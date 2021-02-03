«Нужно немного поработать над посадкой»: Лётные испытания прототипа космического корабля Starship закончились взрывом

(...) это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой

Очередной прототип космического корабля Starship SN9 компании SpaceX взорвался при посадке после выполнения испытательного полета. Глава компании Илон Маск назвал испытания успешными.Компания SpaceX провела очередные летные испытания прототипа пилотируемого космического корабля Starship SN9 на полигоне компании в районе Бока-Чика штата Техас. Корабль оторвался от земли и поднялся на высоту 10 км. В воздухе было отработано отключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение и посадка. Однако при приземлении корабль не удалось вернуть в вертикальное положение и он разбился.- заявил главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.Отметим, что SN9 повторил судьбу SN8, поднявшегося в воздух 9 декабря прошлого года. Тогда прототип достиг высоты 12,5 км, но также разбился при посадке из-за отказа одного из двигателей.Ранее Илон Маск заявил, что планирует первый испытательный полет на околоземной орбите корабля Starship на 2021 год.В окончательном варианте Starship будет иметь высоту в почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива - 1400 тонн. Оборудованный 37 двигателями Raptor он сможет выводить на орбиту до 150 тонн нагрузки или транспортировать до 100 человек.Космический корабль Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории . Основное предназначение данного корабля - доставка колонистов на Луну и Марс. В версии Starship Super Heavy он окажется мощнее и тяжелее ракеты NASA Saturn V, которая доставила астронавтов Аполлона на Луну.