побеждает....
  • yehat2
    yehat2 Вчера, 14:11
    +4
    у этого проекта есть несколько очевидных проблем.
    1. полет на марс - это близко не стоит по сложности с полетом даже на Луну, к которым тоже вопросы остаются, были-ли они раньше пилотируемыми вообще
    2. Совершенно недостаточная надежность системы. Любой отказ, даже мелкий = обнуление аппарата. В таких аппаратах должно быть намного больше систем пассивного либо легко дублированного действия (например, парашют)
    3. Как говорил Канонихин, "хипстерский дизайн", который не учитывает базовых требований к эксплуатации и надежности
    4.Крупные габариты пока что востребованы только военными. И старшип что бы кто ни говорил, не для марса, а для них.
    5. есть вопросы к технологичности конструкции.
  • yehat2
    yehat2 Вчера, 14:14
    +6
    Цитата: профессор
    Так Маск побил рекорд по низкой стоимости вывода на орбиту полезного груза и по количеству одновременно произведенных запусков

    это неправда. действительно, несколько раз ракета вернулась, но НЕ ОДНА И ТА ЖЕ.
    Потому, что остаются неразрешимые проблемы с тестированием на надежность и исправлением дефектов.
    поэтому, и расчет себестоимости совершенно другой, а не рекламный.
    Вообще, у Маска большие напряги с реальной прибылью, кроме спекулятивно раскрученных его первых проектов.
    1. military_cat
      military_cat Вчера, 15:17
      0
      Цитата: yehat2
      это неправда. действительно, несколько раз ракета вернулась, но НЕ ОДНА И ТА ЖЕ.
      Потому, что остаются неразрешимые проблемы с тестированием на надежность и исправлением дефектов.
      Ступень с серийным номером B1051 успешно совершила 8 пусков и сделала 8 успешных посадок. А общее количество пусков разными ступенями перевалило за сотню.

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Falcon_9_first-stage_boosters
      1. yehat2
        yehat2 Вчера, 15:21
        +1
        вам вроде не 5 лет, чтобы верить в сказки
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 15:26
          0
          Я не вижу в этой информации никаких признаков, что она является сказкой. Да и у вас, как я понимаю, тоже оснований утверждать этого нет, кроме субъективной уверенности, что проблемы, которые при этом возникают, неразрешимы?
          1. yehat2
            yehat2 Вчера, 15:38
            +2
            чтобы ответить вам аргументированно, придется на пару часов растянуть рассказ о дефектоскопии. Могу только сказать так - я не верю, что команда Маска решила за год проблемы дефектоскопии, с которыми не справился признанный мировой лидер СССР за много лет.
            Не решила эту задачу и фирма боинг, которая так хвалится своими технологиями диагностики самолетов и у нее тоже в разы больше ресурсов и времени, чем у Маска.
            1. military_cat
              military_cat Вчера, 15:47
              -2
              Цитата: yehat2
              я не верю

              Опираться на веру — плохой метод. Человек склонен верить в то, что ему приятнее. Единственная альтернатива этому — эмпирический подход и бритва Оккама. То есть смотреть глазами на факты и не умножать сущности сверх необходимого, пока без этого возможно обойтись.
              1. yehat2
                yehat2 Вчера, 15:49
                +2
                я вам советую верить в жадность. Вот это работает стабильно.
                И когда читаете рекламу Маска, тоже помните об этой вере.
                1. military_cat
                  military_cat Вчера, 16:03
                  +1
                  Жадность существует, но она не эквивалентна стремлению устроить масштабную мистификацию с целью обманывать весь мир. Масштабная мистификация с целью обмануть весь мир нуждается в дополнительном обосновании, достаточно веском, чтобы окупить сложность организации такого обмана без права на ошибку или утечку от огромного множества вовлечённых участников.
                  1. yehat2
                    yehat2 Вчера, 16:09
                    +4
                    это стандартный обман инвестиционных компаний в США. особо распространенный в Техасе - подлог результатов работы. Маск ведет себя совершенно типично для американцев. Он не обманывает весь мир, а задерживает объективный анализ происходящего для достижения сегодняшних целей.
                    Капитал Маска в его тесле - это аномалья в автопроме.
                    Его капитализация в 20 раз превышает тойоту, хотя абсурдно даже думать, что он хотя бы близко по результатам. И везде точно такой же подход.
                    Маска называют гением - да. Но это не гений в организации и откровенный дибил в технологии, он гений в уламывании инвесторов.
                    1. military_cat
                      military_cat Вчера, 16:16
                      +1
                      Вот только SpaceX не публичная компания, её акции не торгуются на бирже.
                      1. yehat2
                        yehat2 Вчера, 16:19
                        +3
                        это мало что меняет. просто основной инвестор - пентагон
                      2. military_cat
                        military_cat Вчера, 16:27
                        0
                        Ага, и Пентагон, конечно, не узнает, что ему восемь раз запускают разную ступень под видом одной. При том, что ему вообще вряд ли важно, сколько раз летала ступень, а вот попытки выдать за результаты то, что ими не является, очень сильно заинтересуют.

                        Это началось то самое умножение сущностей без необходимости — попытки на ходу придумать из головы, основываясь лишь на своём мнении, какие-нибудь подпорки под версию. И это верный признак, что версия не выстравивается в логичную и ясную картину, а расползается по швам.
                      3. yehat2
                        yehat2 Вчера, 16:32
                        +3
                        я не следователь, чтобы с документами все вам доказывать.
                        Я привел общую оценку, исходя из того, что Маск делает и что я о ракетостроении знаю. Что-то вам подробно доказывать у меня нет никакого желания, я читателям лишь предложил существование другой версии. Что хотите, то и делайте с ней. Называете сущностью - мне всё равно. Однако от себя добавлю - попробуйте все-таки проанализировать услышанное.
                        Хотя подозреваю, что вы из той когорты, которые верят в айпад, айфон, айспун и айфок и даже консервный нож и молоток с логотипом огрызка будете искать.
                      4. military_cat
                        military_cat Вчера, 16:35
                        0
                        Я вас сразу предупредил, что вера плохо сочетается с эмпирическим подходом и бритвой Оккама.
                      5. yehat2
                        yehat2 Вчера, 16:38
                        +2
                        надо вам подарить коран и пару наложниц.
                        сразу забудете и про бритву и про Оккама
  • ccsr
    ccsr Вчера, 18:46
    -2
    Цитата: yehat2
    это неправда. действительно, несколько раз ракета вернулась, но НЕ ОДНА И ТА ЖЕ.

    Они стыдливо об этом умалчивают, а ведь это и было огромной проблемой для шаттлов, опыт эксплуатации которых показал, что вторичный запуск требует огромных денег для тестирования и устранение дефектов, появившихся в ходе предыдущего запуска и посадки. В итоге получилось, что стоимость килограмма выводимого груза получился практически такой же, как и на наших Союзах. Думаю Маск наступит на те же грабли...
    1. yehat2
      yehat2 Вчера, 20:07
      0
      на шаттлах стоимость вышла в 3 раза дороже
      отчасти из-за возвратного балласта, отчасти из-за других проблем.
  • squid
    squid Вчера, 14:17
    +7
    Наблюдал сие в прямом эфире.. Весь этот старшип выглядит крайне подозрительно - собранный на скорую руку из бытовой нержавейки корабль замахивается на полную многоразовость, недостижимую ранее никем (даже при использовании настоящих аэрокосмических супер-материалов). При этом облик корабля менялся каждый год, перепроектирование занимало считанные месяцы, и вообще все какое-то домашне-кустарное на вид. Сравните с десятилетиями трудов инженеров наса даже над куда менее сложными проектами. И при этом удельная доля полезной нагрузки 2%, что для полной многоразовости фантастика.
    Не будь это Маск, сказал бы что это плохо продуманная авантюра инженеров-любителей в духе "авось полетит". Но это Маск, посему пока не буду )
    Хотя предыдущее достижение - фалкон 9 - был на порядки менее амбициозным и занял намного больше времени на разработку. По факту фалкон это обычная керосинка, не дотягивающая до уровня того же "зенита", но только с возвращаемой первой ступенью (что кстати не дало такого уж выигрыша в удельной стоимости вывода на орбиту). На мой субъективный взгляд, фалкон 9 не содержит в себе чегото такого уж революционного, при этом проект с самого начала оценивался как реальный. Старшип - полностью революционен и лично я не вижу в нем ничего реально осуществимого. Хотел бы ошибаться.
    Если со старшипом не выйдет, то спейсх придется сильно подвинутся с рынка космических запусков. А то и вообще уйти. В спину дышит Безос со своим Нью Гленн - радикально новаторской разработкой, по уровню гдето между фалкон хеви и старшипом. Но, в отличие от старшипа, выглядящей полностью осуществимой.
    Если старшип все же взлетит (хотя по всем раскладам не должен), естественно именно на орбиту и с грузом (и вообще подтвердит заявленные характеристики), то тогда будет непонятно чем занимались все предыдущие поколения ракетчиков - в используемых технологиях нет ничего принципиально нового, все то же самое можно было сделать еще в 70-80х.
    1. Hog
      Hog Вчера, 15:05
      0
      Весь этот старшип выглядит крайне подозрительно - собранный на скорую руку из бытовой нержавейки корабль замахивается на полную многоразовость, недостижимую ранее никем

      А ничего, что это просто опытные ракеты сделанные по сути из того самого вещества и палок, а нужны они для отработки технологии и не более.
      1. squid
        squid Вчера, 18:19
        +1
        Да какие опытные, Маск уже в этом году обещал целиком всю систему запустить. Это пока отработка отдельно верхней ступени, но именно такой она и предполагается в итоге, если только жизнь не заставит что-то поменять.
        И вещество там ровно то же самое что и на финальном корабле - нержавеющая сталь aisi 304, самая обыкновенная, из которой сковородки делают.
    2. Полимер
      Полимер Вчера, 17:56
      -1
      Цитата: squid
      Весь этот старшип выглядит крайне подозрительно - собранный на скорую руку из бытовой нержавейки корабль

      Не буду придираться к термину "бытовая нержавейка" - понятно, что хотели сказать. По-моему, это пока ещё и не корабль даже, а только массо-габаритная модель. И если с габаритами хоть как-то можно увидеть и оценить, то с массой всё очень сомнительно. При таких габаритах, с учётом внутреннего устройства, жаропрочной футеровке и т.д. - реальная масса может оказаться такой, что эти газовые горелки, которые его сейчас поднимают на высоту более 10 км, будут не в силах даже оторвать его от земли. Впрочем, в детали расчётов я не посвящён, поэтому утверждать ничего не буду. Однако, на мой взгляд, скорость подъёма на видео значительно меньше первой космической.
      1. squid
        squid Вчера, 18:15
        +1
        Так это вторая ступень )
        И "бытовая нержавейка" - вполне четкое определение. Из такой сковородки делают.

        >При таких габаритах, с учётом внутреннего устройства, жаропрочной футеровке и т.д. - реальная масса может оказаться
        А вот с этим как раз согласен.
        Причем, помнится Маск пыжился про какую-то инновационную теплозащиту с двойными стенками из чистой нержавейки. А по факту - все те же керамические плитки. Небольшое такое изменение дизайна, прямо на ходу, ага.
        1. Полимер
          Полимер Вчера, 18:26
          0
          Цитата: squid
          И "бытовая нержавейка" - вполне четкое определение.

          Ну, не знаю... для меня привычней "стали легированные коррозионностойкие и жаропрочные". hi
  • Роман123567
    Роман123567 Вчера, 14:19
    0
    Масштабы испытаний, конечно.. СССР бы позавидовал таким темпам..

    И что удивило - вторую ракету даже не побоялись рядом держать..
  • Сержант Павловский
    Сержант Павловский Вчера, 14:23
    +2

    (...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой

    А теперь представьте если бы это Рогозин сказал, вою было бы до самой альфа центавры, но вот когда маск говорит, так это другое, все получится, немножко только подождите и вот тогда.. Ну или в такой форме
    А у кого всё с первого раза получалось ? Люди работают, экспериментируют, пока аварии, потом полетят...
    Остаётся им позавидовать...

    . Это нормальные исследования и разработки

    А пока имеем такую ситуацию
    1. Hog
      Hog Вчера, 15:09
      0
      А теперь представьте если бы это Рогозин сказал, вою было бы до самой альфа центавры

      Рогозин так не скажет, потому что из новых проектов у него только картинки (и 30ти летняя Ангара с тремя запусками). Разность подходов, за бугром запускают кучу прототипов, а у нас все вкладывают в одну предсерийную модель.
      1. Сержант Павловский
        Сержант Павловский Вчера, 16:10
        -4
        у нас все вкладывают в одну предсерийную модель.

        Если вы так считаете, то вы вероятно обладаете весьма скудными знаниями о космической отрасли России, прям очень скудными. Названию Ангара действительно 30 лет, вот только между первой ангарой тридцатилетней давности и летающей сейчас пропасть размером с гранд-каньон, вы видите подвесные топливные баки у новой ангары? Правильно, не видите, они были на старой ангаре, ушастой чебурашке. Сейчас перечислю самые очевидные причины по которым она необходима:
        1) Все нормальные стартовые столы Протона в казахстане, это риск полностью потерять возможность пусков тяжелых ракет
        2) Топливо Протона ядовито и из рф его запускать нельзя. А Ангара экологичная.
        3) Военным нужны пуски из РФ, этой ракетой они их получат.
        и так далее.
        Теперь про "Кошмар, хватит вкладывать в одну предсерийную модель". Вы серьезно считаете, что вкладываются только в Ангару? Вынужден разочаровать.
        1) Крыло-СВ, второе рождение Байкала, вернее в первый раз он не родился. Не поверите, но скоро будут проведены первые тесты, либо уже провели, ибо в отличие от некоторых не выставляют прототип из фольги и ржавых балок.
        2) Иртыш, тоже в разработке, ваши любимые картинки с деталями этой ракеты всплывали в сети.
        3) Сверхтяж или Енисей, начало его летных испытаний откладывается, потому что ни сейчас ни в ближайшем будущем необходимости в нем нет, первый этап ЛП можно сделать при помощи многопусковой схемы той же Ангары(вот это поворот). Ведется производство первого образца, Рогозин "картинку" в твиттере публиковал - https://pbs.twimg.com/media/ETaW3S7WoAA74Vd?format=jpg&name=large
        4) Амур или концепция многоразового носителя нормального человека, с метаном и стойкими двигателями, первая ракета которая изначально создается как коммерческая, контракт подписали только недавно, поэтому "картинок" нет.
        Есть еще пару носителей, но думаю этого достаточно, чтобы убедиться, что вкладываются не только в Ангару. Кстати про нее, на ее базе разрабатывается Ангара-А5М и Ангара-А5В, почитайте.
        А теперь финальный вопрос, вам что больше нравится, когда летит наспех собранная консервная банка из фольги или хорошо проработанный за время образец минимально отличающийся от серийного, у которого меньше шансов устраивать фейерверки ценой своей жизни, на взлете. Помимо РН, есть еще другие перспективные программы, типо ядерного буксира и орла.
      2. loki565
        loki565 Вчера, 20:48
        0
        Как по мне ядерный буксир намного перспективней всех химических ракет вместе взятых.
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 00:43
          0
          К сожалению на плазменных движках что будет питать ЯЭРДУ большую скорость не развить - а значит и полёт будет долгим сейчас перспективным остаётся ядерный ракетный двигатель с помощью которого можно разогнать корабль до скорости 10000 километров в секунду.
  • Alexey-74
    Alexey-74 Вчера, 14:30
    +1
    Жаль мы очень долго разрабатываем инновационные проекты, уже частенько можно прочитать, что Россия уступает лидерство в космической гонке США и тому же Китаю....
  • vit670
    vit670 Вчера, 14:43
    -6
    Молодцы америкосы! А нам остается только шипеть из-за угла... под мудрым руководством "единой России" во главе с не менее мудрым нашим президентом В.В. Путиным. Обидно понимаешь...
    1. loki565
      loki565 Вчера, 20:50
      +1
      Молодцы америкосы! А нам остается только шипеть из-за угла... под мудрым руководством "единой России" во главе с не менее мудрым нашим президентом В.В. Путиным. Обидно понимаешь...

      Ну так и у вас фамилия явно не Королев)))
      1. Нестор Влаховски
        Нестор Влаховски Вчера, 22:45
        -1
        Цитата: loki565
        Ну так и у вас фамилия явно не Королев)))

        Как знать. Сам Сергей Павлович коммунистов презирал, а КПСС ненавидел. Относительно олигархо-чекистской власти этот человек совершенно точно не стеснялся в нецензурных выражениях.
  • Вадим237
    Вадим237 Вчера, 14:48
    -1
    Такая концепция в пилотируемом варианте представляет из себя достаточно экстремальное исполнение, малые опоры, отсутствие САС, для посадки на другие планеты для подобных кораблей, хоть транспортных хоть грузовых, понадобится делать посадочные площадки, потому если корабль сядет не на подготовленный участок, большой риск просаживания грунта под опорами и корабль может завалиться, опять же с поверхности Марса Старшип взлететь не сможет так как тяги трёх Рапторов будет недостаточно, для этого нужно будет строить стартовые столы и отправлять на Марсе ракеты Супер Хейви или строить их на поверхности, а так же строить там инфраструктуру для добычи топлива и опять же отправлять с Земли топливозаправщики или создавать их на Марсе что бы дозаправлять корабль на орбите да и само использование пространства корабля в вертикальном положении на других планетах так себе решение по этому на данный момент Старшип представляет из себя тупиковый концепт, наличии стольких недостатков врятли кто даст сертифицировать для пилотируемых полётов, который в будущем придётся менять на концепцию нового воздушно космического самолёта в тех же габаритах в вязке с Супер Хейви с возможностью самостоятельного взлёта и посадки как с бетонированных поверхностей так и с грунтовых ВПП.
    1. Hog
      Hog Вчера, 15:13
      -3
      Такая концепция в пилотируемом варианте представляет из себя достаточно экстремальное исполнение, малые опоры, отсутствие САС, для посадки на другие планеты для подобных кораблей, хоть транспортных хоть грузовых, понадобится делать посадочные площадки, потому если корабль сядет не на подготовленный участок

      Какая САС на прототипе который почти ничего общего не имеет с серийной ракетой (кроме внешнего вида), и предназначенного для отработки технологий?
      ПС: Это по сути бочка (у некоторых даже дна нет) и ее суть выполнять роль обтекателя для баков и двигателей.
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 18:22
        +1
        САС да же в проекте конструктивно не предусмотрен на этом корабле если его делать придётся весь корабль проект переделывать.
        1. Hog
          Hog Вчера, 18:24
          -1
          САС да же в проекте конструктивно не предусмотрен

          А, так вы проект видели, тогда всё ясно, не знал.
    2. squid
      squid Вчера, 18:26
      -1
      С чего это старшип не сможет взлететь с марса при тамошней гравитации? Да и рапторов там будет побольше. Главное, чтобы все это с земли взлетело
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 00:56
        0
        Да с того же что у Марса сила притяжения на 50% меньше чем на Земле но что бы достичь первой космической нужно разогнать корабль до 3,5 километра в секунду первая космическая на Марсе по проекту на корабле будет только 3 двигателя раптор рулевых и 3 маршевых для работы в космосе - больше на него двигателей не поставишь всё пространство занято этих шести двигателей не хватит что бы разогнать 800 тонный корабль до первой космической и взлететь с поверхности для этого понадобится ракета или создание более мощных двигателей а увеличение мощности двигателей ведёт к увеличению их размеров а так же большей массе топлива что в свою очередь ведёт к переделке всего корабля для увеличения размера и массы. И да без необходимой инфраструктуры на Марсе в частности подготовленных ВПП заводов по производству топлива полёты на красную планету будут в один конец.
        1. squid
          squid Сегодня, 02:40
          0
          Тяга одного раптора 200 тонн. Почему трех должно не хватить для старта с Марса корабля, по вашим словам, весом 800 тонн при гравитации 0.5? Хотя на самом деле 1320 тонн и 0.38 от земной. Но все равно 200*3 > 1320*0.38. Заправлять да, будут на Марсе. Маск об этом прямо и заявлял.
        2. squid
          squid Сегодня, 03:33
          0
          Про "подготовленные ВПП" тоже не факт. В марсианской версии можно значительно увеличить площади поверхности опор. Да и вообще марсианский старшип должен будет весьма отличаться от возвращаемо-земного - как минимум, неплохо отпилить аэродинамические рули, придется сделать другое внутреннее оснащение, и я бы убрал с него не-вакуумные рапторы. Возвращение на землю - с пересадкой на орбите в другой, обычный, старшип.
  • ironic
    ironic Вчера, 14:58
    -3
    Работают. Проект большой сложности, высоких требований. Не все получается. Не все и не всегда идет по плану. Нормально.
  • FrankyStein
    FrankyStein Вчера, 15:05
    +1
    Если будет 37 двигателей, как написано в статье, это будет фиаско. Ни о какой стабильности и безопасности речи не будет. 100 "колонистов" при каждом пуске будут подопытными кроликами.
    1. squid
      squid Вчера, 18:24
      0
      37 как я понимаю на обеих ступенях в сумме. Да и то не факт. На первой планировалось 28 движков, потом вроде число решили сократить.
      Для сравнения, на первой ступени falcon heavy - 27 двигателей. Ничего, летает. Маск говорит так даже надежнее - если один откажет, ракета полетит дальше.
  • Костадинов
    Костадинов Вчера, 15:17
    0
    Основное предназначение данного корабля - доставка колонистов на Луну и Марс. В версии Starship Super Heavy он окажется мощнее и тяжелее ракеты NASA Saturn V, которая доставила астронавтов Аполлона на Луну.

    Что то помешало использоват Сатурн 5, которая могла доставит колонистов и космическую станцию на земную орбиту 50 лет тому назад.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:23
      -1
      Очень дорого будет по цене за 1 кг полезной нагрузки - и Сатурн 5 не многоразовая ракета.
      1. loki565
        loki565 Вчера, 20:56
        0
        Очень дорого будет по цене за 1 кг полезной нагрузки - и Сатурн 5 не многоразовая ракета.

        А если пересчитать сколько денег уйдет на разработки, аварийные пуски и весьма сомнительные перспективы? А тут уже готовая отработанная технология.
  • orionvitt
    orionvitt Вчера, 15:27
    +1
    Илон Маск назвал испытания успешными
    Да уж, успех оглушительный, ничего не скажешь.
  • pytar
    pytar Вчера, 16:13
    +1
    Starship не просто ракета. Это целая концепция, комплекс взаимосвязанные элементы, которые должные сделать заселение Марса возможным.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:26
      0
      С этой концепцией никакого заселения Марса не будет - вот грузы на Марс отправлять в беспилотном режиме да только корабли будут летать в один конец после приземления на Марс взлететь они уже не смогут.
      1. pytar
        pytar Вчера, 21:43
        0
        С этой концепцией никакого заселения Марса не будет...

        Что то такое о ракетах Илона Маска постоянно говорится уже много лет. То не так, се не так... Ныне, Фальконы бороздят Космоса! Красота! good Человек Маск, сумевший сделать столько, сколько уже сделал, несомнено сможет совершить и то что собирается!
        1. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 01:14
          0
          Что то такое о ракетах Илона Маска постоянно говорится уже много лет. В данном случае о том что кто то что то говорил не имеет ничего общего с нынешним проектом Маск схватился сразу за сверхсложную задачу межпланетный космический корабль с экстремальной концепцией для пилотируемых полётов корабль без САС с маленькими опорами опасной системой посадки и много чего другого так может было лучше начать с лёгкого а именно создание Марсианских обитаемых модулей орбитальных станций той же системы связи в виде спутниковой группировки роботизированных строительных машин для подготовки площадок для посадок кораблей и компонентов заводов по производству топлива что бы когда корабль доведут до кондиции к прилёту людей на Марс частично всё было подготовлено у него есть ракеты для отправки на Марс всего вышеперечисленного по элементам а он упёрся лбом в Старшип который нынешними темпами и через 10 лет врятли полетит с человеком на борту - раньше обещал отправить Красного Дракона на Марс на Фалькон Хейви в качестве демонстратора того что его эпопея с Марсом реальна но почему отказался хотя это было бы отличной рекламой его и его конторы - а так время и возможности упускает.
  • Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Вчера, 17:05
    0
    Не понятна суть этих экспериментальных пусков, если бы хотели отработать разворот ракеты и предпосадочное торможение, то легче это сделать на высоте хотя-бы 500м и контролировать весь процесс разворота и торможения, но ракеты бьют об землю для чего-то непонятного. Не надо пИсать про датчики и телеметрию, это глупо.
    1. Нестор Влаховски
      Нестор Влаховски Вчера, 22:35
      0
      Происходят стандартные бросковые испытания на высоту 10км, опционально отрабатывается посадка. Что вы хотите сделать на 500 метрах? Стендовые испытания они уже прошли.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:16
    -1
    150т закидывать, это круто. Так и новую супер мкс могут играючи поставить и лунасортировочную с отелем для випов легко.
    1. squid
      squid Вчера, 18:21
      +1
      Уже 100т )
      Небольшое такое изменение характеристик, в процессе постройки )
  • Комментарий был удален.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:32
      -1
      Так он про плитку и говорил но нержавеющая сталь в случае разрушения этой плитки сможет держать нагрев до 1300 градусов в течении нескольких минут. Да и сама сталь обеспечивает лучшую защиту от протонного излучения которое в космическом пространстве составляет 97% от всего излучения.
  • Костадинов
    Костадинов Вчера, 18:18
    0
    Starship не просто ракета. Это целая концепция, комплекс взаимосвязанные элементы, которые должные сделать заселение Марса возможным.

    Ето прекрасно. Концепция сногсшибательная. Но в етих долгих 50 лет, пока разрабативали новую вундер концепцию, ничто не мешало несколько раз летет на Марс на Сатурн 5. Не любили в США летат на Сатурн 5?
    1. Нестор Влаховски
      Нестор Влаховски Вчера, 22:30
      0
      Зачем ?
      Полеты на Луну это убердорого.
      Во времена холодной войны денег на подобные проекты не жалели, а потом финансирование космических программ кратно сократилось.
      О Марсе в то время толком ничего не знали, запускать людей было опасно, а для марсоходов сверхтяжелые ракеты-носители не нужны.
  • hydroy
    hydroy Вчера, 18:28
    +1
    Бахнула хорошо)
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 19:22
    +1
    В окончательном варианте Starship будет иметь высоту в почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива - 1400 тонн.
    belay Алан, возьми Зумвольт и запусти в космос, ВМФ все равно незнает куда деть сей шедевр. request
  • Selevc
    Selevc Сегодня, 00:08
    -1
    Современные США похожи на поздний СССР когда фиговые дела в стране прикрывали красивые видеоролики со стартующими советскими ракетами, еженедельными репортажами о рекордах СССР в космосе и голливудскими улыбками советских космонавтов.
    Сейчас тоже самое происходит в США - Маск это жулик который поставлен кукловодами с целью топить весь остальной мир своими непрерывными космическими победами !!! Такое уже было в 80-е в Союзе - всем хорошо известно чем это закончилось.

    Показуха и вранье в сфере освоения космоса это плохо - видимо США никогда не поймут этого не наступив на эти грабли как следует !!!
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 01:19
      0
      Показуха и вранье в сфере освоения космоса это плохо. Показуха и враньё с обещалками по ка что только у нас а США впереди планеты всей по исследовательским миссиям ракетоносителям пилотируемым кораблям и с СССР ни какого сравнения там государство всё создавало и запускало - а в США и государство и частники и не надо всех в одну кучу сваливать каждый занимается своим делом . И да у жуликов - ракеты не летают как и пилотируемые корабли.